Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.899,90 -0,32 -23,70 İş Bankası (C) 5,14 -1,15 -24,33 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 -3,95 İş Fin.Kir. 2,95 -1,67 -23,58 İş Girişim 7,79 -2,01 -58,89 İş GMYO 1,85 -0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,64 0,81 -17,82 İş Yat. Ort. 2,62 -0,76 -22,10 İşbir Holding 59,85 8,82 11,50 Işık Plastik 6,23 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 0,00 -14,91 İttifak Holding 1,21 -1,63 -45,74 İz Hayvancılık Tarım 20,30 -3,33 12,78 İzmir Demir Çelik 2,27 -1,30 -31,41 İzmir Fırça 5,94 -1,49 6,83 Jantsa Jant Sanayi 55,35 0,18 33,54 Kafein Yazılım 19,54 -1,91 -8,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,78 -0,65 Kaplamin 23,94 1,44 -29,17 Kardemir (A) 6,02 2,56 1,18 Kardemir (B) 6,00 2,74 13,85 Kardemir (D) 6,94 2,81 20,07 Karel Elektronik 8,96 -2,61 33,25 Karsan Otomotiv 3,53 -1,12 8,62 Karsu Tekstil 8,37 -1,53 -2,11 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,25 0,93 Kartonsan 45,68 -2,60 -51,75 Katmerciler Ekipman 1,30 -2,99 -24,95 Kent Gıda 178,50 0,00 -49,80 Kerevitaş Gıda 4,04 -0,98 -38,60 Kervan Gıda 11,41 -0,70 11,48 Kervansaray Yat. Holding 0,77 10,00 -38,89 Kiler GMYO 2,02 5,76 -19,52 Kızılbük GYO 28,60 -9,95 Klimasan Klima 9,99 2,46 18,40 Koç Holding 21,50 -0,83 5,12 Konfrut Gıda 4,11 -1,20 -2,72 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,65 5,74 165,47 Konya Çimento 807,10 0,01 -28,58 Koray GMYO 7,06 -3,55 58,65 Kordsa Teknik Tekstil 23,80 -0,92 53,05 Koza Altın 98,40 -3,43 1,76 Koza Madencilik 15,18 -1,49 -2,00 Körfez GMYO 5,08 -1,36 -12,41 Kristal Kola 1,28 -0,78 -58,10 Kron Telekomünikasyon 33,30 -0,72 -9,61 Kuştur Kuşadası Turizm 241,00 10,00 53,21 Kuyas Yatırım 2,48 -1,20 7,83 Kütahya Porselen 66,35 -0,38 31,52 Kütahya Şeker Fabrikası 31,66 -0,06 Lider Faktoring 3,25 -1,22 -4,69 Link Bilgisayar 27,00 -0,44 -14,55 Logo Yazılım 41,56 -0,76 33,46 Lokman Hekim Sağlık 10,32 -2,27 45,40 Lüks Kadife 49,02 -9,97 70,72 Makina Takım 2,74 -0,72 -19,65 Manas Enerji Yönetimi 16,00 1,01 Margün Enerji 8,34 0,12 Marka Yatırım Holding 4,25 -2,30 -33,90 Marmaris Altınyunus 179,00 -1,21 61,12 Marshall 242,80 -0,57 -20,83 Martı GMYO 0,94 -1,05 -63,19 Martı Otel 1,60 3,23 -24,88 Matriks Bilgi Dağıtım 31,68 -0,38 Mavi Giyim 70,80 0,00 37,18 Mazhar Zorlu Holding 30,50 -0,72 -3,11 Meditera Tıbbi Malzeme 35,30 -0,73 Mega Polietilen 5,07 -1,74 -33,81 Menderes Tekstil 2,00 -0,99 -35,28 Mercan Kimya 9,55 -1,65 Merit Turizm 29,14 9,96 181,29 Merko Gıda 4,43 -1,12 -48,73 Metemtur Yatırım 3,06 -1,92 -62,15 Metro Holding 1,26 0,00 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 1,54 -9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 31,28 0,19 -26,92 Milpa 3,91 -2,98 -15,00 Mistral GMYO 4,72 -2,07 0,21 MLP Sağlık 25,54 -0,78 28,54 MMC San. ve Tic. Yat. 5,72 1,24 24,35 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,29 -1,72 -46,92 Mondi Tire Kutsan 8,86 1,03 16,58 Nasmed Egepol 5,20 -1,70 Naturel Enerji 31,54 -1,87 -11,18 Naturelgaz 7,16 -0,69 Net Holding 4,36 -1,58 27,11 Netaş Telekom. 16,45 -1,85 -41,42 Niğbaş Niğde Beton 7,67 -1,29 -85,25 Nuh Çimento 37,76 6,49 -21,38 Nurol GMYO 15,58 3,87 113,72 Odaş Elektrik 1,45 0,69 -50,40 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,10 -3,27 Orge Enerji Elektrik 5,77 0,00 25,09 Orma Orman Mahsulleri 25,50 -0,78 73,23 Osmanlı Menkul 24,30 0,41 -21,21 Ostim Endüstriyel Yat 1,69 -1,17 -27,58 Otokar 336,40 0,27 10,55 Oyak Çimento 6,45 -0,77 -26,54 Oyak Yat. Ort. 6,75 -0,44 -2,20 Oyak Yatırım Menkul 30,14 0,13 Oylum Sınai Yatırımlar 7,52 3,44 59,66 Özak GMYO 4,64 -0,85 -9,02 Özbal Çelik Boru 16,45 -0,90 151,15 Özderici GMYO 1,50 0,00 -32,43 Özerden Plastik 7,38 0,00 -18,00 Pamel Elektrik 59,10 0,51 177,20 Panora GMYO 6,20 -0,32 5,61 Papilon Savunma 12,23 -1,21 -46,21 Park Elek.Madencilik 4,67 -2,51 -13,04 Parsan 28,52 0,78 17,37 Pegasus 81,20 2,78 8,85 Peker GMYO 0,92 -3,16 -60,67 Penguen Gıda 3,54 4,12 -29,90 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 180,00 0,00 Pera GMYO 1,36 -1,45 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 23,48 2,62 28,10 Petkim 6,06 -0,82 21,69 Petrokent Turizm 3.560,00 1,17 292,76 Pınar Et ve Un 15,80 -1,31 -27,80 Pınar Su 3,83 3,23 -5,76 Pınar Süt 15,87 -1,00 -29,62 Plastikkart 19,47 -1,19 36,69 Polisan Holding 2,61 -0,76 -32,11 Politeknik Metal 330,40 0,43 -18,57 Prizma Press Matbaacılık 3,80 1,60 -30,66 QNB Finans Fin. Kir. 66,50 2,15 -46,93 QNB Finansbank 35,10 -0,45 -50,11 QUA Granite Hayal Yapı 10,70 0,00 Ral Yatırım Holding 5,20 9,01 17,12 Ray Sigorta 9,95 -3,77 -35,60 Reysaş GMYO 2,63 -0,75 -18,87 Reysaş Lojistik 4,62 -1,91 -10,71 Rhea Girişim 1,87 0,54 -49,73 Rodrigo Tekstil 12,91 -0,46 -5,84 Royal Halı 3,08 -0,65 -10,47 RTA Laboratuvarları 20,70 -0,67 -31,64 Sabancı Holding 10,02 -0,89 -9,12 Safkar Ege Soğutmacılık 7,04 -0,71 -35,29 Sanel Mühendislik 4,95 0,61 44,74 Sanifoam Sünger 26,50 5,66 94,85 Sanko Pazarlama 9,40 -0,32 1,43 Saray Matbaacılık 3,87 -0,26 -55,87 Sarkuysan 13,34 6,55 53,38 Sasa Polyester 26,60 -0,75 77,52 Say Yenilenebilir Enerji 20,34 -1,64 139,01 Sekuro Plastik 18,80 -2,74 34,67 Selçuk Ecza Deposu 8,22 -1,32 -38,80 Selçuk Gıda 4,19 -1,18 -15,86 Selva Gıda Sanayi 8,22 1,11 Senkron Güvenlik 29,52 -4,77 12,41 Serve Film Prodüksiyon 14,45 -0,34 -9,69 Servet GMYO 70,60 -1,94 -9,95 Seyitler Kimya 14,96 1,70 11,12 Silverline Endüstri 4,98 -0,60 -42,09 Sinpaş GMYO 4,03 -0,98 -3,59 Smartiks Yazılım 5,19 -0,19 -41,42 Sodaş Sodyum Sanayii 23,62 -0,59 -10,31 Söktaş 2,85 1,79 -12,33 Sönmez Filament 37,10 -3,13 -47,15 Sönmez Pamuklu 13,60 -1,45 -43,33 Sumaş Suni Tahta 87,90 2,87 72,32 Şeker Fin. Kir. 4,62 -1,49 -27,81 Şekerbank 0,98 -1,01 -35,10 Şişe Cam 8,06 -0,62 12,58 Şok Marketler Ticaret 10,73 1,42 -14,02 T. Halk Bankası 4,32 -1,37 -22,30 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,70 -1,24 -33,35 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,03 -0,25 -9,59 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,00 126,02 Tat Gıda 9,55 -2,15 -17,40 TAV Havalimanları 26,14 2,91 22,72 Taze Kuru Gıda 184,90 -0,70 -14,52 Tek-Art Turizm 1,17 -2,50 -42,08 Tekfen Holding 13,62 -0,66 -16,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,97 0,17 -31,06 Temapol Polimer Plastik 13,80 -1,15 20,00 TGS Dış Ticaret 14,11 0,14 11,01 Tofaş Oto. Fab. 55,80 -0,36 80,52 Torunlar GMYO 3,81 -0,78 -2,31 Trabzon Liman 28,48 6,59 -11,33 Trabzonspor Sportif 3,15 0,32 29,10 Trend GMYO 6,37 -2,30 -49,32 TSKB GMYO 2,90 0,69 -39,91 Tuğçelik 12,81 -1,69 58,54 Tukaş 6,62 -0,45 -31,68 Turcas Petrol 3,49 -1,13 -28,04 Tureks Turizm Taşımacılık 11,47 -2,47 Turkcell 15,30 0,92 0,02 Tümosan Motor ve Traktör 15,18 -1,04 7,89 Tüpraş 129,00 3,20 19,44 Türk Hava Yolları 14,64 2,38 13,40 Türk İlaç Serum 11,11 -1,16 Türk Prysmian Kablo 15,64 -9,96 29,66 Türk Telekom 7,34 -0,41 -7,08 Türk Traktör 163,50 0,86 -4,03 Türker Proje Gayrimenkul 132,70 -2,35 17,54 Türkiye Sigorta 4,96 1,02 -19,72 Ufuk Yatırım 19,26 0,00 43,73 Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 -0,26 -10,38 Ulusoy Elektrik 51,15 0,10 -0,39 Ulusoy Un Sanayi 5,13 0,00 0,82 Umpaş Holding 1,22 4,27 -53,26 Uşak Seramik 1,60 -0,62 -31,62 Utopya Turizm 19,00 -2,91 -51,03 Uzertaş Boya 29,00 0,55 -48,76 Ülker Bisküvi 19,34 0,05 -13,34 Ünlü Yatırım Holding 5,76 0,00 Vakıf Fin. Kir. 6,43 -2,13 88,67 Vakıf GMYO 1,47 0,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,07 -0,65 -17,53 Vakıflar Bankası 3,34 -3,19 -29,09 Vakko Tekstil 9,11 -1,19 45,38 Vanet Gıda 5,89 -1,83 -23,80 VBT Yazılım 21,04 2,04 Verusa Holding 43,50 -1,18 -3,51 Verusaturk Girisim 19,28 -2,38 47,76 Vestel 23,38 -2,09 30,30 Vestel Beyaz Eşya 46,60 0,47 24,68 Viking Kağıt 6,27 -0,79 -30,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 -1,67 -21,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,36 0,60 -16,11 Yataş 13,00 -0,61 -8,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 -1,25 -28,41 Yeni Gimat GMYO 15,10 1,34 30,26 Yeo Teknoloji 70,10 -8,96 Yeşil GMYO 0,88 -1,12 -36,23 Yeşil Yapı 1,06 0,00 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,00 -0,99 -53,23 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.539,90 0,00 -32,44 Yonga Mobilya 19,93 3,80 -33,10 Yükselen Çelik 5,03 -0,59 -3,18 Yünsa 13,61 0,37 -2,03 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,51 -0,66 -40,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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