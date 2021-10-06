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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.301,000,00-30,12
İş Bankası (C)5,13-0,39-24,48
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,95-1,99-23,58
İş Girişim8,01-1,72-57,73
İş GMYO2,100,00-17,32
İş Y. Men. Değ.13,19-0,98-20,53
İş Yat. Ort.2,60-1,52-22,69
İşbir Holding57,35-5,986,84
Işık Plastik6,43-0,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-4,85-14,04
İttifak Holding1,30-2,99-41,70
İz Hayvancılık Tarım22,481,2624,89
İzmir Demir Çelik2,25-1,32-32,02
İzmir Fırça5,91-2,156,29
Jantsa Jant Sanayi53,65-2,6329,44
Kafein Yazılım19,46-3,76-8,81
Kalekim Kimyevi Maddeler13,28-1,12

Kaplamin22,80-1,89-32,54
Kardemir (A)5,26-2,59-11,60
Kardemir (B)5,26-3,13-0,19
Kardemir (D)6,11-3,785,71
Karel Elektronik8,97-3,0333,40
Karsan Otomotiv3,50-1,417,69
Karsu Tekstil8,61-2,160,70
Kartal Yenilenebilir Enerji14,61-1,95

Kartonsan44,58-2,71-52,91
Katmerciler Ekipman1,29-3,01-25,53
Kent Gıda185,40-1,59-47,86
Kerevitaş Gıda4,03-1,95-38,75
Kervan Gıda11,70-2,6614,31
Kervansaray Yat. Holding0,8810,00-30,16
Kiler GMYO1,92-2,04-23,51
Kızılbük GYO28,240,86

Klimasan Klima9,70-3,1014,96
Koç Holding21,86-3,106,88
Konfrut Gıda4,999,9118,11
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,452,63156,14
Konya Çimento782,50-2,31-30,75
Koray GMYO6,87-1,5854,38
Kordsa Teknik Tekstil24,00-4,8454,34
Koza Altın93,30-0,96-3,52
Koza Madencilik14,48-0,28-6,52
Körfez GMYO5,44-0,91-6,21
Kristal Kola1,30-2,99-57,45
Kron Telekomünikasyon34,10-0,76-7,44
Kuştur Kuşadası Turizm168,60-0,777,18
Kuyas Yatırım2,39-2,453,91
Kütahya Porselen68,653,5436,08
Kütahya Şeker Fabrikası39,949,97

Lider Faktoring3,411,790,00
Link Bilgisayar27,08-2,59-14,29
Logo Yazılım39,60-1,6427,17
Lokman Hekim Sağlık11,190,3657,66
Lüks Kadife44,32-1,2054,35
Makina Takım2,74-2,14-19,65
Manas Enerji Yönetimi15,97-3,21

Margün Enerji9,05-6,31

Marka Yatırım Holding4,42-5,76-31,26
Marmaris Altınyunus162,50-2,5846,26
Marshall255,00-0,35-16,86
Martı GMYO0,91-5,21-64,36
Martı Otel1,41-7,24-33,80
Matriks Bilgi Dağıtım31,66-3,30

Mavi Giyim67,501,1230,79
Mazhar Zorlu Holding32,463,913,11
Meditera Tıbbi Malzeme33,92-2,75

Mega Polietilen4,82-2,23-37,08
Menderes Tekstil2,01-3,37-34,95
Mercan Kimya10,382,47

Merit Turizm15,8410,0052,91
Merko Gıda4,68-1,47-45,83
Metemtur Yatırım3,07-2,85-62,03
Metro Holding1,34-2,19-35,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,50-4,21-13,49
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-2,22-24,46
Migros Ticaret31,38-1,81-26,68
Milpa3,91-2,98-15,00
Mistral GMYO4,54-1,73-3,61
MLP Sağlık26,26-0,1532,16
MMC San. ve Tic. Yat.6,052,5431,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,44-0,16-45,65
Mondi Tire Kutsan7,90-3,073,95
Nasmed Egepol5,41-3,57

Naturel Enerji32,88-2,95-7,40
Naturelgaz7,27-2,02

Net Holding4,41-4,3428,57
Netaş Telekom.16,34-3,26-41,81
Niğbaş Niğde Beton7,77-2,02-85,06
Nuh Çimento33,58-1,64-30,08
Nurol GMYO12,4310,0070,51
Odaş Elektrik1,42-1,39-51,43
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,251,05

Orge Enerji Elektrik5,93-2,1528,56
Orma Orman Mahsulleri27,50-2,4886,82
Osmanlı Menkul24,62-0,73-20,17
Ostim Endüstriyel Yat1,77-3,28-24,16
Otokar306,90-3,940,86
Oyak Çimento6,45-1,68-26,54
Oyak Yat. Ort.6,59-0,90-4,52
Oyak Yatırım Menkul28,78-4,39

Oylum Sınai Yatırımlar7,66-2,3062,63
Özak GMYO4,49-3,02-11,96
Özbal Çelik Boru15,109,42130,53
Özderici GMYO1,530,00-31,08
Özerden Plastik7,80-1,64-13,33
Pamel Elektrik53,304,61150,00
Panora GMYO6,48-4,2110,38
Papilon Savunma12,22-3,17-46,26
Park Elek.Madencilik4,43-2,85-17,50
Parsan26,60-3,559,47
Pegasus74,75-3,110,20
Peker GMYO0,92-3,16-60,67
Penguen Gıda3,245,19-35,84
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım178,00-0,22

Pera GMYO1,38-2,82-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,06-2,5620,36
Petkim6,10-8,4122,49
Petrokent Turizm3.079,705,16239,77
Pınar Et ve Un15,77-0,32-27,94
Pınar Su7,070,00-4,85
Pınar Süt15,48-1,90-31,35
Plastikkart20,62-1,2542,70
Polisan Holding2,62-1,87-31,85
Politeknik Metal320,000,31-21,13
Prizma Press Matbaacılık3,71-2,37-32,30
QNB Finans Fin. Kir.66,70-2,98-46,77
QNB Finansbank35,30-2,70-49,82
QUA Granite Hayal Yapı11,96-2,29

Ral Yatırım Holding4,18-7,32-5,86
Ray Sigorta9,48-1,04-38,64
Reysaş GMYO2,66-1,48-17,95
Reysaş Lojistik4,76-2,86-8,00
Rhea Girişim1,91-1,04-48,66
Rodrigo Tekstil13,04-1,88-4,89
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları21,68-0,82-28,40
Sabancı Holding9,59-1,44-13,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,210,42-33,73
Sanel Mühendislik4,990,4045,91
Sanifoam Sünger21,88-3,0160,88
Sanko Pazarlama9,31-2,100,46
Saray Matbaacılık3,97-1,24-54,73
Sarkuysan12,15-1,8639,70
Sasa Polyester26,500,0876,85
Say Yenilenebilir Enerji21,321,23150,53
Sekuro Plastik20,200,2044,70
Selçuk Ecza Deposu8,06-2,54-39,99
Selçuk Gıda4,44-1,77-10,84
Selva Gıda Sanayi8,240,00

Senkron Güvenlik31,001,0418,05
Serve Film Prodüksiyon14,80-3,90-7,50
Servet GMYO76,15-0,91-2,87
Seyitler Kimya18,00-10,0033,70
Silverline Endüstri4,94-2,37-42,56
Sinpaş GMYO4,09-0,97-2,15
Smartiks Yazılım5,24-1,32-40,86
Sodaş Sodyum Sanayii21,92-6,56-16,77
Söktaş2,80-4,44-13,87
Sönmez Filament38,000,05-45,87
Sönmez Pamuklu13,450,60-43,96
Sumaş Suni Tahta87,30-0,2371,14
Şeker Fin. Kir.4,77-1,65-25,47
Şekerbank0,98-2,00-35,10
Şişe Cam7,91-2,3510,48
Şok Marketler Ticaret10,98-3,43-12,02
T. Halk Bankası4,20-1,41-24,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,48-2,48-34,06
T.S.K.B.1,19-1,65-31,86
T.Tuborg15,96-1,78-9,99
Taç Tarım Ürünleri23,94-0,33127,35
Tat Gıda8,84-3,07-23,54
TAV Havalimanları25,08-1,9517,75
Taze Kuru Gıda191,000,95-11,70
Tek-Art Turizm1,18-3,28-41,58
Tekfen Holding13,54-1,67-17,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,03-0,33-30,37
Temapol Polimer Plastik13,64-2,8518,61
TGS Dış Ticaret15,80-1,1324,31
Tofaş Oto. Fab.50,000,2061,75
Torunlar GMYO3,41-3,12-12,56
Trabzon Liman26,12-1,58-18,68
Trabzonspor Sportif3,10-0,6427,05
Trend GMYO6,39-1,84-49,16
TSKB GMYO2,852,89-40,95
Tuğçelik13,20-1,2763,37
Tukaş6,741,20-30,44
Turcas Petrol3,57-0,83-26,39
Tureks Turizm Taşımacılık11,713,35

Turkcell14,85-0,13-2,92
Tümosan Motor ve Traktör15,00-3,046,61
Tüpraş119,00-1,5710,19
Türk Hava Yolları13,71-2,356,20
Türk İlaç Serum11,85-0,42

Türk Prysmian Kablo18,406,6752,54
Türk Telekom7,43-2,37-5,94
Türk Traktör156,00-3,70-8,43
Türker Proje Gayrimenkul135,00-3,3019,57
Türkiye Sigorta4,71-2,89-23,76
Ufuk Yatırım17,98-4,3134,18
Ulaşlar Turizm Yat.3,68-0,54-13,21
Ulusoy Elektrik50,70-0,10-1,27
Ulusoy Un Sanayi5,31-0,384,35
Umpaş Holding1,210,00-53,64
Uşak Seramik1,57-3,68-32,91
Utopya Turizm19,50-3,08-49,74
Uzertaş Boya30,00-2,60-47,00
Ülker Bisküvi19,100,05-14,42
Ünlü Yatırım Holding6,309,95

Vakıf Fin. Kir.7,32-2,40114,79
Vakıf GMYO1,46-0,68-39,14
Vakıf Yat. Ort.5,90-1,17-19,84
Vakıflar Bankası3,22-0,62-31,63
Vakko Tekstil8,88-1,9941,71
Vanet Gıda6,20-2,82-19,79
VBT Yazılım20,40-2,86

Verusa Holding45,000,90-0,18
Verusaturk Girisim19,93-1,5352,74
Vestel24,66-0,8037,44
Vestel Beyaz Eşya46,30-2,5723,87
Viking Kağıt6,19-2,37-31,22
Yapı ve Kredi Bank.2,36-0,42-21,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,02-1,38-17,05
Yataş13,27-0,87-6,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,13-3,10-28,86
Yeni Gimat GMYO15,120,3330,43
Yeo Teknoloji83,002,41

Yeşil GMYO0,91-3,19-34,06
Yeşil Yapı1,07-1,83-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,04-1,45-52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme9.892,102,83-36,59
Yonga Mobilya18,181,00-38,97
Yükselen Çelik4,94-1,40-5,58
Yünsa16,00-2,3815,18
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,51-3,21-40,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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