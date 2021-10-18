Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,08-2,12-34,37
Acıpayam Selüloz15,95-0,50-6,33
Adel Kalemcilik25,040,32-25,00
Adese Gayrimenkul1,160,87-58,57
Afyon Çimento3,410,00-33,27
AGESA Hayat Emeklilik21,38-3,6124,77
Ak Enerji1,873,31-15,38
Akbank5,08-1,17-24,83
Akçansa15,04-0,33-6,60
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-1,07-23,02
Akfen GMYO5,85-0,34124,07
Akın Tekstil29,56-0,87-6,93
Akiş GMYO1,710,59-38,76
Akmerkez GMYO36,160,72-41,51
Aksa20,040,7545,06
Aksa Enerji6,592,3377,15
Aksigorta6,910,00-16,84
Aksu Enerji16,882,61123,66
Alarko Carrıer284,50-0,70-21,74
Alarko GMYO21,920,00-13,46
Alarko Holding8,500,83-0,25
Albaraka Türk1,800,56-7,22
Alcatel Lucent Teletaş25,280,16-14,77
Alkim Kağıt14,50-0,5512,02
Alkim Kimya17,740,9725,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,410,00-3,81
Altınyunus Çeşme52,500,105,08
Anadolu Efes21,140,96-1,04
Anadolu Grubu Holding23,16-0,43-11,35
Anadolu Hayat Emek.9,70-1,5220,71
Anadolu Isuzu17,42-1,02-3,22
Anadolu Sigorta6,09-0,49-15,66
Anel Elektrik2,693,07-15,14
Arçelik32,700,6814,90
ARD Bilişim Teknolojileri42,80-0,14-10,98
Arena Bilgisayar9,14-0,65-16,16
Armada Bilgisayar48,840,00-0,49
Arsan Tekstil4,270,007,13
Arzum Ev Aletleri17,202,69-28,82
Aselsan16,27-1,33-10,85
Ata GMYO3,71-2,11-32,67
Atakule GMYO2,670,0014,05
Atlantis Yatırım Holding5,671,981,98
Atlas Yat. Ort.1,36-0,73-22,29
ATP Bilgisayar35,20-0,28

Avrasya GMYO1,880,00-28,23
Avrasya Petrol ve Tur.2,36-1,26-26,25
Avrupa Yatırım Holding6,48-1,228,00
Aydem Enerji6,760,60

Ayen Enerji4,983,97-7,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,400,0063,13
Aygaz17,503,9223,36
Bagfaş20,401,592,00
Bak Ambalaj18,82-1,21-4,84
Balatacılar Balatacılık8,98-0,448,98
Bantaş Ambalaj3,15-0,630,75
Banvit64,300,0023,65
Başkent Doğalgaz GMYO33,600,90

Baştaş Başkent Çimento9,36-0,11-46,11
Batı Çimento14,300,00203,61
Batısöke Çimento2,45-0,810,41
Bayrak Taban Sanayi8,40-5,72-20,83
Bera Holding9,75-0,81-51,92
Berkosan Yalıtım7,29-0,55-18,27
Beşiktaş Futbol Yat.5,76-4,0042,57
Beyaz Filo9,02-1,74-10,51
Bilici Yatırım13,94-1,13151,93
Bim Mağazalar60,700,17-14,86
Biotrend Çevre ve Enerji28,405,11

Birko Mensucat1,05-1,87-5,41
Birleşim Mühendislik9,33-0,21

Birlik Mensucat2,052,50-40,75
Bizim Mağazaları12,130,17-18,99
BMS Çelik Hasır8,250,36

Boğaziçi Beton Sanayi4,443,74

Borusan Mannesmann22,560,71-18,85
Borusan Yat. Paz.326,000,62-28,24
Bosch Fren Sistemleri807,800,72-34,31
Bossa26,60-0,3049,02
Brisa22,842,7017,96
Burçelik21,980,464,57
Burçelik Vana20,82-0,86-58,07
Bursa Çimento3,740,81-24,86
Carrefoursa40,70-1,02-43,31
Casa Emtia Petrol123,00-0,5716,04
Ceo Event Medya9,72-9,9251,17
Coca Cola İçecek77,95-0,3822,74
Cosmos Yat. Holding10,54-1,2230,77
Credıtwest Faktorıng4,711,29-19,76
Çan2 Termik14,501,12

Çelebi152,90-1,04-16,23
Çelik Halat6,181,31-32,07
Çemaş Döküm1,130,00-33,63
Çemtaş13,852,14-11,85
Çimbeton201,20-0,59-32,14
Çimentaş26,02-1,74-28,04
Çimsa30,422,0870,90
Çuhadaroğlu Metal8,48-2,0811,47
Dagi Giyim3,07-2,23-9,87
Dagi Yatırım Holding12,11-1,54-6,12
Dardanel2,581,57-51,55
Datagate Bilgisayar12,90-1,60-19,93
Demısaş Döküm6,69-2,193,31
Denge Holding1,45-1,36-52,26
Deniz GMYO1,59-1,85-13,68
Derimod8,84-3,70-9,24
Derlüks Yatırım Holding5,011,42-43,20
Desa Deri7,97-0,13-18,17
Despec Bilgisayar9,191,77-29,63
Deva Holding23,580,86-1,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,99-0,181,99
Diriteks Diriliş Tekstil4,10-3,079,92
Ditaş Doğan18,355,1641,09
DO-CO868,201,5437,81
Doğan Burda29,687,1532,26
Doğan Holding2,560,39-14,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,130,00-8,54
Doğusan4,34-2,03-0,91
Doğuş GMYO9,05-1,0910,77
Doğuş Otomotiv31,401,1621,13
Döktaş Dökümcülük26,80-2,83-12,48
Duran Doğan Basım15,80-1,4350,62
Dyo Boya9,72-1,02-13,58
Eczacıbaşı İlaç5,72-0,52-20,58
Eczacıbaşı Yatırım35,00-0,6230,02
E-Data Teknoloji9,97-0,40

Edip Gayrimenkul3,65-1,889,94
Ege Endüstri1.173,500,72-29,51
Ege Gübre176,002,2722,69
Ege Profil28,401,01-24,56
Ege Seramik14,84-0,8053,58
Egeplast23,363,27-29,85
Ekiz Kimya6,171,15-13,46
Emek Elektrik2,90-0,681,57
Eminiş Ambalaj18,80-0,53-48,97
Emlak Konut GMYO1,922,13-9,20
Enerjisa Enerji11,214,86-2,78
Enka İnşaat10,170,7944,42
Erbosan86,650,87113,66
Ereğli Demir Çelik18,202,0838,55
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,220,31

Ersu Gıda4,943,130,00
Escar Turizm Taşımacılık21,68-1,54

Escort Teknoloji5,070,20-22,83
Esenboğa Elektrik27,480,8144,43
Etiler Gıda5,151,1829,40
Euro Kapital Yat. Ort.4,88-2,4027,77
Euro Trend Yat. Ort.3,350,00-5,32
Euro Yat. Ort.4,308,59-3,18
Euro Yatırım Holding1,870,54-34,15
Europap Tezol Kağıt13,970,94

Fade Gıda7,900,6451,87
Fenerbahçe Futbol30,38-1,492,77
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,572,80-12,82
F-M İzmit Piston100,30-0,59-18,19
Fonet Bilgi Teknolojileri12,410,89-4,76
Ford Otosan166,400,6036,24
Formet Metal ve Cam1,270,79-48,23
Frigo Pak Gıda21,3410,001,72
Galata Wind Enerji4,302,63

Galatasaray Sportif3,360,60-17,04
Garanti Bankası8,80-1,46-13,31
Garanti Faktoring13,251,9219,05
Garanti Yat. Ort.2,291,33-28,79
Gedik Y. Men. Değ.6,63-0,6011,88
Gediz Ambalaj15,250,9913,81
Gen İlaç12,58-1,49

Gentaş3,060,99-32,20
Gersan Elektrik5,280,76-14,01
Girişim Elektrik Sanayi23,223,66

Global Men. Değ.5,850,69-2,66
Global Yat. Holding1,871,63-46,77
Good-Year8,550,597,30
Göltaş Çimento37,10-1,01-9,61
Gözde Girişim5,620,00-29,57
GSD Denizcilik4,666,8891,36
GSD Holding2,774,1410,36
Gübre Fabrik.54,109,96-37,13
Güler Yat. Holding2,503,73-27,80
Halk GMYO2,291,33-24,87
Hatay Tekstil15,68-0,1314,99
Hedef Girişim2,751,858,92
Hektaş8,221,9953,87
HUB Girişim10,011,52-45,00
Hürriyet Gzt.1,98-3,41-5,71
ICBC Turkey Bank5,20-2,07-20,00
İdeal Finansal Teknolojiler43,00-0,56219,47
İdealist GMYO2,29-0,87-3,50
İhlas Ev Aletleri0,930,00-50,08
İhlas Gayrimenkul0,821,23-34,40
İhlas Gazetecilik0,871,16-64,68
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,826,49-28,07
İndeks Bilgisayar6,410,7937,97
Info Yatırım4,442,78-4,94
İntema33,500,42-16,04
Inveo Yatırım Holding93,90-1,73112,35
İpek Doğal Enerji12,571,21-3,90
İskenderun Demir Çelik12,382,9137,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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