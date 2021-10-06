Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,17
|-1,15
|-33,20
|Acıpayam Selüloz
|15,28
|-3,72
|-10,27
|Adel Kalemcilik
|25,46
|-2,82
|-23,75
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|-2,44
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,31
|-2,07
|-35,23
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,54
|-0,32
|8,19
|Ak Enerji
|1,85
|1,09
|-16,29
|Akbank
|5,20
|-1,33
|-23,05
|Akçansa
|14,65
|-1,61
|-9,02
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,97
|-2,48
|-18,02
|Akfen GMYO
|5,01
|4,37
|91,89
|Akın Tekstil
|29,82
|-2,04
|-6,11
|Akiş GMYO
|1,70
|-1,16
|-39,12
|Akmerkez GMYO
|36,36
|-1,30
|-41,19
|Aksa
|19,77
|-0,15
|43,11
|Aksa Enerji
|12,87
|-2,35
|72,98
|Aksigorta
|6,91
|-1,14
|-16,84
|Aksu Enerji
|11,34
|-0,09
|50,25
|Alarko Carrıer
|281,60
|-2,86
|-22,53
|Alarko GMYO
|21,16
|-1,95
|-16,46
|Alarko Holding
|8,24
|-3,74
|-3,30
|Albaraka Türk
|1,79
|-1,10
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,56
|-2,89
|-20,57
|Alkim Kağıt
|13,99
|-2,78
|8,08
|Alkim Kimya
|15,82
|-3,18
|12,30
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,16
|0,00
|-1,37
|Altınyunus Çeşme
|50,40
|-1,18
|0,88
|Anadolu Efes
|21,34
|-0,74
|-0,10
|Anadolu Grubu Holding
|23,64
|0,00
|-9,51
|Anadolu Hayat Emek.
|10,08
|0,80
|25,44
|Anadolu Isuzu
|17,24
|-3,04
|-4,22
|Anadolu Sigorta
|6,12
|-0,81
|-15,24
|Anel Elektrik
|2,36
|-4,07
|-25,55
|Arçelik
|31,96
|-1,60
|12,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|42,82
|-2,68
|-10,94
|Arena Bilgisayar
|9,39
|-2,19
|-13,87
|Armada Bilgisayar
|47,74
|-2,45
|-2,73
|Arsan Tekstil
|4,16
|-3,26
|4,37
|Arzum Ev Aletleri
|17,82
|-1,76
|-26,26
|Aselsan
|14,80
|-1,79
|-18,90
|Ata GMYO
|3,78
|-3,08
|-31,40
|Atakule GMYO
|2,86
|-4,67
|22,16
|Atlantis Yatırım Holding
|5,13
|0,00
|-7,73
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|-2,86
|-22,29
|ATP Bilgisayar
|34,60
|-2,32
|Avrasya GMYO
|1,83
|-3,68
|-30,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,36
|-2,88
|-26,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,81
|3,03
|13,50
|Aydem Enerji
|6,89
|-2,27
|Ayen Enerji
|4,88
|-0,20
|-9,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,20
|-1,09
|61,35
|Aygaz
|16,40
|0,12
|15,60
|Bagfaş
|22,00
|-1,35
|10,00
|Bak Ambalaj
|19,09
|-1,90
|-3,47
|Balatacılar Balatacılık
|9,07
|0,00
|10,07
|Bantaş Ambalaj
|3,22
|-2,72
|2,99
|Banvit
|64,90
|-0,69
|24,81
|Başkent Doğalgaz GMYO
|29,22
|1,39
|Baştaş Başkent Çimento
|9,28
|-0,22
|-46,57
|Batı Çimento
|14,32
|-0,69
|204,03
|Batısöke Çimento
|2,55
|-3,41
|4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|9,83
|0,31
|-7,35
|Bera Holding
|9,99
|-1,48
|-50,74
|Berkosan Yalıtım
|7,41
|-4,26
|-16,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,75
|-1,37
|42,33
|Beyaz Filo
|9,21
|2,22
|-8,62
|Bilici Yatırım
|15,73
|-2,30
|184,28
|Bim Mağazalar
|61,65
|-0,72
|-13,53
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,66
|1,48
|Birko Mensucat
|1,07
|1,90
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,28
|-2,01
|Birlik Mensucat
|2,20
|-2,65
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,65
|-1,79
|-17,64
|BMS Çelik Hasır
|7,90
|-1,74
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,47
|-2,19
|Borusan Mannesmann
|22,24
|-2,03
|-20,00
|Borusan Yat. Paz.
|314,30
|-2,42
|-30,81
|Bosch Fren Sistemleri
|780,00
|-2,50
|-36,57
|Bossa
|27,52
|-2,62
|54,17
|Brisa
|21,22
|-2,84
|9,59
|Burçelik
|21,62
|-1,99
|2,85
|Burçelik Vana
|21,20
|-1,76
|-57,31
|Bursa Çimento
|3,55
|-1,66
|-28,68
|Carrefoursa
|42,50
|-3,45
|-40,81
|Casa Emtia Petrol
|127,90
|-1,84
|20,66
|Ceo Event Medya
|8,48
|0,00
|31,88
|Coca Cola İçecek
|83,30
|-1,19
|31,16
|Cosmos Yat. Holding
|10,29
|-0,10
|27,67
|Credıtwest Faktorıng
|4,74
|-0,42
|-19,25
|Çan2 Termik
|14,16
|1,07
|Çelebi
|152,30
|-2,43
|-16,56
|Çelik Halat
|6,47
|3,35
|-28,88
|Çemaş Döküm
|1,12
|-1,75
|-34,22
|Çemtaş
|12,06
|-2,35
|-23,24
|Çimbeton
|197,30
|-2,08
|-33,46
|Çimentaş
|26,86
|-0,30
|-25,72
|Çimsa
|29,56
|-0,14
|66,07
|Çuhadaroğlu Metal
|7,83
|0,51
|2,93
|Dagi Giyim
|3,25
|-1,81
|-4,59
|Dagi Yatırım Holding
|11,98
|-1,48
|-7,13
|Dardanel
|2,52
|-3,08
|-52,68
|Datagate Bilgisayar
|13,18
|-2,15
|-18,19
|Demısaş Döküm
|6,48
|-1,97
|0,07
|Denge Holding
|1,45
|-3,33
|-52,26
|Deniz GMYO
|1,89
|-3,57
|2,60
|Derimod
|9,60
|-1,03
|-1,44
|Derlüks Yatırım Holding
|4,80
|-3,23
|-45,58
|Desa Deri
|8,06
|-2,66
|-17,25
|Despec Bilgisayar
|9,04
|-2,48
|-30,78
|Deva Holding
|21,82
|-2,50
|-9,30
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,60
|-2,84
|-1,62
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,60
|-7,26
|23,32
|Ditaş Doğan
|16,23
|-2,29
|24,79
|DO-CO
|758,60
|1,15
|20,41
|Doğan Burda
|25,90
|7,92
|15,42
|Doğan Holding
|2,60
|-0,38
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|-1,38
|-7,68
|Doğusan
|4,60
|-3,36
|5,02
|Doğuş GMYO
|9,64
|0,21
|17,99
|Doğuş Otomotiv
|31,54
|2,34
|21,67
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-3,13
|1,24
|Duran Doğan Basım
|13,58
|-1,09
|29,46
|Dyo Boya
|9,78
|-1,71
|-13,05
|Eczacıbaşı İlaç
|5,71
|-1,72
|-20,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,74
|-2,72
|32,77
|E-Data Teknoloji
|10,21
|-3,13
|Edip Gayrimenkul
|3,25
|-1,52
|-2,11
|Ege Endüstri
|1.106,90
|-2,42
|-33,51
|Ege Gübre
|164,30
|-1,73
|14,53
|Ege Profil
|25,98
|-2,62
|-32,06
|Ege Seramik
|13,89
|-1,07
|43,75
|Egeplast
|24,00
|-3,46
|-27,93
|Ekiz Kimya
|6,18
|0,16
|-13,32
|Emek Elektrik
|2,68
|2,29
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|22,94
|9,76
|-37,73
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|-1,12
|-16,77
|Enerjisa Enerji
|10,22
|-1,16
|-11,36
|Enka İnşaat
|9,98
|-0,89
|41,73
|Erbosan
|92,90
|-2,11
|129,07
|Ereğli Demir Çelik
|16,50
|2,17
|25,60
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,25
|-1,22
|Ersu Gıda
|4,52
|-2,38
|-8,50
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,80
|2,24
|Escort Teknoloji
|5,27
|-0,75
|-19,79
|Esenboğa Elektrik
|28,98
|-2,62
|52,32
|Etiler Gıda
|5,02
|0,40
|26,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,42
|-1,63
|41,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|0,00
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,17
|-1,25
|-28,63
|Euro Yatırım Holding
|1,90
|-2,56
|-33,10
|Europap Tezol Kağıt
|14,42
|-2,37
|Fade Gıda
|8,21
|-2,49
|57,83
|Fenerbahçe Futbol
|30,84
|-1,72
|4,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-1,71
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|98,75
|-2,52
|-19,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,82
|-1,58
|-9,29
|Ford Otosan
|153,30
|-1,22
|25,51
|Formet Metal ve Cam
|1,28
|-3,03
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|21,84
|-3,96
|4,10
|Galata Wind Enerji
|4,05
|1,76
|Galatasaray Sportif
|3,24
|-2,11
|-20,00
|Garanti Bankası
|9,17
|-1,19
|-9,66
|Garanti Faktoring
|13,93
|-8,36
|25,16
|Garanti Yat. Ort.
|2,16
|-0,46
|-32,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,78
|-1,31
|14,41
|Gediz Ambalaj
|15,38
|-2,90
|14,78
|Gen İlaç
|13,69
|-1,51
|Gentaş
|2,92
|-2,34
|-35,30
|Gersan Elektrik
|5,26
|-0,38
|-14,33
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,44
|-1,29
|Global Men. Değ.
|5,85
|-2,17
|-2,66
|Global Yat. Holding
|1,92
|-4,00
|-45,35
|Good-Year
|7,51
|-1,57
|-5,75
|Göltaş Çimento
|36,24
|-1,89
|-11,71
|Gözde Girişim
|5,61
|-3,11
|-29,70
|GSD Denizcilik
|3,93
|3,97
|61,39
|GSD Holding
|2,60
|0,78
|3,59
|Gübre Fabrik.
|48,28
|-2,07
|-43,89
|Güler Yat. Holding
|2,48
|-1,59
|-28,38
|Halk GMYO
|2,35
|-1,26
|-22,90
|Hatay Tekstil
|15,25
|-2,31
|11,84
|Hedef Girişim
|2,57
|-2,65
|1,79
|Hektaş
|8,43
|-1,98
|57,80
|HUB Girişim
|9,68
|-2,32
|-46,81
|Hürriyet Gzt.
|2,03
|-9,78
|-3,33
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|-2,06
|-12,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|52,75
|-1,95
|291,90
|İdealist GMYO
|2,04
|-3,77
|-14,03
|İhlas Ev Aletleri
|0,92
|-3,16
|-50,62
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-1,19
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|-2,22
|-64,28
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-1,28
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,30
|-1,41
|35,60
|Info Yatırım
|3,79
|-2,32
|-18,85
|İntema
|33,64
|0,12
|-15,69
|Inveo Yatırım Holding
|97,65
|-2,30
|120,83
|İpek Doğal Enerji
|11,57
|-0,86
|-11,54
|İskenderun Demir Çelik
|11,20
|0,63
|23,95
(Sürecek)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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