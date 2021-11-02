Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,11
|-0,78
|-33,98
|Acıpayam Selüloz
|15,70
|-1,01
|-7,80
|Adel Kalemcilik
|24,94
|-2,65
|-25,30
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,56
|0,28
|-30,33
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,00
|1,01
|16,71
|Ak Enerji
|1,95
|0,52
|-11,76
|Akbank
|6,08
|2,18
|-10,03
|Akçansa
|15,42
|-0,71
|-4,24
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|-0,53
|-21,77
|Akfen GMYO
|5,59
|-8,21
|114,11
|Akın Tekstil
|31,86
|-1,67
|0,31
|Akiş GMYO
|1,84
|0,55
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|37,86
|0,26
|-38,76
|Aksa
|23,72
|0,51
|71,70
|Aksa Enerji
|7,34
|0,96
|97,31
|Aksigorta
|7,03
|0,29
|-15,39
|Aksu Enerji
|18,29
|0,44
|142,34
|Alarko Carrıer
|291,10
|-0,78
|-19,92
|Alarko GMYO
|23,08
|0,61
|-8,88
|Alarko Holding
|9,72
|-1,32
|14,06
|Albaraka Türk
|1,80
|0,56
|-7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,00
|2,12
|-8,97
|Alkim Kağıt
|14,59
|-4,64
|12,72
|Alkim Kimya
|17,16
|0,06
|21,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,47
|-1,34
|0,28
|Altınyunus Çeşme
|53,40
|-0,19
|6,89
|Anadolu Efes
|23,04
|-0,78
|7,86
|Anadolu Grubu Holding
|27,10
|-0,29
|3,73
|Anadolu Hayat Emek.
|9,94
|-0,30
|23,70
|Anadolu Isuzu
|20,42
|-0,87
|13,44
|Anadolu Sigorta
|5,96
|0,51
|-17,46
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,12
|-0,94
|Anel Elektrik
|2,30
|0,00
|-14,30
|Arçelik
|34,64
|2,30
|21,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,88
|1,54
|1,66
|Arena Bilgisayar
|9,70
|0,62
|-11,03
|Armada Bilgisayar
|54,40
|-0,55
|10,84
|Arsan Tekstil
|4,76
|-2,06
|19,42
|Arzum Ev Aletleri
|17,28
|-0,46
|-28,49
|Aselsan
|16,47
|-0,06
|-9,75
|Ata GMYO
|3,88
|-3,00
|-29,58
|Atakule GMYO
|2,70
|-1,10
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|6,10
|0,00
|9,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,31
|-1,50
|-25,14
|ATP Bilgisayar
|44,14
|-7,85
|Avrasya GMYO
|1,87
|0,00
|-28,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,36
|1,29
|-26,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,23
|-0,32
|3,83
|Aydem Enerji
|7,02
|1,30
|Ayen Enerji
|6,24
|-0,32
|15,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,30
|6,28
|79,97
|Aygaz
|17,99
|-0,77
|26,81
|Bagfaş
|21,00
|-0,66
|5,00
|Bak Ambalaj
|19,42
|-0,72
|-1,80
|Balatacılar Balatacılık
|7,70
|1,72
|-6,55
|Bantaş Ambalaj
|3,26
|0,93
|4,26
|Banvit
|64,85
|-0,77
|24,71
|Başkent Doğalgaz GMYO
|36,98
|-3,75
|Baştaş Başkent Çimento
|9,17
|-2,24
|-47,21
|Batı Çimento
|15,04
|-0,53
|219,32
|Batısöke Çimento
|2,50
|0,81
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|7,42
|-1,72
|-30,07
|Bera Holding
|9,46
|-0,84
|-53,35
|Berkosan Yalıtım
|7,73
|-0,26
|-13,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,07
|-2,41
|50,25
|Beyaz Filo
|9,04
|0,00
|-10,31
|Bilici Yatırım
|14,92
|1,84
|169,64
|Bim Mağazalar
|63,85
|-0,23
|-10,44
|Biotrend Çevre ve Enerji
|22,24
|-9,96
|Birko Mensucat
|1,02
|0,99
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|10,26
|1,89
|Birlik Mensucat
|2,03
|-0,49
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,75
|0,79
|-14,85
|BMS Çelik Hasır
|8,04
|-1,23
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,56
|-1,94
|Borusan Mannesmann
|24,20
|-0,74
|-12,95
|Borusan Yat. Paz.
|334,70
|-1,44
|-26,32
|Bosch Fren Sistemleri
|832,30
|-0,56
|-32,32
|Bossa
|27,38
|-1,01
|53,39
|Brisa
|22,92
|-1,21
|18,37
|Burçelik
|22,10
|0,45
|5,14
|Burçelik Vana
|21,90
|0,46
|-55,90
|Bursa Çimento
|3,83
|-0,26
|-23,06
|Carrefoursa
|39,46
|-0,85
|-45,04
|Casa Emtia Petrol
|120,90
|1,60
|14,06
|Ceo Event Medya
|8,28
|0,00
|28,77
|Coca Cola İçecek
|87,05
|2,05
|37,07
|Cosmos Yat. Holding
|10,96
|2,81
|35,98
|Credıtwest Faktorıng
|4,87
|-0,61
|-17,04
|Çan2 Termik
|14,79
|-0,40
|Çelebi
|171,40
|-0,06
|-6,10
|Çelik Halat
|6,46
|0,16
|-28,99
|Çemaş Döküm
|1,17
|-1,68
|-31,28
|Çemtaş
|14,87
|-1,26
|-5,35
|Çimbeton
|212,30
|-0,23
|-28,40
|Çimentaş
|26,48
|0,46
|-26,77
|Çimsa
|29,22
|-4,82
|64,16
|Çuhadaroğlu Metal
|9,07
|-1,52
|19,23
|Dagi Giyim
|2,82
|-1,74
|-17,21
|Dagi Yatırım Holding
|11,85
|-0,59
|-8,14
|Dardanel
|2,93
|-2,01
|-44,98
|Datagate Bilgisayar
|13,33
|-4,92
|-17,26
|Demısaş Döküm
|9,25
|0,43
|42,85
|Denge Holding
|1,39
|0,72
|-54,24
|Deniz GMYO
|1,67
|-1,76
|-9,34
|Derimod
|8,88
|1,14
|-8,83
|Derlüks Yatırım Holding
|4,98
|-0,60
|-43,54
|Desa Deri
|8,42
|3,95
|-13,55
|Despec Bilgisayar
|9,48
|-1,76
|-27,41
|Deva Holding
|23,68
|1,02
|-1,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,03
|-0,27
|2,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,95
|-0,75
|5,90
|Ditaş Doğan
|17,75
|-0,56
|36,48
|DO-CO
|863,90
|-0,16
|37,13
|Doğan Burda
|64,30
|9,82
|186,54
|Doğan Holding
|2,74
|0,74
|-8,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|-0,44
|-2,96
|Doğusan
|4,40
|-3,30
|0,46
|Doğuş GMYO
|8,95
|-0,67
|9,55
|Doğuş Otomotiv
|34,90
|-1,13
|34,63
|Döktaş Dökümcülük
|31,50
|0,00
|2,87
|Duran Doğan Basım
|16,04
|-0,19
|52,91
|Dyo Boya
|9,75
|-0,41
|-13,31
|Eczacıbaşı İlaç
|5,92
|-2,47
|-17,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,54
|-1,21
|39,46
|E-Data Teknoloji
|9,65
|-1,53
|Edip Gayrimenkul
|3,80
|-1,55
|14,46
|Ege Endüstri
|1.308,50
|-0,34
|-21,41
|Ege Gübre
|183,00
|-0,97
|27,56
|Ege Profil
|33,50
|-0,83
|-11,01
|Ege Seramik
|13,78
|-3,43
|42,61
|Egeplast
|23,16
|-0,26
|-30,45
|Ekiz Kimya
|6,30
|4,13
|-11,64
|Emek Elektrik
|3,06
|-0,33
|7,17
|Eminiş Ambalaj
|18,05
|-2,43
|-51,00
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|0,49
|-3,53
|Enerjisa Enerji
|11,65
|-1,44
|1,04
|Enka İnşaat
|10,84
|0,28
|53,94
|Erbosan
|122,80
|9,94
|202,80
|Ereğli Demir Çelik
|19,59
|-0,56
|49,13
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,34
|-1,76
|Ersu Gıda
|4,86
|1,04
|-1,62
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,86
|1,60
|Escort Teknoloji
|4,99
|-5,13
|-24,05
|Esenboğa Elektrik
|28,90
|-0,41
|51,90
|Etiler Gıda
|4,99
|1,01
|25,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,37
|-2,89
|14,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,29
|-0,60
|-7,02
|Euro Yat. Ort.
|3,51
|0,00
|-20,97
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|-1,65
|-36,97
|Europap Tezol Kağıt
|14,20
|2,97
|Fade Gıda
|7,71
|-4,10
|48,22
|Fenerbahçe Futbol
|30,30
|-1,30
|2,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|-0,42
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|111,20
|-1,16
|-9,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,05
|0,38
|0,15
|Ford Otosan
|193,50
|0,52
|58,43
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|-1,53
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|22,60
|5,51
|7,72
|Galata Wind Enerji
|4,47
|0,90
|Galatasaray Sportif
|3,87
|-2,52
|-4,44
|Garanti Bankası
|10,25
|1,18
|0,98
|Garanti Faktoring
|12,60
|-3,82
|13,21
|Garanti Yat. Ort.
|2,78
|0,72
|-13,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,98
|0,72
|17,78
|Gediz Ambalaj
|16,50
|0,36
|23,13
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,30
|-0,89
|Gen İlaç
|12,68
|0,16
|Gentaş
|3,25
|0,62
|-27,99
|Gersan Elektrik
|5,97
|-0,33
|-2,77
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,50
|-0,53
|Global Men. Değ.
|6,00
|0,67
|-0,17
|Global Yat. Holding
|1,84
|0,00
|-47,63
|Good-Year
|8,01
|-0,62
|0,52
|Göltaş Çimento
|39,26
|-0,05
|-4,35
|Gözde Girişim
|6,92
|-0,43
|-13,28
|GSD Denizcilik
|4,16
|-2,35
|70,83
|GSD Holding
|2,51
|0,40
|0,00
|Gübre Fabrik.
|69,65
|-0,36
|-19,06
|Güler Yat. Holding
|2,57
|0,00
|-25,78
|Halk GMYO
|2,67
|0,38
|-12,40
|Hatay Tekstil
|17,20
|-1,09
|26,14
|Hedef Girişim
|2,81
|-1,06
|11,30
|Hedef Holding
|3,77
|9,91
|Hektaş
|9,08
|-1,63
|69,96
|HUB Girişim
|9,75
|-1,02
|-46,43
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|2,16
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|5,39
|-0,37
|-17,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,10
|0,00
|212,78
|İdealist GMYO
|2,11
|-1,86
|-11,08
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,89
|0,00
|-63,87
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,75
|0,60
|45,29
|Info Yatırım
|4,67
|-0,21
|-0,01
|İntema
|36,00
|0,84
|-9,77
|Inveo Yatırım Holding
|28,94
|-0,21
|99,97
|İpek Doğal Enerji
|12,85
|-4,03
|-1,76
|İskenderun Demir Çelik
|13,83
|0,58
|53,05
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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