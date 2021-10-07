Borsada günlük işlemler (1)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,40
|-0,18
|-30,23
|Acıpayam Selüloz
|15,98
|5,13
|-6,15
|Adel Kalemcilik
|25,36
|0,24
|-24,05
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,32
|0,61
|-35,03
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,63
|-1,11
|8,72
|Ak Enerji
|1,87
|0,00
|-15,38
|Akbank
|5,28
|1,15
|-21,87
|Akçansa
|14,68
|2,30
|-8,83
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,95
|0,00
|-18,86
|Akfen GMYO
|5,46
|7,69
|109,13
|Akın Tekstil
|30,18
|3,50
|-4,97
|Akiş GMYO
|1,72
|2,38
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|36,92
|0,87
|-40,28
|Aksa
|20,48
|4,38
|48,25
|Aksa Enerji
|6,35
|-2,01
|70,70
|Aksigorta
|6,98
|1,16
|-16,00
|Aksu Enerji
|12,84
|7,99
|70,13
|Alarko Carrıer
|284,90
|1,35
|-21,63
|Alarko GMYO
|21,38
|0,66
|-15,60
|Alarko Holding
|8,26
|1,10
|-3,07
|Albaraka Türk
|1,79
|-0,56
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,54
|1,29
|-20,63
|Alkim Kağıt
|14,07
|1,08
|8,70
|Alkim Kimya
|16,15
|1,44
|14,65
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,35
|-6,19
|-7,90
|Altınyunus Çeşme
|50,00
|-0,40
|0,08
|Anadolu Efes
|21,06
|-0,28
|-1,41
|Anadolu Grubu Holding
|23,78
|1,36
|-8,98
|Anadolu Hayat Emek.
|10,20
|0,39
|26,94
|Anadolu Isuzu
|16,94
|-0,94
|-5,89
|Anadolu Sigorta
|6,25
|1,30
|-13,44
|Anel Elektrik
|2,38
|0,42
|-24,92
|Arçelik
|32,08
|0,25
|12,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,00
|2,33
|-8,49
|Arena Bilgisayar
|9,42
|0,75
|-13,60
|Armada Bilgisayar
|48,36
|-0,70
|-1,47
|Arsan Tekstil
|4,24
|2,17
|6,37
|Arzum Ev Aletleri
|17,44
|-1,91
|-27,83
|Aselsan
|15,51
|4,59
|-15,01
|Ata GMYO
|3,86
|1,58
|-29,95
|Atakule GMYO
|2,82
|0,36
|20,46
|Atlantis Yatırım Holding
|5,45
|4,81
|-1,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,37
|-0,72
|-21,71
|ATP Bilgisayar
|34,94
|1,28
|Avrasya GMYO
|1,89
|3,28
|-27,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,50
|5,49
|-21,88
|Avrupa Yatırım Holding
|6,68
|-1,91
|11,33
|Aydem Enerji
|6,90
|0,58
|Ayen Enerji
|4,80
|-2,04
|-11,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,20
|0,17
|61,35
|Aygaz
|16,42
|0,74
|15,74
|Bagfaş
|24,00
|9,89
|20,00
|Bak Ambalaj
|19,24
|2,39
|-2,71
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|0,00
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|3,25
|3,50
|3,94
|Banvit
|64,30
|-0,54
|23,65
|Başkent Doğalgaz GMYO
|29,40
|0,27
|Baştaş Başkent Çimento
|9,31
|0,32
|-46,40
|Batı Çimento
|14,24
|0,21
|202,34
|Batısöke Çimento
|2,57
|2,80
|5,33
|Bayrak Taban Sanayi
|10,23
|2,30
|-3,58
|Bera Holding
|10,14
|1,10
|-50,00
|Berkosan Yalıtım
|7,38
|0,14
|-17,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,80
|1,75
|43,56
|Beyaz Filo
|9,10
|0,00
|-9,72
|Bilici Yatırım
|15,16
|1,40
|173,98
|Bim Mağazalar
|61,45
|0,41
|-13,81
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,82
|-3,05
|Birko Mensucat
|1,08
|1,89
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,23
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,20
|3,29
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,77
|1,43
|-16,86
|BMS Çelik Hasır
|8,34
|3,22
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,53
|2,03
|Borusan Mannesmann
|22,50
|1,63
|-19,06
|Borusan Yat. Paz.
|320,80
|1,62
|-29,38
|Bosch Fren Sistemleri
|784,70
|0,49
|-36,19
|Bossa
|27,18
|0,67
|52,27
|Brisa
|21,56
|2,47
|11,34
|Burçelik
|23,10
|6,85
|9,90
|Burçelik Vana
|21,62
|1,50
|-56,46
|Bursa Çimento
|3,53
|0,57
|-29,08
|Carrefoursa
|44,34
|4,04
|-38,25
|Casa Emtia Petrol
|127,00
|0,00
|19,81
|Ceo Event Medya
|8,44
|0,00
|31,26
|Coca Cola İçecek
|84,15
|0,84
|32,50
|Cosmos Yat. Holding
|10,15
|1,00
|25,93
|Credıtwest Faktorıng
|4,75
|1,06
|-19,08
|Çan2 Termik
|14,50
|0,69
|Çelebi
|151,70
|0,33
|-16,89
|Çelik Halat
|6,45
|-2,42
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,13
|0,89
|-33,63
|Çemtaş
|12,28
|2,08
|-21,84
|Çimbeton
|198,20
|0,92
|-33,15
|Çimentaş
|26,52
|1,22
|-26,66
|Çimsa
|30,52
|2,35
|71,46
|Çuhadaroğlu Metal
|8,06
|2,68
|5,95
|Dagi Giyim
|3,22
|-0,31
|-5,47
|Dagi Yatırım Holding
|12,02
|0,59
|-6,82
|Dardanel
|2,61
|3,57
|-50,99
|Datagate Bilgisayar
|13,58
|2,72
|-15,70
|Demısaş Döküm
|6,56
|1,86
|1,31
|Denge Holding
|1,49
|3,47
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,70
|-9,57
|-7,71
|Derimod
|9,49
|-0,11
|-2,57
|Derlüks Yatırım Holding
|5,02
|0,60
|-43,08
|Desa Deri
|8,09
|0,50
|-16,94
|Despec Bilgisayar
|9,16
|0,66
|-29,86
|Deva Holding
|22,00
|1,76
|-8,56
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,72
|0,94
|-0,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,94
|4,88
|32,44
|Ditaş Doğan
|16,40
|1,30
|26,10
|DO-CO
|754,90
|0,32
|19,83
|Doğan Burda
|29,04
|10,00
|29,41
|Doğan Holding
|2,58
|1,18
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|0,00
|-8,54
|Doğusan
|4,73
|0,85
|7,99
|Doğuş GMYO
|9,42
|-3,68
|15,30
|Doğuş Otomotiv
|31,88
|1,01
|22,98
|Döktaş Dökümcülük
|31,50
|1,61
|2,87
|Duran Doğan Basım
|14,29
|5,85
|36,22
|Dyo Boya
|9,90
|1,64
|-11,98
|Eczacıbaşı İlaç
|5,74
|1,06
|-20,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,24
|1,63
|34,63
|E-Data Teknoloji
|10,25
|0,29
|Edip Gayrimenkul
|3,22
|0,63
|-3,01
|Ege Endüstri
|1.117,90
|1,09
|-32,85
|Ege Gübre
|167,90
|2,94
|17,04
|Ege Profil
|26,14
|0,77
|-31,64
|Ege Seramik
|14,29
|2,58
|47,89
|Egeplast
|23,88
|-1,32
|-28,29
|Ekiz Kimya
|6,11
|0,33
|-14,31
|Emek Elektrik
|2,73
|1,49
|-4,39
|Eminiş Ambalaj
|19,97
|-1,72
|-45,79
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|1,14
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,34
|0,29
|-10,32
|Enka İnşaat
|10,09
|0,60
|43,29
|Erbosan
|86,90
|-4,61
|114,28
|Ereğli Demir Çelik
|16,96
|5,02
|29,11
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,28
|-0,30
|Ersu Gıda
|4,89
|6,30
|-1,01
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,46
|-1,06
|Escort Teknoloji
|5,29
|0,57
|-19,48
|Esenboğa Elektrik
|28,76
|0,77
|51,16
|Etiler Gıda
|5,25
|2,94
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,49
|3,78
|43,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-0,30
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,22
|0,94
|-27,50
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|0,00
|-32,75
|Europap Tezol Kağıt
|14,16
|-0,14
|Fade Gıda
|8,15
|-0,61
|56,68
|Fenerbahçe Futbol
|30,96
|0,58
|4,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-0,43
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|100,10
|1,42
|-18,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,90
|2,15
|-8,67
|Ford Otosan
|153,70
|1,12
|25,84
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|0,78
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|21,30
|-2,74
|1,53
|Galata Wind Enerji
|4,04
|0,75
|Galatasaray Sportif
|3,30
|1,23
|-18,52
|Garanti Bankası
|9,39
|1,84
|-7,50
|Garanti Faktoring
|14,16
|-4,32
|27,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|0,46
|-32,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,76
|0,60
|14,07
|Gediz Ambalaj
|15,33
|0,72
|14,40
|Gen İlaç
|13,89
|0,51
|Gentaş
|2,98
|1,36
|-33,97
|Gersan Elektrik
|5,24
|0,77
|-14,66
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,78
|5,92
|Global Men. Değ.
|6,08
|0,16
|1,16
|Global Yat. Holding
|1,92
|1,05
|-45,35
|Good-Year
|7,67
|2,27
|-3,74
|Göltaş Çimento
|36,66
|0,83
|-10,68
|Gözde Girişim
|5,65
|0,36
|-29,20
|GSD Denizcilik
|4,08
|1,49
|67,54
|GSD Holding
|2,63
|-0,75
|4,78
|Gübre Fabrik.
|49,76
|1,68
|-42,17
|Güler Yat. Holding
|2,54
|-2,68
|-26,65
|Halk GMYO
|2,34
|-0,43
|-23,23
|Hatay Tekstil
|15,55
|1,70
|14,04
|Hedef Girişim
|2,66
|2,70
|5,35
|Hektaş
|8,44
|0,72
|57,98
|HUB Girişim
|9,70
|0,83
|-46,70
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|2,88
|1,90
|ICBC Turkey Bank
|5,65
|-0,88
|-13,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|47,94
|-9,97
|256,17
|İdealist GMYO
|2,19
|5,80
|-7,71
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|2,15
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|2,44
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,89
|0,00
|-63,87
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|1,28
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,37
|1,11
|37,11
|Info Yatırım
|3,80
|0,26
|-18,64
|İntema
|33,70
|0,48
|-15,54
|Inveo Yatırım Holding
|97,40
|-0,20
|120,26
|İpek Doğal Enerji
|11,90
|2,76
|-9,02
|İskenderun Demir Çelik
|11,41
|2,52
|26,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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