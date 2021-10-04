Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,39 -1,28 -30,36 Acıpayam Selüloz 16,08 -0,31 -5,57 Adel Kalemcilik 26,08 1,72 -21,89 Adese Gayrimenkul 1,21 0,83 -56,79 Afyon Çimento 3,41 1,19 -33,27 AGESA Hayat Emeklilik 18,41 2,91 7,43 Ak Enerji 1,75 3,55 -20,81 Akbank 5,28 -0,38 -21,87 Akçansa 15,18 7,66 -5,73 Akdeniz Yatırım Hold. 2,04 -0,97 -15,11 Akfen GMYO 4,73 3,73 81,17 Akın Tekstil 30,80 0,65 -3,02 Akiş GMYO 1,74 1,16 -37,69 Akmerkez GMYO 36,88 1,26 -40,34 Aksa 20,08 -1,57 45,35 Aksa Enerji 13,30 -2,06 78,76 Aksigorta 7,01 0,14 -15,63 Aksu Enerji 11,16 -6,92 47,87 Alarko Carrıer 298,00 0,27 -18,02 Alarko GMYO 21,78 2,64 -14,02 Alarko Holding 8,50 -0,47 -0,25 Albaraka Türk 1,65 -0,60 -14,95 Alcatel Lucent Teletaş 24,36 9,93 -17,87 Alkim Kağıt 14,55 0,97 12,41 Alkim Kimya 16,16 -0,19 14,72 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,14 9,74 -2,28 Altınyunus Çeşme 52,05 -0,67 4,18 Anadolu Efes 21,70 2,17 1,59 Anadolu Grubu Holding 23,66 0,25 -9,43 Anadolu Hayat Emek. 10,00 5,71 24,45 Anadolu Isuzu 16,88 -2,60 -6,22 Anadolu Sigorta 6,17 2,15 -14,55 Anel Elektrik 2,51 1,21 -20,82 Arçelik 32,84 0,55 15,40 ARD Bilişim Teknolojileri 44,46 -1,85 -7,53 Arena Bilgisayar 9,99 3,42 -8,37 Armada Bilgisayar 49,96 -0,08 1,79 Arsan Tekstil 4,32 0,23 8,38 Arzum Ev Aletleri 18,36 2,00 -24,02 Aselsan 15,22 1,06 -16,60 Ata GMYO 3,95 -4,36 -28,31 Atakule GMYO 3,09 9,96 31,99 Atlantis Yatırım Holding 5,10 2,00 -8,27 Atlas Yat. Ort. 1,41 -2,76 -19,43 ATP Bilgisayar 36,18 -2,11 Avrasya GMYO 1,92 1,05 -26,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,49 5,06 -22,19 Avrupa Yatırım Holding 6,46 6,25 7,67 Aydem Enerji 7,16 3,47 Ayen Enerji 4,97 5,07 -8,13 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,50 -0,22 64,01 Aygaz 16,05 4,36 13,14 Bagfaş 22,00 3,29 10,00 Bak Ambalaj 19,92 0,15 0,73 Balatacılar Balatacılık 8,26 -7,19 0,24 Bantaş Ambalaj 3,43 0,59 9,70 Banvit 65,55 -1,21 26,06 Başkent Doğalgaz GMYO 29,00 2,47 Baştaş Başkent Çimento 9,40 1,08 -45,88 Batı Çimento 14,21 -0,49 201,70 Batısöke Çimento 2,90 -1,69 18,85 Bayrak Taban Sanayi 10,05 2,03 -5,28 Bera Holding 10,31 -1,34 -49,16 Berkosan Yalıtım 8,00 -0,62 -10,31 Beşiktaş Futbol Yat. 5,82 -2,35 44,06 Beyaz Filo 8,95 -0,44 -11,20 Bilici Yatırım 16,69 0,48 201,63 Bim Mağazalar 62,35 -1,34 -12,55 Biotrend Çevre ve Enerji 27,00 -10,00 Birko Mensucat 1,08 0,93 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,64 -0,21 Birlik Mensucat 2,27 -1,30 -34,39 Bizim Mağazaları 13,00 -1,74 -15,36 BMS Çelik Hasır 8,15 -0,73 Boğaziçi Beton Sanayi 4,68 -1,47 Borusan Mannesmann 23,16 0,43 -16,69 Borusan Yat. Paz. 331,00 -0,60 -27,14 Bosch Fren Sistemleri 807,10 -0,31 -34,37 Bossa 27,74 -0,43 55,41 Brisa 22,32 -0,45 15,27 Burçelik 22,28 -0,27 5,99 Burçelik Vana 21,78 -0,55 -56,14 Bursa Çimento 3,61 1,40 -27,48 Carrefoursa 45,98 -4,84 -35,96 Casa Emtia Petrol 130,80 0,77 23,40 Ceo Event Medya 8,66 2,49 34,68 Coca Cola İçecek 84,05 -0,77 32,34 Cosmos Yat. Holding 10,71 -1,47 32,88 Credıtwest Faktorıng 5,04 9,80 -14,14 Çan2 Termik 14,00 1,16 Çelebi 156,00 -0,95 -14,53 Çelik Halat 6,23 0,65 -31,52 Çemaş Döküm 1,14 -0,87 -33,04 Çemtaş 12,63 0,24 -19,61 Çimbeton 203,00 0,00 -31,53 Çimentaş 26,96 0,60 -25,44 Çimsa 29,16 3,92 63,82 Çuhadaroğlu Metal 7,60 2,29 -0,10 Dagi Giyim 3,37 1,20 -1,07 Dagi Yatırım Holding 12,30 0,00 -4,65 Dardanel 2,66 0,38 -50,05 Datagate Bilgisayar 13,69 2,24 -15,02 Demısaş Döküm 6,55 1,08 1,15 Denge Holding 1,55 6,90 -48,97 Deniz GMYO 1,97 1,55 6,95 Derimod 9,72 -1,02 -0,21 Derlüks Yatırım Holding 4,80 -2,04 -45,58 Desa Deri 8,35 0,00 -14,27 Despec Bilgisayar 9,41 3,18 -27,95 Deva Holding 22,74 -0,61 -5,48 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,12 0,63 3,20 Diriteks Diriliş Tekstil 4,75 -7,05 27,35 Ditaş Doğan 16,40 -0,49 26,10 DO-CO 750,00 4,22 19,05 Doğan Burda 22,68 -1,13 1,07 Doğan Holding 2,59 2,37 -13,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,25 -2,60 -3,39 Doğusan 4,88 -0,81 11,42 Doğuş GMYO 10,15 -5,76 24,24 Doğuş Otomotiv 31,44 -5,87 21,28 Döktaş Dökümcülük 33,40 7,05 9,08 Duran Doğan Basım 14,04 2,71 33,84 Dyo Boya 10,08 0,00 -10,38 Eczacıbaşı İlaç 5,80 0,00 -19,47 Eczacıbaşı Yatırım 36,62 -1,51 36,04 E-Data Teknoloji 10,46 -2,97 Edip Gayrimenkul 3,33 0,30 0,30 Ege Endüstri 1.148,10 -0,79 -31,04 Ege Gübre 173,50 5,66 20,94 Ege Profil 26,88 -0,52 -29,71 Ege Seramik 14,02 1,01 45,10 Egeplast 25,36 1,68 -23,84 Ekiz Kimya 6,20 1,64 -13,04 Emek Elektrik 2,72 5,02 -4,74 Eminiş Ambalaj 19,01 3,26 -48,40 Emlak Konut GMYO 1,79 1,13 -15,35 Enerjisa Enerji 10,35 0,29 -10,24 Enka İnşaat 10,03 -0,59 42,44 Erbosan 94,25 -1,98 132,40 Ereğli Demir Çelik 16,33 -2,04 24,31 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,36 -2,61 Ersu Gıda 4,45 2,30 -9,92 Escar Turizm Taşımacılık 22,98 1,77 Escort Teknoloji 5,42 0,18 -17,50 Esenboğa Elektrik 30,50 -0,26 60,31 Etiler Gıda 5,05 -0,98 26,88 Euro Kapital Yat. Ort. 5,76 -2,37 50,80 Euro Trend Yat. Ort. 3,46 -0,86 -2,21 Euro Yat. Ort. 3,17 -5,93 -28,63 Euro Yatırım Holding 1,98 -1,00 -30,28 Europap Tezol Kağıt 14,95 0,27 Fade Gıda 8,57 3,25 64,75 Fenerbahçe Futbol 31,72 -3,70 7,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 -0,42 -19,60 F-M İzmit Piston 103,60 0,00 -15,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,20 -0,73 -6,37 Ford Otosan 160,00 -1,66 31,00 Formet Metal ve Cam 1,43 10,00 -41,71 Frigo Pak Gıda 22,26 3,73 6,10 Galata Wind Enerji 4,19 7,99 Galatasaray Sportif 3,23 -1,22 -20,25 Garanti Bankası 9,22 -0,65 -9,17 Garanti Faktoring 14,15 9,95 27,13 Garanti Yat. Ort. 2,19 -0,90 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 6,94 0,73 17,11 Gediz Ambalaj 16,35 2,64 22,01 Gen İlaç 13,82 -0,43 Gentaş 3,02 0,33 -33,09 Gersan Elektrik 5,37 0,94 -12,54 Girişim Elektrik Sanayi 24,80 0,08 Global Men. Değ. 6,02 0,17 0,17 Global Yat. Holding 2,04 -2,39 -41,93 Good-Year 7,70 -1,66 -3,37 Göltaş Çimento 37,80 2,27 -7,90 Gözde Girişim 5,76 0,52 -27,82 GSD Denizcilik 3,68 5,75 51,12 GSD Holding 2,59 -0,77 3,19 Gübre Fabrik. 50,10 2,08 -41,78 Güler Yat. Holding 2,52 -0,40 -27,22 Halk GMYO 2,40 -1,64 -21,26 Hatay Tekstil 15,62 -0,95 14,55 Hedef Girişim 2,66 -1,12 5,35 Hektaş 8,69 1,88 62,66 HUB Girişim 10,10 0,10 -44,51 Hürriyet Gzt. 2,50 1,21 19,05 ICBC Turkey Bank 5,75 -2,21 -11,54 İdeal Finansal Teknolojiler 55,20 2,51 310,10 İdealist GMYO 2,18 -0,91 -8,13 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,93 2,20 -62,25 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,80 2,56 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,26 0,00 34,74 Info Yatırım 3,97 -1,49 -15,00 İntema 34,28 -1,44 -14,09 Inveo Yatırım Holding 101,50 -0,78 129,53 İpek Doğal Enerji 11,62 -0,60 -11,16 İskenderun Demir Çelik 11,36 -0,35 25,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler