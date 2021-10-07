Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,40 -0,18 -30,23 Acıpayam Selüloz 15,98 5,13 -6,15 Adel Kalemcilik 25,36 0,24 -24,05 Adese Gayrimenkul 1,20 0,00 -57,14 Afyon Çimento 3,32 0,61 -35,03 AGESA Hayat Emeklilik 18,63 -1,11 8,72 Ak Enerji 1,87 0,00 -15,38 Akbank 5,28 1,15 -21,87 Akçansa 14,68 2,30 -8,83 Akdeniz Yatırım Hold. 1,95 0,00 -18,86 Akfen GMYO 5,46 7,69 109,13 Akın Tekstil 30,18 3,50 -4,97 Akiş GMYO 1,72 2,38 -38,40 Akmerkez GMYO 36,92 0,87 -40,28 Aksa 20,48 4,38 48,25 Aksa Enerji 6,35 -2,01 70,70 Aksigorta 6,98 1,16 -16,00 Aksu Enerji 12,84 7,99 70,13 Alarko Carrıer 284,90 1,35 -21,63 Alarko GMYO 21,38 0,66 -15,60 Alarko Holding 8,26 1,10 -3,07 Albaraka Türk 1,79 -0,56 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 23,54 1,29 -20,63 Alkim Kağıt 14,07 1,08 8,70 Alkim Kimya 16,15 1,44 14,65 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,35 -6,19 -7,90 Altınyunus Çeşme 50,00 -0,40 0,08 Anadolu Efes 21,06 -0,28 -1,41 Anadolu Grubu Holding 23,78 1,36 -8,98 Anadolu Hayat Emek. 10,20 0,39 26,94 Anadolu Isuzu 16,94 -0,94 -5,89 Anadolu Sigorta 6,25 1,30 -13,44 Anel Elektrik 2,38 0,42 -24,92 Arçelik 32,08 0,25 12,73 ARD Bilişim Teknolojileri 44,00 2,33 -8,49 Arena Bilgisayar 9,42 0,75 -13,60 Armada Bilgisayar 48,36 -0,70 -1,47 Arsan Tekstil 4,24 2,17 6,37 Arzum Ev Aletleri 17,44 -1,91 -27,83 Aselsan 15,51 4,59 -15,01 Ata GMYO 3,86 1,58 -29,95 Atakule GMYO 2,82 0,36 20,46 Atlantis Yatırım Holding 5,45 4,81 -1,98 Atlas Yat. Ort. 1,37 -0,72 -21,71 ATP Bilgisayar 34,94 1,28 Avrasya GMYO 1,89 3,28 -27,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,50 5,49 -21,88 Avrupa Yatırım Holding 6,68 -1,91 11,33 Aydem Enerji 6,90 0,58 Ayen Enerji 4,80 -2,04 -11,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,20 0,17 61,35 Aygaz 16,42 0,74 15,74 Bagfaş 24,00 9,89 20,00 Bak Ambalaj 19,24 2,39 -2,71 Balatacılar Balatacılık 9,00 0,00 9,22 Bantaş Ambalaj 3,25 3,50 3,94 Banvit 64,30 -0,54 23,65 Başkent Doğalgaz GMYO 29,40 0,27 Baştaş Başkent Çimento 9,31 0,32 -46,40 Batı Çimento 14,24 0,21 202,34 Batısöke Çimento 2,57 2,80 5,33 Bayrak Taban Sanayi 10,23 2,30 -3,58 Bera Holding 10,14 1,10 -50,00 Berkosan Yalıtım 7,38 0,14 -17,26 Beşiktaş Futbol Yat. 5,80 1,75 43,56 Beyaz Filo 9,10 0,00 -9,72 Bilici Yatırım 15,16 1,40 173,98 Bim Mağazalar 61,45 0,41 -13,81 Biotrend Çevre ve Enerji 24,82 -3,05 Birko Mensucat 1,08 1,89 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,23 0,00 Birlik Mensucat 2,20 3,29 -36,42 Bizim Mağazaları 12,77 1,43 -16,86 BMS Çelik Hasır 8,34 3,22 Boğaziçi Beton Sanayi 4,53 2,03 Borusan Mannesmann 22,50 1,63 -19,06 Borusan Yat. Paz. 320,80 1,62 -29,38 Bosch Fren Sistemleri 784,70 0,49 -36,19 Bossa 27,18 0,67 52,27 Brisa 21,56 2,47 11,34 Burçelik 23,10 6,85 9,90 Burçelik Vana 21,62 1,50 -56,46 Bursa Çimento 3,53 0,57 -29,08 Carrefoursa 44,34 4,04 -38,25 Casa Emtia Petrol 127,00 0,00 19,81 Ceo Event Medya 8,44 0,00 31,26 Coca Cola İçecek 84,15 0,84 32,50 Cosmos Yat. Holding 10,15 1,00 25,93 Credıtwest Faktorıng 4,75 1,06 -19,08 Çan2 Termik 14,50 0,69 Çelebi 151,70 0,33 -16,89 Çelik Halat 6,45 -2,42 -29,10 Çemaş Döküm 1,13 0,89 -33,63 Çemtaş 12,28 2,08 -21,84 Çimbeton 198,20 0,92 -33,15 Çimentaş 26,52 1,22 -26,66 Çimsa 30,52 2,35 71,46 Çuhadaroğlu Metal 8,06 2,68 5,95 Dagi Giyim 3,22 -0,31 -5,47 Dagi Yatırım Holding 12,02 0,59 -6,82 Dardanel 2,61 3,57 -50,99 Datagate Bilgisayar 13,58 2,72 -15,70 Demısaş Döküm 6,56 1,86 1,31 Denge Holding 1,49 3,47 -50,94 Deniz GMYO 1,70 -9,57 -7,71 Derimod 9,49 -0,11 -2,57 Derlüks Yatırım Holding 5,02 0,60 -43,08 Desa Deri 8,09 0,50 -16,94 Despec Bilgisayar 9,16 0,66 -29,86 Deva Holding 22,00 1,76 -8,56 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,72 0,94 -0,51 Diriteks Diriliş Tekstil 4,94 4,88 32,44 Ditaş Doğan 16,40 1,30 26,10 DO-CO 754,90 0,32 19,83 Doğan Burda 29,04 10,00 29,41 Doğan Holding 2,58 1,18 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 0,00 -8,54 Doğusan 4,73 0,85 7,99 Doğuş GMYO 9,42 -3,68 15,30 Doğuş Otomotiv 31,88 1,01 22,98 Döktaş Dökümcülük 31,50 1,61 2,87 Duran Doğan Basım 14,29 5,85 36,22 Dyo Boya 9,90 1,64 -11,98 Eczacıbaşı İlaç 5,74 1,06 -20,30 Eczacıbaşı Yatırım 36,24 1,63 34,63 E-Data Teknoloji 10,25 0,29 Edip Gayrimenkul 3,22 0,63 -3,01 Ege Endüstri 1.117,90 1,09 -32,85 Ege Gübre 167,90 2,94 17,04 Ege Profil 26,14 0,77 -31,64 Ege Seramik 14,29 2,58 47,89 Egeplast 23,88 -1,32 -28,29 Ekiz Kimya 6,11 0,33 -14,31 Emek Elektrik 2,73 1,49 -4,39 Eminiş Ambalaj 19,97 -1,72 -45,79 Emlak Konut GMYO 1,78 1,14 -15,82 Enerjisa Enerji 10,34 0,29 -10,32 Enka İnşaat 10,09 0,60 43,29 Erbosan 86,90 -4,61 114,28 Ereğli Demir Çelik 16,96 5,02 29,11 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,28 -0,30 Ersu Gıda 4,89 6,30 -1,01 Escar Turizm Taşımacılık 22,46 -1,06 Escort Teknoloji 5,29 0,57 -19,48 Esenboğa Elektrik 28,76 0,77 51,16 Etiler Gıda 5,25 2,94 31,91 Euro Kapital Yat. Ort. 5,49 3,78 43,74 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -0,30 -5,32 Euro Yat. Ort. 3,22 0,94 -27,50 Euro Yatırım Holding 1,91 0,00 -32,75 Europap Tezol Kağıt 14,16 -0,14 Fade Gıda 8,15 -0,61 56,68 Fenerbahçe Futbol 30,96 0,58 4,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -0,43 -21,98 F-M İzmit Piston 100,10 1,42 -18,35 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,90 2,15 -8,67 Ford Otosan 153,70 1,12 25,84 Formet Metal ve Cam 1,30 0,78 -47,01 Frigo Pak Gıda 21,30 -2,74 1,53 Galata Wind Enerji 4,04 0,75 Galatasaray Sportif 3,30 1,23 -18,52 Garanti Bankası 9,39 1,84 -7,50 Garanti Faktoring 14,16 -4,32 27,22 Garanti Yat. Ort. 2,17 0,46 -32,52 Gedik Y. Men. Değ. 6,76 0,60 14,07 Gediz Ambalaj 15,33 0,72 14,40 Gen İlaç 13,89 0,51 Gentaş 2,98 1,36 -33,97 Gersan Elektrik 5,24 0,77 -14,66 Girişim Elektrik Sanayi 25,78 5,92 Global Men. Değ. 6,08 0,16 1,16 Global Yat. Holding 1,92 1,05 -45,35 Good-Year 7,67 2,27 -3,74 Göltaş Çimento 36,66 0,83 -10,68 Gözde Girişim 5,65 0,36 -29,20 GSD Denizcilik 4,08 1,49 67,54 GSD Holding 2,63 -0,75 4,78 Gübre Fabrik. 49,76 1,68 -42,17 Güler Yat. Holding 2,54 -2,68 -26,65 Halk GMYO 2,34 -0,43 -23,23 Hatay Tekstil 15,55 1,70 14,04 Hedef Girişim 2,66 2,70 5,35 Hektaş 8,44 0,72 57,98 HUB Girişim 9,70 0,83 -46,70 Hürriyet Gzt. 2,14 2,88 1,90 ICBC Turkey Bank 5,65 -0,88 -13,08 İdeal Finansal Teknolojiler 47,94 -9,97 256,17 İdealist GMYO 2,19 5,80 -7,71 İhlas Ev Aletleri 0,95 2,15 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,84 2,44 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,89 0,00 -63,87 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,79 1,28 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,37 1,11 37,11 Info Yatırım 3,80 0,26 -18,64 İntema 33,70 0,48 -15,54 Inveo Yatırım Holding 97,40 -0,20 120,26 İpek Doğal Enerji 11,90 2,76 -9,02 İskenderun Demir Çelik 11,41 2,52 26,27 ??????? ??????? (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler