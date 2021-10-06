Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,17 -1,15 -33,20 Acıpayam Selüloz 15,28 -3,72 -10,27 Adel Kalemcilik 25,46 -2,82 -23,75 Adese Gayrimenkul 1,20 -2,44 -57,14 Afyon Çimento 3,31 -2,07 -35,23 AGESA Hayat Emeklilik 18,54 -0,32 8,19 Ak Enerji 1,85 1,09 -16,29 Akbank 5,20 -1,33 -23,05 Akçansa 14,65 -1,61 -9,02 Akdeniz Yatırım Hold. 1,97 -2,48 -18,02 Akfen GMYO 5,01 4,37 91,89 Akın Tekstil 29,82 -2,04 -6,11 Akiş GMYO 1,70 -1,16 -39,12 Akmerkez GMYO 36,36 -1,30 -41,19 Aksa 19,77 -0,15 43,11 Aksa Enerji 12,87 -2,35 72,98 Aksigorta 6,91 -1,14 -16,84 Aksu Enerji 11,34 -0,09 50,25 Alarko Carrıer 281,60 -2,86 -22,53 Alarko GMYO 21,16 -1,95 -16,46 Alarko Holding 8,24 -3,74 -3,30 Albaraka Türk 1,79 -1,10 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 23,56 -2,89 -20,57 Alkim Kağıt 13,99 -2,78 8,08 Alkim Kimya 15,82 -3,18 12,30 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,16 0,00 -1,37 Altınyunus Çeşme 50,40 -1,18 0,88 Anadolu Efes 21,34 -0,74 -0,10 Anadolu Grubu Holding 23,64 0,00 -9,51 Anadolu Hayat Emek. 10,08 0,80 25,44 Anadolu Isuzu 17,24 -3,04 -4,22 Anadolu Sigorta 6,12 -0,81 -15,24 Anel Elektrik 2,36 -4,07 -25,55 Arçelik 31,96 -1,60 12,30 ARD Bilişim Teknolojileri 42,82 -2,68 -10,94 Arena Bilgisayar 9,39 -2,19 -13,87 Armada Bilgisayar 47,74 -2,45 -2,73 Arsan Tekstil 4,16 -3,26 4,37 Arzum Ev Aletleri 17,82 -1,76 -26,26 Aselsan 14,80 -1,79 -18,90 Ata GMYO 3,78 -3,08 -31,40 Atakule GMYO 2,86 -4,67 22,16 Atlantis Yatırım Holding 5,13 0,00 -7,73 Atlas Yat. Ort. 1,36 -2,86 -22,29 ATP Bilgisayar 34,60 -2,32 Avrasya GMYO 1,83 -3,68 -30,14 Avrasya Petrol ve Tur. 2,36 -2,88 -26,25 Avrupa Yatırım Holding 6,81 3,03 13,50 Aydem Enerji 6,89 -2,27 Ayen Enerji 4,88 -0,20 -9,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,20 -1,09 61,35 Aygaz 16,40 0,12 15,60 Bagfaş 22,00 -1,35 10,00 Bak Ambalaj 19,09 -1,90 -3,47 Balatacılar Balatacılık 9,07 0,00 10,07 Bantaş Ambalaj 3,22 -2,72 2,99 Banvit 64,90 -0,69 24,81 Başkent Doğalgaz GMYO 29,22 1,39 Baştaş Başkent Çimento 9,28 -0,22 -46,57 Batı Çimento 14,32 -0,69 204,03 Batısöke Çimento 2,55 -3,41 4,51 Bayrak Taban Sanayi 9,83 0,31 -7,35 Bera Holding 9,99 -1,48 -50,74 Berkosan Yalıtım 7,41 -4,26 -16,93 Beşiktaş Futbol Yat. 5,75 -1,37 42,33 Beyaz Filo 9,21 2,22 -8,62 Bilici Yatırım 15,73 -2,30 184,28 Bim Mağazalar 61,65 -0,72 -13,53 Biotrend Çevre ve Enerji 24,66 1,48 Birko Mensucat 1,07 1,90 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,28 -2,01 Birlik Mensucat 2,20 -2,65 -36,42 Bizim Mağazaları 12,65 -1,79 -17,64 BMS Çelik Hasır 7,90 -1,74 Boğaziçi Beton Sanayi 4,47 -2,19 Borusan Mannesmann 22,24 -2,03 -20,00 Borusan Yat. Paz. 314,30 -2,42 -30,81 Bosch Fren Sistemleri 780,00 -2,50 -36,57 Bossa 27,52 -2,62 54,17 Brisa 21,22 -2,84 9,59 Burçelik 21,62 -1,99 2,85 Burçelik Vana 21,20 -1,76 -57,31 Bursa Çimento 3,55 -1,66 -28,68 Carrefoursa 42,50 -3,45 -40,81 Casa Emtia Petrol 127,90 -1,84 20,66 Ceo Event Medya 8,48 0,00 31,88 Coca Cola İçecek 83,30 -1,19 31,16 Cosmos Yat. Holding 10,29 -0,10 27,67 Credıtwest Faktorıng 4,74 -0,42 -19,25 Çan2 Termik 14,16 1,07 Çelebi 152,30 -2,43 -16,56 Çelik Halat 6,47 3,35 -28,88 Çemaş Döküm 1,12 -1,75 -34,22 Çemtaş 12,06 -2,35 -23,24 Çimbeton 197,30 -2,08 -33,46 Çimentaş 26,86 -0,30 -25,72 Çimsa 29,56 -0,14 66,07 Çuhadaroğlu Metal 7,83 0,51 2,93 Dagi Giyim 3,25 -1,81 -4,59 Dagi Yatırım Holding 11,98 -1,48 -7,13 Dardanel 2,52 -3,08 -52,68 Datagate Bilgisayar 13,18 -2,15 -18,19 Demısaş Döküm 6,48 -1,97 0,07 Denge Holding 1,45 -3,33 -52,26 Deniz GMYO 1,89 -3,57 2,60 Derimod 9,60 -1,03 -1,44 Derlüks Yatırım Holding 4,80 -3,23 -45,58 Desa Deri 8,06 -2,66 -17,25 Despec Bilgisayar 9,04 -2,48 -30,78 Deva Holding 21,82 -2,50 -9,30 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,60 -2,84 -1,62 Diriteks Diriliş Tekstil 4,60 -7,26 23,32 Ditaş Doğan 16,23 -2,29 24,79 DO-CO 758,60 1,15 20,41 Doğan Burda 25,90 7,92 15,42 Doğan Holding 2,60 -0,38 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -1,38 -7,68 Doğusan 4,60 -3,36 5,02 Doğuş GMYO 9,64 0,21 17,99 Doğuş Otomotiv 31,54 2,34 21,67 Döktaş Dökümcülük 31,00 -3,13 1,24 Duran Doğan Basım 13,58 -1,09 29,46 Dyo Boya 9,78 -1,71 -13,05 Eczacıbaşı İlaç 5,71 -1,72 -20,72 Eczacıbaşı Yatırım 35,74 -2,72 32,77 E-Data Teknoloji 10,21 -3,13 Edip Gayrimenkul 3,25 -1,52 -2,11 Ege Endüstri 1.106,90 -2,42 -33,51 Ege Gübre 164,30 -1,73 14,53 Ege Profil 25,98 -2,62 -32,06 Ege Seramik 13,89 -1,07 43,75 Egeplast 24,00 -3,46 -27,93 Ekiz Kimya 6,18 0,16 -13,32 Emek Elektrik 2,68 2,29 -6,14 Eminiş Ambalaj 22,94 9,76 -37,73 Emlak Konut GMYO 1,76 -1,12 -16,77 Enerjisa Enerji 10,22 -1,16 -11,36 Enka İnşaat 9,98 -0,89 41,73 Erbosan 92,90 -2,11 129,07 Ereğli Demir Çelik 16,50 2,17 25,60 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,25 -1,22 Ersu Gıda 4,52 -2,38 -8,50 Escar Turizm Taşımacılık 22,80 2,24 Escort Teknoloji 5,27 -0,75 -19,79 Esenboğa Elektrik 28,98 -2,62 52,32 Etiler Gıda 5,02 0,40 26,13 Euro Kapital Yat. Ort. 5,42 -1,63 41,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 0,00 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,17 -1,25 -28,63 Euro Yatırım Holding 1,90 -2,56 -33,10 Europap Tezol Kağıt 14,42 -2,37 Fade Gıda 8,21 -2,49 57,83 Fenerbahçe Futbol 30,84 -1,72 4,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -1,71 -21,98 F-M İzmit Piston 98,75 -2,52 -19,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,82 -1,58 -9,29 Ford Otosan 153,30 -1,22 25,51 Formet Metal ve Cam 1,28 -3,03 -47,82 Frigo Pak Gıda 21,84 -3,96 4,10 Galata Wind Enerji 4,05 1,76 Galatasaray Sportif 3,24 -2,11 -20,00 Garanti Bankası 9,17 -1,19 -9,66 Garanti Faktoring 13,93 -8,36 25,16 Garanti Yat. Ort. 2,16 -0,46 -32,83 Gedik Y. Men. Değ. 6,78 -1,31 14,41 Gediz Ambalaj 15,38 -2,90 14,78 Gen İlaç 13,69 -1,51 Gentaş 2,92 -2,34 -35,30 Gersan Elektrik 5,26 -0,38 -14,33 Girişim Elektrik Sanayi 24,44 -1,29 Global Men. Değ. 5,85 -2,17 -2,66 Global Yat. Holding 1,92 -4,00 -45,35 Good-Year 7,51 -1,57 -5,75 Göltaş Çimento 36,24 -1,89 -11,71 Gözde Girişim 5,61 -3,11 -29,70 GSD Denizcilik 3,93 3,97 61,39 GSD Holding 2,60 0,78 3,59 Gübre Fabrik. 48,28 -2,07 -43,89 Güler Yat. Holding 2,48 -1,59 -28,38 Halk GMYO 2,35 -1,26 -22,90 Hatay Tekstil 15,25 -2,31 11,84 Hedef Girişim 2,57 -2,65 1,79 Hektaş 8,43 -1,98 57,80 HUB Girişim 9,68 -2,32 -46,81 Hürriyet Gzt. 2,03 -9,78 -3,33 ICBC Turkey Bank 5,70 -2,06 -12,31 İdeal Finansal Teknolojiler 52,75 -1,95 291,90 İdealist GMYO 2,04 -3,77 -14,03 İhlas Ev Aletleri 0,92 -3,16 -50,62 İhlas Gayrimenkul 0,83 -1,19 -33,60 İhlas Gazetecilik 0,88 -2,22 -64,28 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,77 -1,28 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,30 -1,41 35,60 Info Yatırım 3,79 -2,32 -18,85 İntema 33,64 0,12 -15,69 Inveo Yatırım Holding 97,65 -2,30 120,83 İpek Doğal Enerji 11,57 -0,86 -11,54 İskenderun Demir Çelik 11,20 0,63 23,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler