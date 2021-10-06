Borsada günlük işlemler (1)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,41
|3,44
|-30,10
|Acıpayam Selüloz
|15,20
|-4,22
|-10,74
|Adel Kalemcilik
|25,30
|-3,44
|-24,23
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|-2,44
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,30
|-2,37
|-35,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,84
|1,29
|9,94
|Ak Enerji
|1,87
|2,19
|-15,38
|Akbank
|5,22
|-0,95
|-22,76
|Akçansa
|14,35
|-3,63
|-10,88
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,95
|-3,47
|-18,86
|Akfen GMYO
|5,07
|5,63
|94,19
|Akın Tekstil
|29,16
|-4,20
|-8,19
|Akiş GMYO
|1,68
|-2,33
|-39,83
|Akmerkez GMYO
|36,60
|-0,65
|-40,80
|Aksa
|19,62
|-0,91
|42,02
|Aksa Enerji
|12,96
|-1,67
|74,19
|Aksigorta
|6,90
|-1,29
|-16,96
|Aksu Enerji
|11,89
|4,76
|57,54
|Alarko Carrıer
|281,10
|-3,04
|-22,67
|Alarko GMYO
|21,24
|-1,58
|-16,15
|Alarko Holding
|8,17
|-4,56
|-4,12
|Albaraka Türk
|1,80
|-0,55
|-7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,24
|-4,20
|-21,65
|Alkim Kağıt
|13,92
|-3,27
|7,54
|Alkim Kimya
|15,92
|-2,57
|13,01
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|-0,46
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|50,20
|-1,57
|0,48
|Anadolu Efes
|21,12
|-1,77
|-1,13
|Anadolu Grubu Holding
|23,46
|-0,76
|-10,20
|Anadolu Hayat Emek.
|10,16
|1,60
|26,44
|Anadolu Isuzu
|17,10
|-3,82
|-5,00
|Anadolu Sigorta
|6,17
|0,00
|-14,55
|Anel Elektrik
|2,37
|-3,66
|-25,24
|Arçelik
|32,00
|-1,48
|12,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,00
|-2,27
|-10,57
|Arena Bilgisayar
|9,35
|-2,60
|-14,24
|Armada Bilgisayar
|48,70
|-0,49
|-0,77
|Arsan Tekstil
|4,15
|-3,49
|4,12
|Arzum Ev Aletleri
|17,78
|-1,98
|-26,42
|Aselsan
|14,83
|-1,59
|-18,74
|Ata GMYO
|3,80
|-2,56
|-31,03
|Atakule GMYO
|2,81
|-6,33
|20,03
|Atlantis Yatırım Holding
|5,20
|1,36
|-6,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-1,43
|-21,14
|ATP Bilgisayar
|34,50
|-2,60
|Avrasya GMYO
|1,83
|-3,68
|-30,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|-2,47
|-25,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,81
|3,03
|13,50
|Aydem Enerji
|6,86
|-2,70
|Ayen Enerji
|4,90
|0,20
|-9,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,17
|-1,25
|61,09
|Aygaz
|16,30
|-0,49
|14,90
|Bagfaş
|21,84
|-2,06
|9,20
|Bak Ambalaj
|18,79
|-3,44
|-4,99
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|-0,77
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|3,14
|-5,14
|0,43
|Banvit
|64,65
|-1,07
|24,33
|Başkent Doğalgaz GMYO
|29,32
|1,73
|Baştaş Başkent Çimento
|9,28
|-0,22
|-46,57
|Batı Çimento
|14,21
|-1,46
|201,70
|Batısöke Çimento
|2,50
|-5,30
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|10,00
|2,04
|-5,75
|Bera Holding
|10,03
|-1,08
|-50,54
|Berkosan Yalıtım
|7,37
|-4,78
|-17,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,70
|-2,23
|41,09
|Beyaz Filo
|9,10
|1,00
|-9,72
|Bilici Yatırım
|14,95
|-7,14
|170,18
|Bim Mağazalar
|61,20
|-1,45
|-14,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|25,60
|5,35
|Birko Mensucat
|1,06
|0,95
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,23
|-2,53
|Birlik Mensucat
|2,13
|-5,75
|-38,44
|Bizim Mağazaları
|12,59
|-2,25
|-18,03
|BMS Çelik Hasır
|8,08
|0,50
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,44
|-2,84
|Borusan Mannesmann
|22,14
|-2,47
|-20,36
|Borusan Yat. Paz.
|315,70
|-1,99
|-30,50
|Bosch Fren Sistemleri
|780,90
|-2,39
|-36,50
|Bossa
|27,00
|-4,46
|51,26
|Brisa
|21,04
|-3,66
|8,66
|Burçelik
|21,62
|-1,99
|2,85
|Burçelik Vana
|21,30
|-1,30
|-57,11
|Bursa Çimento
|3,51
|-2,77
|-29,48
|Carrefoursa
|42,62
|-3,18
|-40,64
|Casa Emtia Petrol
|127,00
|-2,53
|19,81
|Ceo Event Medya
|8,44
|-0,47
|31,26
|Coca Cola İçecek
|83,45
|-1,01
|31,40
|Cosmos Yat. Holding
|10,05
|-2,43
|24,69
|Credıtwest Faktorıng
|4,70
|-1,26
|-19,93
|Çan2 Termik
|14,40
|2,78
|Çelebi
|151,20
|-3,14
|-17,16
|Çelik Halat
|6,61
|5,59
|-27,34
|Çemaş Döküm
|1,12
|-1,75
|-34,22
|Çemtaş
|12,03
|-2,59
|-23,43
|Çimbeton
|196,40
|-2,53
|-33,76
|Çimentaş
|26,20
|-2,75
|-27,54
|Çimsa
|29,82
|0,74
|67,53
|Çuhadaroğlu Metal
|7,85
|0,77
|3,19
|Dagi Giyim
|3,23
|-2,42
|-5,18
|Dagi Yatırım Holding
|11,95
|-1,73
|-7,36
|Dardanel
|2,52
|-3,08
|-52,68
|Datagate Bilgisayar
|13,22
|-1,86
|-17,94
|Demısaş Döküm
|6,44
|-2,57
|-0,55
|Denge Holding
|1,44
|-4,00
|-52,59
|Deniz GMYO
|1,88
|-4,08
|2,06
|Derimod
|9,50
|-2,06
|-2,46
|Derlüks Yatırım Holding
|4,99
|0,60
|-43,42
|Desa Deri
|8,05
|-2,78
|-17,35
|Despec Bilgisayar
|9,10
|-1,83
|-30,32
|Deva Holding
|21,62
|-3,40
|-10,14
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,62
|-2,66
|-1,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,71
|-5,04
|26,27
|Ditaş Doğan
|16,19
|-2,53
|24,48
|DO-CO
|752,50
|0,33
|19,44
|Doğan Burda
|26,40
|10,00
|17,65
|Doğan Holding
|2,55
|-2,30
|-14,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|-2,29
|-8,54
|Doğusan
|4,69
|-1,47
|7,08
|Doğuş GMYO
|9,78
|1,66
|19,71
|Doğuş Otomotiv
|31,56
|2,40
|21,74
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-3,13
|1,24
|Duran Doğan Basım
|13,50
|-1,68
|28,69
|Dyo Boya
|9,74
|-2,11
|-13,40
|Eczacıbaşı İlaç
|5,68
|-2,24
|-21,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,66
|-2,94
|32,47
|E-Data Teknoloji
|10,22
|-3,04
|Edip Gayrimenkul
|3,20
|-3,03
|-3,61
|Ege Endüstri
|1.105,90
|-2,50
|-33,57
|Ege Gübre
|163,10
|-2,45
|13,69
|Ege Profil
|25,94
|-2,77
|-32,17
|Ege Seramik
|13,93
|-0,78
|44,17
|Egeplast
|24,20
|-2,65
|-27,33
|Ekiz Kimya
|6,09
|-1,30
|-14,59
|Emek Elektrik
|2,69
|2,67
|-5,79
|Eminiş Ambalaj
|20,32
|-2,78
|-44,84
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|-1,12
|-16,77
|Enerjisa Enerji
|10,31
|-0,29
|-10,58
|Enka İnşaat
|10,03
|-0,40
|42,44
|Erbosan
|91,10
|-4,00
|124,63
|Ereğli Demir Çelik
|16,15
|0,00
|22,94
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,29
|0,00
|Ersu Gıda
|4,60
|-0,65
|-6,88
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,70
|1,79
|Escort Teknoloji
|5,26
|-0,94
|-19,94
|Esenboğa Elektrik
|28,54
|-4,10
|50,00
|Etiler Gıda
|5,10
|2,00
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,29
|-3,99
|38,50
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|-1,18
|-5,04
|Euro Yat. Ort.
|3,19
|-0,62
|-28,18
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|-2,05
|-32,75
|Europap Tezol Kağıt
|14,18
|-3,99
|Fade Gıda
|8,20
|-2,61
|57,64
|Fenerbahçe Futbol
|30,78
|-1,91
|4,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-1,28
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|98,70
|-2,57
|-19,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,65
|-3,00
|-10,59
|Ford Otosan
|152,00
|-2,06
|24,45
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|-2,27
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|21,90
|-3,69
|4,39
|Galata Wind Enerji
|4,01
|0,75
|Galatasaray Sportif
|3,26
|-1,51
|-19,51
|Garanti Bankası
|9,22
|-0,65
|-9,17
|Garanti Faktoring
|14,80
|-2,63
|32,97
|Garanti Yat. Ort.
|2,16
|-0,46
|-32,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,72
|-2,18
|13,40
|Gediz Ambalaj
|15,22
|-3,91
|13,58
|Gen İlaç
|13,82
|-0,58
|Gentaş
|2,94
|-1,67
|-34,86
|Gersan Elektrik
|5,20
|-1,52
|-15,31
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,34
|-1,70
|Global Men. Değ.
|6,07
|1,51
|1,00
|Global Yat. Holding
|1,90
|-5,00
|-45,92
|Good-Year
|7,50
|-1,70
|-5,88
|Göltaş Çimento
|36,36
|-1,57
|-11,41
|Gözde Girişim
|5,63
|-2,76
|-29,45
|GSD Denizcilik
|4,02
|6,35
|65,08
|GSD Holding
|2,65
|2,71
|5,58
|Gübre Fabrik.
|48,94
|-0,73
|-43,13
|Güler Yat. Holding
|2,61
|3,57
|-24,63
|Halk GMYO
|2,35
|-1,26
|-22,90
|Hatay Tekstil
|15,29
|-2,05
|12,13
|Hedef Girişim
|2,59
|-1,89
|2,58
|Hektaş
|8,38
|-2,56
|56,86
|HUB Girişim
|9,62
|-2,93
|-47,14
|Hürriyet Gzt.
|2,08
|-7,56
|-0,95
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|-2,06
|-12,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|53,25
|-1,02
|295,62
|İdealist GMYO
|2,07
|-2,36
|-12,77
|İhlas Ev Aletleri
|0,93
|-2,11
|-50,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-2,38
|-34,40
|İhlas Gazetecilik
|0,89
|-1,11
|-63,87
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,30
|-1,41
|35,60
|Info Yatırım
|3,79
|-2,32
|-18,85
|İntema
|33,54
|-0,18
|-15,94
|Inveo Yatırım Holding
|97,60
|-2,35
|120,71
|İpek Doğal Enerji
|11,58
|-0,77
|-11,47
|İskenderun Demir Çelik
|11,13
|0,00
|23,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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