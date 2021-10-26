Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,11
|0,39
|-33,98
|Acıpayam Selüloz
|16,28
|1,06
|-4,39
|Adel Kalemcilik
|25,28
|0,32
|-24,29
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,49
|1,16
|-31,70
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,97
|0,20
|16,54
|Ak Enerji
|1,91
|-1,04
|-13,57
|Akbank
|5,60
|1,08
|-17,13
|Akçansa
|15,82
|0,96
|-1,75
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,94
|2,65
|-19,27
|Akfen GMYO
|6,12
|-2,39
|134,41
|Akın Tekstil
|31,38
|1,16
|-1,20
|Akiş GMYO
|1,83
|2,81
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|36,68
|0,71
|-40,67
|Aksa
|22,34
|-0,62
|61,71
|Aksa Enerji
|7,27
|0,55
|95,43
|Aksigorta
|7,04
|-1,40
|-15,27
|Aksu Enerji
|17,86
|-0,22
|136,64
|Alarko Carrıer
|300,00
|1,69
|-17,47
|Alarko GMYO
|22,74
|0,62
|-10,23
|Alarko Holding
|9,38
|0,86
|10,07
|Albaraka Türk
|1,77
|0,57
|-8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,12
|2,28
|-15,31
|Alkim Kağıt
|15,08
|1,55
|16,51
|Alkim Kimya
|17,27
|0,58
|22,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|-5,26
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|53,50
|0,09
|7,09
|Anadolu Efes
|22,40
|0,81
|4,86
|Anadolu Grubu Holding
|26,56
|1,45
|1,67
|Anadolu Hayat Emek.
|9,36
|1,19
|16,48
|Anadolu Isuzu
|19,98
|3,74
|11,00
|Anadolu Sigorta
|6,02
|0,50
|-16,63
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,76
|0,09
|Anel Elektrik
|2,74
|1,11
|-13,56
|Arçelik
|33,34
|0,48
|17,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,12
|1,85
|-6,16
|Arena Bilgisayar
|9,51
|0,42
|-12,77
|Armada Bilgisayar
|50,60
|0,40
|3,10
|Arsan Tekstil
|4,60
|0,00
|15,41
|Arzum Ev Aletleri
|17,49
|1,27
|-27,62
|Aselsan
|17,08
|2,40
|-6,41
|Ata GMYO
|4,38
|-0,45
|-20,51
|Atakule GMYO
|2,70
|0,00
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,95
|1,71
|7,01
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|0,00
|-24,00
|ATP Bilgisayar
|35,82
|0,34
|Avrasya GMYO
|1,88
|1,08
|-28,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,33
|0,87
|-27,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,35
|-0,78
|5,83
|Aydem Enerji
|6,83
|1,79
|Ayen Enerji
|5,67
|3,28
|4,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,46
|7,74
|81,39
|Aygaz
|18,27
|-1,14
|28,79
|Bagfaş
|20,46
|-0,49
|2,30
|Bak Ambalaj
|19,58
|1,71
|-0,99
|Balatacılar Balatacılık
|8,60
|0,12
|4,37
|Bantaş Ambalaj
|3,33
|0,60
|6,50
|Banvit
|64,95
|0,15
|24,90
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,94
|-0,12
|Baştaş Başkent Çimento
|9,60
|-0,83
|-44,73
|Batı Çimento
|15,81
|-1,19
|235,67
|Batısöke Çimento
|2,53
|-0,39
|3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|8,03
|0,00
|-24,32
|Bera Holding
|10,27
|0,59
|-49,36
|Berkosan Yalıtım
|7,64
|-0,78
|-14,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,30
|5,88
|55,94
|Beyaz Filo
|9,07
|1,11
|-10,01
|Bilici Yatırım
|14,76
|-1,67
|166,75
|Bim Mağazalar
|62,00
|0,90
|-13,04
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,66
|2,99
|Birko Mensucat
|1,06
|2,91
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,58
|0,31
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,99
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,49
|1,46
|-16,59
|BMS Çelik Hasır
|8,11
|0,37
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,50
|1,58
|Borusan Mannesmann
|24,00
|0,76
|-13,67
|Borusan Yat. Paz.
|336,90
|1,78
|-25,84
|Bosch Fren Sistemleri
|829,90
|1,21
|-32,51
|Bossa
|27,52
|0,36
|54,17
|Brisa
|23,92
|1,18
|23,53
|Burçelik
|22,12
|1,56
|5,23
|Burçelik Vana
|21,28
|1,14
|-57,15
|Bursa Çimento
|3,76
|0,80
|-24,46
|Carrefoursa
|41,78
|0,00
|-41,81
|Casa Emtia Petrol
|123,90
|-0,24
|16,89
|Ceo Event Medya
|8,35
|0,97
|29,86
|Coca Cola İçecek
|81,30
|0,74
|28,01
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|-1,71
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|4,66
|0,65
|-20,61
|Çan2 Termik
|14,46
|-0,62
|Çelebi
|161,70
|5,41
|-11,41
|Çelik Halat
|6,31
|1,12
|-30,64
|Çemaş Döküm
|1,18
|2,61
|-30,69
|Çemtaş
|14,31
|2,14
|-8,92
|Çimbeton
|213,10
|1,86
|-28,13
|Çimentaş
|26,56
|0,00
|-26,55
|Çimsa
|31,20
|1,83
|75,28
|Çuhadaroğlu Metal
|8,60
|1,06
|13,05
|Dagi Giyim
|3,00
|0,33
|-11,93
|Dagi Yatırım Holding
|11,85
|-0,34
|-8,14
|Dardanel
|2,84
|3,65
|-46,67
|Datagate Bilgisayar
|12,54
|-0,08
|-22,16
|Demısaş Döküm
|9,27
|0,11
|43,16
|Denge Holding
|1,44
|0,70
|-52,59
|Deniz GMYO
|1,60
|0,63
|-13,14
|Derimod
|8,87
|0,68
|-8,93
|Derlüks Yatırım Holding
|5,01
|0,00
|-43,20
|Desa Deri
|7,94
|0,89
|-18,48
|Despec Bilgisayar
|9,26
|0,87
|-29,10
|Deva Holding
|24,14
|1,34
|0,34
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,36
|0,71
|5,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,40
|0,00
|17,96
|Ditaş Doğan
|18,40
|1,15
|41,47
|DO-CO
|855,00
|-1,66
|35,71
|Doğan Burda
|47,90
|5,88
|113,46
|Doğan Holding
|2,64
|0,76
|-11,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,00
|-6,82
|Doğusan
|4,31
|0,00
|-1,60
|Doğuş GMYO
|8,99
|-0,55
|10,04
|Doğuş Otomotiv
|36,30
|4,85
|40,03
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|1,75
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|16,01
|-0,50
|52,62
|Dyo Boya
|10,19
|0,79
|-9,40
|Eczacıbaşı İlaç
|5,99
|0,84
|-16,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,12
|2,09
|37,89
|E-Data Teknoloji
|9,59
|0,52
|Edip Gayrimenkul
|3,85
|-2,78
|15,96
|Ege Endüstri
|1.236,30
|0,24
|-25,74
|Ege Gübre
|184,10
|0,05
|28,33
|Ege Profil
|30,90
|2,79
|-17,92
|Ege Seramik
|15,15
|0,07
|56,79
|Egeplast
|24,06
|1,09
|-27,75
|Ekiz Kimya
|6,20
|0,81
|-13,04
|Emek Elektrik
|2,98
|4,20
|4,37
|Eminiş Ambalaj
|18,88
|2,05
|-48,75
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,02
|-5,89
|Enerjisa Enerji
|11,74
|0,60
|1,82
|Enka İnşaat
|10,94
|1,30
|55,36
|Erbosan
|113,40
|9,35
|179,62
|Ereğli Demir Çelik
|19,91
|1,43
|51,56
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,28
|2,18
|Ersu Gıda
|4,52
|7,36
|-8,50
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,84
|-0,55
|Escort Teknoloji
|5,16
|1,57
|-21,46
|Esenboğa Elektrik
|29,10
|5,97
|52,95
|Etiler Gıda
|5,00
|0,40
|25,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,83
|-1,02
|26,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|0,00
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,71
|-1,85
|-16,47
|Euro Yatırım Holding
|1,88
|0,53
|-33,80
|Europap Tezol Kağıt
|13,87
|0,29
|Fade Gıda
|7,96
|-0,75
|53,03
|Fenerbahçe Futbol
|30,06
|0,47
|1,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|1,72
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|107,70
|3,16
|-12,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,56
|1,37
|-3,61
|Ford Otosan
|189,50
|0,48
|55,15
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|0,79
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|22,46
|-2,77
|7,05
|Galata Wind Enerji
|4,35
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,40
|-2,58
|-16,05
|Garanti Bankası
|9,25
|1,87
|-8,88
|Garanti Faktoring
|13,78
|4,95
|23,81
|Garanti Yat. Ort.
|2,87
|2,87
|-10,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,78
|0,44
|14,41
|Gediz Ambalaj
|16,72
|1,39
|24,78
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,64
|0,22
|Gen İlaç
|12,88
|0,23
|Gentaş
|3,23
|2,54
|-28,43
|Gersan Elektrik
|5,38
|1,51
|-12,38
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,56
|0,71
|Global Men. Değ.
|5,96
|0,34
|-0,83
|Global Yat. Holding
|1,92
|1,59
|-45,35
|Good-Year
|8,73
|-0,11
|9,56
|Göltaş Çimento
|38,18
|1,17
|-6,98
|Gözde Girişim
|6,05
|1,34
|-24,19
|GSD Denizcilik
|4,40
|0,23
|80,69
|GSD Holding
|2,75
|0,00
|9,56
|Gübre Fabrik.
|66,40
|2,71
|-22,84
|Güler Yat. Holding
|2,56
|1,59
|-26,07
|Halk GMYO
|2,64
|-0,38
|-13,38
|Hatay Tekstil
|16,78
|0,06
|23,06
|Hedef Girişim
|2,75
|1,10
|8,92
|Hedef Holding
|2,59
|9,75
|Hektaş
|8,69
|1,28
|62,66
|HUB Girişim
|10,39
|-2,62
|-42,91
|Hürriyet Gzt.
|2,24
|1,36
|6,67
|ICBC Turkey Bank
|5,35
|1,13
|-17,69
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,68
|0,47
|217,09
|İdealist GMYO
|2,20
|0,92
|-7,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|2,41
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,90
|2,27
|-63,47
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|0,00
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,55
|0,92
|40,98
|Info Yatırım
|4,54
|0,22
|-2,79
|İntema
|35,64
|0,91
|-10,68
|Inveo Yatırım Holding
|29,84
|1,02
|106,19
|İpek Doğal Enerji
|13,44
|0,22
|2,75
|İskenderun Demir Çelik
|13,43
|1,74
|48,63
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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