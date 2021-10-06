Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.301,00 0,00 -30,12 İş Bankası (C) 5,13 -0,39 -24,48 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,95 -1,99 -23,58 İş Girişim 8,01 -1,72 -57,73 İş GMYO 2,10 0,00 -17,32 İş Y. Men. Değ. 13,19 -0,98 -20,53 İş Yat. Ort. 2,60 -1,52 -22,69 İşbir Holding 57,35 -5,98 6,84 Işık Plastik 6,43 -0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -4,85 -14,04 İttifak Holding 1,30 -2,99 -41,70 İz Hayvancılık Tarım 22,48 1,26 24,89 İzmir Demir Çelik 2,25 -1,32 -32,02 İzmir Fırça 5,91 -2,15 6,29 Jantsa Jant Sanayi 53,65 -2,63 29,44 Kafein Yazılım 19,46 -3,76 -8,81 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,28 -1,12 Kaplamin 22,80 -1,89 -32,54 Kardemir (A) 5,26 -2,59 -11,60 Kardemir (B) 5,26 -3,13 -0,19 Kardemir (D) 6,11 -3,78 5,71 Karel Elektronik 8,97 -3,03 33,40 Karsan Otomotiv 3,50 -1,41 7,69 Karsu Tekstil 8,61 -2,16 0,70 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,61 -1,95 Kartonsan 44,58 -2,71 -52,91 Katmerciler Ekipman 1,29 -3,01 -25,53 Kent Gıda 185,40 -1,59 -47,86 Kerevitaş Gıda 4,03 -1,95 -38,75 Kervan Gıda 11,70 -2,66 14,31 Kervansaray Yat. Holding 0,88 10,00 -30,16 Kiler GMYO 1,92 -2,04 -23,51 Kızılbük GYO 28,24 0,86 Klimasan Klima 9,70 -3,10 14,96 Koç Holding 21,86 -3,10 6,88 Konfrut Gıda 4,99 9,91 18,11 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,45 2,63 156,14 Konya Çimento 782,50 -2,31 -30,75 Koray GMYO 6,87 -1,58 54,38 Kordsa Teknik Tekstil 24,00 -4,84 54,34 Koza Altın 93,30 -0,96 -3,52 Koza Madencilik 14,48 -0,28 -6,52 Körfez GMYO 5,44 -0,91 -6,21 Kristal Kola 1,30 -2,99 -57,45 Kron Telekomünikasyon 34,10 -0,76 -7,44 Kuştur Kuşadası Turizm 168,60 -0,77 7,18 Kuyas Yatırım 2,39 -2,45 3,91 Kütahya Porselen 68,65 3,54 36,08 Kütahya Şeker Fabrikası 39,94 9,97 Lider Faktoring 3,41 1,79 0,00 Link Bilgisayar 27,08 -2,59 -14,29 Logo Yazılım 39,60 -1,64 27,17 Lokman Hekim Sağlık 11,19 0,36 57,66 Lüks Kadife 44,32 -1,20 54,35 Makina Takım 2,74 -2,14 -19,65 Manas Enerji Yönetimi 15,97 -3,21 Margün Enerji 9,05 -6,31 Marka Yatırım Holding 4,42 -5,76 -31,26 Marmaris Altınyunus 162,50 -2,58 46,26 Marshall 255,00 -0,35 -16,86 Martı GMYO 0,91 -5,21 -64,36 Martı Otel 1,41 -7,24 -33,80 Matriks Bilgi Dağıtım 31,66 -3,30 Mavi Giyim 67,50 1,12 30,79 Mazhar Zorlu Holding 32,46 3,91 3,11 Meditera Tıbbi Malzeme 33,92 -2,75 Mega Polietilen 4,82 -2,23 -37,08 Menderes Tekstil 2,01 -3,37 -34,95 Mercan Kimya 10,38 2,47 Merit Turizm 15,84 10,00 52,91 Merko Gıda 4,68 -1,47 -45,83 Metemtur Yatırım 3,07 -2,85 -62,03 Metro Holding 1,34 -2,19 -35,58 Metro Petrol ve Tesisleri 2,50 -4,21 -13,49 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 -2,22 -24,46 Migros Ticaret 31,38 -1,81 -26,68 Milpa 3,91 -2,98 -15,00 Mistral GMYO 4,54 -1,73 -3,61 MLP Sağlık 26,26 -0,15 32,16 MMC San. ve Tic. Yat. 6,05 2,54 31,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,44 -0,16 -45,65 Mondi Tire Kutsan 7,90 -3,07 3,95 Nasmed Egepol 5,41 -3,57 Naturel Enerji 32,88 -2,95 -7,40 Naturelgaz 7,27 -2,02 Net Holding 4,41 -4,34 28,57 Netaş Telekom. 16,34 -3,26 -41,81 Niğbaş Niğde Beton 7,77 -2,02 -85,06 Nuh Çimento 33,58 -1,64 -30,08 Nurol GMYO 12,43 10,00 70,51 Odaş Elektrik 1,42 -1,39 -51,43 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,25 1,05 Orge Enerji Elektrik 5,93 -2,15 28,56 Orma Orman Mahsulleri 27,50 -2,48 86,82 Osmanlı Menkul 24,62 -0,73 -20,17 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 -3,28 -24,16 Otokar 306,90 -3,94 0,86 Oyak Çimento 6,45 -1,68 -26,54 Oyak Yat. Ort. 6,59 -0,90 -4,52 Oyak Yatırım Menkul 28,78 -4,39 Oylum Sınai Yatırımlar 7,66 -2,30 62,63 Özak GMYO 4,49 -3,02 -11,96 Özbal Çelik Boru 15,10 9,42 130,53 Özderici GMYO 1,53 0,00 -31,08 Özerden Plastik 7,80 -1,64 -13,33 Pamel Elektrik 53,30 4,61 150,00 Panora GMYO 6,48 -4,21 10,38 Papilon Savunma 12,22 -3,17 -46,26 Park Elek.Madencilik 4,43 -2,85 -17,50 Parsan 26,60 -3,55 9,47 Pegasus 74,75 -3,11 0,20 Peker GMYO 0,92 -3,16 -60,67 Penguen Gıda 3,24 5,19 -35,84 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 178,00 -0,22 Pera GMYO 1,38 -2,82 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,06 -2,56 20,36 Petkim 6,10 -8,41 22,49 Petrokent Turizm 3.079,70 5,16 239,77 Pınar Et ve Un 15,77 -0,32 -27,94 Pınar Su 7,07 0,00 -4,85 Pınar Süt 15,48 -1,90 -31,35 Plastikkart 20,62 -1,25 42,70 Polisan Holding 2,62 -1,87 -31,85 Politeknik Metal 320,00 0,31 -21,13 Prizma Press Matbaacılık 3,71 -2,37 -32,30 QNB Finans Fin. Kir. 66,70 -2,98 -46,77 QNB Finansbank 35,30 -2,70 -49,82 QUA Granite Hayal Yapı 11,96 -2,29 Ral Yatırım Holding 4,18 -7,32 -5,86 Ray Sigorta 9,48 -1,04 -38,64 Reysaş GMYO 2,66 -1,48 -17,95 Reysaş Lojistik 4,76 -2,86 -8,00 Rhea Girişim 1,91 -1,04 -48,66 Rodrigo Tekstil 13,04 -1,88 -4,89 Royal Halı 3,00 0,00 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,68 -0,82 -28,40 Sabancı Holding 9,59 -1,44 -13,02 Safkar Ege Soğutmacılık 7,21 0,42 -33,73 Sanel Mühendislik 4,99 0,40 45,91 Sanifoam Sünger 21,88 -3,01 60,88 Sanko Pazarlama 9,31 -2,10 0,46 Saray Matbaacılık 3,97 -1,24 -54,73 Sarkuysan 12,15 -1,86 39,70 Sasa Polyester 26,50 0,08 76,85 Say Yenilenebilir Enerji 21,32 1,23 150,53 Sekuro Plastik 20,20 0,20 44,70 Selçuk Ecza Deposu 8,06 -2,54 -39,99 Selçuk Gıda 4,44 -1,77 -10,84 Selva Gıda Sanayi 8,24 0,00 Senkron Güvenlik 31,00 1,04 18,05 Serve Film Prodüksiyon 14,80 -3,90 -7,50 Servet GMYO 76,15 -0,91 -2,87 Seyitler Kimya 18,00 -10,00 33,70 Silverline Endüstri 4,94 -2,37 -42,56 Sinpaş GMYO 4,09 -0,97 -2,15 Smartiks Yazılım 5,24 -1,32 -40,86 Sodaş Sodyum Sanayii 21,92 -6,56 -16,77 Söktaş 2,80 -4,44 -13,87 Sönmez Filament 38,00 0,05 -45,87 Sönmez Pamuklu 13,45 0,60 -43,96 Sumaş Suni Tahta 87,30 -0,23 71,14 Şeker Fin. Kir. 4,77 -1,65 -25,47 Şekerbank 0,98 -2,00 -35,10 Şişe Cam 7,91 -2,35 10,48 Şok Marketler Ticaret 10,98 -3,43 -12,02 T. Halk Bankası 4,20 -1,41 -24,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,48 -2,48 -34,06 T.S.K.B. 1,19 -1,65 -31,86 T.Tuborg 15,96 -1,78 -9,99 Taç Tarım Ürünleri 23,94 -0,33 127,35 Tat Gıda 8,84 -3,07 -23,54 TAV Havalimanları 25,08 -1,95 17,75 Taze Kuru Gıda 191,00 0,95 -11,70 Tek-Art Turizm 1,18 -3,28 -41,58 Tekfen Holding 13,54 -1,67 -17,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,03 -0,33 -30,37 Temapol Polimer Plastik 13,64 -2,85 18,61 TGS Dış Ticaret 15,80 -1,13 24,31 Tofaş Oto. Fab. 50,00 0,20 61,75 Torunlar GMYO 3,41 -3,12 -12,56 Trabzon Liman 26,12 -1,58 -18,68 Trabzonspor Sportif 3,10 -0,64 27,05 Trend GMYO 6,39 -1,84 -49,16 TSKB GMYO 2,85 2,89 -40,95 Tuğçelik 13,20 -1,27 63,37 Tukaş 6,74 1,20 -30,44 Turcas Petrol 3,57 -0,83 -26,39 Tureks Turizm Taşımacılık 11,71 3,35 Turkcell 14,85 -0,13 -2,92 Tümosan Motor ve Traktör 15,00 -3,04 6,61 Tüpraş 119,00 -1,57 10,19 Türk Hava Yolları 13,71 -2,35 6,20 Türk İlaç Serum 11,85 -0,42 Türk Prysmian Kablo 18,40 6,67 52,54 Türk Telekom 7,43 -2,37 -5,94 Türk Traktör 156,00 -3,70 -8,43 Türker Proje Gayrimenkul 135,00 -3,30 19,57 Türkiye Sigorta 4,71 -2,89 -23,76 Ufuk Yatırım 17,98 -4,31 34,18 Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 -0,54 -13,21 Ulusoy Elektrik 50,70 -0,10 -1,27 Ulusoy Un Sanayi 5,31 -0,38 4,35 Umpaş Holding 1,21 0,00 -53,64 Uşak Seramik 1,57 -3,68 -32,91 Utopya Turizm 19,50 -3,08 -49,74 Uzertaş Boya 30,00 -2,60 -47,00 Ülker Bisküvi 19,10 0,05 -14,42 Ünlü Yatırım Holding 6,30 9,95 Vakıf Fin. Kir. 7,32 -2,40 114,79 Vakıf GMYO 1,46 -0,68 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 5,90 -1,17 -19,84 Vakıflar Bankası 3,22 -0,62 -31,63 Vakko Tekstil 8,88 -1,99 41,71 Vanet Gıda 6,20 -2,82 -19,79 VBT Yazılım 20,40 -2,86 Verusa Holding 45,00 0,90 -0,18 Verusaturk Girisim 19,93 -1,53 52,74 Vestel 24,66 -0,80 37,44 Vestel Beyaz Eşya 46,30 -2,57 23,87 Viking Kağıt 6,19 -2,37 -31,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -0,42 -21,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,02 -1,38 -17,05 Yataş 13,27 -0,87 -6,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,13 -3,10 -28,86 Yeni Gimat GMYO 15,12 0,33 30,43 Yeo Teknoloji 83,00 2,41 Yeşil GMYO 0,91 -3,19 -34,06 Yeşil Yapı 1,07 -1,83 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,04 -1,45 -52,29 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.892,10 2,83 -36,59 Yonga Mobilya 18,18 1,00 -38,97 Yükselen Çelik 4,94 -1,40 -5,58 Yünsa 16,00 -2,38 15,18 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,51 -3,21 -40,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler