Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.501,40
|0,00
|-27,16
|İş Bankası (C)
|5,17
|0,19
|-23,89
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,96
|1,02
|-23,32
|İş Girişim
|8,35
|0,97
|-55,94
|İş GMYO
|2,16
|1,89
|-14,96
|İş Y. Men. Değ.
|13,64
|1,19
|-17,82
|İş Yat. Ort.
|2,65
|0,00
|-21,20
|İşbir Holding
|65,45
|10,00
|21,93
|Işık Plastik
|6,32
|0,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|0,00
|-13,16
|İttifak Holding
|1,35
|1,50
|-39,46
|İz Hayvancılık Tarım
|22,98
|0,44
|27,67
|İzmir Demir Çelik
|2,31
|0,00
|-30,20
|İzmir Fırça
|6,25
|-0,48
|12,41
|Jantsa Jant Sanayi
|57,40
|0,53
|38,49
|Kafein Yazılım
|20,70
|0,10
|-3,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,35
|1,37
|Kaplamin
|23,10
|1,32
|-31,66
|Kardemir (A)
|5,59
|0,00
|-6,05
|Kardemir (B)
|5,59
|0,18
|6,07
|Kardemir (D)
|6,55
|1,24
|13,32
|Karel Elektronik
|8,93
|1,13
|32,80
|Karsan Otomotiv
|3,62
|0,28
|11,38
|Karsu Tekstil
|8,65
|-0,57
|1,17
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|18,15
|3,71
|Kartonsan
|47,98
|3,63
|-49,32
|Katmerciler Ekipman
|1,34
|0,75
|-22,65
|Kent Gıda
|200,00
|5,71
|-43,76
|Kerevitaş Gıda
|4,18
|1,21
|-36,47
|Kervan Gıda
|12,12
|-1,22
|18,41
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|8,96
|-42,06
|Kiler GMYO
|2,00
|1,01
|-20,32
|Kızılbük GYO
|28,22
|0,50
|Klimasan Klima
|10,14
|0,70
|20,18
|Koç Holding
|22,66
|-0,44
|10,79
|Konfrut Gıda
|4,06
|7,98
|-3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,15
|0,17
|154,87
|Konya Çimento
|819,10
|0,87
|-27,51
|Koray GMYO
|6,93
|0,43
|55,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,72
|1,10
|65,40
|Koza Altın
|95,85
|0,74
|-0,88
|Koza Madencilik
|14,81
|1,79
|-4,39
|Körfez GMYO
|5,36
|2,10
|-7,59
|Kristal Kola
|1,33
|0,76
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|33,90
|1,62
|-7,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|170,20
|-2,13
|8,20
|Kuyas Yatırım
|2,54
|0,00
|10,43
|Kütahya Porselen
|64,60
|0,94
|28,05
|Kütahya Şeker Fabrikası
|38,46
|-1,64
|Lider Faktoring
|3,47
|-0,29
|1,76
|Link Bilgisayar
|28,16
|-0,21
|-10,88
|Logo Yazılım
|41,32
|-0,29
|32,69
|Lokman Hekim Sağlık
|11,22
|2,00
|58,08
|Lüks Kadife
|45,74
|2,69
|59,29
|Makina Takım
|2,86
|1,06
|-16,13
|Manas Enerji Yönetimi
|16,62
|0,54
|Margün Enerji
|9,89
|8,21
|Marka Yatırım Holding
|4,37
|1,16
|-32,04
|Marmaris Altınyunus
|171,00
|-0,06
|53,92
|Marshall
|270,20
|-0,30
|-11,90
|Martı GMYO
|1,00
|2,04
|-60,84
|Martı Otel
|1,68
|0,00
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,58
|1,08
|Mavi Giyim
|64,05
|-0,39
|24,11
|Mazhar Zorlu Holding
|32,60
|0,56
|3,56
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,96
|3,45
|Mega Polietilen
|5,04
|0,60
|-34,20
|Menderes Tekstil
|2,10
|0,48
|-32,04
|Mercan Kimya
|10,10
|-2,98
|Merit Turizm
|14,95
|-0,99
|44,31
|Merko Gıda
|4,83
|-0,21
|-44,10
|Metemtur Yatırım
|3,27
|-0,30
|-59,56
|Metro Holding
|1,39
|0,00
|-33,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,68
|0,37
|-7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,79
|-2,19
|-23,18
|Migros Ticaret
|31,94
|0,76
|-25,37
|Milpa
|4,14
|-0,48
|-10,00
|Mistral GMYO
|4,54
|3,42
|-3,61
|MLP Sağlık
|27,18
|1,19
|36,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|0,00
|19,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,61
|0,30
|-44,22
|Mondi Tire Kutsan
|8,17
|0,25
|7,50
|Nasmed Egepol
|5,74
|0,17
|Naturel Enerji
|33,64
|-0,59
|-5,26
|Naturelgaz
|7,39
|1,37
|Net Holding
|4,84
|1,04
|41,11
|Netaş Telekom.
|17,26
|5,95
|-38,53
|Niğbaş Niğde Beton
|8,27
|-1,55
|-84,10
|Nuh Çimento
|36,26
|7,28
|-24,50
|Nurol GMYO
|10,28
|9,95
|41,02
|Odaş Elektrik
|1,39
|0,72
|-52,45
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,26
|2,07
|Orge Enerji Elektrik
|5,94
|0,68
|28,78
|Orma Orman Mahsulleri
|25,10
|0,40
|70,52
|Osmanlı Menkul
|25,80
|-1,60
|-16,34
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,86
|0,54
|-20,30
|Otokar
|323,40
|-0,09
|6,28
|Oyak Çimento
|6,62
|0,15
|-24,60
|Oyak Yat. Ort.
|6,73
|0,45
|-2,49
|Oyak Yatırım Menkul
|25,52
|0,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,79
|-9,94
|65,39
|Özak GMYO
|4,60
|0,22
|-9,80
|Özbal Çelik Boru
|13,70
|3,40
|109,16
|Özderici GMYO
|1,51
|6,34
|-31,98
|Özerden Plastik
|8,04
|-0,62
|-10,67
|Pamel Elektrik
|51,25
|2,91
|140,38
|Panora GMYO
|7,02
|3,24
|19,13
|Papilon Savunma
|12,87
|1,18
|-43,40
|Park Elek.Madencilik
|4,52
|1,57
|-15,83
|Parsan
|27,02
|2,35
|11,19
|Pegasus
|77,90
|-0,13
|4,42
|Peker GMYO
|0,96
|1,05
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,22
|-0,92
|-36,24
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|177,10
|-0,95
|Pera GMYO
|1,47
|2,08
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,66
|0,80
|23,63
|Petkim
|6,55
|0,46
|31,53
|Petrokent Turizm
|2.880,60
|-0,32
|217,81
|Pınar Et ve Un
|16,25
|3,04
|-25,74
|Pınar Su
|7,29
|-1,09
|-1,88
|Pınar Süt
|16,09
|2,09
|-28,65
|Plastikkart
|22,40
|0,45
|55,02
|Polisan Holding
|2,70
|0,37
|-29,77
|Politeknik Metal
|330,00
|0,64
|-18,66
|Prizma Press Matbaacılık
|3,92
|-0,51
|-28,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,50
|2,17
|-43,74
|QNB Finansbank
|36,30
|0,00
|-48,40
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,48
|-2,12
|Ral Yatırım Holding
|4,77
|-9,83
|7,43
|Ray Sigorta
|9,62
|0,00
|-37,73
|Reysaş GMYO
|2,74
|0,00
|-15,48
|Reysaş Lojistik
|4,87
|-0,61
|-5,88
|Rhea Girişim
|1,93
|-2,03
|-48,12
|Rodrigo Tekstil
|13,56
|-0,51
|-1,09
|Royal Halı
|3,06
|2,34
|-11,05
|RTA Laboratuvarları
|22,16
|-1,34
|-26,82
|Sabancı Holding
|9,80
|0,20
|-11,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,27
|-0,27
|-33,18
|Sanel Mühendislik
|4,94
|-1,20
|44,44
|Sanifoam Sünger
|23,26
|0,69
|71,03
|Sanko Pazarlama
|9,69
|0,83
|4,56
|Saray Matbaacılık
|3,99
|-0,75
|-54,50
|Sarkuysan
|12,86
|1,50
|47,86
|Sasa Polyester
|27,04
|1,05
|80,45
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,56
|-2,97
|153,35
|Sekuro Plastik
|20,56
|0,49
|47,28
|Selçuk Ecza Deposu
|8,45
|0,48
|-37,09
|Selçuk Gıda
|4,76
|0,85
|-4,42
|Selva Gıda Sanayi
|8,40
|-0,12
|Senkron Güvenlik
|28,02
|1,52
|6,70
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|2,53
|-3,75
|Servet GMYO
|78,50
|-1,07
|0,13
|Seyitler Kimya
|22,00
|-1,17
|63,41
|Silverline Endüstri
|5,12
|0,59
|-40,47
|Sinpaş GMYO
|4,20
|-0,94
|0,48
|Smartiks Yazılım
|5,34
|-0,93
|-39,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,02
|0,08
|-8,79
|Söktaş
|2,90
|-1,02
|-10,79
|Sönmez Filament
|37,98
|-0,05
|-45,90
|Sönmez Pamuklu
|13,70
|1,48
|-42,92
|Sumaş Suni Tahta
|90,00
|0,00
|76,43
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|0,41
|-22,97
|Şekerbank
|0,98
|1,03
|-35,10
|Şişe Cam
|8,17
|-0,24
|14,11
|Şok Marketler Ticaret
|11,68
|-0,76
|-6,41
|T. Halk Bankası
|4,28
|0,23
|-23,02
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,76
|0,28
|-29,94
|T.S.K.B.
|1,21
|0,83
|-30,72
|T.Tuborg
|16,45
|0,00
|-7,22
|Taç Tarım Ürünleri
|24,82
|2,99
|135,71
|Tat Gıda
|9,31
|1,64
|-19,47
|TAV Havalimanları
|25,78
|-1,83
|21,03
|Taze Kuru Gıda
|193,00
|-0,16
|-10,77
|Tek-Art Turizm
|1,24
|0,00
|-38,61
|Tekfen Holding
|13,81
|0,44
|-15,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,93
|1,37
|-31,52
|Temapol Polimer Plastik
|14,55
|1,11
|26,52
|TGS Dış Ticaret
|15,42
|-1,78
|21,32
|Tofaş Oto. Fab.
|51,55
|-0,29
|66,77
|Torunlar GMYO
|3,48
|1,75
|-10,77
|Trabzon Liman
|27,44
|1,78
|-14,57
|Trabzonspor Sportif
|3,17
|-2,46
|29,92
|Trend GMYO
|6,50
|-0,31
|-48,29
|TSKB GMYO
|2,85
|1,06
|-40,95
|Tuğçelik
|13,42
|-1,68
|66,09
|Tukaş
|6,76
|0,00
|-30,24
|Turcas Petrol
|3,56
|1,14
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,15
|1,18
|Turkcell
|15,06
|-0,20
|-1,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,20
|2,86
|15,14
|Tüpraş
|115,40
|1,67
|6,85
|Türk Hava Yolları
|14,11
|0,43
|9,30
|Türk İlaç Serum
|12,19
|-0,08
|Türk Prysmian Kablo
|16,87
|2,24
|39,86
|Türk Telekom
|7,54
|2,03
|-4,55
|Türk Traktör
|167,50
|-0,30
|-1,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,50
|1,11
|20,90
|Türkiye Sigorta
|4,89
|0,20
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|19,08
|0,79
|42,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,77
|-1,05
|-11,08
|Ulusoy Elektrik
|50,85
|0,30
|-0,97
|Ulusoy Un Sanayi
|5,63
|0,36
|10,64
|Umpaş Holding
|1,22
|1,67
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,66
|1,84
|-29,06
|Utopya Turizm
|21,50
|0,00
|-44,59
|Uzertaş Boya
|34,72
|8,84
|-38,66
|Ülker Bisküvi
|19,16
|0,52
|-14,15
|Ünlü Yatırım Holding
|5,86
|4,83
|Vakıf Fin. Kir.
|7,69
|0,26
|125,65
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,67
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,06
|0,33
|-17,66
|Vakıflar Bankası
|3,25
|0,00
|-31,00
|Vakko Tekstil
|9,38
|1,63
|49,69
|Vanet Gıda
|6,40
|-0,78
|-17,21
|VBT Yazılım
|20,34
|-2,87
|Verusa Holding
|45,70
|0,48
|1,37
|Verusaturk Girisim
|20,74
|0,68
|58,95
|Vestel
|25,44
|-1,24
|41,79
|Vestel Beyaz Eşya
|48,14
|-0,58
|28,80
|Viking Kağıt
|6,29
|-0,79
|-30,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,42
|-19,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,64
|-3,06
|-12,58
|Yataş
|13,94
|-0,07
|-3,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,28
|0,92
|-25,45
|Yeni Gimat GMYO
|15,92
|-0,13
|37,33
|Yeo Teknoloji
|73,50
|5,91
|Yeşil GMYO
|0,97
|2,11
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,10
|2,80
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|1,43
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,00
|0,11
|-35,90
|Yonga Mobilya
|18,76
|0,00
|-37,02
|Yükselen Çelik
|5,09
|0,79
|-2,71
|Yünsa
|16,66
|1,28
|19,93
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,55
|0,65
|-38,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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