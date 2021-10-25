Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.990,00
|-0,03
|-25,95
|İş Bankası (C)
|5,41
|-0,37
|-20,36
|İş Bankası (Kur.)
|348.249,70
|-8,36
|İş Fin.Kir.
|3,04
|-0,65
|-21,24
|İş Girişim
|7,93
|-0,13
|-58,15
|İş GMYO
|1,90
|-0,52
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|15,07
|1,62
|-9,20
|İş Yat. Ort.
|2,71
|0,00
|-19,42
|İşbir Holding
|56,00
|-2,01
|4,32
|Işık Plastik
|6,17
|-0,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|-1,05
|-17,54
|İttifak Holding
|1,25
|0,81
|-43,95
|İz Hayvancılık Tarım
|24,88
|3,49
|38,22
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|0,00
|-30,81
|İzmir Fırça
|5,98
|-0,83
|7,55
|Jantsa Jant Sanayi
|58,70
|4,45
|41,62
|Kafein Yazılım
|20,02
|0,50
|-6,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,15
|0,93
|Kaplamin
|24,10
|0,67
|-28,70
|Kardemir (A)
|6,31
|-0,63
|6,05
|Kardemir (B)
|6,26
|-0,95
|18,79
|Kardemir (D)
|7,50
|-0,27
|29,76
|Karel Elektronik
|8,58
|-0,35
|27,60
|Karsan Otomotiv
|3,64
|0,00
|12,00
|Karsu Tekstil
|8,35
|0,24
|-2,34
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,35
|2,66
|Kartonsan
|49,48
|0,24
|-47,74
|Katmerciler Ekipman
|1,30
|0,00
|-24,95
|Kent Gıda
|176,00
|-1,46
|-50,51
|Kerevitaş Gıda
|4,19
|1,21
|-36,32
|Kervan Gıda
|11,75
|0,09
|14,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,76
|-5,00
|-39,68
|Kiler GMYO
|1,96
|0,00
|-21,91
|Kızılbük GYO
|28,08
|-0,07
|Klimasan Klima
|10,23
|-0,58
|21,24
|Koç Holding
|22,52
|0,90
|10,11
|Konfrut Gıda
|4,19
|-0,48
|-0,83
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,00
|0,57
|200,85
|Konya Çimento
|821,40
|-0,44
|-27,31
|Koray GMYO
|7,64
|3,10
|71,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,08
|1,48
|67,72
|Koza Altın
|103,90
|1,46
|7,45
|Koza Madencilik
|16,33
|0,55
|5,42
|Körfez GMYO
|5,67
|5,00
|-2,24
|Kristal Kola
|1,30
|0,78
|-57,45
|Kron Telekomünikasyon
|32,48
|-0,37
|-11,83
|Kuştur Kuşadası Turizm
|265,80
|9,97
|68,98
|Kuyas Yatırım
|2,61
|1,95
|13,48
|Kütahya Porselen
|67,50
|0,82
|33,80
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,28
|0,90
|Lider Faktoring
|3,18
|-1,24
|-6,74
|Link Bilgisayar
|28,30
|1,07
|-10,43
|Logo Yazılım
|43,38
|0,18
|39,31
|Lokman Hekim Sağlık
|10,20
|-0,78
|43,71
|Lüks Kadife
|47,84
|6,17
|66,61
|Makina Takım
|3,23
|0,31
|-5,28
|Manas Enerji Yönetimi
|15,66
|0,51
|Margün Enerji
|8,35
|-0,95
|Marka Yatırım Holding
|4,22
|0,00
|-34,37
|Marmaris Altınyunus
|176,10
|0,40
|58,51
|Marshall
|255,00
|-1,39
|-16,86
|Martı GMYO
|0,90
|0,00
|-64,76
|Martı Otel
|1,69
|2,42
|-20,66
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,22
|-0,71
|Mavi Giyim
|70,20
|-1,75
|36,02
|Mazhar Zorlu Holding
|32,50
|1,25
|3,24
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,32
|-1,44
|Mega Polietilen
|4,99
|0,40
|-34,86
|Menderes Tekstil
|2,05
|-0,49
|-33,66
|Mercan Kimya
|10,17
|-0,97
|Merit Turizm
|26,18
|10,00
|152,72
|Merko Gıda
|4,65
|4,03
|-46,18
|Metemtur Yatırım
|3,06
|0,00
|-62,15
|Metro Holding
|1,28
|-0,78
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,75
|0,36
|-4,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,32
|0,53
|-19,81
|Milpa
|3,88
|0,00
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,41
|-1,12
|-6,37
|MLP Sağlık
|25,52
|0,16
|28,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,62
|-1,06
|22,17
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,09
|-2,34
|-40,17
|Mondi Tire Kutsan
|9,12
|-1,41
|20,00
|Nasmed Egepol
|5,18
|-0,58
|Naturel Enerji
|32,50
|-0,25
|-8,47
|Naturelgaz
|7,31
|0,69
|Net Holding
|4,43
|-1,34
|29,15
|Netaş Telekom.
|17,19
|1,12
|-38,78
|Niğbaş Niğde Beton
|7,90
|-0,38
|-84,81
|Nuh Çimento
|43,44
|-0,96
|-9,55
|Nurol GMYO
|14,62
|-1,48
|100,55
|Odaş Elektrik
|1,41
|0,71
|-51,77
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,38
|-1,11
|Orge Enerji Elektrik
|5,79
|0,17
|25,53
|Orma Orman Mahsulleri
|26,50
|0,38
|80,03
|Osmanlı Menkul
|24,06
|1,92
|-21,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|1,14
|-24,16
|Otokar
|343,90
|1,81
|13,02
|Oyak Çimento
|6,75
|0,30
|-23,12
|Oyak Yat. Ort.
|6,82
|-0,44
|-1,19
|Oyak Yatırım Menkul
|29,20
|0,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,85
|-1,51
|66,67
|Özak GMYO
|5,10
|0,99
|0,00
|Özbal Çelik Boru
|16,37
|-1,86
|149,92
|Özderici GMYO
|1,60
|0,63
|-27,93
|Özerden Plastik
|7,29
|-0,41
|-19,00
|Pamel Elektrik
|64,90
|1,80
|204,41
|Panora GMYO
|6,32
|-0,16
|7,65
|Papilon Savunma
|12,93
|0,94
|-43,13
|Park Elek.Madencilik
|4,84
|0,21
|-9,87
|Parsan
|29,64
|1,72
|21,98
|Pegasus
|78,50
|-0,19
|5,23
|Peker GMYO
|0,97
|1,04
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,45
|0,88
|-31,68
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|191,40
|4,48
|Pera GMYO
|1,38
|0,73
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,18
|1,05
|26,47
|Petkim
|6,48
|0,31
|30,12
|Petrokent Turizm
|3.500,10
|0,00
|286,15
|Pınar Et ve Un
|16,29
|0,25
|-25,56
|Pınar Su
|3,87
|0,00
|-4,78
|Pınar Süt
|16,45
|-0,30
|-27,05
|Plastikkart
|18,48
|-2,22
|29,74
|Polisan Holding
|2,72
|0,00
|-29,25
|Politeknik Metal
|325,50
|-0,15
|-19,77
|Prizma Press Matbaacılık
|3,91
|-1,26
|-28,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,90
|1,17
|-48,20
|QNB Finansbank
|33,76
|-1,00
|-52,01
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,93
|-0,18
|Ral Yatırım Holding
|5,63
|-2,60
|26,80
|Ray Sigorta
|9,39
|-0,42
|-39,22
|Reysaş GMYO
|2,83
|0,71
|-12,70
|Reysaş Lojistik
|5,21
|0,00
|0,70
|Rhea Girişim
|1,85
|0,54
|-50,27
|Rodrigo Tekstil
|13,43
|5,83
|-2,04
|Royal Halı
|3,05
|0,00
|-11,34
|RTA Laboratuvarları
|21,00
|-0,38
|-30,65
|Sabancı Holding
|10,47
|-0,85
|-5,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,14
|0,56
|-34,38
|Sanel Mühendislik
|4,93
|-1,20
|44,15
|Sanifoam Sünger
|24,80
|0,98
|82,35
|Sanko Pazarlama
|9,89
|1,23
|6,71
|Saray Matbaacılık
|3,86
|1,31
|-55,99
|Sarkuysan
|14,62
|-1,28
|68,10
|Sasa Polyester
|29,12
|3,04
|94,33
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,30
|1,24
|150,29
|Sekuro Plastik
|18,95
|-0,58
|35,74
|Selçuk Ecza Deposu
|8,63
|0,23
|-35,75
|Selçuk Gıda
|4,28
|-1,15
|-14,06
|Selva Gıda Sanayi
|8,17
|-0,37
|Senkron Güvenlik
|29,74
|0,00
|13,25
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|-4,61
|-9,38
|Servet GMYO
|67,40
|-1,39
|-14,03
|Seyitler Kimya
|15,46
|-0,32
|14,83
|Silverline Endüstri
|5,07
|-0,78
|-41,05
|Sinpaş GMYO
|4,00
|-0,50
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|5,24
|-0,57
|-40,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,80
|-0,83
|-9,63
|Söktaş
|3,06
|-0,33
|-5,87
|Sönmez Filament
|26,90
|-0,66
|-49,42
|Sönmez Pamuklu
|13,54
|-0,44
|-43,58
|Sumaş Suni Tahta
|88,00
|3,65
|72,51
|Şeker Fin. Kir.
|4,81
|-0,41
|-24,84
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-33,77
|Şişe Cam
|8,53
|-0,12
|19,14
|Şok Marketler Ticaret
|11,12
|0,18
|-10,90
|T. Halk Bankası
|4,36
|-1,13
|-21,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,98
|-1,61
|-29,23
|T.S.K.B.
|1,25
|-1,57
|-28,43
|T.Tuborg
|15,81
|-0,32
|-10,83
|Taç Tarım Ürünleri
|23,70
|-0,34
|125,07
|Tat Gıda
|10,08
|-0,59
|-12,81
|TAV Havalimanları
|25,92
|0,86
|21,69
|Tek-Art Turizm
|1,23
|-0,81
|-39,11
|Tekfen Holding
|14,68
|-0,41
|-10,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,27
|2,96
|-27,60
|Temapol Polimer Plastik
|14,33
|1,99
|24,61
|Tetamat Gıda Yatırımları
|188,20
|-0,32
|-12,99
|TGS Dış Ticaret
|14,70
|3,67
|15,66
|Tofaş Oto. Fab.
|59,15
|1,55
|91,36
|Torunlar GMYO
|3,75
|0,00
|-3,85
|Trabzon Liman
|29,44
|-0,94
|-8,34
|Trabzonspor Sportif
|4,43
|9,93
|81,56
|Trend GMYO
|6,34
|0,63
|-49,56
|TSKB GMYO
|3,04
|-0,33
|-37,01
|Tuğçelik
|12,99
|1,17
|60,77
|Tukaş
|6,69
|0,15
|-30,96
|Turcas Petrol
|3,55
|-0,28
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,59
|0,00
|Turkcell
|15,77
|-0,94
|3,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,73
|1,55
|11,80
|Tüpraş
|140,60
|1,01
|30,19
|Türk Hava Yolları
|14,14
|0,00
|9,53
|Türk İlaç Serum
|10,26
|-2,84
|Türk Prysmian Kablo
|20,26
|1,00
|67,96
|Türk Telekom
|7,47
|-0,40
|-5,44
|Türk Traktör
|173,40
|0,81
|1,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,80
|0,59
|21,17
|Türkiye Sigorta
|5,11
|0,20
|-17,29
|Ufuk Yatırım
|22,64
|1,98
|68,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,02
|-1,23
|-5,19
|Ulusoy Elektrik
|51,05
|0,29
|-0,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,25
|1,94
|3,17
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|0,61
|-29,91
|Utopya Turizm
|19,25
|-1,18
|-50,39
|Uzertaş Boya
|30,68
|2,33
|-45,80
|Ülker Bisküvi
|19,58
|-0,56
|-12,27
|Ünlü Yatırım Holding
|5,71
|0,88
|Vakıf Fin. Kir.
|6,48
|-0,61
|90,14
|Vakıf GMYO
|1,53
|-0,65
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|6,00
|-0,50
|-18,48
|Vakıflar Bankası
|3,37
|-1,75
|-28,45
|Vakko Tekstil
|9,14
|-0,22
|45,86
|Vanet Gıda
|5,72
|0,00
|-26,00
|VBT Yazılım
|21,08
|2,73
|Verusa Holding
|46,36
|5,08
|2,84
|Verusaturk Girisim
|20,14
|3,92
|54,35
|Vestel
|24,68
|0,00
|37,55
|Vestel Beyaz Eşya
|6,13
|2,22
|38,11
|Viking Kağıt
|6,51
|3,33
|-27,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|0,00
|-13,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,22
|-0,13
|-16,50
|Yataş
|12,78
|-0,08
|-9,68
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,20
|0,31
|-27,27
|Yeni Gimat GMYO
|15,12
|0,80
|30,43
|Yeo Teknoloji
|70,80
|7,84
|Yeşil GMYO
|0,90
|2,27
|-34,78
|Yeşil Yapı
|1,06
|-1,85
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,05
|-0,49
|-52,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.999,20
|-0,01
|-35,90
|Yonga Mobilya
|18,99
|-0,31
|-36,25
|Yükselen Çelik
|5,16
|-0,19
|-0,68
|Yünsa
|12,69
|-4,94
|-8,65
|Ziraat GMYO
|1,62
|-0,61
|Zorlu Enerji
|1,58
|0,64
|-37,52
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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