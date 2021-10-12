Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,42 -1,28 -29,97 Acıpayam Selüloz 16,56 -1,95 -2,75 Adel Kalemcilik 25,10 -1,34 -24,83 Adese Gayrimenkul 1,18 0,00 -57,86 Afyon Çimento 3,49 -4,38 -31,70 AGESA Hayat Emeklilik 20,74 2,37 21,03 Ak Enerji 1,87 -1,06 -15,38 Akbank 5,31 -0,19 -21,43 Akçansa 15,17 -0,33 -5,79 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 -0,52 -20,52 Akfen GMYO 6,78 5,44 159,69 Akın Tekstil 30,36 -1,75 -4,41 Akiş GMYO 1,78 1,71 -36,25 Akmerkez GMYO 36,26 -1,31 -41,35 Aksa 20,38 0,39 47,53 Aksa Enerji 6,55 0,77 76,08 Aksigorta 7,08 1,00 -14,79 Aksu Enerji 15,45 0,72 104,71 Alarko Carrıer 291,00 -0,99 -19,95 Alarko GMYO 22,68 2,62 -10,46 Alarko Holding 8,37 0,97 -1,78 Albaraka Türk 1,79 -1,10 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 24,76 6,27 -16,52 Alkim Kağıt 14,62 -0,48 12,95 Alkim Kimya 16,75 0,36 18,91 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 -4,11 -4,49 Altınyunus Çeşme 53,00 -7,02 6,08 Anadolu Efes 21,02 -0,38 -1,60 Anadolu Grubu Holding 24,00 -1,32 -8,13 Anadolu Hayat Emek. 10,05 -0,50 25,07 Anadolu Isuzu 17,55 -1,63 -2,50 Anadolu Sigorta 6,33 -0,94 -12,33 Anel Elektrik 2,48 0,00 -21,77 Arçelik 32,14 0,37 12,94 ARD Bilişim Teknolojileri 43,84 -0,50 -8,82 Arena Bilgisayar 9,48 -1,15 -13,05 Armada Bilgisayar 50,45 2,21 2,79 Arsan Tekstil 4,44 1,14 11,39 Arzum Ev Aletleri 16,99 -1,11 -29,69 Aselsan 16,34 3,29 -10,47 Ata GMYO 3,85 -0,26 -30,13 Atakule GMYO 2,77 -1,07 18,32 Atlantis Yatırım Holding 5,33 -4,48 -4,14 Atlas Yat. Ort. 1,40 0,00 -20,00 ATP Bilgisayar 34,24 1,00 Avrasya GMYO 1,97 -3,90 -24,79 Avrasya Petrol ve Tur. 2,48 -2,36 -22,50 Avrupa Yatırım Holding 6,52 -2,25 8,67 Aydem Enerji 6,70 -1,33 Ayen Enerji 4,96 -0,80 -8,32 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,45 -0,49 63,57 Aygaz 16,87 0,06 18,92 Bagfaş 21,20 -3,64 6,00 Bak Ambalaj 19,86 4,14 0,42 Balatacılar Balatacılık 9,51 0,00 15,41 Bantaş Ambalaj 3,30 -1,49 5,54 Banvit 64,25 0,39 23,56 Başkent Doğalgaz GMYO 30,40 1,67 Baştaş Başkent Çimento 9,40 2,62 -45,88 Batı Çimento 13,48 -1,32 186,20 Batısöke Çimento 2,54 2,01 4,10 Bayrak Taban Sanayi 10,70 0,75 0,85 Bera Holding 9,96 -2,16 -50,89 Berkosan Yalıtım 7,50 -3,47 -15,92 Beşiktaş Futbol Yat. 5,94 0,00 47,03 Beyaz Filo 9,18 -2,24 -8,92 Bilici Yatırım 14,88 -0,13 168,92 Bim Mağazalar 62,30 -0,88 -12,62 Biotrend Çevre ve Enerji 26,10 2,76 Birko Mensucat 1,07 0,94 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,10 0,00 Birlik Mensucat 2,14 -0,47 -38,15 Bizim Mağazaları 12,62 -1,94 -15,72 BMS Çelik Hasır 8,36 -0,71 Boğaziçi Beton Sanayi 4,42 -1,34 Borusan Mannesmann 23,08 -0,77 -16,98 Borusan Yat. Paz. 337,00 1,20 -25,82 Bosch Fren Sistemleri 810,50 -0,97 -34,09 Bossa 26,94 -0,22 50,92 Brisa 22,10 2,13 14,13 Burçelik 22,74 0,26 8,18 Burçelik Vana 21,34 -0,74 -57,03 Bursa Çimento 3,49 -0,29 -29,89 Carrefoursa 43,52 -1,94 -39,39 Casa Emtia Petrol 125,90 -1,64 18,77 Ceo Event Medya 8,60 0,23 33,75 Coca Cola İçecek 81,80 -1,39 28,80 Cosmos Yat. Holding 10,88 3,82 34,99 Credıtwest Faktorıng 4,80 2,78 -18,23 Çan2 Termik 14,47 1,90 Çelebi 155,20 -1,77 -14,97 Çelik Halat 6,16 -1,28 -32,29 Çemaş Döküm 1,15 -0,86 -32,46 Çemtaş 13,82 7,72 -12,04 Çimbeton 206,80 -0,19 -30,25 Çimentaş 27,06 0,00 -25,17 Çimsa 30,70 -2,91 72,47 Çuhadaroğlu Metal 8,48 2,66 11,47 Dagi Giyim 3,30 0,00 -3,12 Dagi Yatırım Holding 12,30 -1,36 -4,65 Dardanel 2,53 -1,17 -52,49 Datagate Bilgisayar 13,70 -1,86 -14,96 Demısaş Döküm 6,82 1,34 5,32 Denge Holding 1,50 0,67 -50,62 Deniz GMYO 1,68 -0,59 -8,80 Derimod 9,44 -0,63 -3,08 Derlüks Yatırım Holding 5,10 -3,41 -42,18 Desa Deri 7,93 -0,25 -18,58 Despec Bilgisayar 9,15 -0,65 -29,94 Deva Holding 23,72 2,77 -1,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,05 0,09 2,55 Diriteks Diriliş Tekstil 4,72 -1,67 26,54 Ditaş Doğan 16,43 0,18 26,33 DO-CO 801,80 2,43 27,27 Doğan Burda 37,94 8,03 69,07 Doğan Holding 2,59 0,39 -13,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -0,93 -8,54 Doğusan 4,49 -2,18 2,51 Doğuş GMYO 9,46 -2,97 15,79 Doğuş Otomotiv 30,70 -1,79 18,42 Döktaş Dökümcülük 28,74 0,07 -6,14 Duran Doğan Basım 14,94 0,95 42,42 Dyo Boya 10,11 -1,46 -10,11 Eczacıbaşı İlaç 5,79 -0,52 -19,61 Eczacıbaşı Yatırım 36,32 -2,10 34,92 E-Data Teknoloji 10,25 2,71 Edip Gayrimenkul 3,81 9,80 14,76 Ege Endüstri 1.144,00 0,44 -31,29 Ege Gübre 171,60 -1,66 19,62 Ege Profil 27,70 1,61 -27,56 Ege Seramik 14,49 1,47 49,96 Egeplast 23,50 -1,09 -29,43 Ekiz Kimya 6,67 9,88 -6,45 Emek Elektrik 2,83 -0,70 -0,89 Eminiş Ambalaj 18,90 0,53 -48,70 Emlak Konut GMYO 1,83 2,23 -13,46 Enerjisa Enerji 10,53 -0,09 -8,68 Enka İnşaat 10,29 1,38 46,13 Erbosan 89,45 0,28 120,57 Ereğli Demir Çelik 17,63 0,40 34,21 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 -0,61 Ersu Gıda 4,60 -5,93 -6,88 Escar Turizm Taşımacılık 21,50 -4,10 Escort Teknoloji 5,29 -0,38 -19,48 Esenboğa Elektrik 28,80 0,70 51,37 Etiler Gıda 5,21 0,19 30,90 Euro Kapital Yat. Ort. 5,01 -3,84 31,17 Euro Trend Yat. Ort. 3,42 -0,87 -3,34 Euro Yat. Ort. 3,83 9,74 -13,77 Euro Yatırım Holding 1,97 0,51 -30,63 Europap Tezol Kağıt 14,32 -2,59 Fade Gıda 8,14 0,12 56,49 Fenerbahçe Futbol 30,98 -0,06 4,80 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -0,86 -21,98 F-M İzmit Piston 102,20 -0,68 -16,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,20 0,33 -6,37 Ford Otosan 161,50 0,06 32,23 Formet Metal ve Cam 1,27 -0,78 -48,23 Frigo Pak Gıda 21,04 0,00 0,29 Galata Wind Enerji 4,14 -1,43 Galatasaray Sportif 3,39 -3,14 -16,30 Garanti Bankası 9,50 0,64 -6,41 Garanti Faktoring 13,38 7,38 20,22 Garanti Yat. Ort. 2,45 8,41 -23,82 Gedik Y. Men. Değ. 6,69 -0,89 12,89 Gediz Ambalaj 15,69 4,11 17,09 Gen İlaç 13,33 -1,26 Gentaş 3,07 -0,65 -31,98 Gersan Elektrik 5,29 -0,19 -13,84 Girişim Elektrik Sanayi 23,76 10,00 Global Men. Değ. 6,09 0,66 1,33 Global Yat. Holding 1,91 0,00 -45,63 Good-Year 7,86 -0,38 -1,36 Göltaş Çimento 37,16 -1,75 -9,46 Gözde Girişim 5,72 0,35 -28,32 GSD Denizcilik 4,30 9,97 76,58 GSD Holding 2,80 2,94 11,55 Gübre Fabrik. 49,66 0,04 -42,29 Güler Yat. Holding 2,46 -0,40 -28,96 Halk GMYO 2,31 -0,86 -24,21 Hatay Tekstil 16,34 -3,03 19,83 Hedef Girişim 2,65 0,76 4,96 Hektaş 8,24 -1,55 54,24 HUB Girişim 9,86 0,61 -45,82 Hürriyet Gzt. 2,12 -1,40 0,95 ICBC Turkey Bank 5,43 -1,81 -16,46 İdeal Finansal Teknolojiler 45,68 2,61 239,38 İdealist GMYO 2,28 -3,39 -3,92 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,92 0,00 -62,65 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,79 -1,25 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,45 -1,68 38,83 Info Yatırım 4,00 1,52 -14,36 İntema 33,52 -0,89 -15,99 Inveo Yatırım Holding 95,95 -1,24 116,98 İpek Doğal Enerji 12,53 1,87 -4,20 İskenderun Demir Çelik 12,05 -1,07 33,35 ??????? ??????? ??????? ??????? ????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi 3 günlük elektriği kalan Lübnan'da bir felaket daha! 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