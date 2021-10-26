Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,11 0,39 -33,98 Acıpayam Selüloz 16,28 1,06 -4,39 Adel Kalemcilik 25,28 0,32 -24,29 Adese Gayrimenkul 1,18 0,85 -57,86 Afyon Çimento 3,49 1,16 -31,70 AGESA Hayat Emeklilik 19,97 0,20 16,54 Ak Enerji 1,91 -1,04 -13,57 Akbank 5,60 1,08 -17,13 Akçansa 15,82 0,96 -1,75 Akdeniz Yatırım Hold. 1,94 2,65 -19,27 Akfen GMYO 6,12 -2,39 134,41 Akın Tekstil 31,38 1,16 -1,20 Akiş GMYO 1,83 2,81 -34,46 Akmerkez GMYO 36,68 0,71 -40,67 Aksa 22,34 -0,62 61,71 Aksa Enerji 7,27 0,55 95,43 Aksigorta 7,04 -1,40 -15,27 Aksu Enerji 17,86 -0,22 136,64 Alarko Carrıer 300,00 1,69 -17,47 Alarko GMYO 22,74 0,62 -10,23 Alarko Holding 9,38 0,86 10,07 Albaraka Türk 1,77 0,57 -8,76 Alcatel Lucent Teletaş 25,12 2,28 -15,31 Alkim Kağıt 15,08 1,55 16,51 Alkim Kimya 17,27 0,58 22,60 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 -5,26 -1,76 Altınyunus Çeşme 53,50 0,09 7,09 Anadolu Efes 22,40 0,81 4,86 Anadolu Grubu Holding 26,56 1,45 1,67 Anadolu Hayat Emek. 9,36 1,19 16,48 Anadolu Isuzu 19,98 3,74 11,00 Anadolu Sigorta 6,02 0,50 -16,63 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,76 0,09 Anel Elektrik 2,74 1,11 -13,56 Arçelik 33,34 0,48 17,15 ARD Bilişim Teknolojileri 45,12 1,85 -6,16 Arena Bilgisayar 9,51 0,42 -12,77 Armada Bilgisayar 50,60 0,40 3,10 Arsan Tekstil 4,60 0,00 15,41 Arzum Ev Aletleri 17,49 1,27 -27,62 Aselsan 17,08 2,40 -6,41 Ata GMYO 4,38 -0,45 -20,51 Atakule GMYO 2,70 0,00 15,33 Atlantis Yatırım Holding 5,95 1,71 7,01 Atlas Yat. Ort. 1,33 0,00 -24,00 ATP Bilgisayar 35,82 0,34 Avrasya GMYO 1,88 1,08 -28,23 Avrasya Petrol ve Tur. 2,33 0,87 -27,19 Avrupa Yatırım Holding 6,35 -0,78 5,83 Aydem Enerji 6,83 1,79 Ayen Enerji 5,67 3,28 4,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,46 7,74 81,39 Aygaz 18,27 -1,14 28,79 Bagfaş 20,46 -0,49 2,30 Bak Ambalaj 19,58 1,71 -0,99 Balatacılar Balatacılık 8,60 0,12 4,37 Bantaş Ambalaj 3,33 0,60 6,50 Banvit 64,95 0,15 24,90 Başkent Doğalgaz GMYO 33,94 -0,12 Baştaş Başkent Çimento 9,60 -0,83 -44,73 Batı Çimento 15,81 -1,19 235,67 Batısöke Çimento 2,53 -0,39 3,69 Bayrak Taban Sanayi 8,03 0,00 -24,32 Bera Holding 10,27 0,59 -49,36 Berkosan Yalıtım 7,64 -0,78 -14,35 Beşiktaş Futbol Yat. 6,30 5,88 55,94 Beyaz Filo 9,07 1,11 -10,01 Bilici Yatırım 14,76 -1,67 166,75 Bim Mağazalar 62,00 0,90 -13,04 Biotrend Çevre ve Enerji 29,66 2,99 Birko Mensucat 1,06 2,91 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,58 0,31 Birlik Mensucat 2,04 0,99 -41,04 Bizim Mağazaları 12,49 1,46 -16,59 BMS Çelik Hasır 8,11 0,37 Boğaziçi Beton Sanayi 4,50 1,58 Borusan Mannesmann 24,00 0,76 -13,67 Borusan Yat. Paz. 336,90 1,78 -25,84 Bosch Fren Sistemleri 829,90 1,21 -32,51 Bossa 27,52 0,36 54,17 Brisa 23,92 1,18 23,53 Burçelik 22,12 1,56 5,23 Burçelik Vana 21,28 1,14 -57,15 Bursa Çimento 3,76 0,80 -24,46 Carrefoursa 41,78 0,00 -41,81 Casa Emtia Petrol 123,90 -0,24 16,89 Ceo Event Medya 8,35 0,97 29,86 Coca Cola İçecek 81,30 0,74 28,01 Cosmos Yat. Holding 11,50 -1,71 42,68 Credıtwest Faktorıng 4,66 0,65 -20,61 Çan2 Termik 14,46 -0,62 Çelebi 161,70 5,41 -11,41 Çelik Halat 6,31 1,12 -30,64 Çemaş Döküm 1,18 2,61 -30,69 Çemtaş 14,31 2,14 -8,92 Çimbeton 213,10 1,86 -28,13 Çimentaş 26,56 0,00 -26,55 Çimsa 31,20 1,83 75,28 Çuhadaroğlu Metal 8,60 1,06 13,05 Dagi Giyim 3,00 0,33 -11,93 Dagi Yatırım Holding 11,85 -0,34 -8,14 Dardanel 2,84 3,65 -46,67 Datagate Bilgisayar 12,54 -0,08 -22,16 Demısaş Döküm 9,27 0,11 43,16 Denge Holding 1,44 0,70 -52,59 Deniz GMYO 1,60 0,63 -13,14 Derimod 8,87 0,68 -8,93 Derlüks Yatırım Holding 5,01 0,00 -43,20 Desa Deri 7,94 0,89 -18,48 Despec Bilgisayar 9,26 0,87 -29,10 Deva Holding 24,14 1,34 0,34 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,36 0,71 5,43 Diriteks Diriliş Tekstil 4,40 0,00 17,96 Ditaş Doğan 18,40 1,15 41,47 DO-CO 855,00 -1,66 35,71 Doğan Burda 47,90 5,88 113,46 Doğan Holding 2,64 0,76 -11,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,00 -6,82 Doğusan 4,31 0,00 -1,60 Doğuş GMYO 8,99 -0,55 10,04 Doğuş Otomotiv 36,30 4,85 40,03 Döktaş Dökümcülük 29,00 1,75 -5,29 Duran Doğan Basım 16,01 -0,50 52,62 Dyo Boya 10,19 0,79 -9,40 Eczacıbaşı İlaç 5,99 0,84 -16,83 Eczacıbaşı Yatırım 37,12 2,09 37,89 E-Data Teknoloji 9,59 0,52 Edip Gayrimenkul 3,85 -2,78 15,96 Ege Endüstri 1.236,30 0,24 -25,74 Ege Gübre 184,10 0,05 28,33 Ege Profil 30,90 2,79 -17,92 Ege Seramik 15,15 0,07 56,79 Egeplast 24,06 1,09 -27,75 Ekiz Kimya 6,20 0,81 -13,04 Emek Elektrik 2,98 4,20 4,37 Eminiş Ambalaj 18,88 2,05 -48,75 Emlak Konut GMYO 1,99 1,02 -5,89 Enerjisa Enerji 11,74 0,60 1,82 Enka İnşaat 10,94 1,30 55,36 Erbosan 113,40 9,35 179,62 Ereğli Demir Çelik 19,91 1,43 51,56 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,28 2,18 Ersu Gıda 4,52 7,36 -8,50 Escar Turizm Taşımacılık 21,84 -0,55 Escort Teknoloji 5,16 1,57 -21,46 Esenboğa Elektrik 29,10 5,97 52,95 Etiler Gıda 5,00 0,40 25,63 Euro Kapital Yat. Ort. 4,83 -1,02 26,46 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 0,00 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,71 -1,85 -16,47 Euro Yatırım Holding 1,88 0,53 -33,80 Europap Tezol Kağıt 13,87 0,29 Fade Gıda 7,96 -0,75 53,03 Fenerbahçe Futbol 30,06 0,47 1,69 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 1,72 -19,94 F-M İzmit Piston 107,70 3,16 -12,15 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,56 1,37 -3,61 Ford Otosan 189,50 0,48 55,15 Formet Metal ve Cam 1,27 0,79 -48,23 Frigo Pak Gıda 22,46 -2,77 7,05 Galata Wind Enerji 4,35 0,00 Galatasaray Sportif 3,40 -2,58 -16,05 Garanti Bankası 9,25 1,87 -8,88 Garanti Faktoring 13,78 4,95 23,81 Garanti Yat. Ort. 2,87 2,87 -10,76 Gedik Y. Men. Değ. 6,78 0,44 14,41 Gediz Ambalaj 16,72 1,39 24,78 Gelecek Varlık Yönetimi 13,64 0,22 Gen İlaç 12,88 0,23 Gentaş 3,23 2,54 -28,43 Gersan Elektrik 5,38 1,51 -12,38 Girişim Elektrik Sanayi 22,56 0,71 Global Men. Değ. 5,96 0,34 -0,83 Global Yat. Holding 1,92 1,59 -45,35 Good-Year 8,73 -0,11 9,56 Göltaş Çimento 38,18 1,17 -6,98 Gözde Girişim 6,05 1,34 -24,19 GSD Denizcilik 4,40 0,23 80,69 GSD Holding 2,75 0,00 9,56 Gübre Fabrik. 66,40 2,71 -22,84 Güler Yat. Holding 2,56 1,59 -26,07 Halk GMYO 2,64 -0,38 -13,38 Hatay Tekstil 16,78 0,06 23,06 Hedef Girişim 2,75 1,10 8,92 Hedef Holding 2,59 9,75 Hektaş 8,69 1,28 62,66 HUB Girişim 10,39 -2,62 -42,91 Hürriyet Gzt. 2,24 1,36 6,67 ICBC Turkey Bank 5,35 1,13 -17,69 İdeal Finansal Teknolojiler 42,68 0,47 217,09 İdealist GMYO 2,20 0,92 -7,29 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 2,41 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,90 2,27 -63,47 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,85 0,00 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,55 0,92 40,98 Info Yatırım 4,54 0,22 -2,79 İntema 35,64 0,91 -10,68 Inveo Yatırım Holding 29,84 1,02 106,19 İpek Doğal Enerji 13,44 0,22 2,75 İskenderun Demir Çelik 13,43 1,74 48,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler