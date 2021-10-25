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Borsada günün ilk yarısı (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,120,79-33,85
Acıpayam Selüloz16,05-0,56-5,74
Adel Kalemcilik25,54-0,23-23,51
Adese Gayrimenkul1,17-0,85-58,21
Afyon Çimento3,45-0,86-32,49
AGESA Hayat Emeklilik20,38-4,9418,93
Ak Enerji1,880,53-14,93
Akbank5,500,92-18,61
Akçansa15,640,13-2,87
Akdeniz Yatırım Hold.1,90-0,52-20,94
Akfen GMYO6,147,72135,18
Akın Tekstil30,740,20-3,21
Akiş GMYO1,78-1,11-36,25
Akmerkez GMYO36,500,16-40,96
Aksa22,603,0163,60
Aksa Enerji7,222,1294,09
Aksigorta7,220,00-13,11
Aksu Enerji17,94-0,11137,70
Alarko Carrıer291,30-0,41-19,87
Alarko GMYO22,60-0,09-10,78
Alarko Holding9,372,079,96
Albaraka Türk1,79-0,56-7,73
Alcatel Lucent Teletaş24,940,89-15,91
Alkim Kağıt14,98-0,6615,73
Alkim Kimya17,18-1,0921,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,441,41-1,76
Altınyunus Çeşme52,35-0,294,78
Anadolu Efes22,061,013,27
Anadolu Grubu Holding25,722,88-1,55
Anadolu Hayat Emek.9,260,3315,24
Anadolu Isuzu19,052,585,83
Anadolu Sigorta6,000,00-16,90
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,10-4,31

Anel Elektrik2,730,74-13,88
Arçelik33,30-0,8317,01
ARD Bilişim Teknolojileri44,400,32-7,65
Arena Bilgisayar9,522,37-12,68
Armada Bilgisayar48,88-0,24-0,41
Arsan Tekstil4,601,7715,41
Arzum Ev Aletleri17,291,17-28,45
Aselsan16,65-0,30-8,77
Ata GMYO4,242,42-23,05
Atakule GMYO2,700,0015,33
Atlantis Yatırım Holding5,771,233,78
Atlas Yat. Ort.1,340,00-23,43
ATP Bilgisayar35,320,40

Avrasya GMYO1,871,08-28,61
Avrasya Petrol ve Tur.2,32-1,28-27,50
Avrupa Yatırım Holding6,38-0,786,33
Aydem Enerji6,730,30

Ayen Enerji5,47-1,621,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,550,2764,46
Aygaz18,59-0,5931,04
Bagfaş20,560,102,80
Bak Ambalaj19,450,99-1,65
Balatacılar Balatacılık8,70-0,915,58
Bantaş Ambalaj3,301,235,54
Banvit65,000,7825,00
Başkent Doğalgaz GMYO33,70-0,30

Baştaş Başkent Çimento9,710,10-44,10
Batı Çimento15,67-0,38232,70
Batısöke Çimento2,58-0,775,74
Bayrak Taban Sanayi8,15-1,69-23,19
Bera Holding10,130,50-50,05
Berkosan Yalıtım7,64-1,55-14,35
Beşiktaş Futbol Yat.5,952,2347,28
Beyaz Filo8,97-0,55-11,01
Bilici Yatırım14,57-1,15163,31
Bim Mağazalar61,60-1,12-13,60
Biotrend Çevre ve Enerji28,262,76

Birko Mensucat1,04-0,95-6,31
Birleşim Mühendislik9,550,63

Birlik Mensucat2,031,00-41,33
Bizim Mağazaları12,24-1,29-18,26
BMS Çelik Hasır8,040,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,451,14

Borusan Mannesmann23,600,68-15,11
Borusan Yat. Paz.330,400,00-27,27
Bosch Fren Sistemleri817,20-0,34-33,55
Bossa27,460,9653,84
Brisa23,821,4523,02
Burçelik22,000,824,66
Burçelik Vana20,98-0,47-57,75
Bursa Çimento3,83-0,26-23,06
Carrefoursa41,400,29-42,34
Casa Emtia Petrol124,103,3317,08
Ceo Event Medya8,382,2030,33
Coca Cola İçecek80,35-0,1226,52
Cosmos Yat. Holding12,184,2851,12
Credıtwest Faktorıng4,67-0,21-20,44
Çan2 Termik14,64-0,41

Çelebi153,300,46-16,01
Çelik Halat6,250,16-31,30
Çemaş Döküm1,160,87-31,87
Çemtaş13,92-0,57-11,40
Çimbeton209,400,62-29,38
Çimentaş26,580,00-26,49
Çimsa30,520,2671,46
Çuhadaroğlu Metal8,500,3511,74
Dagi Giyim3,01-0,33-11,64
Dagi Yatırım Holding11,81-1,17-8,45
Dardanel2,641,15-50,42
Datagate Bilgisayar12,70-1,55-21,17
Demısaş Döküm9,325,4343,93
Denge Holding1,45-0,68-52,26
Deniz GMYO1,59-0,63-13,68
Derimod8,880,45-8,83
Derlüks Yatırım Holding5,03-1,37-42,97
Desa Deri7,900,25-18,89
Despec Bilgisayar9,230,54-29,33
Deva Holding23,880,34-0,74
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,180,183,76
Diriteks Diriliş Tekstil4,456,2119,30
Ditaş Doğan18,040,6138,71
DO-CO870,401,8038,16
Doğan Burda45,249,97101,60
Doğan Holding2,630,00-12,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,170,00-6,82
Doğusan4,31-0,46-1,60
Doğuş GMYO9,01-0,2210,28
Doğuş Otomotiv33,742,3030,15
Döktaş Dökümcülük27,302,17-10,84
Duran Doğan Basım16,230,5654,72
Dyo Boya10,080,00-10,38
Eczacıbaşı İlaç5,920,34-17,80
Eczacıbaşı Yatırım36,24-0,4934,63
E-Data Teknoloji9,56-0,93

Edip Gayrimenkul3,88-0,5116,87
Ege Endüstri1.231,40-0,15-26,04
Ege Gübre184,302,4528,47
Ege Profil28,96-0,82-23,07
Ege Seramik15,03-0,7355,55
Egeplast24,02-1,64-27,87
Ekiz Kimya6,20-2,05-13,04
Emek Elektrik2,90-0,681,57
Eminiş Ambalaj18,40-1,97-50,05
Emlak Konut GMYO1,991,53-5,89
Enerjisa Enerji11,63-0,170,86
Enka İnşaat10,811,2253,51
Erbosan101,207,26149,54
Ereğli Demir Çelik19,390,2147,60
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,220,00

Ersu Gıda4,32-1,14-12,55
Escar Turizm Taşımacılık22,00-0,90

Escort Teknoloji5,08-0,97-22,68
Esenboğa Elektrik27,54-0,7244,75
Etiler Gıda5,01-1,7625,88
Euro Kapital Yat. Ort.4,944,2229,34
Euro Trend Yat. Ort.3,413,02-3,63
Euro Yat. Ort.3,79-2,07-14,67
Euro Yatırım Holding1,890,53-33,45
Europap Tezol Kağıt13,88-0,22

Fade Gıda7,93-0,8852,45
Fenerbahçe Futbol29,94-3,611,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,32-0,43-21,30
F-M İzmit Piston104,801,16-14,52
Fonet Bilgi Teknolojileri12,51-0,32-3,99
Ford Otosan192,402,8957,53
Formet Metal ve Cam1,260,00-48,64
Frigo Pak Gıda22,487,057,15
Galata Wind Enerji4,380,69

Galatasaray Sportif3,451,77-14,81
Garanti Bankası9,00-1,32-11,34
Garanti Faktoring13,53-1,9621,56
Garanti Yat. Ort.2,727,09-15,42
Gedik Y. Men. Değ.6,720,3013,40
Gediz Ambalaj16,391,8022,31
Gelecek Varlık Yönetimi13,71-3,18

Gen İlaç12,89-0,92

Gentaş3,190,31-29,32
Gersan Elektrik5,28-0,75-14,01
Girişim Elektrik Sanayi22,66-0,70

Global Men. Değ.6,000,00-0,17
Global Yat. Holding1,891,07-46,20
Good-Year8,77-0,2310,06
Göltaş Çimento37,76-0,11-8,00
Gözde Girişim6,012,39-24,69
GSD Denizcilik4,44-0,8982,33
GSD Holding2,761,479,96
Gübre Fabrik.63,858,59-25,80
Güler Yat. Holding2,53-1,17-26,94
Halk GMYO2,820,36-7,48
Hatay Tekstil16,440,8620,57
Hedef Girişim2,75-1,088,92
Hedef Holding2,369,77

Hektaş8,441,3257,98
HUB Girişim10,450,67-42,58
Hürriyet Gzt.2,230,456,19
ICBC Turkey Bank5,29-0,94-18,62
İdeal Finansal Teknolojiler42,90-1,20218,72
İdealist GMYO2,19-1,35-7,71
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,850,00-32,00
İhlas Gazetecilik0,892,30-63,87
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,840,00-26,32
İndeks Bilgisayar6,47-1,3739,26
Info Yatırım4,530,22-3,01
İntema35,002,88-12,28
Inveo Yatırım Holding29,78-0,60105,77
İpek Doğal Enerji13,240,611,22
İskenderun Demir Çelik13,190,3845,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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