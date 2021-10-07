Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,52 2,03 -28,68 Acıpayam Selüloz 15,64 2,89 -8,15 Adel Kalemcilik 25,28 -0,08 -24,29 Adese Gayrimenkul 1,21 0,83 -56,79 Afyon Çimento 3,32 0,61 -35,03 AGESA Hayat Emeklilik 18,82 -0,11 9,83 Ak Enerji 1,88 0,53 -14,93 Akbank 5,27 0,96 -22,02 Akçansa 14,54 1,32 -9,70 Akdeniz Yatırım Hold. 2,00 2,56 -16,78 Akfen GMYO 5,22 2,96 99,94 Akın Tekstil 29,82 2,26 -6,11 Akiş GMYO 1,71 1,79 -38,76 Akmerkez GMYO 37,38 2,13 -39,54 Aksa 20,34 3,67 47,24 Aksa Enerji 6,51 0,46 75,00 Aksigorta 6,96 0,87 -16,24 Aksu Enerji 12,15 2,19 60,99 Alarko Carrıer 288,20 2,53 -20,72 Alarko GMYO 21,30 0,28 -15,91 Alarko Holding 8,22 0,61 -3,54 Albaraka Türk 1,81 0,56 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 23,70 1,98 -20,09 Alkim Kağıt 14,08 1,15 8,78 Alkim Kimya 16,03 0,69 13,79 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 -2,72 -4,49 Altınyunus Çeşme 50,75 1,10 1,58 Anadolu Efes 21,12 0,00 -1,13 Anadolu Grubu Holding 23,82 1,53 -8,82 Anadolu Hayat Emek. 10,24 0,79 27,43 Anadolu Isuzu 17,23 0,76 -4,28 Anadolu Sigorta 6,23 0,97 -13,72 Anel Elektrik 2,39 0,84 -24,61 Arçelik 32,08 0,25 12,73 ARD Bilişim Teknolojileri 43,86 2,00 -8,78 Arena Bilgisayar 9,44 0,96 -13,41 Armada Bilgisayar 48,82 0,25 -0,53 Arsan Tekstil 4,19 0,96 5,12 Arzum Ev Aletleri 17,58 -1,12 -27,25 Aselsan 15,44 4,11 -15,40 Ata GMYO 3,86 1,58 -29,95 Atakule GMYO 2,83 0,71 20,88 Atlantis Yatırım Holding 5,22 0,38 -6,12 Atlas Yat. Ort. 1,37 -0,72 -21,71 ATP Bilgisayar 35,10 1,74 Avrasya GMYO 1,86 1,64 -28,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,42 2,11 -24,38 Avrupa Yatırım Holding 6,72 -1,32 12,00 Aydem Enerji 6,92 0,87 Ayen Enerji 4,94 0,82 -8,69 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,20 0,17 61,35 Aygaz 16,49 1,17 16,24 Bagfaş 24,02 9,98 20,10 Bak Ambalaj 19,19 2,13 -2,97 Balatacılar Balatacılık 9,13 1,44 10,80 Bantaş Ambalaj 3,27 4,14 4,58 Banvit 64,25 -0,62 23,56 Başkent Doğalgaz GMYO 29,70 1,30 Baştaş Başkent Çimento 9,32 0,43 -46,34 Batı Çimento 14,38 1,20 205,31 Batısöke Çimento 2,57 2,80 5,33 Bayrak Taban Sanayi 10,18 1,80 -4,05 Bera Holding 10,22 1,89 -49,61 Berkosan Yalıtım 7,40 0,41 -17,04 Beşiktaş Futbol Yat. 5,74 0,70 42,08 Beyaz Filo 9,10 0,00 -9,72 Bilici Yatırım 15,84 5,95 186,27 Bim Mağazalar 61,65 0,74 -13,53 Biotrend Çevre ve Enerji 25,02 -2,27 Birko Mensucat 1,08 1,89 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,30 0,76 Birlik Mensucat 2,20 3,29 -36,42 Bizim Mağazaları 12,70 0,87 -17,32 BMS Çelik Hasır 8,29 2,60 Boğaziçi Beton Sanayi 4,53 2,03 Borusan Mannesmann 22,30 0,72 -19,78 Borusan Yat. Paz. 320,90 1,65 -29,36 Bosch Fren Sistemleri 788,10 0,92 -35,91 Bossa 27,16 0,59 52,16 Brisa 21,26 1,05 9,80 Burçelik 21,80 0,83 3,71 Burçelik Vana 21,30 0,00 -57,11 Bursa Çimento 3,56 1,42 -28,48 Carrefoursa 44,26 3,85 -38,36 Casa Emtia Petrol 128,90 1,50 21,60 Ceo Event Medya 8,46 0,24 31,57 Coca Cola İçecek 83,95 0,60 32,19 Cosmos Yat. Holding 10,15 1,00 25,93 Credıtwest Faktorıng 4,72 0,43 -19,59 Çan2 Termik 14,79 2,71 Çelebi 152,80 1,06 -16,29 Çelik Halat 6,49 -1,82 -28,66 Çemaş Döküm 1,14 1,79 -33,04 Çemtaş 12,22 1,58 -22,22 Çimbeton 202,00 2,85 -31,87 Çimentaş 26,52 1,22 -26,66 Çimsa 30,28 1,54 70,11 Çuhadaroğlu Metal 7,99 1,78 5,03 Dagi Giyim 3,24 0,31 -4,88 Dagi Yatırım Holding 12,03 0,67 -6,74 Dardanel 2,58 2,38 -51,55 Datagate Bilgisayar 13,34 0,91 -17,19 Demısaş Döküm 6,52 1,24 0,69 Denge Holding 1,46 1,39 -51,93 Deniz GMYO 1,71 -9,04 -7,17 Derimod 9,55 0,53 -1,95 Derlüks Yatırım Holding 4,96 -0,60 -43,76 Desa Deri 8,04 -0,12 -17,45 Despec Bilgisayar 9,16 0,66 -29,86 Deva Holding 22,00 1,76 -8,56 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,67 0,47 -0,97 Diriteks Diriliş Tekstil 4,95 5,10 32,71 Ditaş Doğan 16,30 0,68 25,33 DO-CO 758,00 0,73 20,32 Doğan Burda 28,80 9,09 28,34 Doğan Holding 2,58 1,18 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 1,41 -7,25 Doğusan 4,74 1,07 8,22 Doğuş GMYO 9,59 -1,94 17,38 Doğuş Otomotiv 30,82 -2,34 18,89 Döktaş Dökümcülük 31,44 1,42 2,68 Duran Doğan Basım 14,04 4,00 33,84 Dyo Boya 9,84 1,03 -12,51 Eczacıbaşı İlaç 5,74 1,06 -20,30 Eczacıbaşı Yatırım 36,14 1,35 34,25 E-Data Teknoloji 10,26 0,39 Edip Gayrimenkul 3,23 0,94 -2,71 Ege Endüstri 1.114,00 0,73 -33,09 Ege Gübre 169,00 3,62 17,81 Ege Profil 26,18 0,93 -31,54 Ege Seramik 14,05 0,86 45,41 Egeplast 24,30 0,41 -27,03 Ekiz Kimya 6,11 0,33 -14,31 Emek Elektrik 2,70 0,37 -5,44 Eminiş Ambalaj 19,50 -4,04 -47,07 Emlak Konut GMYO 1,78 1,14 -15,82 Enerjisa Enerji 10,36 0,48 -10,15 Enka İnşaat 10,05 0,20 42,72 Erbosan 92,00 0,99 126,85 Ereğli Demir Çelik 16,78 3,90 27,74 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,30 0,30 Ersu Gıda 4,68 1,74 -5,26 Escar Turizm Taşımacılık 22,80 0,44 Escort Teknoloji 5,27 0,19 -19,79 Esenboğa Elektrik 28,96 1,47 52,21 Etiler Gıda 5,17 1,37 29,90 Euro Kapital Yat. Ort. 5,41 2,27 41,64 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 0,89 -4,19 Euro Yat. Ort. 3,36 5,33 -24,35 Euro Yatırım Holding 1,93 1,05 -32,04 Europap Tezol Kağıt 14,29 0,78 Fade Gıda 8,26 0,73 58,79 Fenerbahçe Futbol 30,84 0,19 4,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 0,87 -20,96 F-M İzmit Piston 99,95 1,27 -18,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,82 1,46 -9,29 Ford Otosan 154,40 1,58 26,41 Formet Metal ve Cam 1,30 0,78 -47,01 Frigo Pak Gıda 22,20 1,37 5,82 Galata Wind Enerji 4,10 2,24 Galatasaray Sportif 3,29 0,92 -18,77 Garanti Bankası 9,32 1,08 -8,19 Garanti Faktoring 14,99 1,28 34,68 Garanti Yat. Ort. 2,17 0,46 -32,52 Gedik Y. Men. Değ. 6,77 0,74 14,24 Gediz Ambalaj 15,33 0,72 14,40 Gen İlaç 14,03 1,52 Gentaş 2,98 1,36 -33,97 Gersan Elektrik 5,24 0,77 -14,66 Girişim Elektrik Sanayi 24,46 0,49 Global Men. Değ. 6,02 -0,82 0,17 Global Yat. Holding 1,91 0,53 -45,63 Good-Year 7,56 0,80 -5,12 Göltaş Çimento 36,70 0,94 -10,58 Gözde Girişim 5,67 0,71 -28,95 GSD Denizcilik 3,95 -1,74 62,21 GSD Holding 2,64 -0,38 5,18 Gübre Fabrik. 50,05 2,27 -41,84 Güler Yat. Holding 2,57 -1,53 -25,78 Halk GMYO 2,34 -0,43 -23,23 Hatay Tekstil 15,44 0,98 13,23 Hedef Girişim 2,62 1,16 3,77 Hektaş 8,47 1,07 58,55 HUB Girişim 9,68 0,62 -46,81 Hürriyet Gzt. 2,12 1,92 0,95 ICBC Turkey Bank 5,99 5,09 -7,85 İdeal Finansal Teknolojiler 47,94 -9,97 256,17 İdealist GMYO 2,09 0,97 -11,93 İhlas Ev Aletleri 0,94 1,08 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,84 2,44 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,88 -1,12 -64,28 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,80 2,56 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,38 1,27 37,32 Info Yatırım 3,84 1,32 -17,78 İntema 33,72 0,54 -15,49 Inveo Yatırım Holding 98,50 0,92 122,75 İpek Doğal Enerji 11,75 1,47 -10,17 İskenderun Demir Çelik 11,33 1,80 25,39 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler