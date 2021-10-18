Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.499,90-1,29-24,69
İş Bankası (C)5,11-0,58-24,77
İş Bankası (Kur.)365.000,00

-3,95
İş Fin.Kir.2,950,00-23,58
İş Girişim7,790,00-58,89
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.13,911,98-16,19
İş Yat. Ort.2,630,38-21,80
İşbir Holding58,10-2,928,24
Işık Plastik6,18-0,80

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,95-2,06-16,67
İttifak Holding1,19-1,65-46,64
İz Hayvancılık Tarım20,02-1,3811,22
İzmir Demir Çelik2,290,88-30,81
İzmir Fırça5,90-0,676,12
Jantsa Jant Sanayi54,95-0,7232,58
Kafein Yazılım19,29-1,28-9,61
Kalekim Kimyevi Maddeler14,223,19

Kaplamin23,68-1,09-29,94
Kardemir (A)6,202,994,20
Kardemir (B)6,162,6716,89
Kardemir (D)7,203,7524,57
Karel Elektronik8,68-3,1329,08
Karsan Otomotiv3,540,288,92
Karsu Tekstil8,400,36-1,75
Kartal Yenilenebilir Enerji15,270,13

Kartonsan45,38-0,66-52,07
Katmerciler Ekipman1,332,31-23,22
Kent Gıda180,200,95-49,33
Kerevitaş Gıda4,03-0,25-38,75
Kervan Gıda11,420,0911,57
Kervansaray Yat. Holding0,849,09-33,33
Kiler GMYO2,061,98-17,93
Kızılbük GYO26,00-9,09

Klimasan Klima9,97-0,2018,16
Koç Holding21,44-0,284,83
Konfrut Gıda4,06-1,22-3,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,102,31171,61
Konya Çimento805,50-0,20-28,72
Koray GMYO7,100,5759,55
Kordsa Teknik Tekstil24,181,6055,50
Koza Altın100,301,933,72
Koza Madencilik15,522,240,19
Körfez GMYO5,04-0,79-13,10
Kristal Kola1,27-0,78-58,43
Kron Telekomünikasyon32,88-1,26-10,75
Kuştur Kuşadası Turizm265,1010,0068,53
Kuyas Yatırım2,500,818,70
Kütahya Porselen67,752,1134,29
Kütahya Şeker Fabrikası30,98-2,15

Lider Faktoring3,19-1,85-6,45
Link Bilgisayar27,220,81-13,85
Logo Yazılım41,580,0533,53
Lokman Hekim Sağlık10,20-1,1643,71
Lüks Kadife46,20-5,7560,90
Makina Takım2,791,82-18,18
Manas Enerji Yönetimi16,070,44

Margün Enerji8,340,00

Marka Yatırım Holding4,22-0,71-34,37
Marmaris Altınyunus181,801,5663,64
Marshall241,80-0,41-21,16
Martı GMYO0,93-1,06-63,58
Martı Otel1,663,75-22,07
Matriks Bilgi Dağıtım22,72-1,43

Mavi Giyim70,30-0,7136,22
Mazhar Zorlu Holding30,40-0,33-3,43
Meditera Tıbbi Malzeme34,94-1,02

Mega Polietilen4,97-1,97-35,12
Menderes Tekstil2,000,00-35,28
Mercan Kimya9,580,31

Merit Turizm32,049,95209,29
Merko Gıda4,39-0,90-49,19
Metemtur Yatırım3,070,33-62,03
Metro Holding1,260,00-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,650,76-8,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret31,480,64-26,45
Milpa3,89-0,51-15,43
Mistral GMYO4,60-2,54-2,34
MLP Sağlık25,881,3330,25
MMC San. ve Tic. Yat.5,760,7025,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,320,48-46,67
Mondi Tire Kutsan9,193,7220,92
Nasmed Egepol5,15-0,96

Naturel Enerji32,182,03-9,37
Naturelgaz7,12-0,56

Net Holding4,360,0027,11
Netaş Telekom.16,37-0,49-41,70
Niğbaş Niğde Beton7,63-0,52-85,33
Nuh Çimento37,14-1,64-22,67
Nurol GMYO14,95-4,04105,08
Odaş Elektrik1,44-0,69-50,74
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,54-3,71

Orge Enerji Elektrik5,74-0,5224,44
Orma Orman Mahsulleri25,48-0,0873,10
Osmanlı Menkul23,78-2,14-22,89
Ostim Endüstriyel Yat1,67-1,18-28,44
Otokar332,40-1,199,24
Oyak Çimento6,470,31-26,31
Oyak Yat. Ort.6,70-0,74-2,93
Oyak Yatırım Menkul31,103,19

Oylum Sınai Yatırımlar7,641,6062,21
Özak GMYO4,946,47-3,14
Özbal Çelik Boru17,466,14166,56
Özderici GMYO1,510,67-31,98
Özerden Plastik7,17-2,85-20,33
Pamel Elektrik61,604,23188,93
Panora GMYO6,240,656,29
Papilon Savunma12,280,41-45,99
Park Elek.Madencilik4,741,50-11,73
Parsan29,122,1019,84
Pegasus80,15-1,297,44
Peker GMYO0,920,00-60,67
Penguen Gıda3,45-2,54-31,68
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım180,100,06

Pera GMYO1,370,74-21,79
Pergamon Dış Ticaret23,38-0,4327,56
Petkim6,171,8223,90
Petrokent Turizm3.500,00-1,69286,14
Pınar Et ve Un15,78-0,13-27,89
Pınar Su3,840,26-5,52
Pınar Süt15,80-0,44-29,93
Plastikkart19,09-1,9534,02
Polisan Holding2,630,77-31,59
Politeknik Metal330,800,12-18,47
Prizma Press Matbaacılık3,830,79-30,11
QNB Finans Fin. Kir.65,30-1,80-47,89
QNB Finansbank34,80-0,85-50,53
QUA Granite Hayal Yapı10,64-0,56

Ral Yatırım Holding5,200,0017,12
Ray Sigorta9,45-5,03-38,83
Reysaş GMYO2,681,90-17,33
Reysaş Lojistik4,722,16-8,78
Rhea Girişim1,84-1,60-50,54
Rodrigo Tekstil12,80-0,85-6,64
Royal Halı3,080,00-10,47
RTA Laboratuvarları21,383,29-29,39
Sabancı Holding10,030,10-9,03
Safkar Ege Soğutmacılık7,050,14-35,20
Sanel Mühendislik4,90-1,0143,27
Sanifoam Sünger28,005,66105,88
Sanko Pazarlama9,410,111,53
Saray Matbaacılık3,78-2,33-56,90
Sarkuysan13,450,8254,64
Sasa Polyester26,820,8378,99
Say Yenilenebilir Enerji20,540,98141,36
Sekuro Plastik18,991,0136,03
Selçuk Ecza Deposu8,270,61-38,43
Selçuk Gıda4,609,79-7,63
Selva Gıda Sanayi8,14-0,97

Senkron Güvenlik29,48-0,1412,26
Serve Film Prodüksiyon14,601,04-8,75
Servet GMYO70,20-0,57-10,46
Seyitler Kimya15,262,0113,34
Silverline Endüstri5,000,40-41,86
Sinpaş GMYO4,030,00-3,59
Smartiks Yazılım5,210,39-41,20
Sodaş Sodyum Sanayii24,001,61-8,87
Söktaş2,891,40-11,10
Sönmez Filament37,00-0,27-47,29
Sönmez Pamuklu13,620,15-43,25
Sumaş Suni Tahta87,80-0,1172,12
Şeker Fin. Kir.4,763,03-25,63
Şekerbank0,991,02-34,44
Şişe Cam8,161,2413,97
Şok Marketler Ticaret10,64-0,84-14,75
T. Halk Bankası4,320,00-22,30
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,22-2,32-34,90
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg15,95-0,50-10,04
Taç Tarım Ürünleri23,800,00126,02
Tat Gıda9,610,63-16,88
TAV Havalimanları26,421,0724,04
Tek-Art Turizm1,170,00-42,08
Tekfen Holding14,043,08-14,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,95-0,34-31,29
Temapol Polimer Plastik13,73-0,5119,39
Tetamat Gıda Yatırımları199,908,11-7,58
TGS Dış Ticaret13,78-2,348,42
Tofaş Oto. Fab.56,801,7983,75
Torunlar GMYO3,840,79-1,54
Trabzon Liman31,329,97-2,49
Trabzonspor Sportif3,418,2539,75
Trend GMYO6,21-2,51-50,60
TSKB GMYO3,003,45-37,84
Tuğçelik12,880,5559,41
Tukaş6,61-0,15-31,79
Turcas Petrol3,48-0,29-28,25
Tureks Turizm Taşımacılık11,42-0,44

Turkcell15,330,200,21
Tümosan Motor ve Traktör15,09-0,597,25
Tüpraş129,500,3919,91
Türk Hava Yolları14,57-0,4812,86
Türk İlaç Serum10,64-4,23

Türk Prysmian Kablo17,209,9742,59
Türk Telekom7,27-0,95-7,97
Türk Traktör163,30-0,12-4,15
Türker Proje Gayrimenkul134,701,5119,31
Türkiye Sigorta4,95-0,20-19,88
Ufuk Yatırım21,189,9758,06
Ulaşlar Turizm Yat.3,76-1,05-11,32
Ulusoy Elektrik51,150,00-0,39
Ulusoy Un Sanayi5,09-0,780,03
Umpaş Holding1,295,74-50,57
Uşak Seramik1,59-0,63-32,05
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya31,9010,00-43,64
Ülker Bisküvi19,762,17-11,46
Ünlü Yatırım Holding5,67-1,56

Vakıf Fin. Kir.6,39-0,6287,50
Vakıf GMYO1,480,68-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,05-0,33-17,80
Vakıflar Bankası3,30-1,20-29,94
Vakko Tekstil9,03-0,8844,10
Vanet Gıda5,87-0,34-24,06
VBT Yazılım21,100,29

Verusa Holding42,80-1,61-5,06
Verusaturk Girisim18,96-1,6645,31
Vestel23,440,2630,64
Vestel Beyaz Eşya46,44-0,3424,25
Viking Kağıt6,361,44-29,33
Yapı ve Kredi Bank.2,350,00-21,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,10-0,86-16,83
Yataş12,77-1,77-9,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,00-28,41
Yeni Gimat GMYO15,200,6631,12
Yeo Teknoloji71,852,50

Yeşil GMYO0,86-2,27-37,68
Yeşil Yapı1,05-0,94-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,010,50-53,00
Yibitaş İnşaat Malzeme10.350,00-1,80-33,65
Yonga Mobilya19,84-0,45-33,40
Yükselen Çelik5,111,59-1,64
Yünsa13,24-2,72-4,69
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,531,32-39,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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