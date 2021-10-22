Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,06 -0,39 -34,63 Acıpayam Selüloz 16,12 0,56 -5,33 Adel Kalemcilik 25,50 2,08 -23,63 Adese Gayrimenkul 1,18 0,00 -57,86 Afyon Çimento 3,45 0,29 -32,49 AGESA Hayat Emeklilik 21,24 0,57 23,95 Ak Enerji 1,88 1,08 -14,93 Akbank 5,42 1,88 -19,80 Akçansa 15,51 3,13 -3,68 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 0,53 -20,94 Akfen GMYO 5,52 6,36 111,43 Akın Tekstil 31,18 1,30 -1,83 Akiş GMYO 1,76 0,57 -36,97 Akmerkez GMYO 36,40 0,00 -41,12 Aksa 21,92 1,20 58,67 Aksa Enerji 7,07 -0,28 90,05 Aksigorta 7,09 -1,66 -14,67 Aksu Enerji 17,56 0,06 132,67 Alarko Carrıer 291,10 2,14 -19,92 Alarko GMYO 22,64 0,18 -10,62 Alarko Holding 9,05 1,34 6,20 Albaraka Türk 1,87 3,31 -3,61 Alcatel Lucent Teletaş 24,94 0,65 -15,91 Alkim Kağıt 15,20 0,33 17,43 Alkim Kimya 17,25 1,17 22,45 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,42 -1,39 -3,13 Altınyunus Çeşme 52,60 0,19 5,28 Anadolu Efes 21,62 1,03 1,21 Anadolu Grubu Holding 24,82 1,14 -4,99 Anadolu Hayat Emek. 9,44 2,39 17,48 Anadolu Isuzu 18,24 1,33 1,33 Anadolu Sigorta 6,01 1,35 -16,76 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 26,14 5,66 Anel Elektrik 2,67 -4,98 -15,77 Arçelik 33,36 -0,60 17,22 ARD Bilişim Teknolojileri 43,92 0,41 -8,65 Arena Bilgisayar 9,21 1,54 -15,52 Armada Bilgisayar 49,14 1,28 0,12 Arsan Tekstil 4,50 0,45 12,90 Arzum Ev Aletleri 17,06 0,95 -29,40 Aselsan 16,79 1,08 -8,00 Ata GMYO 4,13 -2,13 -25,05 Atakule GMYO 2,70 0,75 15,33 Atlantis Yatırım Holding 5,75 0,88 3,42 Atlas Yat. Ort. 1,34 -0,74 -23,43 ATP Bilgisayar 34,88 -0,51 Avrasya GMYO 1,86 1,09 -28,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 -0,42 -26,56 Avrupa Yatırım Holding 6,42 -0,62 7,00 Aydem Enerji 6,73 0,45 Ayen Enerji 5,68 5,58 4,99 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,99 -0,05 68,36 Aygaz 18,66 0,38 31,53 Bagfaş 20,40 -0,97 2,00 Bak Ambalaj 19,23 0,47 -2,76 Balatacılar Balatacılık 8,81 -0,11 6,92 Bantaş Ambalaj 3,24 1,57 3,62 Banvit 64,15 0,00 23,37 Başkent Doğalgaz GMYO 34,04 -0,47 Baştaş Başkent Çimento 9,45 -1,46 -45,60 Batı Çimento 15,61 0,26 231,42 Batısöke Çimento 2,58 0,39 5,74 Bayrak Taban Sanayi 8,31 0,00 -21,68 Bera Holding 10,10 1,61 -50,20 Berkosan Yalıtım 7,60 -2,06 -14,80 Beşiktaş Futbol Yat. 5,73 0,17 41,83 Beyaz Filo 9,02 0,22 -10,51 Bilici Yatırım 14,21 1,14 156,81 Bim Mağazalar 62,30 0,65 -12,62 Biotrend Çevre ve Enerji 27,34 3,09 Birko Mensucat 1,03 -0,96 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,55 1,17 Birlik Mensucat 2,06 1,98 -40,46 Bizim Mağazaları 12,43 -1,51 -16,99 BMS Çelik Hasır 8,05 1,13 Boğaziçi Beton Sanayi 4,40 -0,45 Borusan Mannesmann 23,38 1,74 -15,90 Borusan Yat. Paz. 330,80 1,41 -27,18 Bosch Fren Sistemleri 813,70 0,83 -33,83 Bossa 26,98 -0,30 51,15 Brisa 23,38 -1,10 20,74 Burçelik 22,04 0,73 4,85 Burçelik Vana 21,06 -0,09 -57,59 Bursa Çimento 3,82 0,00 -23,26 Carrefoursa 41,04 0,98 -42,84 Casa Emtia Petrol 119,30 -1,89 12,55 Ceo Event Medya 8,29 -0,72 28,93 Coca Cola İçecek 79,95 -0,06 25,89 Cosmos Yat. Holding 11,68 9,98 44,91 Credıtwest Faktorıng 4,75 0,21 -19,08 Çan2 Termik 14,69 0,89 Çelebi 152,90 1,39 -16,23 Çelik Halat 6,23 -0,64 -31,52 Çemaş Döküm 1,14 0,88 -33,04 Çemtaş 13,95 1,97 -11,21 Çimbeton 205,10 1,03 -30,83 Çimentaş 26,12 0,23 -27,77 Çimsa 30,22 0,07 69,78 Çuhadaroğlu Metal 8,41 -0,71 10,55 Dagi Giyim 3,03 -0,98 -11,05 Dagi Yatırım Holding 11,86 -0,59 -8,06 Dardanel 2,61 0,00 -50,99 Datagate Bilgisayar 12,76 0,08 -20,79 Demısaş Döküm 8,84 3,27 36,52 Denge Holding 1,40 -0,71 -53,91 Deniz GMYO 1,59 -0,63 -13,68 Derimod 8,74 -0,68 -10,27 Derlüks Yatırım Holding 5,12 0,39 -41,95 Desa Deri 7,91 0,25 -18,79 Despec Bilgisayar 9,21 0,88 -29,48 Deva Holding 23,74 0,59 -1,32 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,13 0,18 3,29 Diriteks Diriliş Tekstil 4,19 2,20 12,33 Ditaş Doğan 17,93 -0,94 37,86 DO-CO 879,60 2,53 39,62 Doğan Burda 41,14 10,00 83,33 Doğan Holding 2,63 2,73 -12,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 0,46 -6,40 Doğusan 4,32 0,47 -1,37 Doğuş GMYO 8,96 -0,22 9,67 Doğuş Otomotiv 32,38 1,38 24,91 Döktaş Dökümcülük 24,44 0,58 -20,18 Duran Doğan Basım 15,87 -1,00 51,29 Dyo Boya 10,15 4,10 -9,76 Eczacıbaşı İlaç 5,89 1,55 -18,22 Eczacıbaşı Yatırım 36,32 2,19 34,92 E-Data Teknoloji 9,45 0,85 Edip Gayrimenkul 3,97 1,28 19,58 Ege Endüstri 1.221,00 0,08 -26,66 Ege Gübre 180,60 0,95 25,89 Ege Profil 28,98 1,12 -23,02 Ege Seramik 15,11 -0,13 56,38 Egeplast 24,16 -1,95 -27,45 Ekiz Kimya 6,40 6,31 -10,24 Emek Elektrik 2,91 1,39 1,92 Eminiş Ambalaj 18,80 0,00 -48,97 Emlak Konut GMYO 1,96 1,03 -7,31 Enerjisa Enerji 11,39 2,43 -1,22 Enka İnşaat 10,59 0,86 50,39 Erbosan 94,35 9,97 132,65 Ereğli Demir Çelik 18,91 0,32 43,95 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 0,62 Ersu Gıda 4,34 -5,03 -12,15 Escar Turizm Taşımacılık 21,66 -0,55 Escort Teknoloji 5,12 0,39 -22,07 Esenboğa Elektrik 27,82 1,31 46,22 Etiler Gıda 5,00 -1,57 25,63 Euro Kapital Yat. Ort. 4,62 2,44 20,96 Euro Trend Yat. Ort. 3,33 0,60 -5,89 Euro Yat. Ort. 3,65 -0,54 -17,82 Euro Yatırım Holding 1,89 1,07 -33,45 Europap Tezol Kağıt 13,93 0,94 Fade Gıda 7,99 -7,09 53,60 Fenerbahçe Futbol 30,70 -1,60 3,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 0,00 -20,96 F-M İzmit Piston 103,60 0,10 -15,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,55 0,64 -3,68 Ford Otosan 187,40 -0,64 53,43 Formet Metal ve Cam 1,26 0,80 -48,64 Frigo Pak Gıda 20,80 -1,79 -0,86 Galata Wind Enerji 4,33 0,00 Galatasaray Sportif 3,41 1,79 -15,80 Garanti Bankası 9,08 1,00 -10,55 Garanti Faktoring 13,78 -0,14 23,81 Garanti Yat. Ort. 2,37 0,00 -26,30 Gedik Y. Men. Değ. 6,68 0,30 12,72 Gediz Ambalaj 15,85 -0,44 18,28 Gelecek Varlık Yönetimi 15,26 1,67 Gen İlaç 12,94 0,47 Gentaş 3,19 1,59 -29,32 Gersan Elektrik 5,30 -0,56 -13,68 Girişim Elektrik Sanayi 22,38 1,08 Global Men. Değ. 6,02 0,33 0,17 Global Yat. Holding 1,88 0,53 -46,49 Good-Year 8,77 0,34 10,06 Göltaş Çimento 37,76 1,45 -8,00 Gözde Girişim 5,87 2,26 -26,44 GSD Denizcilik 4,57 -1,08 87,67 GSD Holding 2,73 0,00 8,76 Gübre Fabrik. 58,35 -0,93 -32,19 Güler Yat. Holding 2,57 1,98 -25,78 Halk GMYO 2,80 6,87 -8,13 Hatay Tekstil 16,23 1,56 19,03 Hedef Girişim 2,80 0,36 10,90 Hedef Holding 2,15 Hektaş 8,29 1,22 55,18 HUB Girişim 10,29 0,00 -43,46 Hürriyet Gzt. 2,22 0,00 5,71 ICBC Turkey Bank 5,31 1,53 -18,31 İdeal Finansal Teknolojiler 43,12 -0,87 220,36 İdealist GMYO 2,21 -0,45 -6,87 İhlas Ev Aletleri 0,94 1,08 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,88 2,33 -64,28 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,84 -5,62 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,62 2,16 42,49 Info Yatırım 4,56 -1,30 -2,37 İntema 33,92 1,31 -14,99 Inveo Yatırım Holding 28,16 -1,81 94,58 İpek Doğal Enerji 13,01 0,31 -0,54 İskenderun Demir Çelik 13,00 0,23 43,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan... Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler