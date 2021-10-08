Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.320,00 -30,07 İş Bankası (C) 5,20 -0,19 -23,45 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 3,02 1,00 -21,76 İş Girişim 8,18 0,00 -56,83 İş GMYO 2,20 1,85 -13,39 İş Y. Men. Değ. 13,31 -0,67 -19,81 İş Yat. Ort. 2,68 1,90 -20,31 İşbir Holding 60,00 -1,64 11,78 Işık Plastik 6,49 -0,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -1,01 -14,04 İttifak Holding 1,28 0,00 -42,60 İz Hayvancılık Tarım 21,46 -2,90 19,22 İzmir Demir Çelik 2,29 -0,43 -30,81 İzmir Fırça 6,07 0,83 9,17 Jantsa Jant Sanayi 53,70 -0,83 29,56 Kafein Yazılım 19,54 -0,46 -8,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,68 -0,36 Kaplamin 23,00 0,26 -31,95 Kardemir (A) 5,46 0,37 -8,24 Kardemir (B) 5,43 0,00 3,04 Kardemir (D) 6,43 0,16 11,25 Karel Elektronik 9,22 1,43 37,11 Karsan Otomotiv 3,62 1,12 11,38 Karsu Tekstil 8,60 -0,92 0,58 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,23 1,26 Kartonsan 44,74 -0,40 -52,74 Katmerciler Ekipman 1,31 0,00 -24,38 Kent Gıda 187,90 -0,11 -47,16 Kerevitaş Gıda 4,08 0,49 -37,99 Kervan Gıda 11,84 0,59 15,68 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -10,00 -42,86 Kiler GMYO 1,89 -0,53 -24,70 Kızılbük GYO 28,74 0,77 Klimasan Klima 9,92 0,61 17,57 Koç Holding 22,28 0,00 8,94 Konfrut Gıda 5,10 -5,03 20,71 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,10 -0,57 158,90 Konya Çimento 812,50 1,18 -28,10 Koray GMYO 6,74 -1,32 51,46 Kordsa Teknik Tekstil 24,26 -0,66 56,01 Koza Altın 96,85 0,52 0,16 Koza Madencilik 14,88 0,00 -3,94 Körfez GMYO 5,32 -0,93 -8,28 Kristal Kola 1,32 0,76 -56,79 Kron Telekomünikasyon 34,54 -1,48 -6,24 Kuştur Kuşadası Turizm 175,50 3,24 11,57 Kuyas Yatırım 2,72 3,82 18,26 Kütahya Porselen 69,50 0,65 37,76 Kütahya Şeker Fabrikası 33,08 -8,01 Lider Faktoring 3,53 2,02 3,52 Link Bilgisayar 26,92 -0,74 -14,80 Logo Yazılım 39,46 -0,65 26,72 Lokman Hekim Sağlık 10,96 -1,08 54,42 Lüks Kadife 44,24 -0,09 54,07 Makina Takım 2,79 0,00 -18,18 Manas Enerji Yönetimi 15,83 -1,80 Margün Enerji 9,01 -1,10 Marka Yatırım Holding 4,35 -2,03 -32,35 Marmaris Altınyunus 169,10 3,74 52,21 Marshall 251,80 -0,08 -17,90 Martı GMYO 0,93 0,00 -63,58 Martı Otel 1,52 1,33 -28,64 Matriks Bilgi Dağıtım 32,58 2,45 Mavi Giyim 68,05 1,87 31,86 Mazhar Zorlu Holding 31,70 -2,16 0,70 Meditera Tıbbi Malzeme 34,54 0,64 Mega Polietilen 4,80 0,00 -37,34 Menderes Tekstil 2,04 -0,49 -33,98 Mercan Kimya 10,31 1,08 Merit Turizm 19,16 9,99 84,95 Merko Gıda 4,68 -0,21 -45,83 Metemtur Yatırım 3,05 -0,65 -62,28 Metro Holding 1,33 0,00 -36,06 Metro Petrol ve Tesisleri 2,56 0,00 -11,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 0,00 -24,46 Migros Ticaret 31,48 -0,94 -26,45 Milpa 4,02 -0,74 -12,61 Mistral GMYO 4,61 0,22 -2,12 MLP Sağlık 26,92 -0,30 35,48 MMC San. ve Tic. Yat. 5,71 -6,39 24,13 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,48 -0,31 -45,32 Mondi Tire Kutsan 8,24 -0,12 8,42 Nasmed Egepol 5,48 -1,62 Naturel Enerji 32,82 -0,49 -7,57 Naturelgaz 7,29 0,28 Net Holding 4,52 -1,09 31,78 Netaş Telekom. 16,38 -0,43 -41,67 Niğbaş Niğde Beton 7,76 -0,64 -85,08 Nuh Çimento 34,34 1,54 -28,50 Nurol GMYO 12,31 -9,95 68,86 Odaş Elektrik 1,45 0,00 -50,40 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,73 -1,76 Orge Enerji Elektrik 6,04 1,17 30,95 Orma Orman Mahsulleri 28,22 2,02 91,71 Osmanlı Menkul 24,88 -0,48 -19,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,74 -1,69 -25,44 Otokar 322,50 3,76 5,99 Oyak Çimento 6,51 -0,31 -25,85 Oyak Yat. Ort. 6,64 -0,30 -3,80 Oyak Yatırım Menkul 29,54 -1,53 Oylum Sınai Yatırımlar 7,79 -0,13 65,39 Özak GMYO 4,65 1,75 -8,82 Özbal Çelik Boru 16,85 1,44 157,25 Özderici GMYO 1,51 -0,66 -31,98 Özerden Plastik 7,67 -1,03 -14,78 Pamel Elektrik 45,96 -4,21 115,57 Panora GMYO 6,58 -1,20 12,08 Papilon Savunma 12,39 0,90 -45,51 Park Elek.Madencilik 4,47 0,22 -16,76 Parsan 28,32 1,22 16,54 Pegasus 76,05 1,20 1,94 Peker GMYO 0,94 0,00 -59,82 Penguen Gıda 3,29 4,11 -34,85 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 176,00 -1,12 Pera GMYO 1,38 0,00 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,60 -0,44 23,30 Petkim 6,21 -0,32 24,70 Petrokent Turizm 3.520,00 10,00 288,35 Pınar Et ve Un 15,88 -0,50 -27,43 Pınar Su 3,86 -0,26 -5,02 Pınar Süt 15,68 0,19 -30,46 Plastikkart 20,94 3,05 44,91 Polisan Holding 2,65 0,38 -31,07 Politeknik Metal 335,00 1,52 -17,43 Prizma Press Matbaacılık 3,75 -0,79 -31,57 QNB Finans Fin. Kir. 67,30 0,45 -46,29 QNB Finansbank 35,30 0,00 -49,82 QUA Granite Hayal Yapı 11,69 -1,76 Ral Yatırım Holding 4,21 0,00 -5,18 Ray Sigorta 9,65 0,00 -37,54 Reysaş GMYO 2,71 0,00 -16,41 Reysaş Lojistik 4,98 3,53 -3,75 Rhea Girişim 1,90 1,06 -48,92 Rodrigo Tekstil 12,95 -0,23 -5,54 Royal Halı 3,31 0,30 -3,78 RTA Laboratuvarları 21,82 0,65 -27,94 Sabancı Holding 9,90 0,41 -10,21 Safkar Ege Soğutmacılık 7,26 0,55 -33,27 Sanel Mühendislik 4,94 -1,79 44,44 Sanifoam Sünger 22,52 -1,57 65,59 Sanko Pazarlama 9,48 0,42 2,29 Saray Matbaacılık 3,85 -2,04 -56,10 Sarkuysan 12,24 0,41 40,73 Sasa Polyester 27,20 1,80 81,52 Say Yenilenebilir Enerji 21,36 -0,84 151,00 Sekuro Plastik 20,16 -0,40 44,41 Selçuk Ecza Deposu 8,15 0,12 -39,32 Selçuk Gıda 4,46 0,22 -10,44 Selva Gıda Sanayi 8,21 -0,85 Senkron Güvenlik 30,00 1,69 14,24 Serve Film Prodüksiyon 15,10 2,03 -5,63 Servet GMYO 76,40 -0,52 -2,55 Seyitler Kimya 14,58 -10,00 8,29 Silverline Endüstri 5,05 0,80 -41,28 Sinpaş GMYO 4,10 0,00 -1,91 Smartiks Yazılım 5,26 -0,94 -40,63 Sodaş Sodyum Sanayii 24,90 3,32 -5,45 Söktaş 2,79 -1,06 -14,17 Sönmez Filament 36,00 -4,51 -48,72 Sönmez Pamuklu 13,35 0,30 -44,38 Sumaş Suni Tahta 84,50 -1,74 65,65 Şeker Fin. Kir. 4,79 -0,42 -25,16 Şekerbank 1,00 0,00 -33,77 Şişe Cam 8,03 0,12 12,16 Şok Marketler Ticaret 10,97 -0,36 -12,10 T. Halk Bankası 4,34 1,17 -21,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,96 1,67 -29,30 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,07 0,12 -9,37 Taç Tarım Ürünleri 23,76 0,00 125,64 Tat Gıda 9,13 0,00 -21,03 TAV Havalimanları 25,44 0,39 19,44 Taze Kuru Gıda 189,00 0,53 -12,62 Tek-Art Turizm 1,20 0,84 -40,59 Tekfen Holding 13,74 0,07 -16,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,15 0,33 -28,98 Temapol Polimer Plastik 14,10 2,17 22,61 TGS Dış Ticaret 16,45 -0,96 29,43 Tofaş Oto. Fab. 51,75 1,17 67,42 Torunlar GMYO 3,47 0,58 -11,03 Trabzon Liman 26,22 -0,38 -18,37 Trabzonspor Sportif 3,16 0,00 29,51 Trend GMYO 6,38 0,16 -49,24 TSKB GMYO 2,88 0,70 -40,33 Tuğçelik 12,96 -0,84 60,40 Tukaş 6,79 1,19 -29,93 Turcas Petrol 3,69 1,37 -23,92 Tureks Turizm Taşımacılık 11,69 -0,26 Turkcell 15,10 -0,53 -1,29 Tümosan Motor ve Traktör 15,22 0,13 8,17 Tüpraş 122,50 -0,49 13,43 Türk Hava Yolları 14,21 0,64 10,07 Türk İlaç Serum 11,73 -0,26 Türk Prysmian Kablo 20,78 6,13 72,27 Türk Telekom 7,39 0,14 -6,45 Türk Traktör 156,50 -0,95 -8,14 Türker Proje Gayrimenkul 131,80 -0,83 16,74 Türkiye Sigorta 4,81 -0,41 -22,14 Ufuk Yatırım 18,56 2,09 38,51 Ulaşlar Turizm Yat. 3,72 -1,33 -12,26 Ulusoy Elektrik 50,90 0,20 -0,88 Ulusoy Un Sanayi 5,26 -0,19 3,37 Umpaş Holding 1,23 0,00 -52,87 Uşak Seramik 1,58 -0,63 -32,48 Utopya Turizm 19,50 0,00 -49,74 Uzertaş Boya 30,82 2,73 -45,55 Ülker Bisküvi 19,21 0,21 -13,92 Ünlü Yatırım Holding 6,13 0,82 Vakıf Fin. Kir. 7,19 -6,26 110,97 Vakıf GMYO 1,49 1,36 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,26 -3,54 -14,95 Vakıflar Bankası 3,26 0,31 -30,79 Vakko Tekstil 10,21 4,61 62,93 Vanet Gıda 6,24 -0,95 -19,28 VBT Yazılım 20,96 -1,69 Verusa Holding 45,02 -0,44 -0,13 Verusaturk Girisim 19,97 -0,15 53,05 Vestel 25,00 -0,24 39,33 Vestel Beyaz Eşya 46,72 0,26 25,00 Viking Kağıt 6,31 -0,79 -29,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 0,00 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,44 0,20 -15,89 Yataş 13,40 -0,37 -5,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,13 -0,95 -28,86 Yeni Gimat GMYO 14,80 -1,86 27,67 Yeo Teknoloji 92,00 0,77 Yeşil GMYO 0,91 -1,09 -34,06 Yeşil Yapı 1,08 0,00 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,04 0,00 -52,29 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.245,10 0,19 -34,33 Yonga Mobilya 18,15 0,39 -39,07 Yükselen Çelik 5,03 -0,20 -3,18 Yünsa 18,18 3,30 30,87 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,52 0,00 -39,90 (Bitti) (Bitti) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler