Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.999,80 4,20 -23,46 İş Bankası (C) 5,19 0,00 -23,59 İş Bankası (Kur.) 353.000,00 -7,10 İş Fin.Kir. 3,04 -0,33 -21,24 İş Girişim 8,01 0,63 -57,73 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,50 0,45 -18,66 İş Yat. Ort. 2,66 -0,75 -20,91 İşbir Holding 57,35 0,00 6,84 Işık Plastik 6,26 -0,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 0,00 -14,04 İttifak Holding 1,26 0,80 -43,50 İz Hayvancılık Tarım 20,98 2,84 16,56 İzmir Demir Çelik 2,30 0,00 -30,50 İzmir Fırça 5,95 -0,34 7,01 Jantsa Jant Sanayi 55,10 -1,78 32,94 Kafein Yazılım 19,99 -0,05 -6,33 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,80 -0,22 Kaplamin 23,32 -0,68 -31,01 Kardemir (A) 5,86 -0,68 -1,51 Kardemir (B) 5,85 -0,85 11,01 Kardemir (D) 6,76 0,30 16,96 Karel Elektronik 9,23 1,54 37,26 Karsan Otomotiv 3,60 -0,28 10,77 Karsu Tekstil 8,41 -0,59 -1,64 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,31 2,34 Kartonsan 46,88 1,08 -50,48 Katmerciler Ekipman 1,36 0,74 -21,49 Kent Gıda 180,90 -0,60 -49,13 Kerevitaş Gıda 4,10 0,24 -37,69 Kervan Gıda 11,49 -0,43 12,26 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 1,93 0,52 -23,11 Kızılbük GYO 30,72 6,37 Klimasan Klima 9,86 0,41 16,86 Koç Holding 21,76 0,00 6,39 Konfrut Gıda 4,19 -0,71 -0,83 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,65 1,10 152,75 Konya Çimento 810,20 -0,34 -28,30 Koray GMYO 7,37 -1,07 65,62 Kordsa Teknik Tekstil 24,14 -0,82 55,24 Koza Altın 102,40 1,59 5,89 Koza Madencilik 15,53 2,04 0,26 Körfez GMYO 5,04 0,00 -13,10 Kristal Kola 1,31 0,00 -57,12 Kron Telekomünikasyon 33,98 -0,12 -7,76 Kuştur Kuşadası Turizm 220,00 4,22 39,86 Kuyas Yatırım 2,54 0,79 10,43 Kütahya Porselen 65,60 0,15 30,03 Kütahya Şeker Fabrikası 32,00 -3,03 Lider Faktoring 3,31 -1,19 -2,93 Link Bilgisayar 27,14 -1,17 -14,10 Logo Yazılım 41,20 1,78 32,31 Lokman Hekim Sağlık 10,62 0,66 49,63 Lüks Kadife 54,45 10,00 89,63 Makina Takım 2,76 -1,08 -19,06 Manas Enerji Yönetimi 15,71 0,19 Margün Enerji 8,41 0,60 Marka Yatırım Holding 4,37 2,10 -32,04 Marmaris Altınyunus 179,00 4,80 61,12 Marshall 244,50 -0,24 -20,28 Martı GMYO 0,95 1,06 -62,80 Martı Otel 1,56 2,63 -26,76 Matriks Bilgi Dağıtım 31,82 0,00 Mavi Giyim 70,90 -0,28 37,38 Mazhar Zorlu Holding 31,44 1,09 -0,13 Meditera Tıbbi Malzeme 36,16 5,42 Mega Polietilen 5,24 1,55 -31,59 Menderes Tekstil 2,02 -0,49 -34,63 Mercan Kimya 9,70 0,10 Merit Turizm 25,16 4,40 142,87 Merko Gıda 4,52 -1,09 -47,69 Metemtur Yatırım 3,12 -0,95 -61,41 Metro Holding 1,28 0,00 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 0,39 -10,03 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 -0,57 -24,89 Migros Ticaret 31,52 0,25 -26,36 Milpa 4,04 0,50 -12,17 Mistral GMYO 4,91 0,82 4,25 MLP Sağlık 26,44 0,23 33,06 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 3,76 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,48 -0,15 -45,32 Mondi Tire Kutsan 8,88 3,26 16,84 Nasmed Egepol 5,31 -0,38 Naturel Enerji 32,28 -0,80 -9,09 Naturelgaz 7,24 0,42 Net Holding 4,45 0,45 29,74 Netaş Telekom. 16,95 2,91 -39,64 Niğbaş Niğde Beton 7,80 0,26 -85,00 Nuh Çimento 34,08 0,47 -29,04 Nurol GMYO 15,19 0,13 108,37 Odaş Elektrik 1,47 -0,68 -49,72 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,91 1,66 Orge Enerji Elektrik 5,83 0,34 26,40 Orma Orman Mahsulleri 26,02 0,39 76,77 Osmanlı Menkul 24,40 -1,69 -20,88 Ostim Endüstriyel Yat 1,73 0,58 -25,87 Otokar 339,60 -1,28 11,61 Oyak Çimento 6,51 0,00 -25,85 Oyak Yat. Ort. 6,84 -0,58 -0,90 Oyak Yatırım Menkul 30,16 -1,05 Oylum Sınai Yatırımlar 7,18 1,13 52,44 Özak GMYO 4,72 0,21 -7,45 Özbal Çelik Boru 17,61 -3,67 168,85 Özderici GMYO 1,51 0,67 -31,98 Özerden Plastik 7,35 -0,27 -18,33 Pamel Elektrik 57,80 -1,20 171,11 Panora GMYO 6,27 0,48 6,80 Papilon Savunma 12,46 -0,56 -45,20 Park Elek.Madencilik 4,63 -0,43 -13,78 Parsan 28,38 -0,21 16,79 Pegasus 77,90 0,00 4,42 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 3,41 -1,16 -32,48 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 179,50 1,99 Pera GMYO 1,38 -0,72 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,86 -0,61 24,72 Petkim 6,12 0,16 22,89 Petrokent Turizm 3.506,60 -0,66 286,87 Pınar Et ve Un 16,13 1,13 -26,29 Pınar Su 3,77 2,45 -7,24 Pınar Süt 16,09 0,56 -28,65 Plastikkart 20,14 0,10 39,38 Polisan Holding 2,65 0,38 -31,07 Politeknik Metal 325,90 -0,37 -19,67 Prizma Press Matbaacılık 3,63 -2,68 -33,76 QNB Finans Fin. Kir. 65,00 -1,74 -48,12 QNB Finansbank 35,24 0,34 -49,91 QUA Granite Hayal Yapı 10,79 -0,55 Ral Yatırım Holding 4,77 2,58 7,43 Ray Sigorta 10,10 7,45 -34,63 Reysaş GMYO 2,65 0,00 -18,26 Reysaş Lojistik 4,73 -0,21 -8,58 Rhea Girişim 1,88 0,53 -49,46 Rodrigo Tekstil 13,05 0,54 -4,81 Royal Halı 3,15 -0,63 -8,43 RTA Laboratuvarları 20,92 -0,48 -30,91 Sabancı Holding 10,12 0,20 -8,22 Safkar Ege Soğutmacılık 7,13 0,28 -34,47 Sanel Mühendislik 4,95 -1,59 44,74 Sanifoam Sünger 23,84 0,25 75,29 Sanko Pazarlama 9,50 -0,21 2,51 Saray Matbaacılık 3,85 0,00 -56,10 Sarkuysan 12,39 0,41 42,46 Sasa Polyester 27,08 0,00 80,72 Say Yenilenebilir Enerji 20,84 0,39 144,89 Sekuro Plastik 19,60 -0,66 40,40 Selçuk Ecza Deposu 8,38 1,33 -37,61 Selçuk Gıda 4,17 -0,95 -16,27 Selva Gıda Sanayi 8,15 -1,69 Senkron Güvenlik 31,00 -1,46 18,05 Serve Film Prodüksiyon 14,45 -1,37 -9,69 Servet GMYO 71,95 1,62 -8,23 Seyitler Kimya 15,00 2,60 11,41 Silverline Endüstri 5,06 -0,98 -41,16 Sinpaş GMYO 4,09 0,25 -2,15 Smartiks Yazılım 5,22 0,00 -41,08 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 -1,96 -8,87 Söktaş 2,84 -0,35 -12,64 Sönmez Filament 36,00 0,06 -48,72 Sönmez Pamuklu 13,50 0,00 -43,75 Sumaş Suni Tahta 85,60 -1,04 67,81 Şeker Fin. Kir. 4,69 -0,21 -26,72 Şekerbank 0,99 0,00 -34,44 Şişe Cam 8,11 -0,25 13,28 Şok Marketler Ticaret 10,65 -0,47 -14,67 T. Halk Bankası 4,34 0,00 -21,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 0,10 -32,39 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,10 -0,62 -9,20 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,42 126,02 Tat Gıda 9,58 0,42 -17,14 TAV Havalimanları 25,52 0,95 19,81 Taze Kuru Gıda 187,80 0,37 -13,18 Tek-Art Turizm 1,20 0,84 -40,59 Tekfen Holding 13,78 -0,22 -15,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,01 -0,33 -30,60 Temapol Polimer Plastik 13,91 0,36 20,96 TGS Dış Ticaret 14,23 -0,49 11,96 Tofaş Oto. Fab. 55,65 0,54 80,03 Torunlar GMYO 3,81 2,42 -2,31 Trabzon Liman 26,80 -0,37 -16,56 Trabzonspor Sportif 3,14 -1,57 28,69 Trend GMYO 7,28 2,68 -42,08 TSKB GMYO 2,98 -1,00 -38,26 Tuğçelik 13,12 1,47 62,38 Tukaş 6,66 0,15 -31,27 Turcas Petrol 3,55 0,28 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık 11,72 0,17 Turkcell 15,17 -0,20 -0,83 Tümosan Motor ve Traktör 15,53 0,45 10,38 Tüpraş 124,60 1,47 15,37 Türk Hava Yolları 14,35 0,63 11,15 Türk İlaç Serum 11,31 0,09 Türk Prysmian Kablo 18,20 -5,70 50,88 Türk Telekom 7,38 0,14 -6,57 Türk Traktör 164,40 -1,02 -3,50 Türker Proje Gayrimenkul 135,00 0,00 19,57 Türkiye Sigorta 4,93 2,49 -20,20 Ufuk Yatırım 19,10 0,42 42,54 Ulaşlar Turizm Yat. 3,93 -1,26 -7,31 Ulusoy Elektrik 51,15 0,10 -0,39 Ulusoy Un Sanayi 5,15 -0,77 1,21 Umpaş Holding 1,15 -2,54 -55,94 Uşak Seramik 1,62 0,00 -30,77 Utopya Turizm 19,20 0,79 -50,52 Uzertaş Boya 29,00 0,69 -48,76 Ülker Bisküvi 19,31 0,21 -13,48 Ünlü Yatırım Holding 5,88 -0,17 Vakıf Fin. Kir. 6,58 -0,45 93,08 Vakıf GMYO 1,47 0,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,04 0,17 -17,93 Vakıflar Bankası 3,31 0,00 -29,72 Vakko Tekstil 9,25 0,54 47,61 Vanet Gıda 6,14 0,82 -20,57 VBT Yazılım 20,48 -0,78 Verusa Holding 43,82 -0,41 -2,80 Verusaturk Girisim 19,91 -0,20 52,59 Vestel 23,98 -0,75 33,65 Vestel Beyaz Eşya 46,38 -0,17 24,09 Viking Kağıt 6,35 0,00 -29,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 0,00 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 -0,20 -16,83 Yataş 13,02 -1,74 -7,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,18 -0,93 -27,73 Yeni Gimat GMYO 15,26 3,32 31,64 Yeo Teknoloji 79,55 -1,67 Yeşil GMYO 0,91 0,00 -34,06 Yeşil Yapı 1,06 -0,93 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,02 -0,49 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.539,90 -0,57 -32,44 Yonga Mobilya 19,80 3,39 -33,53 Yükselen Çelik 5,05 -1,75 -2,80 Yünsa 13,59 -2,30 -2,17 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,53 0,66 -39,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler