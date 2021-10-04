Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,39
|-1,28
|-30,36
|Acıpayam Selüloz
|16,08
|-0,31
|-5,57
|Adel Kalemcilik
|26,08
|1,72
|-21,89
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,41
|1,19
|-33,27
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,41
|2,91
|7,43
|Ak Enerji
|1,75
|3,55
|-20,81
|Akbank
|5,28
|-0,38
|-21,87
|Akçansa
|15,18
|7,66
|-5,73
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,04
|-0,97
|-15,11
|Akfen GMYO
|4,73
|3,73
|81,17
|Akın Tekstil
|30,80
|0,65
|-3,02
|Akiş GMYO
|1,74
|1,16
|-37,69
|Akmerkez GMYO
|36,88
|1,26
|-40,34
|Aksa
|20,08
|-1,57
|45,35
|Aksa Enerji
|13,30
|-2,06
|78,76
|Aksigorta
|7,01
|0,14
|-15,63
|Aksu Enerji
|11,16
|-6,92
|47,87
|Alarko Carrıer
|298,00
|0,27
|-18,02
|Alarko GMYO
|21,78
|2,64
|-14,02
|Alarko Holding
|8,50
|-0,47
|-0,25
|Albaraka Türk
|1,65
|-0,60
|-14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,36
|9,93
|-17,87
|Alkim Kağıt
|14,55
|0,97
|12,41
|Alkim Kimya
|16,16
|-0,19
|14,72
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,14
|9,74
|-2,28
|Altınyunus Çeşme
|52,05
|-0,67
|4,18
|Anadolu Efes
|21,70
|2,17
|1,59
|Anadolu Grubu Holding
|23,66
|0,25
|-9,43
|Anadolu Hayat Emek.
|10,00
|5,71
|24,45
|Anadolu Isuzu
|16,88
|-2,60
|-6,22
|Anadolu Sigorta
|6,17
|2,15
|-14,55
|Anel Elektrik
|2,51
|1,21
|-20,82
|Arçelik
|32,84
|0,55
|15,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,46
|-1,85
|-7,53
|Arena Bilgisayar
|9,99
|3,42
|-8,37
|Armada Bilgisayar
|49,96
|-0,08
|1,79
|Arsan Tekstil
|4,32
|0,23
|8,38
|Arzum Ev Aletleri
|18,36
|2,00
|-24,02
|Aselsan
|15,22
|1,06
|-16,60
|Ata GMYO
|3,95
|-4,36
|-28,31
|Atakule GMYO
|3,09
|9,96
|31,99
|Atlantis Yatırım Holding
|5,10
|2,00
|-8,27
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|-2,76
|-19,43
|ATP Bilgisayar
|36,18
|-2,11
|Avrasya GMYO
|1,92
|1,05
|-26,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,49
|5,06
|-22,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,46
|6,25
|7,67
|Aydem Enerji
|7,16
|3,47
|Ayen Enerji
|4,97
|5,07
|-8,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,50
|-0,22
|64,01
|Aygaz
|16,05
|4,36
|13,14
|Bagfaş
|22,00
|3,29
|10,00
|Bak Ambalaj
|19,92
|0,15
|0,73
|Balatacılar Balatacılık
|8,26
|-7,19
|0,24
|Bantaş Ambalaj
|3,43
|0,59
|9,70
|Banvit
|65,55
|-1,21
|26,06
|Başkent Doğalgaz GMYO
|29,00
|2,47
|Baştaş Başkent Çimento
|9,40
|1,08
|-45,88
|Batı Çimento
|14,21
|-0,49
|201,70
|Batısöke Çimento
|2,90
|-1,69
|18,85
|Bayrak Taban Sanayi
|10,05
|2,03
|-5,28
|Bera Holding
|10,31
|-1,34
|-49,16
|Berkosan Yalıtım
|8,00
|-0,62
|-10,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,82
|-2,35
|44,06
|Beyaz Filo
|8,95
|-0,44
|-11,20
|Bilici Yatırım
|16,69
|0,48
|201,63
|Bim Mağazalar
|62,35
|-1,34
|-12,55
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,00
|-10,00
|Birko Mensucat
|1,08
|0,93
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,64
|-0,21
|Birlik Mensucat
|2,27
|-1,30
|-34,39
|Bizim Mağazaları
|13,00
|-1,74
|-15,36
|BMS Çelik Hasır
|8,15
|-0,73
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,68
|-1,47
|Borusan Mannesmann
|23,16
|0,43
|-16,69
|Borusan Yat. Paz.
|331,00
|-0,60
|-27,14
|Bosch Fren Sistemleri
|807,10
|-0,31
|-34,37
|Bossa
|27,74
|-0,43
|55,41
|Brisa
|22,32
|-0,45
|15,27
|Burçelik
|22,28
|-0,27
|5,99
|Burçelik Vana
|21,78
|-0,55
|-56,14
|Bursa Çimento
|3,61
|1,40
|-27,48
|Carrefoursa
|45,98
|-4,84
|-35,96
|Casa Emtia Petrol
|130,80
|0,77
|23,40
|Ceo Event Medya
|8,66
|2,49
|34,68
|Coca Cola İçecek
|84,05
|-0,77
|32,34
|Cosmos Yat. Holding
|10,71
|-1,47
|32,88
|Credıtwest Faktorıng
|5,04
|9,80
|-14,14
|Çan2 Termik
|14,00
|1,16
|Çelebi
|156,00
|-0,95
|-14,53
|Çelik Halat
|6,23
|0,65
|-31,52
|Çemaş Döküm
|1,14
|-0,87
|-33,04
|Çemtaş
|12,63
|0,24
|-19,61
|Çimbeton
|203,00
|0,00
|-31,53
|Çimentaş
|26,96
|0,60
|-25,44
|Çimsa
|29,16
|3,92
|63,82
|Çuhadaroğlu Metal
|7,60
|2,29
|-0,10
|Dagi Giyim
|3,37
|1,20
|-1,07
|Dagi Yatırım Holding
|12,30
|0,00
|-4,65
|Dardanel
|2,66
|0,38
|-50,05
|Datagate Bilgisayar
|13,69
|2,24
|-15,02
|Demısaş Döküm
|6,55
|1,08
|1,15
|Denge Holding
|1,55
|6,90
|-48,97
|Deniz GMYO
|1,97
|1,55
|6,95
|Derimod
|9,72
|-1,02
|-0,21
|Derlüks Yatırım Holding
|4,80
|-2,04
|-45,58
|Desa Deri
|8,35
|0,00
|-14,27
|Despec Bilgisayar
|9,41
|3,18
|-27,95
|Deva Holding
|22,74
|-0,61
|-5,48
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,12
|0,63
|3,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,75
|-7,05
|27,35
|Ditaş Doğan
|16,40
|-0,49
|26,10
|DO-CO
|750,00
|4,22
|19,05
|Doğan Burda
|22,68
|-1,13
|1,07
|Doğan Holding
|2,59
|2,37
|-13,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|-2,60
|-3,39
|Doğusan
|4,88
|-0,81
|11,42
|Doğuş GMYO
|10,15
|-5,76
|24,24
|Doğuş Otomotiv
|31,44
|-5,87
|21,28
|Döktaş Dökümcülük
|33,40
|7,05
|9,08
|Duran Doğan Basım
|14,04
|2,71
|33,84
|Dyo Boya
|10,08
|0,00
|-10,38
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|0,00
|-19,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,62
|-1,51
|36,04
|E-Data Teknoloji
|10,46
|-2,97
|Edip Gayrimenkul
|3,33
|0,30
|0,30
|Ege Endüstri
|1.148,10
|-0,79
|-31,04
|Ege Gübre
|173,50
|5,66
|20,94
|Ege Profil
|26,88
|-0,52
|-29,71
|Ege Seramik
|14,02
|1,01
|45,10
|Egeplast
|25,36
|1,68
|-23,84
|Ekiz Kimya
|6,20
|1,64
|-13,04
|Emek Elektrik
|2,72
|5,02
|-4,74
|Eminiş Ambalaj
|19,01
|3,26
|-48,40
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|1,13
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,35
|0,29
|-10,24
|Enka İnşaat
|10,03
|-0,59
|42,44
|Erbosan
|94,25
|-1,98
|132,40
|Ereğli Demir Çelik
|16,33
|-2,04
|24,31
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,36
|-2,61
|Ersu Gıda
|4,45
|2,30
|-9,92
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,98
|1,77
|Escort Teknoloji
|5,42
|0,18
|-17,50
|Esenboğa Elektrik
|30,50
|-0,26
|60,31
|Etiler Gıda
|5,05
|-0,98
|26,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,76
|-2,37
|50,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,46
|-0,86
|-2,21
|Euro Yat. Ort.
|3,17
|-5,93
|-28,63
|Euro Yatırım Holding
|1,98
|-1,00
|-30,28
|Europap Tezol Kağıt
|14,95
|0,27
|Fade Gıda
|8,57
|3,25
|64,75
|Fenerbahçe Futbol
|31,72
|-3,70
|7,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|-0,42
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|103,60
|0,00
|-15,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,20
|-0,73
|-6,37
|Ford Otosan
|160,00
|-1,66
|31,00
|Formet Metal ve Cam
|1,43
|10,00
|-41,71
|Frigo Pak Gıda
|22,26
|3,73
|6,10
|Galata Wind Enerji
|4,19
|7,99
|Galatasaray Sportif
|3,23
|-1,22
|-20,25
|Garanti Bankası
|9,22
|-0,65
|-9,17
|Garanti Faktoring
|14,15
|9,95
|27,13
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|-0,90
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,94
|0,73
|17,11
|Gediz Ambalaj
|16,35
|2,64
|22,01
|Gen İlaç
|13,82
|-0,43
|Gentaş
|3,02
|0,33
|-33,09
|Gersan Elektrik
|5,37
|0,94
|-12,54
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,80
|0,08
|Global Men. Değ.
|6,02
|0,17
|0,17
|Global Yat. Holding
|2,04
|-2,39
|-41,93
|Good-Year
|7,70
|-1,66
|-3,37
|Göltaş Çimento
|37,80
|2,27
|-7,90
|Gözde Girişim
|5,76
|0,52
|-27,82
|GSD Denizcilik
|3,68
|5,75
|51,12
|GSD Holding
|2,59
|-0,77
|3,19
|Gübre Fabrik.
|50,10
|2,08
|-41,78
|Güler Yat. Holding
|2,52
|-0,40
|-27,22
|Halk GMYO
|2,40
|-1,64
|-21,26
|Hatay Tekstil
|15,62
|-0,95
|14,55
|Hedef Girişim
|2,66
|-1,12
|5,35
|Hektaş
|8,69
|1,88
|62,66
|HUB Girişim
|10,10
|0,10
|-44,51
|Hürriyet Gzt.
|2,50
|1,21
|19,05
|ICBC Turkey Bank
|5,75
|-2,21
|-11,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|55,20
|2,51
|310,10
|İdealist GMYO
|2,18
|-0,91
|-8,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,93
|2,20
|-62,25
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|2,56
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,26
|0,00
|34,74
|Info Yatırım
|3,97
|-1,49
|-15,00
|İntema
|34,28
|-1,44
|-14,09
|Inveo Yatırım Holding
|101,50
|-0,78
|129,53
|İpek Doğal Enerji
|11,62
|-0,60
|-11,16
|İskenderun Demir Çelik
|11,36
|-0,35
|25,72
(Sürecek)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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