Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.990,00 -0,03 -25,95 İş Bankası (C) 5,41 -0,37 -20,36 İş Bankası (Kur.) 348.249,70 -8,36 İş Fin.Kir. 3,04 -0,65 -21,24 İş Girişim 7,93 -0,13 -58,15 İş GMYO 1,90 -0,52 -25,20 İş Y. Men. Değ. 15,07 1,62 -9,20 İş Yat. Ort. 2,71 0,00 -19,42 İşbir Holding 56,00 -2,01 4,32 Işık Plastik 6,17 -0,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 -1,05 -17,54 İttifak Holding 1,25 0,81 -43,95 İz Hayvancılık Tarım 24,88 3,49 38,22 İzmir Demir Çelik 2,29 0,00 -30,81 İzmir Fırça 5,98 -0,83 7,55 Jantsa Jant Sanayi 58,70 4,45 41,62 Kafein Yazılım 20,02 0,50 -6,18 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,15 0,93 Kaplamin 24,10 0,67 -28,70 Kardemir (A) 6,31 -0,63 6,05 Kardemir (B) 6,26 -0,95 18,79 Kardemir (D) 7,50 -0,27 29,76 Karel Elektronik 8,58 -0,35 27,60 Karsan Otomotiv 3,64 0,00 12,00 Karsu Tekstil 8,35 0,24 -2,34 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,35 2,66 Kartonsan 49,48 0,24 -47,74 Katmerciler Ekipman 1,30 0,00 -24,95 Kent Gıda 176,00 -1,46 -50,51 Kerevitaş Gıda 4,19 1,21 -36,32 Kervan Gıda 11,75 0,09 14,80 Kervansaray Yat. Holding 0,76 -5,00 -39,68 Kiler GMYO 1,96 0,00 -21,91 Kızılbük GYO 28,08 -0,07 Klimasan Klima 10,23 -0,58 21,24 Koç Holding 22,52 0,90 10,11 Konfrut Gıda 4,19 -0,48 -0,83 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,00 0,57 200,85 Konya Çimento 821,40 -0,44 -27,31 Koray GMYO 7,64 3,10 71,69 Kordsa Teknik Tekstil 26,08 1,48 67,72 Koza Altın 103,90 1,46 7,45 Koza Madencilik 16,33 0,55 5,42 Körfez GMYO 5,67 5,00 -2,24 Kristal Kola 1,30 0,78 -57,45 Kron Telekomünikasyon 32,48 -0,37 -11,83 Kuştur Kuşadası Turizm 265,80 9,97 68,98 Kuyas Yatırım 2,61 1,95 13,48 Kütahya Porselen 67,50 0,82 33,80 Kütahya Şeker Fabrikası 31,28 0,90 Lider Faktoring 3,18 -1,24 -6,74 Link Bilgisayar 28,30 1,07 -10,43 Logo Yazılım 43,38 0,18 39,31 Lokman Hekim Sağlık 10,20 -0,78 43,71 Lüks Kadife 47,84 6,17 66,61 Makina Takım 3,23 0,31 -5,28 Manas Enerji Yönetimi 15,66 0,51 Margün Enerji 8,35 -0,95 Marka Yatırım Holding 4,22 0,00 -34,37 Marmaris Altınyunus 176,10 0,40 58,51 Marshall 255,00 -1,39 -16,86 Martı GMYO 0,90 0,00 -64,76 Martı Otel 1,69 2,42 -20,66 Matriks Bilgi Dağıtım 22,22 -0,71 Mavi Giyim 70,20 -1,75 36,02 Mazhar Zorlu Holding 32,50 1,25 3,24 Meditera Tıbbi Malzeme 34,32 -1,44 Mega Polietilen 4,99 0,40 -34,86 Menderes Tekstil 2,05 -0,49 -33,66 Mercan Kimya 10,17 -0,97 Merit Turizm 26,18 10,00 152,72 Merko Gıda 4,65 4,03 -46,18 Metemtur Yatırım 3,06 0,00 -62,15 Metro Holding 1,28 -0,78 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,75 0,36 -4,84 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 34,32 0,53 -19,81 Milpa 3,88 0,00 -15,65 Mistral GMYO 4,41 -1,12 -6,37 MLP Sağlık 25,52 0,16 28,43 MMC San. ve Tic. Yat. 5,62 -1,06 22,17 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,09 -2,34 -40,17 Mondi Tire Kutsan 9,12 -1,41 20,00 Nasmed Egepol 5,18 -0,58 Naturel Enerji 32,50 -0,25 -8,47 Naturelgaz 7,31 0,69 Net Holding 4,43 -1,34 29,15 Netaş Telekom. 17,19 1,12 -38,78 Niğbaş Niğde Beton 7,90 -0,38 -84,81 Nuh Çimento 43,44 -0,96 -9,55 Nurol GMYO 14,62 -1,48 100,55 Odaş Elektrik 1,41 0,71 -51,77 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,38 -1,11 Orge Enerji Elektrik 5,79 0,17 25,53 Orma Orman Mahsulleri 26,50 0,38 80,03 Osmanlı Menkul 24,06 1,92 -21,74 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 1,14 -24,16 Otokar 343,90 1,81 13,02 Oyak Çimento 6,75 0,30 -23,12 Oyak Yat. Ort. 6,82 -0,44 -1,19 Oyak Yatırım Menkul 29,20 0,48 Oylum Sınai Yatırımlar 7,85 -1,51 66,67 Özak GMYO 5,10 0,99 0,00 Özbal Çelik Boru 16,37 -1,86 149,92 Özderici GMYO 1,60 0,63 -27,93 Özerden Plastik 7,29 -0,41 -19,00 Pamel Elektrik 64,90 1,80 204,41 Panora GMYO 6,32 -0,16 7,65 Papilon Savunma 12,93 0,94 -43,13 Park Elek.Madencilik 4,84 0,21 -9,87 Parsan 29,64 1,72 21,98 Pegasus 78,50 -0,19 5,23 Peker GMYO 0,97 1,04 -58,53 Penguen Gıda 3,45 0,88 -31,68 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 191,40 4,48 Pera GMYO 1,38 0,73 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 23,18 1,05 26,47 Petkim 6,48 0,31 30,12 Petrokent Turizm 3.500,10 0,00 286,15 Pınar Et ve Un 16,29 0,25 -25,56 Pınar Su 3,87 0,00 -4,78 Pınar Süt 16,45 -0,30 -27,05 Plastikkart 18,48 -2,22 29,74 Polisan Holding 2,72 0,00 -29,25 Politeknik Metal 325,50 -0,15 -19,77 Prizma Press Matbaacılık 3,91 -1,26 -28,65 QNB Finans Fin. Kir. 64,90 1,17 -48,20 QNB Finansbank 33,76 -1,00 -52,01 QUA Granite Hayal Yapı 10,93 -0,18 Ral Yatırım Holding 5,63 -2,60 26,80 Ray Sigorta 9,39 -0,42 -39,22 Reysaş GMYO 2,83 0,71 -12,70 Reysaş Lojistik 5,21 0,00 0,70 Rhea Girişim 1,85 0,54 -50,27 Rodrigo Tekstil 13,43 5,83 -2,04 Royal Halı 3,05 0,00 -11,34 RTA Laboratuvarları 21,00 -0,38 -30,65 Sabancı Holding 10,47 -0,85 -5,04 Safkar Ege Soğutmacılık 7,14 0,56 -34,38 Sanel Mühendislik 4,93 -1,20 44,15 Sanifoam Sünger 24,80 0,98 82,35 Sanko Pazarlama 9,89 1,23 6,71 Saray Matbaacılık 3,86 1,31 -55,99 Sarkuysan 14,62 -1,28 68,10 Sasa Polyester 29,12 3,04 94,33 Say Yenilenebilir Enerji 21,30 1,24 150,29 Sekuro Plastik 18,95 -0,58 35,74 Selçuk Ecza Deposu 8,63 0,23 -35,75 Selçuk Gıda 4,28 -1,15 -14,06 Selva Gıda Sanayi 8,17 -0,37 Senkron Güvenlik 29,74 0,00 13,25 Serve Film Prodüksiyon 14,50 -4,61 -9,38 Servet GMYO 67,40 -1,39 -14,03 Seyitler Kimya 15,46 -0,32 14,83 Silverline Endüstri 5,07 -0,78 -41,05 Sinpaş GMYO 4,00 -0,50 -4,31 Smartiks Yazılım 5,24 -0,57 -40,86 Sodaş Sodyum Sanayii 23,80 -0,83 -9,63 Söktaş 3,06 -0,33 -5,87 Sönmez Filament 26,90 -0,66 -49,42 Sönmez Pamuklu 13,54 -0,44 -43,58 Sumaş Suni Tahta 88,00 3,65 72,51 Şeker Fin. Kir. 4,81 -0,41 -24,84 Şekerbank 1,00 0,00 -33,77 Şişe Cam 8,53 -0,12 19,14 Şok Marketler Ticaret 11,12 0,18 -10,90 T. Halk Bankası 4,36 -1,13 -21,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,98 -1,61 -29,23 T.S.K.B. 1,25 -1,57 -28,43 T.Tuborg 15,81 -0,32 -10,83 Taç Tarım Ürünleri 23,70 -0,34 125,07 Tat Gıda 10,08 -0,59 -12,81 TAV Havalimanları 25,92 0,86 21,69 Tek-Art Turizm 1,23 -0,81 -39,11 Tekfen Holding 14,68 -0,41 -10,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,27 2,96 -27,60 Temapol Polimer Plastik 14,33 1,99 24,61 Tetamat Gıda Yatırımları 188,20 -0,32 -12,99 TGS Dış Ticaret 14,70 3,67 15,66 Tofaş Oto. Fab. 59,15 1,55 91,36 Torunlar GMYO 3,75 0,00 -3,85 Trabzon Liman 29,44 -0,94 -8,34 Trabzonspor Sportif 4,43 9,93 81,56 Trend GMYO 6,34 0,63 -49,56 TSKB GMYO 3,04 -0,33 -37,01 Tuğçelik 12,99 1,17 60,77 Tukaş 6,69 0,15 -30,96 Turcas Petrol 3,55 -0,28 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık 11,59 0,00 Turkcell 15,77 -0,94 3,09 Tümosan Motor ve Traktör 15,73 1,55 11,80 Tüpraş 140,60 1,01 30,19 Türk Hava Yolları 14,14 0,00 9,53 Türk İlaç Serum 10,26 -2,84 Türk Prysmian Kablo 20,26 1,00 67,96 Türk Telekom 7,47 -0,40 -5,44 Türk Traktör 173,40 0,81 1,78 Türker Proje Gayrimenkul 136,80 0,59 21,17 Türkiye Sigorta 5,11 0,20 -17,29 Ufuk Yatırım 22,64 1,98 68,96 Ulaşlar Turizm Yat. 4,02 -1,23 -5,19 Ulusoy Elektrik 51,05 0,29 -0,58 Ulusoy Un Sanayi 5,25 1,94 3,17 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 0,61 -29,91 Utopya Turizm 19,25 -1,18 -50,39 Uzertaş Boya 30,68 2,33 -45,80 Ülker Bisküvi 19,58 -0,56 -12,27 Ünlü Yatırım Holding 5,71 0,88 Vakıf Fin. Kir. 6,48 -0,61 90,14 Vakıf GMYO 1,53 -0,65 -36,22 Vakıf Yat. Ort. 6,00 -0,50 -18,48 Vakıflar Bankası 3,37 -1,75 -28,45 Vakko Tekstil 9,14 -0,22 45,86 Vanet Gıda 5,72 0,00 -26,00 VBT Yazılım 21,08 2,73 Verusa Holding 46,36 5,08 2,84 Verusaturk Girisim 20,14 3,92 54,35 Vestel 24,68 0,00 37,55 Vestel Beyaz Eşya 6,13 2,22 38,11 Viking Kağıt 6,51 3,33 -27,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 0,00 -13,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,22 -0,13 -16,50 Yataş 12,78 -0,08 -9,68 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,20 0,31 -27,27 Yeni Gimat GMYO 15,12 0,80 30,43 Yeo Teknoloji 70,80 7,84 Yeşil GMYO 0,90 2,27 -34,78 Yeşil Yapı 1,06 -1,85 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,05 -0,49 -52,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.999,20 -0,01 -35,90 Yonga Mobilya 18,99 -0,31 -36,25 Yükselen Çelik 5,16 -0,19 -0,68 Yünsa 12,69 -4,94 -8,65 Ziraat GMYO 1,62 -0,61 Zorlu Enerji 1,58 0,64 -37,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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