Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,41 3,44 -30,10 Acıpayam Selüloz 15,20 -4,22 -10,74 Adel Kalemcilik 25,30 -3,44 -24,23 Adese Gayrimenkul 1,20 -2,44 -57,14 Afyon Çimento 3,30 -2,37 -35,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,84 1,29 9,94 Ak Enerji 1,87 2,19 -15,38 Akbank 5,22 -0,95 -22,76 Akçansa 14,35 -3,63 -10,88 Akdeniz Yatırım Hold. 1,95 -3,47 -18,86 Akfen GMYO 5,07 5,63 94,19 Akın Tekstil 29,16 -4,20 -8,19 Akiş GMYO 1,68 -2,33 -39,83 Akmerkez GMYO 36,60 -0,65 -40,80 Aksa 19,62 -0,91 42,02 Aksa Enerji 12,96 -1,67 74,19 Aksigorta 6,90 -1,29 -16,96 Aksu Enerji 11,89 4,76 57,54 Alarko Carrıer 281,10 -3,04 -22,67 Alarko GMYO 21,24 -1,58 -16,15 Alarko Holding 8,17 -4,56 -4,12 Albaraka Türk 1,80 -0,55 -7,22 Alcatel Lucent Teletaş 23,24 -4,20 -21,65 Alkim Kağıt 13,92 -3,27 7,54 Alkim Kimya 15,92 -2,57 13,01 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 -0,46 -1,83 Altınyunus Çeşme 50,20 -1,57 0,48 Anadolu Efes 21,12 -1,77 -1,13 Anadolu Grubu Holding 23,46 -0,76 -10,20 Anadolu Hayat Emek. 10,16 1,60 26,44 Anadolu Isuzu 17,10 -3,82 -5,00 Anadolu Sigorta 6,17 0,00 -14,55 Anel Elektrik 2,37 -3,66 -25,24 Arçelik 32,00 -1,48 12,44 ARD Bilişim Teknolojileri 43,00 -2,27 -10,57 Arena Bilgisayar 9,35 -2,60 -14,24 Armada Bilgisayar 48,70 -0,49 -0,77 Arsan Tekstil 4,15 -3,49 4,12 Arzum Ev Aletleri 17,78 -1,98 -26,42 Aselsan 14,83 -1,59 -18,74 Ata GMYO 3,80 -2,56 -31,03 Atakule GMYO 2,81 -6,33 20,03 Atlantis Yatırım Holding 5,20 1,36 -6,47 Atlas Yat. Ort. 1,38 -1,43 -21,14 ATP Bilgisayar 34,50 -2,60 Avrasya GMYO 1,83 -3,68 -30,14 Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 -2,47 -25,94 Avrupa Yatırım Holding 6,81 3,03 13,50 Aydem Enerji 6,86 -2,70 Ayen Enerji 4,90 0,20 -9,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,17 -1,25 61,09 Aygaz 16,30 -0,49 14,90 Bagfaş 21,84 -2,06 9,20 Bak Ambalaj 18,79 -3,44 -4,99 Balatacılar Balatacılık 9,00 -0,77 9,22 Bantaş Ambalaj 3,14 -5,14 0,43 Banvit 64,65 -1,07 24,33 Başkent Doğalgaz GMYO 29,32 1,73 Baştaş Başkent Çimento 9,28 -0,22 -46,57 Batı Çimento 14,21 -1,46 201,70 Batısöke Çimento 2,50 -5,30 2,46 Bayrak Taban Sanayi 10,00 2,04 -5,75 Bera Holding 10,03 -1,08 -50,54 Berkosan Yalıtım 7,37 -4,78 -17,38 Beşiktaş Futbol Yat. 5,70 -2,23 41,09 Beyaz Filo 9,10 1,00 -9,72 Bilici Yatırım 14,95 -7,14 170,18 Bim Mağazalar 61,20 -1,45 -14,16 Biotrend Çevre ve Enerji 25,60 5,35 Birko Mensucat 1,06 0,95 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,23 -2,53 Birlik Mensucat 2,13 -5,75 -38,44 Bizim Mağazaları 12,59 -2,25 -18,03 BMS Çelik Hasır 8,08 0,50 Boğaziçi Beton Sanayi 4,44 -2,84 Borusan Mannesmann 22,14 -2,47 -20,36 Borusan Yat. Paz. 315,70 -1,99 -30,50 Bosch Fren Sistemleri 780,90 -2,39 -36,50 Bossa 27,00 -4,46 51,26 Brisa 21,04 -3,66 8,66 Burçelik 21,62 -1,99 2,85 Burçelik Vana 21,30 -1,30 -57,11 Bursa Çimento 3,51 -2,77 -29,48 Carrefoursa 42,62 -3,18 -40,64 Casa Emtia Petrol 127,00 -2,53 19,81 Ceo Event Medya 8,44 -0,47 31,26 Coca Cola İçecek 83,45 -1,01 31,40 Cosmos Yat. Holding 10,05 -2,43 24,69 Credıtwest Faktorıng 4,70 -1,26 -19,93 Çan2 Termik 14,40 2,78 Çelebi 151,20 -3,14 -17,16 Çelik Halat 6,61 5,59 -27,34 Çemaş Döküm 1,12 -1,75 -34,22 Çemtaş 12,03 -2,59 -23,43 Çimbeton 196,40 -2,53 -33,76 Çimentaş 26,20 -2,75 -27,54 Çimsa 29,82 0,74 67,53 Çuhadaroğlu Metal 7,85 0,77 3,19 Dagi Giyim 3,23 -2,42 -5,18 Dagi Yatırım Holding 11,95 -1,73 -7,36 Dardanel 2,52 -3,08 -52,68 Datagate Bilgisayar 13,22 -1,86 -17,94 Demısaş Döküm 6,44 -2,57 -0,55 Denge Holding 1,44 -4,00 -52,59 Deniz GMYO 1,88 -4,08 2,06 Derimod 9,50 -2,06 -2,46 Derlüks Yatırım Holding 4,99 0,60 -43,42 Desa Deri 8,05 -2,78 -17,35 Despec Bilgisayar 9,10 -1,83 -30,32 Deva Holding 21,62 -3,40 -10,14 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,62 -2,66 -1,44 Diriteks Diriliş Tekstil 4,71 -5,04 26,27 Ditaş Doğan 16,19 -2,53 24,48 DO-CO 752,50 0,33 19,44 Doğan Burda 26,40 10,00 17,65 Doğan Holding 2,55 -2,30 -14,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -2,29 -8,54 Doğusan 4,69 -1,47 7,08 Doğuş GMYO 9,78 1,66 19,71 Doğuş Otomotiv 31,56 2,40 21,74 Döktaş Dökümcülük 31,00 -3,13 1,24 Duran Doğan Basım 13,50 -1,68 28,69 Dyo Boya 9,74 -2,11 -13,40 Eczacıbaşı İlaç 5,68 -2,24 -21,13 Eczacıbaşı Yatırım 35,66 -2,94 32,47 E-Data Teknoloji 10,22 -3,04 Edip Gayrimenkul 3,20 -3,03 -3,61 Ege Endüstri 1.105,90 -2,50 -33,57 Ege Gübre 163,10 -2,45 13,69 Ege Profil 25,94 -2,77 -32,17 Ege Seramik 13,93 -0,78 44,17 Egeplast 24,20 -2,65 -27,33 Ekiz Kimya 6,09 -1,30 -14,59 Emek Elektrik 2,69 2,67 -5,79 Eminiş Ambalaj 20,32 -2,78 -44,84 Emlak Konut GMYO 1,76 -1,12 -16,77 Enerjisa Enerji 10,31 -0,29 -10,58 Enka İnşaat 10,03 -0,40 42,44 Erbosan 91,10 -4,00 124,63 Ereğli Demir Çelik 16,15 0,00 22,94 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,29 0,00 Ersu Gıda 4,60 -0,65 -6,88 Escar Turizm Taşımacılık 22,70 1,79 Escort Teknoloji 5,26 -0,94 -19,94 Esenboğa Elektrik 28,54 -4,10 50,00 Etiler Gıda 5,10 2,00 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 5,29 -3,99 38,50 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 -1,18 -5,04 Euro Yat. Ort. 3,19 -0,62 -28,18 Euro Yatırım Holding 1,91 -2,05 -32,75 Europap Tezol Kağıt 14,18 -3,99 Fade Gıda 8,20 -2,61 57,64 Fenerbahçe Futbol 30,78 -1,91 4,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -1,28 -21,64 F-M İzmit Piston 98,70 -2,57 -19,49 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,65 -3,00 -10,59 Ford Otosan 152,00 -2,06 24,45 Formet Metal ve Cam 1,29 -2,27 -47,42 Frigo Pak Gıda 21,90 -3,69 4,39 Galata Wind Enerji 4,01 0,75 Galatasaray Sportif 3,26 -1,51 -19,51 Garanti Bankası 9,22 -0,65 -9,17 Garanti Faktoring 14,80 -2,63 32,97 Garanti Yat. Ort. 2,16 -0,46 -32,83 Gedik Y. Men. Değ. 6,72 -2,18 13,40 Gediz Ambalaj 15,22 -3,91 13,58 Gen İlaç 13,82 -0,58 Gentaş 2,94 -1,67 -34,86 Gersan Elektrik 5,20 -1,52 -15,31 Girişim Elektrik Sanayi 24,34 -1,70 Global Men. Değ. 6,07 1,51 1,00 Global Yat. Holding 1,90 -5,00 -45,92 Good-Year 7,50 -1,70 -5,88 Göltaş Çimento 36,36 -1,57 -11,41 Gözde Girişim 5,63 -2,76 -29,45 GSD Denizcilik 4,02 6,35 65,08 GSD Holding 2,65 2,71 5,58 Gübre Fabrik. 48,94 -0,73 -43,13 Güler Yat. Holding 2,61 3,57 -24,63 Halk GMYO 2,35 -1,26 -22,90 Hatay Tekstil 15,29 -2,05 12,13 Hedef Girişim 2,59 -1,89 2,58 Hektaş 8,38 -2,56 56,86 HUB Girişim 9,62 -2,93 -47,14 Hürriyet Gzt. 2,08 -7,56 -0,95 ICBC Turkey Bank 5,70 -2,06 -12,31 İdeal Finansal Teknolojiler 53,25 -1,02 295,62 İdealist GMYO 2,07 -2,36 -12,77 İhlas Ev Aletleri 0,93 -2,11 -50,08 İhlas Gayrimenkul 0,82 -2,38 -34,40 İhlas Gazetecilik 0,89 -1,11 -63,87 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,78 0,00 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,30 -1,41 35,60 Info Yatırım 3,79 -2,32 -18,85 İntema 33,54 -0,18 -15,94 Inveo Yatırım Holding 97,60 -2,35 120,71 İpek Doğal Enerji 11,58 -0,77 -11,47 İskenderun Demir Çelik 11,13 0,00 23,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler