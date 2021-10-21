Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.501,10
|0,00
|-29,63
|İş Bankası (C)
|5,30
|-0,75
|-21,97
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|2,96
|0,34
|-23,32
|İş Girişim
|7,81
|0,39
|-58,79
|İş GMYO
|1,88
|1,08
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,93
|0,65
|-16,07
|İş Yat. Ort.
|2,65
|0,00
|-21,20
|İşbir Holding
|57,10
|-2,39
|6,37
|Işık Plastik
|6,15
|0,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|-2,06
|-16,67
|İttifak Holding
|1,22
|0,83
|-45,29
|İz Hayvancılık Tarım
|24,10
|1,60
|33,89
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|0,00
|-31,71
|İzmir Fırça
|5,96
|-1,81
|7,19
|Jantsa Jant Sanayi
|54,50
|-1,27
|31,49
|Kafein Yazılım
|19,42
|-1,57
|-9,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,89
|-0,22
|Kaplamin
|23,82
|-1,49
|-29,53
|Kardemir (A)
|6,04
|-1,63
|1,51
|Kardemir (B)
|6,01
|-1,80
|14,04
|Kardemir (D)
|7,05
|-1,54
|21,97
|Karel Elektronik
|8,58
|-0,58
|27,60
|Karsan Otomotiv
|3,54
|0,00
|8,92
|Karsu Tekstil
|8,24
|-0,72
|-3,63
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,15
|0,47
|Kartonsan
|46,38
|-2,44
|-51,01
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|-0,76
|-24,38
|Kent Gıda
|179,80
|0,06
|-49,44
|Kerevitaş Gıda
|4,10
|-0,73
|-37,69
|Kervan Gıda
|11,51
|-1,71
|12,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-8,86
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,97
|0,51
|-21,51
|Kızılbük GYO
|27,38
|0,88
|Klimasan Klima
|10,00
|0,00
|18,52
|Koç Holding
|21,28
|-0,37
|4,05
|Konfrut Gıda
|4,22
|-3,65
|-0,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,90
|-0,85
|170,76
|Konya Çimento
|801,10
|-1,03
|-29,11
|Koray GMYO
|7,44
|1,22
|67,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,14
|0,40
|61,67
|Koza Altın
|98,95
|0,20
|2,33
|Koza Madencilik
|15,64
|-0,26
|0,97
|Körfez GMYO
|5,45
|2,44
|-6,03
|Kristal Kola
|1,27
|-0,78
|-58,43
|Kron Telekomünikasyon
|32,64
|-0,85
|-11,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|272,00
|-5,75
|72,92
|Kuyas Yatırım
|2,48
|0,00
|7,83
|Kütahya Porselen
|69,90
|0,43
|38,55
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,40
|-2,97
|Lider Faktoring
|3,23
|-0,62
|-5,28
|Link Bilgisayar
|27,12
|-1,31
|-14,17
|Logo Yazılım
|41,26
|-1,24
|32,50
|Lokman Hekim Sağlık
|10,07
|-1,18
|41,88
|Lüks Kadife
|45,76
|-0,78
|59,36
|Makina Takım
|3,28
|3,47
|-3,81
|Manas Enerji Yönetimi
|15,57
|-1,64
|Margün Enerji
|8,31
|0,12
|Marka Yatırım Holding
|4,28
|1,18
|-33,44
|Marmaris Altınyunus
|173,50
|-0,91
|56,17
|Marshall
|233,30
|-1,44
|-23,93
|Martı GMYO
|0,91
|1,11
|-64,36
|Martı Otel
|1,63
|0,00
|-23,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,44
|-0,71
|Mavi Giyim
|70,05
|-1,89
|35,73
|Mazhar Zorlu Holding
|30,28
|0,20
|-3,81
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,12
|-0,34
|Mega Polietilen
|4,95
|-1,20
|-35,38
|Menderes Tekstil
|2,06
|1,98
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,06
|0,30
|Merit Turizm
|27,82
|-4,99
|168,55
|Merko Gıda
|4,39
|-0,45
|-49,19
|Metemtur Yatırım
|3,04
|-0,33
|-62,40
|Metro Holding
|1,26
|-1,56
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,74
|1,48
|-5,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|33,50
|3,20
|-21,73
|Milpa
|3,83
|-0,78
|-16,74
|Mistral GMYO
|4,47
|-1,76
|-5,10
|MLP Sağlık
|25,60
|-0,39
|28,84
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|1,52
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,47
|6,11
|-36,96
|Mondi Tire Kutsan
|9,30
|0,43
|22,37
|Nasmed Egepol
|5,22
|-2,25
|Naturel Enerji
|32,16
|-1,77
|-9,43
|Naturelgaz
|7,22
|-0,14
|Net Holding
|4,51
|3,44
|31,49
|Netaş Telekom.
|16,59
|-0,18
|-40,92
|Niğbaş Niğde Beton
|7,88
|-2,11
|-84,85
|Nuh Çimento
|38,10
|-2,56
|-20,67
|Nurol GMYO
|14,83
|-0,13
|103,43
|Odaş Elektrik
|1,40
|-2,10
|-52,11
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,84
|-3,35
|Orge Enerji Elektrik
|5,68
|-0,87
|23,14
|Orma Orman Mahsulleri
|26,20
|0,00
|77,99
|Osmanlı Menkul
|23,58
|-0,67
|-23,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,69
|0,00
|-27,58
|Otokar
|327,50
|-0,21
|7,63
|Oyak Çimento
|6,58
|0,61
|-25,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,74
|-0,44
|-2,35
|Oyak Yatırım Menkul
|30,00
|0,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,73
|5,89
|64,12
|Özak GMYO
|4,96
|1,02
|-2,75
|Özbal Çelik Boru
|16,18
|-2,53
|147,02
|Özderici GMYO
|1,58
|3,95
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,32
|-1,08
|-18,67
|Pamel Elektrik
|62,20
|0,40
|191,74
|Panora GMYO
|6,27
|0,48
|6,80
|Papilon Savunma
|12,42
|-1,51
|-45,38
|Park Elek.Madencilik
|4,74
|0,64
|-11,73
|Parsan
|28,62
|0,07
|17,78
|Pegasus
|77,95
|-0,45
|4,49
|Peker GMYO
|0,93
|0,00
|-60,24
|Penguen Gıda
|3,35
|-1,18
|-33,66
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|190,50
|-0,47
|Pera GMYO
|1,37
|0,74
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,70
|-3,24
|23,85
|Petkim
|6,25
|1,30
|25,50
|Petrokent Turizm
|3.530,00
|-0,03
|289,45
|Pınar Et ve Un
|16,01
|-0,56
|-26,84
|Pınar Su
|3,95
|-1,25
|-2,81
|Pınar Süt
|16,10
|-0,31
|-28,60
|Plastikkart
|19,31
|1,52
|35,56
|Polisan Holding
|2,65
|0,00
|-31,07
|Politeknik Metal
|325,40
|-0,31
|-19,80
|Prizma Press Matbaacılık
|3,88
|-2,02
|-29,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,10
|0,00
|-48,84
|QNB Finansbank
|34,02
|-1,33
|-51,64
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,67
|-2,02
|Ral Yatırım Holding
|5,80
|3,57
|30,63
|Ray Sigorta
|9,43
|0,11
|-38,96
|Reysaş GMYO
|2,80
|3,32
|-13,63
|Reysaş Lojistik
|4,73
|-0,21
|-8,58
|Rhea Girişim
|1,86
|-1,06
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|12,72
|-0,24
|-7,22
|Royal Halı
|3,02
|-0,33
|-12,21
|RTA Laboratuvarları
|21,14
|-0,56
|-30,18
|Sabancı Holding
|10,24
|-0,49
|-7,13
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,98
|-0,99
|-35,85
|Sanel Mühendislik
|4,83
|0,21
|41,23
|Sanifoam Sünger
|24,96
|-2,58
|83,53
|Sanko Pazarlama
|9,53
|-0,21
|2,83
|Saray Matbaacılık
|3,70
|-1,33
|-57,81
|Sarkuysan
|13,86
|-0,65
|59,36
|Sasa Polyester
|27,38
|0,66
|82,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,50
|-0,58
|140,89
|Sekuro Plastik
|18,64
|-1,79
|33,52
|Selçuk Ecza Deposu
|8,44
|-0,24
|-37,16
|Selçuk Gıda
|4,38
|-2,67
|-12,05
|Selva Gıda Sanayi
|8,06
|-0,49
|Senkron Güvenlik
|31,00
|0,00
|18,05
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|6,07
|-13,75
|Servet GMYO
|67,95
|-1,24
|-13,33
|Seyitler Kimya
|15,35
|-0,13
|14,01
|Silverline Endüstri
|5,01
|-1,18
|-41,74
|Sinpaş GMYO
|3,99
|0,00
|-4,55
|Smartiks Yazılım
|5,24
|-0,38
|-40,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|-3,15
|-8,87
|Söktaş
|3,13
|0,64
|-3,71
|Sönmez Filament
|27,34
|-2,36
|-48,60
|Sönmez Pamuklu
|13,72
|0,15
|-42,83
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|0,00
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|4,79
|-2,84
|-25,16
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,13
|-0,37
|13,55
|Şok Marketler Ticaret
|11,01
|1,01
|-11,78
|T. Halk Bankası
|4,40
|0,23
|-20,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,54
|2,09
|-33,87
|T.S.K.B.
|1,23
|0,82
|-29,57
|T.Tuborg
|15,89
|-0,13
|-10,38
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|-3,85
|137,42
|Tat Gıda
|9,74
|-1,52
|-15,75
|TAV Havalimanları
|24,98
|-0,08
|17,28
|Tek-Art Turizm
|1,19
|-0,83
|-41,09
|Tekfen Holding
|14,16
|-0,77
|-13,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,99
|-0,50
|-30,83
|Temapol Polimer Plastik
|13,70
|-1,51
|19,13
|Tetamat Gıda Yatırımları
|190,00
|-1,14
|-12,16
|TGS Dış Ticaret
|14,00
|-1,82
|10,15
|Tofaş Oto. Fab.
|55,60
|-1,33
|79,87
|Torunlar GMYO
|3,77
|1,62
|-3,33
|Trabzon Liman
|29,44
|-5,88
|-8,34
|Trabzonspor Sportif
|3,84
|0,79
|57,38
|Trend GMYO
|6,38
|2,57
|-49,24
|TSKB GMYO
|3,18
|2,91
|-34,11
|Tuğçelik
|12,78
|-0,62
|58,17
|Tukaş
|6,68
|0,30
|-31,06
|Turcas Petrol
|3,51
|0,29
|-27,63
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,94
|2,31
|Turkcell
|15,58
|0,32
|1,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,14
|-1,05
|7,60
|Tüpraş
|133,70
|1,36
|23,80
|Türk Hava Yolları
|13,79
|-0,07
|6,82
|Türk İlaç Serum
|10,41
|-1,42
|Türk Prysmian Kablo
|19,28
|-4,27
|59,84
|Türk Telekom
|7,28
|0,14
|-7,84
|Türk Traktör
|163,70
|-0,30
|-3,92
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,50
|0,00
|19,13
|Türkiye Sigorta
|5,00
|-0,99
|-19,07
|Ufuk Yatırım
|22,32
|1,64
|66,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|3,33
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|50,95
|0,20
|-0,78
|Ulusoy Un Sanayi
|5,08
|-0,78
|-0,17
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,59
|0,00
|-32,05
|Utopya Turizm
|19,00
|-0,52
|-51,03
|Uzertaş Boya
|29,42
|-1,54
|-48,02
|Ülker Bisküvi
|19,36
|-1,22
|-13,25
|Ünlü Yatırım Holding
|5,69
|0,35
|Vakıf Fin. Kir.
|6,52
|-0,15
|91,31
|Vakıf GMYO
|1,57
|4,67
|-34,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,02
|0,67
|-18,21
|Vakıflar Bankası
|3,39
|0,59
|-28,03
|Vakko Tekstil
|9,04
|-0,77
|44,26
|Vanet Gıda
|5,74
|-1,54
|-25,74
|VBT Yazılım
|20,08
|-2,14
|Verusa Holding
|43,16
|-1,42
|-4,26
|Verusaturk Girisim
|19,16
|-1,59
|46,84
|Vestel
|23,62
|-1,58
|31,64
|Vestel Beyaz Eşya
|46,52
|-2,84
|24,46
|Viking Kağıt
|6,26
|-0,32
|-30,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,47
|0,41
|-17,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,10
|-0,53
|-16,83
|Yataş
|12,68
|-0,39
|-10,39
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|-0,95
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|15,02
|0,13
|29,57
|Yeo Teknoloji
|61,40
|-7,39
|Yeşil GMYO
|0,87
|-1,14
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,06
|-0,93
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|-0,98
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.371,80
|-0,01
|-33,51
|Yonga Mobilya
|19,55
|0,36
|-34,37
|Yükselen Çelik
|5,06
|-0,20
|-2,61
|Yünsa
|13,72
|-2,00
|-1,23
|Ziraat GMYO
|1,69
|6,29
|Zorlu Enerji
|1,56
|0,00
|-38,32
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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