Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.998,60 4,20 -23,46 İş Bankası (C) 5,20 0,19 -23,45 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 3,40 -3,95 İş Fin.Kir. 3,00 -1,64 -22,28 İş Girişim 7,95 -0,13 -58,05 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,53 0,67 -18,48 İş Yat. Ort. 2,64 -1,49 -21,50 İşbir Holding 55,00 -4,10 2,46 Işık Plastik 6,23 -1,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -1,02 -14,91 İttifak Holding 1,23 -1,60 -44,84 İz Hayvancılık Tarım 21,00 2,94 16,67 İzmir Demir Çelik 2,30 0,00 -30,50 İzmir Fırça 6,03 1,01 8,45 Jantsa Jant Sanayi 55,25 -1,52 33,30 Kafein Yazılım 19,92 -0,40 -6,65 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,87 0,29 Kaplamin 23,60 0,51 -30,18 Kardemir (A) 5,87 -0,51 -1,34 Kardemir (B) 5,84 -1,02 10,82 Kardemir (D) 6,75 0,15 16,78 Karel Elektronik 9,20 1,21 36,82 Karsan Otomotiv 3,57 -1,11 9,85 Karsu Tekstil 8,50 0,47 -0,58 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,11 1,00 Kartonsan 46,90 1,12 -50,46 Katmerciler Ekipman 1,34 -0,74 -22,65 Kent Gıda 178,50 -1,92 -49,80 Kerevitaş Gıda 4,08 -0,24 -37,99 Kervan Gıda 11,49 -0,43 12,26 Kervansaray Yat. Holding 0,70 9,37 -44,44 Kiler GMYO 1,91 -0,52 -23,90 Kızılbük GYO 31,76 9,97 Klimasan Klima 9,75 -0,71 15,55 Koç Holding 21,68 -0,37 6,00 Konfrut Gıda 4,16 -1,42 -1,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,25 0,42 151,06 Konya Çimento 807,00 -0,74 -28,58 Koray GMYO 7,32 -1,74 64,49 Kordsa Teknik Tekstil 24,02 -1,31 54,47 Koza Altın 101,90 1,09 5,38 Koza Madencilik 15,41 1,25 -0,52 Körfez GMYO 5,15 2,18 -11,21 Kristal Kola 1,29 -1,53 -57,77 Kron Telekomünikasyon 33,54 -1,41 -8,96 Kuştur Kuşadası Turizm 219,10 3,79 39,29 Kuyas Yatırım 2,51 -0,40 9,13 Kütahya Porselen 66,60 1,68 32,01 Kütahya Şeker Fabrikası 31,68 -4,00 Lider Faktoring 3,29 -1,79 -3,52 Link Bilgisayar 27,12 -1,24 -14,17 Logo Yazılım 41,88 3,46 34,49 Lokman Hekim Sağlık 10,56 0,09 48,78 Lüks Kadife 54,45 10,00 89,63 Makina Takım 2,76 -1,08 -19,06 Manas Enerji Yönetimi 15,84 1,02 Margün Enerji 8,33 -0,36 Marka Yatırım Holding 4,35 1,64 -32,35 Marmaris Altınyunus 181,20 6,09 63,10 Marshall 244,20 -0,37 -20,38 Martı GMYO 0,95 1,06 -62,80 Martı Otel 1,55 1,97 -27,23 Matriks Bilgi Dağıtım 31,80 -0,06 Mavi Giyim 70,80 -0,42 37,18 Mazhar Zorlu Holding 30,72 -1,22 -2,41 Meditera Tıbbi Malzeme 35,56 3,67 Mega Polietilen 5,16 0,00 -32,64 Menderes Tekstil 2,02 -0,49 -34,63 Mercan Kimya 9,71 0,21 Merit Turizm 26,50 9,96 155,81 Merko Gıda 4,48 -1,97 -48,15 Metemtur Yatırım 3,12 -0,95 -61,41 Metro Holding 1,26 -1,56 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,59 0,00 -10,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 -1,14 -25,32 Migros Ticaret 31,22 -0,70 -27,06 Milpa 4,03 0,25 -12,39 Mistral GMYO 4,82 -1,03 2,34 MLP Sağlık 25,74 -2,43 29,54 MMC San. ve Tic. Yat. 5,65 1,07 22,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,40 -1,39 -45,99 Mondi Tire Kutsan 8,77 1,98 15,39 Nasmed Egepol 5,29 -0,75 Naturel Enerji 32,14 -1,23 -9,49 Naturelgaz 7,21 0,00 Net Holding 4,43 0,00 29,15 Netaş Telekom. 16,76 1,76 -40,31 Niğbaş Niğde Beton 7,77 -0,13 -85,06 Nuh Çimento 35,46 4,54 -26,17 Nurol GMYO 15,00 -1,12 105,76 Odaş Elektrik 1,44 -2,70 -50,74 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,61 -0,26 Orge Enerji Elektrik 5,77 -0,69 25,09 Orma Orman Mahsulleri 25,70 -0,85 74,59 Osmanlı Menkul 24,20 -2,50 -21,53 Ostim Endüstriyel Yat 1,71 -0,58 -26,73 Otokar 335,50 -2,47 10,26 Oyak Çimento 6,50 -0,15 -25,97 Oyak Yat. Ort. 6,78 -1,45 -1,77 Oyak Yatırım Menkul 30,10 -1,25 Oylum Sınai Yatırımlar 7,27 2,39 54,35 Özak GMYO 4,68 -0,64 -8,24 Özbal Çelik Boru 16,60 -9,19 153,44 Özderici GMYO 1,50 0,00 -32,43 Özerden Plastik 7,38 0,14 -18,00 Pamel Elektrik 58,80 0,51 175,80 Panora GMYO 6,22 -0,32 5,95 Papilon Savunma 12,38 -1,20 -45,55 Park Elek.Madencilik 4,79 3,01 -10,80 Parsan 28,30 -0,49 16,46 Pegasus 79,00 1,41 5,90 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 3,40 -1,45 -32,67 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 180,00 2,27 Pera GMYO 1,38 -0,72 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,88 -0,52 24,83 Petkim 6,11 0,00 22,69 Petrokent Turizm 3.518,90 -0,31 288,23 Pınar Et ve Un 16,01 0,38 -26,84 Pınar Su 3,71 0,82 -8,71 Pınar Süt 16,03 0,19 -28,91 Plastikkart 19,99 -0,65 38,34 Polisan Holding 2,63 -0,38 -31,59 Politeknik Metal 329,00 0,58 -18,91 Prizma Press Matbaacılık 3,74 0,27 -31,75 QNB Finans Fin. Kir. 65,10 -1,59 -48,04 QNB Finansbank 35,26 0,40 -49,88 QUA Granite Hayal Yapı 10,70 -1,38 Ral Yatırım Holding 4,77 2,58 7,43 Ray Sigorta 10,34 10,00 -33,07 Reysaş GMYO 2,65 0,00 -18,26 Reysaş Lojistik 4,71 -0,63 -8,97 Rhea Girişim 1,86 -0,53 -50,00 Rodrigo Tekstil 12,97 -0,08 -5,40 Royal Halı 3,10 -2,21 -9,88 RTA Laboratuvarları 20,84 -0,86 -31,18 Sabancı Holding 10,11 0,10 -8,31 Safkar Ege Soğutmacılık 7,09 -0,28 -34,83 Sanel Mühendislik 4,92 -2,19 43,86 Sanifoam Sünger 25,08 5,47 84,41 Sanko Pazarlama 9,43 -0,95 1,75 Saray Matbaacılık 3,88 0,78 -55,76 Sarkuysan 12,52 1,46 43,95 Sasa Polyester 26,80 -1,03 78,85 Say Yenilenebilir Enerji 20,68 -0,39 143,01 Sekuro Plastik 19,33 -2,03 38,47 Selçuk Ecza Deposu 8,33 0,73 -37,98 Selçuk Gıda 4,24 0,71 -14,86 Selva Gıda Sanayi 8,13 -1,93 Senkron Güvenlik 31,00 -1,46 18,05 Serve Film Prodüksiyon 14,50 -1,02 -9,38 Servet GMYO 72,00 1,69 -8,16 Seyitler Kimya 14,71 0,62 9,26 Silverline Endüstri 5,01 -1,96 -41,74 Sinpaş GMYO 4,07 -0,25 -2,63 Smartiks Yazılım 5,20 -0,38 -41,31 Sodaş Sodyum Sanayii 23,76 -2,94 -9,78 Söktaş 2,80 -1,75 -13,87 Sönmez Filament 38,30 6,45 -45,44 Sönmez Pamuklu 13,80 2,22 -42,50 Sumaş Suni Tahta 85,45 -1,21 67,51 Şeker Fin. Kir. 4,69 -0,21 -26,72 Şekerbank 0,99 0,00 -34,44 Şişe Cam 8,11 -0,25 13,28 Şok Marketler Ticaret 10,58 -1,12 -15,23 T. Halk Bankası 4,38 0,92 -21,22 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,96 -0,10 -32,52 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,07 -0,80 -9,37 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,42 126,02 Tat Gıda 9,76 2,31 -15,58 TAV Havalimanları 25,40 0,47 19,25 Taze Kuru Gıda 186,20 -0,48 -13,92 Tek-Art Turizm 1,20 0,84 -40,59 Tekfen Holding 13,71 -0,72 -16,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,96 -1,16 -31,18 Temapol Polimer Plastik 13,96 0,72 21,39 TGS Dış Ticaret 14,09 -1,47 10,86 Tofaş Oto. Fab. 56,00 1,17 81,16 Torunlar GMYO 3,84 3,23 -1,54 Trabzon Liman 26,72 -0,67 -16,81 Trabzonspor Sportif 3,14 -1,57 28,69 Trend GMYO 6,52 -8,04 -48,13 TSKB GMYO 2,88 -4,32 -40,33 Tuğçelik 13,03 0,77 61,26 Tukaş 6,65 0,00 -31,37 Turcas Petrol 3,53 -0,28 -27,22 Tureks Turizm Taşımacılık 11,76 0,51 Turkcell 15,16 -0,26 -0,90 Tümosan Motor ve Traktör 15,34 -0,78 9,03 Tüpraş 125,00 1,79 15,74 Türk Hava Yolları 14,30 0,28 10,77 Türk İlaç Serum 11,24 -0,53 Türk Prysmian Kablo 17,37 -10,00 44,00 Türk Telekom 7,37 0,00 -6,70 Türk Traktör 162,10 -2,41 -4,85 Türker Proje Gayrimenkul 135,90 0,67 20,37 Türkiye Sigorta 4,91 2,08 -20,53 Ufuk Yatırım 19,26 1,26 43,73 Ulaşlar Turizm Yat. 3,81 -4,27 -10,14 Ulusoy Elektrik 51,10 0,00 -0,49 Ulusoy Un Sanayi 5,13 -1,16 0,82 Umpaş Holding 1,17 -0,85 -55,17 Uşak Seramik 1,61 -0,62 -31,20 Utopya Turizm 19,57 2,73 -49,56 Uzertaş Boya 28,84 0,14 -49,05 Ülker Bisküvi 19,33 0,31 -13,39 Ünlü Yatırım Holding 5,76 -2,21 Vakıf Fin. Kir. 6,57 -0,61 92,78 Vakıf GMYO 1,47 0,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,11 1,33 -16,98 Vakıflar Bankası 3,45 4,23 -26,75 Vakko Tekstil 9,22 0,22 47,13 Vanet Gıda 6,00 -1,48 -22,38 VBT Yazılım 20,62 -0,10 Verusa Holding 44,02 0,05 -2,35 Verusaturk Girisim 19,75 -1,00 51,36 Vestel 23,88 -1,16 33,09 Vestel Beyaz Eşya 46,38 -0,17 24,09 Viking Kağıt 6,32 -0,47 -29,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 0,00 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,18 0,07 -16,61 Yataş 13,08 -1,28 -7,56 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 -0,62 -27,50 Yeni Gimat GMYO 14,90 0,88 28,54 Yeo Teknoloji 77,00 -4,82 Yeşil GMYO 0,89 -2,20 -35,51 Yeşil Yapı 1,06 -0,93 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,02 -0,49 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.539,90 -0,57 -32,44 Yonga Mobilya 19,20 0,26 -35,55 Yükselen Çelik 5,06 -1,56 -2,61 Yünsa 13,56 -2,52 -2,39 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,52 0,00 -39,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler