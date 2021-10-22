Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 0,00 -34,37 Acıpayam Selüloz 16,14 0,69 -5,22 Adel Kalemcilik 25,60 2,48 -23,33 Adese Gayrimenkul 1,18 0,00 -57,86 Afyon Çimento 3,48 1,16 -31,90 AGESA Hayat Emeklilik 21,44 1,52 25,12 Ak Enerji 1,87 0,54 -15,38 Akbank 5,45 2,44 -19,35 Akçansa 15,62 3,86 -3,00 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 1,06 -20,52 Akfen GMYO 5,70 9,83 118,32 Akın Tekstil 30,68 -0,32 -3,40 Akiş GMYO 1,80 2,86 -35,54 Akmerkez GMYO 36,44 0,11 -41,06 Aksa 21,94 1,29 58,82 Aksa Enerji 7,07 -0,28 90,05 Aksigorta 7,22 0,14 -13,11 Aksu Enerji 17,96 2,34 137,97 Alarko Carrıer 292,50 2,63 -19,54 Alarko GMYO 22,62 0,09 -10,70 Alarko Holding 9,18 2,80 7,73 Albaraka Türk 1,80 -0,55 -7,22 Alcatel Lucent Teletaş 24,72 -0,24 -16,66 Alkim Kağıt 15,08 -0,46 16,51 Alkim Kimya 17,37 1,88 23,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,42 -1,39 -3,13 Altınyunus Çeşme 52,50 0,00 5,08 Anadolu Efes 21,84 2,06 2,24 Anadolu Grubu Holding 25,00 1,87 -4,31 Anadolu Hayat Emek. 9,23 0,11 14,87 Anadolu Isuzu 18,57 3,17 3,17 Anadolu Sigorta 6,00 1,18 -16,90 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 24,14 -2,43 Anel Elektrik 2,71 -3,56 -14,51 Arçelik 33,58 0,06 18,00 ARD Bilişim Teknolojileri 44,26 1,19 -7,95 Arena Bilgisayar 9,30 2,54 -14,70 Armada Bilgisayar 49,00 0,99 -0,16 Arsan Tekstil 4,52 0,89 13,40 Arzum Ev Aletleri 17,09 1,12 -29,28 Aselsan 16,70 0,54 -8,49 Ata GMYO 4,14 -1,90 -24,86 Atakule GMYO 2,70 0,75 15,33 Atlantis Yatırım Holding 5,70 0,00 2,52 Atlas Yat. Ort. 1,34 -0,74 -23,43 ATP Bilgisayar 35,18 0,34 Avrasya GMYO 1,85 0,54 -29,37 Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 -0,42 -26,56 Avrupa Yatırım Holding 6,43 -0,46 7,17 Aydem Enerji 6,71 0,15 Ayen Enerji 5,56 3,35 2,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,50 -2,63 64,01 Aygaz 18,70 0,59 31,82 Bagfaş 20,54 -0,29 2,70 Bak Ambalaj 19,26 0,63 -2,61 Balatacılar Balatacılık 8,78 -0,45 6,55 Bantaş Ambalaj 3,26 2,19 4,26 Banvit 64,50 0,55 24,04 Başkent Doğalgaz GMYO 33,80 -1,17 Baştaş Başkent Çimento 9,70 1,15 -44,16 Batı Çimento 15,73 1,03 233,97 Batısöke Çimento 2,60 1,17 6,56 Bayrak Taban Sanayi 8,29 -0,24 -21,87 Bera Holding 10,08 1,41 -50,30 Berkosan Yalıtım 7,76 0,00 -13,00 Beşiktaş Futbol Yat. 5,82 1,75 44,06 Beyaz Filo 9,02 0,22 -10,51 Bilici Yatırım 14,74 4,91 166,39 Bim Mağazalar 62,30 0,65 -12,62 Biotrend Çevre ve Enerji 27,50 3,70 Birko Mensucat 1,05 0,96 -5,41 Birleşim Mühendislik 9,49 0,53 Birlik Mensucat 2,01 -0,50 -41,91 Bizim Mağazaları 12,40 -1,74 -17,19 BMS Çelik Hasır 8,04 1,01 Boğaziçi Beton Sanayi 4,40 -0,45 Borusan Mannesmann 23,44 2,00 -15,68 Borusan Yat. Paz. 330,40 1,29 -27,27 Bosch Fren Sistemleri 820,00 1,61 -33,32 Bossa 27,20 0,52 52,38 Brisa 23,48 -0,68 21,26 Burçelik 21,82 -0,27 3,81 Burçelik Vana 21,08 0,00 -57,55 Bursa Çimento 3,84 0,52 -22,85 Carrefoursa 41,28 1,57 -42,51 Casa Emtia Petrol 120,10 -1,23 13,30 Ceo Event Medya 8,20 -1,80 27,53 Coca Cola İçecek 80,45 0,56 26,68 Cosmos Yat. Holding 11,68 9,98 44,91 Credıtwest Faktorıng 4,68 -1,27 -20,27 Çan2 Termik 14,70 0,96 Çelebi 152,60 1,19 -16,40 Çelik Halat 6,24 -0,48 -31,41 Çemaş Döküm 1,15 1,77 -32,46 Çemtaş 14,00 2,34 -10,89 Çimbeton 208,10 2,51 -29,81 Çimentaş 26,58 2,00 -26,49 Çimsa 30,44 0,79 71,01 Çuhadaroğlu Metal 8,47 0,00 11,34 Dagi Giyim 3,02 -1,31 -11,34 Dagi Yatırım Holding 11,95 0,17 -7,36 Dardanel 2,61 0,00 -50,99 Datagate Bilgisayar 12,90 1,18 -19,93 Demısaş Döküm 8,84 3,27 36,52 Denge Holding 1,46 3,55 -51,93 Deniz GMYO 1,60 0,00 -13,14 Derimod 8,84 0,45 -9,24 Derlüks Yatırım Holding 5,10 0,00 -42,18 Desa Deri 7,88 -0,13 -19,10 Despec Bilgisayar 9,18 0,55 -29,71 Deva Holding 23,80 0,85 -1,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,16 0,45 3,57 Diriteks Diriliş Tekstil 4,19 2,20 12,33 Ditaş Doğan 17,93 -0,94 37,86 DO-CO 855,00 -0,34 35,71 Doğan Burda 41,14 10,00 83,33 Doğan Holding 2,63 2,73 -12,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,00 -6,82 Doğusan 4,33 0,70 -1,14 Doğuş GMYO 9,03 0,56 10,53 Doğuş Otomotiv 32,98 3,26 27,22 Döktaş Dökümcülük 26,72 9,96 -12,74 Duran Doğan Basım 16,14 0,69 53,86 Dyo Boya 10,08 3,38 -10,38 Eczacıbaşı İlaç 5,90 1,72 -18,08 Eczacıbaşı Yatırım 36,42 2,48 35,29 E-Data Teknoloji 9,65 2,99 Edip Gayrimenkul 3,90 -0,51 17,47 Ege Endüstri 1.233,20 1,08 -25,93 Ege Gübre 179,90 0,56 25,40 Ege Profil 29,20 1,88 -22,44 Ege Seramik 15,14 0,07 56,69 Egeplast 24,42 -0,89 -26,67 Ekiz Kimya 6,33 5,15 -11,22 Emek Elektrik 2,92 1,74 2,27 Eminiş Ambalaj 18,77 -0,16 -49,05 Emlak Konut GMYO 1,96 1,03 -7,31 Enerjisa Enerji 11,65 4,77 1,04 Enka İnşaat 10,68 1,71 51,67 Erbosan 94,35 9,97 132,65 Ereğli Demir Çelik 19,35 2,65 47,30 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,22 0,00 Ersu Gıda 4,37 -4,38 -11,54 Escar Turizm Taşımacılık 22,20 1,93 Escort Teknoloji 5,13 0,59 -21,92 Esenboğa Elektrik 27,74 1,02 45,80 Etiler Gıda 5,10 0,39 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 4,74 5,10 24,10 Euro Trend Yat. Ort. 3,31 0,00 -6,45 Euro Yat. Ort. 3,87 5,45 -12,87 Euro Yatırım Holding 1,88 0,53 -33,80 Europap Tezol Kağıt 13,91 0,80 Fade Gıda 8,00 -6,98 53,80 Fenerbahçe Futbol 31,06 -0,45 5,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 0,00 -20,96 F-M İzmit Piston 103,60 0,10 -15,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,55 0,64 -3,68 Ford Otosan 187,00 -0,85 53,10 Formet Metal ve Cam 1,26 0,80 -48,64 Frigo Pak Gıda 21,00 -0,85 0,10 Galata Wind Enerji 4,35 0,46 Galatasaray Sportif 3,39 1,19 -16,30 Garanti Bankası 9,12 1,45 -10,16 Garanti Faktoring 13,80 0,00 23,99 Garanti Yat. Ort. 2,54 7,17 -21,02 Gedik Y. Men. Değ. 6,70 0,60 13,06 Gediz Ambalaj 16,10 1,13 20,15 Gelecek Varlık Yönetimi 14,16 -5,66 Gen İlaç 13,01 1,01 Gentaş 3,18 1,27 -29,54 Gersan Elektrik 5,32 -0,19 -13,36 Girişim Elektrik Sanayi 22,82 3,07 Global Men. Değ. 6,00 0,00 -0,17 Global Yat. Holding 1,87 0,00 -46,77 Good-Year 8,79 0,57 10,31 Göltaş Çimento 37,80 1,56 -7,90 Gözde Girişim 5,87 2,26 -26,44 GSD Denizcilik 4,48 -3,03 83,97 GSD Holding 2,72 -0,37 8,37 Gübre Fabrik. 58,80 -0,17 -31,67 Güler Yat. Holding 2,56 1,59 -26,07 Halk GMYO 2,81 7,25 -7,81 Hatay Tekstil 16,30 2,00 19,54 Hedef Girişim 2,78 -0,36 10,11 Hedef Holding 2,15 Hektaş 8,33 1,71 55,93 HUB Girişim 10,38 0,87 -42,97 Hürriyet Gzt. 2,22 0,00 5,71 ICBC Turkey Bank 5,34 2,10 -17,85 İdeal Finansal Teknolojiler 43,42 -0,18 222,59 İdealist GMYO 2,22 0,00 -6,45 İhlas Ev Aletleri 0,94 1,08 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,87 1,16 -64,68 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,84 -5,62 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,56 1,23 41,20 Info Yatırım 4,52 -2,16 -3,22 İntema 34,02 1,61 -14,74 Inveo Yatırım Holding 29,96 4,46 107,02 İpek Doğal Enerji 13,16 1,46 0,61 İskenderun Demir Çelik 13,14 1,31 45,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler