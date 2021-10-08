Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,53 2,41 -28,55 Acıpayam Selüloz 16,80 5,13 -1,34 Adel Kalemcilik 25,38 0,08 -23,99 Adese Gayrimenkul 1,18 -1,67 -57,86 Afyon Çimento 3,32 0,00 -35,03 AGESA Hayat Emeklilik 19,70 5,74 14,96 Ak Enerji 1,87 0,00 -15,38 Akbank 5,26 -0,38 -22,17 Akçansa 15,25 3,88 -5,29 Akdeniz Yatırım Hold. 1,94 -0,51 -19,27 Akfen GMYO 5,85 7,14 124,07 Akın Tekstil 30,74 1,86 -3,21 Akiş GMYO 1,74 1,16 -37,69 Akmerkez GMYO 36,66 -0,70 -40,70 Aksa 20,22 -1,27 46,37 Aksa Enerji 6,39 0,63 71,77 Aksigorta 6,96 -0,29 -16,24 Aksu Enerji 13,95 8,64 84,84 Alarko Carrıer 290,10 1,83 -20,20 Alarko GMYO 21,80 1,96 -13,94 Alarko Holding 8,32 0,73 -2,36 Albaraka Türk 1,81 1,12 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 23,30 -1,02 -21,44 Alkim Kağıt 14,28 1,49 10,32 Alkim Kimya 16,43 1,73 16,63 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 5,93 -2,45 Altınyunus Çeşme 55,00 10,00 10,09 Anadolu Efes 21,12 0,28 -1,13 Anadolu Grubu Holding 24,12 1,43 -7,67 Anadolu Hayat Emek. 10,30 0,98 28,18 Anadolu Isuzu 17,73 4,66 -1,50 Anadolu Sigorta 6,33 1,28 -12,33 Anel Elektrik 2,42 1,68 -23,66 Arçelik 31,98 -0,31 12,37 ARD Bilişim Teknolojileri 44,04 0,09 -8,40 Arena Bilgisayar 9,39 -0,32 -13,87 Armada Bilgisayar 48,30 -0,12 -1,59 Arsan Tekstil 4,39 3,54 10,14 Arzum Ev Aletleri 17,35 -0,52 -28,20 Aselsan 15,77 1,68 -13,59 Ata GMYO 3,94 2,07 -28,49 Atakule GMYO 2,75 -2,48 17,47 Atlantis Yatırım Holding 5,60 2,75 0,72 Atlas Yat. Ort. 1,40 2,19 -20,00 ATP Bilgisayar 34,34 -1,72 Avrasya GMYO 2,07 9,52 -20,97 Avrasya Petrol ve Tur. 2,58 3,20 -19,38 Avrupa Yatırım Holding 6,57 -1,65 9,50 Aydem Enerji 6,88 -0,29 Ayen Enerji 4,88 1,67 -9,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 1,10 63,13 Aygaz 16,30 -0,73 14,90 Bagfaş 22,70 -5,42 13,50 Bak Ambalaj 19,05 -0,99 -3,67 Balatacılar Balatacılık 8,65 -3,89 4,98 Bantaş Ambalaj 3,23 -0,62 3,30 Banvit 64,00 -0,47 23,08 Başkent Doğalgaz GMYO 28,62 -2,65 Baştaş Başkent Çimento 9,30 -0,11 -46,46 Batı Çimento 14,06 -1,26 198,51 Batısöke Çimento 2,55 -0,78 4,51 Bayrak Taban Sanayi 10,39 1,56 -2,07 Bera Holding 10,11 -0,30 -50,15 Berkosan Yalıtım 7,90 7,05 -11,43 Beşiktaş Futbol Yat. 5,96 2,76 47,52 Beyaz Filo 8,98 -1,32 -10,91 Bilici Yatırım 15,48 2,11 179,76 Bim Mağazalar 61,85 0,65 -13,25 Biotrend Çevre ve Enerji 24,88 0,24 Birko Mensucat 1,06 -1,85 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,13 -1,08 Birlik Mensucat 2,17 -1,36 -37,28 Bizim Mağazaları 12,50 0,41 -16,52 BMS Çelik Hasır 8,41 0,84 Boğaziçi Beton Sanayi 4,54 0,22 Borusan Mannesmann 22,94 1,96 -17,48 Borusan Yat. Paz. 324,10 1,03 -28,66 Bosch Fren Sistemleri 789,20 0,57 -35,82 Bossa 26,70 -1,77 49,58 Brisa 21,52 -0,19 11,14 Burçelik 22,66 -1,90 7,80 Burçelik Vana 21,30 -1,48 -57,11 Bursa Çimento 3,53 0,00 -29,08 Carrefoursa 44,66 0,72 -37,80 Casa Emtia Petrol 128,00 0,79 20,75 Ceo Event Medya 8,55 1,30 32,97 Coca Cola İçecek 83,95 -0,24 32,19 Cosmos Yat. Holding 10,39 2,36 28,91 Credıtwest Faktorıng 4,72 -0,63 -19,59 Çan2 Termik 14,44 -0,41 Çelebi 152,10 0,26 -16,67 Çelik Halat 6,18 -4,19 -32,07 Çemaş Döküm 1,13 0,00 -33,63 Çemtaş 12,33 0,41 -21,52 Çimbeton 200,40 1,11 -32,41 Çimentaş 27,00 1,81 -25,33 Çimsa 31,34 2,69 76,07 Çuhadaroğlu Metal 8,18 1,49 7,53 Dagi Giyim 3,14 -2,48 -7,82 Dagi Yatırım Holding 12,41 3,24 -3,80 Dardanel 2,55 -2,30 -52,11 Datagate Bilgisayar 13,47 -0,81 -16,39 Demısaş Döküm 6,66 1,52 2,85 Denge Holding 1,48 -0,67 -51,27 Deniz GMYO 1,66 -2,35 -9,88 Derimod 9,46 -0,32 -2,87 Derlüks Yatırım Holding 5,11 1,79 -42,06 Desa Deri 7,96 -1,61 -18,28 Despec Bilgisayar 9,07 -0,98 -30,55 Deva Holding 22,10 0,45 -8,14 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,77 0,47 -0,05 Diriteks Diriliş Tekstil 4,70 -4,86 26,01 Ditaş Doğan 16,10 -1,83 23,79 DO-CO 756,30 0,19 20,05 Doğan Burda 31,94 9,99 42,34 Doğan Holding 2,58 0,00 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 0,94 -7,68 Doğusan 4,63 -2,11 5,71 Doğuş GMYO 9,40 -0,21 15,06 Doğuş Otomotiv 31,60 -0,88 21,90 Döktaş Dökümcülük 31,90 1,27 4,18 Duran Doğan Basım 14,34 0,35 36,70 Dyo Boya 9,93 0,30 -11,71 Eczacıbaşı İlaç 5,77 0,52 -19,88 Eczacıbaşı Yatırım 36,48 0,66 35,52 E-Data Teknoloji 10,08 -1,66 Edip Gayrimenkul 3,16 -1,86 -4,82 Ege Endüstri 1.120,00 0,19 -32,73 Ege Gübre 167,30 -0,36 16,62 Ege Profil 26,80 2,52 -29,92 Ege Seramik 14,15 -0,98 46,44 Egeplast 23,90 0,08 -28,23 Ekiz Kimya 6,06 -0,82 -15,01 Emek Elektrik 2,72 -0,37 -4,74 Eminiş Ambalaj 19,14 -4,16 -48,05 Emlak Konut GMYO 1,78 0,00 -15,82 Enerjisa Enerji 10,49 1,45 -9,02 Enka İnşaat 10,09 0,00 43,29 Erbosan 86,65 -0,29 113,66 Ereğli Demir Çelik 17,07 0,65 29,94 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 -1,22 Ersu Gıda 5,11 4,50 3,44 Escar Turizm Taşımacılık 22,70 1,07 Escort Teknoloji 5,29 0,00 -19,48 Esenboğa Elektrik 28,74 -0,07 51,05 Etiler Gıda 5,49 4,57 37,94 Euro Kapital Yat. Ort. 5,46 -0,55 42,95 Euro Trend Yat. Ort. 3,46 3,28 -2,21 Euro Yat. Ort. 3,28 1,86 -26,15 Euro Yatırım Holding 1,91 0,00 -32,75 Europap Tezol Kağıt 13,92 -1,69 Fade Gıda 8,17 0,25 57,06 Fenerbahçe Futbol 30,96 0,00 4,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 -0,87 -22,66 F-M İzmit Piston 102,00 1,90 -16,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,00 0,84 -7,90 Ford Otosan 154,30 0,39 26,33 Formet Metal ve Cam 1,29 -0,77 -47,42 Frigo Pak Gıda 20,58 -3,38 -1,91 Galata Wind Enerji 4,13 2,23 Galatasaray Sportif 3,40 3,03 -16,05 Garanti Bankası 9,30 -0,96 -8,38 Garanti Faktoring 13,51 -4,59 21,38 Garanti Yat. Ort. 2,23 2,76 -30,66 Gedik Y. Men. Değ. 6,76 0,00 14,07 Gediz Ambalaj 15,22 -0,72 13,58 Gen İlaç 13,77 -0,86 Gentaş 3,01 1,01 -33,31 Gersan Elektrik 5,24 0,00 -14,66 Girişim Elektrik Sanayi 24,00 -6,90 Global Men. Değ. 6,07 -0,16 1,00 Global Yat. Holding 1,90 -1,04 -45,92 Good-Year 7,81 1,83 -1,99 Göltaş Çimento 37,70 2,84 -8,15 Gözde Girişim 5,63 -0,35 -29,45 GSD Denizcilik 4,25 4,17 74,53 GSD Holding 2,78 5,70 10,76 Gübre Fabrik. 48,94 -1,65 -43,13 Güler Yat. Holding 2,46 -3,15 -28,96 Halk GMYO 2,33 -0,43 -23,56 Hatay Tekstil 16,15 3,86 18,44 Hedef Girişim 2,64 -0,75 4,56 Hektaş 8,36 -0,95 56,49 HUB Girişim 9,61 -0,93 -47,20 Hürriyet Gzt. 2,14 0,00 1,90 ICBC Turkey Bank 5,52 -2,30 -15,08 İdeal Finansal Teknolojiler 43,16 -9,97 220,65 İdealist GMYO 2,40 9,59 1,14 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,83 -1,19 -33,60 İhlas Gazetecilik 0,92 3,37 -62,65 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,79 0,00 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,47 1,57 39,26 Info Yatırım 3,84 1,05 -17,78 İntema 33,56 -0,42 -15,89 Inveo Yatırım Holding 97,20 -0,21 119,81 İpek Doğal Enerji 12,17 2,27 -6,96 İskenderun Demir Çelik 11,70 2,54 29,48 ??????? ??????? ??????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler