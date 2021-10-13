Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.510,00
|0,00
|-29,60
|İş Bankası (C)
|5,27
|0,76
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|330.000,00
|-13,16
|İş Fin.Kir.
|3,13
|1,29
|-18,91
|İş Girişim
|8,19
|0,12
|-56,78
|İş GMYO
|1,91
|0,53
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|13,73
|0,00
|-17,28
|İş Yat. Ort.
|2,70
|0,00
|-19,72
|İşbir Holding
|57,50
|1,05
|7,12
|Işık Plastik
|6,41
|1,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|-0,99
|-12,28
|İttifak Holding
|1,28
|0,00
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|20,92
|1,65
|16,22
|İzmir Demir Çelik
|2,36
|0,43
|-28,69
|İzmir Fırça
|6,06
|-0,49
|8,99
|Jantsa Jant Sanayi
|55,60
|1,18
|34,14
|Kafein Yazılım
|20,44
|2,20
|-4,22
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,96
|2,65
|Kaplamin
|23,84
|-1,89
|-29,47
|Kardemir (A)
|6,00
|1,01
|0,84
|Kardemir (B)
|6,00
|1,18
|13,85
|Kardemir (D)
|6,85
|0,74
|18,51
|Karel Elektronik
|9,08
|-0,22
|35,03
|Karsan Otomotiv
|3,67
|2,80
|12,92
|Karsu Tekstil
|8,58
|0,47
|0,35
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,38
|-0,26
|Kartonsan
|46,46
|0,56
|-50,93
|Katmerciler Ekipman
|1,35
|1,50
|-22,07
|Kent Gıda
|182,90
|-0,05
|-48,57
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|-0,48
|-36,93
|Kervan Gıda
|11,59
|0,87
|13,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|-4,76
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,90
|0,00
|-24,30
|Kızılbük GYO
|27,82
|-5,37
|Klimasan Klima
|9,99
|0,50
|18,40
|Koç Holding
|22,32
|1,73
|9,13
|Konfrut Gıda
|4,35
|-0,91
|2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,70
|0,67
|152,97
|Konya Çimento
|819,10
|1,05
|-27,51
|Koray GMYO
|7,56
|-0,66
|69,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,62
|2,24
|58,33
|Koza Altın
|101,10
|-0,79
|4,55
|Koza Madencilik
|15,12
|-0,85
|-2,39
|Körfez GMYO
|5,14
|0,78
|-11,38
|Kristal Kola
|1,33
|0,00
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|35,60
|-0,28
|-3,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|228,00
|0,80
|44,95
|Kuyas Yatırım
|2,61
|-0,38
|13,48
|Kütahya Porselen
|64,95
|-1,59
|28,74
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,04
|3,89
|Lider Faktoring
|3,46
|-0,86
|1,47
|Link Bilgisayar
|27,50
|1,10
|-12,96
|Logo Yazılım
|40,72
|0,20
|30,76
|Lokman Hekim Sağlık
|10,70
|0,47
|50,75
|Lüks Kadife
|49,50
|10,00
|72,39
|Makina Takım
|2,84
|0,00
|-16,72
|Manas Enerji Yönetimi
|16,10
|3,87
|Margün Enerji
|8,48
|-1,85
|Marka Yatırım Holding
|4,31
|0,00
|-32,97
|Marmaris Altınyunus
|176,00
|-2,22
|58,42
|Marshall
|246,70
|-0,20
|-19,56
|Martı GMYO
|0,95
|0,00
|-62,80
|Martı Otel
|1,52
|0,00
|-28,64
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,12
|0,25
|Mavi Giyim
|70,90
|3,20
|37,38
|Mazhar Zorlu Holding
|31,80
|1,86
|1,02
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,36
|0,29
|Mega Polietilen
|5,27
|-2,95
|-31,20
|Menderes Tekstil
|2,07
|0,49
|-33,01
|Mercan Kimya
|9,64
|-3,89
|Merit Turizm
|24,76
|6,91
|139,01
|Merko Gıda
|4,65
|1,09
|-46,18
|Metemtur Yatırım
|3,18
|-2,15
|-60,67
|Metro Holding
|1,32
|1,54
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,55
|0,39
|-11,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-1,13
|-24,89
|Migros Ticaret
|31,72
|0,32
|-25,89
|Milpa
|4,09
|0,49
|-11,09
|Mistral GMYO
|4,90
|1,66
|4,03
|MLP Sağlık
|26,66
|0,98
|34,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,58
|0,00
|21,30
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,53
|0,15
|-44,89
|Mondi Tire Kutsan
|8,75
|1,27
|15,13
|Nasmed Egepol
|5,43
|-0,18
|Naturel Enerji
|32,96
|0,37
|-7,18
|Naturelgaz
|7,32
|1,39
|Net Holding
|4,53
|0,44
|32,07
|Netaş Telekom.
|17,05
|0,71
|-39,28
|Niğbaş Niğde Beton
|7,93
|-0,38
|-84,75
|Nuh Çimento
|33,90
|-1,63
|-29,42
|Nurol GMYO
|15,63
|5,61
|114,40
|Odaş Elektrik
|1,50
|0,67
|-48,69
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,87
|-0,38
|Orge Enerji Elektrik
|5,94
|0,17
|28,78
|Orma Orman Mahsulleri
|25,98
|2,04
|76,49
|Osmanlı Menkul
|25,18
|3,37
|-18,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,78
|1,14
|-23,73
|Otokar
|344,10
|3,02
|13,08
|Oyak Çimento
|6,57
|0,46
|-25,17
|Oyak Yat. Ort.
|6,97
|-2,38
|0,98
|Oyak Yatırım Menkul
|29,74
|1,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,58
|-3,81
|60,93
|Özak GMYO
|4,84
|0,83
|-5,10
|Özbal Çelik Boru
|18,14
|5,77
|176,95
|Özderici GMYO
|1,49
|0,68
|-32,88
|Özerden Plastik
|7,47
|-1,06
|-17,00
|Pamel Elektrik
|59,50
|2,59
|179,08
|Panora GMYO
|6,39
|-0,31
|8,84
|Papilon Savunma
|12,71
|1,84
|-44,10
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|0,21
|-11,92
|Parsan
|28,70
|-0,28
|18,11
|Pegasus
|77,90
|0,97
|4,42
|Peker GMYO
|0,98
|1,03
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,47
|1,76
|-31,29
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|194,80
|1,19
|Pera GMYO
|1,42
|-0,70
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|23,68
|3,50
|29,20
|Petkim
|6,19
|0,49
|24,30
|Petrokent Turizm
|3.470,00
|-1,53
|282,83
|Pınar Et ve Un
|16,34
|0,86
|-25,33
|Pınar Su
|3,76
|-0,53
|-7,48
|Pınar Süt
|16,26
|0,12
|-27,89
|Plastikkart
|20,64
|-0,96
|42,84
|Polisan Holding
|2,68
|1,13
|-30,29
|Politeknik Metal
|324,50
|-0,22
|-20,02
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|-1,05
|-31,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,00
|4,21
|-45,73
|QNB Finansbank
|34,74
|-0,06
|-50,62
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,09
|0,36
|Ral Yatırım Holding
|4,72
|6,79
|6,31
|Ray Sigorta
|9,50
|0,21
|-38,51
|Reysaş GMYO
|2,71
|0,37
|-16,41
|Reysaş Lojistik
|4,86
|0,62
|-6,07
|Rhea Girişim
|1,90
|-0,52
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|13,15
|0,69
|-4,08
|Royal Halı
|3,13
|0,97
|-9,01
|RTA Laboratuvarları
|21,22
|-0,38
|-29,92
|Sabancı Holding
|10,25
|1,89
|-7,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,32
|1,24
|-32,72
|Sanel Mühendislik
|5,00
|-1,57
|46,20
|Sanifoam Sünger
|24,04
|2,47
|76,76
|Sanko Pazarlama
|9,71
|0,62
|4,77
|Saray Matbaacılık
|3,92
|0,51
|-55,30
|Sarkuysan
|12,45
|2,13
|43,15
|Sasa Polyester
|27,86
|1,02
|85,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,36
|-0,37
|151,00
|Sekuro Plastik
|19,83
|-0,60
|42,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|-0,71
|-37,91
|Selçuk Gıda
|4,39
|0,46
|-11,85
|Selva Gıda Sanayi
|8,33
|3,87
|Senkron Güvenlik
|32,20
|-3,88
|22,62
|Serve Film Prodüksiyon
|14,79
|0,00
|-7,56
|Servet GMYO
|72,60
|-1,49
|-7,40
|Seyitler Kimya
|14,95
|-2,92
|11,04
|Silverline Endüstri
|5,23
|-2,06
|-39,19
|Sinpaş GMYO
|4,09
|-0,49
|-2,15
|Smartiks Yazılım
|5,30
|0,95
|-40,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,12
|0,50
|-8,41
|Söktaş
|2,87
|1,41
|-11,71
|Sönmez Filament
|36,10
|1,46
|-48,58
|Sönmez Pamuklu
|13,22
|-5,30
|-44,92
|Sumaş Suni Tahta
|86,50
|2,98
|69,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,80
|0,63
|-25,00
|Şekerbank
|1,01
|2,02
|-33,11
|Şişe Cam
|8,20
|0,99
|14,53
|Şok Marketler Ticaret
|10,93
|0,64
|-12,42
|T. Halk Bankası
|4,43
|0,45
|-20,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,96
|1,67
|-29,30
|T.S.K.B.
|1,21
|0,00
|-30,72
|T.Tuborg
|16,25
|0,00
|-8,35
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|1,61
|127,92
|Tat Gıda
|9,50
|-0,52
|-17,83
|TAV Havalimanları
|25,16
|1,86
|18,12
|Taze Kuru Gıda
|189,30
|0,64
|-12,48
|Tek-Art Turizm
|1,22
|0,83
|-39,60
|Tekfen Holding
|14,07
|0,21
|-14,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,16
|1,15
|-28,87
|Temapol Polimer Plastik
|14,20
|0,07
|23,48
|TGS Dış Ticaret
|14,75
|2,57
|16,05
|Tofaş Oto. Fab.
|55,60
|5,10
|79,87
|Torunlar GMYO
|3,82
|0,00
|-2,05
|Trabzon Liman
|27,60
|1,62
|-14,07
|Trabzonspor Sportif
|3,19
|0,95
|30,74
|Trend GMYO
|6,58
|2,02
|-47,65
|TSKB GMYO
|3,07
|0,99
|-36,39
|Tuğçelik
|13,06
|1,01
|61,63
|Tukaş
|6,74
|0,30
|-30,44
|Turcas Petrol
|3,63
|-0,27
|-25,15
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,12
|0,08
|Turkcell
|15,22
|0,79
|-0,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,79
|1,35
|12,22
|Tüpraş
|125,40
|-1,26
|16,11
|Türk Hava Yolları
|14,37
|2,64
|11,31
|Türk İlaç Serum
|11,50
|1,95
|Türk Prysmian Kablo
|19,17
|-10,00
|58,92
|Türk Telekom
|7,45
|2,05
|-5,69
|Türk Traktör
|165,20
|4,82
|-3,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,80
|-0,29
|22,05
|Türkiye Sigorta
|4,91
|0,61
|-20,53
|Ufuk Yatırım
|19,40
|2,21
|44,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|1,72
|-2,59
|Ulusoy Elektrik
|51,05
|-0,68
|-0,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,28
|0,38
|3,76
|Umpaş Holding
|1,17
|-0,85
|-55,17
|Uşak Seramik
|1,65
|-0,60
|-29,49
|Utopya Turizm
|20,60
|3,00
|-46,91
|Uzertaş Boya
|29,00
|1,83
|-48,76
|Ülker Bisküvi
|19,36
|-0,56
|-13,25
|Ünlü Yatırım Holding
|6,00
|1,87
|Vakıf Fin. Kir.
|6,84
|0,44
|100,70
|Vakıf GMYO
|1,51
|1,34
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|6,11
|0,33
|-16,98
|Vakıflar Bankası
|3,39
|1,50
|-28,03
|Vakko Tekstil
|9,40
|1,62
|50,01
|Vanet Gıda
|6,19
|0,49
|-19,92
|VBT Yazılım
|21,10
|0,38
|Verusa Holding
|44,86
|0,36
|-0,49
|Verusaturk Girisim
|20,26
|-0,88
|55,27
|Vestel
|24,66
|0,00
|37,44
|Vestel Beyaz Eşya
|46,94
|0,30
|25,58
|Viking Kağıt
|6,41
|1,26
|-28,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|0,41
|-18,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,62
|1,39
|-15,39
|Yataş
|13,41
|0,52
|-5,23
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,26
|-0,31
|-25,91
|Yeni Gimat GMYO
|14,68
|-0,27
|26,64
|Yeo Teknoloji
|79,50
|3,31
|Yeşil GMYO
|0,92
|0,00
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,09
|0,93
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,49
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.649,90
|-0,92
|-31,73
|Yonga Mobilya
|18,60
|-3,07
|-37,56
|Yükselen Çelik
|5,09
|0,59
|-2,03
|Yünsa
|14,03
|-1,89
|1,00
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,55
|2,65
|-38,71
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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