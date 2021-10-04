Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.501,40 0,00 -27,16 İş Bankası (C) 5,17 0,19 -23,89 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,96 1,02 -23,32 İş Girişim 8,35 0,97 -55,94 İş GMYO 2,16 1,89 -14,96 İş Y. Men. Değ. 13,64 1,19 -17,82 İş Yat. Ort. 2,65 0,00 -21,20 İşbir Holding 65,45 10,00 21,93 Işık Plastik 6,32 0,32 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 0,00 -13,16 İttifak Holding 1,35 1,50 -39,46 İz Hayvancılık Tarım 22,98 0,44 27,67 İzmir Demir Çelik 2,31 0,00 -30,20 İzmir Fırça 6,25 -0,48 12,41 Jantsa Jant Sanayi 57,40 0,53 38,49 Kafein Yazılım 20,70 0,10 -3,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,35 1,37 Kaplamin 23,10 1,32 -31,66 Kardemir (A) 5,59 0,00 -6,05 Kardemir (B) 5,59 0,18 6,07 Kardemir (D) 6,55 1,24 13,32 Karel Elektronik 8,93 1,13 32,80 Karsan Otomotiv 3,62 0,28 11,38 Karsu Tekstil 8,65 -0,57 1,17 Kartal Yenilenebilir Enerji 18,15 3,71 Kartonsan 47,98 3,63 -49,32 Katmerciler Ekipman 1,34 0,75 -22,65 Kent Gıda 200,00 5,71 -43,76 Kerevitaş Gıda 4,18 1,21 -36,47 Kervan Gıda 12,12 -1,22 18,41 Kervansaray Yat. Holding 0,73 8,96 -42,06 Kiler GMYO 2,00 1,01 -20,32 Kızılbük GYO 28,22 0,50 Klimasan Klima 10,14 0,70 20,18 Koç Holding 22,66 -0,44 10,79 Konfrut Gıda 4,06 7,98 -3,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,15 0,17 154,87 Konya Çimento 819,10 0,87 -27,51 Koray GMYO 6,93 0,43 55,73 Kordsa Teknik Tekstil 25,72 1,10 65,40 Koza Altın 95,85 0,74 -0,88 Koza Madencilik 14,81 1,79 -4,39 Körfez GMYO 5,36 2,10 -7,59 Kristal Kola 1,33 0,76 -56,46 Kron Telekomünikasyon 33,90 1,62 -7,98 Kuştur Kuşadası Turizm 170,20 -2,13 8,20 Kuyas Yatırım 2,54 0,00 10,43 Kütahya Porselen 64,60 0,94 28,05 Kütahya Şeker Fabrikası 38,46 -1,64 Lider Faktoring 3,47 -0,29 1,76 Link Bilgisayar 28,16 -0,21 -10,88 Logo Yazılım 41,32 -0,29 32,69 Lokman Hekim Sağlık 11,22 2,00 58,08 Lüks Kadife 45,74 2,69 59,29 Makina Takım 2,86 1,06 -16,13 Manas Enerji Yönetimi 16,62 0,54 Margün Enerji 9,89 8,21 Marka Yatırım Holding 4,37 1,16 -32,04 Marmaris Altınyunus 171,00 -0,06 53,92 Marshall 270,20 -0,30 -11,90 Martı GMYO 1,00 2,04 -60,84 Martı Otel 1,68 0,00 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 33,58 1,08 Mavi Giyim 64,05 -0,39 24,11 Mazhar Zorlu Holding 32,60 0,56 3,56 Meditera Tıbbi Malzeme 35,96 3,45 Mega Polietilen 5,04 0,60 -34,20 Menderes Tekstil 2,10 0,48 -32,04 Mercan Kimya 10,10 -2,98 Merit Turizm 14,95 -0,99 44,31 Merko Gıda 4,83 -0,21 -44,10 Metemtur Yatırım 3,27 -0,30 -59,56 Metro Holding 1,39 0,00 -33,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,68 0,37 -7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,79 -2,19 -23,18 Migros Ticaret 31,94 0,76 -25,37 Milpa 4,14 -0,48 -10,00 Mistral GMYO 4,54 3,42 -3,61 MLP Sağlık 27,18 1,19 36,79 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 0,00 19,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,61 0,30 -44,22 Mondi Tire Kutsan 8,17 0,25 7,50 Nasmed Egepol 5,74 0,17 Naturel Enerji 33,64 -0,59 -5,26 Naturelgaz 7,39 1,37 Net Holding 4,84 1,04 41,11 Netaş Telekom. 17,26 5,95 -38,53 Niğbaş Niğde Beton 8,27 -1,55 -84,10 Nuh Çimento 36,26 7,28 -24,50 Nurol GMYO 10,28 9,95 41,02 Odaş Elektrik 1,39 0,72 -52,45 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,26 2,07 Orge Enerji Elektrik 5,94 0,68 28,78 Orma Orman Mahsulleri 25,10 0,40 70,52 Osmanlı Menkul 25,80 -1,60 -16,34 Ostim Endüstriyel Yat 1,86 0,54 -20,30 Otokar 323,40 -0,09 6,28 Oyak Çimento 6,62 0,15 -24,60 Oyak Yat. Ort. 6,73 0,45 -2,49 Oyak Yatırım Menkul 25,52 0,71 Oylum Sınai Yatırımlar 7,79 -9,94 65,39 Özak GMYO 4,60 0,22 -9,80 Özbal Çelik Boru 13,70 3,40 109,16 Özderici GMYO 1,51 6,34 -31,98 Özerden Plastik 8,04 -0,62 -10,67 Pamel Elektrik 51,25 2,91 140,38 Panora GMYO 7,02 3,24 19,13 Papilon Savunma 12,87 1,18 -43,40 Park Elek.Madencilik 4,52 1,57 -15,83 Parsan 27,02 2,35 11,19 Pegasus 77,90 -0,13 4,42 Peker GMYO 0,96 1,05 -58,96 Penguen Gıda 3,22 -0,92 -36,24 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 177,10 -0,95 Pera GMYO 1,47 2,08 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 22,66 0,80 23,63 Petkim 6,55 0,46 31,53 Petrokent Turizm 2.880,60 -0,32 217,81 Pınar Et ve Un 16,25 3,04 -25,74 Pınar Su 7,29 -1,09 -1,88 Pınar Süt 16,09 2,09 -28,65 Plastikkart 22,40 0,45 55,02 Polisan Holding 2,70 0,37 -29,77 Politeknik Metal 330,00 0,64 -18,66 Prizma Press Matbaacılık 3,92 -0,51 -28,47 QNB Finans Fin. Kir. 70,50 2,17 -43,74 QNB Finansbank 36,30 0,00 -48,40 QUA Granite Hayal Yapı 12,48 -2,12 Ral Yatırım Holding 4,77 -9,83 7,43 Ray Sigorta 9,62 0,00 -37,73 Reysaş GMYO 2,74 0,00 -15,48 Reysaş Lojistik 4,87 -0,61 -5,88 Rhea Girişim 1,93 -2,03 -48,12 Rodrigo Tekstil 13,56 -0,51 -1,09 Royal Halı 3,06 2,34 -11,05 RTA Laboratuvarları 22,16 -1,34 -26,82 Sabancı Holding 9,80 0,20 -11,12 Safkar Ege Soğutmacılık 7,27 -0,27 -33,18 Sanel Mühendislik 4,94 -1,20 44,44 Sanifoam Sünger 23,26 0,69 71,03 Sanko Pazarlama 9,69 0,83 4,56 Saray Matbaacılık 3,99 -0,75 -54,50 Sarkuysan 12,86 1,50 47,86 Sasa Polyester 27,04 1,05 80,45 Say Yenilenebilir Enerji 21,56 -2,97 153,35 Sekuro Plastik 20,56 0,49 47,28 Selçuk Ecza Deposu 8,45 0,48 -37,09 Selçuk Gıda 4,76 0,85 -4,42 Selva Gıda Sanayi 8,40 -0,12 Senkron Güvenlik 28,02 1,52 6,70 Serve Film Prodüksiyon 15,40 2,53 -3,75 Servet GMYO 78,50 -1,07 0,13 Seyitler Kimya 22,00 -1,17 63,41 Silverline Endüstri 5,12 0,59 -40,47 Sinpaş GMYO 4,20 -0,94 0,48 Smartiks Yazılım 5,34 -0,93 -39,73 Sodaş Sodyum Sanayii 24,02 0,08 -8,79 Söktaş 2,90 -1,02 -10,79 Sönmez Filament 37,98 -0,05 -45,90 Sönmez Pamuklu 13,70 1,48 -42,92 Sumaş Suni Tahta 90,00 0,00 76,43 Şeker Fin. Kir. 4,93 0,41 -22,97 Şekerbank 0,98 1,03 -35,10 Şişe Cam 8,17 -0,24 14,11 Şok Marketler Ticaret 11,68 -0,76 -6,41 T. Halk Bankası 4,28 0,23 -23,02 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,76 0,28 -29,94 T.S.K.B. 1,21 0,83 -30,72 T.Tuborg 16,45 0,00 -7,22 Taç Tarım Ürünleri 24,82 2,99 135,71 Tat Gıda 9,31 1,64 -19,47 TAV Havalimanları 25,78 -1,83 21,03 Taze Kuru Gıda 193,00 -0,16 -10,77 Tek-Art Turizm 1,24 0,00 -38,61 Tekfen Holding 13,81 0,44 -15,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,93 1,37 -31,52 Temapol Polimer Plastik 14,55 1,11 26,52 TGS Dış Ticaret 15,42 -1,78 21,32 Tofaş Oto. Fab. 51,55 -0,29 66,77 Torunlar GMYO 3,48 1,75 -10,77 Trabzon Liman 27,44 1,78 -14,57 Trabzonspor Sportif 3,17 -2,46 29,92 Trend GMYO 6,50 -0,31 -48,29 TSKB GMYO 2,85 1,06 -40,95 Tuğçelik 13,42 -1,68 66,09 Tukaş 6,76 0,00 -30,24 Turcas Petrol 3,56 1,14 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık 11,15 1,18 Turkcell 15,06 -0,20 -1,55 Tümosan Motor ve Traktör 16,20 2,86 15,14 Tüpraş 115,40 1,67 6,85 Türk Hava Yolları 14,11 0,43 9,30 Türk İlaç Serum 12,19 -0,08 Türk Prysmian Kablo 16,87 2,24 39,86 Türk Telekom 7,54 2,03 -4,55 Türk Traktör 167,50 -0,30 -1,68 Türker Proje Gayrimenkul 136,50 1,11 20,90 Türkiye Sigorta 4,89 0,20 -20,85 Ufuk Yatırım 19,08 0,79 42,39 Ulaşlar Turizm Yat. 3,77 -1,05 -11,08 Ulusoy Elektrik 50,85 0,30 -0,97 Ulusoy Un Sanayi 5,63 0,36 10,64 Umpaş Holding 1,22 1,67 -53,26 Uşak Seramik 1,66 1,84 -29,06 Utopya Turizm 21,50 0,00 -44,59 Uzertaş Boya 34,72 8,84 -38,66 Ülker Bisküvi 19,16 0,52 -14,15 Ünlü Yatırım Holding 5,86 4,83 Vakıf Fin. Kir. 7,69 0,26 125,65 Vakıf GMYO 1,50 0,67 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,06 0,33 -17,66 Vakıflar Bankası 3,25 0,00 -31,00 Vakko Tekstil 9,38 1,63 49,69 Vanet Gıda 6,40 -0,78 -17,21 VBT Yazılım 20,34 -2,87 Verusa Holding 45,70 0,48 1,37 Verusaturk Girisim 20,74 0,68 58,95 Vestel 25,44 -1,24 41,79 Vestel Beyaz Eşya 48,14 -0,58 28,80 Viking Kağıt 6,29 -0,79 -30,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 0,42 -19,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,64 -3,06 -12,58 Yataş 13,94 -0,07 -3,53 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,28 0,92 -25,45 Yeni Gimat GMYO 15,92 -0,13 37,33 Yeo Teknoloji 73,50 5,91 Yeşil GMYO 0,97 2,11 -29,71 Yeşil Yapı 1,10 2,80 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,13 1,43 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 0,11 -35,90 Yonga Mobilya 18,76 0,00 -37,02 Yükselen Çelik 5,09 0,79 -2,71 Yünsa 16,66 1,28 19,93 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,55 0,65 -38,71 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler