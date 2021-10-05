Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,23 -2,97 -32,43 Acıpayam Selüloz 15,87 -1,31 -6,80 Adel Kalemcilik 26,20 0,46 -21,53 Adese Gayrimenkul 1,23 1,65 -56,07 Afyon Çimento 3,38 -0,88 -33,86 AGESA Hayat Emeklilik 18,60 1,03 8,54 Ak Enerji 1,83 4,57 -17,19 Akbank 5,27 -0,19 -22,02 Akçansa 14,89 -1,91 -7,53 Akdeniz Yatırım Hold. 2,02 -0,98 -15,94 Akfen GMYO 4,80 1,48 83,85 Akın Tekstil 30,44 -1,17 -4,16 Akiş GMYO 1,72 -1,15 -38,40 Akmerkez GMYO 36,84 -0,11 -40,41 Aksa 19,80 -1,39 43,33 Aksa Enerji 13,18 -0,90 77,15 Aksigorta 6,99 -0,29 -15,88 Aksu Enerji 11,35 1,70 50,39 Alarko Carrıer 289,90 -2,72 -20,25 Alarko GMYO 21,58 -0,92 -14,81 Alarko Holding 8,56 0,71 0,45 Albaraka Türk 1,81 9,70 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 24,26 -0,41 -18,21 Alkim Kağıt 14,39 -1,10 11,17 Alkim Kimya 16,34 1,11 15,99 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,16 0,93 -1,37 Altınyunus Çeşme 51,00 -2,02 2,08 Anadolu Efes 21,50 -0,92 0,65 Anadolu Grubu Holding 23,64 -0,08 -9,51 Anadolu Hayat Emek. 10,00 0,00 24,45 Anadolu Isuzu 17,78 5,33 -1,22 Anadolu Sigorta 6,17 0,00 -14,55 Anel Elektrik 2,46 -1,99 -22,40 Arçelik 32,48 -1,10 14,13 ARD Bilişim Teknolojileri 44,00 -1,03 -8,49 Arena Bilgisayar 9,60 -3,90 -11,95 Armada Bilgisayar 48,94 -2,04 -0,29 Arsan Tekstil 4,30 -0,46 7,88 Arzum Ev Aletleri 18,14 -1,20 -24,93 Aselsan 15,07 -0,99 -17,42 Ata GMYO 3,90 -1,27 -29,22 Atakule GMYO 3,00 -2,91 28,14 Atlantis Yatırım Holding 5,13 0,59 -7,73 Atlas Yat. Ort. 1,40 -0,71 -20,00 ATP Bilgisayar 35,42 -2,10 Avrasya GMYO 1,90 -1,04 -27,46 Avrasya Petrol ve Tur. 2,43 -2,41 -24,06 Avrupa Yatırım Holding 6,61 2,32 10,17 Aydem Enerji 7,05 -1,54 Ayen Enerji 4,89 -1,61 -9,61 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 -0,54 63,13 Aygaz 16,38 2,06 15,46 Bagfaş 22,30 1,36 11,50 Bak Ambalaj 19,46 -2,31 -1,60 Balatacılar Balatacılık 9,07 9,81 10,07 Bantaş Ambalaj 3,31 -3,50 5,86 Banvit 65,35 -0,31 25,67 Başkent Doğalgaz GMYO 28,82 -0,62 Baştaş Başkent Çimento 9,30 -1,06 -46,46 Batı Çimento 14,42 1,48 206,16 Batısöke Çimento 2,64 -8,97 8,20 Bayrak Taban Sanayi 9,80 -2,49 -7,63 Bera Holding 10,14 -1,65 -50,00 Berkosan Yalıtım 7,74 -3,25 -13,23 Beşiktaş Futbol Yat. 5,83 0,17 44,31 Beyaz Filo 9,01 0,67 -10,61 Bilici Yatırım 16,10 -3,54 190,96 Bim Mağazalar 62,10 -0,40 -12,90 Biotrend Çevre ve Enerji 24,30 -10,00 Birko Mensucat 1,05 -2,78 -5,41 Birleşim Mühendislik 9,47 -1,76 Birlik Mensucat 2,26 -0,44 -34,68 Bizim Mağazaları 12,88 -0,92 -16,15 BMS Çelik Hasır 8,04 -1,35 Boğaziçi Beton Sanayi 4,57 -2,35 Borusan Mannesmann 22,70 -1,99 -18,35 Borusan Yat. Paz. 322,10 -2,69 -29,10 Bosch Fren Sistemleri 800,00 -0,88 -34,94 Bossa 28,26 1,87 58,32 Brisa 21,84 -2,15 12,79 Burçelik 22,06 -0,99 4,95 Burçelik Vana 21,58 -0,92 -56,54 Bursa Çimento 3,61 0,00 -27,48 Carrefoursa 44,02 -4,26 -38,69 Casa Emtia Petrol 130,30 -0,38 22,92 Ceo Event Medya 8,48 -2,08 31,88 Coca Cola İçecek 84,30 0,30 32,74 Cosmos Yat. Holding 10,30 -3,83 27,79 Credıtwest Faktorıng 4,76 -5,56 -18,91 Çan2 Termik 14,01 0,07 Çelebi 156,10 0,06 -14,48 Çelik Halat 6,26 0,48 -31,19 Çemaş Döküm 1,14 0,00 -33,04 Çemtaş 12,35 -2,22 -21,39 Çimbeton 201,50 -0,74 -32,04 Çimentaş 26,94 -0,07 -25,50 Çimsa 29,60 1,51 66,29 Çuhadaroğlu Metal 7,79 2,50 2,40 Dagi Giyim 3,31 -1,78 -2,83 Dagi Yatırım Holding 12,16 -1,14 -5,74 Dardanel 2,60 -2,26 -51,17 Datagate Bilgisayar 13,47 -1,61 -16,39 Demısaş Döküm 6,61 0,92 2,08 Denge Holding 1,50 -3,23 -50,62 Deniz GMYO 1,96 -0,51 6,40 Derimod 9,70 -0,21 -0,41 Derlüks Yatırım Holding 4,96 3,33 -43,76 Desa Deri 8,28 -0,84 -14,99 Despec Bilgisayar 9,27 -1,49 -29,02 Deva Holding 22,38 -1,58 -6,98 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,91 -1,89 1,25 Diriteks Diriliş Tekstil 4,96 4,42 32,98 Ditaş Doğan 16,61 1,28 27,71 DO-CO 750,00 0,00 19,05 Doğan Burda 24,00 5,82 6,95 Doğan Holding 2,61 0,77 -12,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 -3,11 -6,40 Doğusan 4,76 -2,46 8,68 Doğuş GMYO 9,62 -5,22 17,75 Doğuş Otomotiv 30,82 -1,97 18,89 Döktaş Dökümcülük 32,00 -4,19 4,51 Duran Doğan Basım 13,73 -2,21 30,89 Dyo Boya 9,95 -1,29 -11,53 Eczacıbaşı İlaç 5,81 0,17 -19,33 Eczacıbaşı Yatırım 36,74 0,33 36,48 E-Data Teknoloji 10,54 0,76 Edip Gayrimenkul 3,30 -0,90 -0,60 Ege Endüstri 1.134,30 -1,20 -31,87 Ege Gübre 167,20 -3,63 16,55 Ege Profil 26,68 -0,74 -30,23 Ege Seramik 14,04 0,14 45,30 Egeplast 24,86 -1,97 -25,35 Ekiz Kimya 6,17 -0,48 -13,46 Emek Elektrik 2,62 -3,68 -8,24 Eminiş Ambalaj 20,90 9,94 -43,27 Emlak Konut GMYO 1,78 -0,56 -15,82 Enerjisa Enerji 10,34 -0,10 -10,32 Enka İnşaat 10,07 0,40 43,00 Erbosan 94,90 0,69 134,00 Ereğli Demir Çelik 16,15 -1,10 22,94 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,29 -2,08 Ersu Gıda 4,63 4,04 -6,28 Escar Turizm Taşımacılık 22,30 -2,96 Escort Teknoloji 5,31 -2,03 -19,18 Esenboğa Elektrik 29,76 -2,43 56,42 Etiler Gıda 5,00 -0,99 25,63 Euro Kapital Yat. Ort. 5,51 -4,34 44,26 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -1,73 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,21 1,26 -27,73 Euro Yatırım Holding 1,95 -1,52 -31,34 Europap Tezol Kağıt 14,77 -1,20 Fade Gıda 8,42 -1,75 61,87 Fenerbahçe Futbol 31,38 -1,07 6,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 -1,27 -20,62 F-M İzmit Piston 101,30 -2,22 -17,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,01 -1,56 -7,83 Ford Otosan 155,20 -3,00 27,07 Formet Metal ve Cam 1,32 -7,69 -46,19 Frigo Pak Gıda 22,74 2,16 8,39 Galata Wind Enerji 3,98 -5,01 Galatasaray Sportif 3,31 2,48 -18,27 Garanti Bankası 9,28 0,65 -8,58 Garanti Faktoring 15,20 7,42 36,57 Garanti Yat. Ort. 2,17 -0,91 -32,52 Gedik Y. Men. Değ. 6,87 -1,01 15,93 Gediz Ambalaj 15,84 -3,12 18,21 Gen İlaç 13,90 0,58 Gentaş 2,99 -0,99 -33,75 Gersan Elektrik 5,28 -1,68 -14,01 Girişim Elektrik Sanayi 24,76 -0,16 Global Men. Değ. 5,98 -0,66 -0,50 Global Yat. Holding 2,00 -1,96 -43,07 Good-Year 7,63 -0,91 -4,25 Göltaş Çimento 36,94 -2,28 -10,00 Gözde Girişim 5,79 0,52 -27,44 GSD Denizcilik 3,78 2,72 55,23 GSD Holding 2,58 -0,39 2,79 Gübre Fabrik. 49,30 -1,60 -42,71 Güler Yat. Holding 2,52 0,00 -27,22 Halk GMYO 2,38 -0,83 -21,91 Hatay Tekstil 15,61 -0,06 14,48 Hedef Girişim 2,64 -0,75 4,56 Hektaş 8,60 -1,04 60,98 HUB Girişim 9,91 -1,88 -45,55 Hürriyet Gzt. 2,25 -10,00 7,14 ICBC Turkey Bank 5,82 1,22 -10,46 İdeal Finansal Teknolojiler 53,80 -2,54 299,70 İdealist GMYO 2,12 -2,75 -10,66 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,84 -1,18 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,90 -3,23 -63,47 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,78 -2,50 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,39 2,08 37,54 Info Yatırım 3,88 -2,27 -16,93 İntema 33,60 -1,98 -15,79 Inveo Yatırım Holding 99,95 -1,53 126,03 İpek Doğal Enerji 11,67 0,43 -10,78 İskenderun Demir Çelik 11,13 -2,02 23,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler