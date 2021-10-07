Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.322,10
|0,07
|-30,07
|İş Bankası (C)
|5,18
|0,97
|-23,74
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,99
|1,36
|-22,54
|İş Girişim
|8,12
|1,37
|-57,15
|İş GMYO
|2,15
|2,38
|-15,35
|İş Y. Men. Değ.
|13,24
|0,38
|-20,23
|İş Yat. Ort.
|2,62
|0,77
|-22,10
|İşbir Holding
|60,00
|4,62
|11,78
|Işık Plastik
|6,45
|0,31
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|1,02
|-13,16
|İttifak Holding
|1,30
|0,00
|-41,70
|İz Hayvancılık Tarım
|22,36
|-0,53
|24,22
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|1,33
|-31,11
|İzmir Fırça
|5,98
|1,18
|7,55
|Jantsa Jant Sanayi
|55,80
|4,01
|34,63
|Kafein Yazılım
|19,56
|0,51
|-8,34
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,31
|0,23
|Kaplamin
|22,98
|0,79
|-32,01
|Kardemir (A)
|5,38
|2,28
|-9,58
|Kardemir (B)
|5,36
|1,90
|1,71
|Kardemir (D)
|6,26
|2,45
|8,30
|Karel Elektronik
|9,25
|3,12
|37,56
|Karsan Otomotiv
|3,56
|1,71
|9,54
|Karsu Tekstil
|8,73
|1,39
|2,11
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,12
|3,49
|Kartonsan
|45,08
|1,12
|-52,38
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|1,55
|-24,38
|Kent Gıda
|188,10
|1,46
|-47,10
|Kerevitaş Gıda
|4,06
|0,74
|-38,30
|Kervan Gıda
|11,76
|0,51
|14,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,88
|0,00
|-30,16
|Kiler GMYO
|1,92
|0,00
|-23,51
|Kızılbük GYO
|28,32
|0,28
|Klimasan Klima
|9,85
|1,55
|16,74
|Koç Holding
|22,18
|1,46
|8,45
|Konfrut Gıda
|5,20
|4,21
|23,08
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,90
|2,40
|162,29
|Konya Çimento
|799,20
|2,13
|-29,27
|Koray GMYO
|6,82
|-0,73
|53,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,28
|1,17
|56,14
|Koza Altın
|95,75
|2,63
|-0,98
|Koza Madencilik
|14,75
|1,86
|-4,78
|Körfez GMYO
|5,38
|-1,10
|-7,24
|Kristal Kola
|1,32
|1,54
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|34,60
|1,47
|-6,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|170,10
|0,89
|8,14
|Kuyas Yatırım
|2,57
|7,53
|11,74
|Kütahya Porselen
|71,35
|3,93
|41,43
|Kütahya Şeker Fabrikası
|39,24
|-1,75
|Lider Faktoring
|3,44
|0,88
|0,88
|Link Bilgisayar
|27,30
|0,81
|-13,60
|Logo Yazılım
|39,50
|-0,25
|26,85
|Lokman Hekim Sağlık
|11,11
|-0,71
|56,53
|Lüks Kadife
|44,38
|0,14
|54,56
|Makina Takım
|2,76
|0,73
|-19,06
|Manas Enerji Yönetimi
|16,17
|1,25
|Margün Enerji
|9,08
|0,33
|Marka Yatırım Holding
|4,48
|1,36
|-30,33
|Marmaris Altınyunus
|165,20
|1,66
|48,69
|Marshall
|258,00
|1,18
|-15,88
|Martı GMYO
|0,92
|1,10
|-63,97
|Martı Otel
|1,47
|4,26
|-30,99
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,04
|1,20
|Mavi Giyim
|66,95
|-0,81
|29,72
|Mazhar Zorlu Holding
|32,42
|-0,12
|2,99
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,44
|1,53
|Mega Polietilen
|4,86
|0,83
|-36,55
|Menderes Tekstil
|2,04
|1,49
|-33,98
|Mercan Kimya
|10,22
|-1,54
|Merit Turizm
|17,42
|9,97
|68,16
|Merko Gıda
|4,72
|0,85
|-45,37
|Metemtur Yatırım
|3,10
|0,98
|-61,66
|Metro Holding
|1,36
|1,49
|-34,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,59
|3,60
|-10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|0,57
|-24,03
|Migros Ticaret
|31,72
|1,08
|-25,89
|Milpa
|4,02
|2,81
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,61
|1,54
|-2,12
|MLP Sağlık
|26,94
|2,59
|35,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,05
|0,00
|31,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,49
|0,78
|-45,23
|Mondi Tire Kutsan
|8,14
|3,04
|7,11
|Nasmed Egepol
|5,68
|4,99
|Naturel Enerji
|33,12
|0,73
|-6,73
|Naturelgaz
|7,34
|0,96
|Net Holding
|4,54
|2,95
|32,36
|Netaş Telekom.
|16,61
|1,65
|-40,85
|Niğbaş Niğde Beton
|7,91
|1,80
|-84,79
|Nuh Çimento
|33,88
|0,89
|-29,46
|Nurol GMYO
|13,67
|9,98
|87,52
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,41
|-50,74
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,20
|-0,29
|Orge Enerji Elektrik
|5,94
|0,17
|28,78
|Orma Orman Mahsulleri
|27,30
|-0,73
|85,46
|Osmanlı Menkul
|24,96
|1,38
|-19,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,80
|1,69
|-22,87
|Otokar
|309,70
|0,91
|1,78
|Oyak Çimento
|6,52
|1,09
|-25,74
|Oyak Yat. Ort.
|6,65
|0,91
|-3,65
|Oyak Yatırım Menkul
|29,64
|2,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,65
|-0,13
|62,42
|Özak GMYO
|4,55
|1,34
|-10,78
|Özbal Çelik Boru
|16,61
|10,00
|153,59
|Özderici GMYO
|1,53
|0,00
|-31,08
|Özerden Plastik
|7,77
|-0,38
|-13,67
|Pamel Elektrik
|54,10
|1,50
|153,75
|Panora GMYO
|6,52
|0,62
|11,06
|Papilon Savunma
|12,31
|0,74
|-45,86
|Park Elek.Madencilik
|4,47
|0,90
|-16,76
|Parsan
|27,08
|1,80
|11,44
|Pegasus
|75,20
|0,60
|0,80
|Peker GMYO
|0,94
|2,17
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,22
|-0,62
|-36,24
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|178,10
|0,06
|Pera GMYO
|1,40
|1,45
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,44
|1,72
|22,43
|Petkim
|6,16
|0,98
|23,69
|Petrokent Turizm
|3.100,00
|0,66
|242,01
|Pınar Et ve Un
|15,83
|0,38
|-27,66
|Pınar Su
|4,00
|3,43
|-1,58
|Pınar Süt
|15,63
|0,97
|-30,69
|Plastikkart
|20,40
|-1,07
|41,18
|Polisan Holding
|2,64
|0,76
|-31,33
|Politeknik Metal
|327,50
|2,34
|-19,28
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|1,35
|-31,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,00
|-1,05
|-47,33
|QNB Finansbank
|35,30
|0,00
|-49,82
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,92
|-0,33
|Ral Yatırım Holding
|4,35
|4,07
|-2,03
|Ray Sigorta
|9,43
|-0,53
|-38,96
|Reysaş GMYO
|2,71
|1,88
|-16,41
|Reysaş Lojistik
|4,84
|1,68
|-6,46
|Rhea Girişim
|1,90
|-0,52
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|13,11
|0,54
|-4,38
|Royal Halı
|3,11
|3,67
|-9,59
|RTA Laboratuvarları
|21,80
|0,55
|-28,01
|Sabancı Holding
|9,75
|1,67
|-11,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,28
|0,97
|-33,09
|Sanel Mühendislik
|5,02
|0,60
|46,78
|Sanifoam Sünger
|22,00
|0,55
|61,76
|Sanko Pazarlama
|9,39
|0,86
|1,32
|Saray Matbaacılık
|3,99
|0,50
|-54,50
|Sarkuysan
|12,28
|1,07
|41,19
|Sasa Polyester
|26,78
|1,06
|78,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,90
|2,72
|157,34
|Sekuro Plastik
|20,36
|0,79
|45,85
|Selçuk Ecza Deposu
|8,14
|0,99
|-39,40
|Selçuk Gıda
|4,48
|0,90
|-10,04
|Selva Gıda Sanayi
|8,27
|0,36
|Senkron Güvenlik
|30,92
|-0,26
|17,75
|Serve Film Prodüksiyon
|15,19
|2,64
|-5,06
|Servet GMYO
|77,35
|1,58
|-1,34
|Seyitler Kimya
|16,20
|-10,00
|20,33
|Silverline Endüstri
|4,97
|0,61
|-42,21
|Sinpaş GMYO
|4,08
|-0,24
|-2,39
|Smartiks Yazılım
|5,28
|0,76
|-40,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,10
|9,95
|-8,49
|Söktaş
|2,84
|1,43
|-12,64
|Sönmez Filament
|37,60
|-1,05
|-46,44
|Sönmez Pamuklu
|13,45
|0,00
|-43,96
|Sumaş Suni Tahta
|87,20
|-0,11
|70,95
|Şeker Fin. Kir.
|4,81
|0,84
|-24,84
|Şekerbank
|0,99
|1,02
|-34,44
|Şişe Cam
|7,96
|0,63
|11,18
|Şok Marketler Ticaret
|11,06
|0,73
|-11,38
|T. Halk Bankası
|4,31
|2,62
|-22,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,54
|5,18
|-30,65
|T.S.K.B.
|1,21
|1,68
|-30,72
|T.Tuborg
|16,01
|0,31
|-9,71
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,25
|127,92
|Tat Gıda
|8,99
|1,70
|-22,24
|TAV Havalimanları
|25,50
|1,67
|19,72
|Taze Kuru Gıda
|191,90
|0,47
|-11,28
|Tek-Art Turizm
|1,20
|1,69
|-40,59
|Tekfen Holding
|13,70
|1,18
|-16,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,09
|1,00
|-29,68
|Temapol Polimer Plastik
|13,75
|0,81
|19,57
|TGS Dış Ticaret
|15,99
|1,20
|25,81
|Tofaş Oto. Fab.
|50,80
|1,60
|64,34
|Torunlar GMYO
|3,46
|1,47
|-11,28
|Trabzon Liman
|26,24
|0,46
|-18,31
|Trabzonspor Sportif
|3,14
|1,29
|28,69
|Trend GMYO
|6,43
|0,63
|-48,85
|TSKB GMYO
|2,89
|1,40
|-40,12
|Tuğçelik
|13,16
|-0,30
|62,87
|Tukaş
|6,81
|1,04
|-29,72
|Turcas Petrol
|3,56
|-0,28
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,02
|2,65
|Turkcell
|15,09
|1,62
|-1,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,19
|1,27
|7,96
|Tüpraş
|120,30
|1,09
|11,39
|Türk Hava Yolları
|13,97
|1,90
|8,21
|Türk İlaç Serum
|11,89
|0,34
|Türk Prysmian Kablo
|19,16
|4,13
|58,84
|Türk Telekom
|7,41
|-0,27
|-6,19
|Türk Traktör
|157,60
|1,03
|-7,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,50
|-1,11
|18,25
|Türkiye Sigorta
|4,81
|2,12
|-22,14
|Ufuk Yatırım
|17,98
|0,00
|34,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,72
|1,09
|-12,26
|Ulusoy Elektrik
|50,90
|0,39
|-0,88
|Ulusoy Un Sanayi
|5,33
|0,38
|4,75
|Umpaş Holding
|1,26
|4,13
|-51,72
|Uşak Seramik
|1,59
|1,27
|-32,05
|Utopya Turizm
|19,55
|0,26
|-49,61
|Uzertaş Boya
|30,10
|0,33
|-46,82
|Ülker Bisküvi
|19,20
|0,52
|-13,97
|Ünlü Yatırım Holding
|6,30
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|7,36
|0,55
|115,96
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,68
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,04
|2,37
|-17,93
|Vakıflar Bankası
|3,27
|1,55
|-30,57
|Vakko Tekstil
|8,97
|1,01
|43,14
|Vanet Gıda
|6,21
|0,16
|-19,66
|VBT Yazılım
|20,58
|0,88
|Verusa Holding
|45,28
|0,62
|0,44
|Verusaturk Girisim
|20,02
|0,45
|53,43
|Vestel
|24,96
|1,22
|39,11
|Vestel Beyaz Eşya
|46,64
|0,73
|24,78
|Viking Kağıt
|6,37
|2,91
|-29,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|0,85
|-20,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,56
|1,80
|-15,56
|Yataş
|13,36
|0,68
|-5,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,16
|0,96
|-28,18
|Yeni Gimat GMYO
|15,07
|-0,33
|30,00
|Yeo Teknoloji
|89,55
|7,89
|Yeşil GMYO
|0,92
|1,10
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,93
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,98
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.908,60
|0,17
|-36,48
|Yonga Mobilya
|17,94
|-1,32
|-39,78
|Yükselen Çelik
|4,98
|1,52
|-4,15
|Yünsa
|16,20
|1,25
|16,62
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,32
|-39,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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