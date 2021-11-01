Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,15 1,38 -33,46 Acıpayam Selüloz 16,04 1,33 -5,80 Adel Kalemcilik 25,84 0,86 -22,61 Adese Gayrimenkul 1,16 0,87 -58,57 Afyon Çimento 3,55 0,85 -30,53 AGESA Hayat Emeklilik 19,69 0,10 14,90 Ak Enerji 1,93 -0,52 -12,67 Akbank 5,96 1,71 -11,81 Akçansa 15,60 -0,13 -3,12 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 -0,52 -20,94 Akfen GMYO 6,09 -9,91 133,26 Akın Tekstil 32,52 1,31 2,39 Akiş GMYO 1,85 1,09 -33,75 Akmerkez GMYO 38,04 -1,19 -38,47 Aksa 23,64 0,85 71,12 Aksa Enerji 7,30 -2,93 96,24 Aksigorta 7,02 -0,28 -15,51 Aksu Enerji 18,03 -0,28 138,90 Alarko Carrıer 296,40 -0,34 -18,46 Alarko GMYO 23,04 2,13 -9,04 Alarko Holding 9,86 4,78 15,71 Albaraka Türk 1,78 0,56 -8,25 Alcatel Lucent Teletaş 26,72 1,60 -9,91 Alkim Kağıt 15,47 0,26 19,52 Alkim Kimya 17,19 0,53 22,03 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,53 6,25 4,38 Altınyunus Çeşme 53,70 -2,45 7,49 Anadolu Efes 22,92 3,24 7,30 Anadolu Grubu Holding 27,02 -1,60 3,43 Anadolu Hayat Emek. 9,68 3,75 20,47 Anadolu Isuzu 20,56 3,06 14,22 Anadolu Sigorta 5,98 1,01 -17,18 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,40 -2,10 Anel Elektrik 2,34 3,52 -12,81 Arçelik 33,76 0,24 18,63 ARD Bilişim Teknolojileri 48,16 5,52 0,17 Arena Bilgisayar 9,64 0,21 -11,58 Armada Bilgisayar 55,80 -3,13 13,69 Arsan Tekstil 4,82 3,88 20,93 Arzum Ev Aletleri 17,67 1,67 -26,88 Aselsan 16,53 0,61 -9,42 Ata GMYO 4,03 0,00 -26,86 Atakule GMYO 2,75 3,00 17,47 Atlantis Yatırım Holding 6,30 -0,47 13,31 Atlas Yat. Ort. 1,32 -2,22 -24,57 ATP Bilgisayar 47,90 9,96 Avrasya GMYO 1,86 1,64 -28,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 0,00 -28,13 Avrupa Yatırım Holding 6,22 -0,16 3,67 Aydem Enerji 7,02 2,48 Ayen Enerji 6,49 4,01 19,96 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,69 -0,56 74,56 Aygaz 18,24 -0,33 28,57 Bagfaş 20,98 -0,29 4,90 Bak Ambalaj 19,70 2,44 -0,39 Balatacılar Balatacılık 7,56 -7,13 -8,25 Bantaş Ambalaj 3,24 -0,92 3,62 Banvit 64,80 -0,77 24,62 Başkent Doğalgaz GMYO 37,86 1,77 Baştaş Başkent Çimento 9,38 -0,21 -46,00 Batı Çimento 15,30 2,82 224,84 Batısöke Çimento 2,50 0,00 2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,62 -1,68 -28,18 Bera Holding 9,63 0,10 -52,51 Berkosan Yalıtım 7,87 0,00 -11,77 Beşiktaş Futbol Yat. 6,20 -0,64 53,47 Beyaz Filo 9,06 0,55 -10,11 Bilici Yatırım 14,41 -0,14 160,42 Bim Mağazalar 62,90 1,21 -11,77 Biotrend Çevre ve Enerji 25,00 -5,09 Birko Mensucat 1,03 0,00 -7,21 Birleşim Mühendislik 10,05 0,60 Birlik Mensucat 2,05 0,49 -40,75 Bizim Mağazaları 12,51 0,56 -16,46 BMS Çelik Hasır 8,17 0,12 Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 2,44 Borusan Mannesmann 24,46 1,92 -12,01 Borusan Yat. Paz. 348,20 0,06 -23,35 Bosch Fren Sistemleri 843,20 1,46 -31,43 Bossa 27,82 -1,35 55,85 Brisa 23,32 -0,09 20,43 Burçelik 21,90 0,64 4,19 Burçelik Vana 21,58 0,84 -56,54 Bursa Çimento 3,84 1,59 -22,85 Carrefoursa 39,78 -1,83 -44,60 Casa Emtia Petrol 119,00 0,00 12,26 Ceo Event Medya 8,31 0,48 29,24 Coca Cola İçecek 84,65 -0,53 33,29 Cosmos Yat. Holding 10,80 -1,37 34,00 Credıtwest Faktorıng 4,86 3,18 -17,21 Çan2 Termik 14,73 1,03 Çelebi 172,20 4,36 -5,66 Çelik Halat 6,48 1,41 -28,77 Çemaş Döküm 1,18 1,72 -30,69 Çemtaş 15,11 2,03 -3,83 Çimbeton 211,00 -0,71 -28,84 Çimentaş 26,18 -1,13 -27,60 Çimsa 30,36 -2,50 70,56 Çuhadaroğlu Metal 9,03 4,88 18,70 Dagi Giyim 2,93 1,38 -13,98 Dagi Yatırım Holding 11,93 -1,08 -7,52 Dardanel 2,99 4,55 -43,85 Datagate Bilgisayar 12,84 0,31 -20,30 Demısaş Döküm 9,26 0,76 43,00 Denge Holding 1,40 0,72 -53,91 Deniz GMYO 1,63 1,87 -11,51 Derimod 8,80 -0,34 -9,65 Derlüks Yatırım Holding 4,93 1,23 -44,10 Desa Deri 8,03 1,77 -17,56 Despec Bilgisayar 9,64 -4,46 -26,19 Deva Holding 23,52 -0,34 -2,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,14 -0,36 3,39 Diriteks Diriliş Tekstil 4,40 -0,45 17,96 Ditaş Doğan 18,18 2,94 39,78 DO-CO 868,70 0,13 37,89 Doğan Burda 58,55 9,95 160,92 Doğan Holding 2,73 2,63 -8,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 2,28 -3,82 Doğusan 4,70 -2,08 7,31 Doğuş GMYO 8,89 -1,33 8,81 Doğuş Otomotiv 35,64 -1,87 37,48 Döktaş Dökümcülük 30,00 3,45 -2,02 Duran Doğan Basım 15,87 -0,13 51,29 Dyo Boya 9,81 0,00 -12,78 Eczacıbaşı İlaç 6,07 1,00 -15,72 Eczacıbaşı Yatırım 37,98 1,12 41,09 E-Data Teknoloji 9,88 3,13 Edip Gayrimenkul 3,87 3,20 16,57 Ege Endüstri 1.332,00 3,10 -19,99 Ege Gübre 185,10 1,93 29,03 Ege Profil 33,34 3,67 -11,44 Ege Seramik 14,27 -9,97 47,68 Egeplast 23,36 -0,60 -29,85 Ekiz Kimya 6,10 0,00 -14,45 Emek Elektrik 3,09 1,31 8,22 Eminiş Ambalaj 18,82 -1,36 -48,91 Emlak Konut GMYO 2,01 2,03 -4,95 Enerjisa Enerji 11,81 0,43 2,42 Enka İnşaat 10,83 -1,55 53,80 Erbosan 113,00 -3,42 178,63 Ereğli Demir Çelik 19,75 0,30 50,34 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,48 5,45 Ersu Gıda 4,73 0,64 -4,25 Escar Turizm Taşımacılık 22,40 0,90 Escort Teknoloji 5,24 2,34 -20,24 Esenboğa Elektrik 29,12 1,04 53,05 Etiler Gıda 4,95 -0,80 24,37 Euro Kapital Yat. Ort. 4,46 -2,83 16,77 Euro Trend Yat. Ort. 3,33 -0,60 -5,89 Euro Yat. Ort. 3,57 1,42 -19,62 Euro Yatırım Holding 1,83 -0,54 -35,56 Europap Tezol Kağıt 13,82 0,80 Fade Gıda 7,86 -0,51 51,11 Fenerbahçe Futbol 30,40 -0,65 2,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 0,42 -19,60 F-M İzmit Piston 113,70 1,07 -7,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,85 0,31 -1,38 Ford Otosan 189,50 2,10 55,15 Formet Metal ve Cam 1,31 0,77 -46,60 Frigo Pak Gıda 20,40 -2,86 -2,76 Galata Wind Enerji 4,46 3,24 Galatasaray Sportif 3,97 9,97 -1,98 Garanti Bankası 10,14 2,94 -0,11 Garanti Faktoring 13,30 -2,64 19,50 Garanti Yat. Ort. 2,78 -0,71 -13,55 Gedik Y. Men. Değ. 6,88 0,73 16,10 Gediz Ambalaj 16,49 -0,90 23,06 Gelecek Varlık Yönetimi 13,49 -1,46 Gen İlaç 12,84 1,10 Gentaş 3,23 0,94 -28,43 Gersan Elektrik 5,66 0,35 -7,82 Girişim Elektrik Sanayi 22,82 -0,35 Global Men. Değ. 5,97 1,36 -0,67 Global Yat. Holding 1,85 -0,54 -47,34 Good-Year 7,93 -0,88 -0,48 Göltaş Çimento 38,80 1,04 -5,47 Gözde Girişim 7,02 4,93 -12,03 GSD Denizcilik 4,34 1,40 78,22 GSD Holding 2,57 -1,53 2,39 Gübre Fabrik. 71,15 3,49 -17,32 Güler Yat. Holding 2,55 1,59 -26,36 Halk GMYO 2,69 2,67 -11,74 Hatay Tekstil 17,66 3,46 29,52 Hedef Girişim 2,83 1,80 12,09 Hedef Holding 3,43 9,94 Hektaş 9,23 4,18 72,77 HUB Girişim 9,94 1,12 -45,38 Hürriyet Gzt. 2,34 1,30 11,43 ICBC Turkey Bank 5,37 0,19 -17,38 İdeal Finansal Teknolojiler 42,40 -0,70 215,01 İdealist GMYO 2,16 -0,46 -8,98 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,90 2,27 -63,47 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,84 1,20 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,69 0,90 43,99 Info Yatırım 4,64 2,88 -0,65 İntema 35,42 0,80 -11,23 Inveo Yatırım Holding 29,12 0,90 101,21 İpek Doğal Enerji 13,63 -0,22 4,20 İskenderun Demir Çelik 13,75 1,10 52,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakan Dönmez: "2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020'de 4,27 milyar dolar oldu. Bakan Dönmez: "Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi... Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler