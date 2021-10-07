Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.322,10 0,07 -30,07 İş Bankası (C) 5,18 0,97 -23,74 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,99 1,36 -22,54 İş Girişim 8,12 1,37 -57,15 İş GMYO 2,15 2,38 -15,35 İş Y. Men. Değ. 13,24 0,38 -20,23 İş Yat. Ort. 2,62 0,77 -22,10 İşbir Holding 60,00 4,62 11,78 Işık Plastik 6,45 0,31 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 1,02 -13,16 İttifak Holding 1,30 0,00 -41,70 İz Hayvancılık Tarım 22,36 -0,53 24,22 İzmir Demir Çelik 2,28 1,33 -31,11 İzmir Fırça 5,98 1,18 7,55 Jantsa Jant Sanayi 55,80 4,01 34,63 Kafein Yazılım 19,56 0,51 -8,34 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,31 0,23 Kaplamin 22,98 0,79 -32,01 Kardemir (A) 5,38 2,28 -9,58 Kardemir (B) 5,36 1,90 1,71 Kardemir (D) 6,26 2,45 8,30 Karel Elektronik 9,25 3,12 37,56 Karsan Otomotiv 3,56 1,71 9,54 Karsu Tekstil 8,73 1,39 2,11 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,12 3,49 Kartonsan 45,08 1,12 -52,38 Katmerciler Ekipman 1,31 1,55 -24,38 Kent Gıda 188,10 1,46 -47,10 Kerevitaş Gıda 4,06 0,74 -38,30 Kervan Gıda 11,76 0,51 14,90 Kervansaray Yat. Holding 0,88 0,00 -30,16 Kiler GMYO 1,92 0,00 -23,51 Kızılbük GYO 28,32 0,28 Klimasan Klima 9,85 1,55 16,74 Koç Holding 22,18 1,46 8,45 Konfrut Gıda 5,20 4,21 23,08 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,90 2,40 162,29 Konya Çimento 799,20 2,13 -29,27 Koray GMYO 6,82 -0,73 53,26 Kordsa Teknik Tekstil 24,28 1,17 56,14 Koza Altın 95,75 2,63 -0,98 Koza Madencilik 14,75 1,86 -4,78 Körfez GMYO 5,38 -1,10 -7,24 Kristal Kola 1,32 1,54 -56,79 Kron Telekomünikasyon 34,60 1,47 -6,08 Kuştur Kuşadası Turizm 170,10 0,89 8,14 Kuyas Yatırım 2,57 7,53 11,74 Kütahya Porselen 71,35 3,93 41,43 Kütahya Şeker Fabrikası 39,24 -1,75 Lider Faktoring 3,44 0,88 0,88 Link Bilgisayar 27,30 0,81 -13,60 Logo Yazılım 39,50 -0,25 26,85 Lokman Hekim Sağlık 11,11 -0,71 56,53 Lüks Kadife 44,38 0,14 54,56 Makina Takım 2,76 0,73 -19,06 Manas Enerji Yönetimi 16,17 1,25 Margün Enerji 9,08 0,33 Marka Yatırım Holding 4,48 1,36 -30,33 Marmaris Altınyunus 165,20 1,66 48,69 Marshall 258,00 1,18 -15,88 Martı GMYO 0,92 1,10 -63,97 Martı Otel 1,47 4,26 -30,99 Matriks Bilgi Dağıtım 32,04 1,20 Mavi Giyim 66,95 -0,81 29,72 Mazhar Zorlu Holding 32,42 -0,12 2,99 Meditera Tıbbi Malzeme 34,44 1,53 Mega Polietilen 4,86 0,83 -36,55 Menderes Tekstil 2,04 1,49 -33,98 Mercan Kimya 10,22 -1,54 Merit Turizm 17,42 9,97 68,16 Merko Gıda 4,72 0,85 -45,37 Metemtur Yatırım 3,10 0,98 -61,66 Metro Holding 1,36 1,49 -34,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,59 3,60 -10,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 0,57 -24,03 Migros Ticaret 31,72 1,08 -25,89 Milpa 4,02 2,81 -12,61 Mistral GMYO 4,61 1,54 -2,12 MLP Sağlık 26,94 2,59 35,58 MMC San. ve Tic. Yat. 6,05 0,00 31,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,49 0,78 -45,23 Mondi Tire Kutsan 8,14 3,04 7,11 Nasmed Egepol 5,68 4,99 Naturel Enerji 33,12 0,73 -6,73 Naturelgaz 7,34 0,96 Net Holding 4,54 2,95 32,36 Netaş Telekom. 16,61 1,65 -40,85 Niğbaş Niğde Beton 7,91 1,80 -84,79 Nuh Çimento 33,88 0,89 -29,46 Nurol GMYO 13,67 9,98 87,52 Odaş Elektrik 1,44 1,41 -50,74 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,20 -0,29 Orge Enerji Elektrik 5,94 0,17 28,78 Orma Orman Mahsulleri 27,30 -0,73 85,46 Osmanlı Menkul 24,96 1,38 -19,07 Ostim Endüstriyel Yat 1,80 1,69 -22,87 Otokar 309,70 0,91 1,78 Oyak Çimento 6,52 1,09 -25,74 Oyak Yat. Ort. 6,65 0,91 -3,65 Oyak Yatırım Menkul 29,64 2,99 Oylum Sınai Yatırımlar 7,65 -0,13 62,42 Özak GMYO 4,55 1,34 -10,78 Özbal Çelik Boru 16,61 10,00 153,59 Özderici GMYO 1,53 0,00 -31,08 Özerden Plastik 7,77 -0,38 -13,67 Pamel Elektrik 54,10 1,50 153,75 Panora GMYO 6,52 0,62 11,06 Papilon Savunma 12,31 0,74 -45,86 Park Elek.Madencilik 4,47 0,90 -16,76 Parsan 27,08 1,80 11,44 Pegasus 75,20 0,60 0,80 Peker GMYO 0,94 2,17 -59,82 Penguen Gıda 3,22 -0,62 -36,24 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 178,10 0,06 Pera GMYO 1,40 1,45 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 22,44 1,72 22,43 Petkim 6,16 0,98 23,69 Petrokent Turizm 3.100,00 0,66 242,01 Pınar Et ve Un 15,83 0,38 -27,66 Pınar Su 4,00 3,43 -1,58 Pınar Süt 15,63 0,97 -30,69 Plastikkart 20,40 -1,07 41,18 Polisan Holding 2,64 0,76 -31,33 Politeknik Metal 327,50 2,34 -19,28 Prizma Press Matbaacılık 3,76 1,35 -31,39 QNB Finans Fin. Kir. 66,00 -1,05 -47,33 QNB Finansbank 35,30 0,00 -49,82 QUA Granite Hayal Yapı 11,92 -0,33 Ral Yatırım Holding 4,35 4,07 -2,03 Ray Sigorta 9,43 -0,53 -38,96 Reysaş GMYO 2,71 1,88 -16,41 Reysaş Lojistik 4,84 1,68 -6,46 Rhea Girişim 1,90 -0,52 -48,92 Rodrigo Tekstil 13,11 0,54 -4,38 Royal Halı 3,11 3,67 -9,59 RTA Laboratuvarları 21,80 0,55 -28,01 Sabancı Holding 9,75 1,67 -11,57 Safkar Ege Soğutmacılık 7,28 0,97 -33,09 Sanel Mühendislik 5,02 0,60 46,78 Sanifoam Sünger 22,00 0,55 61,76 Sanko Pazarlama 9,39 0,86 1,32 Saray Matbaacılık 3,99 0,50 -54,50 Sarkuysan 12,28 1,07 41,19 Sasa Polyester 26,78 1,06 78,72 Say Yenilenebilir Enerji 21,90 2,72 157,34 Sekuro Plastik 20,36 0,79 45,85 Selçuk Ecza Deposu 8,14 0,99 -39,40 Selçuk Gıda 4,48 0,90 -10,04 Selva Gıda Sanayi 8,27 0,36 Senkron Güvenlik 30,92 -0,26 17,75 Serve Film Prodüksiyon 15,19 2,64 -5,06 Servet GMYO 77,35 1,58 -1,34 Seyitler Kimya 16,20 -10,00 20,33 Silverline Endüstri 4,97 0,61 -42,21 Sinpaş GMYO 4,08 -0,24 -2,39 Smartiks Yazılım 5,28 0,76 -40,41 Sodaş Sodyum Sanayii 24,10 9,95 -8,49 Söktaş 2,84 1,43 -12,64 Sönmez Filament 37,60 -1,05 -46,44 Sönmez Pamuklu 13,45 0,00 -43,96 Sumaş Suni Tahta 87,20 -0,11 70,95 Şeker Fin. Kir. 4,81 0,84 -24,84 Şekerbank 0,99 1,02 -34,44 Şişe Cam 7,96 0,63 11,18 Şok Marketler Ticaret 11,06 0,73 -11,38 T. Halk Bankası 4,31 2,62 -22,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,54 5,18 -30,65 T.S.K.B. 1,21 1,68 -30,72 T.Tuborg 16,01 0,31 -9,71 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,25 127,92 Tat Gıda 8,99 1,70 -22,24 TAV Havalimanları 25,50 1,67 19,72 Taze Kuru Gıda 191,90 0,47 -11,28 Tek-Art Turizm 1,20 1,69 -40,59 Tekfen Holding 13,70 1,18 -16,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 1,00 -29,68 Temapol Polimer Plastik 13,75 0,81 19,57 TGS Dış Ticaret 15,99 1,20 25,81 Tofaş Oto. Fab. 50,80 1,60 64,34 Torunlar GMYO 3,46 1,47 -11,28 Trabzon Liman 26,24 0,46 -18,31 Trabzonspor Sportif 3,14 1,29 28,69 Trend GMYO 6,43 0,63 -48,85 TSKB GMYO 2,89 1,40 -40,12 Tuğçelik 13,16 -0,30 62,87 Tukaş 6,81 1,04 -29,72 Turcas Petrol 3,56 -0,28 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık 12,02 2,65 Turkcell 15,09 1,62 -1,35 Tümosan Motor ve Traktör 15,19 1,27 7,96 Tüpraş 120,30 1,09 11,39 Türk Hava Yolları 13,97 1,90 8,21 Türk İlaç Serum 11,89 0,34 Türk Prysmian Kablo 19,16 4,13 58,84 Türk Telekom 7,41 -0,27 -6,19 Türk Traktör 157,60 1,03 -7,50 Türker Proje Gayrimenkul 133,50 -1,11 18,25 Türkiye Sigorta 4,81 2,12 -22,14 Ufuk Yatırım 17,98 0,00 34,18 Ulaşlar Turizm Yat. 3,72 1,09 -12,26 Ulusoy Elektrik 50,90 0,39 -0,88 Ulusoy Un Sanayi 5,33 0,38 4,75 Umpaş Holding 1,26 4,13 -51,72 Uşak Seramik 1,59 1,27 -32,05 Utopya Turizm 19,55 0,26 -49,61 Uzertaş Boya 30,10 0,33 -46,82 Ülker Bisküvi 19,20 0,52 -13,97 Ünlü Yatırım Holding 6,30 0,00 Vakıf Fin. Kir. 7,36 0,55 115,96 Vakıf GMYO 1,47 0,68 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,04 2,37 -17,93 Vakıflar Bankası 3,27 1,55 -30,57 Vakko Tekstil 8,97 1,01 43,14 Vanet Gıda 6,21 0,16 -19,66 VBT Yazılım 20,58 0,88 Verusa Holding 45,28 0,62 0,44 Verusaturk Girisim 20,02 0,45 53,43 Vestel 24,96 1,22 39,11 Vestel Beyaz Eşya 46,64 0,73 24,78 Viking Kağıt 6,37 2,91 -29,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 0,85 -20,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,56 1,80 -15,56 Yataş 13,36 0,68 -5,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,16 0,96 -28,18 Yeni Gimat GMYO 15,07 -0,33 30,00 Yeo Teknoloji 89,55 7,89 Yeşil GMYO 0,92 1,10 -33,33 Yeşil Yapı 1,08 0,93 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,98 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.908,60 0,17 -36,48 Yonga Mobilya 17,94 -1,32 -39,78 Yükselen Çelik 4,98 1,52 -4,15 Yünsa 16,20 1,25 16,62 Ziraat GMYO 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,53 1,32 -39,50 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler