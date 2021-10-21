Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,07 -1,17 -34,50 Acıpayam Selüloz 15,85 -1,12 -6,92 Adel Kalemcilik 24,92 -0,08 -25,36 Adese Gayrimenkul 1,16 -0,85 -58,57 Afyon Çimento 3,42 0,29 -33,07 AGESA Hayat Emeklilik 22,64 3,00 32,12 Ak Enerji 1,86 -1,06 -15,84 Akbank 5,26 -0,75 -22,17 Akçansa 14,94 -1,06 -7,22 Akdeniz Yatırım Hold. 1,90 -2,56 -20,94 Akfen GMYO 5,33 0,38 104,15 Akın Tekstil 30,58 -2,86 -3,72 Akiş GMYO 1,75 1,74 -37,33 Akmerkez GMYO 36,24 -0,44 -41,38 Aksa 21,36 0,47 54,62 Aksa Enerji 6,86 0,29 84,41 Aksigorta 6,92 -0,43 -16,72 Aksu Enerji 17,48 -0,11 131,61 Alarko Carrıer 283,20 -0,63 -22,09 Alarko GMYO 22,32 1,45 -11,89 Alarko Holding 8,89 0,23 4,32 Albaraka Türk 1,79 0,00 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 25,12 1,29 -15,31 Alkim Kağıt 14,71 -0,41 13,65 Alkim Kimya 17,14 0,29 21,67 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,42 0,71 -3,13 Altınyunus Çeşme 52,35 0,10 4,78 Anadolu Efes 21,18 0,00 -0,85 Anadolu Grubu Holding 24,12 -0,08 -7,67 Anadolu Hayat Emek. 9,63 0,63 19,84 Anadolu Isuzu 17,85 0,06 -0,83 Anadolu Sigorta 6,08 -0,16 -15,79 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 24,48 Anel Elektrik 2,79 -2,79 -11,99 Arçelik 33,08 0,61 16,24 ARD Bilişim Teknolojileri 42,72 -1,48 -11,15 Arena Bilgisayar 9,08 -0,66 -16,71 Armada Bilgisayar 48,72 -0,04 -0,73 Arsan Tekstil 4,42 0,45 10,89 Arzum Ev Aletleri 16,86 -0,59 -30,23 Aselsan 16,42 0,74 -10,03 Ata GMYO 4,12 5,91 -25,23 Atakule GMYO 2,69 -0,37 14,90 Atlantis Yatırım Holding 5,70 1,79 2,52 Atlas Yat. Ort. 1,35 -0,74 -22,86 ATP Bilgisayar 35,20 -1,90 Avrasya GMYO 1,88 0,53 -28,23 Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 -0,84 -26,56 Avrupa Yatırım Holding 6,72 -1,03 12,00 Aydem Enerji 6,87 0,15 Ayen Enerji 5,13 -0,39 -5,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 0,32 68,44 Aygaz 17,89 0,22 26,11 Bagfaş 20,48 -2,38 2,40 Bak Ambalaj 18,93 -1,20 -4,28 Balatacılar Balatacılık 8,83 -0,11 7,16 Bantaş Ambalaj 3,15 -1,87 0,75 Banvit 64,10 0,08 23,27 Başkent Doğalgaz GMYO 34,22 0,35 Baştaş Başkent Çimento 9,50 -0,94 -45,31 Batı Çimento 15,43 -1,72 227,60 Batısöke Çimento 2,54 0,00 4,10 Bayrak Taban Sanayi 8,33 -2,23 -21,49 Bera Holding 9,94 -1,09 -50,99 Berkosan Yalıtım 7,38 -2,25 -17,26 Beşiktaş Futbol Yat. 5,64 -0,88 39,60 Beyaz Filo 8,97 0,11 -11,01 Bilici Yatırım 13,88 0,07 150,84 Bim Mağazalar 60,90 0,00 -14,58 Biotrend Çevre ve Enerji 25,84 -4,30 Birko Mensucat 1,04 0,00 -6,31 Birleşim Mühendislik 9,15 -0,11 Birlik Mensucat 2,04 0,00 -41,04 Bizim Mağazaları 12,34 2,32 -17,59 BMS Çelik Hasır 8,01 -0,37 Boğaziçi Beton Sanayi 4,49 -0,22 Borusan Mannesmann 22,68 -0,79 -18,42 Borusan Yat. Paz. 324,50 -1,52 -28,57 Bosch Fren Sistemleri 801,50 -0,80 -34,82 Bossa 26,52 -0,60 48,57 Brisa 22,70 0,44 17,23 Burçelik 21,84 -1,18 3,90 Burçelik Vana 20,82 -0,38 -58,07 Bursa Çimento 3,76 0,80 -24,46 Carrefoursa 40,54 -0,10 -43,54 Casa Emtia Petrol 121,70 -0,16 14,81 Ceo Event Medya 8,47 -0,47 31,73 Coca Cola İçecek 78,20 0,06 23,13 Cosmos Yat. Holding 10,66 -0,37 32,26 Credıtwest Faktorıng 4,73 -0,84 -19,42 Çan2 Termik 14,54 -1,22 Çelebi 153,00 -0,20 -16,18 Çelik Halat 6,18 -0,32 -32,07 Çemaş Döküm 1,14 -0,87 -33,04 Çemtaş 13,61 -2,51 -13,37 Çimbeton 202,70 -1,03 -31,64 Çimentaş 26,46 0,68 -26,83 Çimsa 29,92 -0,80 68,09 Çuhadaroğlu Metal 8,40 2,07 10,42 Dagi Giyim 2,98 -1,00 -12,52 Dagi Yatırım Holding 11,94 -1,57 -7,44 Dardanel 2,56 -0,39 -51,92 Datagate Bilgisayar 12,52 0,32 -22,28 Demısaş Döküm 8,72 8,05 34,66 Denge Holding 1,42 -0,70 -53,25 Deniz GMYO 1,58 0,64 -14,23 Derimod 8,77 -1,35 -9,96 Derlüks Yatırım Holding 5,00 -0,40 -43,31 Desa Deri 7,87 -0,76 -19,20 Despec Bilgisayar 9,06 -0,98 -30,63 Deva Holding 23,40 -1,93 -2,74 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,05 -0,72 2,55 Diriteks Diriliş Tekstil 4,00 -4,31 7,24 Ditaş Doğan 17,66 -2,86 35,78 DO-CO 838,00 -0,85 33,02 Doğan Burda 33,24 -2,24 48,13 Doğan Holding 2,56 0,00 -14,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 0,93 -7,25 Doğusan 4,36 -0,46 -0,46 Doğuş GMYO 9,08 0,67 11,14 Doğuş Otomotiv 30,90 0,78 19,20 Döktaş Dökümcülük 24,24 0,00 -20,84 Duran Doğan Basım 15,97 1,78 52,24 Dyo Boya 9,73 -0,71 -13,49 Eczacıbaşı İlaç 5,75 -0,35 -20,16 Eczacıbaşı Yatırım 35,02 -1,63 30,09 E-Data Teknoloji 9,35 -3,21 Edip Gayrimenkul 3,72 4,20 12,05 Ege Endüstri 1.194,40 0,45 -28,26 Ege Gübre 176,80 -0,79 23,24 Ege Profil 28,44 -0,07 -24,46 Ege Seramik 14,98 -0,33 55,03 Egeplast 23,14 0,17 -30,51 Ekiz Kimya 6,03 -0,17 -15,43 Emek Elektrik 2,86 -0,69 0,16 Eminiş Ambalaj 19,00 0,00 -48,43 Emlak Konut GMYO 1,93 0,52 -8,73 Enerjisa Enerji 11,28 0,36 -2,17 Enka İnşaat 10,29 2,39 46,13 Erbosan 84,00 -2,04 107,13 Ereğli Demir Çelik 18,08 -0,88 37,63 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 -0,31 Ersu Gıda 4,84 -4,54 -2,02 Escar Turizm Taşımacılık 21,94 1,11 Escort Teknoloji 5,02 -0,79 -23,59 Esenboğa Elektrik 27,42 -1,22 44,12 Etiler Gıda 5,03 -1,18 26,38 Euro Kapital Yat. Ort. 4,58 -1,72 19,91 Euro Trend Yat. Ort. 3,33 -0,89 -5,89 Euro Yat. Ort. 3,65 -2,93 -17,82 Euro Yatırım Holding 1,88 -0,53 -33,80 Europap Tezol Kağıt 13,80 -1,08 Fade Gıda 8,68 -9,11 66,87 Fenerbahçe Futbol 30,92 -0,64 4,60 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -1,28 -21,64 F-M İzmit Piston 101,40 -0,49 -17,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,25 -0,81 -5,99 Ford Otosan 180,60 2,15 47,86 Formet Metal ve Cam 1,24 -1,59 -49,45 Frigo Pak Gıda 21,30 -1,30 1,53 Galata Wind Enerji 4,36 -1,13 Galatasaray Sportif 3,36 -0,59 -17,04 Garanti Bankası 9,02 -0,99 -11,14 Garanti Faktoring 14,11 -5,30 26,77 Garanti Yat. Ort. 2,42 1,68 -24,75 Gedik Y. Men. Değ. 6,64 -0,60 12,05 Gediz Ambalaj 15,70 -3,33 17,16 Gelecek Varlık Yönetimi 14,63 Gen İlaç 13,11 1,63 Gentaş 3,08 0,33 -31,76 Gersan Elektrik 5,37 0,00 -12,54 Girişim Elektrik Sanayi 22,24 -0,71 Global Men. Değ. 6,02 -1,95 0,17 Global Yat. Holding 1,90 0,00 -45,92 Good-Year 8,36 -1,76 4,92 Göltaş Çimento 36,68 -0,65 -10,63 Gözde Girişim 5,73 -1,21 -28,20 GSD Denizcilik 4,52 -2,16 85,61 GSD Holding 2,72 1,12 8,37 Gübre Fabrik. 57,70 0,26 -32,95 Güler Yat. Holding 2,52 0,00 -27,22 Halk GMYO 2,62 9,62 -14,04 Hatay Tekstil 15,92 -0,87 16,75 Hedef Girişim 2,75 0,36 8,92 Hektaş 8,13 -1,09 52,18 HUB Girişim 9,82 -0,71 -46,04 Hürriyet Gzt. 2,20 0,00 4,76 ICBC Turkey Bank 5,22 -0,38 -19,69 İdeal Finansal Teknolojiler 42,96 -2,59 219,17 İdealist GMYO 2,21 -1,34 -6,87 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,87 0,00 -64,68 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,88 0,00 -22,81 İndeks Bilgisayar 6,45 -1,23 38,83 Info Yatırım 4,58 1,33 -1,94 İntema 33,52 -1,93 -15,99 Inveo Yatırım Holding 28,86 -3,54 99,42 İpek Doğal Enerji 12,74 0,71 -2,60 İskenderun Demir Çelik 12,37 -0,32 36,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler