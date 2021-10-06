Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.301,00
|0,00
|-30,12
|İş Bankası (C)
|5,13
|-0,39
|-24,48
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,95
|-1,99
|-23,58
|İş Girişim
|8,01
|-1,72
|-57,73
|İş GMYO
|2,10
|0,00
|-17,32
|İş Y. Men. Değ.
|13,19
|-0,98
|-20,53
|İş Yat. Ort.
|2,60
|-1,52
|-22,69
|İşbir Holding
|57,35
|-5,98
|6,84
|Işık Plastik
|6,43
|-0,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-4,85
|-14,04
|İttifak Holding
|1,30
|-2,99
|-41,70
|İz Hayvancılık Tarım
|22,48
|1,26
|24,89
|İzmir Demir Çelik
|2,25
|-1,32
|-32,02
|İzmir Fırça
|5,91
|-2,15
|6,29
|Jantsa Jant Sanayi
|53,65
|-2,63
|29,44
|Kafein Yazılım
|19,46
|-3,76
|-8,81
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,28
|-1,12
|Kaplamin
|22,80
|-1,89
|-32,54
|Kardemir (A)
|5,26
|-2,59
|-11,60
|Kardemir (B)
|5,26
|-3,13
|-0,19
|Kardemir (D)
|6,11
|-3,78
|5,71
|Karel Elektronik
|8,97
|-3,03
|33,40
|Karsan Otomotiv
|3,50
|-1,41
|7,69
|Karsu Tekstil
|8,61
|-2,16
|0,70
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,61
|-1,95
|Kartonsan
|44,58
|-2,71
|-52,91
|Katmerciler Ekipman
|1,29
|-3,01
|-25,53
|Kent Gıda
|185,40
|-1,59
|-47,86
|Kerevitaş Gıda
|4,03
|-1,95
|-38,75
|Kervan Gıda
|11,70
|-2,66
|14,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,88
|10,00
|-30,16
|Kiler GMYO
|1,92
|-2,04
|-23,51
|Kızılbük GYO
|28,24
|0,86
|Klimasan Klima
|9,70
|-3,10
|14,96
|Koç Holding
|21,86
|-3,10
|6,88
|Konfrut Gıda
|4,99
|9,91
|18,11
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,45
|2,63
|156,14
|Konya Çimento
|782,50
|-2,31
|-30,75
|Koray GMYO
|6,87
|-1,58
|54,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,00
|-4,84
|54,34
|Koza Altın
|93,30
|-0,96
|-3,52
|Koza Madencilik
|14,48
|-0,28
|-6,52
|Körfez GMYO
|5,44
|-0,91
|-6,21
|Kristal Kola
|1,30
|-2,99
|-57,45
|Kron Telekomünikasyon
|34,10
|-0,76
|-7,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|168,60
|-0,77
|7,18
|Kuyas Yatırım
|2,39
|-2,45
|3,91
|Kütahya Porselen
|68,65
|3,54
|36,08
|Kütahya Şeker Fabrikası
|39,94
|9,97
|Lider Faktoring
|3,41
|1,79
|0,00
|Link Bilgisayar
|27,08
|-2,59
|-14,29
|Logo Yazılım
|39,60
|-1,64
|27,17
|Lokman Hekim Sağlık
|11,19
|0,36
|57,66
|Lüks Kadife
|44,32
|-1,20
|54,35
|Makina Takım
|2,74
|-2,14
|-19,65
|Manas Enerji Yönetimi
|15,97
|-3,21
|Margün Enerji
|9,05
|-6,31
|Marka Yatırım Holding
|4,42
|-5,76
|-31,26
|Marmaris Altınyunus
|162,50
|-2,58
|46,26
|Marshall
|255,00
|-0,35
|-16,86
|Martı GMYO
|0,91
|-5,21
|-64,36
|Martı Otel
|1,41
|-7,24
|-33,80
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,66
|-3,30
|Mavi Giyim
|67,50
|1,12
|30,79
|Mazhar Zorlu Holding
|32,46
|3,91
|3,11
|Meditera Tıbbi Malzeme
|33,92
|-2,75
|Mega Polietilen
|4,82
|-2,23
|-37,08
|Menderes Tekstil
|2,01
|-3,37
|-34,95
|Mercan Kimya
|10,38
|2,47
|Merit Turizm
|15,84
|10,00
|52,91
|Merko Gıda
|4,68
|-1,47
|-45,83
|Metemtur Yatırım
|3,07
|-2,85
|-62,03
|Metro Holding
|1,34
|-2,19
|-35,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,50
|-4,21
|-13,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|-2,22
|-24,46
|Migros Ticaret
|31,38
|-1,81
|-26,68
|Milpa
|3,91
|-2,98
|-15,00
|Mistral GMYO
|4,54
|-1,73
|-3,61
|MLP Sağlık
|26,26
|-0,15
|32,16
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,05
|2,54
|31,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,44
|-0,16
|-45,65
|Mondi Tire Kutsan
|7,90
|-3,07
|3,95
|Nasmed Egepol
|5,41
|-3,57
|Naturel Enerji
|32,88
|-2,95
|-7,40
|Naturelgaz
|7,27
|-2,02
|Net Holding
|4,41
|-4,34
|28,57
|Netaş Telekom.
|16,34
|-3,26
|-41,81
|Niğbaş Niğde Beton
|7,77
|-2,02
|-85,06
|Nuh Çimento
|33,58
|-1,64
|-30,08
|Nurol GMYO
|12,43
|10,00
|70,51
|Odaş Elektrik
|1,42
|-1,39
|-51,43
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,25
|1,05
|Orge Enerji Elektrik
|5,93
|-2,15
|28,56
|Orma Orman Mahsulleri
|27,50
|-2,48
|86,82
|Osmanlı Menkul
|24,62
|-0,73
|-20,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|-3,28
|-24,16
|Otokar
|306,90
|-3,94
|0,86
|Oyak Çimento
|6,45
|-1,68
|-26,54
|Oyak Yat. Ort.
|6,59
|-0,90
|-4,52
|Oyak Yatırım Menkul
|28,78
|-4,39
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,66
|-2,30
|62,63
|Özak GMYO
|4,49
|-3,02
|-11,96
|Özbal Çelik Boru
|15,10
|9,42
|130,53
|Özderici GMYO
|1,53
|0,00
|-31,08
|Özerden Plastik
|7,80
|-1,64
|-13,33
|Pamel Elektrik
|53,30
|4,61
|150,00
|Panora GMYO
|6,48
|-4,21
|10,38
|Papilon Savunma
|12,22
|-3,17
|-46,26
|Park Elek.Madencilik
|4,43
|-2,85
|-17,50
|Parsan
|26,60
|-3,55
|9,47
|Pegasus
|74,75
|-3,11
|0,20
|Peker GMYO
|0,92
|-3,16
|-60,67
|Penguen Gıda
|3,24
|5,19
|-35,84
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|178,00
|-0,22
|Pera GMYO
|1,38
|-2,82
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,06
|-2,56
|20,36
|Petkim
|6,10
|-8,41
|22,49
|Petrokent Turizm
|3.079,70
|5,16
|239,77
|Pınar Et ve Un
|15,77
|-0,32
|-27,94
|Pınar Su
|7,07
|0,00
|-4,85
|Pınar Süt
|15,48
|-1,90
|-31,35
|Plastikkart
|20,62
|-1,25
|42,70
|Polisan Holding
|2,62
|-1,87
|-31,85
|Politeknik Metal
|320,00
|0,31
|-21,13
|Prizma Press Matbaacılık
|3,71
|-2,37
|-32,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,70
|-2,98
|-46,77
|QNB Finansbank
|35,30
|-2,70
|-49,82
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,96
|-2,29
|Ral Yatırım Holding
|4,18
|-7,32
|-5,86
|Ray Sigorta
|9,48
|-1,04
|-38,64
|Reysaş GMYO
|2,66
|-1,48
|-17,95
|Reysaş Lojistik
|4,76
|-2,86
|-8,00
|Rhea Girişim
|1,91
|-1,04
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|13,04
|-1,88
|-4,89
|Royal Halı
|3,00
|0,00
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|21,68
|-0,82
|-28,40
|Sabancı Holding
|9,59
|-1,44
|-13,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,21
|0,42
|-33,73
|Sanel Mühendislik
|4,99
|0,40
|45,91
|Sanifoam Sünger
|21,88
|-3,01
|60,88
|Sanko Pazarlama
|9,31
|-2,10
|0,46
|Saray Matbaacılık
|3,97
|-1,24
|-54,73
|Sarkuysan
|12,15
|-1,86
|39,70
|Sasa Polyester
|26,50
|0,08
|76,85
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,32
|1,23
|150,53
|Sekuro Plastik
|20,20
|0,20
|44,70
|Selçuk Ecza Deposu
|8,06
|-2,54
|-39,99
|Selçuk Gıda
|4,44
|-1,77
|-10,84
|Selva Gıda Sanayi
|8,24
|0,00
|Senkron Güvenlik
|31,00
|1,04
|18,05
|Serve Film Prodüksiyon
|14,80
|-3,90
|-7,50
|Servet GMYO
|76,15
|-0,91
|-2,87
|Seyitler Kimya
|18,00
|-10,00
|33,70
|Silverline Endüstri
|4,94
|-2,37
|-42,56
|Sinpaş GMYO
|4,09
|-0,97
|-2,15
|Smartiks Yazılım
|5,24
|-1,32
|-40,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,92
|-6,56
|-16,77
|Söktaş
|2,80
|-4,44
|-13,87
|Sönmez Filament
|38,00
|0,05
|-45,87
|Sönmez Pamuklu
|13,45
|0,60
|-43,96
|Sumaş Suni Tahta
|87,30
|-0,23
|71,14
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|-1,65
|-25,47
|Şekerbank
|0,98
|-2,00
|-35,10
|Şişe Cam
|7,91
|-2,35
|10,48
|Şok Marketler Ticaret
|10,98
|-3,43
|-12,02
|T. Halk Bankası
|4,20
|-1,41
|-24,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,48
|-2,48
|-34,06
|T.S.K.B.
|1,19
|-1,65
|-31,86
|T.Tuborg
|15,96
|-1,78
|-9,99
|Taç Tarım Ürünleri
|23,94
|-0,33
|127,35
|Tat Gıda
|8,84
|-3,07
|-23,54
|TAV Havalimanları
|25,08
|-1,95
|17,75
|Taze Kuru Gıda
|191,00
|0,95
|-11,70
|Tek-Art Turizm
|1,18
|-3,28
|-41,58
|Tekfen Holding
|13,54
|-1,67
|-17,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,03
|-0,33
|-30,37
|Temapol Polimer Plastik
|13,64
|-2,85
|18,61
|TGS Dış Ticaret
|15,80
|-1,13
|24,31
|Tofaş Oto. Fab.
|50,00
|0,20
|61,75
|Torunlar GMYO
|3,41
|-3,12
|-12,56
|Trabzon Liman
|26,12
|-1,58
|-18,68
|Trabzonspor Sportif
|3,10
|-0,64
|27,05
|Trend GMYO
|6,39
|-1,84
|-49,16
|TSKB GMYO
|2,85
|2,89
|-40,95
|Tuğçelik
|13,20
|-1,27
|63,37
|Tukaş
|6,74
|1,20
|-30,44
|Turcas Petrol
|3,57
|-0,83
|-26,39
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,71
|3,35
|Turkcell
|14,85
|-0,13
|-2,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,00
|-3,04
|6,61
|Tüpraş
|119,00
|-1,57
|10,19
|Türk Hava Yolları
|13,71
|-2,35
|6,20
|Türk İlaç Serum
|11,85
|-0,42
|Türk Prysmian Kablo
|18,40
|6,67
|52,54
|Türk Telekom
|7,43
|-2,37
|-5,94
|Türk Traktör
|156,00
|-3,70
|-8,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,00
|-3,30
|19,57
|Türkiye Sigorta
|4,71
|-2,89
|-23,76
|Ufuk Yatırım
|17,98
|-4,31
|34,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|-0,54
|-13,21
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|-0,10
|-1,27
|Ulusoy Un Sanayi
|5,31
|-0,38
|4,35
|Umpaş Holding
|1,21
|0,00
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,57
|-3,68
|-32,91
|Utopya Turizm
|19,50
|-3,08
|-49,74
|Uzertaş Boya
|30,00
|-2,60
|-47,00
|Ülker Bisküvi
|19,10
|0,05
|-14,42
|Ünlü Yatırım Holding
|6,30
|9,95
|Vakıf Fin. Kir.
|7,32
|-2,40
|114,79
|Vakıf GMYO
|1,46
|-0,68
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|5,90
|-1,17
|-19,84
|Vakıflar Bankası
|3,22
|-0,62
|-31,63
|Vakko Tekstil
|8,88
|-1,99
|41,71
|Vanet Gıda
|6,20
|-2,82
|-19,79
|VBT Yazılım
|20,40
|-2,86
|Verusa Holding
|45,00
|0,90
|-0,18
|Verusaturk Girisim
|19,93
|-1,53
|52,74
|Vestel
|24,66
|-0,80
|37,44
|Vestel Beyaz Eşya
|46,30
|-2,57
|23,87
|Viking Kağıt
|6,19
|-2,37
|-31,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|-0,42
|-21,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,02
|-1,38
|-17,05
|Yataş
|13,27
|-0,87
|-6,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,13
|-3,10
|-28,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,12
|0,33
|30,43
|Yeo Teknoloji
|83,00
|2,41
|Yeşil GMYO
|0,91
|-3,19
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,07
|-1,83
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,04
|-1,45
|-52,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.892,10
|2,83
|-36,59
|Yonga Mobilya
|18,18
|1,00
|-38,97
|Yükselen Çelik
|4,94
|-1,40
|-5,58
|Yünsa
|16,00
|-2,38
|15,18
|Ziraat GMYO
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,51
|-3,21
|-40,29
(Son)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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