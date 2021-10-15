Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.899,90
|-0,32
|-23,70
|İş Bankası (C)
|5,14
|-1,15
|-24,33
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|2,95
|-1,67
|-23,58
|İş Girişim
|7,79
|-2,01
|-58,89
|İş GMYO
|1,85
|-0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|13,64
|0,81
|-17,82
|İş Yat. Ort.
|2,62
|-0,76
|-22,10
|İşbir Holding
|59,85
|8,82
|11,50
|Işık Plastik
|6,23
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|0,00
|-14,91
|İttifak Holding
|1,21
|-1,63
|-45,74
|İz Hayvancılık Tarım
|20,30
|-3,33
|12,78
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|-1,30
|-31,41
|İzmir Fırça
|5,94
|-1,49
|6,83
|Jantsa Jant Sanayi
|55,35
|0,18
|33,54
|Kafein Yazılım
|19,54
|-1,91
|-8,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,78
|-0,65
|Kaplamin
|23,94
|1,44
|-29,17
|Kardemir (A)
|6,02
|2,56
|1,18
|Kardemir (B)
|6,00
|2,74
|13,85
|Kardemir (D)
|6,94
|2,81
|20,07
|Karel Elektronik
|8,96
|-2,61
|33,25
|Karsan Otomotiv
|3,53
|-1,12
|8,62
|Karsu Tekstil
|8,37
|-1,53
|-2,11
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,25
|0,93
|Kartonsan
|45,68
|-2,60
|-51,75
|Katmerciler Ekipman
|1,30
|-2,99
|-24,95
|Kent Gıda
|178,50
|0,00
|-49,80
|Kerevitaş Gıda
|4,04
|-0,98
|-38,60
|Kervan Gıda
|11,41
|-0,70
|11,48
|Kervansaray Yat. Holding
|0,77
|10,00
|-38,89
|Kiler GMYO
|2,02
|5,76
|-19,52
|Kızılbük GYO
|28,60
|-9,95
|Klimasan Klima
|9,99
|2,46
|18,40
|Koç Holding
|21,50
|-0,83
|5,12
|Konfrut Gıda
|4,11
|-1,20
|-2,72
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,65
|5,74
|165,47
|Konya Çimento
|807,10
|0,01
|-28,58
|Koray GMYO
|7,06
|-3,55
|58,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,80
|-0,92
|53,05
|Koza Altın
|98,40
|-3,43
|1,76
|Koza Madencilik
|15,18
|-1,49
|-2,00
|Körfez GMYO
|5,08
|-1,36
|-12,41
|Kristal Kola
|1,28
|-0,78
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|33,30
|-0,72
|-9,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,00
|10,00
|53,21
|Kuyas Yatırım
|2,48
|-1,20
|7,83
|Kütahya Porselen
|66,35
|-0,38
|31,52
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,66
|-0,06
|Lider Faktoring
|3,25
|-1,22
|-4,69
|Link Bilgisayar
|27,00
|-0,44
|-14,55
|Logo Yazılım
|41,56
|-0,76
|33,46
|Lokman Hekim Sağlık
|10,32
|-2,27
|45,40
|Lüks Kadife
|49,02
|-9,97
|70,72
|Makina Takım
|2,74
|-0,72
|-19,65
|Manas Enerji Yönetimi
|16,00
|1,01
|Margün Enerji
|8,34
|0,12
|Marka Yatırım Holding
|4,25
|-2,30
|-33,90
|Marmaris Altınyunus
|179,00
|-1,21
|61,12
|Marshall
|242,80
|-0,57
|-20,83
|Martı GMYO
|0,94
|-1,05
|-63,19
|Martı Otel
|1,60
|3,23
|-24,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,68
|-0,38
|Mavi Giyim
|70,80
|0,00
|37,18
|Mazhar Zorlu Holding
|30,50
|-0,72
|-3,11
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,30
|-0,73
|Mega Polietilen
|5,07
|-1,74
|-33,81
|Menderes Tekstil
|2,00
|-0,99
|-35,28
|Mercan Kimya
|9,55
|-1,65
|Merit Turizm
|29,14
|9,96
|181,29
|Merko Gıda
|4,43
|-1,12
|-48,73
|Metemtur Yatırım
|3,06
|-1,92
|-62,15
|Metro Holding
|1,26
|0,00
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,63
|1,54
|-9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|31,28
|0,19
|-26,92
|Milpa
|3,91
|-2,98
|-15,00
|Mistral GMYO
|4,72
|-2,07
|0,21
|MLP Sağlık
|25,54
|-0,78
|28,54
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,72
|1,24
|24,35
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,29
|-1,72
|-46,92
|Mondi Tire Kutsan
|8,86
|1,03
|16,58
|Nasmed Egepol
|5,20
|-1,70
|Naturel Enerji
|31,54
|-1,87
|-11,18
|Naturelgaz
|7,16
|-0,69
|Net Holding
|4,36
|-1,58
|27,11
|Netaş Telekom.
|16,45
|-1,85
|-41,42
|Niğbaş Niğde Beton
|7,67
|-1,29
|-85,25
|Nuh Çimento
|37,76
|6,49
|-21,38
|Nurol GMYO
|15,58
|3,87
|113,72
|Odaş Elektrik
|1,45
|0,69
|-50,40
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,10
|-3,27
|Orge Enerji Elektrik
|5,77
|0,00
|25,09
|Orma Orman Mahsulleri
|25,50
|-0,78
|73,23
|Osmanlı Menkul
|24,30
|0,41
|-21,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,69
|-1,17
|-27,58
|Otokar
|336,40
|0,27
|10,55
|Oyak Çimento
|6,45
|-0,77
|-26,54
|Oyak Yat. Ort.
|6,75
|-0,44
|-2,20
|Oyak Yatırım Menkul
|30,14
|0,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,52
|3,44
|59,66
|Özak GMYO
|4,64
|-0,85
|-9,02
|Özbal Çelik Boru
|16,45
|-0,90
|151,15
|Özderici GMYO
|1,50
|0,00
|-32,43
|Özerden Plastik
|7,38
|0,00
|-18,00
|Pamel Elektrik
|59,10
|0,51
|177,20
|Panora GMYO
|6,20
|-0,32
|5,61
|Papilon Savunma
|12,23
|-1,21
|-46,21
|Park Elek.Madencilik
|4,67
|-2,51
|-13,04
|Parsan
|28,52
|0,78
|17,37
|Pegasus
|81,20
|2,78
|8,85
|Peker GMYO
|0,92
|-3,16
|-60,67
|Penguen Gıda
|3,54
|4,12
|-29,90
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|180,00
|0,00
|Pera GMYO
|1,36
|-1,45
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|23,48
|2,62
|28,10
|Petkim
|6,06
|-0,82
|21,69
|Petrokent Turizm
|3.560,00
|1,17
|292,76
|Pınar Et ve Un
|15,80
|-1,31
|-27,80
|Pınar Su
|3,83
|3,23
|-5,76
|Pınar Süt
|15,87
|-1,00
|-29,62
|Plastikkart
|19,47
|-1,19
|36,69
|Polisan Holding
|2,61
|-0,76
|-32,11
|Politeknik Metal
|330,40
|0,43
|-18,57
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|1,60
|-30,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,50
|2,15
|-46,93
|QNB Finansbank
|35,10
|-0,45
|-50,11
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,70
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|5,20
|9,01
|17,12
|Ray Sigorta
|9,95
|-3,77
|-35,60
|Reysaş GMYO
|2,63
|-0,75
|-18,87
|Reysaş Lojistik
|4,62
|-1,91
|-10,71
|Rhea Girişim
|1,87
|0,54
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|12,91
|-0,46
|-5,84
|Royal Halı
|3,08
|-0,65
|-10,47
|RTA Laboratuvarları
|20,70
|-0,67
|-31,64
|Sabancı Holding
|10,02
|-0,89
|-9,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,04
|-0,71
|-35,29
|Sanel Mühendislik
|4,95
|0,61
|44,74
|Sanifoam Sünger
|26,50
|5,66
|94,85
|Sanko Pazarlama
|9,40
|-0,32
|1,43
|Saray Matbaacılık
|3,87
|-0,26
|-55,87
|Sarkuysan
|13,34
|6,55
|53,38
|Sasa Polyester
|26,60
|-0,75
|77,52
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,34
|-1,64
|139,01
|Sekuro Plastik
|18,80
|-2,74
|34,67
|Selçuk Ecza Deposu
|8,22
|-1,32
|-38,80
|Selçuk Gıda
|4,19
|-1,18
|-15,86
|Selva Gıda Sanayi
|8,22
|1,11
|Senkron Güvenlik
|29,52
|-4,77
|12,41
|Serve Film Prodüksiyon
|14,45
|-0,34
|-9,69
|Servet GMYO
|70,60
|-1,94
|-9,95
|Seyitler Kimya
|14,96
|1,70
|11,12
|Silverline Endüstri
|4,98
|-0,60
|-42,09
|Sinpaş GMYO
|4,03
|-0,98
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|5,19
|-0,19
|-41,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,62
|-0,59
|-10,31
|Söktaş
|2,85
|1,79
|-12,33
|Sönmez Filament
|37,10
|-3,13
|-47,15
|Sönmez Pamuklu
|13,60
|-1,45
|-43,33
|Sumaş Suni Tahta
|87,90
|2,87
|72,32
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|-1,49
|-27,81
|Şekerbank
|0,98
|-1,01
|-35,10
|Şişe Cam
|8,06
|-0,62
|12,58
|Şok Marketler Ticaret
|10,73
|1,42
|-14,02
|T. Halk Bankası
|4,32
|-1,37
|-22,30
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,70
|-1,24
|-33,35
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,03
|-0,25
|-9,59
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|0,00
|126,02
|Tat Gıda
|9,55
|-2,15
|-17,40
|TAV Havalimanları
|26,14
|2,91
|22,72
|Taze Kuru Gıda
|184,90
|-0,70
|-14,52
|Tek-Art Turizm
|1,17
|-2,50
|-42,08
|Tekfen Holding
|13,62
|-0,66
|-16,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,97
|0,17
|-31,06
|Temapol Polimer Plastik
|13,80
|-1,15
|20,00
|TGS Dış Ticaret
|14,11
|0,14
|11,01
|Tofaş Oto. Fab.
|55,80
|-0,36
|80,52
|Torunlar GMYO
|3,81
|-0,78
|-2,31
|Trabzon Liman
|28,48
|6,59
|-11,33
|Trabzonspor Sportif
|3,15
|0,32
|29,10
|Trend GMYO
|6,37
|-2,30
|-49,32
|TSKB GMYO
|2,90
|0,69
|-39,91
|Tuğçelik
|12,81
|-1,69
|58,54
|Tukaş
|6,62
|-0,45
|-31,68
|Turcas Petrol
|3,49
|-1,13
|-28,04
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,47
|-2,47
|Turkcell
|15,30
|0,92
|0,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,18
|-1,04
|7,89
|Tüpraş
|129,00
|3,20
|19,44
|Türk Hava Yolları
|14,64
|2,38
|13,40
|Türk İlaç Serum
|11,11
|-1,16
|Türk Prysmian Kablo
|15,64
|-9,96
|29,66
|Türk Telekom
|7,34
|-0,41
|-7,08
|Türk Traktör
|163,50
|0,86
|-4,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,70
|-2,35
|17,54
|Türkiye Sigorta
|4,96
|1,02
|-19,72
|Ufuk Yatırım
|19,26
|0,00
|43,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,80
|-0,26
|-10,38
|Ulusoy Elektrik
|51,15
|0,10
|-0,39
|Ulusoy Un Sanayi
|5,13
|0,00
|0,82
|Umpaş Holding
|1,22
|4,27
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,60
|-0,62
|-31,62
|Utopya Turizm
|19,00
|-2,91
|-51,03
|Uzertaş Boya
|29,00
|0,55
|-48,76
|Ülker Bisküvi
|19,34
|0,05
|-13,34
|Ünlü Yatırım Holding
|5,76
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|6,43
|-2,13
|88,67
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,07
|-0,65
|-17,53
|Vakıflar Bankası
|3,34
|-3,19
|-29,09
|Vakko Tekstil
|9,11
|-1,19
|45,38
|Vanet Gıda
|5,89
|-1,83
|-23,80
|VBT Yazılım
|21,04
|2,04
|Verusa Holding
|43,50
|-1,18
|-3,51
|Verusaturk Girisim
|19,28
|-2,38
|47,76
|Vestel
|23,38
|-2,09
|30,30
|Vestel Beyaz Eşya
|46,60
|0,47
|24,68
|Viking Kağıt
|6,27
|-0,79
|-30,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|-1,67
|-21,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,36
|0,60
|-16,11
|Yataş
|13,00
|-0,61
|-8,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|-1,25
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|15,10
|1,34
|30,26
|Yeo Teknoloji
|70,10
|-8,96
|Yeşil GMYO
|0,88
|-1,12
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,00
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,00
|-0,99
|-53,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.539,90
|0,00
|-32,44
|Yonga Mobilya
|19,93
|3,80
|-33,10
|Yükselen Çelik
|5,03
|-0,59
|-3,18
|Yünsa
|13,61
|0,37
|-2,03
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,51
|-0,66
|-40,29
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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