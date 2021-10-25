Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.980,00
|-0,07
|-25,98
|İş Bankası (C)
|5,43
|0,00
|-20,06
|İş Bankası (Kur.)
|348.249,70
|-8,36
|İş Fin.Kir.
|3,02
|-1,31
|-21,76
|İş Girişim
|7,91
|-0,38
|-58,26
|İş GMYO
|1,90
|-0,52
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|15,15
|2,16
|-8,72
|İş Yat. Ort.
|2,72
|0,37
|-19,12
|İşbir Holding
|57,95
|1,40
|7,96
|Işık Plastik
|6,20
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|-1,05
|-17,54
|İttifak Holding
|1,25
|0,81
|-43,95
|İz Hayvancılık Tarım
|24,52
|2,00
|36,22
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-0,44
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,06
|0,50
|8,99
|Jantsa Jant Sanayi
|58,45
|4,00
|41,02
|Kafein Yazılım
|20,00
|0,40
|-6,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,20
|1,28
|Kaplamin
|23,84
|-0,42
|-29,47
|Kardemir (A)
|6,41
|0,94
|7,73
|Kardemir (B)
|6,35
|0,47
|20,49
|Kardemir (D)
|7,51
|-0,13
|29,93
|Karel Elektronik
|8,53
|-0,93
|26,85
|Karsan Otomotiv
|3,64
|0,00
|12,00
|Karsu Tekstil
|8,53
|2,40
|-0,23
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,42
|3,08
|Kartonsan
|49,20
|-0,32
|-48,03
|Katmerciler Ekipman
|1,30
|0,00
|-24,95
|Kent Gıda
|178,60
|0,00
|-49,78
|Kerevitaş Gıda
|4,20
|1,45
|-36,17
|Kervan Gıda
|11,70
|-0,34
|14,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|-7,50
|-41,27
|Kiler GMYO
|1,94
|-1,02
|-22,71
|Kızılbük GYO
|28,06
|-0,14
|Klimasan Klima
|10,15
|-1,36
|20,29
|Koç Holding
|23,04
|3,23
|12,65
|Konfrut Gıda
|4,12
|-2,14
|-2,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,95
|0,50
|200,64
|Konya Çimento
|821,00
|-0,48
|-27,35
|Koray GMYO
|7,51
|1,35
|68,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,92
|0,86
|66,69
|Koza Altın
|104,80
|2,34
|8,38
|Koza Madencilik
|16,54
|1,85
|6,78
|Körfez GMYO
|5,75
|6,48
|-0,86
|Kristal Kola
|1,29
|0,00
|-57,77
|Kron Telekomünikasyon
|32,36
|-0,74
|-12,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|265,80
|9,97
|68,98
|Kuyas Yatırım
|2,59
|1,17
|12,61
|Kütahya Porselen
|68,10
|1,72
|34,99
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,94
|6,26
|Lider Faktoring
|3,13
|-2,80
|-8,21
|Link Bilgisayar
|28,44
|1,57
|-9,99
|Logo Yazılım
|43,60
|0,69
|40,01
|Lokman Hekim Sağlık
|10,10
|-1,75
|42,30
|Lüks Kadife
|46,60
|3,42
|62,29
|Makina Takım
|3,21
|-0,31
|-5,87
|Manas Enerji Yönetimi
|15,56
|-0,13
|Margün Enerji
|8,34
|-1,07
|Marka Yatırım Holding
|4,21
|-0,24
|-34,53
|Marmaris Altınyunus
|176,00
|0,34
|58,42
|Marshall
|250,10
|-3,29
|-18,45
|Martı GMYO
|0,90
|0,00
|-64,76
|Martı Otel
|1,70
|3,03
|-20,19
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,32
|-0,27
|Mavi Giyim
|70,90
|-0,77
|37,38
|Mazhar Zorlu Holding
|32,08
|-0,06
|1,91
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,30
|-1,49
|Mega Polietilen
|5,04
|1,41
|-34,20
|Menderes Tekstil
|2,06
|0,00
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,10
|-1,66
|Merit Turizm
|26,18
|10,00
|152,72
|Merko Gıda
|4,59
|2,68
|-46,88
|Metemtur Yatırım
|3,04
|-0,65
|-62,40
|Metro Holding
|1,28
|-0,78
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,74
|0,00
|-5,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,58
|-25,32
|Migros Ticaret
|34,44
|0,88
|-19,53
|Milpa
|3,89
|0,26
|-15,43
|Mistral GMYO
|4,47
|0,22
|-5,10
|MLP Sağlık
|25,50
|0,08
|28,33
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,59
|-1,58
|21,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,85
|-5,65
|-42,19
|Mondi Tire Kutsan
|9,06
|-2,05
|19,21
|Nasmed Egepol
|5,16
|-0,96
|Naturel Enerji
|32,30
|-0,86
|-9,03
|Naturelgaz
|7,25
|-0,14
|Net Holding
|4,37
|-2,67
|27,41
|Netaş Telekom.
|17,12
|0,71
|-39,03
|Niğbaş Niğde Beton
|7,88
|-0,63
|-84,85
|Nuh Çimento
|44,08
|0,50
|-8,22
|Nurol GMYO
|14,82
|-0,13
|103,29
|Odaş Elektrik
|1,40
|0,00
|-52,11
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,81
|2,07
|Orge Enerji Elektrik
|5,78
|0,00
|25,31
|Orma Orman Mahsulleri
|26,50
|0,38
|80,03
|Osmanlı Menkul
|23,98
|1,58
|-22,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|0,57
|-24,58
|Otokar
|344,20
|1,89
|13,12
|Oyak Çimento
|6,70
|-0,45
|-23,69
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|-0,29
|-1,04
|Oyak Yatırım Menkul
|28,68
|-1,31
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,90
|-0,88
|67,73
|Özak GMYO
|5,12
|1,39
|0,39
|Özbal Çelik Boru
|16,37
|-1,86
|149,92
|Özderici GMYO
|1,61
|1,26
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,30
|-0,27
|-18,89
|Pamel Elektrik
|63,90
|0,24
|199,72
|Panora GMYO
|6,34
|0,16
|7,99
|Papilon Savunma
|12,90
|0,70
|-43,27
|Park Elek.Madencilik
|4,84
|0,21
|-9,87
|Parsan
|29,88
|2,54
|22,96
|Pegasus
|78,40
|-0,32
|5,09
|Peker GMYO
|0,97
|1,04
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,49
|2,05
|-30,89
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|190,00
|3,71
|Pera GMYO
|1,39
|1,46
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|23,50
|2,44
|28,21
|Petkim
|6,59
|2,01
|32,33
|Petrokent Turizm
|3.510,00
|0,29
|287,25
|Pınar Et ve Un
|16,21
|-0,25
|-25,93
|Pınar Su
|3,86
|-0,26
|-5,02
|Pınar Süt
|16,35
|-0,91
|-27,49
|Plastikkart
|18,47
|-2,28
|29,67
|Polisan Holding
|2,72
|0,00
|-29,25
|Politeknik Metal
|326,60
|0,18
|-19,50
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|-1,52
|-28,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,95
|-0,31
|-48,96
|QNB Finansbank
|33,78
|-0,94
|-51,98
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,89
|-0,55
|Ral Yatırım Holding
|5,60
|-3,11
|26,13
|Ray Sigorta
|9,85
|4,45
|-36,25
|Reysaş GMYO
|2,81
|0,00
|-13,32
|Reysaş Lojistik
|5,11
|-1,92
|-1,24
|Rhea Girişim
|1,84
|0,00
|-50,54
|Rodrigo Tekstil
|13,95
|9,93
|1,75
|Royal Halı
|3,00
|-1,64
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|20,88
|-0,95
|-31,04
|Sabancı Holding
|10,72
|1,52
|-2,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,12
|0,28
|-34,56
|Sanel Mühendislik
|4,94
|-1,00
|44,44
|Sanifoam Sünger
|26,00
|5,86
|91,18
|Sanko Pazarlama
|9,89
|1,23
|6,71
|Saray Matbaacılık
|3,85
|1,05
|-56,10
|Sarkuysan
|14,94
|0,88
|71,78
|Sasa Polyester
|29,38
|3,96
|96,07
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,30
|1,24
|150,29
|Sekuro Plastik
|18,90
|-0,84
|35,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|2,09
|-34,56
|Selçuk Gıda
|4,27
|-1,39
|-14,26
|Selva Gıda Sanayi
|8,20
|0,00
|Senkron Güvenlik
|28,94
|-2,69
|10,21
|Serve Film Prodüksiyon
|14,60
|-3,95
|-8,75
|Servet GMYO
|67,30
|-1,54
|-14,16
|Seyitler Kimya
|15,42
|-0,58
|14,53
|Silverline Endüstri
|5,08
|-0,59
|-40,93
|Sinpaş GMYO
|3,98
|-1,00
|-4,78
|Smartiks Yazılım
|5,23
|-0,76
|-40,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,76
|-1,00
|-9,78
|Söktaş
|3,01
|-1,95
|-7,41
|Sönmez Filament
|26,34
|-2,73
|-50,48
|Sönmez Pamuklu
|13,53
|-0,51
|-43,63
|Sumaş Suni Tahta
|83,50
|-1,65
|63,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,79
|-0,83
|-25,16
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-33,77
|Şişe Cam
|8,58
|0,47
|19,84
|Şok Marketler Ticaret
|11,09
|-0,09
|-11,14
|T. Halk Bankası
|4,37
|-0,91
|-21,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,48
|-3,85
|-30,84
|T.S.K.B.
|1,26
|-0,79
|-27,86
|T.Tuborg
|15,81
|-0,32
|-10,83
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|0,08
|126,02
|Tat Gıda
|10,09
|-0,49
|-12,73
|TAV Havalimanları
|25,76
|0,23
|20,94
|Tek-Art Turizm
|1,23
|-0,81
|-39,11
|Tekfen Holding
|14,73
|-0,07
|-10,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,19
|1,64
|-28,52
|Temapol Polimer Plastik
|14,22
|1,21
|23,65
|Tetamat Gıda Yatırımları
|187,60
|-0,64
|-13,27
|TGS Dış Ticaret
|15,01
|5,85
|18,10
|Tofaş Oto. Fab.
|59,75
|2,58
|93,30
|Torunlar GMYO
|3,72
|-0,80
|-4,62
|Trabzon Liman
|29,34
|-1,28
|-8,66
|Trabzonspor Sportif
|4,43
|9,93
|81,56
|Trend GMYO
|6,30
|0,00
|-49,88
|TSKB GMYO
|2,93
|-3,93
|-39,29
|Tuğçelik
|13,01
|1,32
|61,01
|Tukaş
|6,70
|0,30
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,57
|0,28
|-26,39
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,62
|0,26
|Turkcell
|15,81
|-0,69
|3,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,75
|1,68
|11,94
|Tüpraş
|141,80
|1,87
|31,30
|Türk Hava Yolları
|14,28
|0,99
|10,61
|Türk İlaç Serum
|10,25
|-2,94
|Türk Prysmian Kablo
|21,26
|5,98
|76,25
|Türk Telekom
|7,53
|0,40
|-4,68
|Türk Traktör
|172,50
|0,29
|1,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,50
|0,37
|20,90
|Türkiye Sigorta
|5,15
|0,98
|-16,64
|Ufuk Yatırım
|22,20
|0,00
|65,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,97
|-2,46
|-6,37
|Ulusoy Elektrik
|51,05
|0,29
|-0,58
|Ulusoy Un Sanayi
|5,23
|1,55
|2,78
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|0,61
|-29,91
|Utopya Turizm
|19,00
|-2,46
|-51,03
|Uzertaş Boya
|30,02
|0,13
|-46,96
|Ülker Bisküvi
|19,63
|-0,30
|-12,04
|Ünlü Yatırım Holding
|5,68
|0,35
|Vakıf Fin. Kir.
|6,47
|-0,77
|89,85
|Vakıf GMYO
|1,54
|0,00
|-35,80
|Vakıf Yat. Ort.
|6,03
|0,00
|-18,07
|Vakıflar Bankası
|3,37
|-1,75
|-28,45
|Vakko Tekstil
|9,31
|1,64
|48,57
|Vanet Gıda
|5,71
|-0,17
|-26,13
|VBT Yazılım
|20,90
|1,85
|Verusa Holding
|46,00
|4,26
|2,04
|Verusaturk Girisim
|20,14
|3,92
|54,35
|Vestel
|24,96
|1,13
|39,11
|Vestel Beyaz Eşya
|6,04
|0,72
|36,08
|Viking Kağıt
|6,40
|1,59
|-28,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|0,39
|-13,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,20
|-0,20
|-16,55
|Yataş
|12,81
|0,16
|-9,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,23
|1,25
|-26,59
|Yeni Gimat GMYO
|15,04
|0,27
|29,74
|Yeo Teknoloji
|68,90
|4,95
|Yeşil GMYO
|0,89
|1,14
|-35,51
|Yeşil Yapı
|1,07
|-0,93
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,00
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.701,00
|-2,99
|-37,81
|Yonga Mobilya
|18,90
|-0,79
|-36,55
|Yükselen Çelik
|5,15
|-0,39
|-0,87
|Yünsa
|12,19
|-8,69
|-12,25
|Ziraat GMYO
|1,66
|1,84
|Zorlu Enerji
|1,72
|9,55
|-31,99
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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