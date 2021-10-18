Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.499,90
|-1,29
|-24,69
|İş Bankası (C)
|5,12
|-0,39
|-24,62
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,68
|-23,06
|İş Girişim
|7,70
|-1,16
|-59,37
|İş GMYO
|1,87
|1,08
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,69
|0,37
|-17,52
|İş Yat. Ort.
|2,63
|0,38
|-21,80
|İşbir Holding
|57,00
|-4,76
|6,19
|Işık Plastik
|6,26
|0,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|0,00
|-14,91
|İttifak Holding
|1,18
|-2,48
|-47,09
|İz Hayvancılık Tarım
|20,26
|-0,20
|12,56
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|0,88
|-30,81
|İzmir Fırça
|5,96
|0,34
|7,19
|Jantsa Jant Sanayi
|55,15
|-0,36
|33,06
|Kafein Yazılım
|19,30
|-1,23
|-9,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,29
|3,70
|Kaplamin
|23,80
|-0,58
|-29,59
|Kardemir (A)
|6,20
|2,99
|4,20
|Kardemir (B)
|6,21
|3,50
|17,84
|Kardemir (D)
|7,08
|2,02
|22,49
|Karel Elektronik
|8,75
|-2,34
|30,13
|Karsan Otomotiv
|3,56
|0,85
|9,54
|Karsu Tekstil
|8,42
|0,60
|-1,52
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,37
|0,79
|Kartonsan
|45,56
|-0,26
|-51,88
|Katmerciler Ekipman
|1,29
|-0,77
|-25,53
|Kent Gıda
|178,50
|0,00
|-49,80
|Kerevitaş Gıda
|4,05
|0,25
|-38,45
|Kervan Gıda
|11,30
|-0,96
|10,40
|Kervansaray Yat. Holding
|0,81
|5,19
|-35,71
|Kiler GMYO
|2,02
|0,00
|-19,52
|Kızılbük GYO
|26,10
|-8,74
|Klimasan Klima
|10,07
|0,80
|19,35
|Koç Holding
|21,44
|-0,28
|4,83
|Konfrut Gıda
|4,11
|0,00
|-2,72
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,30
|-2,15
|159,75
|Konya Çimento
|812,00
|0,61
|-28,14
|Koray GMYO
|7,22
|2,27
|62,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,00
|0,84
|54,34
|Koza Altın
|99,70
|1,32
|3,10
|Koza Madencilik
|15,34
|1,05
|-0,97
|Körfez GMYO
|5,07
|-0,20
|-12,59
|Kristal Kola
|1,28
|0,00
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|33,22
|-0,24
|-9,83
|Kuştur Kuşadası Turizm
|265,10
|10,00
|68,53
|Kuyas Yatırım
|2,48
|0,00
|7,83
|Kütahya Porselen
|67,20
|1,28
|33,20
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,88
|-2,46
|Lider Faktoring
|3,21
|-1,23
|-5,87
|Link Bilgisayar
|26,92
|-0,30
|-14,80
|Logo Yazılım
|41,98
|1,01
|34,81
|Lokman Hekim Sağlık
|10,27
|-0,48
|44,69
|Lüks Kadife
|47,02
|-4,08
|63,75
|Makina Takım
|2,78
|1,46
|-18,48
|Manas Enerji Yönetimi
|16,02
|0,12
|Margün Enerji
|8,45
|1,32
|Marka Yatırım Holding
|4,20
|-1,18
|-34,68
|Marmaris Altınyunus
|181,90
|1,62
|63,73
|Marshall
|244,00
|0,49
|-20,44
|Martı GMYO
|0,92
|-2,13
|-63,97
|Martı Otel
|1,60
|0,00
|-24,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,84
|-0,91
|Mavi Giyim
|71,55
|1,06
|38,64
|Mazhar Zorlu Holding
|30,28
|-0,72
|-3,81
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,24
|-0,17
|Mega Polietilen
|5,00
|-1,38
|-34,73
|Menderes Tekstil
|2,00
|0,00
|-35,28
|Mercan Kimya
|9,69
|1,47
|Merit Turizm
|31,80
|9,13
|206,97
|Merko Gıda
|4,34
|-2,03
|-49,77
|Metemtur Yatırım
|3,06
|0,00
|-62,15
|Metro Holding
|1,26
|0,00
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,66
|1,14
|-7,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|0,57
|-24,89
|Migros Ticaret
|31,44
|0,51
|-26,54
|Milpa
|3,92
|0,26
|-14,78
|Mistral GMYO
|4,59
|-2,75
|-2,55
|MLP Sağlık
|25,66
|0,47
|29,14
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,76
|0,70
|25,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,30
|0,16
|-46,84
|Mondi Tire Kutsan
|9,22
|4,06
|21,32
|Nasmed Egepol
|5,16
|-0,77
|Naturel Enerji
|32,48
|2,98
|-8,53
|Naturelgaz
|7,15
|-0,14
|Net Holding
|4,35
|-0,23
|26,82
|Netaş Telekom.
|16,47
|0,12
|-41,35
|Niğbaş Niğde Beton
|7,64
|-0,39
|-85,31
|Nuh Çimento
|37,20
|-1,48
|-22,55
|Nurol GMYO
|15,34
|-1,54
|110,43
|Odaş Elektrik
|1,42
|-2,07
|-51,43
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,70
|-2,65
|Orge Enerji Elektrik
|5,81
|0,69
|25,96
|Orma Orman Mahsulleri
|25,26
|-0,94
|71,60
|Osmanlı Menkul
|23,68
|-2,55
|-23,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|0,59
|-27,15
|Otokar
|337,10
|0,21
|10,78
|Oyak Çimento
|6,48
|0,47
|-26,20
|Oyak Yat. Ort.
|6,75
|0,00
|-2,20
|Oyak Yatırım Menkul
|30,48
|1,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,64
|1,60
|62,21
|Özak GMYO
|4,82
|3,88
|-5,49
|Özbal Çelik Boru
|17,45
|6,08
|166,41
|Özderici GMYO
|1,50
|0,00
|-32,43
|Özerden Plastik
|7,26
|-1,63
|-19,33
|Pamel Elektrik
|62,50
|5,75
|193,15
|Panora GMYO
|6,24
|0,65
|6,29
|Papilon Savunma
|12,26
|0,25
|-46,08
|Park Elek.Madencilik
|4,75
|1,71
|-11,55
|Parsan
|28,70
|0,63
|18,11
|Pegasus
|79,55
|-2,03
|6,64
|Peker GMYO
|0,93
|1,09
|-60,24
|Penguen Gıda
|3,50
|-1,13
|-30,69
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|183,70
|2,06
|Pera GMYO
|1,37
|0,74
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,90
|1,79
|30,40
|Petkim
|6,11
|0,83
|22,69
|Petrokent Turizm
|3.502,60
|-1,61
|286,43
|Pınar Et ve Un
|15,75
|-0,32
|-28,03
|Pınar Su
|3,86
|0,78
|-5,02
|Pınar Süt
|15,82
|-0,32
|-29,84
|Plastikkart
|19,12
|-1,80
|34,23
|Polisan Holding
|2,62
|0,38
|-31,85
|Politeknik Metal
|329,50
|-0,27
|-18,79
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|0,53
|-30,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,05
|-2,18
|-48,08
|QNB Finansbank
|34,86
|-0,68
|-50,45
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,66
|-0,37
|Ral Yatırım Holding
|5,30
|1,92
|19,37
|Ray Sigorta
|9,56
|-3,92
|-38,12
|Reysaş GMYO
|2,64
|0,38
|-18,56
|Reysaş Lojistik
|4,62
|0,00
|-10,71
|Rhea Girişim
|1,87
|0,00
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|12,81
|-0,77
|-6,56
|Royal Halı
|3,08
|0,00
|-10,47
|RTA Laboratuvarları
|21,00
|1,45
|-30,65
|Sabancı Holding
|9,97
|-0,50
|-9,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,14
|1,42
|-34,38
|Sanel Mühendislik
|4,83
|-2,42
|41,23
|Sanifoam Sünger
|27,10
|2,26
|99,26
|Sanko Pazarlama
|9,39
|-0,11
|1,32
|Saray Matbaacılık
|3,84
|-0,78
|-56,21
|Sarkuysan
|13,23
|-0,82
|52,11
|Sasa Polyester
|26,76
|0,60
|78,58
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,84
|2,46
|144,89
|Sekuro Plastik
|18,90
|0,53
|35,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,17
|-0,61
|-39,17
|Selçuk Gıda
|4,13
|-1,43
|-17,07
|Selva Gıda Sanayi
|8,21
|-0,12
|Senkron Güvenlik
|29,52
|0,00
|12,41
|Serve Film Prodüksiyon
|13,01
|-9,97
|-18,69
|Servet GMYO
|69,10
|-2,12
|-11,86
|Seyitler Kimya
|15,25
|1,94
|13,27
|Silverline Endüstri
|4,99
|0,20
|-41,98
|Sinpaş GMYO
|4,06
|0,74
|-2,87
|Smartiks Yazılım
|5,19
|0,00
|-41,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|1,61
|-8,87
|Söktaş
|2,86
|0,35
|-12,02
|Sönmez Filament
|37,12
|0,05
|-47,12
|Sönmez Pamuklu
|13,60
|0,00
|-43,33
|Sumaş Suni Tahta
|87,90
|0,00
|72,32
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|0,43
|-27,50
|Şekerbank
|0,99
|1,02
|-34,44
|Şişe Cam
|8,15
|1,12
|13,83
|Şok Marketler Ticaret
|10,63
|-0,93
|-14,83
|T. Halk Bankası
|4,33
|0,23
|-22,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,10
|-2,90
|-35,29
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|15,85
|-1,12
|-10,61
|Taç Tarım Ürünleri
|24,10
|1,26
|128,87
|Tat Gıda
|9,54
|-0,10
|-17,48
|TAV Havalimanları
|25,88
|-0,99
|21,50
|Tek-Art Turizm
|1,16
|-0,85
|-42,57
|Tekfen Holding
|13,85
|1,69
|-15,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,02
|0,84
|-30,48
|Temapol Polimer Plastik
|13,75
|-0,36
|19,57
|Tetamat Gıda Yatırımları
|192,50
|4,11
|-11,00
|TGS Dış Ticaret
|14,00
|-0,78
|10,15
|Tofaş Oto. Fab.
|55,70
|-0,18
|80,19
|Torunlar GMYO
|3,84
|0,79
|-1,54
|Trabzon Liman
|31,32
|9,97
|-2,49
|Trabzonspor Sportif
|3,27
|3,81
|34,02
|Trend GMYO
|6,24
|-2,04
|-50,36
|TSKB GMYO
|2,94
|1,38
|-39,08
|Tuğçelik
|12,86
|0,39
|59,16
|Tukaş
|6,63
|0,15
|-31,58
|Turcas Petrol
|3,48
|-0,29
|-28,25
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,45
|-0,17
|Turkcell
|15,26
|-0,26
|-0,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,11
|-0,46
|7,39
|Tüpraş
|127,00
|-1,55
|17,59
|Türk Hava Yolları
|14,41
|-1,57
|11,62
|Türk İlaç Serum
|10,93
|-1,62
|Türk Prysmian Kablo
|16,71
|6,84
|38,53
|Türk Telekom
|7,25
|-1,23
|-8,22
|Türk Traktör
|162,60
|-0,55
|-4,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,50
|-0,90
|16,47
|Türkiye Sigorta
|4,97
|0,20
|-19,55
|Ufuk Yatırım
|20,70
|7,48
|54,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,75
|-1,32
|-11,56
|Ulusoy Elektrik
|51,20
|0,10
|-0,29
|Ulusoy Un Sanayi
|5,09
|-0,78
|0,03
|Umpaş Holding
|1,29
|5,74
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,60
|0,00
|-31,62
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|30,50
|5,17
|-46,11
|Ülker Bisküvi
|19,55
|1,09
|-12,40
|Ünlü Yatırım Holding
|5,74
|-0,35
|Vakıf Fin. Kir.
|6,43
|0,00
|88,67
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,06
|-0,16
|-17,66
|Vakıflar Bankası
|3,32
|-0,60
|-29,51
|Vakko Tekstil
|9,07
|-0,44
|44,74
|Vanet Gıda
|5,86
|-0,51
|-24,19
|VBT Yazılım
|21,14
|0,48
|Verusa Holding
|42,96
|-1,24
|-4,70
|Verusaturk Girisim
|19,05
|-1,19
|46,00
|Vestel
|23,60
|0,94
|31,53
|Vestel Beyaz Eşya
|46,70
|0,21
|24,94
|Viking Kağıt
|6,41
|2,23
|-28,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|-0,43
|-21,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,12
|-0,79
|-16,78
|Yataş
|12,85
|-1,15
|-9,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|0,00
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|15,16
|0,40
|30,78
|Yeo Teknoloji
|73,25
|4,49
|Yeşil GMYO
|0,87
|-1,14
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,05
|-0,94
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,01
|0,50
|-53,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.330,90
|-1,98
|-33,78
|Yonga Mobilya
|19,96
|0,15
|-33,00
|Yükselen Çelik
|5,05
|0,40
|-2,80
|Yünsa
|13,49
|-0,88
|-2,89
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,32
|-39,50
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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