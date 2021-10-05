Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.801,00 0,00 -28,89 İş Bankası (C) 5,16 0,19 -24,04 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,97 0,68 -23,06 İş Girişim 8,22 -0,12 -56,62 İş GMYO 2,13 -0,93 -16,14 İş Y. Men. Değ. 13,48 0,82 -18,78 İş Yat. Ort. 2,64 0,00 -21,50 İşbir Holding 63,95 -2,22 19,14 Işık Plastik 6,39 1,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,03 3,00 -9,65 İttifak Holding 1,34 0,75 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 22,40 -3,36 24,44 İzmir Demir Çelik 2,28 -0,87 -31,11 İzmir Fırça 6,08 -1,94 9,35 Jantsa Jant Sanayi 55,60 -1,94 34,14 Kafein Yazılım 20,24 -0,78 -5,15 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,14 0,31 Kaplamin 23,54 0,17 -30,36 Kardemir (A) 5,42 -1,81 -8,91 Kardemir (B) 5,41 -2,17 2,66 Kardemir (D) 6,33 -0,94 9,52 Karel Elektronik 9,03 1,46 34,29 Karsan Otomotiv 3,57 -0,56 9,85 Karsu Tekstil 8,93 0,45 4,44 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,90 -9,70 Kartonsan 46,12 -1,03 -51,29 Katmerciler Ekipman 1,33 0,00 -23,22 Kent Gıda 196,90 1,49 -44,63 Kerevitaş Gıda 4,17 0,72 -36,63 Kervan Gıda 12,06 -1,23 17,83 Kervansaray Yat. Holding 0,80 9,59 -36,51 Kiler GMYO 1,97 -1,50 -21,51 Kızılbük GYO 27,42 1,18 Klimasan Klima 9,98 -0,20 18,28 Koç Holding 22,50 0,45 10,01 Konfrut Gıda 4,54 9,93 7,46 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,45 -0,59 151,91 Konya Çimento 804,00 -0,77 -28,85 Koray GMYO 6,96 0,87 56,40 Kordsa Teknik Tekstil 24,96 -0,48 60,51 Koza Altın 94,50 0,05 -2,28 Koza Madencilik 14,59 0,00 -5,81 Körfez GMYO 5,37 -0,56 -7,41 Kristal Kola 1,33 0,00 -56,46 Kron Telekomünikasyon 33,92 -0,41 -7,93 Kuştur Kuşadası Turizm 175,00 1,16 11,25 Kuyas Yatırım 2,49 -1,19 8,26 Kütahya Porselen 64,95 -0,84 28,74 Kütahya Şeker Fabrikası 36,10 -4,29 Lider Faktoring 3,34 0,00 -2,05 Link Bilgisayar 28,18 -0,35 -10,81 Logo Yazılım 40,60 -1,55 30,38 Lokman Hekim Sağlık 11,21 0,09 57,94 Lüks Kadife 44,98 -1,14 56,65 Makina Takım 2,83 -0,35 -17,01 Manas Enerji Yönetimi 16,71 0,42 Margün Enerji 10,44 3,88 Marka Yatırım Holding 4,72 7,76 -26,59 Marmaris Altınyunus 166,90 -0,95 50,23 Marshall 256,00 -4,05 -16,53 Martı GMYO 0,98 -1,01 -61,62 Martı Otel 1,56 -7,14 -26,76 Matriks Bilgi Dağıtım 33,02 -0,66 Mavi Giyim 65,85 2,97 27,59 Mazhar Zorlu Holding 31,66 -0,63 0,57 Meditera Tıbbi Malzeme 35,28 -2,11 Mega Polietilen 4,92 -1,40 -35,77 Menderes Tekstil 2,08 0,00 -32,69 Mercan Kimya 10,27 3,32 Merit Turizm 14,59 -0,75 40,84 Merko Gıda 4,77 -0,63 -44,79 Metemtur Yatırım 3,21 -0,31 -60,30 Metro Holding 1,39 0,00 -33,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,66 0,38 -7,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 -1,11 -23,61 Migros Ticaret 31,62 -0,25 -26,12 Milpa 4,08 -0,97 -11,30 Mistral GMYO 4,60 0,22 -2,34 MLP Sağlık 26,72 0,00 34,47 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 0,00 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,49 -0,76 -45,23 Mondi Tire Kutsan 8,17 0,25 7,50 Nasmed Egepol 5,67 -0,70 Naturel Enerji 34,18 -0,87 -3,74 Naturelgaz 7,50 0,54 Net Holding 4,63 0,00 34,99 Netaş Telekom. 17,06 1,85 -39,25 Niğbaş Niğde Beton 7,99 -3,15 -84,63 Nuh Çimento 34,36 -2,99 -28,46 Nurol GMYO 11,29 9,82 54,87 Odaş Elektrik 1,43 0,00 -51,08 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,23 -0,63 Orge Enerji Elektrik 6,08 1,00 31,82 Orma Orman Mahsulleri 27,50 5,77 86,82 Osmanlı Menkul 25,66 0,55 -16,80 Ostim Endüstriyel Yat 1,86 0,00 -20,30 Otokar 317,80 0,54 4,44 Oyak Çimento 6,56 -0,61 -25,28 Oyak Yat. Ort. 6,76 -1,60 -2,06 Oyak Yatırım Menkul 30,64 9,98 Oylum Sınai Yatırımlar 7,98 2,44 69,43 Özak GMYO 4,67 0,43 -8,43 Özbal Çelik Boru 13,57 -0,22 107,18 Özderici GMYO 1,52 0,00 -31,53 Özerden Plastik 7,99 1,40 -11,22 Pamel Elektrik 54,45 7,82 155,39 Panora GMYO 6,97 -1,69 18,29 Papilon Savunma 12,69 -0,86 -44,19 Park Elek.Madencilik 4,51 0,45 -16,01 Parsan 27,06 -0,73 11,36 Pegasus 77,40 2,11 3,75 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 3,12 -1,27 -38,22 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 178,20 -1,00 Pera GMYO 1,44 1,41 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 22,54 0,18 22,98 Petkim 6,55 0,00 31,53 Petrokent Turizm 2.987,00 3,36 229,55 Pınar Et ve Un 15,95 -2,15 -27,11 Pınar Su 7,15 -0,83 -3,77 Pınar Süt 15,83 -1,25 -29,80 Plastikkart 22,02 0,55 52,39 Polisan Holding 2,68 0,00 -30,29 Politeknik Metal 330,70 1,29 -18,49 Prizma Press Matbaacılık 3,79 -2,57 -30,84 QNB Finans Fin. Kir. 69,00 0,36 -44,93 QNB Finansbank 36,28 0,00 -48,43 QUA Granite Hayal Yapı 12,19 -0,65 Ral Yatırım Holding 4,60 -3,56 3,60 Ray Sigorta 9,64 1,37 -37,61 Reysaş GMYO 2,71 -0,73 -16,41 Reysaş Lojistik 4,90 -2,20 -5,30 Rhea Girişim 1,92 -1,03 -48,39 Rodrigo Tekstil 13,42 0,15 -2,12 Royal Halı 2,97 -1,00 -13,66 RTA Laboratuvarları 21,94 -0,45 -27,54 Sabancı Holding 9,65 -0,31 -12,48 Safkar Ege Soğutmacılık 7,23 -0,55 -33,55 Sanel Mühendislik 4,89 -1,41 42,98 Sanifoam Sünger 22,86 -1,30 68,09 Sanko Pazarlama 9,60 -0,52 3,58 Saray Matbaacılık 4,02 -0,99 -54,16 Sarkuysan 12,58 -1,80 44,64 Sasa Polyester 26,58 -0,67 77,38 Say Yenilenebilir Enerji 21,14 -2,22 148,41 Sekuro Plastik 20,24 -0,88 44,99 Selçuk Ecza Deposu 8,34 -0,12 -37,91 Selçuk Gıda 4,58 -2,76 -8,03 Selva Gıda Sanayi 8,24 -1,32 Senkron Güvenlik 28,50 0,00 8,53 Serve Film Prodüksiyon 15,19 -0,07 -5,06 Servet GMYO 74,10 -2,37 -5,48 Seyitler Kimya 21,84 0,09 62,22 Silverline Endüstri 5,04 -1,18 -41,40 Sinpaş GMYO 4,13 0,00 -1,20 Smartiks Yazılım 5,36 0,19 -39,50 Sodaş Sodyum Sanayii 23,50 -1,67 -10,77 Söktaş 2,90 0,00 -10,79 Sönmez Filament 37,86 -0,37 -46,07 Sönmez Pamuklu 13,42 0,00 -44,08 Sumaş Suni Tahta 89,90 2,74 76,24 Şeker Fin. Kir. 4,87 -0,61 -23,91 Şekerbank 1,00 2,04 -33,77 Şişe Cam 8,17 0,37 14,11 Şok Marketler Ticaret 11,51 -0,78 -7,77 T. Halk Bankası 4,28 0,23 -23,02 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 -1,69 -32,39 T.S.K.B. 1,22 1,67 -30,15 T.Tuborg 16,20 -0,31 -8,63 Taç Tarım Ürünleri 24,32 -0,33 130,96 Tat Gıda 9,20 -1,92 -20,42 TAV Havalimanları 25,80 2,06 21,13 Taze Kuru Gıda 192,00 0,52 -11,23 Tek-Art Turizm 1,23 0,00 -39,11 Tekfen Holding 13,82 0,07 -15,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,14 5,14 -29,10 Temapol Polimer Plastik 14,16 -0,63 23,13 TGS Dış Ticaret 15,78 0,06 24,15 Tofaş Oto. Fab. 50,70 -0,59 64,02 Torunlar GMYO 3,54 2,61 -9,23 Trabzon Liman 26,98 -0,37 -16,00 Trabzonspor Sportif 3,15 0,64 29,10 Trend GMYO 6,52 0,46 -48,13 TSKB GMYO 2,81 0,00 -41,78 Tuğçelik 13,33 1,21 64,98 Tukaş 6,68 -0,45 -31,06 Turcas Petrol 3,62 -0,55 -25,36 Tureks Turizm Taşımacılık 11,02 0,00 Turkcell 14,99 -0,13 -2,01 Tümosan Motor ve Traktör 15,61 -0,89 10,95 Tüpraş 117,30 1,12 8,61 Türk Hava Yolları 14,06 1,37 8,91 Türk İlaç Serum 12,05 -0,41 Türk Prysmian Kablo 16,84 1,75 39,61 Türk Telekom 7,64 1,73 -3,28 Türk Traktör 160,00 -3,09 -6,09 Türker Proje Gayrimenkul 137,00 -0,72 21,35 Türkiye Sigorta 4,87 -0,20 -21,17 Ufuk Yatırım 19,23 1,21 43,51 Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 -0,81 -12,97 Ulusoy Elektrik 50,70 0,00 -1,27 Ulusoy Un Sanayi 5,54 -0,18 8,87 Umpaş Holding 1,22 -0,81 -53,26 Uşak Seramik 1,64 0,61 -29,91 Utopya Turizm 21,00 5,37 -45,88 Uzertaş Boya 31,90 -0,13 -43,64 Ülker Bisküvi 19,14 -0,10 -14,24 Ünlü Yatırım Holding 5,72 1,06 Vakıf Fin. Kir. 7,56 -0,92 121,83 Vakıf GMYO 1,47 0,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,03 -0,33 -18,07 Vakıflar Bankası 3,25 0,00 -31,00 Vakko Tekstil 9,11 -1,41 45,38 Vanet Gıda 6,39 -1,39 -17,34 VBT Yazılım 21,30 5,55 Verusa Holding 44,82 -0,58 -0,58 Verusaturk Girisim 20,34 -0,88 55,88 Vestel 24,92 -1,74 38,89 Vestel Beyaz Eşya 47,78 -1,04 27,83 Viking Kağıt 6,30 -0,79 -30,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 0,00 -20,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,46 -1,49 -15,84 Yataş 13,69 -0,80 -5,26 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,24 -0,31 -26,36 Yeni Gimat GMYO 15,80 -0,25 36,30 Yeo Teknoloji 80,35 5,31 Yeşil GMYO 0,96 1,05 -30,43 Yeşil Yapı 1,10 0,00 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,10 0,00 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.300,00 0,43 -40,39 Yonga Mobilya 18,00 -1,37 -39,58 Yükselen Çelik 5,05 0,20 -3,48 Yünsa 15,61 -7,47 12,37 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,56 1,30 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler