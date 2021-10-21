Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,07
|-1,17
|-34,50
|Acıpayam Selüloz
|15,85
|-1,12
|-6,92
|Adel Kalemcilik
|24,92
|-0,08
|-25,36
|Adese Gayrimenkul
|1,16
|-0,85
|-58,57
|Afyon Çimento
|3,42
|0,29
|-33,07
|AGESA Hayat Emeklilik
|22,64
|3,00
|32,12
|Ak Enerji
|1,86
|-1,06
|-15,84
|Akbank
|5,26
|-0,75
|-22,17
|Akçansa
|14,94
|-1,06
|-7,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|-2,56
|-20,94
|Akfen GMYO
|5,33
|0,38
|104,15
|Akın Tekstil
|30,58
|-2,86
|-3,72
|Akiş GMYO
|1,75
|1,74
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|36,24
|-0,44
|-41,38
|Aksa
|21,36
|0,47
|54,62
|Aksa Enerji
|6,86
|0,29
|84,41
|Aksigorta
|6,92
|-0,43
|-16,72
|Aksu Enerji
|17,48
|-0,11
|131,61
|Alarko Carrıer
|283,20
|-0,63
|-22,09
|Alarko GMYO
|22,32
|1,45
|-11,89
|Alarko Holding
|8,89
|0,23
|4,32
|Albaraka Türk
|1,79
|0,00
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,12
|1,29
|-15,31
|Alkim Kağıt
|14,71
|-0,41
|13,65
|Alkim Kimya
|17,14
|0,29
|21,67
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,42
|0,71
|-3,13
|Altınyunus Çeşme
|52,35
|0,10
|4,78
|Anadolu Efes
|21,18
|0,00
|-0,85
|Anadolu Grubu Holding
|24,12
|-0,08
|-7,67
|Anadolu Hayat Emek.
|9,63
|0,63
|19,84
|Anadolu Isuzu
|17,85
|0,06
|-0,83
|Anadolu Sigorta
|6,08
|-0,16
|-15,79
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|24,48
|Anel Elektrik
|2,79
|-2,79
|-11,99
|Arçelik
|33,08
|0,61
|16,24
|ARD Bilişim Teknolojileri
|42,72
|-1,48
|-11,15
|Arena Bilgisayar
|9,08
|-0,66
|-16,71
|Armada Bilgisayar
|48,72
|-0,04
|-0,73
|Arsan Tekstil
|4,42
|0,45
|10,89
|Arzum Ev Aletleri
|16,86
|-0,59
|-30,23
|Aselsan
|16,42
|0,74
|-10,03
|Ata GMYO
|4,12
|5,91
|-25,23
|Atakule GMYO
|2,69
|-0,37
|14,90
|Atlantis Yatırım Holding
|5,70
|1,79
|2,52
|Atlas Yat. Ort.
|1,35
|-0,74
|-22,86
|ATP Bilgisayar
|35,20
|-1,90
|Avrasya GMYO
|1,88
|0,53
|-28,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,35
|-0,84
|-26,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,72
|-1,03
|12,00
|Aydem Enerji
|6,87
|0,15
|Ayen Enerji
|5,13
|-0,39
|-5,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|0,32
|68,44
|Aygaz
|17,89
|0,22
|26,11
|Bagfaş
|20,48
|-2,38
|2,40
|Bak Ambalaj
|18,93
|-1,20
|-4,28
|Balatacılar Balatacılık
|8,83
|-0,11
|7,16
|Bantaş Ambalaj
|3,15
|-1,87
|0,75
|Banvit
|64,10
|0,08
|23,27
|Başkent Doğalgaz GMYO
|34,22
|0,35
|Baştaş Başkent Çimento
|9,50
|-0,94
|-45,31
|Batı Çimento
|15,43
|-1,72
|227,60
|Batısöke Çimento
|2,54
|0,00
|4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|8,33
|-2,23
|-21,49
|Bera Holding
|9,94
|-1,09
|-50,99
|Berkosan Yalıtım
|7,38
|-2,25
|-17,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,64
|-0,88
|39,60
|Beyaz Filo
|8,97
|0,11
|-11,01
|Bilici Yatırım
|13,88
|0,07
|150,84
|Bim Mağazalar
|60,90
|0,00
|-14,58
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,84
|-4,30
|Birko Mensucat
|1,04
|0,00
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|9,15
|-0,11
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,00
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,34
|2,32
|-17,59
|BMS Çelik Hasır
|8,01
|-0,37
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,49
|-0,22
|Borusan Mannesmann
|22,68
|-0,79
|-18,42
|Borusan Yat. Paz.
|324,50
|-1,52
|-28,57
|Bosch Fren Sistemleri
|801,50
|-0,80
|-34,82
|Bossa
|26,52
|-0,60
|48,57
|Brisa
|22,70
|0,44
|17,23
|Burçelik
|21,84
|-1,18
|3,90
|Burçelik Vana
|20,82
|-0,38
|-58,07
|Bursa Çimento
|3,76
|0,80
|-24,46
|Carrefoursa
|40,54
|-0,10
|-43,54
|Casa Emtia Petrol
|121,70
|-0,16
|14,81
|Ceo Event Medya
|8,47
|-0,47
|31,73
|Coca Cola İçecek
|78,20
|0,06
|23,13
|Cosmos Yat. Holding
|10,66
|-0,37
|32,26
|Credıtwest Faktorıng
|4,73
|-0,84
|-19,42
|Çan2 Termik
|14,54
|-1,22
|Çelebi
|153,00
|-0,20
|-16,18
|Çelik Halat
|6,18
|-0,32
|-32,07
|Çemaş Döküm
|1,14
|-0,87
|-33,04
|Çemtaş
|13,61
|-2,51
|-13,37
|Çimbeton
|202,70
|-1,03
|-31,64
|Çimentaş
|26,46
|0,68
|-26,83
|Çimsa
|29,92
|-0,80
|68,09
|Çuhadaroğlu Metal
|8,40
|2,07
|10,42
|Dagi Giyim
|2,98
|-1,00
|-12,52
|Dagi Yatırım Holding
|11,94
|-1,57
|-7,44
|Dardanel
|2,56
|-0,39
|-51,92
|Datagate Bilgisayar
|12,52
|0,32
|-22,28
|Demısaş Döküm
|8,72
|8,05
|34,66
|Denge Holding
|1,42
|-0,70
|-53,25
|Deniz GMYO
|1,58
|0,64
|-14,23
|Derimod
|8,77
|-1,35
|-9,96
|Derlüks Yatırım Holding
|5,00
|-0,40
|-43,31
|Desa Deri
|7,87
|-0,76
|-19,20
|Despec Bilgisayar
|9,06
|-0,98
|-30,63
|Deva Holding
|23,40
|-1,93
|-2,74
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,05
|-0,72
|2,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,00
|-4,31
|7,24
|Ditaş Doğan
|17,66
|-2,86
|35,78
|DO-CO
|838,00
|-0,85
|33,02
|Doğan Burda
|33,24
|-2,24
|48,13
|Doğan Holding
|2,56
|0,00
|-14,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,16
|0,93
|-7,25
|Doğusan
|4,36
|-0,46
|-0,46
|Doğuş GMYO
|9,08
|0,67
|11,14
|Doğuş Otomotiv
|30,90
|0,78
|19,20
|Döktaş Dökümcülük
|24,24
|0,00
|-20,84
|Duran Doğan Basım
|15,97
|1,78
|52,24
|Dyo Boya
|9,73
|-0,71
|-13,49
|Eczacıbaşı İlaç
|5,75
|-0,35
|-20,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,02
|-1,63
|30,09
|E-Data Teknoloji
|9,35
|-3,21
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|4,20
|12,05
|Ege Endüstri
|1.194,40
|0,45
|-28,26
|Ege Gübre
|176,80
|-0,79
|23,24
|Ege Profil
|28,44
|-0,07
|-24,46
|Ege Seramik
|14,98
|-0,33
|55,03
|Egeplast
|23,14
|0,17
|-30,51
|Ekiz Kimya
|6,03
|-0,17
|-15,43
|Emek Elektrik
|2,86
|-0,69
|0,16
|Eminiş Ambalaj
|19,00
|0,00
|-48,43
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,52
|-8,73
|Enerjisa Enerji
|11,28
|0,36
|-2,17
|Enka İnşaat
|10,29
|2,39
|46,13
|Erbosan
|84,00
|-2,04
|107,13
|Ereğli Demir Çelik
|18,08
|-0,88
|37,63
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|-0,31
|Ersu Gıda
|4,84
|-4,54
|-2,02
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,94
|1,11
|Escort Teknoloji
|5,02
|-0,79
|-23,59
|Esenboğa Elektrik
|27,42
|-1,22
|44,12
|Etiler Gıda
|5,03
|-1,18
|26,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,58
|-1,72
|19,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,33
|-0,89
|-5,89
|Euro Yat. Ort.
|3,65
|-2,93
|-17,82
|Euro Yatırım Holding
|1,88
|-0,53
|-33,80
|Europap Tezol Kağıt
|13,80
|-1,08
|Fade Gıda
|8,68
|-9,11
|66,87
|Fenerbahçe Futbol
|30,92
|-0,64
|4,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-1,28
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|101,40
|-0,49
|-17,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,25
|-0,81
|-5,99
|Ford Otosan
|180,60
|2,15
|47,86
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-1,59
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|21,30
|-1,30
|1,53
|Galata Wind Enerji
|4,36
|-1,13
|Galatasaray Sportif
|3,36
|-0,59
|-17,04
|Garanti Bankası
|9,02
|-0,99
|-11,14
|Garanti Faktoring
|14,11
|-5,30
|26,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|1,68
|-24,75
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,64
|-0,60
|12,05
|Gediz Ambalaj
|15,70
|-3,33
|17,16
|Gelecek Varlık Yönetimi
|14,63
|Gen İlaç
|13,11
|1,63
|Gentaş
|3,08
|0,33
|-31,76
|Gersan Elektrik
|5,37
|0,00
|-12,54
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,24
|-0,71
|Global Men. Değ.
|6,02
|-1,95
|0,17
|Global Yat. Holding
|1,90
|0,00
|-45,92
|Good-Year
|8,36
|-1,76
|4,92
|Göltaş Çimento
|36,68
|-0,65
|-10,63
|Gözde Girişim
|5,73
|-1,21
|-28,20
|GSD Denizcilik
|4,52
|-2,16
|85,61
|GSD Holding
|2,72
|1,12
|8,37
|Gübre Fabrik.
|57,70
|0,26
|-32,95
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,00
|-27,22
|Halk GMYO
|2,62
|9,62
|-14,04
|Hatay Tekstil
|15,92
|-0,87
|16,75
|Hedef Girişim
|2,75
|0,36
|8,92
|Hektaş
|8,13
|-1,09
|52,18
|HUB Girişim
|9,82
|-0,71
|-46,04
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|0,00
|4,76
|ICBC Turkey Bank
|5,22
|-0,38
|-19,69
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,96
|-2,59
|219,17
|İdealist GMYO
|2,21
|-1,34
|-6,87
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,87
|0,00
|-64,68
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|0,00
|-22,81
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|-1,23
|38,83
|Info Yatırım
|4,58
|1,33
|-1,94
|İntema
|33,52
|-1,93
|-15,99
|Inveo Yatırım Holding
|28,86
|-3,54
|99,42
|İpek Doğal Enerji
|12,74
|0,71
|-2,60
|İskenderun Demir Çelik
|12,37
|-0,32
|36,90
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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