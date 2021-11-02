Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,11 -0,78 -33,98 Acıpayam Selüloz 15,70 -1,01 -7,80 Adel Kalemcilik 24,94 -2,65 -25,30 Adese Gayrimenkul 1,15 0,00 -58,93 Afyon Çimento 3,56 0,28 -30,33 AGESA Hayat Emeklilik 20,00 1,01 16,71 Ak Enerji 1,95 0,52 -11,76 Akbank 6,08 2,18 -10,03 Akçansa 15,42 -0,71 -4,24 Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 -0,53 -21,77 Akfen GMYO 5,59 -8,21 114,11 Akın Tekstil 31,86 -1,67 0,31 Akiş GMYO 1,84 0,55 -34,10 Akmerkez GMYO 37,86 0,26 -38,76 Aksa 23,72 0,51 71,70 Aksa Enerji 7,34 0,96 97,31 Aksigorta 7,03 0,29 -15,39 Aksu Enerji 18,29 0,44 142,34 Alarko Carrıer 291,10 -0,78 -19,92 Alarko GMYO 23,08 0,61 -8,88 Alarko Holding 9,72 -1,32 14,06 Albaraka Türk 1,80 0,56 -7,22 Alcatel Lucent Teletaş 27,00 2,12 -8,97 Alkim Kağıt 14,59 -4,64 12,72 Alkim Kimya 17,16 0,06 21,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,47 -1,34 0,28 Altınyunus Çeşme 53,40 -0,19 6,89 Anadolu Efes 23,04 -0,78 7,86 Anadolu Grubu Holding 27,10 -0,29 3,73 Anadolu Hayat Emek. 9,94 -0,30 23,70 Anadolu Isuzu 20,42 -0,87 13,44 Anadolu Sigorta 5,96 0,51 -17,46 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,12 -0,94 Anel Elektrik 2,30 0,00 -14,30 Arçelik 34,64 2,30 21,72 ARD Bilişim Teknolojileri 48,88 1,54 1,66 Arena Bilgisayar 9,70 0,62 -11,03 Armada Bilgisayar 54,40 -0,55 10,84 Arsan Tekstil 4,76 -2,06 19,42 Arzum Ev Aletleri 17,28 -0,46 -28,49 Aselsan 16,47 -0,06 -9,75 Ata GMYO 3,88 -3,00 -29,58 Atakule GMYO 2,70 -1,10 15,33 Atlantis Yatırım Holding 6,10 0,00 9,71 Atlas Yat. Ort. 1,31 -1,50 -25,14 ATP Bilgisayar 44,14 -7,85 Avrasya GMYO 1,87 0,00 -28,61 Avrasya Petrol ve Tur. 2,36 1,29 -26,25 Avrupa Yatırım Holding 6,23 -0,32 3,83 Aydem Enerji 7,02 1,30 Ayen Enerji 6,24 -0,32 15,34 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,30 6,28 79,97 Aygaz 17,99 -0,77 26,81 Bagfaş 21,00 -0,66 5,00 Bak Ambalaj 19,42 -0,72 -1,80 Balatacılar Balatacılık 7,70 1,72 -6,55 Bantaş Ambalaj 3,26 0,93 4,26 Banvit 64,85 -0,77 24,71 Başkent Doğalgaz GMYO 36,98 -3,75 Baştaş Başkent Çimento 9,17 -2,24 -47,21 Batı Çimento 15,04 -0,53 219,32 Batısöke Çimento 2,50 0,81 2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,42 -1,72 -30,07 Bera Holding 9,46 -0,84 -53,35 Berkosan Yalıtım 7,73 -0,26 -13,34 Beşiktaş Futbol Yat. 6,07 -2,41 50,25 Beyaz Filo 9,04 0,00 -10,31 Bilici Yatırım 14,92 1,84 169,64 Bim Mağazalar 63,85 -0,23 -10,44 Biotrend Çevre ve Enerji 22,24 -9,96 Birko Mensucat 1,02 0,99 -8,11 Birleşim Mühendislik 10,26 1,89 Birlik Mensucat 2,03 -0,49 -41,33 Bizim Mağazaları 12,75 0,79 -14,85 BMS Çelik Hasır 8,04 -1,23 Boğaziçi Beton Sanayi 4,56 -1,94 Borusan Mannesmann 24,20 -0,74 -12,95 Borusan Yat. Paz. 334,70 -1,44 -26,32 Bosch Fren Sistemleri 832,30 -0,56 -32,32 Bossa 27,38 -1,01 53,39 Brisa 22,92 -1,21 18,37 Burçelik 22,10 0,45 5,14 Burçelik Vana 21,90 0,46 -55,90 Bursa Çimento 3,83 -0,26 -23,06 Carrefoursa 39,46 -0,85 -45,04 Casa Emtia Petrol 120,90 1,60 14,06 Ceo Event Medya 8,28 0,00 28,77 Coca Cola İçecek 87,05 2,05 37,07 Cosmos Yat. Holding 10,96 2,81 35,98 Credıtwest Faktorıng 4,87 -0,61 -17,04 Çan2 Termik 14,79 -0,40 Çelebi 171,40 -0,06 -6,10 Çelik Halat 6,46 0,16 -28,99 Çemaş Döküm 1,17 -1,68 -31,28 Çemtaş 14,87 -1,26 -5,35 Çimbeton 212,30 -0,23 -28,40 Çimentaş 26,48 0,46 -26,77 Çimsa 29,22 -4,82 64,16 Çuhadaroğlu Metal 9,07 -1,52 19,23 Dagi Giyim 2,82 -1,74 -17,21 Dagi Yatırım Holding 11,85 -0,59 -8,14 Dardanel 2,93 -2,01 -44,98 Datagate Bilgisayar 13,33 -4,92 -17,26 Demısaş Döküm 9,25 0,43 42,85 Denge Holding 1,39 0,72 -54,24 Deniz GMYO 1,67 -1,76 -9,34 Derimod 8,88 1,14 -8,83 Derlüks Yatırım Holding 4,98 -0,60 -43,54 Desa Deri 8,42 3,95 -13,55 Despec Bilgisayar 9,48 -1,76 -27,41 Deva Holding 23,68 1,02 -1,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,03 -0,27 2,37 Diriteks Diriliş Tekstil 3,95 -0,75 5,90 Ditaş Doğan 17,75 -0,56 36,48 DO-CO 863,90 -0,16 37,13 Doğan Burda 64,30 9,82 186,54 Doğan Holding 2,74 0,74 -8,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 -0,44 -2,96 Doğusan 4,40 -3,30 0,46 Doğuş GMYO 8,95 -0,67 9,55 Doğuş Otomotiv 34,90 -1,13 34,63 Döktaş Dökümcülük 31,50 0,00 2,87 Duran Doğan Basım 16,04 -0,19 52,91 Dyo Boya 9,75 -0,41 -13,31 Eczacıbaşı İlaç 5,92 -2,47 -17,80 Eczacıbaşı Yatırım 37,54 -1,21 39,46 E-Data Teknoloji 9,65 -1,53 Edip Gayrimenkul 3,80 -1,55 14,46 Ege Endüstri 1.308,50 -0,34 -21,41 Ege Gübre 183,00 -0,97 27,56 Ege Profil 33,50 -0,83 -11,01 Ege Seramik 13,78 -3,43 42,61 Egeplast 23,16 -0,26 -30,45 Ekiz Kimya 6,30 4,13 -11,64 Emek Elektrik 3,06 -0,33 7,17 Eminiş Ambalaj 18,05 -2,43 -51,00 Emlak Konut GMYO 2,04 0,49 -3,53 Enerjisa Enerji 11,65 -1,44 1,04 Enka İnşaat 10,84 0,28 53,94 Erbosan 122,80 9,94 202,80 Ereğli Demir Çelik 19,59 -0,56 49,13 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,34 -1,76 Ersu Gıda 4,86 1,04 -1,62 Escar Turizm Taşımacılık 22,86 1,60 Escort Teknoloji 4,99 -5,13 -24,05 Esenboğa Elektrik 28,90 -0,41 51,90 Etiler Gıda 4,99 1,01 25,38 Euro Kapital Yat. Ort. 4,37 -2,89 14,41 Euro Trend Yat. Ort. 3,29 -0,60 -7,02 Euro Yat. Ort. 3,51 0,00 -20,97 Euro Yatırım Holding 1,79 -1,65 -36,97 Europap Tezol Kağıt 14,20 2,97 Fade Gıda 7,71 -4,10 48,22 Fenerbahçe Futbol 30,30 -1,30 2,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 -0,42 -20,28 F-M İzmit Piston 111,20 -1,16 -9,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,05 0,38 0,15 Ford Otosan 193,50 0,52 58,43 Formet Metal ve Cam 1,29 -1,53 -47,42 Frigo Pak Gıda 22,60 5,51 7,72 Galata Wind Enerji 4,47 0,90 Galatasaray Sportif 3,87 -2,52 -4,44 Garanti Bankası 10,25 1,18 0,98 Garanti Faktoring 12,60 -3,82 13,21 Garanti Yat. Ort. 2,78 0,72 -13,55 Gedik Y. Men. Değ. 6,98 0,72 17,78 Gediz Ambalaj 16,50 0,36 23,13 Gelecek Varlık Yönetimi 13,30 -0,89 Gen İlaç 12,68 0,16 Gentaş 3,25 0,62 -27,99 Gersan Elektrik 5,97 -0,33 -2,77 Girişim Elektrik Sanayi 22,50 -0,53 Global Men. Değ. 6,00 0,67 -0,17 Global Yat. Holding 1,84 0,00 -47,63 Good-Year 8,01 -0,62 0,52 Göltaş Çimento 39,26 -0,05 -4,35 Gözde Girişim 6,92 -0,43 -13,28 GSD Denizcilik 4,16 -2,35 70,83 GSD Holding 2,51 0,40 0,00 Gübre Fabrik. 69,65 -0,36 -19,06 Güler Yat. Holding 2,57 0,00 -25,78 Halk GMYO 2,67 0,38 -12,40 Hatay Tekstil 17,20 -1,09 26,14 Hedef Girişim 2,81 -1,06 11,30 Hedef Holding 3,77 9,91 Hektaş 9,08 -1,63 69,96 HUB Girişim 9,75 -1,02 -46,43 Hürriyet Gzt. 2,37 2,16 12,86 ICBC Turkey Bank 5,39 -0,37 -17,08 İdeal Finansal Teknolojiler 42,10 0,00 212,78 İdealist GMYO 2,11 -1,86 -11,08 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,86 1,18 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,89 0,00 -63,87 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,75 0,60 45,29 Info Yatırım 4,67 -0,21 -0,01 İntema 36,00 0,84 -9,77 Inveo Yatırım Holding 28,94 -0,21 99,97 İpek Doğal Enerji 12,85 -4,03 -1,76 İskenderun Demir Çelik 13,83 0,58 53,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Sanayici dertli! 4 bin lira maaş veriyorlar ama işçi bulamıyorlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedeni pandemi ve kuraklık 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler