Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,42 -0,73 -29,97 Acıpayam Selüloz 16,56 2,67 -2,75 Adel Kalemcilik 26,12 1,87 -21,77 Adese Gayrimenkul 1,25 4,17 -55,36 Afyon Çimento 3,41 1,19 -33,27 AGESA Hayat Emeklilik 18,26 2,07 6,56 Ak Enerji 1,70 0,59 -23,08 Akbank 5,33 0,57 -21,13 Akçansa 15,24 8,09 -5,36 Akdeniz Yatırım Hold. 2,05 -0,49 -14,70 Akfen GMYO 4,69 2,85 79,64 Akın Tekstil 30,94 1,11 -2,58 Akiş GMYO 1,75 1,74 -37,33 Akmerkez GMYO 36,48 0,16 -40,99 Aksa 20,32 -0,39 47,09 Aksa Enerji 13,26 -2,36 78,23 Aksigorta 7,04 0,57 -15,27 Aksu Enerji 11,95 -0,33 58,34 Alarko Carrıer 298,30 0,37 -17,94 Alarko GMYO 21,68 2,17 -14,41 Alarko Holding 8,57 0,35 0,57 Albaraka Türk 1,66 0,00 -14,43 Alcatel Lucent Teletaş 24,36 9,93 -17,87 Alkim Kağıt 14,73 2,22 13,80 Alkim Kimya 16,28 0,56 15,57 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,14 9,74 -2,28 Altınyunus Çeşme 52,50 0,19 5,08 Anadolu Efes 21,66 1,98 1,40 Anadolu Grubu Holding 23,88 1,19 -8,59 Anadolu Hayat Emek. 9,97 5,39 24,07 Anadolu Isuzu 17,16 -0,98 -4,67 Anadolu Sigorta 6,22 2,98 -13,86 Anel Elektrik 2,51 1,21 -20,82 Arçelik 32,82 0,49 15,33 ARD Bilişim Teknolojileri 44,82 -1,06 -6,78 Arena Bilgisayar 9,77 1,14 -10,39 Armada Bilgisayar 49,72 -0,56 1,30 Arsan Tekstil 4,32 0,23 8,38 Arzum Ev Aletleri 18,17 0,94 -24,81 Aselsan 15,31 1,66 -16,11 Ata GMYO 4,06 -1,69 -26,32 Atakule GMYO 3,09 9,96 31,99 Atlantis Yatırım Holding 4,98 -0,40 -10,43 Atlas Yat. Ort. 1,41 -2,76 -19,43 ATP Bilgisayar 36,58 -1,03 Avrasya GMYO 1,96 3,16 -25,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,44 2,95 -23,75 Avrupa Yatırım Holding 6,44 5,92 7,33 Aydem Enerji 7,06 2,02 Ayen Enerji 4,84 2,33 -10,54 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,68 0,76 65,61 Aygaz 15,96 3,77 12,50 Bagfaş 21,70 1,88 8,50 Bak Ambalaj 19,98 0,45 1,03 Balatacılar Balatacılık 8,90 0,00 8,01 Bantaş Ambalaj 3,43 0,59 9,70 Banvit 65,95 -0,60 26,83 Başkent Doğalgaz GMYO 28,36 0,21 Baştaş Başkent Çimento 9,50 2,15 -45,31 Batı Çimento 14,51 1,61 208,07 Batısöke Çimento 2,91 -1,36 19,26 Bayrak Taban Sanayi 9,99 1,42 -5,84 Bera Holding 10,88 4,11 -46,35 Berkosan Yalıtım 8,03 -0,25 -9,98 Beşiktaş Futbol Yat. 5,87 -1,51 45,30 Beyaz Filo 9,03 0,44 -10,41 Bilici Yatırım 16,63 0,12 200,54 Bim Mağazalar 62,80 -0,63 -11,92 Biotrend Çevre ve Enerji 27,00 -10,00 Birko Mensucat 1,08 0,93 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,73 0,72 Birlik Mensucat 2,28 -0,87 -34,10 Bizim Mağazaları 13,30 0,53 -13,41 BMS Çelik Hasır 8,23 0,24 Boğaziçi Beton Sanayi 4,80 1,05 Borusan Mannesmann 23,38 1,39 -15,90 Borusan Yat. Paz. 330,10 -0,87 -27,33 Bosch Fren Sistemleri 807,70 -0,23 -34,32 Bossa 28,08 0,79 57,31 Brisa 22,60 0,80 16,72 Burçelik 22,32 -0,09 6,18 Burçelik Vana 21,80 -0,46 -56,10 Bursa Çimento 3,64 2,25 -26,87 Carrefoursa 46,60 -3,56 -35,10 Casa Emtia Petrol 127,00 -2,16 19,81 Ceo Event Medya 8,46 0,12 31,57 Coca Cola İçecek 83,95 -0,89 32,19 Cosmos Yat. Holding 10,86 -0,09 34,74 Credıtwest Faktorıng 4,70 2,40 -19,93 Çan2 Termik 13,94 0,72 Çelebi 158,70 0,76 -13,05 Çelik Halat 6,21 0,32 -31,74 Çemaş Döküm 1,15 0,00 -32,46 Çemtaş 12,71 0,87 -19,10 Çimbeton 207,30 2,12 -30,08 Çimentaş 27,00 0,75 -25,33 Çimsa 28,66 2,14 61,01 Çuhadaroğlu Metal 7,63 2,69 0,30 Dagi Giyim 3,43 3,00 0,69 Dagi Yatırım Holding 12,40 0,81 -3,88 Dardanel 2,69 1,51 -49,48 Datagate Bilgisayar 13,64 1,87 -15,33 Demısaş Döküm 6,50 0,31 0,38 Denge Holding 1,50 3,45 -50,62 Deniz GMYO 1,95 0,52 5,86 Derimod 9,82 0,00 0,82 Derlüks Yatırım Holding 4,84 -1,22 -45,12 Desa Deri 8,35 0,00 -14,27 Despec Bilgisayar 9,51 4,28 -27,18 Deva Holding 22,80 -0,35 -5,23 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,19 1,27 3,85 Diriteks Diriliş Tekstil 5,03 -1,57 34,85 Ditaş Doğan 16,44 -0,24 26,40 DO-CO 754,50 4,85 19,76 Doğan Burda 23,00 0,26 2,50 Doğan Holding 2,57 1,58 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,30 -0,43 -1,24 Doğusan 4,87 -1,02 11,19 Doğuş GMYO 10,40 -3,44 27,29 Doğuş Otomotiv 32,48 -2,75 25,29 Döktaş Dökümcülük 33,98 8,91 10,97 Duran Doğan Basım 14,07 2,93 34,13 Dyo Boya 10,17 0,89 -9,58 Eczacıbaşı İlaç 5,84 0,69 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 37,36 0,48 38,79 E-Data Teknoloji 10,64 -1,30 Edip Gayrimenkul 3,37 1,51 1,51 Ege Endüstri 1.158,40 0,10 -30,42 Ege Gübre 168,70 2,74 17,60 Ege Profil 27,20 0,67 -28,87 Ege Seramik 14,00 0,86 44,89 Egeplast 25,60 2,65 -23,12 Ekiz Kimya 6,10 0,00 -14,45 Emek Elektrik 2,72 5,02 -4,74 Eminiş Ambalaj 17,55 -4,67 -52,36 Emlak Konut GMYO 1,80 1,69 -14,88 Enerjisa Enerji 10,33 0,10 -10,41 Enka İnşaat 10,13 0,40 43,86 Erbosan 95,10 -1,09 134,50 Ereğli Demir Çelik 16,64 -0,18 26,67 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,43 -0,58 Ersu Gıda 4,36 0,23 -11,74 Escar Turizm Taşımacılık 22,54 -0,18 Escort Teknoloji 5,50 1,66 -16,29 Esenboğa Elektrik 30,30 -0,92 59,25 Etiler Gıda 5,03 -1,37 26,38 Euro Kapital Yat. Ort. 5,82 -1,36 52,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 -0,29 -1,65 Euro Yat. Ort. 3,28 -2,67 -26,15 Euro Yatırım Holding 1,98 -1,00 -30,28 Europap Tezol Kağıt 15,12 1,41 Fade Gıda 8,49 2,29 63,22 Fenerbahçe Futbol 31,90 -3,16 7,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,39 0,42 -18,93 F-M İzmit Piston 104,20 0,58 -15,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,43 1,14 -4,60 Ford Otosan 161,50 -0,74 32,23 Formet Metal ve Cam 1,31 0,77 -46,60 Frigo Pak Gıda 22,24 3,63 6,01 Galata Wind Enerji 4,08 5,15 Galatasaray Sportif 3,27 0,00 -19,26 Garanti Bankası 9,35 0,75 -7,89 Garanti Faktoring 14,15 9,95 27,13 Garanti Yat. Ort. 2,20 -0,45 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,01 1,74 18,29 Gediz Ambalaj 16,59 4,14 23,81 Gen İlaç 13,76 -0,86 Gentaş 3,05 1,33 -32,42 Gersan Elektrik 5,39 1,32 -12,21 Girişim Elektrik Sanayi 25,02 0,97 Global Men. Değ. 6,03 0,33 0,33 Global Yat. Holding 2,09 0,00 -40,51 Good-Year 8,00 2,17 0,40 Göltaş Çimento 38,08 3,03 -7,22 Gözde Girişim 5,76 0,52 -27,82 GSD Denizcilik 3,72 6,90 52,76 GSD Holding 2,64 1,15 5,18 Gübre Fabrik. 50,20 2,28 -41,66 Güler Yat. Holding 2,49 -1,58 -28,09 Halk GMYO 2,43 -0,41 -20,27 Hatay Tekstil 16,10 2,09 18,07 Hedef Girişim 2,69 0,00 6,54 Hektaş 8,71 2,11 63,04 HUB Girişim 10,10 0,10 -44,51 Hürriyet Gzt. 2,52 2,02 20,00 ICBC Turkey Bank 5,78 -1,70 -11,08 İdeal Finansal Teknolojiler 53,95 0,19 300,82 İdealist GMYO 2,20 0,00 -7,29 İhlas Ev Aletleri 0,96 2,13 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,86 1,18 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,92 1,10 -62,65 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,81 3,85 -28,95 İndeks Bilgisayar 6,30 0,64 35,60 Info Yatırım 3,99 -0,99 -14,57 İntema 34,60 -0,52 -13,28 Inveo Yatırım Holding 101,80 -0,49 130,21 İpek Doğal Enerji 11,79 0,86 -9,86 İskenderun Demir Çelik 11,43 0,26 26,49 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler