Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.750,00 0,00 -26,54 İş Bankası (C) 5,75 2,13 -15,35 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,18 3,92 -17,62 İş Girişim 7,98 0,38 -57,89 İş GMYO 1,98 3,13 -22,05 İş Y. Men. Değ. 15,99 -0,06 -3,66 İş Yat. Ort. 2,75 0,36 -18,23 İşbir Holding 54,60 -1,27 1,72 Işık Plastik 6,17 -0,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 3,26 -16,67 İttifak Holding 1,26 2,44 -43,50 İz Hayvancılık Tarım 22,36 -2,53 24,22 İzmir Demir Çelik 2,39 2,14 -27,79 İzmir Fırça 5,91 -1,34 6,29 Jantsa Jant Sanayi 63,40 2,18 52,96 Kafein Yazılım 20,92 2,55 -1,97 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,47 1,33 Kaplamin 25,52 0,95 -24,50 Kardemir (A) 6,53 1,08 9,75 Kardemir (B) 6,49 1,41 23,15 Kardemir (D) 7,56 1,34 30,80 Karel Elektronik 8,76 2,82 30,27 Karsan Otomotiv 3,68 1,38 13,23 Karsu Tekstil 8,49 1,80 -0,70 Kartal Yenilenebilir Enerji 24,30 9,95 Kartonsan 51,00 -2,76 -46,13 Katmerciler Ekipman 1,38 1,47 -20,34 Kent Gıda 178,00 -0,84 -49,94 Kerevitaş Gıda 4,32 1,89 -34,35 Kervan Gıda 11,59 0,52 13,23 Kervansaray Yat. Holding 0,74 0,00 -41,27 Kiler GMYO 2,23 9,85 -11,16 Kızılbük GYO 31,62 5,40 Klimasan Klima 10,50 0,86 24,44 Koç Holding 23,72 0,59 15,98 Konfrut Gıda 4,12 0,24 -2,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,00 -3,07 200,85 Konya Çimento 852,00 1,04 -24,60 Koray GMYO 7,23 -0,14 62,47 Kordsa Teknik Tekstil 27,12 -1,74 74,41 Koza Altın 106,60 -0,65 10,24 Koza Madencilik 16,62 -1,36 7,30 Körfez GMYO 7,40 8,82 27,59 Kristal Kola 1,33 0,76 -56,46 Kron Telekomünikasyon 33,76 2,55 -8,36 Kuştur Kuşadası Turizm 241,00 -5,38 53,21 Kuyas Yatırım 2,55 0,00 10,87 Kütahya Porselen 70,45 0,07 39,64 Kütahya Şeker Fabrikası 30,54 -2,80 Lider Faktoring 3,13 1,29 -8,21 Link Bilgisayar 28,32 0,14 -10,37 Logo Yazılım 41,86 -1,51 34,43 Lokman Hekim Sağlık 10,67 3,59 50,33 Lüks Kadife 51,65 9,99 79,88 Makina Takım 3,65 1,39 7,04 Manas Enerji Yönetimi 16,48 4,50 Margün Enerji 8,44 0,84 Marka Yatırım Holding 4,12 -1,20 -35,93 Marmaris Altınyunus 176,70 -0,90 59,05 Marshall 242,00 -1,91 -21,10 Martı GMYO 0,95 4,40 -62,80 Martı Otel 1,69 1,81 -20,66 Matriks Bilgi Dağıtım 22,90 1,33 Mavi Giyim 71,55 -0,63 38,64 Mazhar Zorlu Holding 31,48 -0,69 0,00 Meditera Tıbbi Malzeme 35,46 3,26 Mega Polietilen 4,99 0,00 -34,86 Menderes Tekstil 2,06 -1,44 -33,33 Mercan Kimya 10,65 1,66 Merit Turizm 26,84 -5,43 159,09 Merko Gıda 4,46 0,00 -48,38 Metemtur Yatırım 3,09 0,65 -61,78 Metro Holding 1,30 1,56 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,79 -0,71 -3,46 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 1,17 -25,75 Migros Ticaret 34,90 -0,85 -18,46 Milpa 3,85 -0,26 -16,30 Mistral GMYO 4,37 -1,13 -7,22 MLP Sağlık 26,86 -0,96 35,18 MMC San. ve Tic. Yat. 5,62 0,54 22,17 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,88 -1,01 -41,94 Mondi Tire Kutsan 8,65 -0,80 13,82 Nasmed Egepol 5,25 1,55 Naturel Enerji 33,68 0,84 -5,15 Naturelgaz 7,30 0,69 Net Holding 4,30 0,00 25,36 Netaş Telekom. 17,80 2,77 -36,61 Niğbaş Niğde Beton 7,62 -0,78 -85,35 Nuh Çimento 42,72 -1,97 -11,05 Nurol GMYO 14,04 -10,00 92,59 Odaş Elektrik 1,43 2,14 -51,08 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,79 1,62 Orge Enerji Elektrik 6,13 2,85 32,90 Orma Orman Mahsulleri 26,88 -5,49 82,61 Osmanlı Menkul 26,62 10,00 -13,42 Ostim Endüstriyel Yat 1,84 2,79 -21,16 Otokar 341,40 1,31 12,20 Oyak Çimento 6,84 -0,58 -22,10 Oyak Yat. Ort. 6,95 1,16 0,69 Oyak Yatırım Menkul 30,18 3,29 Oylum Sınai Yatırımlar 7,74 -3,97 64,33 Özak GMYO 5,21 1,56 2,16 Özbal Çelik Boru 16,77 0,60 156,03 Özderici GMYO 1,65 2,48 -25,68 Özerden Plastik 7,54 2,31 -16,22 Pamel Elektrik 63,05 -2,25 195,73 Panora GMYO 6,19 0,00 5,44 Papilon Savunma 13,44 1,82 -40,89 Park Elek.Madencilik 5,18 5,28 -3,54 Parsan 30,86 -0,58 27,00 Pegasus 80,50 1,07 7,91 Peker GMYO 0,98 2,08 -58,11 Penguen Gıda 4,13 6,44 -18,22 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 225,00 -0,62 Pera GMYO 1,55 -4,32 -11,52 Pergamon Dış Ticaret 24,38 3,57 33,01 Petkim 6,56 0,46 31,73 Petrokent Turizm 3.565,00 0,42 293,31 Pınar Et ve Un 17,45 4,62 -20,26 Pınar Su 3,88 -0,51 -4,53 Pınar Süt 16,50 2,68 -26,83 Plastikkart 17,39 -1,70 22,08 Polisan Holding 2,79 1,82 -27,43 Politeknik Metal 331,40 -0,45 -18,32 Prizma Press Matbaacılık 3,81 -0,26 -30,47 QNB Finans Fin. Kir. 64,05 -3,25 -48,88 QNB Finansbank 35,22 0,06 -49,94 QUA Granite Hayal Yapı 11,33 0,98 Ral Yatırım Holding 7,15 10,00 61,04 Ray Sigorta 9,50 -0,63 -38,51 Reysaş GMYO 2,92 1,04 -9,93 Reysaş Lojistik 5,13 0,00 -0,85 Rhea Girişim 2,18 -5,22 -41,40 Rodrigo Tekstil 13,25 -0,90 -3,36 Royal Halı 3,04 1,67 -11,63 RTA Laboratuvarları 21,38 0,56 -29,39 Sabancı Holding 11,29 1,53 2,40 Safkar Ege Soğutmacılık 7,29 -0,82 -33,00 Sanel Mühendislik 4,86 -2,41 42,11 Sanifoam Sünger 29,40 5,00 116,18 Sanko Pazarlama 9,61 -1,03 3,69 Saray Matbaacılık 3,86 -1,03 -55,99 Sarkuysan 19,15 3,63 120,18 Sasa Polyester 30,02 -3,29 100,34 Say Yenilenebilir Enerji 21,94 3,49 157,81 Sekuro Plastik 19,03 -0,83 36,32 Selçuk Ecza Deposu 8,97 0,90 -33,22 Selçuk Gıda 4,20 -1,18 -15,66 Selva Gıda Sanayi 10,84 -0,64 Senkron Güvenlik 26,92 -1,75 2,51 Serve Film Prodüksiyon 14,10 0,00 -11,88 Servet GMYO 67,30 -0,96 -14,16 Seyitler Kimya 17,10 5,23 27,01 Silverline Endüstri 5,17 0,39 -39,88 Sinpaş GMYO 4,05 0,50 -3,11 Smartiks Yazılım 5,30 0,57 -40,18 Sodaş Sodyum Sanayii 23,98 -2,44 -8,95 Söktaş 2,95 1,03 -9,25 Sönmez Filament 26,24 0,54 -50,66 Sönmez Pamuklu 14,65 2,23 -38,96 Sumaş Suni Tahta 85,50 0,00 67,61 Şeker Fin. Kir. 5,02 2,24 -21,56 Şekerbank 1,03 1,98 -31,79 Şişe Cam 8,53 -1,50 19,14 Şok Marketler Ticaret 10,94 -1,44 -12,34 T. Halk Bankası 4,50 1,58 -19,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,72 -1,24 -33,29 T.S.K.B. 1,34 3,88 -23,27 T.Tuborg 16,14 0,62 -8,97 Taç Tarım Ürünleri 23,28 -0,51 121,08 Tat Gıda 9,52 -0,52 -17,66 TAV Havalimanları 26,60 0,08 24,88 Tek-Art Turizm 1,28 4,07 -36,63 Tekfen Holding 15,64 3,37 -4,63 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,35 2,58 -26,67 Temapol Polimer Plastik 14,32 0,56 24,52 Tetamat Gıda Yatırımları 186,50 -2,97 -13,78 TGS Dış Ticaret 16,64 3,74 30,92 Tofaş Oto. Fab. 58,20 -1,02 88,28 Torunlar GMYO 3,89 2,64 -0,26 Trabzon Liman 30,74 2,67 -4,30 Trabzonspor Sportif 5,96 9,96 144,26 Trend GMYO 6,37 -1,09 -49,32 TSKB GMYO 2,87 -0,69 -40,54 Tuğçelik 13,59 -3,41 68,19 Tukaş 6,86 1,63 -29,21 Turcas Petrol 3,61 1,40 -25,57 Tureks Turizm Taşımacılık 12,19 0,58 Turkcell 15,60 2,03 4,58 Tümosan Motor ve Traktör 16,19 1,12 15,07 Tüpraş 137,80 -1,43 27,59 Türk Hava Yolları 15,28 2,07 18,36 Türk İlaç Serum 10,07 2,55 Türk Prysmian Kablo 22,30 -1,33 84,87 Türk Telekom 7,59 0,80 -3,92 Türk Traktör 164,40 -0,30 -3,50 Türker Proje Gayrimenkul 136,20 -2,44 20,64 Türkiye Sigorta 4,83 -1,23 -21,82 Ufuk Yatırım 21,72 0,46 62,09 Ulaşlar Turizm Yat. 4,00 3,36 -5,66 Ulusoy Elektrik 51,35 0,20 0,00 Ulusoy Un Sanayi 5,27 0,96 3,57 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,67 1,83 -28,63 Utopya Turizm 19,10 0,63 -50,77 Uzertaş Boya 28,78 0,00 -49,15 Ülker Bisküvi 20,48 1,49 -8,23 Ünlü Yatırım Holding 5,72 0,00 Vakıf Fin. Kir. 6,74 4,01 97,77 Vakıf GMYO 1,64 3,80 -31,63 Vakıf Yat. Ort. 6,19 1,48 -15,90 Vakıflar Bankası 3,52 2,33 -25,27 Vakko Tekstil 9,50 1,71 51,60 Vanet Gıda 5,90 1,72 -23,67 VBT Yazılım 20,86 0,77 Verusa Holding 47,00 3,07 4,26 Verusaturk Girisim 21,26 4,42 62,93 Vestel 25,12 -0,87 40,00 Vestel Beyaz Eşya 6,06 -1,46 36,53 Viking Kağıt 6,59 4,44 -26,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,80 2,56 -6,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,50 0,26 -15,73 Yataş 13,25 -0,82 -6,36 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,24 0,62 -26,36 Yeni Gimat GMYO 15,17 0,66 30,86 Yeo Teknoloji 65,00 -4,69 Yeşil GMYO 0,90 0,00 -34,78 Yeşil Yapı 1,07 0,00 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,08 0,97 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.899,90 -1,98 -36,54 Yonga Mobilya 19,00 -2,51 -36,22 Yükselen Çelik 5,40 2,66 3,94 Yünsa 11,68 1,39 -15,92 Ziraat GMYO 2,20 10,00 Zorlu Enerji 1,68 2,44 -33,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı vurdu! Zincir marketler ilk işlem gününde değer kaybetti Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler