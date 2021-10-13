Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.510,00 0,00 -29,60 İş Bankası (C) 5,27 0,76 -22,42 İş Bankası (Kur.) 330.000,00 -13,16 İş Fin.Kir. 3,13 1,29 -18,91 İş Girişim 8,19 0,12 -56,78 İş GMYO 1,91 0,53 -24,80 İş Y. Men. Değ. 13,73 0,00 -17,28 İş Yat. Ort. 2,70 0,00 -19,72 İşbir Holding 57,50 1,05 7,12 Işık Plastik 6,41 1,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 -0,99 -12,28 İttifak Holding 1,28 0,00 -42,60 İz Hayvancılık Tarım 20,92 1,65 16,22 İzmir Demir Çelik 2,36 0,43 -28,69 İzmir Fırça 6,06 -0,49 8,99 Jantsa Jant Sanayi 55,60 1,18 34,14 Kafein Yazılım 20,44 2,20 -4,22 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,96 2,65 Kaplamin 23,84 -1,89 -29,47 Kardemir (A) 6,00 1,01 0,84 Kardemir (B) 6,00 1,18 13,85 Kardemir (D) 6,85 0,74 18,51 Karel Elektronik 9,08 -0,22 35,03 Karsan Otomotiv 3,67 2,80 12,92 Karsu Tekstil 8,58 0,47 0,35 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,38 -0,26 Kartonsan 46,46 0,56 -50,93 Katmerciler Ekipman 1,35 1,50 -22,07 Kent Gıda 182,90 -0,05 -48,57 Kerevitaş Gıda 4,15 -0,48 -36,93 Kervan Gıda 11,59 0,87 13,23 Kervansaray Yat. Holding 0,60 -4,76 -52,38 Kiler GMYO 1,90 0,00 -24,30 Kızılbük GYO 27,82 -5,37 Klimasan Klima 9,99 0,50 18,40 Koç Holding 22,32 1,73 9,13 Konfrut Gıda 4,35 -0,91 2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,70 0,67 152,97 Konya Çimento 819,10 1,05 -27,51 Koray GMYO 7,56 -0,66 69,89 Kordsa Teknik Tekstil 24,62 2,24 58,33 Koza Altın 101,10 -0,79 4,55 Koza Madencilik 15,12 -0,85 -2,39 Körfez GMYO 5,14 0,78 -11,38 Kristal Kola 1,33 0,00 -56,46 Kron Telekomünikasyon 35,60 -0,28 -3,37 Kuştur Kuşadası Turizm 228,00 0,80 44,95 Kuyas Yatırım 2,61 -0,38 13,48 Kütahya Porselen 64,95 -1,59 28,74 Kütahya Şeker Fabrikası 32,04 3,89 Lider Faktoring 3,46 -0,86 1,47 Link Bilgisayar 27,50 1,10 -12,96 Logo Yazılım 40,72 0,20 30,76 Lokman Hekim Sağlık 10,70 0,47 50,75 Lüks Kadife 49,50 10,00 72,39 Makina Takım 2,84 0,00 -16,72 Manas Enerji Yönetimi 16,10 3,87 Margün Enerji 8,48 -1,85 Marka Yatırım Holding 4,31 0,00 -32,97 Marmaris Altınyunus 176,00 -2,22 58,42 Marshall 246,70 -0,20 -19,56 Martı GMYO 0,95 0,00 -62,80 Martı Otel 1,52 0,00 -28,64 Matriks Bilgi Dağıtım 32,12 0,25 Mavi Giyim 70,90 3,20 37,38 Mazhar Zorlu Holding 31,80 1,86 1,02 Meditera Tıbbi Malzeme 34,36 0,29 Mega Polietilen 5,27 -2,95 -31,20 Menderes Tekstil 2,07 0,49 -33,01 Mercan Kimya 9,64 -3,89 Merit Turizm 24,76 6,91 139,01 Merko Gıda 4,65 1,09 -46,18 Metemtur Yatırım 3,18 -2,15 -60,67 Metro Holding 1,32 1,54 -36,54 Metro Petrol ve Tesisleri 2,55 0,39 -11,76 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 -1,13 -24,89 Migros Ticaret 31,72 0,32 -25,89 Milpa 4,09 0,49 -11,09 Mistral GMYO 4,90 1,66 4,03 MLP Sağlık 26,66 0,98 34,17 MMC San. ve Tic. Yat. 5,58 0,00 21,30 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,53 0,15 -44,89 Mondi Tire Kutsan 8,75 1,27 15,13 Nasmed Egepol 5,43 -0,18 Naturel Enerji 32,96 0,37 -7,18 Naturelgaz 7,32 1,39 Net Holding 4,53 0,44 32,07 Netaş Telekom. 17,05 0,71 -39,28 Niğbaş Niğde Beton 7,93 -0,38 -84,75 Nuh Çimento 33,90 -1,63 -29,42 Nurol GMYO 15,63 5,61 114,40 Odaş Elektrik 1,50 0,67 -48,69 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,87 -0,38 Orge Enerji Elektrik 5,94 0,17 28,78 Orma Orman Mahsulleri 25,98 2,04 76,49 Osmanlı Menkul 25,18 3,37 -18,35 Ostim Endüstriyel Yat 1,78 1,14 -23,73 Otokar 344,10 3,02 13,08 Oyak Çimento 6,57 0,46 -25,17 Oyak Yat. Ort. 6,97 -2,38 0,98 Oyak Yatırım Menkul 29,74 1,85 Oylum Sınai Yatırımlar 7,58 -3,81 60,93 Özak GMYO 4,84 0,83 -5,10 Özbal Çelik Boru 18,14 5,77 176,95 Özderici GMYO 1,49 0,68 -32,88 Özerden Plastik 7,47 -1,06 -17,00 Pamel Elektrik 59,50 2,59 179,08 Panora GMYO 6,39 -0,31 8,84 Papilon Savunma 12,71 1,84 -44,10 Park Elek.Madencilik 4,73 0,21 -11,92 Parsan 28,70 -0,28 18,11 Pegasus 77,90 0,97 4,42 Peker GMYO 0,98 1,03 -58,11 Penguen Gıda 3,47 1,76 -31,29 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 194,80 1,19 Pera GMYO 1,42 -0,70 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 23,68 3,50 29,20 Petkim 6,19 0,49 24,30 Petrokent Turizm 3.470,00 -1,53 282,83 Pınar Et ve Un 16,34 0,86 -25,33 Pınar Su 3,76 -0,53 -7,48 Pınar Süt 16,26 0,12 -27,89 Plastikkart 20,64 -0,96 42,84 Polisan Holding 2,68 1,13 -30,29 Politeknik Metal 324,50 -0,22 -20,02 Prizma Press Matbaacılık 3,76 -1,05 -31,39 QNB Finans Fin. Kir. 68,00 4,21 -45,73 QNB Finansbank 34,74 -0,06 -50,62 QUA Granite Hayal Yapı 11,09 0,36 Ral Yatırım Holding 4,72 6,79 6,31 Ray Sigorta 9,50 0,21 -38,51 Reysaş GMYO 2,71 0,37 -16,41 Reysaş Lojistik 4,86 0,62 -6,07 Rhea Girişim 1,90 -0,52 -48,92 Rodrigo Tekstil 13,15 0,69 -4,08 Royal Halı 3,13 0,97 -9,01 RTA Laboratuvarları 21,22 -0,38 -29,92 Sabancı Holding 10,25 1,89 -7,04 Safkar Ege Soğutmacılık 7,32 1,24 -32,72 Sanel Mühendislik 5,00 -1,57 46,20 Sanifoam Sünger 24,04 2,47 76,76 Sanko Pazarlama 9,71 0,62 4,77 Saray Matbaacılık 3,92 0,51 -55,30 Sarkuysan 12,45 2,13 43,15 Sasa Polyester 27,86 1,02 85,93 Say Yenilenebilir Enerji 21,36 -0,37 151,00 Sekuro Plastik 19,83 -0,60 42,05 Selçuk Ecza Deposu 8,34 -0,71 -37,91 Selçuk Gıda 4,39 0,46 -11,85 Selva Gıda Sanayi 8,33 3,87 Senkron Güvenlik 32,20 -3,88 22,62 Serve Film Prodüksiyon 14,79 0,00 -7,56 Servet GMYO 72,60 -1,49 -7,40 Seyitler Kimya 14,95 -2,92 11,04 Silverline Endüstri 5,23 -2,06 -39,19 Sinpaş GMYO 4,09 -0,49 -2,15 Smartiks Yazılım 5,30 0,95 -40,18 Sodaş Sodyum Sanayii 24,12 0,50 -8,41 Söktaş 2,87 1,41 -11,71 Sönmez Filament 36,10 1,46 -48,58 Sönmez Pamuklu 13,22 -5,30 -44,92 Sumaş Suni Tahta 86,50 2,98 69,57 Şeker Fin. Kir. 4,80 0,63 -25,00 Şekerbank 1,01 2,02 -33,11 Şişe Cam 8,20 0,99 14,53 Şok Marketler Ticaret 10,93 0,64 -12,42 T. Halk Bankası 4,43 0,45 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,96 1,67 -29,30 T.S.K.B. 1,21 0,00 -30,72 T.Tuborg 16,25 0,00 -8,35 Taç Tarım Ürünleri 24,00 1,61 127,92 Tat Gıda 9,50 -0,52 -17,83 TAV Havalimanları 25,16 1,86 18,12 Taze Kuru Gıda 189,30 0,64 -12,48 Tek-Art Turizm 1,22 0,83 -39,60 Tekfen Holding 14,07 0,21 -14,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,16 1,15 -28,87 Temapol Polimer Plastik 14,20 0,07 23,48 TGS Dış Ticaret 14,75 2,57 16,05 Tofaş Oto. Fab. 55,60 5,10 79,87 Torunlar GMYO 3,82 0,00 -2,05 Trabzon Liman 27,60 1,62 -14,07 Trabzonspor Sportif 3,19 0,95 30,74 Trend GMYO 6,58 2,02 -47,65 TSKB GMYO 3,07 0,99 -36,39 Tuğçelik 13,06 1,01 61,63 Tukaş 6,74 0,30 -30,44 Turcas Petrol 3,63 -0,27 -25,15 Tureks Turizm Taşımacılık 12,12 0,08 Turkcell 15,22 0,79 -0,50 Tümosan Motor ve Traktör 15,79 1,35 12,22 Tüpraş 125,40 -1,26 16,11 Türk Hava Yolları 14,37 2,64 11,31 Türk İlaç Serum 11,50 1,95 Türk Prysmian Kablo 19,17 -10,00 58,92 Türk Telekom 7,45 2,05 -5,69 Türk Traktör 165,20 4,82 -3,03 Türker Proje Gayrimenkul 137,80 -0,29 22,05 Türkiye Sigorta 4,91 0,61 -20,53 Ufuk Yatırım 19,40 2,21 44,78 Ulaşlar Turizm Yat. 4,13 1,72 -2,59 Ulusoy Elektrik 51,05 -0,68 -0,58 Ulusoy Un Sanayi 5,28 0,38 3,76 Umpaş Holding 1,17 -0,85 -55,17 Uşak Seramik 1,65 -0,60 -29,49 Utopya Turizm 20,60 3,00 -46,91 Uzertaş Boya 29,00 1,83 -48,76 Ülker Bisküvi 19,36 -0,56 -13,25 Ünlü Yatırım Holding 6,00 1,87 Vakıf Fin. Kir. 6,84 0,44 100,70 Vakıf GMYO 1,51 1,34 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 6,11 0,33 -16,98 Vakıflar Bankası 3,39 1,50 -28,03 Vakko Tekstil 9,40 1,62 50,01 Vanet Gıda 6,19 0,49 -19,92 VBT Yazılım 21,10 0,38 Verusa Holding 44,86 0,36 -0,49 Verusaturk Girisim 20,26 -0,88 55,27 Vestel 24,66 0,00 37,44 Vestel Beyaz Eşya 46,94 0,30 25,58 Viking Kağıt 6,41 1,26 -28,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 0,41 -18,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,62 1,39 -15,39 Yataş 13,41 0,52 -5,23 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,26 -0,31 -25,91 Yeni Gimat GMYO 14,68 -0,27 26,64 Yeo Teknoloji 79,50 3,31 Yeşil GMYO 0,92 0,00 -33,33 Yeşil Yapı 1,09 0,93 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,49 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.649,90 -0,92 -31,73 Yonga Mobilya 18,60 -3,07 -37,56 Yükselen Çelik 5,09 0,59 -2,03 Yünsa 14,03 -1,89 1,00 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,55 2,65 -38,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler