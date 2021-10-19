Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.499,90
|-24,69
|İş Bankası (C)
|5,19
|1,57
|-23,59
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|2,98
|1,02
|-22,80
|İş Girişim
|7,80
|0,13
|-58,84
|İş GMYO
|1,88
|1,08
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|14,11
|1,44
|-14,99
|İş Yat. Ort.
|2,64
|0,38
|-21,50
|İşbir Holding
|58,95
|1,46
|9,82
|Işık Plastik
|6,18
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|1,05
|-15,79
|İttifak Holding
|1,21
|1,68
|-45,74
|İz Hayvancılık Tarım
|20,86
|4,20
|15,89
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|0,44
|-30,50
|İzmir Fırça
|5,98
|1,36
|7,55
|Jantsa Jant Sanayi
|56,35
|2,55
|35,95
|Kafein Yazılım
|19,65
|1,87
|-7,92
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,95
|-1,90
|Kaplamin
|23,68
|0,00
|-29,94
|Kardemir (A)
|6,21
|0,16
|4,37
|Kardemir (B)
|6,20
|0,65
|17,65
|Kardemir (D)
|7,25
|0,69
|25,43
|Karel Elektronik
|8,71
|0,35
|29,53
|Karsan Otomotiv
|3,59
|1,41
|10,46
|Karsu Tekstil
|8,39
|-0,12
|-1,87
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,48
|1,38
|Kartonsan
|46,06
|1,50
|-51,35
|Katmerciler Ekipman
|1,32
|-0,75
|-23,80
|Kent Gıda
|188,00
|4,33
|-47,13
|Kerevitaş Gıda
|4,08
|1,24
|-37,99
|Kervan Gıda
|11,55
|1,14
|12,84
|Kervansaray Yat. Holding
|0,86
|2,38
|-31,75
|Kiler GMYO
|2,03
|-1,46
|-19,12
|Kızılbük GYO
|26,52
|2,00
|Klimasan Klima
|10,14
|1,71
|20,18
|Koç Holding
|21,64
|0,93
|5,81
|Konfrut Gıda
|4,09
|0,74
|-3,20
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,85
|1,17
|174,79
|Konya Çimento
|815,40
|1,23
|-27,84
|Koray GMYO
|7,15
|0,70
|60,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,52
|1,41
|57,68
|Koza Altın
|101,80
|1,50
|5,27
|Koza Madencilik
|15,78
|1,68
|1,87
|Körfez GMYO
|5,29
|4,96
|-8,79
|Kristal Kola
|1,27
|0,00
|-58,43
|Kron Telekomünikasyon
|33,24
|1,09
|-9,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|284,90
|7,47
|81,12
|Kuyas Yatırım
|2,51
|0,40
|9,13
|Kütahya Porselen
|68,75
|1,48
|36,27
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,90
|-0,26
|Lider Faktoring
|3,22
|0,94
|-5,57
|Link Bilgisayar
|27,60
|1,40
|-12,65
|Logo Yazılım
|41,56
|-0,05
|33,46
|Lokman Hekim Sağlık
|10,23
|0,29
|44,13
|Lüks Kadife
|46,86
|1,43
|63,19
|Makina Takım
|2,86
|2,51
|-16,13
|Manas Enerji Yönetimi
|16,15
|0,50
|Margün Enerji
|8,36
|0,24
|Marka Yatırım Holding
|4,24
|0,47
|-34,06
|Marmaris Altınyunus
|180,60
|-0,66
|62,56
|Marshall
|241,90
|0,04
|-21,13
|Martı GMYO
|0,93
|0,00
|-63,58
|Martı Otel
|1,64
|-1,20
|-23,00
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,78
|0,26
|Mavi Giyim
|71,80
|2,13
|39,12
|Mazhar Zorlu Holding
|30,48
|0,26
|-3,18
|Meditera Tıbbi Malzeme
|36,00
|3,03
|Mega Polietilen
|5,08
|2,21
|-33,68
|Menderes Tekstil
|2,01
|0,50
|-34,95
|Mercan Kimya
|9,66
|0,84
|Merit Turizm
|35,18
|9,80
|239,60
|Merko Gıda
|4,42
|0,68
|-48,84
|Metemtur Yatırım
|3,09
|0,65
|-61,78
|Metro Holding
|1,26
|0,00
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,69
|1,51
|-6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|0,57
|-24,89
|Migros Ticaret
|32,24
|2,41
|-24,67
|Milpa
|3,90
|0,26
|-15,22
|Mistral GMYO
|4,56
|-0,87
|-3,18
|MLP Sağlık
|25,68
|-0,77
|29,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|0,69
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,33
|0,16
|-46,58
|Mondi Tire Kutsan
|9,14
|-0,54
|20,26
|Nasmed Egepol
|5,20
|0,97
|Naturel Enerji
|32,38
|0,62
|-8,81
|Naturelgaz
|7,20
|1,12
|Net Holding
|4,40
|0,92
|28,28
|Netaş Telekom.
|16,61
|1,47
|-40,85
|Niğbaş Niğde Beton
|7,83
|2,62
|-84,94
|Nuh Çimento
|37,72
|1,56
|-21,46
|Nurol GMYO
|14,69
|-1,74
|101,51
|Odaş Elektrik
|1,44
|0,00
|-50,74
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,68
|0,96
|Orge Enerji Elektrik
|5,81
|1,22
|25,96
|Orma Orman Mahsulleri
|26,14
|2,59
|77,58
|Osmanlı Menkul
|23,92
|0,59
|-22,44
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,71
|2,40
|-26,73
|Otokar
|337,30
|1,47
|10,85
|Oyak Çimento
|6,53
|0,93
|-25,63
|Oyak Yat. Ort.
|6,74
|0,60
|-2,35
|Oyak Yatırım Menkul
|30,96
|-0,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,79
|1,96
|65,39
|Özak GMYO
|4,89
|-1,01
|-4,12
|Özbal Çelik Boru
|16,79
|-3,84
|156,34
|Özderici GMYO
|1,51
|0,00
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,16
|-0,14
|-20,44
|Pamel Elektrik
|61,00
|-0,97
|186,12
|Panora GMYO
|6,28
|0,64
|6,97
|Papilon Savunma
|12,71
|3,50
|-44,10
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|-0,21
|-11,92
|Parsan
|29,24
|0,41
|20,33
|Pegasus
|81,30
|1,43
|8,98
|Peker GMYO
|0,93
|1,09
|-60,24
|Penguen Gıda
|3,45
|0,00
|-31,68
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|179,70
|-0,22
|Pera GMYO
|1,39
|1,46
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|23,58
|0,86
|28,65
|Petkim
|6,18
|0,16
|24,10
|Petrokent Turizm
|3.500,00
|0,00
|286,14
|Pınar Et ve Un
|15,96
|1,14
|-27,07
|Pınar Su
|3,87
|0,78
|-4,78
|Pınar Süt
|15,97
|1,08
|-29,18
|Plastikkart
|19,34
|1,31
|35,77
|Polisan Holding
|2,65
|0,76
|-31,07
|Politeknik Metal
|331,40
|0,18
|-18,32
|Prizma Press Matbaacılık
|3,79
|-1,04
|-30,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,50
|1,84
|-46,93
|QNB Finansbank
|34,46
|-0,98
|-51,02
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,76
|1,13
|Ral Yatırım Holding
|5,10
|-1,92
|14,86
|Ray Sigorta
|9,39
|-0,63
|-39,22
|Reysaş GMYO
|2,72
|1,49
|-16,10
|Reysaş Lojistik
|4,74
|0,42
|-8,39
|Rhea Girişim
|1,84
|0,00
|-50,54
|Rodrigo Tekstil
|12,83
|0,23
|-6,42
|Royal Halı
|3,09
|0,32
|-10,17
|RTA Laboratuvarları
|21,52
|0,65
|-28,93
|Sabancı Holding
|10,10
|0,70
|-8,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,09
|0,57
|-34,83
|Sanel Mühendislik
|4,86
|-0,82
|42,11
|Sanifoam Sünger
|28,00
|0,00
|105,88
|Sanko Pazarlama
|9,44
|0,32
|1,86
|Saray Matbaacılık
|3,80
|0,53
|-56,67
|Sarkuysan
|14,09
|4,76
|62,00
|Sasa Polyester
|27,04
|0,82
|80,45
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,94
|1,95
|146,06
|Sekuro Plastik
|19,23
|1,26
|37,75
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|1,09
|-37,76
|Selçuk Gıda
|4,78
|3,91
|-4,02
|Selva Gıda Sanayi
|8,14
|0,00
|Senkron Güvenlik
|27,50
|-6,72
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|14,51
|-0,62
|-9,31
|Servet GMYO
|69,90
|-0,43
|-10,84
|Seyitler Kimya
|15,06
|-1,31
|11,86
|Silverline Endüstri
|5,03
|0,60
|-41,51
|Sinpaş GMYO
|4,04
|0,25
|-3,35
|Smartiks Yazılım
|5,24
|0,58
|-40,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|0,00
|-8,87
|Söktaş
|2,91
|0,69
|-10,48
|Sönmez Filament
|28,18
|0,53
|-47,02
|Sönmez Pamuklu
|13,98
|2,64
|-41,75
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|-3,19
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|4,80
|0,84
|-25,00
|Şekerbank
|1,00
|1,01
|-33,77
|Şişe Cam
|8,17
|0,12
|14,11
|Şok Marketler Ticaret
|10,86
|2,07
|-12,98
|T. Halk Bankası
|4,38
|1,39
|-21,22
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,28
|0,30
|-34,71
|T.S.K.B.
|1,21
|0,83
|-30,72
|T.Tuborg
|15,82
|-0,82
|-10,78
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,84
|127,92
|Tat Gıda
|9,63
|0,21
|-16,71
|TAV Havalimanları
|26,50
|0,30
|24,41
|Tek-Art Turizm
|1,18
|0,85
|-41,58
|Tekfen Holding
|14,45
|2,92
|-11,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,04
|1,51
|-30,25
|Temapol Polimer Plastik
|13,99
|1,89
|21,65
|Tetamat Gıda Yatırımları
|197,60
|-1,15
|-8,65
|TGS Dış Ticaret
|14,05
|1,96
|10,54
|Tofaş Oto. Fab.
|57,20
|0,70
|85,05
|Torunlar GMYO
|3,82
|-0,52
|-2,05
|Trabzon Liman
|33,12
|5,75
|3,11
|Trabzonspor Sportif
|3,52
|3,23
|44,26
|Trend GMYO
|6,28
|1,13
|-50,04
|TSKB GMYO
|3,11
|3,67
|-35,56
|Tuğçelik
|12,99
|0,85
|60,77
|Tukaş
|6,65
|0,61
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,51
|0,86
|-27,63
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,65
|2,01
|Turkcell
|15,44
|0,72
|0,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,36
|1,79
|9,17
|Tüpraş
|130,10
|0,46
|20,46
|Türk Hava Yolları
|14,41
|-1,10
|11,62
|Türk İlaç Serum
|10,80
|1,50
|Türk Prysmian Kablo
|18,92
|10,00
|56,85
|Türk Telekom
|7,38
|1,51
|-6,57
|Türk Traktör
|165,70
|1,47
|-2,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,00
|0,22
|19,57
|Türkiye Sigorta
|5,04
|1,82
|-18,42
|Ufuk Yatırım
|20,50
|-3,21
|52,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,79
|0,80
|-10,61
|Ulusoy Elektrik
|51,20
|0,10
|-0,29
|Ulusoy Un Sanayi
|5,12
|0,59
|0,62
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,60
|0,63
|-31,62
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|30,62
|-4,01
|-45,90
|Ülker Bisküvi
|19,65
|-0,56
|-11,95
|Ünlü Yatırım Holding
|5,75
|1,41
|Vakıf Fin. Kir.
|6,82
|6,73
|100,12
|Vakıf GMYO
|1,49
|0,68
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,34
|4,79
|-13,86
|Vakıflar Bankası
|3,35
|1,52
|-28,87
|Vakko Tekstil
|9,16
|1,44
|46,18
|Vanet Gıda
|5,87
|0,00
|-24,06
|VBT Yazılım
|20,98
|-0,57
|Verusa Holding
|43,30
|1,17
|-3,95
|Verusaturk Girisim
|19,15
|1,00
|46,76
|Vestel
|23,66
|0,94
|31,86
|Vestel Beyaz Eşya
|46,58
|0,30
|24,62
|Viking Kağıt
|6,30
|-0,94
|-30,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|2,98
|-19,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,30
|0,66
|-16,28
|Yataş
|12,79
|0,16
|-9,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|0,00
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|15,10
|-0,66
|30,26
|Yeo Teknoloji
|71,00
|-1,18
|Yeşil GMYO
|0,87
|1,16
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,00
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|0,50
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.350,00
|-33,65
|Yonga Mobilya
|19,22
|-3,13
|-35,48
|Yükselen Çelik
|5,11
|0,00
|-1,64
|Yünsa
|13,43
|1,44
|-3,32
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,55
|1,31
|-38,71
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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