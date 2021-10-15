Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,21
|-0,57
|-32,69
|Acıpayam Selüloz
|16,25
|-0,61
|-4,57
|Adel Kalemcilik
|24,84
|-1,04
|-25,60
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|-0,86
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,43
|0,88
|-32,88
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,84
|0,00
|27,45
|Ak Enerji
|1,82
|-2,15
|-17,65
|Akbank
|5,16
|-1,71
|-23,65
|Akçansa
|15,21
|0,86
|-5,54
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|0,53
|-21,77
|Akfen GMYO
|5,78
|-1,53
|121,39
|Akın Tekstil
|30,06
|-0,40
|-5,35
|Akiş GMYO
|1,75
|1,16
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|36,08
|0,22
|-41,64
|Aksa
|19,92
|-0,20
|44,20
|Aksa Enerji
|6,40
|0,63
|72,04
|Aksigorta
|6,95
|-1,28
|-16,36
|Aksu Enerji
|16,40
|-0,30
|117,30
|Alarko Carrıer
|288,90
|-0,48
|-20,53
|Alarko GMYO
|22,22
|-1,51
|-12,28
|Alarko Holding
|8,53
|1,91
|0,10
|Albaraka Türk
|1,75
|0,57
|-9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,00
|-0,87
|-15,71
|Alkim Kağıt
|14,61
|-1,28
|12,87
|Alkim Kimya
|17,61
|0,80
|25,01
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|1,42
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|51,75
|-2,08
|3,58
|Anadolu Efes
|20,96
|-0,66
|-1,88
|Anadolu Grubu Holding
|23,74
|1,02
|-9,13
|Anadolu Hayat Emek.
|9,90
|0,20
|23,20
|Anadolu Isuzu
|17,94
|1,07
|-0,33
|Anadolu Sigorta
|6,09
|-0,49
|-15,66
|Anel Elektrik
|2,66
|0,00
|-16,09
|Arçelik
|32,50
|-1,52
|14,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,72
|0,60
|-9,07
|Arena Bilgisayar
|9,33
|-0,74
|-14,42
|Armada Bilgisayar
|48,78
|-0,41
|-0,61
|Arsan Tekstil
|4,34
|-0,23
|8,88
|Arzum Ev Aletleri
|16,68
|-0,54
|-30,97
|Aselsan
|16,61
|0,24
|-8,99
|Ata GMYO
|3,77
|-1,05
|-31,58
|Atakule GMYO
|2,68
|-1,47
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|5,70
|-0,70
|2,52
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|-1,45
|-22,29
|ATP Bilgisayar
|34,78
|0,81
|Avrasya GMYO
|1,88
|-1,57
|-28,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,41
|1,26
|-24,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,66
|-2,49
|11,00
|Aydem Enerji
|6,68
|0,45
|Ayen Enerji
|4,78
|-0,42
|-11,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,70
|0,43
|65,79
|Aygaz
|16,79
|0,78
|18,35
|Bagfaş
|20,18
|-1,46
|0,90
|Bak Ambalaj
|18,97
|-0,99
|-4,08
|Balatacılar Balatacılık
|8,61
|-5,90
|4,49
|Bantaş Ambalaj
|3,17
|-0,94
|1,39
|Banvit
|64,35
|-0,39
|23,75
|Başkent Doğalgaz GMYO
|32,68
|2,12
|Baştaş Başkent Çimento
|9,36
|0,00
|-46,11
|Batı Çimento
|14,15
|5,28
|200,42
|Batısöke Çimento
|2,50
|2,04
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|8,91
|-10,00
|-16,02
|Bera Holding
|9,78
|-0,41
|-51,78
|Berkosan Yalıtım
|7,34
|-0,41
|-17,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,08
|0,83
|50,50
|Beyaz Filo
|9,26
|0,98
|-8,13
|Bilici Yatırım
|14,10
|0,36
|154,82
|Bim Mağazalar
|60,25
|-0,33
|-15,49
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,20
|1,72
|Birko Mensucat
|1,10
|0,92
|-0,90
|Birleşim Mühendislik
|9,28
|-1,07
|Birlik Mensucat
|2,15
|0,47
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|11,99
|-1,80
|-19,93
|BMS Çelik Hasır
|8,19
|-0,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,27
|-0,47
|Borusan Mannesmann
|22,38
|-0,80
|-19,50
|Borusan Yat. Paz.
|325,30
|-0,73
|-28,39
|Bosch Fren Sistemleri
|807,50
|-0,37
|-34,33
|Bossa
|26,58
|-0,89
|48,91
|Brisa
|22,96
|2,32
|18,58
|Burçelik
|21,94
|0,09
|4,38
|Burçelik Vana
|21,06
|-1,40
|-57,59
|Bursa Çimento
|3,64
|-0,55
|-26,87
|Carrefoursa
|41,28
|0,10
|-42,51
|Casa Emtia Petrol
|124,00
|-0,64
|16,98
|Ceo Event Medya
|10,43
|6,32
|62,21
|Coca Cola İçecek
|78,85
|0,83
|24,16
|Cosmos Yat. Holding
|10,70
|0,00
|32,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|-0,63
|-19,76
|Çan2 Termik
|14,35
|0,63
|Çelebi
|154,10
|0,92
|-15,57
|Çelik Halat
|6,11
|0,66
|-32,84
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,88
|-33,04
|Çemtaş
|13,79
|0,22
|-12,23
|Çimbeton
|199,70
|0,15
|-32,65
|Çimentaş
|26,60
|-1,48
|-26,44
|Çimsa
|30,20
|0,20
|69,66
|Çuhadaroğlu Metal
|8,52
|-1,27
|12,00
|Dagi Giyim
|3,16
|-1,86
|-7,23
|Dagi Yatırım Holding
|12,35
|-0,80
|-4,26
|Dardanel
|2,54
|0,00
|-52,30
|Datagate Bilgisayar
|13,23
|-0,75
|-17,88
|Demısaş Döküm
|6,89
|1,03
|6,40
|Denge Holding
|1,50
|1,35
|-50,62
|Deniz GMYO
|1,62
|-0,61
|-12,05
|Derimod
|9,36
|0,21
|-3,90
|Derlüks Yatırım Holding
|4,83
|-0,62
|-45,24
|Desa Deri
|7,88
|2,20
|-19,10
|Despec Bilgisayar
|9,00
|0,00
|-31,09
|Deva Holding
|23,26
|-0,94
|-3,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,99
|-2,31
|1,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,57
|-2,77
|22,52
|Ditaş Doğan
|18,09
|1,69
|39,09
|DO-CO
|856,00
|0,58
|35,87
|Doğan Burda
|27,70
|-9,95
|23,44
|Doğan Holding
|2,56
|-1,92
|-14,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|0,00
|-7,68
|Doğusan
|4,43
|-1,77
|1,14
|Doğuş GMYO
|9,07
|-1,95
|11,02
|Doğuş Otomotiv
|30,72
|3,50
|18,50
|Döktaş Dökümcülük
|27,60
|-0,29
|-9,86
|Duran Doğan Basım
|15,63
|3,44
|49,00
|Dyo Boya
|9,82
|0,00
|-12,69
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|0,17
|-19,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,76
|-0,22
|32,84
|E-Data Teknoloji
|10,08
|1,00
|Edip Gayrimenkul
|3,97
|-3,64
|19,58
|Ege Endüstri
|1.160,10
|0,70
|-30,32
|Ege Gübre
|176,00
|0,57
|22,69
|Ege Profil
|28,34
|-1,05
|-25,89
|Ege Seramik
|15,13
|2,16
|56,58
|Egeplast
|22,98
|0,26
|-30,99
|Ekiz Kimya
|6,15
|-1,28
|-13,74
|Emek Elektrik
|2,98
|0,00
|4,37
|Eminiş Ambalaj
|19,00
|-2,56
|-48,43
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|2,17
|-11,10
|Enerjisa Enerji
|10,59
|-0,56
|-8,16
|Enka İnşaat
|10,24
|-0,10
|45,42
|Erbosan
|86,50
|-2,92
|113,29
|Ereğli Demir Çelik
|17,56
|0,06
|33,67
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,20
|-0,31
|Ersu Gıda
|4,75
|-0,63
|-3,85
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,34
|2,95
|Escort Teknoloji
|5,16
|0,19
|-21,46
|Esenboğa Elektrik
|27,48
|-0,58
|44,43
|Etiler Gıda
|5,10
|-0,97
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,05
|6,77
|32,22
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-0,59
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,88
|-0,51
|-12,64
|Euro Yatırım Holding
|1,88
|-1,05
|-33,80
|Europap Tezol Kağıt
|13,98
|-0,07
|Fade Gıda
|7,88
|-1,62
|51,49
|Fenerbahçe Futbol
|30,90
|0,00
|4,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|1,30
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|100,40
|-0,50
|-18,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,34
|0,24
|-5,30
|Ford Otosan
|169,00
|-0,76
|38,37
|Formet Metal ve Cam
|1,25
|-0,79
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|19,65
|-1,36
|-6,34
|Galata Wind Enerji
|4,19
|3,71
|Galatasaray Sportif
|3,34
|0,91
|-17,53
|Garanti Bankası
|9,06
|-2,16
|-10,75
|Garanti Faktoring
|13,35
|-0,37
|19,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,27
|-0,87
|-29,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,71
|1,36
|13,23
|Gediz Ambalaj
|15,20
|-0,26
|13,43
|Gen İlaç
|12,94
|-0,08
|Gentaş
|3,04
|-0,65
|-32,64
|Gersan Elektrik
|5,29
|-0,19
|-13,84
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,10
|3,22
|Global Men. Değ.
|5,81
|-1,86
|-3,33
|Global Yat. Holding
|1,88
|2,17
|-46,49
|Good-Year
|8,41
|1,20
|5,54
|Göltaş Çimento
|36,88
|0,82
|-10,15
|Gözde Girişim
|5,63
|-0,35
|-29,45
|GSD Denizcilik
|4,55
|-0,87
|86,85
|GSD Holding
|2,83
|-1,74
|12,75
|Gübre Fabrik.
|49,08
|-0,04
|-42,96
|Güler Yat. Holding
|2,39
|-0,42
|-30,98
|Halk GMYO
|2,27
|0,44
|-25,52
|Hatay Tekstil
|15,78
|0,38
|15,73
|Hedef Girişim
|2,66
|-0,37
|5,35
|Hektaş
|8,12
|0,74
|51,99
|HUB Girişim
|9,93
|-0,70
|-45,44
|Hürriyet Gzt.
|2,08
|-0,48
|-0,95
|ICBC Turkey Bank
|5,32
|-0,37
|-18,15
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,60
|-3,53
|216,49
|İdealist GMYO
|2,20
|-1,35
|-7,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|-1,06
|-50,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,00
|-34,40
|İhlas Gazetecilik
|0,87
|-1,14
|-64,68
|İhlas Holding
|0,55
|1,85
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|0,00
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,33
|-0,94
|36,25
|Info Yatırım
|4,28
|1,66
|-8,36
|İntema
|32,76
|-3,36
|-17,89
|Inveo Yatırım Holding
|95,80
|0,84
|116,64
|İpek Doğal Enerji
|12,53
|-0,40
|-4,20
|İskenderun Demir Çelik
|11,93
|0,25
|32,03
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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