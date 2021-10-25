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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.990,00-0,03-25,95
İş Bankası (C)5,41-0,37-20,36
İş Bankası (Kur.)348.249,70

-8,36
İş Fin.Kir.3,04-0,65-21,24
İş Girişim7,93-0,13-58,15
İş GMYO1,90-0,52-25,20
İş Y. Men. Değ.15,071,62-9,20
İş Yat. Ort.2,710,00-19,42
İşbir Holding56,00-2,014,32
Işık Plastik6,17-0,48

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,94-1,05-17,54
İttifak Holding1,250,81-43,95
İz Hayvancılık Tarım24,883,4938,22
İzmir Demir Çelik2,290,00-30,81
İzmir Fırça5,98-0,837,55
Jantsa Jant Sanayi58,704,4541,62
Kafein Yazılım20,020,50-6,18
Kalekim Kimyevi Maddeler14,150,93

Kaplamin24,100,67-28,70
Kardemir (A)6,31-0,636,05
Kardemir (B)6,26-0,9518,79
Kardemir (D)7,50-0,2729,76
Karel Elektronik8,58-0,3527,60
Karsan Otomotiv3,640,0012,00
Karsu Tekstil8,350,24-2,34
Kartal Yenilenebilir Enerji17,352,66

Kartonsan49,480,24-47,74
Katmerciler Ekipman1,300,00-24,95
Kent Gıda176,00-1,46-50,51
Kerevitaş Gıda4,191,21-36,32
Kervan Gıda11,750,0914,80
Kervansaray Yat. Holding0,76-5,00-39,68
Kiler GMYO1,960,00-21,91
Kızılbük GYO28,08-0,07

Klimasan Klima10,23-0,5821,24
Koç Holding22,520,9010,11
Konfrut Gıda4,19-0,48-0,83
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,000,57200,85
Konya Çimento821,40-0,44-27,31
Koray GMYO7,643,1071,69
Kordsa Teknik Tekstil26,081,4867,72
Koza Altın103,901,467,45
Koza Madencilik16,330,555,42
Körfez GMYO5,675,00-2,24
Kristal Kola1,300,78-57,45
Kron Telekomünikasyon32,48-0,37-11,83
Kuştur Kuşadası Turizm265,809,9768,98
Kuyas Yatırım2,611,9513,48
Kütahya Porselen67,500,8233,80
Kütahya Şeker Fabrikası31,280,90

Lider Faktoring3,18-1,24-6,74
Link Bilgisayar28,301,07-10,43
Logo Yazılım43,380,1839,31
Lokman Hekim Sağlık10,20-0,7843,71
Lüks Kadife47,846,1766,61
Makina Takım3,230,31-5,28
Manas Enerji Yönetimi15,660,51

Margün Enerji8,35-0,95

Marka Yatırım Holding4,220,00-34,37
Marmaris Altınyunus176,100,4058,51
Marshall255,00-1,39-16,86
Martı GMYO0,900,00-64,76
Martı Otel1,692,42-20,66
Matriks Bilgi Dağıtım22,22-0,71

Mavi Giyim70,20-1,7536,02
Mazhar Zorlu Holding32,501,253,24
Meditera Tıbbi Malzeme34,32-1,44

Mega Polietilen4,990,40-34,86
Menderes Tekstil2,05-0,49-33,66
Mercan Kimya10,17-0,97

Merit Turizm26,1810,00152,72
Merko Gıda4,654,03-46,18
Metemtur Yatırım3,060,00-62,15
Metro Holding1,28-0,78-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,750,36-4,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret34,320,53-19,81
Milpa3,880,00-15,65
Mistral GMYO4,41-1,12-6,37
MLP Sağlık25,520,1628,43
MMC San. ve Tic. Yat.5,62-1,0622,17
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,09-2,34-40,17
Mondi Tire Kutsan9,12-1,4120,00
Nasmed Egepol5,18-0,58

Naturel Enerji32,50-0,25-8,47
Naturelgaz7,310,69

Net Holding4,43-1,3429,15
Netaş Telekom.17,191,12-38,78
Niğbaş Niğde Beton7,90-0,38-84,81
Nuh Çimento43,44-0,96-9,55
Nurol GMYO14,62-1,48100,55
Odaş Elektrik1,410,71-51,77
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,38-1,11

Orge Enerji Elektrik5,790,1725,53
Orma Orman Mahsulleri26,500,3880,03
Osmanlı Menkul24,061,92-21,74
Ostim Endüstriyel Yat1,771,14-24,16
Otokar343,901,8113,02
Oyak Çimento6,750,30-23,12
Oyak Yat. Ort.6,82-0,44-1,19
Oyak Yatırım Menkul29,200,48

Oylum Sınai Yatırımlar7,85-1,5166,67
Özak GMYO5,100,990,00
Özbal Çelik Boru16,37-1,86149,92
Özderici GMYO1,600,63-27,93
Özerden Plastik7,29-0,41-19,00
Pamel Elektrik64,901,80204,41
Panora GMYO6,32-0,167,65
Papilon Savunma12,930,94-43,13
Park Elek.Madencilik4,840,21-9,87
Parsan29,641,7221,98
Pegasus78,50-0,195,23
Peker GMYO0,971,04-58,53
Penguen Gıda3,450,88-31,68
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım191,404,48

Pera GMYO1,380,73-21,22
Pergamon Dış Ticaret23,181,0526,47
Petkim6,480,3130,12
Petrokent Turizm3.500,100,00286,15
Pınar Et ve Un16,290,25-25,56
Pınar Su3,870,00-4,78
Pınar Süt16,45-0,30-27,05
Plastikkart18,48-2,2229,74
Polisan Holding2,720,00-29,25
Politeknik Metal325,50-0,15-19,77
Prizma Press Matbaacılık3,91-1,26-28,65
QNB Finans Fin. Kir.64,901,17-48,20
QNB Finansbank33,76-1,00-52,01
QUA Granite Hayal Yapı10,93-0,18

Ral Yatırım Holding5,63-2,6026,80
Ray Sigorta9,39-0,42-39,22
Reysaş GMYO2,830,71-12,70
Reysaş Lojistik5,210,000,70
Rhea Girişim1,850,54-50,27
Rodrigo Tekstil13,435,83-2,04
Royal Halı3,050,00-11,34
RTA Laboratuvarları21,00-0,38-30,65
Sabancı Holding10,47-0,85-5,04
Safkar Ege Soğutmacılık7,140,56-34,38
Sanel Mühendislik4,93-1,2044,15
Sanifoam Sünger24,800,9882,35
Sanko Pazarlama9,891,236,71
Saray Matbaacılık3,861,31-55,99
Sarkuysan14,62-1,2868,10
Sasa Polyester29,123,0494,33
Say Yenilenebilir Enerji21,301,24150,29
Sekuro Plastik18,95-0,5835,74
Selçuk Ecza Deposu8,630,23-35,75
Selçuk Gıda4,28-1,15-14,06
Selva Gıda Sanayi8,17-0,37

Senkron Güvenlik29,740,0013,25
Serve Film Prodüksiyon14,50-4,61-9,38
Servet GMYO67,40-1,39-14,03
Seyitler Kimya15,46-0,3214,83
Silverline Endüstri5,07-0,78-41,05
Sinpaş GMYO4,00-0,50-4,31
Smartiks Yazılım5,24-0,57-40,86
Sodaş Sodyum Sanayii23,80-0,83-9,63
Söktaş3,06-0,33-5,87
Sönmez Filament26,90-0,66-49,42
Sönmez Pamuklu13,54-0,44-43,58
Sumaş Suni Tahta88,003,6572,51
Şeker Fin. Kir.4,81-0,41-24,84
Şekerbank1,000,00-33,77
Şişe Cam8,53-0,1219,14
Şok Marketler Ticaret11,120,18-10,90
T. Halk Bankası4,36-1,13-21,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,98-1,61-29,23
T.S.K.B.1,25-1,57-28,43
T.Tuborg15,81-0,32-10,83
Taç Tarım Ürünleri23,70-0,34125,07
Tat Gıda10,08-0,59-12,81
TAV Havalimanları25,920,8621,69
Tek-Art Turizm1,23-0,81-39,11
Tekfen Holding14,68-0,41-10,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,272,96-27,60
Temapol Polimer Plastik14,331,9924,61
Tetamat Gıda Yatırımları188,20-0,32-12,99
TGS Dış Ticaret14,703,6715,66
Tofaş Oto. Fab.59,151,5591,36
Torunlar GMYO3,750,00-3,85
Trabzon Liman29,44-0,94-8,34
Trabzonspor Sportif4,439,9381,56
Trend GMYO6,340,63-49,56
TSKB GMYO3,04-0,33-37,01
Tuğçelik12,991,1760,77
Tukaş6,690,15-30,96
Turcas Petrol3,55-0,28-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık11,590,00

Turkcell15,77-0,943,09
Tümosan Motor ve Traktör15,731,5511,80
Tüpraş140,601,0130,19
Türk Hava Yolları14,140,009,53
Türk İlaç Serum10,26-2,84

Türk Prysmian Kablo20,261,0067,96
Türk Telekom7,47-0,40-5,44
Türk Traktör173,400,811,78
Türker Proje Gayrimenkul136,800,5921,17
Türkiye Sigorta5,110,20-17,29
Ufuk Yatırım22,641,9868,96
Ulaşlar Turizm Yat.4,02-1,23-5,19
Ulusoy Elektrik51,050,29-0,58
Ulusoy Un Sanayi5,251,943,17
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,640,61-29,91
Utopya Turizm19,25-1,18-50,39
Uzertaş Boya30,682,33-45,80
Ülker Bisküvi19,58-0,56-12,27
Ünlü Yatırım Holding5,710,88

Vakıf Fin. Kir.6,48-0,6190,14
Vakıf GMYO1,53-0,65-36,22
Vakıf Yat. Ort.6,00-0,50-18,48
Vakıflar Bankası3,37-1,75-28,45
Vakko Tekstil9,14-0,2245,86
Vanet Gıda5,720,00-26,00
VBT Yazılım21,082,73

Verusa Holding46,365,082,84
Verusaturk Girisim20,143,9254,35
Vestel24,680,0037,55
Vestel Beyaz Eşya6,132,2238,11
Viking Kağıt6,513,33-27,67
Yapı ve Kredi Bank.2,580,00-13,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,22-0,13-16,50
Yataş12,78-0,08-9,68
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,200,31-27,27
Yeni Gimat GMYO15,120,8030,43
Yeo Teknoloji70,807,84

Yeşil GMYO0,902,27-34,78
Yeşil Yapı1,06-1,85-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,05-0,49-52,06
Yibitaş İnşaat Malzeme9.999,20-0,01-35,90
Yonga Mobilya18,99-0,31-36,25
Yükselen Çelik5,16-0,19-0,68
Yünsa12,69-4,94-8,65
Ziraat GMYO1,62-0,61

Zorlu Enerji1,580,64-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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