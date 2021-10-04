Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada günün ilk yarısı (1)

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,42-0,73-29,97
Acıpayam Selüloz16,562,67-2,75
Adel Kalemcilik26,121,87-21,77
Adese Gayrimenkul1,254,17-55,36
Afyon Çimento3,411,19-33,27
AGESA Hayat Emeklilik18,262,076,56
Ak Enerji1,700,59-23,08
Akbank5,330,57-21,13
Akçansa15,248,09-5,36
Akdeniz Yatırım Hold.2,05-0,49-14,70
Akfen GMYO4,692,8579,64
Akın Tekstil30,941,11-2,58
Akiş GMYO1,751,74-37,33
Akmerkez GMYO36,480,16-40,99
Aksa20,32-0,3947,09
Aksa Enerji13,26-2,3678,23
Aksigorta7,040,57-15,27
Aksu Enerji11,95-0,3358,34
Alarko Carrıer298,300,37-17,94
Alarko GMYO21,682,17-14,41
Alarko Holding8,570,350,57
Albaraka Türk1,660,00-14,43
Alcatel Lucent Teletaş24,369,93-17,87
Alkim Kağıt14,732,2213,80
Alkim Kimya16,280,5615,57
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,149,74-2,28
Altınyunus Çeşme52,500,195,08
Anadolu Efes21,661,981,40
Anadolu Grubu Holding23,881,19-8,59
Anadolu Hayat Emek.9,975,3924,07
Anadolu Isuzu17,16-0,98-4,67
Anadolu Sigorta6,222,98-13,86
Anel Elektrik2,511,21-20,82
Arçelik32,820,4915,33
ARD Bilişim Teknolojileri44,82-1,06-6,78
Arena Bilgisayar9,771,14-10,39
Armada Bilgisayar49,72-0,561,30
Arsan Tekstil4,320,238,38
Arzum Ev Aletleri18,170,94-24,81
Aselsan15,311,66-16,11
Ata GMYO4,06-1,69-26,32
Atakule GMYO3,099,9631,99
Atlantis Yatırım Holding4,98-0,40-10,43
Atlas Yat. Ort.1,41-2,76-19,43
ATP Bilgisayar36,58-1,03

Avrasya GMYO1,963,16-25,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,442,95-23,75
Avrupa Yatırım Holding6,445,927,33
Aydem Enerji7,062,02

Ayen Enerji4,842,33-10,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,680,7665,61
Aygaz15,963,7712,50
Bagfaş21,701,888,50
Bak Ambalaj19,980,451,03
Balatacılar Balatacılık8,900,008,01
Bantaş Ambalaj3,430,599,70
Banvit65,95-0,6026,83
Başkent Doğalgaz GMYO28,360,21

Baştaş Başkent Çimento9,502,15-45,31
Batı Çimento14,511,61208,07
Batısöke Çimento2,91-1,3619,26
Bayrak Taban Sanayi9,991,42-5,84
Bera Holding10,884,11-46,35
Berkosan Yalıtım8,03-0,25-9,98
Beşiktaş Futbol Yat.5,87-1,5145,30
Beyaz Filo9,030,44-10,41
Bilici Yatırım16,630,12200,54
Bim Mağazalar62,80-0,63-11,92
Biotrend Çevre ve Enerji27,00-10,00

Birko Mensucat1,080,93-2,70
Birleşim Mühendislik9,730,72

Birlik Mensucat2,28-0,87-34,10
Bizim Mağazaları13,300,53-13,41
BMS Çelik Hasır8,230,24

Boğaziçi Beton Sanayi4,801,05

Borusan Mannesmann23,381,39-15,90
Borusan Yat. Paz.330,10-0,87-27,33
Bosch Fren Sistemleri807,70-0,23-34,32
Bossa28,080,7957,31
Brisa22,600,8016,72
Burçelik22,32-0,096,18
Burçelik Vana21,80-0,46-56,10
Bursa Çimento3,642,25-26,87
Carrefoursa46,60-3,56-35,10
Casa Emtia Petrol127,00-2,1619,81
Ceo Event Medya8,460,1231,57
Coca Cola İçecek83,95-0,8932,19
Cosmos Yat. Holding10,86-0,0934,74
Credıtwest Faktorıng4,702,40-19,93
Çan2 Termik13,940,72

Çelebi158,700,76-13,05
Çelik Halat6,210,32-31,74
Çemaş Döküm1,150,00-32,46
Çemtaş12,710,87-19,10
Çimbeton207,302,12-30,08
Çimentaş27,000,75-25,33
Çimsa28,662,1461,01
Çuhadaroğlu Metal7,632,690,30
Dagi Giyim3,433,000,69
Dagi Yatırım Holding12,400,81-3,88
Dardanel2,691,51-49,48
Datagate Bilgisayar13,641,87-15,33
Demısaş Döküm6,500,310,38
Denge Holding1,503,45-50,62
Deniz GMYO1,950,525,86
Derimod9,820,000,82
Derlüks Yatırım Holding4,84-1,22-45,12
Desa Deri8,350,00-14,27
Despec Bilgisayar9,514,28-27,18
Deva Holding22,80-0,35-5,23
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,191,273,85
Diriteks Diriliş Tekstil5,03-1,5734,85
Ditaş Doğan16,44-0,2426,40
DO-CO754,504,8519,76
Doğan Burda23,000,262,50
Doğan Holding2,571,58-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,30-0,43-1,24
Doğusan4,87-1,0211,19
Doğuş GMYO10,40-3,4427,29
Doğuş Otomotiv32,48-2,7525,29
Döktaş Dökümcülük33,988,9110,97
Duran Doğan Basım14,072,9334,13
Dyo Boya10,170,89-9,58
Eczacıbaşı İlaç5,840,69-18,91
Eczacıbaşı Yatırım37,360,4838,79
E-Data Teknoloji10,64-1,30

Edip Gayrimenkul3,371,511,51
Ege Endüstri1.158,400,10-30,42
Ege Gübre168,702,7417,60
Ege Profil27,200,67-28,87
Ege Seramik14,000,8644,89
Egeplast25,602,65-23,12
Ekiz Kimya6,100,00-14,45
Emek Elektrik2,725,02-4,74
Eminiş Ambalaj17,55-4,67-52,36
Emlak Konut GMYO1,801,69-14,88
Enerjisa Enerji10,330,10-10,41
Enka İnşaat10,130,4043,86
Erbosan95,10-1,09134,50
Ereğli Demir Çelik16,64-0,1826,67
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,43-0,58

Ersu Gıda4,360,23-11,74
Escar Turizm Taşımacılık22,54-0,18

Escort Teknoloji5,501,66-16,29
Esenboğa Elektrik30,30-0,9259,25
Etiler Gıda5,03-1,3726,38
Euro Kapital Yat. Ort.5,82-1,3652,38
Euro Trend Yat. Ort.3,48-0,29-1,65
Euro Yat. Ort.3,28-2,67-26,15
Euro Yatırım Holding1,98-1,00-30,28
Europap Tezol Kağıt15,121,41

Fade Gıda8,492,2963,22
Fenerbahçe Futbol31,90-3,167,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,390,42-18,93
F-M İzmit Piston104,200,58-15,01
Fonet Bilgi Teknolojileri12,431,14-4,60
Ford Otosan161,50-0,7432,23
Formet Metal ve Cam1,310,77-46,60
Frigo Pak Gıda22,243,636,01
Galata Wind Enerji4,085,15

Galatasaray Sportif3,270,00-19,26
Garanti Bankası9,350,75-7,89
Garanti Faktoring14,159,9527,13
Garanti Yat. Ort.2,20-0,45-31,59
Gedik Y. Men. Değ.7,011,7418,29
Gediz Ambalaj16,594,1423,81
Gen İlaç13,76-0,86

Gentaş3,051,33-32,42
Gersan Elektrik5,391,32-12,21
Girişim Elektrik Sanayi25,020,97

Global Men. Değ.6,030,330,33
Global Yat. Holding2,090,00-40,51
Good-Year8,002,170,40
Göltaş Çimento38,083,03-7,22
Gözde Girişim5,760,52-27,82
GSD Denizcilik3,726,9052,76
GSD Holding2,641,155,18
Gübre Fabrik.50,202,28-41,66
Güler Yat. Holding2,49-1,58-28,09
Halk GMYO2,43-0,41-20,27
Hatay Tekstil16,102,0918,07
Hedef Girişim2,690,006,54
Hektaş8,712,1163,04
HUB Girişim10,100,10-44,51
Hürriyet Gzt.2,522,0220,00
ICBC Turkey Bank5,78-1,70-11,08
İdeal Finansal Teknolojiler53,950,19300,82
İdealist GMYO2,200,00-7,29
İhlas Ev Aletleri0,962,13-48,47
İhlas Gayrimenkul0,861,18-31,20
İhlas Gazetecilik0,921,10-62,65
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,813,85-28,95
İndeks Bilgisayar6,300,6435,60
Info Yatırım3,99-0,99-14,57
İntema34,60-0,52-13,28
Inveo Yatırım Holding101,80-0,49130,21
İpek Doğal Enerji11,790,86-9,86
İskenderun Demir Çelik11,430,2626,49
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Burak Yılmaz
Magazin Alişan Şafak Sezer Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Hamza Hamzaoğlu Salih Uçan Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 14:03:56. #1.17#