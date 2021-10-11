Borsada endekslerin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.109-0,43BIST SINAİ2.4760,33BIST GIDA, İÇECEK1.8970,19BIST TEKSTIL, DERİ956-0,31BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.109
|-0,43
|BIST SINAİ
|2.476
|0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.897
|0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|956
|-0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.470
|0,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.069
|-0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.697
|0,45
|BIST METAL ANA
|4.787
|0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.537
|0,75
|BIST MADENCİLİK
|1.433
|0,64
|BIST HİZMETLER
|1.139
|0,10
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,57
|BIST ULAŞTIRMA
|1.851
|-0,03
|BIST TURİZM
|322
|6,35
|BIST TİCARET
|3.060
|0,42
|BIST İLETİŞİM
|380
|-0,73
|BIST SPOR
|1.034
|1,70
|BIST İNŞAAT
|1.873
|-0,55
|BIST MALİ
|1.359
|-0,20
|BIST BANKA
|1.242
|-0,56
|BIST SİGORTA
|5.331
|1,28
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|948
|-0,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.183
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|0,01
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.119
|-0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|1.947
|0,59
|BIST BİLİŞİM
|934
|-0,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|983
|0,92
|BIST LİKİT BANKA
|1.072
|-0,53
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.618
|0,27
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??????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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