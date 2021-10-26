Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.510,90
|-4,90
|-29,60
|İş Bankası (C)
|5,49
|1,10
|-19,18
|İş Bankası (Kur.)
|348.249,70
|-8,36
|İş Fin.Kir.
|3,04
|0,66
|-21,24
|İş Girişim
|7,98
|0,88
|-57,89
|İş GMYO
|1,92
|1,05
|-24,41
|İş Y. Men. Değ.
|15,15
|0,00
|-8,72
|İş Yat. Ort.
|2,72
|0,00
|-19,12
|İşbir Holding
|56,60
|-2,33
|5,44
|Işık Plastik
|6,23
|0,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|1,06
|-16,67
|İttifak Holding
|1,27
|1,60
|-43,05
|İz Hayvancılık Tarım
|24,52
|0,00
|36,22
|İzmir Demir Çelik
|2,32
|1,75
|-29,90
|İzmir Fırça
|6,05
|-0,17
|8,81
|Jantsa Jant Sanayi
|58,20
|-0,43
|40,42
|Kafein Yazılım
|20,40
|2,00
|-4,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,30
|0,70
|Kaplamin
|24,38
|2,27
|-27,87
|Kardemir (A)
|6,46
|0,78
|8,57
|Kardemir (B)
|6,41
|0,94
|21,63
|Kardemir (D)
|7,59
|1,07
|31,31
|Karel Elektronik
|8,61
|0,94
|28,04
|Karsan Otomotiv
|3,73
|2,47
|14,77
|Karsu Tekstil
|8,48
|-0,59
|-0,82
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,54
|0,69
|Kartonsan
|52,05
|5,79
|-45,02
|Katmerciler Ekipman
|1,32
|1,54
|-23,80
|Kent Gıda
|183,00
|2,46
|-48,54
|Kerevitaş Gıda
|4,22
|0,48
|-35,87
|Kervan Gıda
|11,78
|0,68
|15,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,76
|2,70
|-39,68
|Kiler GMYO
|1,96
|1,03
|-21,91
|Kızılbük GYO
|28,02
|-0,14
|Klimasan Klima
|10,24
|0,89
|21,36
|Koç Holding
|23,30
|1,13
|13,92
|Konfrut Gıda
|4,19
|1,70
|-0,83
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,70
|3,88
|212,29
|Konya Çimento
|834,30
|1,62
|-26,17
|Koray GMYO
|7,52
|0,13
|68,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,72
|3,09
|71,83
|Koza Altın
|104,90
|0,10
|8,48
|Koza Madencilik
|16,62
|0,48
|7,30
|Körfez GMYO
|5,99
|4,17
|3,28
|Kristal Kola
|1,30
|0,78
|-57,45
|Kron Telekomünikasyon
|32,76
|1,24
|-11,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|270,10
|1,62
|71,71
|Kuyas Yatırım
|2,62
|1,16
|13,91
|Kütahya Porselen
|68,65
|0,81
|36,08
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,08
|-2,61
|Lider Faktoring
|3,16
|0,96
|-7,33
|Link Bilgisayar
|28,70
|0,91
|-9,17
|Logo Yazılım
|43,08
|-1,19
|38,34
|Lokman Hekim Sağlık
|10,19
|0,89
|43,57
|Lüks Kadife
|46,72
|0,26
|62,71
|Makina Takım
|3,21
|0,00
|-5,87
|Manas Enerji Yönetimi
|15,64
|0,51
|Margün Enerji
|8,44
|1,20
|Marka Yatırım Holding
|4,23
|0,48
|-34,21
|Marmaris Altınyunus
|177,80
|1,02
|60,04
|Marshall
|251,10
|0,40
|-18,13
|Martı GMYO
|0,93
|3,33
|-63,58
|Martı Otel
|1,68
|-1,18
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,66
|1,52
|Mavi Giyim
|70,20
|-0,99
|36,02
|Mazhar Zorlu Holding
|32,24
|0,50
|2,41
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,26
|-0,12
|Mega Polietilen
|5,06
|0,40
|-33,94
|Menderes Tekstil
|2,06
|0,00
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,16
|0,59
|Merit Turizm
|28,78
|9,93
|177,82
|Merko Gıda
|4,62
|0,65
|-46,53
|Metemtur Yatırım
|3,13
|2,96
|-61,29
|Metro Holding
|1,30
|1,56
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,75
|0,36
|-4,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|34,28
|-0,46
|-19,91
|Milpa
|3,94
|1,29
|-14,35
|Mistral GMYO
|4,47
|0,00
|-5,10
|MLP Sağlık
|26,22
|2,82
|31,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,55
|-0,72
|20,65
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,09
|3,50
|-40,17
|Mondi Tire Kutsan
|9,13
|0,77
|20,13
|Nasmed Egepol
|5,20
|0,78
|Naturel Enerji
|33,62
|4,09
|-5,32
|Naturelgaz
|7,33
|1,10
|Net Holding
|4,38
|0,23
|27,70
|Netaş Telekom.
|17,43
|1,81
|-37,93
|Niğbaş Niğde Beton
|7,82
|-0,76
|-84,96
|Nuh Çimento
|44,04
|-0,09
|-8,30
|Nurol GMYO
|14,89
|0,47
|104,25
|Odaş Elektrik
|1,43
|2,14
|-51,08
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,01
|1,45
|Orge Enerji Elektrik
|5,89
|1,90
|27,70
|Orma Orman Mahsulleri
|26,70
|0,75
|81,39
|Osmanlı Menkul
|24,56
|2,42
|-20,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,78
|1,14
|-23,73
|Otokar
|350,90
|1,95
|15,32
|Oyak Çimento
|6,77
|1,04
|-22,89
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|0,29
|-0,75
|Oyak Yatırım Menkul
|28,40
|-0,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,94
|0,51
|68,58
|Özak GMYO
|5,15
|0,59
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|16,48
|0,67
|151,60
|Özderici GMYO
|1,62
|0,62
|-27,03
|Özerden Plastik
|7,34
|0,55
|-18,44
|Pamel Elektrik
|64,70
|1,25
|203,47
|Panora GMYO
|6,31
|-0,47
|7,48
|Papilon Savunma
|12,97
|0,54
|-42,96
|Park Elek.Madencilik
|4,90
|1,24
|-8,75
|Parsan
|31,08
|4,02
|27,90
|Pegasus
|78,90
|0,64
|5,76
|Peker GMYO
|0,98
|1,03
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,56
|2,01
|-29,50
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|195,00
|2,63
|Pera GMYO
|1,43
|2,88
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,46
|-0,17
|28,00
|Petkim
|6,68
|1,37
|34,14
|Petrokent Turizm
|3.530,00
|0,57
|289,45
|Pınar Et ve Un
|16,48
|1,67
|-24,69
|Pınar Su
|3,91
|1,30
|-3,79
|Pınar Süt
|16,60
|1,53
|-26,39
|Plastikkart
|18,32
|-0,81
|28,61
|Polisan Holding
|2,76
|1,47
|-28,21
|Politeknik Metal
|327,40
|0,24
|-19,30
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|0,00
|-28,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,05
|0,16
|-48,88
|QNB Finansbank
|33,82
|0,12
|-51,93
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,95
|0,55
|Ral Yatırım Holding
|5,41
|-3,39
|21,85
|Ray Sigorta
|9,75
|-1,02
|-36,89
|Reysaş GMYO
|2,83
|0,71
|-12,70
|Reysaş Lojistik
|5,12
|0,20
|-1,04
|Rhea Girişim
|1,88
|2,17
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|14,30
|2,51
|4,30
|Royal Halı
|3,03
|1,00
|-11,92
|RTA Laboratuvarları
|21,24
|1,72
|-29,85
|Sabancı Holding
|10,84
|1,12
|-1,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,23
|1,54
|-33,55
|Sanel Mühendislik
|4,93
|-0,20
|44,15
|Sanifoam Sünger
|27,68
|6,46
|103,53
|Sanko Pazarlama
|10,00
|1,11
|7,90
|Saray Matbaacılık
|3,89
|1,04
|-55,64
|Sarkuysan
|15,79
|5,69
|81,55
|Sasa Polyester
|29,88
|1,70
|99,41
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,62
|1,50
|154,05
|Sekuro Plastik
|19,12
|1,16
|36,96
|Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|0,11
|-34,48
|Selçuk Gıda
|4,25
|-0,47
|-14,66
|Selva Gıda Sanayi
|8,55
|4,27
|Senkron Güvenlik
|29,00
|0,21
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|14,60
|0,00
|-8,75
|Servet GMYO
|68,40
|1,63
|-12,76
|Seyitler Kimya
|15,51
|0,58
|15,20
|Silverline Endüstri
|5,16
|1,57
|-40,00
|Sinpaş GMYO
|3,99
|0,25
|-4,55
|Smartiks Yazılım
|5,23
|0,00
|-40,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,08
|1,35
|-8,57
|Söktaş
|3,03
|0,66
|-6,79
|Sönmez Filament
|26,70
|1,37
|-49,80
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|-0,22
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|83,50
|0,00
|63,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,86
|1,46
|-24,06
|Şekerbank
|1,01
|1,00
|-33,11
|Şişe Cam
|8,64
|0,70
|20,68
|Şok Marketler Ticaret
|11,15
|0,54
|-10,66
|T. Halk Bankası
|4,41
|0,92
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,00
|2,42
|-29,17
|T.S.K.B.
|1,27
|0,79
|-27,28
|T.Tuborg
|15,81
|0,00
|-10,83
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,84
|127,92
|Tat Gıda
|10,10
|0,10
|-12,64
|TAV Havalimanları
|26,06
|1,16
|22,35
|Tek-Art Turizm
|1,25
|1,63
|-38,12
|Tekfen Holding
|15,13
|2,72
|-7,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,22
|0,48
|-28,17
|Temapol Polimer Plastik
|14,32
|0,70
|24,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|188,10
|0,27
|-13,04
|TGS Dış Ticaret
|15,08
|0,47
|18,65
|Tofaş Oto. Fab.
|59,35
|-0,67
|92,00
|Torunlar GMYO
|3,79
|1,88
|-2,82
|Trabzon Liman
|31,10
|6,00
|-3,18
|Trabzonspor Sportif
|4,87
|9,93
|99,59
|Trend GMYO
|6,32
|0,32
|-49,72
|TSKB GMYO
|2,96
|1,02
|-38,67
|Tuğçelik
|13,16
|1,15
|62,87
|Tukaş
|6,76
|0,90
|-30,24
|Turcas Petrol
|3,61
|1,12
|-25,57
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,85
|1,98
|Turkcell
|15,79
|-0,13
|3,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,99
|1,52
|13,65
|Tüpraş
|141,00
|-0,56
|30,56
|Türk Hava Yolları
|14,45
|1,19
|11,93
|Türk İlaç Serum
|10,29
|0,39
|Türk Prysmian Kablo
|22,16
|4,23
|83,71
|Türk Telekom
|7,57
|0,53
|-4,17
|Türk Traktör
|174,70
|1,28
|2,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,20
|0,51
|21,52
|Türkiye Sigorta
|5,16
|0,19
|-16,48
|Ufuk Yatırım
|22,20
|0,00
|65,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,94
|-0,76
|-7,08
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|0,10
|-0,49
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|0,76
|3,57
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,66
|1,22
|-29,06
|Utopya Turizm
|19,40
|2,11
|-50,00
|Uzertaş Boya
|29,86
|-0,53
|-47,24
|Ülker Bisküvi
|19,70
|0,36
|-11,73
|Ünlü Yatırım Holding
|5,76
|1,41
|Vakıf Fin. Kir.
|6,60
|2,01
|93,66
|Vakıf GMYO
|1,55
|0,65
|-35,38
|Vakıf Yat. Ort.
|6,08
|0,83
|-17,39
|Vakıflar Bankası
|3,40
|0,89
|-27,81
|Vakko Tekstil
|9,37
|0,64
|49,53
|Vanet Gıda
|5,92
|3,68
|-23,42
|VBT Yazılım
|20,78
|-0,57
|Verusa Holding
|46,10
|0,22
|2,26
|Verusaturk Girisim
|20,18
|0,20
|54,66
|Vestel
|25,06
|0,40
|39,67
|Vestel Beyaz Eşya
|6,07
|0,50
|36,76
|Viking Kağıt
|6,36
|-0,63
|-29,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,61
|0,77
|-12,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,42
|0,73
|-15,95
|Yataş
|13,11
|2,34
|-7,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,24
|0,31
|-26,36
|Yeni Gimat GMYO
|14,97
|-0,47
|29,14
|Yeo Teknoloji
|68,40
|-0,73
|Yeşil GMYO
|0,91
|2,25
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,09
|1,87
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,11
|2,43
|-50,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.730,60
|0,31
|-37,63
|Yonga Mobilya
|18,90
|0,00
|-36,55
|Yükselen Çelik
|5,21
|1,17
|0,28
|Yünsa
|12,04
|-1,23
|-13,33
|Ziraat GMYO
|1,66
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,66
|-3,49
|-34,36
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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