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Borsada günün ilk yarısı (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,110,39-33,98
Acıpayam Selüloz16,281,06-4,39
Adel Kalemcilik25,280,32-24,29
Adese Gayrimenkul1,180,85-57,86
Afyon Çimento3,491,16-31,70
AGESA Hayat Emeklilik19,970,2016,54
Ak Enerji1,91-1,04-13,57
Akbank5,601,08-17,13
Akçansa15,820,96-1,75
Akdeniz Yatırım Hold.1,942,65-19,27
Akfen GMYO6,12-2,39134,41
Akın Tekstil31,381,16-1,20
Akiş GMYO1,832,81-34,46
Akmerkez GMYO36,680,71-40,67
Aksa22,34-0,6261,71
Aksa Enerji7,270,5595,43
Aksigorta7,04-1,40-15,27
Aksu Enerji17,86-0,22136,64
Alarko Carrıer300,001,69-17,47
Alarko GMYO22,740,62-10,23
Alarko Holding9,380,8610,07
Albaraka Türk1,770,57-8,76
Alcatel Lucent Teletaş25,122,28-15,31
Alkim Kağıt15,081,5516,51
Alkim Kimya17,270,5822,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,44-5,26-1,76
Altınyunus Çeşme53,500,097,09
Anadolu Efes22,400,814,86
Anadolu Grubu Holding26,561,451,67
Anadolu Hayat Emek.9,361,1916,48
Anadolu Isuzu19,983,7411,00
Anadolu Sigorta6,020,50-16,63
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,760,09

Anel Elektrik2,741,11-13,56
Arçelik33,340,4817,15
ARD Bilişim Teknolojileri45,121,85-6,16
Arena Bilgisayar9,510,42-12,77
Armada Bilgisayar50,600,403,10
Arsan Tekstil4,600,0015,41
Arzum Ev Aletleri17,491,27-27,62
Aselsan17,082,40-6,41
Ata GMYO4,38-0,45-20,51
Atakule GMYO2,700,0015,33
Atlantis Yatırım Holding5,951,717,01
Atlas Yat. Ort.1,330,00-24,00
ATP Bilgisayar35,820,34

Avrasya GMYO1,881,08-28,23
Avrasya Petrol ve Tur.2,330,87-27,19
Avrupa Yatırım Holding6,35-0,785,83
Aydem Enerji6,831,79

Ayen Enerji5,673,284,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,467,7481,39
Aygaz18,27-1,1428,79
Bagfaş20,46-0,492,30
Bak Ambalaj19,581,71-0,99
Balatacılar Balatacılık8,600,124,37
Bantaş Ambalaj3,330,606,50
Banvit64,950,1524,90
Başkent Doğalgaz GMYO33,94-0,12

Baştaş Başkent Çimento9,60-0,83-44,73
Batı Çimento15,81-1,19235,67
Batısöke Çimento2,53-0,393,69
Bayrak Taban Sanayi8,030,00-24,32
Bera Holding10,270,59-49,36
Berkosan Yalıtım7,64-0,78-14,35
Beşiktaş Futbol Yat.6,305,8855,94
Beyaz Filo9,071,11-10,01
Bilici Yatırım14,76-1,67166,75
Bim Mağazalar62,000,90-13,04
Biotrend Çevre ve Enerji29,662,99

Birko Mensucat1,062,91-4,50
Birleşim Mühendislik9,580,31

Birlik Mensucat2,040,99-41,04
Bizim Mağazaları12,491,46-16,59
BMS Çelik Hasır8,110,37

Boğaziçi Beton Sanayi4,501,58

Borusan Mannesmann24,000,76-13,67
Borusan Yat. Paz.336,901,78-25,84
Bosch Fren Sistemleri829,901,21-32,51
Bossa27,520,3654,17
Brisa23,921,1823,53
Burçelik22,121,565,23
Burçelik Vana21,281,14-57,15
Bursa Çimento3,760,80-24,46
Carrefoursa41,780,00-41,81
Casa Emtia Petrol123,90-0,2416,89
Ceo Event Medya8,350,9729,86
Coca Cola İçecek81,300,7428,01
Cosmos Yat. Holding11,50-1,7142,68
Credıtwest Faktorıng4,660,65-20,61
Çan2 Termik14,46-0,62

Çelebi161,705,41-11,41
Çelik Halat6,311,12-30,64
Çemaş Döküm1,182,61-30,69
Çemtaş14,312,14-8,92
Çimbeton213,101,86-28,13
Çimentaş26,560,00-26,55
Çimsa31,201,8375,28
Çuhadaroğlu Metal8,601,0613,05
Dagi Giyim3,000,33-11,93
Dagi Yatırım Holding11,85-0,34-8,14
Dardanel2,843,65-46,67
Datagate Bilgisayar12,54-0,08-22,16
Demısaş Döküm9,270,1143,16
Denge Holding1,440,70-52,59
Deniz GMYO1,600,63-13,14
Derimod8,870,68-8,93
Derlüks Yatırım Holding5,010,00-43,20
Desa Deri7,940,89-18,48
Despec Bilgisayar9,260,87-29,10
Deva Holding24,141,340,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,360,715,43
Diriteks Diriliş Tekstil4,400,0017,96
Ditaş Doğan18,401,1541,47
DO-CO855,00-1,6635,71
Doğan Burda47,905,88113,46
Doğan Holding2,640,76-11,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,170,00-6,82
Doğusan4,310,00-1,60
Doğuş GMYO8,99-0,5510,04
Doğuş Otomotiv36,304,8540,03
Döktaş Dökümcülük29,001,75-5,29
Duran Doğan Basım16,01-0,5052,62
Dyo Boya10,190,79-9,40
Eczacıbaşı İlaç5,990,84-16,83
Eczacıbaşı Yatırım37,122,0937,89
E-Data Teknoloji9,590,52

Edip Gayrimenkul3,85-2,7815,96
Ege Endüstri1.236,300,24-25,74
Ege Gübre184,100,0528,33
Ege Profil30,902,79-17,92
Ege Seramik15,150,0756,79
Egeplast24,061,09-27,75
Ekiz Kimya6,200,81-13,04
Emek Elektrik2,984,204,37
Eminiş Ambalaj18,882,05-48,75
Emlak Konut GMYO1,991,02-5,89
Enerjisa Enerji11,740,601,82
Enka İnşaat10,941,3055,36
Erbosan113,409,35179,62
Ereğli Demir Çelik19,911,4351,56
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,282,18

Ersu Gıda4,527,36-8,50
Escar Turizm Taşımacılık21,84-0,55

Escort Teknoloji5,161,57-21,46
Esenboğa Elektrik29,105,9752,95
Etiler Gıda5,000,4025,63
Euro Kapital Yat. Ort.4,83-1,0226,46
Euro Trend Yat. Ort.3,370,00-4,76
Euro Yat. Ort.3,71-1,85-16,47
Euro Yatırım Holding1,880,53-33,80
Europap Tezol Kağıt13,870,29

Fade Gıda7,96-0,7553,03
Fenerbahçe Futbol30,060,471,69
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,361,72-19,94
F-M İzmit Piston107,703,16-12,15
Fonet Bilgi Teknolojileri12,561,37-3,61
Ford Otosan189,500,4855,15
Formet Metal ve Cam1,270,79-48,23
Frigo Pak Gıda22,46-2,777,05
Galata Wind Enerji4,350,00

Galatasaray Sportif3,40-2,58-16,05
Garanti Bankası9,251,87-8,88
Garanti Faktoring13,784,9523,81
Garanti Yat. Ort.2,872,87-10,76
Gedik Y. Men. Değ.6,780,4414,41
Gediz Ambalaj16,721,3924,78
Gelecek Varlık Yönetimi13,640,22

Gen İlaç12,880,23

Gentaş3,232,54-28,43
Gersan Elektrik5,381,51-12,38
Girişim Elektrik Sanayi22,560,71

Global Men. Değ.5,960,34-0,83
Global Yat. Holding1,921,59-45,35
Good-Year8,73-0,119,56
Göltaş Çimento38,181,17-6,98
Gözde Girişim6,051,34-24,19
GSD Denizcilik4,400,2380,69
GSD Holding2,750,009,56
Gübre Fabrik.66,402,71-22,84
Güler Yat. Holding2,561,59-26,07
Halk GMYO2,64-0,38-13,38
Hatay Tekstil16,780,0623,06
Hedef Girişim2,751,108,92
Hedef Holding2,599,75

Hektaş8,691,2862,66
HUB Girişim10,39-2,62-42,91
Hürriyet Gzt.2,241,366,67
ICBC Turkey Bank5,351,13-17,69
İdeal Finansal Teknolojiler42,680,47217,09
İdealist GMYO2,200,92-7,29
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,852,41-32,00
İhlas Gazetecilik0,902,27-63,47
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,850,00-25,44
İndeks Bilgisayar6,550,9240,98
Info Yatırım4,540,22-2,79
İntema35,640,91-10,68
Inveo Yatırım Holding29,841,02106,19
İpek Doğal Enerji13,440,222,75
İskenderun Demir Çelik13,431,7448,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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