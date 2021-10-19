Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.499,90
|-24,69
|İş Bankası (C)
|5,23
|2,35
|-23,01
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,68
|-23,06
|İş Girişim
|7,79
|0,00
|-58,89
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,88
|-0,22
|-16,37
|İş Yat. Ort.
|2,65
|0,76
|-21,20
|İşbir Holding
|60,30
|3,79
|12,34
|Işık Plastik
|6,15
|-0,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|1,05
|-15,79
|İttifak Holding
|1,21
|1,68
|-45,74
|İz Hayvancılık Tarım
|21,58
|7,79
|19,89
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|0,00
|-30,81
|İzmir Fırça
|6,12
|3,73
|10,07
|Jantsa Jant Sanayi
|55,80
|1,55
|34,63
|Kafein Yazılım
|19,78
|2,54
|-7,31
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,99
|-1,62
|Kaplamin
|23,74
|0,25
|-29,76
|Kardemir (A)
|6,20
|0,00
|4,20
|Kardemir (B)
|6,17
|0,16
|17,08
|Kardemir (D)
|7,20
|0,00
|24,57
|Karel Elektronik
|8,63
|-0,58
|28,34
|Karsan Otomotiv
|3,57
|0,85
|9,85
|Karsu Tekstil
|8,30
|-1,19
|-2,92
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,75
|9,69
|Kartonsan
|45,80
|0,93
|-51,62
|Katmerciler Ekipman
|1,33
|0,00
|-23,22
|Kent Gıda
|181,70
|0,83
|-48,90
|Kerevitaş Gıda
|4,08
|1,24
|-37,99
|Kervan Gıda
|11,36
|-0,53
|10,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,87
|3,57
|-30,95
|Kiler GMYO
|2,01
|-2,43
|-19,92
|Kızılbük GYO
|27,02
|3,92
|Klimasan Klima
|10,19
|2,21
|20,77
|Koç Holding
|21,50
|0,28
|5,12
|Konfrut Gıda
|4,14
|1,97
|-2,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,40
|0,47
|172,88
|Konya Çimento
|813,10
|0,94
|-28,04
|Koray GMYO
|7,17
|0,99
|61,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,80
|2,56
|59,49
|Koza Altın
|100,50
|0,20
|3,93
|Koza Madencilik
|15,88
|2,32
|2,52
|Körfez GMYO
|5,30
|5,16
|-8,62
|Kristal Kola
|1,27
|0,00
|-58,43
|Kron Telekomünikasyon
|33,20
|0,97
|-9,88
|Kuştur Kuşadası Turizm
|276,50
|4,30
|75,78
|Kuyas Yatırım
|2,52
|0,80
|9,57
|Kütahya Porselen
|68,85
|1,62
|36,47
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,78
|-0,65
|Lider Faktoring
|3,30
|3,45
|-3,23
|Link Bilgisayar
|28,08
|3,16
|-11,13
|Logo Yazılım
|41,44
|-0,34
|33,08
|Lokman Hekim Sağlık
|10,38
|1,76
|46,24
|Lüks Kadife
|46,34
|0,30
|61,38
|Makina Takım
|2,89
|3,58
|-15,25
|Manas Enerji Yönetimi
|16,05
|-0,12
|Margün Enerji
|8,31
|-0,36
|Marka Yatırım Holding
|4,21
|-0,24
|-34,53
|Marmaris Altınyunus
|179,10
|-1,49
|61,21
|Marshall
|239,10
|-1,12
|-22,04
|Martı GMYO
|0,91
|-2,15
|-64,36
|Martı Otel
|1,62
|-2,41
|-23,94
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,74
|0,09
|Mavi Giyim
|71,70
|1,99
|38,93
|Mazhar Zorlu Holding
|30,44
|0,13
|-3,30
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,26
|0,92
|Mega Polietilen
|5,04
|1,41
|-34,20
|Menderes Tekstil
|2,01
|0,50
|-34,95
|Mercan Kimya
|10,12
|5,64
|Merit Turizm
|29,04
|-9,36
|180,33
|Merko Gıda
|4,45
|1,37
|-48,50
|Metemtur Yatırım
|3,07
|0,00
|-62,03
|Metro Holding
|1,31
|3,97
|-37,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,63
|-0,75
|-9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|32,50
|3,24
|-24,07
|Milpa
|3,88
|-0,26
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,51
|-1,96
|-4,25
|MLP Sağlık
|25,40
|-1,85
|27,83
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|2,43
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,40
|1,27
|-45,99
|Mondi Tire Kutsan
|9,12
|-0,76
|20,00
|Nasmed Egepol
|5,18
|0,58
|Naturel Enerji
|32,26
|0,25
|-9,15
|Naturelgaz
|7,15
|0,42
|Net Holding
|4,40
|0,92
|28,28
|Netaş Telekom.
|16,81
|2,69
|-40,14
|Niğbaş Niğde Beton
|7,73
|1,31
|-85,13
|Nuh Çimento
|37,78
|1,72
|-21,34
|Nurol GMYO
|15,15
|1,34
|107,82
|Odaş Elektrik
|1,45
|0,69
|-50,40
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,48
|-0,41
|Orge Enerji Elektrik
|5,79
|0,87
|25,53
|Orma Orman Mahsulleri
|25,62
|0,55
|74,05
|Osmanlı Menkul
|23,80
|0,08
|-22,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,69
|1,20
|-27,58
|Otokar
|332,30
|-0,03
|9,21
|Oyak Çimento
|6,60
|2,01
|-24,83
|Oyak Yat. Ort.
|6,72
|0,30
|-2,64
|Oyak Yatırım Menkul
|30,76
|-1,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,92
|3,66
|68,15
|Özak GMYO
|4,93
|-0,20
|-3,33
|Özbal Çelik Boru
|16,79
|-3,84
|156,34
|Özderici GMYO
|1,52
|0,66
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,16
|-0,14
|-20,44
|Pamel Elektrik
|61,50
|-0,16
|188,46
|Panora GMYO
|6,27
|0,48
|6,80
|Papilon Savunma
|12,79
|4,15
|-43,75
|Park Elek.Madencilik
|4,72
|-0,42
|-12,10
|Parsan
|29,14
|0,07
|19,92
|Pegasus
|81,70
|1,93
|9,52
|Peker GMYO
|0,94
|2,17
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,47
|0,58
|-31,29
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|181,20
|0,61
|Pera GMYO
|1,37
|0,00
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,58
|0,86
|28,65
|Petkim
|6,18
|0,16
|24,10
|Petrokent Turizm
|3.500,10
|0,00
|286,15
|Pınar Et ve Un
|16,09
|1,96
|-26,47
|Pınar Su
|3,93
|2,34
|-3,30
|Pınar Süt
|16,11
|1,96
|-28,56
|Plastikkart
|19,18
|0,47
|34,65
|Polisan Holding
|2,66
|1,14
|-30,81
|Politeknik Metal
|326,80
|-1,21
|-19,45
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|0,26
|-29,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,50
|0,31
|-47,73
|QNB Finansbank
|34,50
|-0,86
|-50,96
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,82
|1,69
|Ral Yatırım Holding
|5,27
|1,35
|18,69
|Ray Sigorta
|9,47
|0,21
|-38,71
|Reysaş GMYO
|2,72
|1,49
|-16,10
|Reysaş Lojistik
|4,76
|0,85
|-8,00
|Rhea Girişim
|1,85
|0,54
|-50,27
|Rodrigo Tekstil
|12,74
|-0,47
|-7,08
|Royal Halı
|3,05
|-0,97
|-11,34
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|-0,37
|-29,66
|Sabancı Holding
|10,10
|0,70
|-8,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,09
|0,57
|-34,83
|Sanel Mühendislik
|4,92
|0,41
|43,86
|Sanifoam Sünger
|27,26
|-2,64
|100,44
|Sanko Pazarlama
|9,62
|2,23
|3,80
|Saray Matbaacılık
|3,78
|0,00
|-56,90
|Sarkuysan
|13,80
|2,60
|58,67
|Sasa Polyester
|26,96
|0,52
|79,92
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,80
|1,27
|144,42
|Sekuro Plastik
|19,22
|1,21
|37,68
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|0,97
|-37,83
|Selçuk Gıda
|4,63
|0,65
|-7,03
|Selva Gıda Sanayi
|8,08
|-0,74
|Senkron Güvenlik
|29,52
|0,14
|12,41
|Serve Film Prodüksiyon
|14,45
|-1,03
|-9,69
|Servet GMYO
|70,25
|0,07
|-10,40
|Seyitler Kimya
|15,32
|0,39
|13,79
|Silverline Endüstri
|5,02
|0,40
|-41,63
|Sinpaş GMYO
|4,03
|0,00
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|5,25
|0,77
|-40,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|0,00
|-8,87
|Söktaş
|2,94
|1,73
|-9,56
|Sönmez Filament
|28,94
|3,24
|-45,59
|Sönmez Pamuklu
|13,98
|2,64
|-41,75
|Sumaş Suni Tahta
|85,85
|-2,22
|68,30
|Şeker Fin. Kir.
|4,80
|0,84
|-25,00
|Şekerbank
|1,00
|1,01
|-33,77
|Şişe Cam
|8,15
|-0,12
|13,83
|Şok Marketler Ticaret
|11,00
|3,38
|-11,86
|T. Halk Bankası
|4,40
|1,85
|-20,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,22
|0,00
|-34,90
|T.S.K.B.
|1,22
|1,67
|-30,15
|T.Tuborg
|15,91
|-0,25
|-10,27
|Taç Tarım Ürünleri
|24,06
|1,09
|128,49
|Tat Gıda
|9,65
|0,42
|-16,53
|TAV Havalimanları
|26,08
|-1,29
|22,44
|Tek-Art Turizm
|1,19
|1,71
|-41,09
|Tekfen Holding
|14,37
|2,35
|-12,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,01
|1,01
|-30,60
|Temapol Polimer Plastik
|13,95
|1,60
|21,30
|Tetamat Gıda Yatırımları
|191,50
|-4,20
|-11,47
|TGS Dış Ticaret
|14,33
|3,99
|12,75
|Tofaş Oto. Fab.
|56,80
|0,00
|83,75
|Torunlar GMYO
|3,77
|-1,82
|-3,33
|Trabzon Liman
|33,06
|5,56
|2,93
|Trabzonspor Sportif
|3,54
|3,81
|45,08
|Trend GMYO
|6,23
|0,32
|-50,44
|TSKB GMYO
|3,11
|3,67
|-35,56
|Tuğçelik
|13,00
|0,93
|60,89
|Tukaş
|6,64
|0,45
|-31,48
|Turcas Petrol
|3,53
|1,44
|-27,22
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,66
|2,10
|Turkcell
|15,44
|0,72
|0,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,31
|1,46
|8,81
|Tüpraş
|130,20
|0,54
|20,56
|Türk Hava Yolları
|14,32
|-1,72
|10,92
|Türk İlaç Serum
|10,72
|0,75
|Türk Prysmian Kablo
|18,92
|10,00
|56,85
|Türk Telekom
|7,35
|1,10
|-6,95
|Türk Traktör
|163,00
|-0,18
|-4,33
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,10
|1,04
|20,55
|Türkiye Sigorta
|5,09
|2,83
|-17,61
|Ufuk Yatırım
|20,50
|-3,21
|52,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,89
|3,46
|-8,25
|Ulusoy Elektrik
|50,85
|-0,59
|-0,97
|Ulusoy Un Sanayi
|5,17
|1,57
|1,60
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,59
|0,00
|-32,05
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|30,00
|-5,96
|-47,00
|Ülker Bisküvi
|19,61
|-0,76
|-12,13
|Ünlü Yatırım Holding
|5,70
|0,53
|Vakıf Fin. Kir.
|6,75
|5,63
|98,06
|Vakıf GMYO
|1,52
|2,70
|-36,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,17
|1,98
|-16,17
|Vakıflar Bankası
|3,37
|2,12
|-28,45
|Vakko Tekstil
|9,18
|1,66
|46,50
|Vanet Gıda
|5,85
|-0,34
|-24,32
|VBT Yazılım
|20,92
|-0,85
|Verusa Holding
|43,50
|1,64
|-3,51
|Verusaturk Girisim
|19,41
|2,37
|48,76
|Vestel
|23,74
|1,28
|32,31
|Vestel Beyaz Eşya
|46,72
|0,60
|25,00
|Viking Kağıt
|6,30
|-0,94
|-30,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|2,55
|-19,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,14
|0,13
|-16,72
|Yataş
|12,66
|-0,86
|-10,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|0,00
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|15,03
|-1,12
|29,66
|Yeo Teknoloji
|68,50
|-4,66
|Yeşil GMYO
|0,88
|2,33
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,07
|1,90
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,03
|1,00
|-52,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.500,00
|1,45
|-32,69
|Yonga Mobilya
|19,30
|-2,72
|-35,21
|Yükselen Çelik
|5,13
|0,39
|-1,26
|Yünsa
|13,70
|3,47
|-1,38
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,57
|2,61
|-37,92
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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