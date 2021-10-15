Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.110,00
|-9,32
|-30,59
|İş Bankası (C)
|5,15
|-0,96
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|3,00
|0,00
|-22,28
|İş Girişim
|7,90
|-0,63
|-58,31
|İş GMYO
|1,85
|-0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|13,70
|1,26
|-17,46
|İş Yat. Ort.
|2,65
|0,38
|-21,20
|İşbir Holding
|55,00
|0,00
|2,46
|Işık Plastik
|6,20
|-0,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|0,00
|-14,91
|İttifak Holding
|1,21
|-1,63
|-45,74
|İz Hayvancılık Tarım
|20,34
|-3,14
|13,00
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-0,87
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,00
|-0,50
|7,91
|Jantsa Jant Sanayi
|55,35
|0,18
|33,54
|Kafein Yazılım
|20,02
|0,50
|-6,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,82
|-0,36
|Kaplamin
|23,64
|0,17
|-30,06
|Kardemir (A)
|5,92
|0,85
|-0,50
|Kardemir (B)
|5,89
|0,86
|11,76
|Kardemir (D)
|6,84
|1,33
|18,34
|Karel Elektronik
|9,23
|0,33
|37,26
|Karsan Otomotiv
|3,57
|0,00
|9,85
|Karsu Tekstil
|8,40
|-1,18
|-1,75
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,11
|0,00
|Kartonsan
|46,36
|-1,15
|-51,03
|Katmerciler Ekipman
|1,32
|-1,49
|-23,80
|Kent Gıda
|178,50
|0,00
|-49,80
|Kerevitaş Gıda
|4,09
|0,25
|-37,84
|Kervan Gıda
|11,53
|0,35
|12,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,77
|10,00
|-38,89
|Kiler GMYO
|1,94
|1,57
|-22,71
|Kızılbük GYO
|28,60
|-9,95
|Klimasan Klima
|9,90
|1,54
|17,33
|Koç Holding
|21,60
|-0,37
|5,61
|Konfrut Gıda
|4,15
|-0,24
|-1,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,70
|7,51
|169,92
|Konya Çimento
|807,30
|0,04
|-28,56
|Koray GMYO
|7,18
|-1,91
|61,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,10
|0,33
|54,98
|Koza Altın
|101,10
|-0,79
|4,55
|Koza Madencilik
|15,39
|-0,13
|-0,65
|Körfez GMYO
|5,11
|-0,78
|-11,90
|Kristal Kola
|1,29
|0,00
|-57,77
|Kron Telekomünikasyon
|33,40
|-0,42
|-9,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|225,90
|3,10
|43,61
|Kuyas Yatırım
|2,48
|-1,20
|7,83
|Kütahya Porselen
|67,00
|0,60
|32,80
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,78
|0,32
|Lider Faktoring
|3,29
|0,00
|-3,52
|Link Bilgisayar
|27,28
|0,59
|-13,66
|Logo Yazılım
|41,92
|0,10
|34,62
|Lokman Hekim Sağlık
|10,53
|-0,28
|48,36
|Lüks Kadife
|49,02
|-9,97
|70,72
|Makina Takım
|2,77
|0,36
|-18,77
|Manas Enerji Yönetimi
|15,83
|-0,06
|Margün Enerji
|8,33
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|4,26
|-2,07
|-33,75
|Marmaris Altınyunus
|177,40
|-2,10
|59,68
|Marshall
|243,70
|-0,20
|-20,54
|Martı GMYO
|0,95
|0,00
|-62,80
|Martı Otel
|1,58
|1,94
|-25,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,62
|-0,57
|Mavi Giyim
|72,30
|2,12
|40,09
|Mazhar Zorlu Holding
|30,70
|-0,07
|-2,48
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,70
|0,39
|Mega Polietilen
|5,10
|-1,16
|-33,42
|Menderes Tekstil
|2,02
|0,00
|-34,63
|Mercan Kimya
|9,63
|-0,82
|Merit Turizm
|28,72
|8,38
|177,24
|Merko Gıda
|4,45
|-0,67
|-48,50
|Metemtur Yatırım
|3,09
|-0,96
|-61,78
|Metro Holding
|1,27
|0,79
|-38,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,56
|-1,16
|-11,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|31,30
|0,26
|-26,87
|Milpa
|3,98
|-1,24
|-13,48
|Mistral GMYO
|4,77
|-1,04
|1,27
|MLP Sağlık
|25,54
|-0,78
|28,54
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,65
|0,00
|22,83
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,42
|0,31
|-45,82
|Mondi Tire Kutsan
|8,73
|-0,46
|14,87
|Nasmed Egepol
|5,24
|-0,95
|Naturel Enerji
|31,80
|-1,06
|-10,44
|Naturelgaz
|7,23
|0,28
|Net Holding
|4,41
|-0,45
|28,57
|Netaş Telekom.
|16,56
|-1,19
|-41,03
|Niğbaş Niğde Beton
|7,72
|-0,64
|-85,15
|Nuh Çimento
|37,50
|5,75
|-21,92
|Nurol GMYO
|15,08
|0,53
|106,86
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,39
|-50,06
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,45
|-1,02
|Orge Enerji Elektrik
|5,77
|0,00
|25,09
|Orma Orman Mahsulleri
|25,68
|-0,08
|74,46
|Osmanlı Menkul
|24,02
|-0,74
|-22,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,72
|0,58
|-26,30
|Otokar
|336,60
|0,33
|10,62
|Oyak Çimento
|6,52
|0,31
|-25,74
|Oyak Yat. Ort.
|6,79
|0,15
|-1,62
|Oyak Yatırım Menkul
|30,42
|1,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,50
|3,16
|59,24
|Özak GMYO
|4,73
|1,07
|-7,25
|Özbal Çelik Boru
|15,68
|-5,54
|139,39
|Özderici GMYO
|1,51
|0,67
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,41
|0,41
|-17,67
|Pamel Elektrik
|58,85
|0,09
|176,03
|Panora GMYO
|6,20
|-0,32
|5,61
|Papilon Savunma
|12,23
|-1,21
|-46,21
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|-1,25
|-11,92
|Parsan
|28,76
|1,63
|18,35
|Pegasus
|81,65
|3,35
|9,45
|Peker GMYO
|0,94
|-1,05
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,57
|5,00
|-29,31
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|183,80
|2,11
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,98
|0,44
|25,38
|Petkim
|6,12
|0,16
|22,89
|Petrokent Turizm
|3.550,70
|0,90
|291,74
|Pınar Et ve Un
|15,87
|-0,87
|-27,48
|Pınar Su
|3,72
|0,27
|-8,47
|Pınar Süt
|15,91
|-0,75
|-29,44
|Plastikkart
|18,99
|-3,63
|33,32
|Polisan Holding
|2,64
|0,38
|-31,33
|Politeknik Metal
|327,90
|-0,33
|-19,18
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|2,14
|-30,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,70
|3,99
|-45,97
|QNB Finansbank
|34,10
|-3,29
|-51,53
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,66
|-0,37
|Ral Yatırım Holding
|4,75
|-0,42
|6,98
|Ray Sigorta
|10,05
|-2,80
|-34,95
|Reysaş GMYO
|2,64
|-0,38
|-18,56
|Reysaş Lojistik
|4,66
|-1,06
|-9,93
|Rhea Girişim
|1,88
|1,08
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|12,98
|0,08
|-5,32
|Royal Halı
|3,10
|0,00
|-9,88
|RTA Laboratuvarları
|20,70
|-0,67
|-31,64
|Sabancı Holding
|9,98
|-1,29
|-9,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,09
|0,00
|-34,83
|Sanel Mühendislik
|4,94
|0,41
|44,44
|Sanifoam Sünger
|26,56
|5,90
|95,29
|Sanko Pazarlama
|9,36
|-0,74
|0,99
|Saray Matbaacılık
|3,85
|-0,77
|-56,10
|Sarkuysan
|13,32
|6,39
|53,15
|Sasa Polyester
|26,88
|0,30
|79,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,56
|-0,58
|141,60
|Sekuro Plastik
|18,91
|-2,17
|35,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,27
|-0,72
|-38,43
|Selçuk Gıda
|4,18
|-1,42
|-16,06
|Selva Gıda Sanayi
|8,18
|0,62
|Senkron Güvenlik
|30,50
|-1,61
|16,15
|Serve Film Prodüksiyon
|14,65
|1,03
|-8,44
|Servet GMYO
|71,35
|-0,90
|-8,99
|Seyitler Kimya
|14,83
|0,82
|10,15
|Silverline Endüstri
|5,03
|0,40
|-41,51
|Sinpaş GMYO
|4,06
|-0,25
|-2,87
|Smartiks Yazılım
|5,17
|-0,58
|-41,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,04
|1,18
|-8,72
|Söktaş
|2,84
|1,43
|-12,64
|Sönmez Filament
|37,46
|-2,19
|-46,64
|Sönmez Pamuklu
|13,52
|-2,03
|-43,67
|Sumaş Suni Tahta
|84,50
|-1,11
|65,65
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|-1,07
|-27,50
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,07
|-0,49
|12,72
|Şok Marketler Ticaret
|10,67
|0,85
|-14,50
|T. Halk Bankası
|4,34
|-0,91
|-21,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,70
|-1,24
|-33,35
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,08
|0,06
|-9,31
|Taç Tarım Ürünleri
|23,82
|0,08
|126,21
|Tat Gıda
|9,55
|-2,15
|-17,40
|TAV Havalimanları
|25,78
|1,50
|21,03
|Taze Kuru Gıda
|186,60
|0,21
|-13,73
|Tek-Art Turizm
|1,19
|-0,83
|-41,09
|Tekfen Holding
|13,73
|0,15
|-16,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,05
|1,51
|-30,14
|Temapol Polimer Plastik
|13,75
|-1,50
|19,57
|TGS Dış Ticaret
|14,18
|0,64
|11,57
|Tofaş Oto. Fab.
|56,20
|0,36
|81,81
|Torunlar GMYO
|3,92
|2,08
|0,51
|Trabzon Liman
|26,58
|-0,52
|-17,25
|Trabzonspor Sportif
|3,14
|0,00
|28,69
|Trend GMYO
|6,45
|-1,07
|-48,69
|TSKB GMYO
|2,86
|-0,69
|-40,74
|Tuğçelik
|13,09
|0,46
|62,00
|Tukaş
|6,64
|-0,15
|-31,48
|Turcas Petrol
|3,52
|-0,28
|-27,42
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,67
|-0,77
|Turkcell
|15,23
|0,46
|-0,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,36
|0,13
|9,17
|Tüpraş
|128,20
|2,56
|18,70
|Türk Hava Yolları
|14,39
|0,63
|11,46
|Türk İlaç Serum
|11,22
|-0,18
|Türk Prysmian Kablo
|15,86
|-8,69
|31,48
|Türk Telekom
|7,23
|-1,90
|-8,47
|Türk Traktör
|162,80
|0,43
|-4,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,90
|-0,74
|19,49
|Türkiye Sigorta
|4,89
|-0,41
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|19,00
|-1,35
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,84
|0,79
|-9,43
|Ulusoy Elektrik
|50,65
|-0,88
|-1,36
|Ulusoy Un Sanayi
|5,15
|0,39
|1,21
|Umpaş Holding
|1,17
|0,00
|-55,17
|Uşak Seramik
|1,60
|-0,62
|-31,62
|Utopya Turizm
|19,25
|-1,64
|-50,39
|Uzertaş Boya
|29,26
|1,46
|-48,30
|Ülker Bisküvi
|19,36
|0,16
|-13,25
|Ünlü Yatırım Holding
|5,77
|0,17
|Vakıf Fin. Kir.
|6,51
|-0,91
|91,02
|Vakıf GMYO
|1,48
|0,68
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,09
|-0,33
|-17,26
|Vakıflar Bankası
|3,36
|-2,61
|-28,66
|Vakko Tekstil
|9,17
|-0,54
|46,34
|Vanet Gıda
|5,94
|-1,00
|-23,16
|VBT Yazılım
|21,12
|2,42
|Verusa Holding
|43,86
|-0,36
|-2,71
|Verusaturk Girisim
|19,45
|-1,52
|49,06
|Vestel
|23,68
|-0,84
|31,98
|Vestel Beyaz Eşya
|46,30
|-0,17
|23,87
|Viking Kağıt
|6,29
|-0,47
|-30,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|-0,84
|-20,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,28
|0,33
|-16,33
|Yataş
|13,06
|-0,15
|-7,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,14
|-1,57
|-28,64
|Yeni Gimat GMYO
|14,99
|0,60
|29,31
|Yeo Teknoloji
|76,05
|-1,23
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|-34,78
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,94
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,04
|0,99
|-52,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.540,00
|0,00
|-32,44
|Yonga Mobilya
|19,96
|3,96
|-33,00
|Yükselen Çelik
|5,05
|-0,20
|-2,80
|Yünsa
|13,65
|0,66
|-1,74
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-39,90
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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