Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,15
|1,38
|-33,46
|Acıpayam Selüloz
|16,04
|1,33
|-5,80
|Adel Kalemcilik
|25,84
|0,86
|-22,61
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|0,87
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,55
|0,85
|-30,53
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,69
|0,10
|14,90
|Ak Enerji
|1,93
|-0,52
|-12,67
|Akbank
|5,96
|1,71
|-11,81
|Akçansa
|15,60
|-0,13
|-3,12
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|-0,52
|-20,94
|Akfen GMYO
|6,09
|-9,91
|133,26
|Akın Tekstil
|32,52
|1,31
|2,39
|Akiş GMYO
|1,85
|1,09
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|38,04
|-1,19
|-38,47
|Aksa
|23,64
|0,85
|71,12
|Aksa Enerji
|7,30
|-2,93
|96,24
|Aksigorta
|7,02
|-0,28
|-15,51
|Aksu Enerji
|18,03
|-0,28
|138,90
|Alarko Carrıer
|296,40
|-0,34
|-18,46
|Alarko GMYO
|23,04
|2,13
|-9,04
|Alarko Holding
|9,86
|4,78
|15,71
|Albaraka Türk
|1,78
|0,56
|-8,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,72
|1,60
|-9,91
|Alkim Kağıt
|15,47
|0,26
|19,52
|Alkim Kimya
|17,19
|0,53
|22,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,53
|6,25
|4,38
|Altınyunus Çeşme
|53,70
|-2,45
|7,49
|Anadolu Efes
|22,92
|3,24
|7,30
|Anadolu Grubu Holding
|27,02
|-1,60
|3,43
|Anadolu Hayat Emek.
|9,68
|3,75
|20,47
|Anadolu Isuzu
|20,56
|3,06
|14,22
|Anadolu Sigorta
|5,98
|1,01
|-17,18
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,40
|-2,10
|Anel Elektrik
|2,34
|3,52
|-12,81
|Arçelik
|33,76
|0,24
|18,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,16
|5,52
|0,17
|Arena Bilgisayar
|9,64
|0,21
|-11,58
|Armada Bilgisayar
|55,80
|-3,13
|13,69
|Arsan Tekstil
|4,82
|3,88
|20,93
|Arzum Ev Aletleri
|17,67
|1,67
|-26,88
|Aselsan
|16,53
|0,61
|-9,42
|Ata GMYO
|4,03
|0,00
|-26,86
|Atakule GMYO
|2,75
|3,00
|17,47
|Atlantis Yatırım Holding
|6,30
|-0,47
|13,31
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|-2,22
|-24,57
|ATP Bilgisayar
|47,90
|9,96
|Avrasya GMYO
|1,86
|1,64
|-28,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,30
|0,00
|-28,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,22
|-0,16
|3,67
|Aydem Enerji
|7,02
|2,48
|Ayen Enerji
|6,49
|4,01
|19,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,69
|-0,56
|74,56
|Aygaz
|18,24
|-0,33
|28,57
|Bagfaş
|20,98
|-0,29
|4,90
|Bak Ambalaj
|19,70
|2,44
|-0,39
|Balatacılar Balatacılık
|7,56
|-7,13
|-8,25
|Bantaş Ambalaj
|3,24
|-0,92
|3,62
|Banvit
|64,80
|-0,77
|24,62
|Başkent Doğalgaz GMYO
|37,86
|1,77
|Baştaş Başkent Çimento
|9,38
|-0,21
|-46,00
|Batı Çimento
|15,30
|2,82
|224,84
|Batısöke Çimento
|2,50
|0,00
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|7,62
|-1,68
|-28,18
|Bera Holding
|9,63
|0,10
|-52,51
|Berkosan Yalıtım
|7,87
|0,00
|-11,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,20
|-0,64
|53,47
|Beyaz Filo
|9,06
|0,55
|-10,11
|Bilici Yatırım
|14,41
|-0,14
|160,42
|Bim Mağazalar
|62,90
|1,21
|-11,77
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,00
|-5,09
|Birko Mensucat
|1,03
|0,00
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|10,05
|0,60
|Birlik Mensucat
|2,05
|0,49
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|12,51
|0,56
|-16,46
|BMS Çelik Hasır
|8,17
|0,12
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,61
|2,44
|Borusan Mannesmann
|24,46
|1,92
|-12,01
|Borusan Yat. Paz.
|348,20
|0,06
|-23,35
|Bosch Fren Sistemleri
|843,20
|1,46
|-31,43
|Bossa
|27,82
|-1,35
|55,85
|Brisa
|23,32
|-0,09
|20,43
|Burçelik
|21,90
|0,64
|4,19
|Burçelik Vana
|21,58
|0,84
|-56,54
|Bursa Çimento
|3,84
|1,59
|-22,85
|Carrefoursa
|39,78
|-1,83
|-44,60
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|0,00
|12,26
|Ceo Event Medya
|8,31
|0,48
|29,24
|Coca Cola İçecek
|84,65
|-0,53
|33,29
|Cosmos Yat. Holding
|10,80
|-1,37
|34,00
|Credıtwest Faktorıng
|4,86
|3,18
|-17,21
|Çan2 Termik
|14,73
|1,03
|Çelebi
|172,20
|4,36
|-5,66
|Çelik Halat
|6,48
|1,41
|-28,77
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,72
|-30,69
|Çemtaş
|15,11
|2,03
|-3,83
|Çimbeton
|211,00
|-0,71
|-28,84
|Çimentaş
|26,18
|-1,13
|-27,60
|Çimsa
|30,36
|-2,50
|70,56
|Çuhadaroğlu Metal
|9,03
|4,88
|18,70
|Dagi Giyim
|2,93
|1,38
|-13,98
|Dagi Yatırım Holding
|11,93
|-1,08
|-7,52
|Dardanel
|2,99
|4,55
|-43,85
|Datagate Bilgisayar
|12,84
|0,31
|-20,30
|Demısaş Döküm
|9,26
|0,76
|43,00
|Denge Holding
|1,40
|0,72
|-53,91
|Deniz GMYO
|1,63
|1,87
|-11,51
|Derimod
|8,80
|-0,34
|-9,65
|Derlüks Yatırım Holding
|4,93
|1,23
|-44,10
|Desa Deri
|8,03
|1,77
|-17,56
|Despec Bilgisayar
|9,64
|-4,46
|-26,19
|Deva Holding
|23,52
|-0,34
|-2,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,14
|-0,36
|3,39
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,40
|-0,45
|17,96
|Ditaş Doğan
|18,18
|2,94
|39,78
|DO-CO
|868,70
|0,13
|37,89
|Doğan Burda
|58,55
|9,95
|160,92
|Doğan Holding
|2,73
|2,63
|-8,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|2,28
|-3,82
|Doğusan
|4,70
|-2,08
|7,31
|Doğuş GMYO
|8,89
|-1,33
|8,81
|Doğuş Otomotiv
|35,64
|-1,87
|37,48
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|3,45
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|15,87
|-0,13
|51,29
|Dyo Boya
|9,81
|0,00
|-12,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,07
|1,00
|-15,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,98
|1,12
|41,09
|E-Data Teknoloji
|9,88
|3,13
|Edip Gayrimenkul
|3,87
|3,20
|16,57
|Ege Endüstri
|1.332,00
|3,10
|-19,99
|Ege Gübre
|185,10
|1,93
|29,03
|Ege Profil
|33,34
|3,67
|-11,44
|Ege Seramik
|14,27
|-9,97
|47,68
|Egeplast
|23,36
|-0,60
|-29,85
|Ekiz Kimya
|6,10
|0,00
|-14,45
|Emek Elektrik
|3,09
|1,31
|8,22
|Eminiş Ambalaj
|18,82
|-1,36
|-48,91
|Emlak Konut GMYO
|2,01
|2,03
|-4,95
|Enerjisa Enerji
|11,81
|0,43
|2,42
|Enka İnşaat
|10,83
|-1,55
|53,80
|Erbosan
|113,00
|-3,42
|178,63
|Ereğli Demir Çelik
|19,75
|0,30
|50,34
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,48
|5,45
|Ersu Gıda
|4,73
|0,64
|-4,25
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,40
|0,90
|Escort Teknoloji
|5,24
|2,34
|-20,24
|Esenboğa Elektrik
|29,12
|1,04
|53,05
|Etiler Gıda
|4,95
|-0,80
|24,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,46
|-2,83
|16,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,33
|-0,60
|-5,89
|Euro Yat. Ort.
|3,57
|1,42
|-19,62
|Euro Yatırım Holding
|1,83
|-0,54
|-35,56
|Europap Tezol Kağıt
|13,82
|0,80
|Fade Gıda
|7,86
|-0,51
|51,11
|Fenerbahçe Futbol
|30,40
|-0,65
|2,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|0,42
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|113,70
|1,07
|-7,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,85
|0,31
|-1,38
|Ford Otosan
|189,50
|2,10
|55,15
|Formet Metal ve Cam
|1,31
|0,77
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|20,40
|-2,86
|-2,76
|Galata Wind Enerji
|4,46
|3,24
|Galatasaray Sportif
|3,97
|9,97
|-1,98
|Garanti Bankası
|10,14
|2,94
|-0,11
|Garanti Faktoring
|13,30
|-2,64
|19,50
|Garanti Yat. Ort.
|2,78
|-0,71
|-13,55
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,88
|0,73
|16,10
|Gediz Ambalaj
|16,49
|-0,90
|23,06
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,49
|-1,46
|Gen İlaç
|12,84
|1,10
|Gentaş
|3,23
|0,94
|-28,43
|Gersan Elektrik
|5,66
|0,35
|-7,82
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,82
|-0,35
|Global Men. Değ.
|5,97
|1,36
|-0,67
|Global Yat. Holding
|1,85
|-0,54
|-47,34
|Good-Year
|7,93
|-0,88
|-0,48
|Göltaş Çimento
|38,80
|1,04
|-5,47
|Gözde Girişim
|7,02
|4,93
|-12,03
|GSD Denizcilik
|4,34
|1,40
|78,22
|GSD Holding
|2,57
|-1,53
|2,39
|Gübre Fabrik.
|71,15
|3,49
|-17,32
|Güler Yat. Holding
|2,55
|1,59
|-26,36
|Halk GMYO
|2,69
|2,67
|-11,74
|Hatay Tekstil
|17,66
|3,46
|29,52
|Hedef Girişim
|2,83
|1,80
|12,09
|Hedef Holding
|3,43
|9,94
|Hektaş
|9,23
|4,18
|72,77
|HUB Girişim
|9,94
|1,12
|-45,38
|Hürriyet Gzt.
|2,34
|1,30
|11,43
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|0,19
|-17,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,40
|-0,70
|215,01
|İdealist GMYO
|2,16
|-0,46
|-8,98
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,90
|2,27
|-63,47
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|1,20
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,69
|0,90
|43,99
|Info Yatırım
|4,64
|2,88
|-0,65
|İntema
|35,42
|0,80
|-11,23
|Inveo Yatırım Holding
|29,12
|0,90
|101,21
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|-0,22
|4,20
|İskenderun Demir Çelik
|13,75
|1,10
|52,17
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500