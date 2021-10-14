Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,24
|-1,69
|-32,30
|Acıpayam Selüloz
|16,30
|-0,31
|-4,28
|Adel Kalemcilik
|25,12
|0,00
|-24,77
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|0,00
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,43
|0,29
|-32,88
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,88
|1,11
|27,68
|Ak Enerji
|1,88
|-1,05
|-14,93
|Akbank
|5,23
|-0,38
|-22,61
|Akçansa
|15,10
|1,21
|-6,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|-0,53
|-21,77
|Akfen GMYO
|6,04
|-1,15
|131,35
|Akın Tekstil
|30,18
|0,07
|-4,97
|Akiş GMYO
|1,75
|0,57
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|35,88
|-0,55
|-41,96
|Aksa
|20,00
|-0,70
|44,77
|Aksa Enerji
|6,44
|0,78
|73,12
|Aksigorta
|7,03
|-0,28
|-15,39
|Aksu Enerji
|16,40
|1,74
|117,30
|Alarko Carrıer
|291,50
|-0,51
|-19,81
|Alarko GMYO
|22,60
|1,89
|-10,78
|Alarko Holding
|8,42
|0,12
|-1,19
|Albaraka Türk
|1,66
|-0,60
|-14,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,10
|4,24
|-15,37
|Alkim Kağıt
|14,77
|0,61
|14,11
|Alkim Kimya
|17,44
|1,87
|23,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|0,00
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|53,15
|3,00
|6,39
|Anadolu Efes
|20,96
|0,00
|-1,88
|Anadolu Grubu Holding
|23,68
|-0,08
|-9,36
|Anadolu Hayat Emek.
|10,02
|0,20
|24,70
|Anadolu Isuzu
|17,71
|-1,61
|-1,61
|Anadolu Sigorta
|6,22
|-1,74
|-13,86
|Anel Elektrik
|2,72
|4,62
|-14,20
|Arçelik
|33,04
|0,85
|16,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,96
|-0,32
|-8,57
|Arena Bilgisayar
|9,47
|0,32
|-13,14
|Armada Bilgisayar
|48,70
|-1,06
|-0,77
|Arsan Tekstil
|4,35
|0,00
|9,13
|Arzum Ev Aletleri
|17,03
|0,00
|-29,52
|Aselsan
|16,59
|1,78
|-9,10
|Ata GMYO
|3,80
|0,26
|-31,03
|Atakule GMYO
|2,75
|3,38
|17,47
|Atlantis Yatırım Holding
|5,50
|1,85
|-1,08
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-0,72
|-21,14
|ATP Bilgisayar
|34,64
|0,99
|Avrasya GMYO
|1,93
|2,12
|-26,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,42
|0,00
|-24,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,62
|3,76
|10,33
|Aydem Enerji
|6,67
|-0,60
|Ayen Enerji
|4,83
|-1,83
|-10,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,00
|-5,26
|59,58
|Aygaz
|16,66
|1,46
|17,44
|Bagfaş
|20,26
|-0,69
|1,30
|Bak Ambalaj
|19,30
|-0,52
|-2,41
|Balatacılar Balatacılık
|9,16
|0,00
|11,17
|Bantaş Ambalaj
|3,25
|-1,22
|3,94
|Banvit
|64,00
|-0,08
|23,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|32,26
|4,88
|Baştaş Başkent Çimento
|9,60
|-2,83
|-44,73
|Batı Çimento
|13,09
|-3,89
|177,92
|Batısöke Çimento
|2,46
|0,00
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|9,90
|-10,00
|-6,69
|Bera Holding
|9,90
|-0,10
|-51,18
|Berkosan Yalıtım
|7,39
|-1,34
|-17,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,03
|-0,66
|49,26
|Beyaz Filo
|9,19
|0,22
|-8,82
|Bilici Yatırım
|14,30
|-1,92
|158,43
|Bim Mağazalar
|60,80
|-1,22
|-14,72
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,88
|2,99
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birleşim Mühendislik
|9,24
|0,54
|Birlik Mensucat
|2,12
|0,00
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,31
|-1,60
|-17,79
|BMS Çelik Hasır
|8,12
|-0,37
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,34
|0,23
|Borusan Mannesmann
|22,66
|-0,35
|-18,49
|Borusan Yat. Paz.
|327,00
|0,31
|-28,02
|Bosch Fren Sistemleri
|811,90
|-0,50
|-33,98
|Bossa
|26,52
|-0,67
|48,57
|Brisa
|22,54
|-0,35
|16,41
|Burçelik
|22,12
|-0,72
|5,23
|Burçelik Vana
|21,26
|0,19
|-57,19
|Bursa Çimento
|3,64
|1,39
|-26,87
|Carrefoursa
|41,62
|-1,56
|-42,03
|Casa Emtia Petrol
|124,90
|0,00
|17,83
|Ceo Event Medya
|8,91
|-0,11
|38,57
|Coca Cola İçecek
|80,95
|1,44
|27,46
|Cosmos Yat. Holding
|10,65
|-0,93
|32,13
|Credıtwest Faktorıng
|4,76
|-0,21
|-18,91
|Çan2 Termik
|14,44
|1,33
|Çelebi
|155,50
|-0,19
|-14,81
|Çelik Halat
|6,20
|1,31
|-31,85
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,00
|-33,04
|Çemtaş
|13,45
|0,75
|-14,39
|Çimbeton
|201,00
|-0,25
|-32,21
|Çimentaş
|27,70
|2,59
|-23,40
|Çimsa
|30,42
|0,73
|70,90
|Çuhadaroğlu Metal
|8,63
|0,35
|13,44
|Dagi Giyim
|3,21
|-1,23
|-5,77
|Dagi Yatırım Holding
|12,35
|1,23
|-4,26
|Dardanel
|2,53
|-1,56
|-52,49
|Datagate Bilgisayar
|13,44
|-1,18
|-16,57
|Demısaş Döküm
|6,89
|1,03
|6,40
|Denge Holding
|1,46
|0,00
|-51,93
|Deniz GMYO
|1,63
|-1,21
|-11,51
|Derimod
|9,46
|-1,36
|-2,87
|Derlüks Yatırım Holding
|4,84
|-1,02
|-45,12
|Desa Deri
|7,71
|-1,15
|-20,84
|Despec Bilgisayar
|9,07
|0,44
|-30,55
|Deva Holding
|23,38
|1,21
|-2,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,89
|-0,09
|1,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,68
|-0,85
|25,47
|Ditaş Doğan
|17,08
|5,56
|31,32
|DO-CO
|845,40
|3,60
|34,19
|Doğan Burda
|33,80
|-1,05
|50,62
|Doğan Holding
|2,58
|1,18
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|-0,46
|-7,68
|Doğusan
|4,39
|0,46
|0,23
|Doğuş GMYO
|9,45
|-0,32
|15,67
|Doğuş Otomotiv
|29,76
|-0,40
|14,80
|Döktaş Dökümcülük
|27,70
|-1,42
|-9,54
|Duran Doğan Basım
|15,00
|0,67
|42,99
|Dyo Boya
|10,01
|-0,30
|-11,00
|Eczacıbaşı İlaç
|5,76
|0,35
|-20,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,70
|-0,22
|32,62
|E-Data Teknoloji
|10,02
|0,20
|Edip Gayrimenkul
|3,78
|-1,82
|13,86
|Ege Endüstri
|1.166,90
|-1,11
|-29,91
|Ege Gübre
|172,50
|0,82
|20,25
|Ege Profil
|28,48
|1,57
|-25,52
|Ege Seramik
|14,69
|-1,21
|52,03
|Egeplast
|23,18
|0,26
|-30,39
|Ekiz Kimya
|6,24
|-2,35
|-12,48
|Emek Elektrik
|2,96
|1,02
|3,67
|Eminiş Ambalaj
|19,39
|2,11
|-47,37
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,55
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,71
|2,29
|-7,12
|Enka İnşaat
|10,28
|-0,19
|45,99
|Erbosan
|91,25
|-2,46
|125,00
|Ereğli Demir Çelik
|17,50
|0,69
|33,22
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|-0,62
|Ersu Gıda
|4,68
|-0,85
|-5,26
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,14
|0,64
|Escort Teknoloji
|5,23
|0,58
|-20,40
|Esenboğa Elektrik
|27,98
|-0,92
|47,06
|Etiler Gıda
|5,33
|-1,30
|33,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,80
|-0,83
|25,67
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|0,00
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,78
|-0,53
|-14,89
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|-1,04
|-32,75
|Europap Tezol Kağıt
|14,04
|-0,14
|Fade Gıda
|8,05
|-0,25
|54,76
|Fenerbahçe Futbol
|30,86
|0,19
|4,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-0,86
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|101,50
|-1,36
|-17,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,24
|-0,16
|-6,06
|Ford Otosan
|171,70
|-3,32
|40,58
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,00
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|19,89
|-1,63
|-5,20
|Galata Wind Enerji
|4,04
|0,50
|Galatasaray Sportif
|3,32
|-0,90
|-18,02
|Garanti Bankası
|9,33
|-0,53
|-8,09
|Garanti Faktoring
|13,75
|-1,86
|23,54
|Garanti Yat. Ort.
|2,32
|-5,31
|-27,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,63
|0,00
|11,88
|Gediz Ambalaj
|15,58
|-1,27
|16,27
|Gen İlaç
|13,12
|-0,23
|Gentaş
|3,06
|-0,33
|-32,20
|Gersan Elektrik
|5,37
|-0,19
|-12,54
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,24
|-2,88
|Global Men. Değ.
|5,96
|-0,17
|-0,83
|Global Yat. Holding
|1,86
|-0,53
|-47,06
|Good-Year
|8,33
|3,09
|4,54
|Göltaş Çimento
|36,74
|-0,38
|-10,49
|Gözde Girişim
|5,69
|-0,18
|-28,70
|GSD Denizcilik
|4,45
|2,06
|82,74
|GSD Holding
|2,81
|0,00
|11,95
|Gübre Fabrik.
|49,66
|-0,24
|-42,29
|Güler Yat. Holding
|2,40
|0,00
|-30,69
|Halk GMYO
|2,26
|-0,88
|-25,85
|Hatay Tekstil
|16,00
|0,69
|17,34
|Hedef Girişim
|2,67
|-0,37
|5,75
|Hektaş
|8,07
|-0,98
|51,06
|HUB Girişim
|10,30
|2,49
|-43,41
|Hürriyet Gzt.
|2,09
|-0,48
|-0,48
|ICBC Turkey Bank
|5,28
|-0,75
|-18,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|44,48
|-2,58
|230,46
|İdealist GMYO
|2,18
|-1,36
|-8,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|0,00
|-64,28
|İhlas Holding
|0,54
|0,00
|-51,90
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,46
|0,00
|39,04
|Info Yatırım
|4,29
|3,62
|-8,15
|İntema
|34,56
|3,41
|-13,38
|Inveo Yatırım Holding
|95,35
|-0,26
|115,63
|İpek Doğal Enerji
|12,59
|0,96
|-3,75
|İskenderun Demir Çelik
|11,91
|0,34
|31,81
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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