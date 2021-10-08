Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,42 0,37 -29,97 Acıpayam Selüloz 16,94 6,01 -0,52 Adel Kalemcilik 25,24 -0,47 -24,41 Adese Gayrimenkul 1,19 -0,83 -57,50 Afyon Çimento 3,32 0,00 -35,03 AGESA Hayat Emeklilik 19,18 2,95 11,93 Ak Enerji 1,86 -0,53 -15,84 Akbank 5,28 0,00 -21,87 Akçansa 14,98 2,04 -6,97 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 -1,03 -19,69 Akfen GMYO 5,59 2,38 114,11 Akın Tekstil 29,88 -0,99 -5,92 Akiş GMYO 1,73 0,58 -38,04 Akmerkez GMYO 36,96 0,11 -40,21 Aksa 20,26 -1,07 46,66 Aksa Enerji 6,38 0,47 71,51 Aksigorta 7,02 0,57 -15,51 Aksu Enerji 12,94 0,78 71,45 Alarko Carrıer 285,30 0,14 -21,52 Alarko GMYO 21,68 1,40 -14,41 Alarko Holding 8,32 0,73 -2,36 Albaraka Türk 1,82 1,68 -6,19 Alcatel Lucent Teletaş 23,46 -0,34 -20,90 Alkim Kağıt 14,22 1,07 9,86 Alkim Kimya 16,30 0,93 15,71 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,35 0,00 -7,90 Altınyunus Çeşme 51,35 2,70 2,78 Anadolu Efes 21,14 0,38 -1,04 Anadolu Grubu Holding 24,14 1,51 -7,60 Anadolu Hayat Emek. 10,54 3,33 31,17 Anadolu Isuzu 17,66 4,25 -1,89 Anadolu Sigorta 6,29 0,64 -12,89 Anel Elektrik 2,39 0,42 -24,61 Arçelik 32,08 0,00 12,73 ARD Bilişim Teknolojileri 43,20 -1,82 -10,15 Arena Bilgisayar 9,42 0,00 -13,60 Armada Bilgisayar 47,80 -1,16 -2,61 Arsan Tekstil 4,35 2,59 9,13 Arzum Ev Aletleri 17,39 -0,29 -28,03 Aselsan 15,50 -0,06 -15,07 Ata GMYO 3,93 1,81 -28,68 Atakule GMYO 2,81 -0,35 20,03 Atlantis Yatırım Holding 5,60 2,75 0,72 Atlas Yat. Ort. 1,38 0,73 -21,14 ATP Bilgisayar 34,64 -0,86 Avrasya GMYO 1,98 4,76 -24,41 Avrasya Petrol ve Tur. 2,47 -1,20 -22,81 Avrupa Yatırım Holding 6,60 -1,20 10,00 Aydem Enerji 6,91 0,14 Ayen Enerji 4,83 0,63 -10,72 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 1,10 63,13 Aygaz 16,23 -1,16 14,41 Bagfaş 22,88 -4,67 14,40 Bak Ambalaj 19,10 -0,73 -3,42 Balatacılar Balatacılık 8,65 -3,89 4,98 Bantaş Ambalaj 3,24 -0,31 3,62 Banvit 64,25 -0,08 23,56 Başkent Doğalgaz GMYO 29,40 0,00 Baştaş Başkent Çimento 9,13 -1,93 -47,44 Batı Çimento 14,30 0,42 203,61 Batısöke Çimento 2,57 0,00 5,33 Bayrak Taban Sanayi 10,35 1,17 -2,45 Bera Holding 10,18 0,39 -49,80 Berkosan Yalıtım 7,75 5,01 -13,12 Beşiktaş Futbol Yat. 5,88 1,38 45,54 Beyaz Filo 9,02 -0,88 -10,51 Bilici Yatırım 15,42 1,72 178,67 Bim Mağazalar 61,20 -0,41 -14,16 Biotrend Çevre ve Enerji 24,28 -2,18 Birko Mensucat 1,07 -0,93 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,18 -0,54 Birlik Mensucat 2,16 -1,82 -37,57 Bizim Mağazaları 12,53 0,65 -16,32 BMS Çelik Hasır 8,31 -0,36 Boğaziçi Beton Sanayi 4,56 0,66 Borusan Mannesmann 22,76 1,16 -18,13 Borusan Yat. Paz. 322,90 0,65 -28,92 Bosch Fren Sistemleri 783,90 -0,10 -36,25 Bossa 26,78 -1,47 50,03 Brisa 21,54 -0,09 11,24 Burçelik 22,98 -0,52 9,32 Burçelik Vana 21,44 -0,83 -56,83 Bursa Çimento 3,54 0,28 -28,88 Carrefoursa 45,32 2,21 -36,88 Casa Emtia Petrol 124,00 -2,36 16,98 Ceo Event Medya 8,36 -0,95 30,02 Coca Cola İçecek 84,35 0,24 32,82 Cosmos Yat. Holding 10,22 0,69 26,80 Credıtwest Faktorıng 4,73 -0,42 -19,42 Çan2 Termik 14,60 0,69 Çelebi 152,80 0,73 -16,29 Çelik Halat 6,34 -1,71 -30,31 Çemaş Döküm 1,13 0,00 -33,63 Çemtaş 12,28 0,00 -21,84 Çimbeton 201,00 1,41 -32,21 Çimentaş 26,54 0,08 -26,60 Çimsa 30,72 0,66 72,58 Çuhadaroğlu Metal 8,12 0,74 6,74 Dagi Giyim 3,17 -1,55 -6,94 Dagi Yatırım Holding 12,15 1,08 -5,81 Dardanel 2,56 -1,92 -51,92 Datagate Bilgisayar 13,46 -0,88 -16,45 Demısaş Döküm 6,70 2,13 3,47 Denge Holding 1,49 0,00 -50,94 Deniz GMYO 1,65 -2,94 -10,43 Derimod 9,53 0,42 -2,16 Derlüks Yatırım Holding 5,12 1,99 -41,95 Desa Deri 7,96 -1,61 -18,28 Despec Bilgisayar 9,10 -0,66 -30,32 Deva Holding 22,24 1,09 -7,56 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,63 -0,84 -1,35 Diriteks Diriliş Tekstil 4,71 -4,66 26,27 Ditaş Doğan 16,10 -1,83 23,79 DO-CO 761,50 0,87 20,87 Doğan Burda 31,94 9,99 42,34 Doğan Holding 2,59 0,39 -13,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 0,94 -7,68 Doğusan 4,59 -2,96 4,79 Doğuş GMYO 9,41 -0,11 15,18 Doğuş Otomotiv 31,54 -1,07 21,67 Döktaş Dökümcülük 31,90 1,27 4,18 Duran Doğan Basım 14,58 2,03 38,99 Dyo Boya 9,92 0,20 -11,80 Eczacıbaşı İlaç 5,77 0,52 -19,88 Eczacıbaşı Yatırım 36,42 0,50 35,29 E-Data Teknoloji 10,08 -1,66 Edip Gayrimenkul 3,20 -0,62 -3,61 Ege Endüstri 1.119,00 0,10 -32,79 Ege Gübre 166,20 -1,01 15,85 Ege Profil 26,26 0,46 -31,33 Ege Seramik 14,18 -0,77 46,75 Egeplast 23,66 -0,92 -28,95 Ekiz Kimya 5,84 -4,42 -18,09 Emek Elektrik 2,73 0,00 -4,39 Eminiş Ambalaj 19,12 -4,26 -48,10 Emlak Konut GMYO 1,79 0,56 -15,35 Enerjisa Enerji 10,53 1,84 -8,68 Enka İnşaat 10,08 -0,10 43,15 Erbosan 85,35 -1,78 110,46 Ereğli Demir Çelik 17,09 0,77 30,10 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,26 -0,61 Ersu Gıda 5,05 3,27 2,23 Escar Turizm Taşımacılık 22,52 0,27 Escort Teknoloji 5,32 0,57 -19,03 Esenboğa Elektrik 28,78 0,07 51,26 Etiler Gıda 5,63 7,24 41,46 Euro Kapital Yat. Ort. 5,42 -1,28 41,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 3,88 -1,65 Euro Yat. Ort. 3,23 0,31 -27,28 Euro Yatırım Holding 1,92 0,52 -32,39 Europap Tezol Kağıt 14,05 -0,78 Fade Gıda 8,12 -0,37 56,10 Fenerbahçe Futbol 30,90 -0,19 4,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 -0,87 -22,66 F-M İzmit Piston 100,20 0,10 -18,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,85 -0,42 -9,06 Ford Otosan 154,30 0,39 26,33 Formet Metal ve Cam 1,29 -0,77 -47,42 Frigo Pak Gıda 20,76 -2,54 -1,05 Galata Wind Enerji 4,00 -0,99 Galatasaray Sportif 3,35 1,52 -17,28 Garanti Bankası 9,41 0,21 -7,30 Garanti Faktoring 13,24 -6,50 18,96 Garanti Yat. Ort. 2,16 -0,46 -32,83 Gedik Y. Men. Değ. 6,77 0,15 14,24 Gediz Ambalaj 15,25 -0,52 13,81 Gen İlaç 13,95 0,43 Gentaş 3,00 0,67 -33,53 Gersan Elektrik 5,23 -0,19 -14,82 Girişim Elektrik Sanayi 24,60 -4,58 Global Men. Değ. 6,10 0,33 1,50 Global Yat. Holding 1,89 -1,56 -46,20 Good-Year 7,65 -0,26 -3,99 Göltaş Çimento 37,16 1,36 -9,46 Gözde Girişim 5,67 0,35 -28,95 GSD Denizcilik 4,25 4,17 74,53 GSD Holding 2,71 3,04 7,97 Gübre Fabrik. 49,16 -1,21 -42,87 Güler Yat. Holding 2,54 0,00 -26,65 Halk GMYO 2,34 0,00 -23,23 Hatay Tekstil 15,51 -0,26 13,75 Hedef Girişim 2,63 -1,13 4,17 Hektaş 8,39 -0,59 57,05 HUB Girişim 9,63 -0,72 -47,09 Hürriyet Gzt. 2,15 0,47 2,38 ICBC Turkey Bank 5,62 -0,53 -13,54 İdeal Finansal Teknolojiler 43,16 -9,97 220,65 İdealist GMYO 2,31 5,48 -2,66 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,90 1,12 -63,47 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,81 2,53 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,43 0,94 38,40 Info Yatırım 3,85 1,32 -17,57 İntema 33,52 -0,53 -15,99 Inveo Yatırım Holding 96,50 -0,92 118,23 İpek Doğal Enerji 12,12 1,85 -7,34 İskenderun Demir Çelik 11,73 2,80 29,81 (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler