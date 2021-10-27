Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.000,10
|0,58
|-28,39
|İş Bankası (C)
|5,61
|2,56
|-17,41
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,00
|6,25
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,05
|0,33
|-20,98
|İş Girişim
|8,08
|-7,13
|-57,36
|İş GMYO
|1,93
|1,05
|-24,02
|İş Y. Men. Değ.
|15,51
|2,04
|-6,55
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,74
|-18,53
|İşbir Holding
|55,20
|-2,47
|2,83
|Işık Plastik
|6,17
|-0,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|-18,42
|İttifak Holding
|1,25
|-0,79
|-43,95
|İz Hayvancılık Tarım
|23,02
|-5,96
|27,89
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|0,43
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,00
|-0,33
|7,91
|Jantsa Jant Sanayi
|64,50
|9,97
|55,62
|Kafein Yazılım
|20,68
|1,77
|-3,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,25
|0,42
|Kaplamin
|24,32
|-1,86
|-28,05
|Kardemir (A)
|6,46
|0,16
|8,57
|Kardemir (B)
|6,46
|0,16
|22,58
|Kardemir (D)
|7,50
|-0,79
|29,76
|Karel Elektronik
|8,56
|0,12
|27,30
|Karsan Otomotiv
|3,66
|-1,61
|12,62
|Karsu Tekstil
|8,40
|0,00
|-1,75
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|20,10
|9,90
|Kartonsan
|52,25
|-0,29
|-44,81
|Katmerciler Ekipman
|1,37
|1,48
|-20,91
|Kent Gıda
|180,00
|-0,06
|-49,38
|Kerevitaş Gıda
|4,19
|-0,48
|-36,32
|Kervan Gıda
|11,63
|0,00
|13,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,75
|-3,85
|-40,48
|Kiler GMYO
|2,00
|2,04
|-20,32
|Kızılbük GYO
|28,30
|1,07
|Klimasan Klima
|10,32
|0,88
|22,31
|Koç Holding
|23,56
|0,94
|15,19
|Konfrut Gıda
|4,11
|-1,20
|-2,72
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,15
|0,20
|214,20
|Konya Çimento
|851,50
|1,47
|-24,65
|Koray GMYO
|7,29
|-1,09
|63,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,90
|-0,07
|72,99
|Koza Altın
|104,90
|0,00
|8,48
|Koza Madencilik
|16,75
|0,42
|8,13
|Körfez GMYO
|6,37
|8,70
|9,83
|Kristal Kola
|1,31
|-0,76
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|33,24
|1,84
|-9,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|249,20
|-6,25
|58,42
|Kuyas Yatırım
|2,54
|-0,39
|10,43
|Kütahya Porselen
|69,60
|1,61
|37,96
|Kütahya Şeker Fabrikası
|33,28
|4,00
|Lider Faktoring
|3,09
|-0,32
|-9,38
|Link Bilgisayar
|28,90
|2,99
|-8,53
|Logo Yazılım
|43,26
|1,03
|38,92
|Lokman Hekim Sağlık
|10,40
|1,86
|46,53
|Lüks Kadife
|47,42
|1,02
|65,14
|Makina Takım
|3,45
|3,29
|1,17
|Manas Enerji Yönetimi
|15,70
|0,83
|Margün Enerji
|8,41
|0,48
|Marka Yatırım Holding
|4,22
|-0,94
|-34,37
|Marmaris Altınyunus
|181,20
|3,78
|63,10
|Marshall
|249,90
|-0,36
|-18,52
|Martı GMYO
|0,91
|0,00
|-64,36
|Martı Otel
|1,70
|1,19
|-20,19
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,70
|-0,79
|Mavi Giyim
|71,85
|2,28
|39,22
|Mazhar Zorlu Holding
|31,72
|-0,94
|0,76
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,58
|0,93
|Mega Polietilen
|5,01
|-0,60
|-34,60
|Menderes Tekstil
|2,01
|-1,47
|-34,95
|Mercan Kimya
|10,37
|2,98
|Merit Turizm
|29,00
|0,76
|179,94
|Merko Gıda
|4,51
|-1,10
|-47,80
|Metemtur Yatırım
|3,07
|-1,92
|-62,03
|Metro Holding
|1,29
|-0,77
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,77
|0,00
|-4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-1,15
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,86
|-1,13
|-18,55
|Milpa
|3,91
|0,26
|-15,00
|Mistral GMYO
|4,42
|-0,23
|-6,16
|MLP Sağlık
|27,00
|1,73
|35,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,41
|-1,64
|17,61
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,93
|-1,84
|-41,52
|Mondi Tire Kutsan
|9,20
|2,11
|21,05
|Nasmed Egepol
|5,17
|-0,39
|Naturel Enerji
|33,52
|0,24
|-5,60
|Naturelgaz
|7,25
|-0,55
|Net Holding
|4,28
|1,18
|24,78
|Netaş Telekom.
|17,24
|-0,86
|-38,60
|Niğbaş Niğde Beton
|7,69
|-1,79
|-85,21
|Nuh Çimento
|43,56
|-1,09
|-9,30
|Nurol GMYO
|15,60
|3,72
|113,99
|Odaş Elektrik
|1,40
|-0,71
|-52,11
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,79
|0,36
|Orge Enerji Elektrik
|5,88
|0,34
|27,48
|Orma Orman Mahsulleri
|27,96
|4,72
|89,95
|Osmanlı Menkul
|24,18
|-0,90
|-21,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|1,70
|-23,30
|Otokar
|341,30
|-3,18
|12,16
|Oyak Çimento
|6,93
|2,36
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,91
|1,17
|0,12
|Oyak Yatırım Menkul
|29,28
|3,83
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,08
|2,41
|71,55
|Özak GMYO
|5,11
|0,79
|0,20
|Özbal Çelik Boru
|16,89
|3,24
|157,86
|Özderici GMYO
|1,60
|0,63
|-27,93
|Özerden Plastik
|7,40
|0,95
|-17,78
|Pamel Elektrik
|64,45
|0,55
|202,30
|Panora GMYO
|6,22
|0,81
|5,95
|Papilon Savunma
|13,30
|3,26
|-41,51
|Park Elek.Madencilik
|4,88
|0,41
|-9,12
|Parsan
|31,28
|-0,95
|28,72
|Pegasus
|79,50
|0,38
|6,57
|Peker GMYO
|0,97
|0,00
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,86
|4,61
|-23,56
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|205,90
|5,59
|Pera GMYO
|1,48
|1,37
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,70
|1,37
|29,30
|Petkim
|6,56
|0,92
|31,73
|Petrokent Turizm
|3.531,60
|0,00
|289,63
|Pınar Et ve Un
|16,53
|0,12
|-24,46
|Pınar Su
|3,88
|-0,51
|-4,53
|Pınar Süt
|16,60
|0,36
|-26,39
|Plastikkart
|18,35
|-2,03
|28,82
|Polisan Holding
|2,74
|-0,36
|-28,73
|Politeknik Metal
|337,00
|5,15
|-16,94
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|-1,04
|-30,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,85
|3,05
|-47,45
|QNB Finansbank
|35,04
|3,06
|-50,19
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,23
|2,65
|Ral Yatırım Holding
|6,19
|3,17
|39,41
|Ray Sigorta
|9,55
|-1,24
|-38,19
|Reysaş GMYO
|2,90
|2,84
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|5,18
|0,19
|0,12
|Rhea Girişim
|2,22
|9,90
|-40,32
|Rodrigo Tekstil
|13,54
|-4,04
|-1,24
|Royal Halı
|2,99
|-0,33
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|21,06
|-0,47
|-30,45
|Sabancı Holding
|11,09
|1,19
|0,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,30
|0,27
|-32,90
|Sanel Mühendislik
|4,95
|0,41
|44,74
|Sanifoam Sünger
|27,00
|-3,30
|98,53
|Sanko Pazarlama
|9,89
|-1,49
|6,71
|Saray Matbaacılık
|3,93
|1,03
|-55,19
|Sarkuysan
|16,80
|5,79
|93,16
|Sasa Polyester
|30,92
|0,98
|106,35
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,22
|-2,84
|149,35
|Sekuro Plastik
|19,82
|3,44
|41,98
|Selçuk Ecza Deposu
|9,01
|2,85
|-32,92
|Selçuk Gıda
|4,20
|-1,18
|-15,66
|Selva Gıda Sanayi
|9,92
|9,98
|Senkron Güvenlik
|27,50
|-3,37
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|14,46
|-1,63
|-9,62
|Servet GMYO
|68,20
|1,79
|-13,01
|Seyitler Kimya
|16,23
|3,11
|20,55
|Silverline Endüstri
|5,19
|0,78
|-39,65
|Sinpaş GMYO
|4,00
|0,50
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|5,24
|-0,19
|-40,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,94
|2,48
|-9,10
|Söktaş
|2,95
|-2,32
|-9,25
|Sönmez Filament
|26,56
|0,91
|-50,06
|Sönmez Pamuklu
|13,65
|0,74
|-43,13
|Sumaş Suni Tahta
|85,55
|1,12
|67,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-1,20
|-23,13
|Şekerbank
|1,01
|1,00
|-33,11
|Şişe Cam
|8,78
|0,34
|22,63
|Şok Marketler Ticaret
|11,10
|0,09
|-11,06
|T. Halk Bankası
|4,42
|0,68
|-20,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,44
|0,19
|-30,97
|T.S.K.B.
|1,29
|0,78
|-26,14
|T.Tuborg
|15,99
|0,82
|-9,82
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-1,26
|123,17
|Tat Gıda
|9,95
|-0,40
|-13,94
|TAV Havalimanları
|26,52
|0,91
|24,51
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,00
|-39,11
|Tekfen Holding
|15,18
|0,60
|-7,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,27
|1,46
|-27,60
|Temapol Polimer Plastik
|14,19
|-0,07
|23,39
|Tetamat Gıda Yatırımları
|192,10
|2,07
|-11,19
|TGS Dış Ticaret
|16,02
|3,02
|26,04
|Tofaş Oto. Fab.
|58,50
|0,17
|89,25
|Torunlar GMYO
|3,83
|1,86
|-1,79
|Trabzon Liman
|30,16
|-1,76
|-6,10
|Trabzonspor Sportif
|5,24
|9,85
|114,75
|Trend GMYO
|6,41
|0,94
|-49,01
|TSKB GMYO
|2,89
|-1,37
|-40,12
|Tuğçelik
|13,69
|4,50
|69,43
|Tukaş
|6,74
|0,00
|-30,44
|Turcas Petrol
|3,58
|-0,28
|-26,19
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,99
|-0,50
|Turkcell
|15,45
|0,73
|3,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,16
|1,32
|14,85
|Tüpraş
|141,30
|1,07
|30,83
|Türk Hava Yolları
|14,85
|1,02
|15,03
|Türk İlaç Serum
|10,03
|-1,76
|Türk Prysmian Kablo
|23,22
|1,75
|92,50
|Türk Telekom
|7,52
|0,53
|-4,80
|Türk Traktör
|170,00
|-2,13
|-0,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,90
|1,01
|23,91
|Türkiye Sigorta
|5,11
|-0,20
|-17,29
|Ufuk Yatırım
|21,50
|0,00
|60,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,94
|0,77
|-7,08
|Ulusoy Elektrik
|51,20
|0,10
|-0,29
|Ulusoy Un Sanayi
|5,25
|0,38
|3,17
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,65
|0,61
|-29,49
|Utopya Turizm
|19,00
|-1,04
|-51,03
|Uzertaş Boya
|29,18
|-0,41
|-48,45
|Ülker Bisküvi
|20,30
|2,99
|-9,04
|Ünlü Yatırım Holding
|5,68
|-1,05
|Vakıf Fin. Kir.
|6,46
|-0,92
|89,55
|Vakıf GMYO
|1,60
|3,90
|-33,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,10
|0,49
|-17,12
|Vakıflar Bankası
|3,43
|1,48
|-27,18
|Vakko Tekstil
|9,35
|0,32
|49,21
|Vanet Gıda
|5,77
|-1,37
|-25,36
|VBT Yazılım
|20,50
|-0,49
|Verusa Holding
|45,70
|-0,87
|1,37
|Verusaturk Girisim
|20,50
|2,30
|57,11
|Vestel
|25,38
|0,79
|41,45
|Vestel Beyaz Eşya
|6,16
|0,82
|38,78
|Viking Kağıt
|6,37
|0,00
|-29,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|2,31
|-11,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,44
|-0,91
|-15,89
|Yataş
|13,45
|1,36
|-4,95
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,27
|1,87
|-25,68
|Yeni Gimat GMYO
|15,04
|0,07
|29,74
|Yeo Teknoloji
|66,00
|0,38
|Yeşil GMYO
|0,89
|0,00
|-35,51
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|-0,48
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.100,00
|2,82
|-35,26
|Yonga Mobilya
|19,50
|3,17
|-34,54
|Yükselen Çelik
|5,24
|0,77
|0,86
|Yünsa
|11,69
|-3,07
|-15,85
|Ziraat GMYO
|1,82
|9,64
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,84
|-34,36
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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