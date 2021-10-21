Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.501,10 0,00 -29,63 İş Bankası (C) 5,30 -0,75 -21,97 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 -3,95 İş Fin.Kir. 2,96 0,34 -23,32 İş Girişim 7,81 0,39 -58,79 İş GMYO 1,88 1,08 -25,98 İş Y. Men. Değ. 13,93 0,65 -16,07 İş Yat. Ort. 2,65 0,00 -21,20 İşbir Holding 57,10 -2,39 6,37 Işık Plastik 6,15 0,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -2,06 -16,67 İttifak Holding 1,22 0,83 -45,29 İz Hayvancılık Tarım 24,10 1,60 33,89 İzmir Demir Çelik 2,26 0,00 -31,71 İzmir Fırça 5,96 -1,81 7,19 Jantsa Jant Sanayi 54,50 -1,27 31,49 Kafein Yazılım 19,42 -1,57 -9,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,89 -0,22 Kaplamin 23,82 -1,49 -29,53 Kardemir (A) 6,04 -1,63 1,51 Kardemir (B) 6,01 -1,80 14,04 Kardemir (D) 7,05 -1,54 21,97 Karel Elektronik 8,58 -0,58 27,60 Karsan Otomotiv 3,54 0,00 8,92 Karsu Tekstil 8,24 -0,72 -3,63 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,15 0,47 Kartonsan 46,38 -2,44 -51,01 Katmerciler Ekipman 1,31 -0,76 -24,38 Kent Gıda 179,80 0,06 -49,44 Kerevitaş Gıda 4,10 -0,73 -37,69 Kervan Gıda 11,51 -1,71 12,45 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -8,86 -42,86 Kiler GMYO 1,97 0,51 -21,51 Kızılbük GYO 27,38 0,88 Klimasan Klima 10,00 0,00 18,52 Koç Holding 21,28 -0,37 4,05 Konfrut Gıda 4,22 -3,65 -0,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,90 -0,85 170,76 Konya Çimento 801,10 -1,03 -29,11 Koray GMYO 7,44 1,22 67,19 Kordsa Teknik Tekstil 25,14 0,40 61,67 Koza Altın 98,95 0,20 2,33 Koza Madencilik 15,64 -0,26 0,97 Körfez GMYO 5,45 2,44 -6,03 Kristal Kola 1,27 -0,78 -58,43 Kron Telekomünikasyon 32,64 -0,85 -11,40 Kuştur Kuşadası Turizm 272,00 -5,75 72,92 Kuyas Yatırım 2,48 0,00 7,83 Kütahya Porselen 69,90 0,43 38,55 Kütahya Şeker Fabrikası 29,40 -2,97 Lider Faktoring 3,23 -0,62 -5,28 Link Bilgisayar 27,12 -1,31 -14,17 Logo Yazılım 41,26 -1,24 32,50 Lokman Hekim Sağlık 10,07 -1,18 41,88 Lüks Kadife 45,76 -0,78 59,36 Makina Takım 3,28 3,47 -3,81 Manas Enerji Yönetimi 15,57 -1,64 Margün Enerji 8,31 0,12 Marka Yatırım Holding 4,28 1,18 -33,44 Marmaris Altınyunus 173,50 -0,91 56,17 Marshall 233,30 -1,44 -23,93 Martı GMYO 0,91 1,11 -64,36 Martı Otel 1,63 0,00 -23,47 Matriks Bilgi Dağıtım 22,44 -0,71 Mavi Giyim 70,05 -1,89 35,73 Mazhar Zorlu Holding 30,28 0,20 -3,81 Meditera Tıbbi Malzeme 35,12 -0,34 Mega Polietilen 4,95 -1,20 -35,38 Menderes Tekstil 2,06 1,98 -33,33 Mercan Kimya 10,06 0,30 Merit Turizm 27,82 -4,99 168,55 Merko Gıda 4,39 -0,45 -49,19 Metemtur Yatırım 3,04 -0,33 -62,40 Metro Holding 1,26 -1,56 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,74 1,48 -5,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 33,50 3,20 -21,73 Milpa 3,83 -0,78 -16,74 Mistral GMYO 4,47 -1,76 -5,10 MLP Sağlık 25,60 -0,39 28,84 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 1,52 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,47 6,11 -36,96 Mondi Tire Kutsan 9,30 0,43 22,37 Nasmed Egepol 5,22 -2,25 Naturel Enerji 32,16 -1,77 -9,43 Naturelgaz 7,22 -0,14 Net Holding 4,51 3,44 31,49 Netaş Telekom. 16,59 -0,18 -40,92 Niğbaş Niğde Beton 7,88 -2,11 -84,85 Nuh Çimento 38,10 -2,56 -20,67 Nurol GMYO 14,83 -0,13 103,43 Odaş Elektrik 1,40 -2,10 -52,11 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,84 -3,35 Orge Enerji Elektrik 5,68 -0,87 23,14 Orma Orman Mahsulleri 26,20 0,00 77,99 Osmanlı Menkul 23,58 -0,67 -23,54 Ostim Endüstriyel Yat 1,69 0,00 -27,58 Otokar 327,50 -0,21 7,63 Oyak Çimento 6,58 0,61 -25,06 Oyak Yat. Ort. 6,74 -0,44 -2,35 Oyak Yatırım Menkul 30,00 0,33 Oylum Sınai Yatırımlar 7,73 5,89 64,12 Özak GMYO 4,96 1,02 -2,75 Özbal Çelik Boru 16,18 -2,53 147,02 Özderici GMYO 1,58 3,95 -28,83 Özerden Plastik 7,32 -1,08 -18,67 Pamel Elektrik 62,20 0,40 191,74 Panora GMYO 6,27 0,48 6,80 Papilon Savunma 12,42 -1,51 -45,38 Park Elek.Madencilik 4,74 0,64 -11,73 Parsan 28,62 0,07 17,78 Pegasus 77,95 -0,45 4,49 Peker GMYO 0,93 0,00 -60,24 Penguen Gıda 3,35 -1,18 -33,66 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 190,50 -0,47 Pera GMYO 1,37 0,74 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 22,70 -3,24 23,85 Petkim 6,25 1,30 25,50 Petrokent Turizm 3.530,00 -0,03 289,45 Pınar Et ve Un 16,01 -0,56 -26,84 Pınar Su 3,95 -1,25 -2,81 Pınar Süt 16,10 -0,31 -28,60 Plastikkart 19,31 1,52 35,56 Polisan Holding 2,65 0,00 -31,07 Politeknik Metal 325,40 -0,31 -19,80 Prizma Press Matbaacılık 3,88 -2,02 -29,20 QNB Finans Fin. Kir. 64,10 0,00 -48,84 QNB Finansbank 34,02 -1,33 -51,64 QUA Granite Hayal Yapı 10,67 -2,02 Ral Yatırım Holding 5,80 3,57 30,63 Ray Sigorta 9,43 0,11 -38,96 Reysaş GMYO 2,80 3,32 -13,63 Reysaş Lojistik 4,73 -0,21 -8,58 Rhea Girişim 1,86 -1,06 -50,00 Rodrigo Tekstil 12,72 -0,24 -7,22 Royal Halı 3,02 -0,33 -12,21 RTA Laboratuvarları 21,14 -0,56 -30,18 Sabancı Holding 10,24 -0,49 -7,13 Safkar Ege Soğutmacılık 6,98 -0,99 -35,85 Sanel Mühendislik 4,83 0,21 41,23 Sanifoam Sünger 24,96 -2,58 83,53 Sanko Pazarlama 9,53 -0,21 2,83 Saray Matbaacılık 3,70 -1,33 -57,81 Sarkuysan 13,86 -0,65 59,36 Sasa Polyester 27,38 0,66 82,72 Say Yenilenebilir Enerji 20,50 -0,58 140,89 Sekuro Plastik 18,64 -1,79 33,52 Selçuk Ecza Deposu 8,44 -0,24 -37,16 Selçuk Gıda 4,38 -2,67 -12,05 Selva Gıda Sanayi 8,06 -0,49 Senkron Güvenlik 31,00 0,00 18,05 Serve Film Prodüksiyon 13,80 6,07 -13,75 Servet GMYO 67,95 -1,24 -13,33 Seyitler Kimya 15,35 -0,13 14,01 Silverline Endüstri 5,01 -1,18 -41,74 Sinpaş GMYO 3,99 0,00 -4,55 Smartiks Yazılım 5,24 -0,38 -40,86 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 -3,15 -8,87 Söktaş 3,13 0,64 -3,71 Sönmez Filament 27,34 -2,36 -48,60 Sönmez Pamuklu 13,72 0,15 -42,83 Sumaş Suni Tahta 85,00 0,00 66,63 Şeker Fin. Kir. 4,79 -2,84 -25,16 Şekerbank 0,99 0,00 -34,44 Şişe Cam 8,13 -0,37 13,55 Şok Marketler Ticaret 11,01 1,01 -11,78 T. Halk Bankası 4,40 0,23 -20,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,54 2,09 -33,87 T.S.K.B. 1,23 0,82 -29,57 T.Tuborg 15,89 -0,13 -10,38 Taç Tarım Ürünleri 25,00 -3,85 137,42 Tat Gıda 9,74 -1,52 -15,75 TAV Havalimanları 24,98 -0,08 17,28 Tek-Art Turizm 1,19 -0,83 -41,09 Tekfen Holding 14,16 -0,77 -13,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,99 -0,50 -30,83 Temapol Polimer Plastik 13,70 -1,51 19,13 Tetamat Gıda Yatırımları 190,00 -1,14 -12,16 TGS Dış Ticaret 14,00 -1,82 10,15 Tofaş Oto. Fab. 55,60 -1,33 79,87 Torunlar GMYO 3,77 1,62 -3,33 Trabzon Liman 29,44 -5,88 -8,34 Trabzonspor Sportif 3,84 0,79 57,38 Trend GMYO 6,38 2,57 -49,24 TSKB GMYO 3,18 2,91 -34,11 Tuğçelik 12,78 -0,62 58,17 Tukaş 6,68 0,30 -31,06 Turcas Petrol 3,51 0,29 -27,63 Tureks Turizm Taşımacılık 11,94 2,31 Turkcell 15,58 0,32 1,85 Tümosan Motor ve Traktör 15,14 -1,05 7,60 Tüpraş 133,70 1,36 23,80 Türk Hava Yolları 13,79 -0,07 6,82 Türk İlaç Serum 10,41 -1,42 Türk Prysmian Kablo 19,28 -4,27 59,84 Türk Telekom 7,28 0,14 -7,84 Türk Traktör 163,70 -0,30 -3,92 Türker Proje Gayrimenkul 134,50 0,00 19,13 Türkiye Sigorta 5,00 -0,99 -19,07 Ufuk Yatırım 22,32 1,64 66,57 Ulaşlar Turizm Yat. 4,03 3,33 -4,95 Ulusoy Elektrik 50,95 0,20 -0,78 Ulusoy Un Sanayi 5,08 -0,78 -0,17 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,59 0,00 -32,05 Utopya Turizm 19,00 -0,52 -51,03 Uzertaş Boya 29,42 -1,54 -48,02 Ülker Bisküvi 19,36 -1,22 -13,25 Ünlü Yatırım Holding 5,69 0,35 Vakıf Fin. Kir. 6,52 -0,15 91,31 Vakıf GMYO 1,57 4,67 -34,55 Vakıf Yat. Ort. 6,02 0,67 -18,21 Vakıflar Bankası 3,39 0,59 -28,03 Vakko Tekstil 9,04 -0,77 44,26 Vanet Gıda 5,74 -1,54 -25,74 VBT Yazılım 20,08 -2,14 Verusa Holding 43,16 -1,42 -4,26 Verusaturk Girisim 19,16 -1,59 46,84 Vestel 23,62 -1,58 31,64 Vestel Beyaz Eşya 46,52 -2,84 24,46 Viking Kağıt 6,26 -0,32 -30,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 0,41 -17,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 -0,53 -16,83 Yataş 12,68 -0,39 -10,39 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 -0,95 -29,09 Yeni Gimat GMYO 15,02 0,13 29,57 Yeo Teknoloji 61,40 -7,39 Yeşil GMYO 0,87 -1,14 -36,96 Yeşil Yapı 1,06 -0,93 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,02 -0,98 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.371,80 -0,01 -33,51 Yonga Mobilya 19,55 0,36 -34,37 Yükselen Çelik 5,06 -0,20 -2,61 Yünsa 13,72 -2,00 -1,23 Ziraat GMYO 1,69 6,29 Zorlu Enerji 1,56 0,00 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler