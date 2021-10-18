Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.499,90 -1,29 -24,69 İş Bankası (C) 5,12 -0,39 -24,62 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 -3,95 İş Fin.Kir. 2,97 0,68 -23,06 İş Girişim 7,70 -1,16 -59,37 İş GMYO 1,87 1,08 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,69 0,37 -17,52 İş Yat. Ort. 2,63 0,38 -21,80 İşbir Holding 57,00 -4,76 6,19 Işık Plastik 6,26 0,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 0,00 -14,91 İttifak Holding 1,18 -2,48 -47,09 İz Hayvancılık Tarım 20,26 -0,20 12,56 İzmir Demir Çelik 2,29 0,88 -30,81 İzmir Fırça 5,96 0,34 7,19 Jantsa Jant Sanayi 55,15 -0,36 33,06 Kafein Yazılım 19,30 -1,23 -9,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,29 3,70 Kaplamin 23,80 -0,58 -29,59 Kardemir (A) 6,20 2,99 4,20 Kardemir (B) 6,21 3,50 17,84 Kardemir (D) 7,08 2,02 22,49 Karel Elektronik 8,75 -2,34 30,13 Karsan Otomotiv 3,56 0,85 9,54 Karsu Tekstil 8,42 0,60 -1,52 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,37 0,79 Kartonsan 45,56 -0,26 -51,88 Katmerciler Ekipman 1,29 -0,77 -25,53 Kent Gıda 178,50 0,00 -49,80 Kerevitaş Gıda 4,05 0,25 -38,45 Kervan Gıda 11,30 -0,96 10,40 Kervansaray Yat. Holding 0,81 5,19 -35,71 Kiler GMYO 2,02 0,00 -19,52 Kızılbük GYO 26,10 -8,74 Klimasan Klima 10,07 0,80 19,35 Koç Holding 21,44 -0,28 4,83 Konfrut Gıda 4,11 0,00 -2,72 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,30 -2,15 159,75 Konya Çimento 812,00 0,61 -28,14 Koray GMYO 7,22 2,27 62,25 Kordsa Teknik Tekstil 24,00 0,84 54,34 Koza Altın 99,70 1,32 3,10 Koza Madencilik 15,34 1,05 -0,97 Körfez GMYO 5,07 -0,20 -12,59 Kristal Kola 1,28 0,00 -58,10 Kron Telekomünikasyon 33,22 -0,24 -9,83 Kuştur Kuşadası Turizm 265,10 10,00 68,53 Kuyas Yatırım 2,48 0,00 7,83 Kütahya Porselen 67,20 1,28 33,20 Kütahya Şeker Fabrikası 30,88 -2,46 Lider Faktoring 3,21 -1,23 -5,87 Link Bilgisayar 26,92 -0,30 -14,80 Logo Yazılım 41,98 1,01 34,81 Lokman Hekim Sağlık 10,27 -0,48 44,69 Lüks Kadife 47,02 -4,08 63,75 Makina Takım 2,78 1,46 -18,48 Manas Enerji Yönetimi 16,02 0,12 Margün Enerji 8,45 1,32 Marka Yatırım Holding 4,20 -1,18 -34,68 Marmaris Altınyunus 181,90 1,62 63,73 Marshall 244,00 0,49 -20,44 Martı GMYO 0,92 -2,13 -63,97 Martı Otel 1,60 0,00 -24,88 Matriks Bilgi Dağıtım 22,84 -0,91 Mavi Giyim 71,55 1,06 38,64 Mazhar Zorlu Holding 30,28 -0,72 -3,81 Meditera Tıbbi Malzeme 35,24 -0,17 Mega Polietilen 5,00 -1,38 -34,73 Menderes Tekstil 2,00 0,00 -35,28 Mercan Kimya 9,69 1,47 Merit Turizm 31,80 9,13 206,97 Merko Gıda 4,34 -2,03 -49,77 Metemtur Yatırım 3,06 0,00 -62,15 Metro Holding 1,26 0,00 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,66 1,14 -7,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 0,57 -24,89 Migros Ticaret 31,44 0,51 -26,54 Milpa 3,92 0,26 -14,78 Mistral GMYO 4,59 -2,75 -2,55 MLP Sağlık 25,66 0,47 29,14 MMC San. ve Tic. Yat. 5,76 0,70 25,22 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,30 0,16 -46,84 Mondi Tire Kutsan 9,22 4,06 21,32 Nasmed Egepol 5,16 -0,77 Naturel Enerji 32,48 2,98 -8,53 Naturelgaz 7,15 -0,14 Net Holding 4,35 -0,23 26,82 Netaş Telekom. 16,47 0,12 -41,35 Niğbaş Niğde Beton 7,64 -0,39 -85,31 Nuh Çimento 37,20 -1,48 -22,55 Nurol GMYO 15,34 -1,54 110,43 Odaş Elektrik 1,42 -2,07 -51,43 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,70 -2,65 Orge Enerji Elektrik 5,81 0,69 25,96 Orma Orman Mahsulleri 25,26 -0,94 71,60 Osmanlı Menkul 23,68 -2,55 -23,22 Ostim Endüstriyel Yat 1,70 0,59 -27,15 Otokar 337,10 0,21 10,78 Oyak Çimento 6,48 0,47 -26,20 Oyak Yat. Ort. 6,75 0,00 -2,20 Oyak Yatırım Menkul 30,48 1,13 Oylum Sınai Yatırımlar 7,64 1,60 62,21 Özak GMYO 4,82 3,88 -5,49 Özbal Çelik Boru 17,45 6,08 166,41 Özderici GMYO 1,50 0,00 -32,43 Özerden Plastik 7,26 -1,63 -19,33 Pamel Elektrik 62,50 5,75 193,15 Panora GMYO 6,24 0,65 6,29 Papilon Savunma 12,26 0,25 -46,08 Park Elek.Madencilik 4,75 1,71 -11,55 Parsan 28,70 0,63 18,11 Pegasus 79,55 -2,03 6,64 Peker GMYO 0,93 1,09 -60,24 Penguen Gıda 3,50 -1,13 -30,69 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 183,70 2,06 Pera GMYO 1,37 0,74 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 23,90 1,79 30,40 Petkim 6,11 0,83 22,69 Petrokent Turizm 3.502,60 -1,61 286,43 Pınar Et ve Un 15,75 -0,32 -28,03 Pınar Su 3,86 0,78 -5,02 Pınar Süt 15,82 -0,32 -29,84 Plastikkart 19,12 -1,80 34,23 Polisan Holding 2,62 0,38 -31,85 Politeknik Metal 329,50 -0,27 -18,79 Prizma Press Matbaacılık 3,82 0,53 -30,29 QNB Finans Fin. Kir. 65,05 -2,18 -48,08 QNB Finansbank 34,86 -0,68 -50,45 QUA Granite Hayal Yapı 10,66 -0,37 Ral Yatırım Holding 5,30 1,92 19,37 Ray Sigorta 9,56 -3,92 -38,12 Reysaş GMYO 2,64 0,38 -18,56 Reysaş Lojistik 4,62 0,00 -10,71 Rhea Girişim 1,87 0,00 -49,73 Rodrigo Tekstil 12,81 -0,77 -6,56 Royal Halı 3,08 0,00 -10,47 RTA Laboratuvarları 21,00 1,45 -30,65 Sabancı Holding 9,97 -0,50 -9,58 Safkar Ege Soğutmacılık 7,14 1,42 -34,38 Sanel Mühendislik 4,83 -2,42 41,23 Sanifoam Sünger 27,10 2,26 99,26 Sanko Pazarlama 9,39 -0,11 1,32 Saray Matbaacılık 3,84 -0,78 -56,21 Sarkuysan 13,23 -0,82 52,11 Sasa Polyester 26,76 0,60 78,58 Say Yenilenebilir Enerji 20,84 2,46 144,89 Sekuro Plastik 18,90 0,53 35,39 Selçuk Ecza Deposu 8,17 -0,61 -39,17 Selçuk Gıda 4,13 -1,43 -17,07 Selva Gıda Sanayi 8,21 -0,12 Senkron Güvenlik 29,52 0,00 12,41 Serve Film Prodüksiyon 13,01 -9,97 -18,69 Servet GMYO 69,10 -2,12 -11,86 Seyitler Kimya 15,25 1,94 13,27 Silverline Endüstri 4,99 0,20 -41,98 Sinpaş GMYO 4,06 0,74 -2,87 Smartiks Yazılım 5,19 0,00 -41,42 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 1,61 -8,87 Söktaş 2,86 0,35 -12,02 Sönmez Filament 37,12 0,05 -47,12 Sönmez Pamuklu 13,60 0,00 -43,33 Sumaş Suni Tahta 87,90 0,00 72,32 Şeker Fin. Kir. 4,64 0,43 -27,50 Şekerbank 0,99 1,02 -34,44 Şişe Cam 8,15 1,12 13,83 Şok Marketler Ticaret 10,63 -0,93 -14,83 T. Halk Bankası 4,33 0,23 -22,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,10 -2,90 -35,29 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 15,85 -1,12 -10,61 Taç Tarım Ürünleri 24,10 1,26 128,87 Tat Gıda 9,54 -0,10 -17,48 TAV Havalimanları 25,88 -0,99 21,50 Tek-Art Turizm 1,16 -0,85 -42,57 Tekfen Holding 13,85 1,69 -15,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,02 0,84 -30,48 Temapol Polimer Plastik 13,75 -0,36 19,57 Tetamat Gıda Yatırımları 192,50 4,11 -11,00 TGS Dış Ticaret 14,00 -0,78 10,15 Tofaş Oto. Fab. 55,70 -0,18 80,19 Torunlar GMYO 3,84 0,79 -1,54 Trabzon Liman 31,32 9,97 -2,49 Trabzonspor Sportif 3,27 3,81 34,02 Trend GMYO 6,24 -2,04 -50,36 TSKB GMYO 2,94 1,38 -39,08 Tuğçelik 12,86 0,39 59,16 Tukaş 6,63 0,15 -31,58 Turcas Petrol 3,48 -0,29 -28,25 Tureks Turizm Taşımacılık 11,45 -0,17 Turkcell 15,26 -0,26 -0,24 Tümosan Motor ve Traktör 15,11 -0,46 7,39 Tüpraş 127,00 -1,55 17,59 Türk Hava Yolları 14,41 -1,57 11,62 Türk İlaç Serum 10,93 -1,62 Türk Prysmian Kablo 16,71 6,84 38,53 Türk Telekom 7,25 -1,23 -8,22 Türk Traktör 162,60 -0,55 -4,56 Türker Proje Gayrimenkul 131,50 -0,90 16,47 Türkiye Sigorta 4,97 0,20 -19,55 Ufuk Yatırım 20,70 7,48 54,48 Ulaşlar Turizm Yat. 3,75 -1,32 -11,56 Ulusoy Elektrik 51,20 0,10 -0,29 Ulusoy Un Sanayi 5,09 -0,78 0,03 Umpaş Holding 1,29 5,74 -50,57 Uşak Seramik 1,60 0,00 -31,62 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 30,50 5,17 -46,11 Ülker Bisküvi 19,55 1,09 -12,40 Ünlü Yatırım Holding 5,74 -0,35 Vakıf Fin. Kir. 6,43 0,00 88,67 Vakıf GMYO 1,47 0,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,06 -0,16 -17,66 Vakıflar Bankası 3,32 -0,60 -29,51 Vakko Tekstil 9,07 -0,44 44,74 Vanet Gıda 5,86 -0,51 -24,19 VBT Yazılım 21,14 0,48 Verusa Holding 42,96 -1,24 -4,70 Verusaturk Girisim 19,05 -1,19 46,00 Vestel 23,60 0,94 31,53 Vestel Beyaz Eşya 46,70 0,21 24,94 Viking Kağıt 6,41 2,23 -28,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,34 -0,43 -21,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,12 -0,79 -16,78 Yataş 12,85 -1,15 -9,19 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 0,00 -28,41 Yeni Gimat GMYO 15,16 0,40 30,78 Yeo Teknoloji 73,25 4,49 Yeşil GMYO 0,87 -1,14 -36,96 Yeşil Yapı 1,05 -0,94 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,01 0,50 -53,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.330,90 -1,98 -33,78 Yonga Mobilya 19,96 0,15 -33,00 Yükselen Çelik 5,05 0,40 -2,80 Yünsa 13,49 -0,88 -2,89 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,53 1,32 -39,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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