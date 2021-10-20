Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.499,90 -24,69 İş Bankası (C) 5,27 0,76 -22,42 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 -3,95 İş Fin.Kir. 2,97 0,00 -23,06 İş Girişim 7,89 1,28 -58,36 İş GMYO 1,87 0,54 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,95 0,50 -15,95 İş Yat. Ort. 2,65 0,00 -21,20 İşbir Holding 59,50 -1,33 10,85 Işık Plastik 6,12 -0,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 1,04 -14,91 İttifak Holding 1,22 0,83 -45,29 İz Hayvancılık Tarım 23,52 8,99 30,67 İzmir Demir Çelik 2,28 -0,44 -31,11 İzmir Fırça 6,12 0,00 10,07 Jantsa Jant Sanayi 55,20 -1,08 33,18 Kafein Yazılım 20,12 1,72 -5,72 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,02 0,21 Kaplamin 24,08 1,43 -28,76 Kardemir (A) 6,18 -0,32 3,87 Kardemir (B) 6,15 -0,32 16,70 Kardemir (D) 7,24 0,56 25,26 Karel Elektronik 8,66 0,35 28,79 Karsan Otomotiv 3,54 -0,84 8,92 Karsu Tekstil 8,35 0,60 -2,34 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,30 3,28 Kartonsan 47,12 2,88 -50,23 Katmerciler Ekipman 1,34 0,75 -22,65 Kent Gıda 181,60 -0,06 -48,93 Kerevitaş Gıda 4,13 1,23 -37,23 Kervan Gıda 11,83 4,14 15,58 Kervansaray Yat. Holding 0,79 -9,20 -37,30 Kiler GMYO 2,01 0,00 -19,92 Kızılbük GYO 27,52 1,85 Klimasan Klima 10,11 -0,79 19,82 Koç Holding 21,40 -0,47 4,63 Konfrut Gıda 4,16 0,48 -1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,55 -1,32 169,28 Konya Çimento 812,90 -0,02 -28,06 Koray GMYO 7,09 -1,12 59,33 Kordsa Teknik Tekstil 24,82 0,08 59,61 Koza Altın 100,40 -0,10 3,83 Koza Madencilik 16,02 0,88 3,42 Körfez GMYO 5,36 1,13 -7,59 Kristal Kola 1,28 0,79 -58,10 Kron Telekomünikasyon 33,02 -0,54 -10,37 Kuştur Kuşadası Turizm 250,00 -9,58 58,93 Kuyas Yatırım 2,50 -0,79 8,70 Kütahya Porselen 69,65 1,16 38,06 Kütahya Şeker Fabrikası 30,88 0,32 Lider Faktoring 3,28 -0,61 -3,81 Link Bilgisayar 27,52 -1,99 -12,90 Logo Yazılım 41,82 0,92 34,30 Lokman Hekim Sağlık 10,29 -0,87 44,98 Lüks Kadife 46,32 -0,04 61,31 Makina Takım 2,87 -0,69 -15,84 Manas Enerji Yönetimi 15,94 -0,69 Margün Enerji 8,33 0,24 Marka Yatırım Holding 4,22 0,24 -34,37 Marmaris Altınyunus 175,80 -1,84 58,24 Marshall 236,50 -1,09 -22,89 Martı GMYO 0,91 0,00 -64,36 Martı Otel 1,64 1,23 -23,00 Matriks Bilgi Dağıtım 22,68 -0,26 Mavi Giyim 70,90 -1,12 37,38 Mazhar Zorlu Holding 30,72 0,92 -2,41 Meditera Tıbbi Malzeme 35,16 -0,28 Mega Polietilen 5,02 -0,40 -34,46 Menderes Tekstil 2,00 -0,50 -35,28 Mercan Kimya 10,04 -0,79 Merit Turizm 28,30 -2,55 173,18 Merko Gıda 4,42 -0,67 -48,84 Metemtur Yatırım 3,07 0,00 -62,03 Metro Holding 1,31 0,00 -37,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 0,00 -9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 32,40 -0,31 -24,30 Milpa 3,86 -0,52 -16,09 Mistral GMYO 4,43 -1,77 -5,94 MLP Sağlık 25,58 0,71 28,74 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 0,00 28,26 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,93 8,28 -41,52 Mondi Tire Kutsan 9,61 5,37 26,45 Nasmed Egepol 5,69 9,85 Naturel Enerji 32,20 -0,19 -9,32 Naturelgaz 7,26 1,54 Net Holding 4,35 -1,14 26,82 Netaş Telekom. 16,79 -0,12 -40,21 Niğbaş Niğde Beton 7,69 -0,52 -85,21 Nuh Çimento 38,48 1,85 -19,88 Nurol GMYO 14,90 -1,65 104,39 Odaş Elektrik 1,43 -1,38 -51,08 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,39 -0,62 Orge Enerji Elektrik 5,78 -0,17 25,31 Orma Orman Mahsulleri 26,20 2,26 77,99 Osmanlı Menkul 24,00 0,84 -22,18 Ostim Endüstriyel Yat 1,69 0,00 -27,58 Otokar 327,50 -1,44 7,63 Oyak Çimento 6,57 -0,45 -25,17 Oyak Yat. Ort. 6,72 0,00 -2,64 Oyak Yatırım Menkul 30,38 -1,24 Oylum Sınai Yatırımlar 8,06 1,77 71,13 Özak GMYO 4,90 -0,61 -3,92 Özbal Çelik Boru 16,88 0,54 157,71 Özderici GMYO 1,53 0,66 -31,08 Özerden Plastik 7,47 4,33 -17,00 Pamel Elektrik 62,50 1,63 193,15 Panora GMYO 6,28 0,16 6,97 Papilon Savunma 12,67 -0,94 -44,28 Park Elek.Madencilik 4,70 -0,42 -12,48 Parsan 28,86 -0,96 18,77 Pegasus 80,50 -1,47 7,91 Peker GMYO 0,94 0,00 -59,82 Penguen Gıda 3,42 -1,44 -32,28 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 186,00 2,65 Pera GMYO 1,37 0,00 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 23,36 -0,93 27,45 Petkim 6,16 -0,32 23,69 Petrokent Turizm 3.531,00 0,88 289,56 Pınar Et ve Un 16,04 -0,31 -26,70 Pınar Su 4,04 2,80 -0,60 Pınar Süt 16,11 0,00 -28,56 Plastikkart 19,17 -0,05 34,58 Polisan Holding 2,65 -0,38 -31,07 Politeknik Metal 326,10 -0,21 -19,62 Prizma Press Matbaacılık 4,05 5,47 -26,09 QNB Finans Fin. Kir. 65,00 -0,76 -48,12 QNB Finansbank 33,78 -2,09 -51,98 QUA Granite Hayal Yapı 11,01 1,76 Ral Yatırım Holding 5,25 -0,38 18,24 Ray Sigorta 9,41 -0,63 -39,09 Reysaş GMYO 2,72 0,00 -16,10 Reysaş Lojistik 4,77 0,21 -7,81 Rhea Girişim 1,84 -0,54 -50,54 Rodrigo Tekstil 12,84 0,78 -6,35 Royal Halı 3,05 0,00 -11,34 RTA Laboratuvarları 21,42 0,56 -29,26 Sabancı Holding 10,19 0,89 -7,58 Safkar Ege Soğutmacılık 7,03 -0,85 -35,39 Sanel Mühendislik 4,86 -1,22 42,11 Sanifoam Sünger 26,42 -3,08 94,26 Sanko Pazarlama 9,57 -0,52 3,26 Saray Matbaacılık 3,75 -0,79 -57,24 Sarkuysan 14,04 1,74 61,43 Sasa Polyester 26,88 -0,30 79,39 Say Yenilenebilir Enerji 20,78 -0,10 144,18 Sekuro Plastik 19,09 -0,68 36,75 Selçuk Ecza Deposu 8,50 1,80 -36,72 Selçuk Gıda 4,57 -1,30 -8,23 Selva Gıda Sanayi 8,12 0,50 Senkron Güvenlik 30,00 1,63 14,24 Serve Film Prodüksiyon 14,00 -3,11 -12,50 Servet GMYO 69,80 -0,64 -10,97 Seyitler Kimya 15,25 -0,46 13,27 Silverline Endüstri 5,08 1,20 -40,93 Sinpaş GMYO 4,03 0,00 -3,59 Smartiks Yazılım 5,26 0,19 -40,63 Sodaş Sodyum Sanayii 25,00 4,17 -5,07 Söktaş 3,09 5,10 -4,95 Sönmez Filament 28,70 -0,83 -46,04 Sönmez Pamuklu 13,78 -1,43 -42,58 Sumaş Suni Tahta 85,00 -0,99 66,63 Şeker Fin. Kir. 4,91 2,29 -23,28 Şekerbank 0,99 -1,00 -34,44 Şişe Cam 8,16 0,12 13,97 Şok Marketler Ticaret 10,98 -0,18 -12,02 T. Halk Bankası 4,40 0,00 -20,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,04 -0,89 -35,48 T.S.K.B. 1,22 0,00 -30,15 T.Tuborg 15,99 0,50 -9,82 Taç Tarım Ürünleri 25,00 3,91 137,42 Tat Gıda 9,71 0,62 -16,01 TAV Havalimanları 25,66 -1,61 20,47 Tek-Art Turizm 1,20 0,84 -40,59 Tekfen Holding 14,25 -0,84 -13,11 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 0,50 -30,25 Temapol Polimer Plastik 13,96 0,07 21,39 Tetamat Gıda Yatırımları 190,50 -0,52 -11,93 TGS Dış Ticaret 14,43 0,70 13,53 Tofaş Oto. Fab. 56,55 -0,44 82,94 Torunlar GMYO 3,75 -0,53 -3,85 Trabzon Liman 32,14 -2,78 0,06 Trabzonspor Sportif 3,80 7,34 55,74 Trend GMYO 6,26 0,48 -50,20 TSKB GMYO 3,13 0,64 -35,15 Tuğçelik 12,88 -0,92 59,41 Tukaş 6,65 0,15 -31,37 Turcas Petrol 3,52 -0,28 -27,42 Tureks Turizm Taşımacılık 11,65 -0,09 Turkcell 15,40 -0,26 0,67 Tümosan Motor ve Traktör 15,28 -0,20 8,60 Tüpraş 131,00 0,61 21,30 Türk Hava Yolları 14,08 -1,68 9,06 Türk İlaç Serum 10,67 -0,47 Türk Prysmian Kablo 19,91 5,23 65,06 Türk Telekom 7,29 -0,82 -7,71 Türk Traktör 165,00 1,23 -3,15 Türker Proje Gayrimenkul 134,40 -1,25 19,04 Türkiye Sigorta 5,07 -0,39 -17,94 Ufuk Yatırım 22,54 9,95 68,21 Ulaşlar Turizm Yat. 3,86 -0,77 -8,96 Ulusoy Elektrik 50,75 -0,20 -1,17 Ulusoy Un Sanayi 5,14 -0,58 1,01 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,60 0,63 -31,62 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 28,98 -3,40 -48,80 Ülker Bisküvi 19,70 0,46 -11,73 Ünlü Yatırım Holding 5,71 0,18 Vakıf Fin. Kir. 6,65 -1,48 95,13 Vakıf GMYO 1,52 0,00 -36,63 Vakıf Yat. Ort. 6,10 -1,13 -17,12 Vakıflar Bankası 3,38 0,30 -28,24 Vakko Tekstil 9,16 -0,22 46,18 Vanet Gıda 5,85 0,00 -24,32 VBT Yazılım 20,72 -0,96 Verusa Holding 43,98 1,10 -2,44 Verusaturk Girisim 19,55 0,72 49,83 Vestel 23,86 0,51 32,98 Vestel Beyaz Eşya 46,90 0,39 25,48 Viking Kağıt 6,27 -0,48 -30,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 0,41 -19,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,30 0,53 -16,28 Yataş 12,67 0,08 -10,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 0,00 -28,41 Yeni Gimat GMYO 15,04 0,07 29,74 Yeo Teknoloji 67,35 -1,68 Yeşil GMYO 0,88 0,00 -36,23 Yeşil Yapı 1,08 0,93 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,05 0,99 -52,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.375,00 -1,19 -33,49 Yonga Mobilya 19,50 1,04 -34,54 Yükselen Çelik 5,09 -0,78 -2,03 Yünsa 13,65 -0,36 -1,74 Ziraat GMYO 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,58 0,64 -37,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler