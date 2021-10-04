Borsada günün ilk yarısı (1)
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,42
|-0,73
|-29,97
|Acıpayam Selüloz
|16,56
|2,67
|-2,75
|Adel Kalemcilik
|26,12
|1,87
|-21,77
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|4,17
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,41
|1,19
|-33,27
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,26
|2,07
|6,56
|Ak Enerji
|1,70
|0,59
|-23,08
|Akbank
|5,33
|0,57
|-21,13
|Akçansa
|15,24
|8,09
|-5,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,05
|-0,49
|-14,70
|Akfen GMYO
|4,69
|2,85
|79,64
|Akın Tekstil
|30,94
|1,11
|-2,58
|Akiş GMYO
|1,75
|1,74
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|36,48
|0,16
|-40,99
|Aksa
|20,32
|-0,39
|47,09
|Aksa Enerji
|13,26
|-2,36
|78,23
|Aksigorta
|7,04
|0,57
|-15,27
|Aksu Enerji
|11,95
|-0,33
|58,34
|Alarko Carrıer
|298,30
|0,37
|-17,94
|Alarko GMYO
|21,68
|2,17
|-14,41
|Alarko Holding
|8,57
|0,35
|0,57
|Albaraka Türk
|1,66
|0,00
|-14,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,36
|9,93
|-17,87
|Alkim Kağıt
|14,73
|2,22
|13,80
|Alkim Kimya
|16,28
|0,56
|15,57
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,14
|9,74
|-2,28
|Altınyunus Çeşme
|52,50
|0,19
|5,08
|Anadolu Efes
|21,66
|1,98
|1,40
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|1,19
|-8,59
|Anadolu Hayat Emek.
|9,97
|5,39
|24,07
|Anadolu Isuzu
|17,16
|-0,98
|-4,67
|Anadolu Sigorta
|6,22
|2,98
|-13,86
|Anel Elektrik
|2,51
|1,21
|-20,82
|Arçelik
|32,82
|0,49
|15,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,82
|-1,06
|-6,78
|Arena Bilgisayar
|9,77
|1,14
|-10,39
|Armada Bilgisayar
|49,72
|-0,56
|1,30
|Arsan Tekstil
|4,32
|0,23
|8,38
|Arzum Ev Aletleri
|18,17
|0,94
|-24,81
|Aselsan
|15,31
|1,66
|-16,11
|Ata GMYO
|4,06
|-1,69
|-26,32
|Atakule GMYO
|3,09
|9,96
|31,99
|Atlantis Yatırım Holding
|4,98
|-0,40
|-10,43
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|-2,76
|-19,43
|ATP Bilgisayar
|36,58
|-1,03
|Avrasya GMYO
|1,96
|3,16
|-25,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,44
|2,95
|-23,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,44
|5,92
|7,33
|Aydem Enerji
|7,06
|2,02
|Ayen Enerji
|4,84
|2,33
|-10,54
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,68
|0,76
|65,61
|Aygaz
|15,96
|3,77
|12,50
|Bagfaş
|21,70
|1,88
|8,50
|Bak Ambalaj
|19,98
|0,45
|1,03
|Balatacılar Balatacılık
|8,90
|0,00
|8,01
|Bantaş Ambalaj
|3,43
|0,59
|9,70
|Banvit
|65,95
|-0,60
|26,83
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,36
|0,21
|Baştaş Başkent Çimento
|9,50
|2,15
|-45,31
|Batı Çimento
|14,51
|1,61
|208,07
|Batısöke Çimento
|2,91
|-1,36
|19,26
|Bayrak Taban Sanayi
|9,99
|1,42
|-5,84
|Bera Holding
|10,88
|4,11
|-46,35
|Berkosan Yalıtım
|8,03
|-0,25
|-9,98
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,87
|-1,51
|45,30
|Beyaz Filo
|9,03
|0,44
|-10,41
|Bilici Yatırım
|16,63
|0,12
|200,54
|Bim Mağazalar
|62,80
|-0,63
|-11,92
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,00
|-10,00
|Birko Mensucat
|1,08
|0,93
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,73
|0,72
|Birlik Mensucat
|2,28
|-0,87
|-34,10
|Bizim Mağazaları
|13,30
|0,53
|-13,41
|BMS Çelik Hasır
|8,23
|0,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,80
|1,05
|Borusan Mannesmann
|23,38
|1,39
|-15,90
|Borusan Yat. Paz.
|330,10
|-0,87
|-27,33
|Bosch Fren Sistemleri
|807,70
|-0,23
|-34,32
|Bossa
|28,08
|0,79
|57,31
|Brisa
|22,60
|0,80
|16,72
|Burçelik
|22,32
|-0,09
|6,18
|Burçelik Vana
|21,80
|-0,46
|-56,10
|Bursa Çimento
|3,64
|2,25
|-26,87
|Carrefoursa
|46,60
|-3,56
|-35,10
|Casa Emtia Petrol
|127,00
|-2,16
|19,81
|Ceo Event Medya
|8,46
|0,12
|31,57
|Coca Cola İçecek
|83,95
|-0,89
|32,19
|Cosmos Yat. Holding
|10,86
|-0,09
|34,74
|Credıtwest Faktorıng
|4,70
|2,40
|-19,93
|Çan2 Termik
|13,94
|0,72
|Çelebi
|158,70
|0,76
|-13,05
|Çelik Halat
|6,21
|0,32
|-31,74
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,00
|-32,46
|Çemtaş
|12,71
|0,87
|-19,10
|Çimbeton
|207,30
|2,12
|-30,08
|Çimentaş
|27,00
|0,75
|-25,33
|Çimsa
|28,66
|2,14
|61,01
|Çuhadaroğlu Metal
|7,63
|2,69
|0,30
|Dagi Giyim
|3,43
|3,00
|0,69
|Dagi Yatırım Holding
|12,40
|0,81
|-3,88
|Dardanel
|2,69
|1,51
|-49,48
|Datagate Bilgisayar
|13,64
|1,87
|-15,33
|Demısaş Döküm
|6,50
|0,31
|0,38
|Denge Holding
|1,50
|3,45
|-50,62
|Deniz GMYO
|1,95
|0,52
|5,86
|Derimod
|9,82
|0,00
|0,82
|Derlüks Yatırım Holding
|4,84
|-1,22
|-45,12
|Desa Deri
|8,35
|0,00
|-14,27
|Despec Bilgisayar
|9,51
|4,28
|-27,18
|Deva Holding
|22,80
|-0,35
|-5,23
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,19
|1,27
|3,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,03
|-1,57
|34,85
|Ditaş Doğan
|16,44
|-0,24
|26,40
|DO-CO
|754,50
|4,85
|19,76
|Doğan Burda
|23,00
|0,26
|2,50
|Doğan Holding
|2,57
|1,58
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,30
|-0,43
|-1,24
|Doğusan
|4,87
|-1,02
|11,19
|Doğuş GMYO
|10,40
|-3,44
|27,29
|Doğuş Otomotiv
|32,48
|-2,75
|25,29
|Döktaş Dökümcülük
|33,98
|8,91
|10,97
|Duran Doğan Basım
|14,07
|2,93
|34,13
|Dyo Boya
|10,17
|0,89
|-9,58
|Eczacıbaşı İlaç
|5,84
|0,69
|-18,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,36
|0,48
|38,79
|E-Data Teknoloji
|10,64
|-1,30
|Edip Gayrimenkul
|3,37
|1,51
|1,51
|Ege Endüstri
|1.158,40
|0,10
|-30,42
|Ege Gübre
|168,70
|2,74
|17,60
|Ege Profil
|27,20
|0,67
|-28,87
|Ege Seramik
|14,00
|0,86
|44,89
|Egeplast
|25,60
|2,65
|-23,12
|Ekiz Kimya
|6,10
|0,00
|-14,45
|Emek Elektrik
|2,72
|5,02
|-4,74
|Eminiş Ambalaj
|17,55
|-4,67
|-52,36
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,69
|-14,88
|Enerjisa Enerji
|10,33
|0,10
|-10,41
|Enka İnşaat
|10,13
|0,40
|43,86
|Erbosan
|95,10
|-1,09
|134,50
|Ereğli Demir Çelik
|16,64
|-0,18
|26,67
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,43
|-0,58
|Ersu Gıda
|4,36
|0,23
|-11,74
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,54
|-0,18
|Escort Teknoloji
|5,50
|1,66
|-16,29
|Esenboğa Elektrik
|30,30
|-0,92
|59,25
|Etiler Gıda
|5,03
|-1,37
|26,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,82
|-1,36
|52,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,48
|-0,29
|-1,65
|Euro Yat. Ort.
|3,28
|-2,67
|-26,15
|Euro Yatırım Holding
|1,98
|-1,00
|-30,28
|Europap Tezol Kağıt
|15,12
|1,41
|Fade Gıda
|8,49
|2,29
|63,22
|Fenerbahçe Futbol
|31,90
|-3,16
|7,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,39
|0,42
|-18,93
|F-M İzmit Piston
|104,20
|0,58
|-15,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,43
|1,14
|-4,60
|Ford Otosan
|161,50
|-0,74
|32,23
|Formet Metal ve Cam
|1,31
|0,77
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|22,24
|3,63
|6,01
|Galata Wind Enerji
|4,08
|5,15
|Galatasaray Sportif
|3,27
|0,00
|-19,26
|Garanti Bankası
|9,35
|0,75
|-7,89
|Garanti Faktoring
|14,15
|9,95
|27,13
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|-0,45
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,01
|1,74
|18,29
|Gediz Ambalaj
|16,59
|4,14
|23,81
|Gen İlaç
|13,76
|-0,86
|Gentaş
|3,05
|1,33
|-32,42
|Gersan Elektrik
|5,39
|1,32
|-12,21
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,02
|0,97
|Global Men. Değ.
|6,03
|0,33
|0,33
|Global Yat. Holding
|2,09
|0,00
|-40,51
|Good-Year
|8,00
|2,17
|0,40
|Göltaş Çimento
|38,08
|3,03
|-7,22
|Gözde Girişim
|5,76
|0,52
|-27,82
|GSD Denizcilik
|3,72
|6,90
|52,76
|GSD Holding
|2,64
|1,15
|5,18
|Gübre Fabrik.
|50,20
|2,28
|-41,66
|Güler Yat. Holding
|2,49
|-1,58
|-28,09
|Halk GMYO
|2,43
|-0,41
|-20,27
|Hatay Tekstil
|16,10
|2,09
|18,07
|Hedef Girişim
|2,69
|0,00
|6,54
|Hektaş
|8,71
|2,11
|63,04
|HUB Girişim
|10,10
|0,10
|-44,51
|Hürriyet Gzt.
|2,52
|2,02
|20,00
|ICBC Turkey Bank
|5,78
|-1,70
|-11,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|53,95
|0,19
|300,82
|İdealist GMYO
|2,20
|0,00
|-7,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|2,13
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|1,10
|-62,65
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|3,85
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,30
|0,64
|35,60
|Info Yatırım
|3,99
|-0,99
|-14,57
|İntema
|34,60
|-0,52
|-13,28
|Inveo Yatırım Holding
|101,80
|-0,49
|130,21
|İpek Doğal Enerji
|11,79
|0,86
|-9,86
|İskenderun Demir Çelik
|11,43
|0,26
|26,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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