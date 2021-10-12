Borsada endekslerin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.159-0,16BIST SINAİ2.518-0,04BIST GIDA, İÇECEK1.877-0,66BIST TEKSTIL, DERİ954-0,21BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.159
|-0,16
|BIST SINAİ
|2.518
|-0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.877
|-0,66
|BIST TEKSTIL, DERİ
|954
|-0,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.501
|0,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.099
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.688
|-0,83
|BIST METAL ANA
|4.950
|0,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.602
|-0,40
|BIST MADENCİLİK
|1.490
|2,27
|BIST HİZMETLER
|1.143
|-0,44
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,22
|BIST ULAŞTIRMA
|1.860
|-0,76
|BIST TURİZM
|331
|-1,68
|BIST TİCARET
|3.065
|-0,92
|BIST İLETİŞİM
|380
|-0,23
|BIST SPOR
|1.028
|-1,11
|BIST İNŞAAT
|1.906
|1,68
|BIST MALİ
|1.374
|0,06
|BIST BANKA
|1.262
|0,31
|BIST SİGORTA
|5.386
|0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|952
|0,94
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.187
|-0,51
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|634
|0,82
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.180
|1,32
|BIST TEKNOLOJİ
|2.009
|2,68
|BIST BİLİŞİM
|960
|2,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|999
|1,02
|BIST LİKİT BANKA
|1.090
|0,32
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.660
|0,30
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??????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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