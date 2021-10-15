Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,19 -0,95 -32,95 Acıpayam Selüloz 16,03 -1,96 -5,86 Adel Kalemcilik 24,96 -0,56 -25,24 Adese Gayrimenkul 1,15 -0,86 -58,93 Afyon Çimento 3,41 0,29 -33,27 AGESA Hayat Emeklilik 22,18 1,56 29,44 Ak Enerji 1,81 -2,69 -18,10 Akbank 5,14 -2,10 -23,94 Akçansa 15,09 0,07 -6,29 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 0,00 -22,19 Akfen GMYO 5,87 0,00 124,83 Akın Tekstil 29,82 -1,19 -6,11 Akiş GMYO 1,70 -1,73 -39,12 Akmerkez GMYO 35,90 -0,28 -41,93 Aksa 19,89 -0,35 43,98 Aksa Enerji 6,44 1,26 73,12 Aksigorta 6,91 -1,85 -16,84 Aksu Enerji 16,45 0,00 117,96 Alarko Carrıer 286,50 -1,31 -21,19 Alarko GMYO 21,92 -2,84 -13,46 Alarko Holding 8,43 0,72 -1,07 Albaraka Türk 1,79 2,87 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 25,24 0,08 -14,90 Alkim Kağıt 14,58 -1,49 12,64 Alkim Kimya 17,57 0,57 24,73 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 0,00 -3,81 Altınyunus Çeşme 52,45 -0,76 4,98 Anadolu Efes 20,94 -0,76 -1,97 Anadolu Grubu Holding 23,26 -1,02 -10,97 Anadolu Hayat Emek. 9,85 -0,30 22,58 Anadolu Isuzu 17,60 -0,85 -2,22 Anadolu Sigorta 6,12 0,00 -15,24 Anel Elektrik 2,61 -1,88 -17,67 Arçelik 32,48 -1,58 14,13 ARD Bilişim Teknolojileri 42,86 -1,38 -10,86 Arena Bilgisayar 9,20 -2,13 -15,61 Armada Bilgisayar 48,84 -0,29 -0,49 Arsan Tekstil 4,27 -1,84 7,13 Arzum Ev Aletleri 16,75 -0,12 -30,68 Aselsan 16,49 -0,48 -9,64 Ata GMYO 3,79 -0,52 -31,22 Atakule GMYO 2,67 -1,84 14,05 Atlantis Yatırım Holding 5,56 -3,14 0,00 Atlas Yat. Ort. 1,37 -0,72 -21,71 ATP Bilgisayar 35,30 2,32 Avrasya GMYO 1,88 -1,57 -28,23 Avrasya Petrol ve Tur. 2,39 0,42 -25,31 Avrupa Yatırım Holding 6,56 -3,95 9,33 Aydem Enerji 6,72 1,05 Ayen Enerji 4,79 -0,21 -11,46 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 -1,18 63,13 Aygaz 16,84 1,08 18,71 Bagfaş 20,08 -1,95 0,40 Bak Ambalaj 19,05 -0,57 -3,67 Balatacılar Balatacılık 9,02 -1,42 9,47 Bantaş Ambalaj 3,17 -0,94 1,39 Banvit 64,30 -0,46 23,65 Başkent Doğalgaz GMYO 33,30 4,06 Baştaş Başkent Çimento 9,37 0,11 -46,06 Batı Çimento 14,30 6,40 203,61 Batısöke Çimento 2,47 0,82 1,23 Bayrak Taban Sanayi 8,91 -10,00 -16,02 Bera Holding 9,83 0,10 -51,53 Berkosan Yalıtım 7,33 -0,54 -17,83 Beşiktaş Futbol Yat. 6,00 -0,50 48,51 Beyaz Filo 9,18 0,11 -8,92 Bilici Yatırım 14,10 0,36 154,82 Bim Mağazalar 60,60 0,25 -15,00 Biotrend Çevre ve Enerji 27,02 1,05 Birko Mensucat 1,07 -1,83 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,35 -0,32 Birlik Mensucat 2,00 -6,54 -42,20 Bizim Mağazaları 12,11 -0,82 -19,13 BMS Çelik Hasır 8,22 0,12 Boğaziçi Beton Sanayi 4,28 -0,23 Borusan Mannesmann 22,40 -0,71 -19,42 Borusan Yat. Paz. 324,00 -1,13 -28,68 Bosch Fren Sistemleri 802,00 -1,05 -34,78 Bossa 26,68 -0,52 49,47 Brisa 22,24 -0,89 14,86 Burçelik 21,88 -0,18 4,09 Burçelik Vana 21,00 -1,69 -57,71 Bursa Çimento 3,71 1,37 -25,47 Carrefoursa 41,12 -0,29 -42,73 Casa Emtia Petrol 123,70 -0,88 16,70 Ceo Event Medya 10,79 9,99 67,81 Coca Cola İçecek 78,25 0,06 23,21 Cosmos Yat. Holding 10,67 -0,28 32,38 Credıtwest Faktorıng 4,65 -1,90 -20,78 Çan2 Termik 14,34 0,56 Çelebi 154,50 1,18 -15,35 Çelik Halat 6,10 0,49 -32,95 Çemaş Döküm 1,13 0,00 -33,63 Çemtaş 13,56 -1,45 -13,69 Çimbeton 202,40 1,50 -31,74 Çimentaş 26,48 -1,93 -26,77 Çimsa 29,80 -1,13 67,42 Çuhadaroğlu Metal 8,66 0,35 13,84 Dagi Giyim 3,14 -2,48 -7,82 Dagi Yatırım Holding 12,30 -1,20 -4,65 Dardanel 2,54 0,00 -52,30 Datagate Bilgisayar 13,11 -1,65 -18,62 Demısaş Döküm 6,84 0,29 5,63 Denge Holding 1,47 -0,68 -51,60 Deniz GMYO 1,62 -0,61 -12,05 Derimod 9,18 -1,71 -5,75 Derlüks Yatırım Holding 4,94 1,65 -43,99 Desa Deri 7,98 3,50 -18,07 Despec Bilgisayar 9,03 0,33 -30,86 Deva Holding 23,38 -0,43 -2,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,01 -2,13 2,18 Diriteks Diriliş Tekstil 4,23 -10,00 13,40 Ditaş Doğan 17,45 -1,91 34,17 DO-CO 855,00 0,46 35,71 Doğan Burda 27,70 -9,95 23,44 Doğan Holding 2,55 -2,30 -14,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -0,93 -8,54 Doğusan 4,43 -1,77 1,14 Doğuş GMYO 9,15 -1,08 12,00 Doğuş Otomotiv 31,04 4,58 19,74 Döktaş Dökümcülük 27,58 -0,36 -9,93 Duran Doğan Basım 16,03 6,09 52,81 Dyo Boya 9,82 0,00 -12,69 Eczacıbaşı İlaç 5,75 -0,17 -20,16 Eczacıbaşı Yatırım 35,22 -1,73 30,84 E-Data Teknoloji 10,01 0,30 Edip Gayrimenkul 3,72 -9,71 12,05 Ege Endüstri 1.165,10 1,14 -30,02 Ege Gübre 172,10 -1,66 19,97 Ege Profil 28,56 -0,28 -25,31 Ege Seramik 14,96 1,01 54,83 Egeplast 22,62 -1,31 -32,07 Ekiz Kimya 6,10 -2,09 -14,45 Emek Elektrik 2,92 -2,01 2,27 Eminiş Ambalaj 18,90 -3,08 -48,70 Emlak Konut GMYO 1,88 2,17 -11,10 Enerjisa Enerji 10,69 0,38 -7,29 Enka İnşaat 10,09 -1,56 43,29 Erbosan 85,90 -3,59 111,81 Ereğli Demir Çelik 17,83 1,60 35,73 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 0,00 Ersu Gıda 4,79 0,21 -3,04 Escar Turizm Taşımacılık 22,02 1,47 Escort Teknoloji 5,06 -1,75 -22,98 Esenboğa Elektrik 27,26 -1,37 43,28 Etiler Gıda 5,09 -1,17 27,89 Euro Kapital Yat. Ort. 5,00 5,71 30,91 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -0,59 -5,32 Euro Yat. Ort. 3,96 1,54 -10,84 Euro Yatırım Holding 1,86 -2,11 -34,51 Europap Tezol Kağıt 13,84 -1,07 Fade Gıda 7,85 -2,00 50,91 Fenerbahçe Futbol 30,84 -0,19 4,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 8,23 -15,19 F-M İzmit Piston 100,90 0,00 -17,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,30 -0,08 -5,60 Ford Otosan 165,40 -2,88 35,42 Formet Metal ve Cam 1,26 0,00 -48,64 Frigo Pak Gıda 19,40 -2,61 -7,53 Galata Wind Enerji 4,19 3,71 Galatasaray Sportif 3,34 0,91 -17,53 Garanti Bankası 8,93 -3,56 -12,03 Garanti Faktoring 13,00 -2,99 16,80 Garanti Yat. Ort. 2,26 -1,31 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 6,67 0,76 12,55 Gediz Ambalaj 15,10 -0,92 12,69 Gen İlaç 12,77 -1,39 Gentaş 3,03 -0,98 -32,87 Gersan Elektrik 5,24 -1,13 -14,66 Girişim Elektrik Sanayi 22,40 0,09 Global Men. Değ. 5,81 -1,86 -3,33 Global Yat. Holding 1,84 0,00 -47,63 Good-Year 8,50 2,29 6,67 Göltaş Çimento 37,48 2,46 -8,68 Gözde Girişim 5,62 -0,53 -29,57 GSD Denizcilik 4,36 -5,01 79,04 GSD Holding 2,66 -7,64 5,98 Gübre Fabrik. 49,20 0,20 -42,82 Güler Yat. Holding 2,41 0,42 -30,40 Halk GMYO 2,26 0,00 -25,85 Hatay Tekstil 15,70 -0,13 15,14 Hedef Girişim 2,70 1,12 6,94 Hektaş 8,06 0,00 50,87 HUB Girişim 9,86 -1,40 -45,82 Hürriyet Gzt. 2,05 -1,91 -2,38 ICBC Turkey Bank 5,31 -0,56 -18,31 İdeal Finansal Teknolojiler 43,24 -2,08 221,25 İdealist GMYO 2,31 3,59 -2,66 İhlas Ev Aletleri 0,93 -1,06 -50,08 İhlas Gayrimenkul 0,81 -1,22 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,86 -2,27 -65,09 İhlas Holding 0,55 1,85 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,77 0,00 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,36 -0,47 36,89 Info Yatırım 4,32 2,61 -7,51 İntema 33,36 -1,59 -16,39 Inveo Yatırım Holding 95,55 0,58 116,08 İpek Doğal Enerji 12,42 -1,27 -5,05 İskenderun Demir Çelik 12,03 1,09 33,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler