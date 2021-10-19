Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 1,97 -33,07 Acıpayam Selüloz 15,96 0,06 -6,27 Adel Kalemcilik 25,36 1,28 -24,05 Adese Gayrimenkul 1,17 0,86 -58,21 Afyon Çimento 3,45 1,17 -32,49 AGESA Hayat Emeklilik 21,88 2,34 27,68 Ak Enerji 1,86 -0,53 -15,84 Akbank 5,23 2,95 -22,61 Akçansa 15,22 1,20 -5,48 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 0,54 -22,60 Akfen GMYO 5,59 -4,44 114,11 Akın Tekstil 31,32 5,95 -1,39 Akiş GMYO 1,71 0,00 -38,76 Akmerkez GMYO 36,66 1,38 -40,70 Aksa 20,70 3,29 49,84 Aksa Enerji 6,67 1,21 79,30 Aksigorta 6,93 0,29 -16,60 Aksu Enerji 17,28 2,37 128,96 Alarko Carrıer 288,20 1,30 -20,72 Alarko GMYO 22,18 1,19 -12,44 Alarko Holding 8,84 4,00 3,74 Albaraka Türk 1,81 0,56 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 25,24 -0,16 -14,90 Alkim Kağıt 14,76 1,79 14,03 Alkim Kimya 17,36 -2,14 23,24 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 0,00 -3,81 Altınyunus Çeşme 53,00 0,95 6,08 Anadolu Efes 21,34 0,95 -0,10 Anadolu Grubu Holding 24,56 6,04 -5,99 Anadolu Hayat Emek. 9,68 -0,21 20,47 Anadolu Isuzu 17,90 2,76 -0,56 Anadolu Sigorta 6,09 0,00 -15,66 Anel Elektrik 2,82 4,83 -11,04 Arçelik 32,76 0,18 15,11 ARD Bilişim Teknolojileri 43,60 1,87 -9,32 Arena Bilgisayar 9,19 0,55 -15,71 Armada Bilgisayar 48,34 -1,02 -1,51 Arsan Tekstil 4,39 2,81 10,14 Arzum Ev Aletleri 16,98 -1,28 -29,73 Aselsan 16,40 0,80 -10,14 Ata GMYO 3,65 -1,62 -33,76 Atakule GMYO 2,66 -0,37 13,62 Atlantis Yatırım Holding 5,71 0,71 2,70 Atlas Yat. Ort. 1,35 -0,74 -22,86 ATP Bilgisayar 36,20 2,84 Avrasya GMYO 1,90 1,06 -27,46 Avrasya Petrol ve Tur. 2,38 0,85 -25,63 Avrupa Yatırım Holding 6,57 1,39 9,50 Aydem Enerji 6,96 2,96 Ayen Enerji 5,22 4,82 -3,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,96 3,04 68,09 Aygaz 18,04 3,09 27,16 Bagfaş 20,14 -1,27 0,70 Bak Ambalaj 19,19 1,97 -2,97 Balatacılar Balatacılık 8,99 0,11 9,10 Bantaş Ambalaj 3,19 1,27 2,03 Banvit 64,15 -0,23 23,37 Başkent Doğalgaz GMYO 33,82 0,65 Baştaş Başkent Çimento 9,47 1,18 -45,48 Batı Çimento 14,97 4,69 217,83 Batısöke Çimento 2,52 2,86 3,28 Bayrak Taban Sanayi 8,82 5,00 -16,87 Bera Holding 10,09 3,49 -50,25 Berkosan Yalıtım 7,35 0,82 -17,60 Beşiktaş Futbol Yat. 5,85 1,56 44,80 Beyaz Filo 9,04 0,22 -10,31 Bilici Yatırım 13,88 -0,43 150,84 Bim Mağazalar 61,30 0,99 -14,02 Biotrend Çevre ve Enerji 30,00 5,63 Birko Mensucat 1,03 -1,90 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,20 -1,39 Birlik Mensucat 2,01 -1,95 -41,91 Bizim Mağazaları 12,25 0,99 -18,19 BMS Çelik Hasır 8,22 -0,36 Boğaziçi Beton Sanayi 4,57 2,93 Borusan Mannesmann 23,10 2,39 -16,91 Borusan Yat. Paz. 332,50 1,99 -26,81 Bosch Fren Sistemleri 810,20 0,30 -34,11 Bossa 27,00 1,50 51,26 Brisa 22,74 -0,44 17,44 Burçelik 22,10 0,55 5,14 Burçelik Vana 20,96 0,67 -57,79 Bursa Çimento 3,73 -0,27 -25,06 Carrefoursa 41,08 0,93 -42,79 Casa Emtia Petrol 123,00 0,00 16,04 Ceo Event Medya 8,75 -9,98 36,08 Coca Cola İçecek 78,65 0,90 23,84 Cosmos Yat. Holding 10,79 2,37 33,87 Credıtwest Faktorıng 4,78 1,49 -18,57 Çan2 Termik 14,71 1,45 Çelebi 154,40 0,98 -15,41 Çelik Halat 6,17 -0,16 -32,18 Çemaş Döküm 1,14 0,88 -33,04 Çemtaş 13,91 0,43 -11,46 Çimbeton 203,40 1,09 -31,40 Çimentaş 26,22 0,77 -27,49 Çimsa 30,42 0,00 70,90 Çuhadaroğlu Metal 8,54 0,71 12,26 Dagi Giyim 3,06 -0,33 -10,17 Dagi Yatırım Holding 12,06 -0,41 -6,51 Dardanel 2,63 1,94 -50,61 Datagate Bilgisayar 12,73 -1,32 -20,98 Demısaş Döküm 7,35 9,87 13,51 Denge Holding 1,43 -1,38 -52,92 Deniz GMYO 1,60 0,63 -13,14 Derimod 9,06 2,49 -6,98 Derlüks Yatırım Holding 5,11 2,00 -42,06 Desa Deri 8,07 1,25 -17,15 Despec Bilgisayar 9,10 -0,98 -30,32 Deva Holding 24,20 2,63 0,59 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,28 2,64 4,69 Diriteks Diriliş Tekstil 4,19 2,20 12,33 Ditaş Doğan 19,21 4,69 47,70 DO-CO 862,70 -0,63 36,94 Doğan Burda 32,64 9,97 45,45 Doğan Holding 2,58 0,78 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 0,00 -8,54 Doğusan 4,25 -2,07 -2,97 Doğuş GMYO 9,06 0,11 10,89 Doğuş Otomotiv 31,28 -0,38 20,66 Döktaş Dökümcülük 24,34 -9,18 -20,51 Duran Doğan Basım 15,79 -0,06 50,52 Dyo Boya 9,70 -0,21 -13,76 Eczacıbaşı İlaç 5,77 0,87 -19,88 Eczacıbaşı Yatırım 35,36 1,03 31,36 E-Data Teknoloji 9,89 -0,80 Edip Gayrimenkul 3,68 0,82 10,84 Ege Endüstri 1.174,30 0,07 -29,47 Ege Gübre 175,50 -0,28 22,34 Ege Profil 29,00 2,11 -22,97 Ege Seramik 14,85 0,07 53,69 Egeplast 23,16 -0,86 -30,45 Ekiz Kimya 6,05 -1,94 -15,15 Emek Elektrik 2,82 -2,76 -1,24 Eminiş Ambalaj 18,90 0,53 -48,70 Emlak Konut GMYO 1,91 -0,52 -9,68 Enerjisa Enerji 11,13 -0,71 -3,47 Enka İnşaat 10,13 -0,39 43,86 Erbosan 86,80 0,17 114,03 Ereğli Demir Çelik 18,11 -0,49 37,86 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,23 0,31 Ersu Gıda 5,01 1,42 1,42 Escar Turizm Taşımacılık 21,42 -1,20 Escort Teknoloji 5,07 0,00 -22,83 Esenboğa Elektrik 27,36 -0,44 43,80 Etiler Gıda 5,19 0,78 30,40 Euro Kapital Yat. Ort. 4,81 -1,43 25,93 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 0,90 -4,47 Euro Yat. Ort. 3,87 -10,00 -12,87 Euro Yatırım Holding 1,93 3,21 -32,04 Europap Tezol Kağıt 13,98 0,07 Fade Gıda 8,69 10,00 67,06 Fenerbahçe Futbol 30,58 0,66 3,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,39 -7,00 -18,93 F-M İzmit Piston 103,90 3,59 -15,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,61 1,61 -3,22 Ford Otosan 170,20 2,28 39,35 Formet Metal ve Cam 1,27 0,00 -48,23 Frigo Pak Gıda 22,00 3,09 4,86 Galata Wind Enerji 4,51 4,88 Galatasaray Sportif 3,35 -0,30 -17,28 Garanti Bankası 9,03 2,61 -11,04 Garanti Faktoring 14,57 9,96 30,91 Garanti Yat. Ort. 2,31 0,87 -28,17 Gedik Y. Men. Değ. 6,63 0,00 11,88 Gediz Ambalaj 15,70 2,95 17,16 Gen İlaç 12,61 0,24 Gentaş 3,08 0,65 -31,76 Gersan Elektrik 5,31 0,57 -13,52 Girişim Elektrik Sanayi 22,90 -1,38 Global Men. Değ. 6,02 2,91 0,17 Global Yat. Holding 1,87 0,00 -46,77 Good-Year 8,47 -0,94 6,30 Göltaş Çimento 37,60 1,35 -8,39 Gözde Girişim 5,65 0,53 -29,20 GSD Denizcilik 4,70 0,86 93,01 GSD Holding 2,78 0,36 10,76 Gübre Fabrik. 54,00 -0,18 -37,25 Güler Yat. Holding 2,50 0,00 -27,80 Halk GMYO 2,38 3,93 -21,91 Hatay Tekstil 16,08 2,55 17,93 Hedef Girişim 2,73 -0,73 8,13 Hektaş 8,22 0,00 53,87 HUB Girişim 9,92 -0,90 -45,49 Hürriyet Gzt. 2,16 9,09 2,86 ICBC Turkey Bank 5,31 2,12 -18,31 İdeal Finansal Teknolojiler 44,00 2,33 226,89 İdealist GMYO 2,26 -1,31 -4,76 İhlas Ev Aletleri 0,94 1,08 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,83 1,22 -33,60 İhlas Gazetecilik 0,87 0,00 -64,68 İhlas Holding 0,54 -1,82 -51,90 İhlas Yayın Holding 0,80 -2,44 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,53 1,87 40,55 Info Yatırım 4,50 1,35 -3,65 İntema 34,00 1,49 -14,79 Inveo Yatırım Holding 93,05 -0,91 110,43 İpek Doğal Enerji 12,77 1,59 -2,37 İskenderun Demir Çelik 12,45 0,57 37,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Paketlenmiş gıda ürünlerindeki oyun deşifre oldu! Tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler