Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.999,80
|4,20
|-23,46
|İş Bankası (C)
|5,19
|0,00
|-23,59
|İş Bankası (Kur.)
|353.000,00
|-7,10
|İş Fin.Kir.
|3,04
|-0,33
|-21,24
|İş Girişim
|8,01
|0,63
|-57,73
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,50
|0,45
|-18,66
|İş Yat. Ort.
|2,66
|-0,75
|-20,91
|İşbir Holding
|57,35
|0,00
|6,84
|Işık Plastik
|6,26
|-0,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|0,00
|-14,04
|İttifak Holding
|1,26
|0,80
|-43,50
|İz Hayvancılık Tarım
|20,98
|2,84
|16,56
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|0,00
|-30,50
|İzmir Fırça
|5,95
|-0,34
|7,01
|Jantsa Jant Sanayi
|55,10
|-1,78
|32,94
|Kafein Yazılım
|19,99
|-0,05
|-6,33
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,80
|-0,22
|Kaplamin
|23,32
|-0,68
|-31,01
|Kardemir (A)
|5,86
|-0,68
|-1,51
|Kardemir (B)
|5,85
|-0,85
|11,01
|Kardemir (D)
|6,76
|0,30
|16,96
|Karel Elektronik
|9,23
|1,54
|37,26
|Karsan Otomotiv
|3,60
|-0,28
|10,77
|Karsu Tekstil
|8,41
|-0,59
|-1,64
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,31
|2,34
|Kartonsan
|46,88
|1,08
|-50,48
|Katmerciler Ekipman
|1,36
|0,74
|-21,49
|Kent Gıda
|180,90
|-0,60
|-49,13
|Kerevitaş Gıda
|4,10
|0,24
|-37,69
|Kervan Gıda
|11,49
|-0,43
|12,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,93
|0,52
|-23,11
|Kızılbük GYO
|30,72
|6,37
|Klimasan Klima
|9,86
|0,41
|16,86
|Koç Holding
|21,76
|0,00
|6,39
|Konfrut Gıda
|4,19
|-0,71
|-0,83
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,65
|1,10
|152,75
|Konya Çimento
|810,20
|-0,34
|-28,30
|Koray GMYO
|7,37
|-1,07
|65,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|-0,82
|55,24
|Koza Altın
|102,40
|1,59
|5,89
|Koza Madencilik
|15,53
|2,04
|0,26
|Körfez GMYO
|5,04
|0,00
|-13,10
|Kristal Kola
|1,31
|0,00
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|33,98
|-0,12
|-7,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|220,00
|4,22
|39,86
|Kuyas Yatırım
|2,54
|0,79
|10,43
|Kütahya Porselen
|65,60
|0,15
|30,03
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,00
|-3,03
|Lider Faktoring
|3,31
|-1,19
|-2,93
|Link Bilgisayar
|27,14
|-1,17
|-14,10
|Logo Yazılım
|41,20
|1,78
|32,31
|Lokman Hekim Sağlık
|10,62
|0,66
|49,63
|Lüks Kadife
|54,45
|10,00
|89,63
|Makina Takım
|2,76
|-1,08
|-19,06
|Manas Enerji Yönetimi
|15,71
|0,19
|Margün Enerji
|8,41
|0,60
|Marka Yatırım Holding
|4,37
|2,10
|-32,04
|Marmaris Altınyunus
|179,00
|4,80
|61,12
|Marshall
|244,50
|-0,24
|-20,28
|Martı GMYO
|0,95
|1,06
|-62,80
|Martı Otel
|1,56
|2,63
|-26,76
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,82
|0,00
|Mavi Giyim
|70,90
|-0,28
|37,38
|Mazhar Zorlu Holding
|31,44
|1,09
|-0,13
|Meditera Tıbbi Malzeme
|36,16
|5,42
|Mega Polietilen
|5,24
|1,55
|-31,59
|Menderes Tekstil
|2,02
|-0,49
|-34,63
|Mercan Kimya
|9,70
|0,10
|Merit Turizm
|25,16
|4,40
|142,87
|Merko Gıda
|4,52
|-1,09
|-47,69
|Metemtur Yatırım
|3,12
|-0,95
|-61,41
|Metro Holding
|1,28
|0,00
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|0,39
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-0,57
|-24,89
|Migros Ticaret
|31,52
|0,25
|-26,36
|Milpa
|4,04
|0,50
|-12,17
|Mistral GMYO
|4,91
|0,82
|4,25
|MLP Sağlık
|26,44
|0,23
|33,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|3,76
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,48
|-0,15
|-45,32
|Mondi Tire Kutsan
|8,88
|3,26
|16,84
|Nasmed Egepol
|5,31
|-0,38
|Naturel Enerji
|32,28
|-0,80
|-9,09
|Naturelgaz
|7,24
|0,42
|Net Holding
|4,45
|0,45
|29,74
|Netaş Telekom.
|16,95
|2,91
|-39,64
|Niğbaş Niğde Beton
|7,80
|0,26
|-85,00
|Nuh Çimento
|34,08
|0,47
|-29,04
|Nurol GMYO
|15,19
|0,13
|108,37
|Odaş Elektrik
|1,47
|-0,68
|-49,72
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,91
|1,66
|Orge Enerji Elektrik
|5,83
|0,34
|26,40
|Orma Orman Mahsulleri
|26,02
|0,39
|76,77
|Osmanlı Menkul
|24,40
|-1,69
|-20,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|0,58
|-25,87
|Otokar
|339,60
|-1,28
|11,61
|Oyak Çimento
|6,51
|0,00
|-25,85
|Oyak Yat. Ort.
|6,84
|-0,58
|-0,90
|Oyak Yatırım Menkul
|30,16
|-1,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,18
|1,13
|52,44
|Özak GMYO
|4,72
|0,21
|-7,45
|Özbal Çelik Boru
|17,61
|-3,67
|168,85
|Özderici GMYO
|1,51
|0,67
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,35
|-0,27
|-18,33
|Pamel Elektrik
|57,80
|-1,20
|171,11
|Panora GMYO
|6,27
|0,48
|6,80
|Papilon Savunma
|12,46
|-0,56
|-45,20
|Park Elek.Madencilik
|4,63
|-0,43
|-13,78
|Parsan
|28,38
|-0,21
|16,79
|Pegasus
|77,90
|0,00
|4,42
|Peker GMYO
|0,95
|0,00
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,41
|-1,16
|-32,48
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|179,50
|1,99
|Pera GMYO
|1,38
|-0,72
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,86
|-0,61
|24,72
|Petkim
|6,12
|0,16
|22,89
|Petrokent Turizm
|3.506,60
|-0,66
|286,87
|Pınar Et ve Un
|16,13
|1,13
|-26,29
|Pınar Su
|3,77
|2,45
|-7,24
|Pınar Süt
|16,09
|0,56
|-28,65
|Plastikkart
|20,14
|0,10
|39,38
|Polisan Holding
|2,65
|0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|325,90
|-0,37
|-19,67
|Prizma Press Matbaacılık
|3,63
|-2,68
|-33,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,00
|-1,74
|-48,12
|QNB Finansbank
|35,24
|0,34
|-49,91
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,79
|-0,55
|Ral Yatırım Holding
|4,77
|2,58
|7,43
|Ray Sigorta
|10,10
|7,45
|-34,63
|Reysaş GMYO
|2,65
|0,00
|-18,26
|Reysaş Lojistik
|4,73
|-0,21
|-8,58
|Rhea Girişim
|1,88
|0,53
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|13,05
|0,54
|-4,81
|Royal Halı
|3,15
|-0,63
|-8,43
|RTA Laboratuvarları
|20,92
|-0,48
|-30,91
|Sabancı Holding
|10,12
|0,20
|-8,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,13
|0,28
|-34,47
|Sanel Mühendislik
|4,95
|-1,59
|44,74
|Sanifoam Sünger
|23,84
|0,25
|75,29
|Sanko Pazarlama
|9,50
|-0,21
|2,51
|Saray Matbaacılık
|3,85
|0,00
|-56,10
|Sarkuysan
|12,39
|0,41
|42,46
|Sasa Polyester
|27,08
|0,00
|80,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,84
|0,39
|144,89
|Sekuro Plastik
|19,60
|-0,66
|40,40
|Selçuk Ecza Deposu
|8,38
|1,33
|-37,61
|Selçuk Gıda
|4,17
|-0,95
|-16,27
|Selva Gıda Sanayi
|8,15
|-1,69
|Senkron Güvenlik
|31,00
|-1,46
|18,05
|Serve Film Prodüksiyon
|14,45
|-1,37
|-9,69
|Servet GMYO
|71,95
|1,62
|-8,23
|Seyitler Kimya
|15,00
|2,60
|11,41
|Silverline Endüstri
|5,06
|-0,98
|-41,16
|Sinpaş GMYO
|4,09
|0,25
|-2,15
|Smartiks Yazılım
|5,22
|0,00
|-41,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|-1,96
|-8,87
|Söktaş
|2,84
|-0,35
|-12,64
|Sönmez Filament
|36,00
|0,06
|-48,72
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|0,00
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|85,60
|-1,04
|67,81
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|-0,21
|-26,72
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,11
|-0,25
|13,28
|Şok Marketler Ticaret
|10,65
|-0,47
|-14,67
|T. Halk Bankası
|4,34
|0,00
|-21,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|0,10
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,10
|-0,62
|-9,20
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|0,42
|126,02
|Tat Gıda
|9,58
|0,42
|-17,14
|TAV Havalimanları
|25,52
|0,95
|19,81
|Taze Kuru Gıda
|187,80
|0,37
|-13,18
|Tek-Art Turizm
|1,20
|0,84
|-40,59
|Tekfen Holding
|13,78
|-0,22
|-15,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,01
|-0,33
|-30,60
|Temapol Polimer Plastik
|13,91
|0,36
|20,96
|TGS Dış Ticaret
|14,23
|-0,49
|11,96
|Tofaş Oto. Fab.
|55,65
|0,54
|80,03
|Torunlar GMYO
|3,81
|2,42
|-2,31
|Trabzon Liman
|26,80
|-0,37
|-16,56
|Trabzonspor Sportif
|3,14
|-1,57
|28,69
|Trend GMYO
|7,28
|2,68
|-42,08
|TSKB GMYO
|2,98
|-1,00
|-38,26
|Tuğçelik
|13,12
|1,47
|62,38
|Tukaş
|6,66
|0,15
|-31,27
|Turcas Petrol
|3,55
|0,28
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,72
|0,17
|Turkcell
|15,17
|-0,20
|-0,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,53
|0,45
|10,38
|Tüpraş
|124,60
|1,47
|15,37
|Türk Hava Yolları
|14,35
|0,63
|11,15
|Türk İlaç Serum
|11,31
|0,09
|Türk Prysmian Kablo
|18,20
|-5,70
|50,88
|Türk Telekom
|7,38
|0,14
|-6,57
|Türk Traktör
|164,40
|-1,02
|-3,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,00
|0,00
|19,57
|Türkiye Sigorta
|4,93
|2,49
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|19,10
|0,42
|42,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,93
|-1,26
|-7,31
|Ulusoy Elektrik
|51,15
|0,10
|-0,39
|Ulusoy Un Sanayi
|5,15
|-0,77
|1,21
|Umpaş Holding
|1,15
|-2,54
|-55,94
|Uşak Seramik
|1,62
|0,00
|-30,77
|Utopya Turizm
|19,20
|0,79
|-50,52
|Uzertaş Boya
|29,00
|0,69
|-48,76
|Ülker Bisküvi
|19,31
|0,21
|-13,48
|Ünlü Yatırım Holding
|5,88
|-0,17
|Vakıf Fin. Kir.
|6,58
|-0,45
|93,08
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,04
|0,17
|-17,93
|Vakıflar Bankası
|3,31
|0,00
|-29,72
|Vakko Tekstil
|9,25
|0,54
|47,61
|Vanet Gıda
|6,14
|0,82
|-20,57
|VBT Yazılım
|20,48
|-0,78
|Verusa Holding
|43,82
|-0,41
|-2,80
|Verusaturk Girisim
|19,91
|-0,20
|52,59
|Vestel
|23,98
|-0,75
|33,65
|Vestel Beyaz Eşya
|46,38
|-0,17
|24,09
|Viking Kağıt
|6,35
|0,00
|-29,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|0,00
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,10
|-0,20
|-16,83
|Yataş
|13,02
|-1,74
|-7,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,18
|-0,93
|-27,73
|Yeni Gimat GMYO
|15,26
|3,32
|31,64
|Yeo Teknoloji
|79,55
|-1,67
|Yeşil GMYO
|0,91
|0,00
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,06
|-0,93
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|-0,49
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.539,90
|-0,57
|-32,44
|Yonga Mobilya
|19,80
|3,39
|-33,53
|Yükselen Çelik
|5,05
|-1,75
|-2,80
|Yünsa
|13,59
|-2,30
|-2,17
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,53
|0,66
|-39,50
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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