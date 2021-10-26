Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.833,30 -3,82 -28,81 İş Bankası (C) 5,47 0,74 -19,47 İş Bankası (Kur.) 348.249,70 -8,36 İş Fin.Kir. 3,04 0,66 -21,24 İş Girişim 8,70 9,99 -54,09 İş GMYO 1,91 0,53 -24,80 İş Y. Men. Değ. 15,20 0,33 -8,42 İş Yat. Ort. 2,72 0,00 -19,12 İşbir Holding 56,60 -2,33 5,44 Işık Plastik 6,20 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -1,06 -18,42 İttifak Holding 1,26 0,80 -43,50 İz Hayvancılık Tarım 24,48 -0,16 36,00 İzmir Demir Çelik 2,33 2,19 -29,60 İzmir Fırça 6,02 -0,66 8,27 Jantsa Jant Sanayi 58,65 0,34 41,50 Kafein Yazılım 20,32 1,60 -4,78 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,19 -0,07 Kaplamin 24,78 3,94 -26,69 Kardemir (A) 6,45 0,62 8,40 Kardemir (B) 6,45 1,57 22,39 Kardemir (D) 7,56 0,67 30,80 Karel Elektronik 8,55 0,23 27,15 Karsan Otomotiv 3,72 2,20 14,46 Karsu Tekstil 8,40 -1,52 -1,75 Kartal Yenilenebilir Enerji 18,29 4,99 Kartonsan 52,40 6,50 -44,65 Katmerciler Ekipman 1,35 3,85 -22,07 Kent Gıda 180,10 0,84 -49,35 Kerevitaş Gıda 4,21 0,24 -36,02 Kervan Gıda 11,63 -0,60 13,63 Kervansaray Yat. Holding 0,78 5,41 -38,10 Kiler GMYO 1,96 1,03 -21,91 Kızılbük GYO 28,00 -0,21 Klimasan Klima 10,23 0,79 21,24 Koç Holding 23,34 1,30 14,12 Konfrut Gıda 4,16 0,97 -1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,00 4,30 213,56 Konya Çimento 839,20 2,22 -25,73 Koray GMYO 7,37 -1,86 65,62 Kordsa Teknik Tekstil 26,92 3,86 73,12 Koza Altın 104,90 0,10 8,48 Koza Madencilik 16,68 0,85 7,68 Körfez GMYO 5,86 1,91 1,03 Kristal Kola 1,32 2,33 -56,79 Kron Telekomünikasyon 32,64 0,87 -11,40 Kuştur Kuşadası Turizm 265,80 0,00 68,98 Kuyas Yatırım 2,55 -1,54 10,87 Kütahya Porselen 68,50 0,59 35,78 Kütahya Şeker Fabrikası 32,00 -2,85 Lider Faktoring 3,10 -0,96 -9,09 Link Bilgisayar 28,06 -1,34 -11,19 Logo Yazılım 42,82 -1,79 37,51 Lokman Hekim Sağlık 10,21 1,09 43,85 Lüks Kadife 46,94 0,73 63,47 Makina Takım 3,34 4,05 -2,05 Manas Enerji Yönetimi 15,57 0,06 Margün Enerji 8,37 0,36 Marka Yatırım Holding 4,26 1,19 -33,75 Marmaris Altınyunus 174,60 -0,80 57,16 Marshall 250,80 0,28 -18,23 Martı GMYO 0,91 1,11 -64,36 Martı Otel 1,68 -1,18 -21,13 Matriks Bilgi Dağıtım 22,88 2,51 Mavi Giyim 70,25 -0,92 36,12 Mazhar Zorlu Holding 32,02 -0,19 1,72 Meditera Tıbbi Malzeme 34,26 -0,12 Mega Polietilen 5,04 0,00 -34,20 Menderes Tekstil 2,04 -0,97 -33,98 Mercan Kimya 10,07 -0,30 Merit Turizm 28,78 9,93 177,82 Merko Gıda 4,56 -0,65 -47,22 Metemtur Yatırım 3,13 2,96 -61,29 Metro Holding 1,30 1,56 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 1,09 -4,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 35,26 2,38 -17,62 Milpa 3,90 0,26 -15,22 Mistral GMYO 4,43 -0,89 -5,94 MLP Sağlık 26,54 4,08 33,57 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 -1,61 19,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,06 3,07 -40,42 Mondi Tire Kutsan 9,01 -0,55 18,55 Nasmed Egepol 5,19 0,58 Naturel Enerji 33,44 3,53 -5,82 Naturelgaz 7,29 0,55 Net Holding 4,23 -3,20 23,32 Netaş Telekom. 17,39 1,58 -38,07 Niğbaş Niğde Beton 7,83 -0,63 -84,94 Nuh Çimento 44,04 -0,09 -8,30 Nurol GMYO 15,04 1,48 106,31 Odaş Elektrik 1,41 0,71 -51,77 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,74 -0,51 Orge Enerji Elektrik 5,86 1,38 27,05 Orma Orman Mahsulleri 26,70 0,75 81,39 Osmanlı Menkul 24,40 1,75 -20,64 Ostim Endüstriyel Yat 1,76 0,00 -24,58 Otokar 352,50 2,41 15,84 Oyak Çimento 6,77 1,04 -22,89 Oyak Yat. Ort. 6,83 0,00 -1,04 Oyak Yatırım Menkul 28,20 -1,67 Oylum Sınai Yatırımlar 7,89 -0,13 67,52 Özak GMYO 5,07 -0,98 -0,59 Özbal Çelik Boru 16,36 -0,06 149,77 Özderici GMYO 1,59 -1,24 -28,38 Özerden Plastik 7,33 0,41 -18,56 Pamel Elektrik 64,10 0,31 200,66 Panora GMYO 6,17 -2,68 5,10 Papilon Savunma 12,88 -0,16 -43,35 Park Elek.Madencilik 4,86 0,41 -9,50 Parsan 31,58 5,69 29,96 Pegasus 79,20 1,02 6,17 Peker GMYO 0,97 0,00 -58,53 Penguen Gıda 3,69 5,73 -26,93 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 195,00 2,63 Pera GMYO 1,46 5,04 -16,65 Pergamon Dış Ticaret 23,38 -0,51 27,56 Petkim 6,50 -1,37 30,52 Petrokent Turizm 3.531,60 0,62 289,63 Pınar Et ve Un 16,51 1,85 -24,56 Pınar Su 3,90 1,04 -4,04 Pınar Süt 16,54 1,16 -26,65 Plastikkart 18,73 1,41 31,49 Polisan Holding 2,75 1,10 -28,47 Politeknik Metal 320,50 -1,87 -21,01 Prizma Press Matbaacılık 3,86 -1,03 -29,56 QNB Finans Fin. Kir. 63,90 -0,08 -49,00 QNB Finansbank 34,00 0,65 -51,67 QUA Granite Hayal Yapı 10,94 0,46 Ral Yatırım Holding 6,00 7,14 35,14 Ray Sigorta 9,67 -1,83 -37,41 Reysaş GMYO 2,82 0,36 -13,01 Reysaş Lojistik 5,17 1,17 -0,08 Rhea Girişim 2,02 9,78 -45,70 Rodrigo Tekstil 14,11 1,15 2,92 Royal Halı 3,00 0,00 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,16 1,34 -30,12 Sabancı Holding 10,96 2,24 -0,60 Safkar Ege Soğutmacılık 7,28 2,25 -33,09 Sanel Mühendislik 4,93 -0,20 44,15 Sanifoam Sünger 27,92 7,38 105,29 Sanko Pazarlama 10,04 1,52 8,33 Saray Matbaacılık 3,89 1,04 -55,64 Sarkuysan 15,88 6,29 82,58 Sasa Polyester 30,62 4,22 104,34 Say Yenilenebilir Enerji 21,84 2,54 156,64 Sekuro Plastik 19,16 1,38 37,25 Selçuk Ecza Deposu 8,76 -0,34 -34,78 Selçuk Gıda 4,25 -0,47 -14,66 Selva Gıda Sanayi 9,02 10,00 Senkron Güvenlik 28,46 -1,66 8,38 Serve Film Prodüksiyon 14,70 0,68 -8,13 Servet GMYO 67,00 -0,45 -14,54 Seyitler Kimya 15,74 2,08 16,91 Silverline Endüstri 5,15 1,38 -40,12 Sinpaş GMYO 3,98 0,00 -4,78 Smartiks Yazılım 5,25 0,38 -40,74 Sodaş Sodyum Sanayii 23,36 -1,68 -11,30 Söktaş 3,02 0,33 -7,10 Sönmez Filament 26,32 -0,08 -50,51 Sönmez Pamuklu 13,55 0,15 -43,54 Sumaş Suni Tahta 84,60 1,32 65,85 Şeker Fin. Kir. 4,98 3,97 -22,19 Şekerbank 1,00 0,00 -33,77 Şişe Cam 8,75 1,98 22,21 Şok Marketler Ticaret 11,09 0,00 -11,14 T. Halk Bankası 4,39 0,46 -21,04 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,40 -0,37 -31,10 T.S.K.B. 1,28 1,59 -26,71 T.Tuborg 15,86 0,32 -10,55 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,00 126,02 Tat Gıda 9,99 -0,99 -13,59 TAV Havalimanları 26,28 2,02 23,38 Tek-Art Turizm 1,23 0,00 -39,11 Tekfen Holding 15,09 2,44 -7,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,18 -0,16 -28,64 Temapol Polimer Plastik 14,20 -0,14 23,48 Tetamat Gıda Yatırımları 188,20 0,32 -12,99 TGS Dış Ticaret 15,55 3,60 22,34 Tofaş Oto. Fab. 58,40 -2,26 88,93 Torunlar GMYO 3,76 1,08 -3,59 Trabzon Liman 30,70 4,64 -4,42 Trabzonspor Sportif 4,77 7,67 95,49 Trend GMYO 6,35 0,79 -49,48 TSKB GMYO 2,93 0,00 -39,29 Tuğçelik 13,10 0,69 62,13 Tukaş 6,74 0,60 -30,44 Turcas Petrol 3,59 0,56 -25,98 Tureks Turizm Taşımacılık 12,05 3,70 Turkcell 15,73 -0,51 2,83 Tümosan Motor ve Traktör 15,95 1,27 13,36 Tüpraş 139,80 -1,41 29,44 Türk Hava Yolları 14,70 2,94 13,87 Türk İlaç Serum 10,21 -0,39 Türk Prysmian Kablo 22,82 7,34 89,18 Türk Telekom 7,48 -0,66 -5,31 Türk Traktör 173,70 0,70 1,95 Türker Proje Gayrimenkul 138,50 1,47 22,67 Türkiye Sigorta 5,12 -0,58 -17,13 Ufuk Yatırım 21,50 -3,15 60,45 Ulaşlar Turizm Yat. 3,91 -1,51 -7,78 Ulusoy Elektrik 51,15 0,20 -0,39 Ulusoy Un Sanayi 5,23 0,00 2,78 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 0,00 -29,91 Utopya Turizm 19,20 1,05 -50,52 Uzertaş Boya 29,30 -2,40 -48,23 Ülker Bisküvi 19,71 0,41 -11,68 Ünlü Yatırım Holding 5,74 1,06 Vakıf Fin. Kir. 6,52 0,77 91,31 Vakıf GMYO 1,54 0,00 -35,80 Vakıf Yat. Ort. 6,07 0,66 -17,53 Vakıflar Bankası 3,38 0,30 -28,24 Vakko Tekstil 9,32 0,11 48,73 Vanet Gıda 5,85 2,45 -24,32 VBT Yazılım 20,60 -1,44 Verusa Holding 46,10 0,22 2,26 Verusaturk Girisim 20,04 -0,50 53,58 Vestel 25,18 0,88 40,34 Vestel Beyaz Eşya 6,11 1,16 37,66 Viking Kağıt 6,37 -0,47 -29,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,60 0,39 -13,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,72 1,72 -15,12 Yataş 13,27 3,59 -6,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,21 -0,62 -27,05 Yeni Gimat GMYO 15,03 -0,07 29,66 Yeo Teknoloji 65,75 -4,57 Yeşil GMYO 0,89 0,00 -35,51 Yeşil Yapı 1,08 0,93 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,07 0,49 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.823,40 1,26 -37,03 Yonga Mobilya 18,90 0,00 -36,55 Yükselen Çelik 5,20 0,97 0,09 Yünsa 12,06 -1,07 -13,18 Ziraat GMYO 1,66 0,00 Zorlu Enerji 1,63 -5,23 -35,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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