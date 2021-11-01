Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,151,38-33,46
Acıpayam Selüloz15,860,19-6,86
Adel Kalemcilik25,620,00-23,27
Adese Gayrimenkul1,150,00-58,93
Afyon Çimento3,550,85-30,53
AGESA Hayat Emeklilik19,800,6615,55
Ak Enerji1,940,00-12,22
Akbank5,951,54-11,96
Akçansa15,53-0,58-3,55
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-1,05-21,35
Akfen GMYO6,09-9,91133,26
Akın Tekstil32,400,932,02
Akiş GMYO1,830,00-34,46
Akmerkez GMYO37,76-1,92-38,92
Aksa23,600,6870,83
Aksa Enerji7,27-3,3295,43
Aksigorta7,01-0,43-15,63
Aksu Enerji18,210,72141,28
Alarko Carrıer293,40-1,34-19,29
Alarko GMYO22,941,68-9,44
Alarko Holding9,854,6815,59
Albaraka Türk1,791,13-7,73
Alcatel Lucent Teletaş26,440,53-10,86
Alkim Kağıt15,30-0,8418,20
Alkim Kimya17,150,2921,74
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,493,471,65
Altınyunus Çeşme53,50-2,827,09
Anadolu Efes23,224,598,70
Anadolu Grubu Holding27,18-1,024,04
Anadolu Hayat Emek.9,976,8624,07
Anadolu Isuzu20,603,2614,44
Anadolu Sigorta5,930,17-17,87
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,32-2,47

Anel Elektrik2,301,75-14,30
Arçelik33,860,5318,98
ARD Bilişim Teknolojileri48,145,480,12
Arena Bilgisayar9,640,21-11,58
Armada Bilgisayar54,70-5,0311,45
Arsan Tekstil4,864,7421,93
Arzum Ev Aletleri17,36-0,12-28,16
Aselsan16,480,30-9,70
Ata GMYO4,00-0,74-27,40
Atakule GMYO2,732,2516,61
Atlantis Yatırım Holding6,10-3,639,71
Atlas Yat. Ort.1,33-1,48-24,00
ATP Bilgisayar47,909,96

Avrasya GMYO1,872,19-28,61
Avrasya Petrol ve Tur.2,331,30-27,19
Avrupa Yatırım Holding6,250,324,17
Aydem Enerji6,931,17

Ayen Enerji6,260,3215,71
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,10-3,5469,33
Aygaz18,13-0,9327,80
Bagfaş21,140,485,70
Bak Ambalaj19,561,72-1,09
Balatacılar Balatacılık7,57-7,00-8,13
Bantaş Ambalaj3,23-1,223,30
Banvit65,350,0825,67
Başkent Doğalgaz GMYO38,423,28

Baştaş Başkent Çimento9,38-0,21-46,00
Batı Çimento15,121,61221,02
Batısöke Çimento2,48-0,801,64
Bayrak Taban Sanayi7,55-2,58-28,84
Bera Holding9,54-0,83-52,96
Berkosan Yalıtım7,75-1,52-13,12
Beşiktaş Futbol Yat.6,22-0,3253,96
Beyaz Filo9,040,33-10,31
Bilici Yatırım14,651,52164,76
Bim Mağazalar64,002,98-10,23
Biotrend Çevre ve Enerji24,70-6,23

Birko Mensucat1,01-1,94-9,01
Birleşim Mühendislik10,070,80

Birlik Mensucat2,040,00-41,04
Bizim Mağazaları12,651,69-15,52
BMS Çelik Hasır8,14-0,25

Boğaziçi Beton Sanayi4,653,33

Borusan Mannesmann24,381,58-12,30
Borusan Yat. Paz.339,60-2,41-25,24
Bosch Fren Sistemleri837,000,71-31,93
Bossa27,66-1,9154,96
Brisa23,20-0,6019,81
Burçelik22,001,104,66
Burçelik Vana21,801,87-56,10
Bursa Çimento3,841,59-22,85
Carrefoursa39,80-1,78-44,57
Casa Emtia Petrol119,000,0012,26
Ceo Event Medya8,280,1228,77
Coca Cola İçecek85,300,2434,31
Cosmos Yat. Holding10,66-2,6532,26
Credıtwest Faktorıng4,904,03-16,52
Çan2 Termik14,851,85

Çelebi171,503,94-6,04
Çelik Halat6,450,94-29,10
Çemaş Döküm1,192,59-30,11
Çemtaş15,061,69-4,14
Çimbeton212,800,14-28,23
Çimentaş26,36-0,45-27,10
Çimsa30,70-1,4172,47
Çuhadaroğlu Metal9,216,9721,07
Dagi Giyim2,87-0,69-15,75
Dagi Yatırım Holding11,92-1,16-7,60
Dardanel2,994,55-43,85
Datagate Bilgisayar14,029,53-12,97
Demısaş Döküm9,210,2242,23
Denge Holding1,38-0,72-54,57
Deniz GMYO1,706,25-7,71
Derimod8,78-0,57-9,86
Derlüks Yatırım Holding5,012,87-43,20
Desa Deri8,102,66-16,84
Despec Bilgisayar9,65-4,36-26,11
Deva Holding23,44-0,68-2,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,06-1,072,64
Diriteks Diriliş Tekstil3,98-9,956,70
Ditaş Doğan17,851,0837,25
DO-CO865,30-0,2737,35
Doğan Burda58,559,95160,92
Doğan Holding2,722,26-9,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,273,65-2,53
Doğusan4,55-5,213,88
Doğuş GMYO9,010,0010,28
Doğuş Otomotiv35,30-2,8136,17
Döktaş Dökümcülük31,508,622,87
Duran Doğan Basım16,071,1353,19
Dyo Boya9,79-0,20-12,96
Eczacıbaşı İlaç6,071,00-15,72
Eczacıbaşı Yatırım38,001,1741,16
E-Data Teknoloji9,802,30

Edip Gayrimenkul3,862,9316,27
Ege Endüstri1.313,001,63-21,14
Ege Gübre184,801,7628,82
Ege Profil33,785,04-10,27
Ege Seramik14,27-9,9747,68
Egeplast23,22-1,19-30,27
Ekiz Kimya6,05-0,82-15,15
Emek Elektrik3,070,667,52
Eminiş Ambalaj18,50-3,04-49,78
Emlak Konut GMYO2,033,05-4,00
Enerjisa Enerji11,820,512,51
Enka İnşaat10,81-1,7353,51
Erbosan111,70-4,53175,43
Ereğli Demir Çelik19,700,0549,96
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,403,03

Ersu Gıda4,812,34-2,63
Escar Turizm Taşımacılık22,501,35

Escort Teknoloji5,262,73-19,94
Esenboğa Elektrik29,020,6952,53
Etiler Gıda4,94-1,0024,12
Euro Kapital Yat. Ort.4,50-1,9617,82
Euro Trend Yat. Ort.3,31-1,19-6,45
Euro Yat. Ort.3,51-0,28-20,97
Euro Yatırım Holding1,82-1,09-35,92
Europap Tezol Kağıt13,790,58

Fade Gıda8,041,7754,57
Fenerbahçe Futbol30,700,333,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,360,00-19,94
F-M İzmit Piston112,500,00-8,24
Fonet Bilgi Teknolojileri13,001,48-0,23
Ford Otosan192,503,7257,61
Formet Metal ve Cam1,310,77-46,60
Frigo Pak Gıda21,422,002,10
Galata Wind Enerji4,432,55

Galatasaray Sportif3,979,97-1,98
Garanti Bankası10,132,84-0,21
Garanti Faktoring13,10-4,1017,70
Garanti Yat. Ort.2,76-1,43-14,18
Gedik Y. Men. Değ.6,931,4616,94
Gediz Ambalaj16,44-1,2022,69
Gelecek Varlık Yönetimi13,42-1,97

Gen İlaç12,66-0,31

Gentaş3,230,94-28,43
Gersan Elektrik5,996,21-2,44
Girişim Elektrik Sanayi22,62-1,22

Global Men. Değ.5,961,19-0,83
Global Yat. Holding1,84-1,08-47,63
Good-Year8,060,751,15
Göltaş Çimento39,282,29-4,30
Gözde Girişim6,953,89-12,91
GSD Denizcilik4,26-0,4774,94
GSD Holding2,50-4,21-0,40
Gübre Fabrik.69,901,67-18,77
Güler Yat. Holding2,572,39-25,78
Halk GMYO2,661,53-12,73
Hatay Tekstil17,391,8727,54
Hedef Girişim2,842,1612,48
Hedef Holding3,439,94

Hektaş9,234,1872,77
HUB Girişim9,850,20-45,88
Hürriyet Gzt.2,320,4310,48
ICBC Turkey Bank5,410,93-16,77
İdeal Finansal Teknolojiler42,10-1,41212,78
İdealist GMYO2,15-0,92-9,40
İhlas Ev Aletleri0,950,00-49,01
İhlas Gayrimenkul0,851,19-32,00
İhlas Gazetecilik0,891,14-63,87
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,830,00-27,19
İndeks Bilgisayar6,711,2144,42
Info Yatırım4,683,770,20
İntema35,701,59-10,53
Inveo Yatırım Holding29,000,49100,38
İpek Doğal Enerji13,39-1,982,37
İskenderun Demir Çelik13,751,1052,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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