Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 0,79 -33,85 Acıpayam Selüloz 16,05 -0,56 -5,74 Adel Kalemcilik 25,54 -0,23 -23,51 Adese Gayrimenkul 1,17 -0,85 -58,21 Afyon Çimento 3,45 -0,86 -32,49 AGESA Hayat Emeklilik 20,38 -4,94 18,93 Ak Enerji 1,88 0,53 -14,93 Akbank 5,50 0,92 -18,61 Akçansa 15,64 0,13 -2,87 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 -0,52 -20,94 Akfen GMYO 6,14 7,72 135,18 Akın Tekstil 30,74 0,20 -3,21 Akiş GMYO 1,78 -1,11 -36,25 Akmerkez GMYO 36,50 0,16 -40,96 Aksa 22,60 3,01 63,60 Aksa Enerji 7,22 2,12 94,09 Aksigorta 7,22 0,00 -13,11 Aksu Enerji 17,94 -0,11 137,70 Alarko Carrıer 291,30 -0,41 -19,87 Alarko GMYO 22,60 -0,09 -10,78 Alarko Holding 9,37 2,07 9,96 Albaraka Türk 1,79 -0,56 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 24,94 0,89 -15,91 Alkim Kağıt 14,98 -0,66 15,73 Alkim Kimya 17,18 -1,09 21,96 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 1,41 -1,76 Altınyunus Çeşme 52,35 -0,29 4,78 Anadolu Efes 22,06 1,01 3,27 Anadolu Grubu Holding 25,72 2,88 -1,55 Anadolu Hayat Emek. 9,26 0,33 15,24 Anadolu Isuzu 19,05 2,58 5,83 Anadolu Sigorta 6,00 0,00 -16,90 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 23,10 -4,31 Anel Elektrik 2,73 0,74 -13,88 Arçelik 33,30 -0,83 17,01 ARD Bilişim Teknolojileri 44,40 0,32 -7,65 Arena Bilgisayar 9,52 2,37 -12,68 Armada Bilgisayar 48,88 -0,24 -0,41 Arsan Tekstil 4,60 1,77 15,41 Arzum Ev Aletleri 17,29 1,17 -28,45 Aselsan 16,65 -0,30 -8,77 Ata GMYO 4,24 2,42 -23,05 Atakule GMYO 2,70 0,00 15,33 Atlantis Yatırım Holding 5,77 1,23 3,78 Atlas Yat. Ort. 1,34 0,00 -23,43 ATP Bilgisayar 35,32 0,40 Avrasya GMYO 1,87 1,08 -28,61 Avrasya Petrol ve Tur. 2,32 -1,28 -27,50 Avrupa Yatırım Holding 6,38 -0,78 6,33 Aydem Enerji 6,73 0,30 Ayen Enerji 5,47 -1,62 1,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,55 0,27 64,46 Aygaz 18,59 -0,59 31,04 Bagfaş 20,56 0,10 2,80 Bak Ambalaj 19,45 0,99 -1,65 Balatacılar Balatacılık 8,70 -0,91 5,58 Bantaş Ambalaj 3,30 1,23 5,54 Banvit 65,00 0,78 25,00 Başkent Doğalgaz GMYO 33,70 -0,30 Baştaş Başkent Çimento 9,71 0,10 -44,10 Batı Çimento 15,67 -0,38 232,70 Batısöke Çimento 2,58 -0,77 5,74 Bayrak Taban Sanayi 8,15 -1,69 -23,19 Bera Holding 10,13 0,50 -50,05 Berkosan Yalıtım 7,64 -1,55 -14,35 Beşiktaş Futbol Yat. 5,95 2,23 47,28 Beyaz Filo 8,97 -0,55 -11,01 Bilici Yatırım 14,57 -1,15 163,31 Bim Mağazalar 61,60 -1,12 -13,60 Biotrend Çevre ve Enerji 28,26 2,76 Birko Mensucat 1,04 -0,95 -6,31 Birleşim Mühendislik 9,55 0,63 Birlik Mensucat 2,03 1,00 -41,33 Bizim Mağazaları 12,24 -1,29 -18,26 BMS Çelik Hasır 8,04 0,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,45 1,14 Borusan Mannesmann 23,60 0,68 -15,11 Borusan Yat. Paz. 330,40 0,00 -27,27 Bosch Fren Sistemleri 817,20 -0,34 -33,55 Bossa 27,46 0,96 53,84 Brisa 23,82 1,45 23,02 Burçelik 22,00 0,82 4,66 Burçelik Vana 20,98 -0,47 -57,75 Bursa Çimento 3,83 -0,26 -23,06 Carrefoursa 41,40 0,29 -42,34 Casa Emtia Petrol 124,10 3,33 17,08 Ceo Event Medya 8,38 2,20 30,33 Coca Cola İçecek 80,35 -0,12 26,52 Cosmos Yat. Holding 12,18 4,28 51,12 Credıtwest Faktorıng 4,67 -0,21 -20,44 Çan2 Termik 14,64 -0,41 Çelebi 153,30 0,46 -16,01 Çelik Halat 6,25 0,16 -31,30 Çemaş Döküm 1,16 0,87 -31,87 Çemtaş 13,92 -0,57 -11,40 Çimbeton 209,40 0,62 -29,38 Çimentaş 26,58 0,00 -26,49 Çimsa 30,52 0,26 71,46 Çuhadaroğlu Metal 8,50 0,35 11,74 Dagi Giyim 3,01 -0,33 -11,64 Dagi Yatırım Holding 11,81 -1,17 -8,45 Dardanel 2,64 1,15 -50,42 Datagate Bilgisayar 12,70 -1,55 -21,17 Demısaş Döküm 9,32 5,43 43,93 Denge Holding 1,45 -0,68 -52,26 Deniz GMYO 1,59 -0,63 -13,68 Derimod 8,88 0,45 -8,83 Derlüks Yatırım Holding 5,03 -1,37 -42,97 Desa Deri 7,90 0,25 -18,89 Despec Bilgisayar 9,23 0,54 -29,33 Deva Holding 23,88 0,34 -0,74 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,18 0,18 3,76 Diriteks Diriliş Tekstil 4,45 6,21 19,30 Ditaş Doğan 18,04 0,61 38,71 DO-CO 870,40 1,80 38,16 Doğan Burda 45,24 9,97 101,60 Doğan Holding 2,63 0,00 -12,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,00 -6,82 Doğusan 4,31 -0,46 -1,60 Doğuş GMYO 9,01 -0,22 10,28 Doğuş Otomotiv 33,74 2,30 30,15 Döktaş Dökümcülük 27,30 2,17 -10,84 Duran Doğan Basım 16,23 0,56 54,72 Dyo Boya 10,08 0,00 -10,38 Eczacıbaşı İlaç 5,92 0,34 -17,80 Eczacıbaşı Yatırım 36,24 -0,49 34,63 E-Data Teknoloji 9,56 -0,93 Edip Gayrimenkul 3,88 -0,51 16,87 Ege Endüstri 1.231,40 -0,15 -26,04 Ege Gübre 184,30 2,45 28,47 Ege Profil 28,96 -0,82 -23,07 Ege Seramik 15,03 -0,73 55,55 Egeplast 24,02 -1,64 -27,87 Ekiz Kimya 6,20 -2,05 -13,04 Emek Elektrik 2,90 -0,68 1,57 Eminiş Ambalaj 18,40 -1,97 -50,05 Emlak Konut GMYO 1,99 1,53 -5,89 Enerjisa Enerji 11,63 -0,17 0,86 Enka İnşaat 10,81 1,22 53,51 Erbosan 101,20 7,26 149,54 Ereğli Demir Çelik 19,39 0,21 47,60 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,22 0,00 Ersu Gıda 4,32 -1,14 -12,55 Escar Turizm Taşımacılık 22,00 -0,90 Escort Teknoloji 5,08 -0,97 -22,68 Esenboğa Elektrik 27,54 -0,72 44,75 Etiler Gıda 5,01 -1,76 25,88 Euro Kapital Yat. Ort. 4,94 4,22 29,34 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 3,02 -3,63 Euro Yat. Ort. 3,79 -2,07 -14,67 Euro Yatırım Holding 1,89 0,53 -33,45 Europap Tezol Kağıt 13,88 -0,22 Fade Gıda 7,93 -0,88 52,45 Fenerbahçe Futbol 29,94 -3,61 1,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,32 -0,43 -21,30 F-M İzmit Piston 104,80 1,16 -14,52 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,51 -0,32 -3,99 Ford Otosan 192,40 2,89 57,53 Formet Metal ve Cam 1,26 0,00 -48,64 Frigo Pak Gıda 22,48 7,05 7,15 Galata Wind Enerji 4,38 0,69 Galatasaray Sportif 3,45 1,77 -14,81 Garanti Bankası 9,00 -1,32 -11,34 Garanti Faktoring 13,53 -1,96 21,56 Garanti Yat. Ort. 2,72 7,09 -15,42 Gedik Y. Men. Değ. 6,72 0,30 13,40 Gediz Ambalaj 16,39 1,80 22,31 Gelecek Varlık Yönetimi 13,71 -3,18 Gen İlaç 12,89 -0,92 Gentaş 3,19 0,31 -29,32 Gersan Elektrik 5,28 -0,75 -14,01 Girişim Elektrik Sanayi 22,66 -0,70 Global Men. Değ. 6,00 0,00 -0,17 Global Yat. Holding 1,89 1,07 -46,20 Good-Year 8,77 -0,23 10,06 Göltaş Çimento 37,76 -0,11 -8,00 Gözde Girişim 6,01 2,39 -24,69 GSD Denizcilik 4,44 -0,89 82,33 GSD Holding 2,76 1,47 9,96 Gübre Fabrik. 63,85 8,59 -25,80 Güler Yat. Holding 2,53 -1,17 -26,94 Halk GMYO 2,82 0,36 -7,48 Hatay Tekstil 16,44 0,86 20,57 Hedef Girişim 2,75 -1,08 8,92 Hedef Holding 2,36 9,77 Hektaş 8,44 1,32 57,98 HUB Girişim 10,45 0,67 -42,58 Hürriyet Gzt. 2,23 0,45 6,19 ICBC Turkey Bank 5,29 -0,94 -18,62 İdeal Finansal Teknolojiler 42,90 -1,20 218,72 İdealist GMYO 2,19 -1,35 -7,71 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,89 2,30 -63,87 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,84 0,00 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,47 -1,37 39,26 Info Yatırım 4,53 0,22 -3,01 İntema 35,00 2,88 -12,28 Inveo Yatırım Holding 29,78 -0,60 105,77 İpek Doğal Enerji 13,24 0,61 1,22 İskenderun Demir Çelik 13,19 0,38 45,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler