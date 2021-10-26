Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.833,30-3,82-28,81
İş Bankası (C)5,470,74-19,47
İş Bankası (Kur.)348.249,70

-8,36
İş Fin.Kir.3,040,66-21,24
İş Girişim8,709,99-54,09
İş GMYO1,910,53-24,80
İş Y. Men. Değ.15,200,33-8,42
İş Yat. Ort.2,720,00-19,12
İşbir Holding56,60-2,335,44
Işık Plastik6,200,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,93-1,06-18,42
İttifak Holding1,260,80-43,50
İz Hayvancılık Tarım24,48-0,1636,00
İzmir Demir Çelik2,332,19-29,60
İzmir Fırça6,02-0,668,27
Jantsa Jant Sanayi58,650,3441,50
Kafein Yazılım20,321,60-4,78
Kalekim Kimyevi Maddeler14,19-0,07

Kaplamin24,783,94-26,69
Kardemir (A)6,450,628,40
Kardemir (B)6,451,5722,39
Kardemir (D)7,560,6730,80
Karel Elektronik8,550,2327,15
Karsan Otomotiv3,722,2014,46
Karsu Tekstil8,40-1,52-1,75
Kartal Yenilenebilir Enerji18,294,99

Kartonsan52,406,50-44,65
Katmerciler Ekipman1,353,85-22,07
Kent Gıda180,100,84-49,35
Kerevitaş Gıda4,210,24-36,02
Kervan Gıda11,63-0,6013,63
Kervansaray Yat. Holding0,785,41-38,10
Kiler GMYO1,961,03-21,91
Kızılbük GYO28,00-0,21

Klimasan Klima10,230,7921,24
Koç Holding23,341,3014,12
Konfrut Gıda4,160,97-1,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,004,30213,56
Konya Çimento839,202,22-25,73
Koray GMYO7,37-1,8665,62
Kordsa Teknik Tekstil26,923,8673,12
Koza Altın104,900,108,48
Koza Madencilik16,680,857,68
Körfez GMYO5,861,911,03
Kristal Kola1,322,33-56,79
Kron Telekomünikasyon32,640,87-11,40
Kuştur Kuşadası Turizm265,800,0068,98
Kuyas Yatırım2,55-1,5410,87
Kütahya Porselen68,500,5935,78
Kütahya Şeker Fabrikası32,00-2,85

Lider Faktoring3,10-0,96-9,09
Link Bilgisayar28,06-1,34-11,19
Logo Yazılım42,82-1,7937,51
Lokman Hekim Sağlık10,211,0943,85
Lüks Kadife46,940,7363,47
Makina Takım3,344,05-2,05
Manas Enerji Yönetimi15,570,06

Margün Enerji8,370,36

Marka Yatırım Holding4,261,19-33,75
Marmaris Altınyunus174,60-0,8057,16
Marshall250,800,28-18,23
Martı GMYO0,911,11-64,36
Martı Otel1,68-1,18-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım22,882,51

Mavi Giyim70,25-0,9236,12
Mazhar Zorlu Holding32,02-0,191,72
Meditera Tıbbi Malzeme34,26-0,12

Mega Polietilen5,040,00-34,20
Menderes Tekstil2,04-0,97-33,98
Mercan Kimya10,07-0,30

Merit Turizm28,789,93177,82
Merko Gıda4,56-0,65-47,22
Metemtur Yatırım3,132,96-61,29
Metro Holding1,301,56-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,771,09-4,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret35,262,38-17,62
Milpa3,900,26-15,22
Mistral GMYO4,43-0,89-5,94
MLP Sağlık26,544,0833,57
MMC San. ve Tic. Yat.5,50-1,6119,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,063,07-40,42
Mondi Tire Kutsan9,01-0,5518,55
Nasmed Egepol5,190,58

Naturel Enerji33,443,53-5,82
Naturelgaz7,290,55

Net Holding4,23-3,2023,32
Netaş Telekom.17,391,58-38,07
Niğbaş Niğde Beton7,83-0,63-84,94
Nuh Çimento44,04-0,09-8,30
Nurol GMYO15,041,48106,31
Odaş Elektrik1,410,71-51,77
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,74-0,51

Orge Enerji Elektrik5,861,3827,05
Orma Orman Mahsulleri26,700,7581,39
Osmanlı Menkul24,401,75-20,64
Ostim Endüstriyel Yat1,760,00-24,58
Otokar352,502,4115,84
Oyak Çimento6,771,04-22,89
Oyak Yat. Ort.6,830,00-1,04
Oyak Yatırım Menkul28,20-1,67

Oylum Sınai Yatırımlar7,89-0,1367,52
Özak GMYO5,07-0,98-0,59
Özbal Çelik Boru16,36-0,06149,77
Özderici GMYO1,59-1,24-28,38
Özerden Plastik7,330,41-18,56
Pamel Elektrik64,100,31200,66
Panora GMYO6,17-2,685,10
Papilon Savunma12,88-0,16-43,35
Park Elek.Madencilik4,860,41-9,50
Parsan31,585,6929,96
Pegasus79,201,026,17
Peker GMYO0,970,00-58,53
Penguen Gıda3,695,73-26,93
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım195,002,63

Pera GMYO1,465,04-16,65
Pergamon Dış Ticaret23,38-0,5127,56
Petkim6,50-1,3730,52
Petrokent Turizm3.531,600,62289,63
Pınar Et ve Un16,511,85-24,56
Pınar Su3,901,04-4,04
Pınar Süt16,541,16-26,65
Plastikkart18,731,4131,49
Polisan Holding2,751,10-28,47
Politeknik Metal320,50-1,87-21,01
Prizma Press Matbaacılık3,86-1,03-29,56
QNB Finans Fin. Kir.63,90-0,08-49,00
QNB Finansbank34,000,65-51,67
QUA Granite Hayal Yapı10,940,46

Ral Yatırım Holding6,007,1435,14
Ray Sigorta9,67-1,83-37,41
Reysaş GMYO2,820,36-13,01
Reysaş Lojistik5,171,17-0,08
Rhea Girişim2,029,78-45,70
Rodrigo Tekstil14,111,152,92
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları21,161,34-30,12
Sabancı Holding10,962,24-0,60
Safkar Ege Soğutmacılık7,282,25-33,09
Sanel Mühendislik4,93-0,2044,15
Sanifoam Sünger27,927,38105,29
Sanko Pazarlama10,041,528,33
Saray Matbaacılık3,891,04-55,64
Sarkuysan15,886,2982,58
Sasa Polyester30,624,22104,34
Say Yenilenebilir Enerji21,842,54156,64
Sekuro Plastik19,161,3837,25
Selçuk Ecza Deposu8,76-0,34-34,78
Selçuk Gıda4,25-0,47-14,66
Selva Gıda Sanayi9,0210,00

Senkron Güvenlik28,46-1,668,38
Serve Film Prodüksiyon14,700,68-8,13
Servet GMYO67,00-0,45-14,54
Seyitler Kimya15,742,0816,91
Silverline Endüstri5,151,38-40,12
Sinpaş GMYO3,980,00-4,78
Smartiks Yazılım5,250,38-40,74
Sodaş Sodyum Sanayii23,36-1,68-11,30
Söktaş3,020,33-7,10
Sönmez Filament26,32-0,08-50,51
Sönmez Pamuklu13,550,15-43,54
Sumaş Suni Tahta84,601,3265,85
Şeker Fin. Kir.4,983,97-22,19
Şekerbank1,000,00-33,77
Şişe Cam8,751,9822,21
Şok Marketler Ticaret11,090,00-11,14
T. Halk Bankası4,390,46-21,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,40-0,37-31,10
T.S.K.B.1,281,59-26,71
T.Tuborg15,860,32-10,55
Taç Tarım Ürünleri23,800,00126,02
Tat Gıda9,99-0,99-13,59
TAV Havalimanları26,282,0223,38
Tek-Art Turizm1,230,00-39,11
Tekfen Holding15,092,44-7,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,18-0,16-28,64
Temapol Polimer Plastik14,20-0,1423,48
Tetamat Gıda Yatırımları188,200,32-12,99
TGS Dış Ticaret15,553,6022,34
Tofaş Oto. Fab.58,40-2,2688,93
Torunlar GMYO3,761,08-3,59
Trabzon Liman30,704,64-4,42
Trabzonspor Sportif4,777,6795,49
Trend GMYO6,350,79-49,48
TSKB GMYO2,930,00-39,29
Tuğçelik13,100,6962,13
Tukaş6,740,60-30,44
Turcas Petrol3,590,56-25,98
Tureks Turizm Taşımacılık12,053,70

Turkcell15,73-0,512,83
Tümosan Motor ve Traktör15,951,2713,36
Tüpraş139,80-1,4129,44
Türk Hava Yolları14,702,9413,87
Türk İlaç Serum10,21-0,39

Türk Prysmian Kablo22,827,3489,18
Türk Telekom7,48-0,66-5,31
Türk Traktör173,700,701,95
Türker Proje Gayrimenkul138,501,4722,67
Türkiye Sigorta5,12-0,58-17,13
Ufuk Yatırım21,50-3,1560,45
Ulaşlar Turizm Yat.3,91-1,51-7,78
Ulusoy Elektrik51,150,20-0,39
Ulusoy Un Sanayi5,230,002,78
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,640,00-29,91
Utopya Turizm19,201,05-50,52
Uzertaş Boya29,30-2,40-48,23
Ülker Bisküvi19,710,41-11,68
Ünlü Yatırım Holding5,741,06

Vakıf Fin. Kir.6,520,7791,31
Vakıf GMYO1,540,00-35,80
Vakıf Yat. Ort.6,070,66-17,53
Vakıflar Bankası3,380,30-28,24
Vakko Tekstil9,320,1148,73
Vanet Gıda5,852,45-24,32
VBT Yazılım20,60-1,44

Verusa Holding46,100,222,26
Verusaturk Girisim20,04-0,5053,58
Vestel25,180,8840,34
Vestel Beyaz Eşya6,111,1637,66
Viking Kağıt6,37-0,47-29,22
Yapı ve Kredi Bank.2,600,39-13,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,721,72-15,12
Yataş13,273,59-6,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,21-0,62-27,05
Yeni Gimat GMYO15,03-0,0729,66
Yeo Teknoloji65,75-4,57

Yeşil GMYO0,890,00-35,51
Yeşil Yapı1,080,93-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,070,49-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme9.823,401,26-37,03
Yonga Mobilya18,900,00-36,55
Yükselen Çelik5,200,970,09
Yünsa12,06-1,07-13,18
Ziraat GMYO1,660,00

Zorlu Enerji1,63-5,23-35,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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