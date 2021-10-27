Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,09 -0,59 -34,24 Acıpayam Selüloz 16,10 -0,80 -5,45 Adel Kalemcilik 25,68 0,31 -23,09 Adese Gayrimenkul 1,17 -0,85 -58,21 Afyon Çimento 3,47 -0,29 -32,09 AGESA Hayat Emeklilik 19,76 -0,40 15,31 Ak Enerji 1,91 -1,55 -13,57 Akbank 5,73 2,69 -15,21 Akçansa 15,63 -1,26 -2,93 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 0,00 -20,52 Akfen GMYO 6,09 1,00 133,26 Akın Tekstil 31,20 -0,26 -1,76 Akiş GMYO 1,82 -0,55 -34,82 Akmerkez GMYO 38,70 -3,39 -37,40 Aksa 23,60 4,89 70,83 Aksa Enerji 7,25 -0,41 94,89 Aksigorta 7,02 -0,43 -15,51 Aksu Enerji 17,78 -0,61 135,58 Alarko Carrıer 299,10 0,71 -17,72 Alarko GMYO 22,46 -0,71 -11,33 Alarko Holding 9,32 -0,53 9,37 Albaraka Türk 1,77 0,57 -8,76 Alcatel Lucent Teletaş 25,46 -1,62 -14,16 Alkim Kağıt 14,96 0,13 15,58 Alkim Kimya 17,12 -0,64 21,53 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 0,00 -1,76 Altınyunus Çeşme 53,25 0,00 6,59 Anadolu Efes 22,28 -0,54 4,30 Anadolu Grubu Holding 27,28 0,29 4,42 Anadolu Hayat Emek. 9,30 0,32 15,74 Anadolu Isuzu 19,78 -1,10 9,89 Anadolu Sigorta 6,06 0,33 -16,07 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,90 -2,49 Anel Elektrik 2,70 -0,37 -14,83 Arçelik 33,46 -0,30 17,57 ARD Bilişim Teknolojileri 45,08 0,67 -6,24 Arena Bilgisayar 9,67 1,58 -11,30 Armada Bilgisayar 57,75 4,24 17,67 Arsan Tekstil 4,55 -1,30 14,15 Arzum Ev Aletleri 17,30 -0,52 -28,41 Aselsan 16,44 -3,12 -9,92 Ata GMYO 4,04 -4,04 -26,68 Atakule GMYO 2,67 -0,37 14,05 Atlantis Yatırım Holding 6,00 1,69 7,91 Atlas Yat. Ort. 1,30 -2,99 -25,71 ATP Bilgisayar 37,72 4,78 Avrasya GMYO 1,84 -0,54 -29,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 0,00 -28,13 Avrupa Yatırım Holding 6,36 1,11 6,00 Aydem Enerji 6,90 0,00 Ayen Enerji 5,65 -0,88 4,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,39 -0,87 71,90 Aygaz 18,31 -0,22 29,07 Bagfaş 21,02 -1,78 5,10 Bak Ambalaj 19,29 -0,31 -2,46 Balatacılar Balatacılık 8,59 -0,12 4,25 Bantaş Ambalaj 3,27 -0,61 4,58 Banvit 64,85 -0,15 24,71 Başkent Doğalgaz GMYO 35,28 2,86 Baştaş Başkent Çimento 9,26 0,00 -46,69 Batı Çimento 14,80 -3,20 214,23 Batısöke Çimento 2,51 0,00 2,87 Bayrak Taban Sanayi 7,90 -1,25 -25,54 Bera Holding 9,73 -4,61 -52,02 Berkosan Yalıtım 7,89 -1,13 -11,55 Beşiktaş Futbol Yat. 6,19 -0,64 53,22 Beyaz Filo 9,03 0,00 -10,41 Bilici Yatırım 14,54 -1,09 162,77 Bim Mağazalar 62,45 0,48 -12,41 Biotrend Çevre ve Enerji 25,40 -5,93 Birko Mensucat 1,03 -2,83 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,99 1,42 Birlik Mensucat 2,04 0,00 -41,04 Bizim Mağazaları 12,44 -1,03 -16,92 BMS Çelik Hasır 8,11 -0,49 Boğaziçi Beton Sanayi 4,62 3,36 Borusan Mannesmann 23,98 1,10 -13,74 Borusan Yat. Paz. 336,90 0,96 -25,84 Bosch Fren Sistemleri 827,40 -0,06 -32,72 Bossa 27,78 -0,50 55,63 Brisa 23,84 -0,67 23,12 Burçelik 21,86 -0,46 4,00 Burçelik Vana 21,28 0,76 -57,15 Bursa Çimento 3,75 0,00 -24,66 Carrefoursa 41,44 -1,29 -42,28 Casa Emtia Petrol 122,50 0,00 15,57 Ceo Event Medya 8,35 -0,48 29,86 Coca Cola İçecek 82,05 0,37 29,20 Cosmos Yat. Holding 11,00 -1,79 36,48 Credıtwest Faktorıng 4,58 -1,08 -21,98 Çan2 Termik 14,48 -0,07 Çelebi 160,20 -0,93 -12,23 Çelik Halat 6,31 0,00 -30,64 Çemaş Döküm 1,15 -0,86 -32,46 Çemtaş 14,78 4,45 -5,93 Çimbeton 210,30 -0,85 -29,07 Çimentaş 26,38 0,00 -27,05 Çimsa 31,24 -0,06 75,51 Çuhadaroğlu Metal 8,55 1,30 12,39 Dagi Giyim 2,96 -0,34 -13,10 Dagi Yatırım Holding 11,83 -0,34 -8,29 Dardanel 2,81 0,72 -47,23 Datagate Bilgisayar 12,42 -0,24 -22,91 Demısaş Döküm 9,33 0,54 44,08 Denge Holding 1,35 -4,26 -55,55 Deniz GMYO 1,60 0,63 -13,14 Derimod 8,90 -1,00 -8,62 Derlüks Yatırım Holding 4,94 -0,60 -43,99 Desa Deri 7,91 -0,38 -18,79 Despec Bilgisayar 9,23 -0,75 -29,33 Deva Holding 23,78 -0,75 -1,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,19 -0,62 3,85 Diriteks Diriliş Tekstil 4,35 -1,14 16,62 Ditaş Doğan 17,93 -1,32 37,86 DO-CO 855,50 -0,14 35,79 Doğan Burda 48,94 2,17 118,09 Doğan Holding 2,64 -0,75 -11,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,00 -6,82 Doğusan 4,38 0,69 0,00 Doğuş GMYO 8,97 0,11 9,79 Doğuş Otomotiv 34,94 -1,24 34,78 Döktaş Dökümcülük 29,62 -1,27 -3,27 Duran Doğan Basım 15,95 -1,12 52,05 Dyo Boya 10,25 1,18 -8,87 Eczacıbaşı İlaç 6,02 -0,99 -16,41 Eczacıbaşı Yatırım 37,16 -0,21 38,04 E-Data Teknoloji 9,53 -0,21 Edip Gayrimenkul 3,76 -0,53 13,25 Ege Endüstri 1.256,80 1,60 -24,51 Ege Gübre 182,40 -1,19 27,15 Ege Profil 30,50 -0,97 -18,98 Ege Seramik 14,81 -0,80 53,27 Egeplast 23,78 0,42 -28,59 Ekiz Kimya 6,24 0,16 -12,48 Emek Elektrik 3,05 -0,33 6,82 Eminiş Ambalaj 18,46 -1,76 -49,89 Emlak Konut GMYO 1,97 0,00 -6,84 Enerjisa Enerji 11,59 -1,02 0,52 Enka İnşaat 10,89 -0,27 54,65 Erbosan 119,40 4,74 194,42 Ereğli Demir Çelik 19,57 -2,15 48,97 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,27 0,93 Ersu Gıda 4,77 4,15 -3,44 Escar Turizm Taşımacılık 21,82 -0,27 Escort Teknoloji 5,08 -0,78 -22,68 Esenboğa Elektrik 29,24 1,60 53,68 Etiler Gıda 4,95 0,00 24,37 Euro Kapital Yat. Ort. 4,74 -1,86 24,10 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 -0,30 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,53 -1,94 -20,52 Euro Yatırım Holding 1,84 -1,60 -35,21 Europap Tezol Kağıt 13,81 -0,36 Fade Gıda 7,83 -1,14 50,53 Fenerbahçe Futbol 30,20 -0,79 2,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 -0,43 -20,62 F-M İzmit Piston 108,00 1,31 -11,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,47 -0,40 -4,30 Ford Otosan 188,30 -0,37 54,17 Formet Metal ve Cam 1,29 0,78 -47,42 Frigo Pak Gıda 23,14 1,67 10,30 Galata Wind Enerji 4,42 0,68 Galatasaray Sportif 3,47 0,29 -14,32 Garanti Bankası 9,46 2,38 -6,81 Garanti Faktoring 14,02 3,39 25,97 Garanti Yat. Ort. 2,76 -0,36 -14,18 Gedik Y. Men. Değ. 6,77 -0,44 14,24 Gediz Ambalaj 16,37 0,74 22,16 Gelecek Varlık Yönetimi 13,16 -1,79 Gen İlaç 12,84 -0,08 Gentaş 3,17 -0,63 -29,76 Gersan Elektrik 5,44 -1,45 -11,40 Girişim Elektrik Sanayi 22,74 0,09 Global Men. Değ. 5,95 -0,67 -1,00 Global Yat. Holding 1,94 1,57 -44,78 Good-Year 8,63 -0,80 8,30 Göltaş Çimento 38,82 1,52 -5,42 Gözde Girişim 6,10 -0,16 -23,56 GSD Denizcilik 4,35 0,69 78,63 GSD Holding 2,67 -0,37 6,37 Gübre Fabrik. 67,95 -0,80 -21,03 Güler Yat. Holding 2,53 -0,39 -26,94 Halk GMYO 2,63 0,38 -13,71 Hatay Tekstil 17,31 4,21 26,95 Hedef Girişim 2,70 -0,74 6,94 Hedef Holding 2,84 9,65 Hektaş 9,01 2,74 68,65 HUB Girişim 9,89 -1,10 -45,66 Hürriyet Gzt. 2,32 2,65 10,48 ICBC Turkey Bank 5,32 0,38 -18,15 İdeal Finansal Teknolojiler 42,50 -1,21 215,75 İdealist GMYO 2,17 0,00 -8,56 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,89 0,00 -63,87 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,83 -1,19 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,58 0,46 41,63 Info Yatırım 4,48 -1,10 -4,08 İntema 36,56 -1,24 -8,37 Inveo Yatırım Holding 29,36 -1,01 102,87 İpek Doğal Enerji 13,23 -1,49 1,15 İskenderun Demir Çelik 13,46 0,52 48,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda Haberi Kaydet Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler