Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,33 -1,66 -31,14 Acıpayam Selüloz 16,35 -1,27 -3,98 Adel Kalemcilik 25,12 0,08 -24,77 Adese Gayrimenkul 1,17 -0,85 -58,21 Afyon Çimento 3,42 -2,01 -33,07 AGESA Hayat Emeklilik 21,64 4,34 26,28 Ak Enerji 1,90 1,60 -14,03 Akbank 5,25 -1,13 -22,31 Akçansa 14,92 -1,65 -7,34 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -1,05 -21,35 Akfen GMYO 6,11 -9,88 134,03 Akın Tekstil 30,16 -0,66 -5,04 Akiş GMYO 1,74 -2,25 -37,69 Akmerkez GMYO 36,08 -0,50 -41,64 Aksa 20,14 -1,18 45,79 Aksa Enerji 6,39 -2,44 71,77 Aksigorta 7,05 -0,42 -15,15 Aksu Enerji 16,12 4,34 113,59 Alarko Carrıer 293,00 0,69 -19,40 Alarko GMYO 22,18 -2,20 -12,44 Alarko Holding 8,41 0,48 -1,31 Albaraka Türk 1,67 -6,70 -13,92 Alcatel Lucent Teletaş 24,08 -2,75 -18,81 Alkim Kağıt 14,68 0,41 13,41 Alkim Kimya 17,12 2,21 21,53 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 0,00 -4,49 Altınyunus Çeşme 51,60 -2,64 3,28 Anadolu Efes 20,96 -0,29 -1,88 Anadolu Grubu Holding 23,70 -1,25 -9,28 Anadolu Hayat Emek. 10,00 -0,50 24,45 Anadolu Isuzu 18,00 2,56 0,00 Anadolu Sigorta 6,33 0,00 -12,33 Anel Elektrik 2,60 4,84 -17,98 Arçelik 32,76 1,93 15,11 ARD Bilişim Teknolojileri 44,10 0,59 -8,28 Arena Bilgisayar 9,44 -0,42 -13,41 Armada Bilgisayar 49,22 -2,44 0,29 Arsan Tekstil 4,35 -2,03 9,13 Arzum Ev Aletleri 17,03 0,24 -29,52 Aselsan 16,30 -0,24 -10,68 Ata GMYO 3,79 -1,56 -31,22 Atakule GMYO 2,66 -3,97 13,62 Atlantis Yatırım Holding 5,40 1,31 -2,88 Atlas Yat. Ort. 1,39 -0,71 -20,57 ATP Bilgisayar 34,30 0,18 Avrasya GMYO 1,89 -4,06 -27,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,42 -2,42 -24,38 Avrupa Yatırım Holding 6,38 -2,15 6,33 Aydem Enerji 6,71 0,15 Ayen Enerji 4,92 -0,81 -9,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,00 2,98 68,44 Aygaz 16,42 -2,67 15,74 Bagfaş 20,40 -3,77 2,00 Bak Ambalaj 19,40 -2,32 -1,90 Balatacılar Balatacılık 9,16 -3,68 11,17 Bantaş Ambalaj 3,29 -0,30 5,22 Banvit 64,05 -0,31 23,17 Başkent Doğalgaz GMYO 30,76 1,18 Baştaş Başkent Çimento 9,88 5,11 -43,12 Batı Çimento 13,62 1,04 189,17 Batısöke Çimento 2,46 -3,15 0,82 Bayrak Taban Sanayi 11,00 2,80 3,68 Bera Holding 9,91 -0,50 -51,13 Berkosan Yalıtım 7,49 -0,13 -16,03 Beşiktaş Futbol Yat. 6,07 2,19 50,25 Beyaz Filo 9,17 -0,11 -9,02 Bilici Yatırım 14,58 -2,02 163,49 Bim Mağazalar 61,55 -1,20 -13,67 Biotrend Çevre ve Enerji 26,10 0,00 Birko Mensucat 1,10 2,80 -0,90 Birleşim Mühendislik 9,19 0,99 Birlik Mensucat 2,12 -0,93 -38,73 Bizim Mağazaları 12,51 -0,87 -16,46 BMS Çelik Hasır 8,15 -2,51 Boğaziçi Beton Sanayi 4,33 -2,04 Borusan Mannesmann 22,74 -1,47 -18,20 Borusan Yat. Paz. 326,00 -3,26 -28,24 Bosch Fren Sistemleri 816,00 0,68 -33,64 Bossa 26,70 -0,89 49,58 Brisa 22,62 2,35 16,82 Burçelik 22,28 -2,02 5,99 Burçelik Vana 21,22 -0,56 -57,27 Bursa Çimento 3,59 2,87 -27,88 Carrefoursa 42,28 -2,85 -41,11 Casa Emtia Petrol 124,90 -0,79 17,83 Ceo Event Medya 8,92 3,72 38,72 Coca Cola İçecek 79,80 -2,44 25,65 Cosmos Yat. Holding 10,75 -1,19 33,37 Credıtwest Faktorıng 4,77 -0,63 -18,74 Çan2 Termik 14,25 -1,52 Çelebi 155,80 0,39 -14,64 Çelik Halat 6,12 -0,65 -32,73 Çemaş Döküm 1,14 -0,87 -33,04 Çemtaş 13,35 -3,40 -15,03 Çimbeton 201,50 -2,56 -32,04 Çimentaş 27,00 -0,22 -25,33 Çimsa 30,20 -1,63 69,66 Çuhadaroğlu Metal 8,60 1,42 13,05 Dagi Giyim 3,25 -1,52 -4,59 Dagi Yatırım Holding 12,20 -0,81 -5,43 Dardanel 2,57 1,58 -51,74 Datagate Bilgisayar 13,60 -0,73 -15,58 Demısaş Döküm 6,82 0,00 5,32 Denge Holding 1,46 -2,67 -51,93 Deniz GMYO 1,65 -1,79 -10,43 Derimod 9,59 1,59 -1,54 Derlüks Yatırım Holding 4,89 -4,12 -44,56 Desa Deri 7,80 -1,64 -19,92 Despec Bilgisayar 9,03 -1,31 -30,86 Deva Holding 23,10 -2,61 -3,98 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,90 -1,36 1,16 Diriteks Diriliş Tekstil 4,72 0,00 26,54 Ditaş Doğan 16,18 -1,52 24,40 DO-CO 816,00 1,77 29,52 Doğan Burda 34,16 -9,96 52,23 Doğan Holding 2,55 -1,54 -14,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 1,41 -7,25 Doğusan 4,37 -2,67 -0,23 Doğuş GMYO 9,48 0,21 16,03 Doğuş Otomotiv 29,88 -2,67 15,26 Döktaş Dökümcülük 28,10 -2,23 -8,23 Duran Doğan Basım 14,90 -0,27 42,04 Dyo Boya 10,04 -0,69 -10,73 Eczacıbaşı İlaç 5,74 -0,86 -20,30 Eczacıbaşı Yatırım 35,78 -1,49 32,92 E-Data Teknoloji 10,00 -2,44 Edip Gayrimenkul 3,85 1,05 15,96 Ege Endüstri 1.180,00 3,15 -29,12 Ege Gübre 171,10 -0,29 19,27 Ege Profil 28,04 1,23 -26,67 Ege Seramik 14,87 2,62 53,89 Egeplast 23,12 -1,62 -30,57 Ekiz Kimya 6,39 -4,20 -10,38 Emek Elektrik 2,93 3,53 2,62 Eminiş Ambalaj 18,99 0,48 -48,45 Emlak Konut GMYO 1,82 -0,55 -13,93 Enerjisa Enerji 10,47 -0,57 -9,20 Enka İnşaat 10,30 0,10 46,27 Erbosan 93,55 4,58 130,68 Ereğli Demir Çelik 17,38 -1,42 32,30 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,23 -0,31 Ersu Gıda 4,72 2,61 -4,45 Escar Turizm Taşımacılık 22,00 2,33 Escort Teknoloji 5,20 -1,70 -20,85 Esenboğa Elektrik 28,24 -1,94 48,43 Etiler Gıda 5,40 3,65 35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 4,84 -3,39 26,72 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 -1,17 -4,47 Euro Yat. Ort. 3,80 -0,78 -14,44 Euro Yatırım Holding 1,93 -2,03 -32,04 Europap Tezol Kağıt 14,06 -1,82 Fade Gıda 8,07 -0,86 55,14 Fenerbahçe Futbol 30,80 -0,58 4,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,32 0,87 -21,30 F-M İzmit Piston 102,90 0,68 -16,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,26 0,49 -5,91 Ford Otosan 177,60 9,97 45,41 Formet Metal ve Cam 1,26 -0,79 -48,64 Frigo Pak Gıda 20,22 -3,90 -3,62 Galata Wind Enerji 4,02 -2,90 Galatasaray Sportif 3,35 -1,18 -17,28 Garanti Bankası 9,38 -1,26 -7,59 Garanti Faktoring 14,01 4,71 25,88 Garanti Yat. Ort. 2,45 0,00 -23,82 Gedik Y. Men. Değ. 6,63 -0,90 11,88 Gediz Ambalaj 15,78 0,57 17,76 Gen İlaç 13,15 -1,35 Gentaş 3,07 0,00 -31,98 Gersan Elektrik 5,38 1,70 -12,38 Girişim Elektrik Sanayi 22,90 -3,62 Global Men. Değ. 5,97 -1,97 -0,67 Global Yat. Holding 1,87 -2,09 -46,77 Good-Year 8,08 2,80 1,40 Göltaş Çimento 36,88 -0,75 -10,15 Gözde Girişim 5,70 -0,35 -28,57 GSD Denizcilik 4,36 1,40 79,04 GSD Holding 2,81 0,36 11,95 Gübre Fabrik. 49,78 0,24 -42,15 Güler Yat. Holding 2,40 -2,44 -30,69 Halk GMYO 2,28 -1,30 -25,20 Hatay Tekstil 15,89 -2,75 16,53 Hedef Girişim 2,68 1,13 6,15 Hektaş 8,15 -1,09 52,56 HUB Girişim 10,05 1,93 -44,78 Hürriyet Gzt. 2,10 -0,94 0,00 ICBC Turkey Bank 5,32 -2,03 -18,15 İdeal Finansal Teknolojiler 45,66 -0,04 239,23 İdealist GMYO 2,21 -3,07 -6,87 İhlas Ev Aletleri 0,94 -1,05 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,83 -1,19 -33,60 İhlas Gazetecilik 0,88 -4,35 -64,28 İhlas Holding 0,54 -1,82 -51,90 İhlas Yayın Holding 0,78 -1,27 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,46 0,16 39,04 Info Yatırım 4,14 3,50 -11,36 İntema 33,42 -0,30 -16,24 Inveo Yatırım Holding 95,60 -0,36 116,19 İpek Doğal Enerji 12,47 -0,48 -4,66 İskenderun Demir Çelik 11,87 -1,49 31,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri İngiltere'deki tedarik krizi domino etkisi yaratarak derinleşiyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için... Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler