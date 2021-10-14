Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,24 -1,69 -32,30 Acıpayam Selüloz 16,35 0,00 -3,98 Adel Kalemcilik 25,10 -0,08 -24,83 Adese Gayrimenkul 1,16 -0,85 -58,57 Afyon Çimento 3,40 -0,58 -33,46 AGESA Hayat Emeklilik 21,84 0,92 27,45 Ak Enerji 1,86 -2,11 -15,84 Akbank 5,25 0,00 -22,31 Akçansa 15,08 1,07 -6,35 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -1,06 -22,19 Akfen GMYO 5,87 -3,93 124,83 Akın Tekstil 30,18 0,07 -4,97 Akiş GMYO 1,73 -0,57 -38,04 Akmerkez GMYO 36,00 -0,22 -41,77 Aksa 19,96 -0,89 44,48 Aksa Enerji 6,36 -0,47 70,97 Aksigorta 7,04 -0,14 -15,27 Aksu Enerji 16,45 2,05 117,96 Alarko Carrıer 290,30 -0,92 -20,14 Alarko GMYO 22,56 1,71 -10,94 Alarko Holding 8,37 -0,48 -1,78 Albaraka Türk 1,74 4,19 -10,31 Alcatel Lucent Teletaş 25,22 4,73 -14,97 Alkim Kağıt 14,80 0,82 14,34 Alkim Kimya 17,47 2,04 24,02 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 0,71 -3,81 Altınyunus Çeşme 52,85 2,42 5,78 Anadolu Efes 21,10 0,67 -1,22 Anadolu Grubu Holding 23,50 -0,84 -10,05 Anadolu Hayat Emek. 9,88 -1,20 22,95 Anadolu Isuzu 17,75 -1,39 -1,39 Anadolu Sigorta 6,12 -3,32 -15,24 Anel Elektrik 2,66 2,31 -16,09 Arçelik 33,00 0,73 15,96 ARD Bilişim Teknolojileri 43,46 -1,45 -9,61 Arena Bilgisayar 9,40 -0,42 -13,78 Armada Bilgisayar 48,98 -0,49 -0,20 Arsan Tekstil 4,35 0,00 9,13 Arzum Ev Aletleri 16,77 -1,53 -30,60 Aselsan 16,57 1,66 -9,21 Ata GMYO 3,81 0,53 -30,85 Atakule GMYO 2,72 2,26 16,18 Atlantis Yatırım Holding 5,74 6,30 3,24 Atlas Yat. Ort. 1,38 -0,72 -21,14 ATP Bilgisayar 34,50 0,58 Avrasya GMYO 1,91 1,06 -27,08 Avrasya Petrol ve Tur. 2,38 -1,65 -25,63 Avrupa Yatırım Holding 6,83 7,05 13,83 Aydem Enerji 6,65 -0,89 Ayen Enerji 4,80 -2,44 -11,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,62 -2,00 65,08 Aygaz 16,66 1,46 17,44 Bagfaş 20,48 0,39 2,40 Bak Ambalaj 19,16 -1,24 -3,12 Balatacılar Balatacılık 9,15 -0,11 11,04 Bantaş Ambalaj 3,20 -2,74 2,35 Banvit 64,60 0,86 24,23 Başkent Doğalgaz GMYO 32,00 4,03 Baştaş Başkent Çimento 9,36 -5,26 -46,11 Batı Çimento 13,44 -1,32 185,35 Batısöke Çimento 2,45 -0,41 0,41 Bayrak Taban Sanayi 9,90 -10,00 -6,69 Bera Holding 9,82 -0,91 -51,58 Berkosan Yalıtım 7,37 -1,60 -17,38 Beşiktaş Futbol Yat. 6,03 -0,66 49,26 Beyaz Filo 9,17 0,00 -9,02 Bilici Yatırım 14,05 -3,64 153,92 Bim Mağazalar 60,45 -1,79 -15,21 Biotrend Çevre ve Enerji 26,74 2,45 Birko Mensucat 1,09 -0,91 -1,80 Birleşim Mühendislik 9,38 2,07 Birlik Mensucat 2,14 0,94 -38,15 Bizim Mağazaları 12,21 -2,40 -18,46 BMS Çelik Hasır 8,21 0,74 Boğaziçi Beton Sanayi 4,29 -0,92 Borusan Mannesmann 22,56 -0,79 -18,85 Borusan Yat. Paz. 327,70 0,52 -27,86 Bosch Fren Sistemleri 810,50 -0,67 -34,09 Bossa 26,82 0,45 50,25 Brisa 22,44 -0,80 15,89 Burçelik 21,92 -1,62 4,28 Burçelik Vana 21,36 0,66 -56,99 Bursa Çimento 3,66 1,95 -26,47 Carrefoursa 41,24 -2,46 -42,56 Casa Emtia Petrol 124,80 -0,08 17,74 Ceo Event Medya 9,81 9,98 52,57 Coca Cola İçecek 78,20 -2,01 23,13 Cosmos Yat. Holding 10,70 -0,47 32,75 Credıtwest Faktorıng 4,74 -0,63 -19,25 Çan2 Termik 14,26 0,07 Çelebi 152,70 -1,99 -16,34 Çelik Halat 6,07 -0,82 -33,28 Çemaş Döküm 1,13 -0,88 -33,63 Çemtaş 13,76 3,07 -12,42 Çimbeton 199,40 -1,04 -32,75 Çimentaş 27,00 0,00 -25,33 Çimsa 30,14 -0,20 69,33 Çuhadaroğlu Metal 8,63 0,35 13,44 Dagi Giyim 3,22 -0,92 -5,47 Dagi Yatırım Holding 12,45 2,05 -3,49 Dardanel 2,54 -1,17 -52,30 Datagate Bilgisayar 13,33 -1,99 -17,26 Demısaş Döküm 6,82 0,00 5,32 Denge Holding 1,48 1,37 -51,27 Deniz GMYO 1,63 -1,21 -11,51 Derimod 9,34 -2,61 -4,11 Derlüks Yatırım Holding 4,86 -0,61 -44,90 Desa Deri 7,71 -1,15 -20,84 Despec Bilgisayar 9,00 -0,33 -31,09 Deva Holding 23,48 1,65 -2,40 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,25 3,21 4,41 Diriteks Diriliş Tekstil 4,70 -0,42 26,01 Ditaş Doğan 17,79 9,95 36,78 DO-CO 851,10 4,30 35,10 Doğan Burda 30,76 -9,95 37,08 Doğan Holding 2,61 2,35 -12,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -0,46 -7,68 Doğusan 4,51 3,20 2,97 Doğuş GMYO 9,25 -2,43 13,22 Doğuş Otomotiv 29,68 -0,67 14,49 Döktaş Dökümcülük 27,68 -1,49 -9,60 Duran Doğan Basım 15,11 1,41 44,04 Dyo Boya 9,82 -2,19 -12,69 Eczacıbaşı İlaç 5,76 0,35 -20,02 Eczacıbaşı Yatırım 35,84 0,17 33,14 E-Data Teknoloji 9,98 -0,20 Edip Gayrimenkul 4,12 7,01 24,10 Ege Endüstri 1.152,00 -2,37 -30,81 Ege Gübre 175,00 2,28 21,99 Ege Profil 28,64 2,14 -25,10 Ege Seramik 14,81 -0,40 53,27 Egeplast 22,92 -0,87 -31,17 Ekiz Kimya 6,23 -2,50 -12,62 Emek Elektrik 2,98 1,71 4,37 Eminiş Ambalaj 19,50 2,69 -47,07 Emlak Konut GMYO 1,84 1,10 -12,99 Enerjisa Enerji 10,65 1,72 -7,64 Enka İnşaat 10,25 -0,49 45,56 Erbosan 89,10 -4,76 119,70 Ereğli Demir Çelik 17,55 0,98 33,60 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 -0,62 Ersu Gıda 4,78 1,27 -3,24 Escar Turizm Taşımacılık 21,70 -1,36 Escort Teknoloji 5,15 -0,96 -21,61 Esenboğa Elektrik 27,64 -2,12 45,27 Etiler Gıda 5,15 -4,63 29,40 Euro Kapital Yat. Ort. 4,73 -2,27 23,84 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 -0,30 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,90 2,63 -12,19 Euro Yatırım Holding 1,90 -1,55 -33,10 Europap Tezol Kağıt 13,99 -0,50 Fade Gıda 8,01 -0,74 53,99 Fenerbahçe Futbol 30,90 0,32 4,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -0,43 -21,64 F-M İzmit Piston 100,90 -1,94 -17,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,31 0,41 -5,53 Ford Otosan 170,30 -4,11 39,43 Formet Metal ve Cam 1,26 0,00 -48,64 Frigo Pak Gıda 19,92 -1,48 -5,05 Galata Wind Enerji 4,04 0,50 Galatasaray Sportif 3,31 -1,19 -18,27 Garanti Bankası 9,26 -1,28 -8,78 Garanti Faktoring 13,40 -4,35 20,40 Garanti Yat. Ort. 2,29 -6,53 -28,79 Gedik Y. Men. Değ. 6,62 -0,15 11,71 Gediz Ambalaj 15,24 -3,42 13,73 Gen İlaç 12,95 -1,52 Gentaş 3,06 -0,33 -32,20 Gersan Elektrik 5,30 -1,49 -13,68 Girişim Elektrik Sanayi 22,38 -2,27 Global Men. Değ. 5,92 -0,84 -1,50 Global Yat. Holding 1,84 -1,60 -47,63 Good-Year 8,31 2,85 4,29 Göltaş Çimento 36,58 -0,81 -10,88 Gözde Girişim 5,65 -0,88 -29,20 GSD Denizcilik 4,59 5,28 88,49 GSD Holding 2,88 2,49 14,74 Gübre Fabrik. 49,10 -1,37 -42,94 Güler Yat. Holding 2,40 0,00 -30,69 Halk GMYO 2,26 -0,88 -25,85 Hatay Tekstil 15,72 -1,07 15,29 Hedef Girişim 2,67 -0,37 5,75 Hektaş 8,06 -1,10 50,87 HUB Girişim 10,00 -0,50 -45,05 Hürriyet Gzt. 2,09 -0,48 -0,48 ICBC Turkey Bank 5,34 0,38 -17,85 İdeal Finansal Teknolojiler 44,16 -3,29 228,08 İdealist GMYO 2,23 0,90 -6,03 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,82 -1,20 -34,40 İhlas Gazetecilik 0,88 0,00 -64,28 İhlas Holding 0,54 0,00 -51,90 İhlas Yayın Holding 0,77 -1,28 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,39 -1,08 37,54 Info Yatırım 4,21 1,69 -9,86 İntema 33,90 1,44 -15,04 Inveo Yatırım Holding 95,00 -0,63 114,83 İpek Doğal Enerji 12,58 0,88 -3,82 İskenderun Demir Çelik 11,90 0,25 31,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi İngiltere'deki tedarik krizi domino etkisi yaratarak derinleşiyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için... Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler